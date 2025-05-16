Gratis mallar för tidrapporter inom byggbranschen för att spåra arbetstimmar

Att spåra arbetstimmar på en byggarbetsplats är avgörande för att hantera löner, projektkostnader och produktivitet. En mall för tidrapporter inom byggbranschen förenklar denna process och säkerställer att du får korrekta uppgifter utan krångel.

Oavsett om du är entreprenör, projektledare eller arbetare kan du hålla koll på allt med hjälp av strukturerade tidrapporter för byggbranschen. Rätt mall eliminerar förvirring, minskar fel och hjälper dig att betala arbetarna korrekt.

Nedan utforskar vi mallar för tidrapporter inom byggbranschen, vad som kännetecknar en bra mall och föreslår de bästa gratis mallarna från ClickUp, appen som har allt för arbetet.

Vad är mallar för tidrapporter inom byggbranschen?

En mall för tidrapport för byggbranschen är ett förformat dokument som används för att spåra de timmar som anställda har arbetat på en byggarbetsplats. Den hjälper arbetsgivare att övervaka närvaro, beräkna löner och säkerställa hög produktivitet. Dessa mallar effektiviserar dokumentationen, vilket underlättar lönehanteringen och gör det möjligt att hitta möjligheter till optimering.

Här är de vanligaste elementen i en mall för tidrapporter inom byggbranschen: Uppgifter om anställda : Namn, befattning och kontaktuppgifter

Projektinformation : Platsens läge, projektets namn och arbetsbeskrivning

Datum- och tidsangivelser : Dagliga loggar över in- och utstämpling samt raster

Totalt antal arbetade timmar : Beräkning av ordinarie arbetstid och övertid

Godkännande av arbetsledare : En avdelning för signaturer för att validera inmatningar

Betalningsinformation: Timpris, löneperiod och beräkning av total lön

Anteckningsfält: Ett utrymme för ytterligare kommentarer eller särskilda omständigheter.

➡️ Läs mer: Vanliga metoder för leverans av byggprojekt för arkitekter

Vad kännetecknar en bra mall för tidrapporter inom byggbranschen?

En bra mall för tidrapporter inom byggbranschen ska göra det enkelt att övervaka arbetstimmar, produktivitet och effektivitet. Den ska göra det möjligt att enkelt upptäcka trender, identifiera förseningar och säkerställa korrekt personalhantering.

Här är vad du bör leta efter i en mall för tidrapporter inom byggbranschen:

Enkel att använda : Leta efter en mall för tidrapporter inom byggbranschen som är enkel att använda, så att medarbetarna kan fylla i den snabbt utan förvirring. Komplicerade format leder till misstag och slöseri med tid.

Omfattande layout : Välj mallar som innehåller viktiga detaljer som anställdas arbetstider, raster, projektnamn och information om anställda. Om dessa viktiga uppgifter saknas kan det uppstå problem med löneutbetalningar och projektuppföljning.

Anpassningsalternativ : Välj en mall som du kan anpassa efter ditt företags behov, till exempel specifika övertidsregler eller hantering av flera arbetsplatser.

Automatiserade beräkningar : Automatiserad tidrapportering och löneberäkningar hjälper till att minska avvikelser i löneberäkningarna.

Detaljerad men koncis layout : Den mall du väljer bör innehålla tillräckligt med detaljer för noggranna register utan att överväldiga användarna med onödiga fält.

Regelbunden uppdateringsfunktion: Välj en mall för tidrapporter inom byggbranschen som gör det möjligt att uppdatera och förnya informationen när projektkraven eller företagets policyer ändras.

💡 Proffstips: Om du har svårt att hålla deadlines för dina byggprojekt kan du använda schemaläggningsprogram för byggbranschen för att optimera resursfördelningen.

14 mallar för tidrapporter inom byggbranschen

Här är en lista över de bästa mallarna för tidrapporter inom byggbranschen för att spåra arbetstimmar, säkerställa korrekta betalningar och öka produktiviteten.

1. ClickUp-mall för tidrapportering för konsulter

Hämta gratis mall Övervaka fakturerbara timmar, visualisera framsteg och håll ordning med ClickUps mall för tidrapportering för konsulter.

ClickUp Consultant Time Tracking Template är utformad för att hjälpa dig att enkelt övervaka fakturerbara timmar som entreprenör, spåra framsteg för tilldelade uppgifter och samarbeta med dina kunder i realtid.

Du får en tydlig bild av den tid som läggs på varje projekt, vilket underlättar faktureringen och minskar administrativa kostnader. Mallen hjälper interna team och konsulter att samarbeta så att varje milstolpe uppnås i tid och projektet löper smidigt.

👉🏼 Om du är konsult och använder ClickUp för kundsamarbete kan du lära dig hur du aktiverar tidrapportering i ClickUp här:

Här är varför du kommer att gilla det:

Jämför beräknade kostnader och belopp som ska betalas för olika projekt för en grundlig kostnads-nyttoanalys av att ta sig an dem.

Utvärdera slutförandestatusen för varje uppgift och få en översikt över vad som fungerar bra och var det finns brister.

För register över både fakturerbara och icke-fakturerbara timmar för att säkerställa korrekta betalningar.

🤝 Perfekt för: Konsultföretag, entreprenörer och chefer som vill organisera flera projekt på ett bättre sätt.

🎁 Bonus: ClickUp Timesheets samlar tidrapportering, inlämning av tidrapporter och godkännanden i ett smidigt arbetsflöde. Från enskilda uppgifter till komplexa projekt – få precis kontroll över din tid, säkerställ korrekt fakturering och effektiv resurshantering. Förvandla tidrapportering från en spridd syssla till en effektiv process med ClickUp Timesheets Så här kan ClickUp Timesheets ge dig ytterligare fördelar: Koppla enkelt tidrapporter från uppgifter till tidrapporter och slipp extra steg.

Övervaka godkända timmar med live-dashboards som ger omedelbar insyn i teamets aktiviteter.

Lås inlämnade tidrapporter för korrekt fakturering och tillförlitliga register.

Granska, godkänn eller begär ändringar direkt i Timesheets Hub.

Kommunicera direkt i tidsrapportsfunktionen så att ingenting går förlorat.

2. ClickUp Services Timesheet Template

Hämta gratis mall Spåra servicetimmar för att mäta och fördela resurser bättre med ClickUp Services Timesheet Template.

ClickUp Services Timesheet Template hjälper dig att spåra den tid som anställda lägger på varje uppgift för att säkerställa ett effektivt resursutnyttjande. Med allt på ett ställe har det aldrig varit enklare att hantera och fördela resurser mellan olika projekt.

Med mallen kan du utvärdera effektiviteten i dina utbildningsprogram, övervaka överdrivna arbetstider och se till att arbetstimmarna används på ett ansvarsfullt sätt.

Här är varför du kommer att gilla det:

Undvik manuella fel med automatisk beräkning av den totala lönen baserat på de data som matats in.

Kategorisera de totala arbetstimmarna för anställda i ordinarie arbetstid, övertid, betald sjukfrånvaro, helgdagar och betald semester.

🤝 Perfekt för: Entreprenörer, projektledare och frilansare som vill hantera anställdas arbetstider och produktivitet.

💡 Proffstips: Har du problem med försenade tidrapporter? Använd påminnelser om tidrapporter för att hålla ditt team på rätt spår.

3. ClickUp-mall för personalförteckning

Hämta gratis mall Granska teamets scheman, hantera arbetstider och spåra ledighet med ClickUps mall för personalförteckning.

Att samordna arbetsscheman för byggpersonal säkerställer att projekten håller sig på rätt spår. ClickUps mall för personalförteckning förenklar skiftplaneringen, spårar medarbetarnas tillgänglighet och organiserar arbetsscheman på ett smidigt sätt.

Från dagliga arbetsuppgifter till noggranna register över arbetstimmar och övertidsuppföljning – denna mall för personalförteckning säkerställer att varje medarbetare schemaläggs effektivt samtidigt som konflikter och missförstånd minskas. Dessutom kan byggledare använda den för att uppdatera personalförteckningar i realtid, vilket gör personalfördelningen smidig och effektiv.

Här är varför du kommer att gilla det:

Spåra arbetstagarnas tillgänglighet i realtid för att undvika dubbelbokningar.

Hantera övertid och ledighet med ett integrerat spårningssystem

Synkronisera teamets scheman med projektets tidsplaner för ett smidigt arbetsflöde.

Betygsätt medarbetarnas nöjdhet utifrån deras produktivitet.

🤝 Perfekt för: Projektledare inom byggbranschen, arbetsledare och HR-team som hanterar personalplanering.

📮ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare använder personliga strategier för tidshantering. Men de flesta verktyg för arbetsflödeshantering erbjuder ännu inte robusta inbyggda funktioner för tidshantering eller prioritering, vilket kan hindra effektiv prioritering. ClickUps AI-drivna schemaläggnings- och tidrapporteringsfunktioner kan hjälpa dig att omvandla gissningar till datadrivna beslut. Det kan till och med föreslå optimala fokusfönster för uppgifter. Skapa ett anpassat tidshanteringssystem som anpassar sig efter hur du faktiskt arbetar!

4. ClickUp-mall för ifyllbar tidslinje

Hämta gratis mall Spåra milstolpar, redigera uppgifter och skapa tidslinjer med ClickUps ifyllningsbara tidslinjemall.

En noggrann tidsplan är ryggraden i alla projekt, och ClickUps ifyllningsbara tidsplansmall gör det enkelt att snabbt planera projekt och evenemang. Mallen är utformad för effektivitet och visar projektfaser, deadlines och viktiga milstolpar på ett överskådligt sätt, så att teamen kan hålla sig samordnade.

Genom att kartlägga dessa kritiska kontaktpunkter kan byggledare förebygga flaskhalsar, justera scheman efter behov och hålla alla intressenter informerade om framstegen.

Här är varför du kommer att gilla det:

Spåra byggfaser i en strukturerad och interaktiv vy

Justera deadlines enkelt för att hantera projektförseningar eller ändringar.

Förbättra samarbetet genom att dela uppdateringar i realtid med berörda parter.

Ange förfallodatum, beräknade slutdatum och ytterligare anteckningar som du vill inkludera för att förbättra sammanhanget.

🤝 Perfekt för: Projektplanerare och projektledare som vill visualisera tidsplaner och hålla allt på rätt spår.

Vill du byta till ett enda verktyg för att skicka in, granska och godkänna tid? Ta reda på varför ClickUp är ett utmärkt val i den här videon 👇🏽

➡️ Läs mer: De bästa tidrapporteringsapparna för effektiv tidrapportering

5. ClickUp-mall för timvis tidrapportering

Hämta gratis mall Sätt upp mål och tidsplaner och övervaka framstegen med ClickUps mall för timvis tidrapportering.

Byggprojekt kräver exakta arbetsscheman och spårning av arbetstimmar för att säkerställa korrekt lönehantering och budgetkontroll. Med ClickUps mall för timspårning kan team logga arbetstimmar, spåra övertid och säkerställa efterlevnad av arbetsrättsliga bestämmelser.

Ett användarvänligt format gör det enkelt för arbetarna att stämpla in och ut, samtidigt som cheferna får realtidsinformation om fakturerbara timmar, vilket minskar lönefel och ökar effektiviteten. Minska administrativa omkostnader, sätt upp tydliga prioriteringar och förbättra produktiviteten inom byggbranschen med denna mall.

Här är varför du kommer att gilla det:

Analysera kostnad kontra mervärde för varje anställd genom att jämföra variabla kostnader med produktivitet.

Prognosera beräknade utgifter genom att visa potentiella arbetstimmar i förväg.

Övervaka prestanda för att avgöra om liknande framtida uppgifter bör omfördelas.

Spåra dagliga mål för att effektivt övervaka framstegen och göra ändringar i planen om det behövs.

🤝 Perfekt för: Byggarbetsledare, löneadministratörer och HR-team som hanterar timanställda

Här är vad Will Helliwell , biträdande teknikchef på Inform Communications Ltd, tycker om att använda ClickUp:

Projektledning har blivit mycket enklare mellan alla avdelningar på företaget. När ett nytt projekt kommer in kan vi använda en mall som omedelbart skapar alla ärenden åt oss. Dessutom tilldelas alla automatiskt sina uppgifter, så det råder ingen förvirring om vem som ska göra vilket arbete.

Projektledning har blivit mycket enklare mellan alla avdelningar på företaget. När ett nytt projekt kommer in kan vi använda en mall som omedelbart skapar alla ärenden åt oss. Dessutom tilldelas alla automatiskt sina uppgifter, så det råder ingen förvirring om vem som ska göra vilket arbete.

6. ClickUp-mall för tidsfördelning

Hämta gratis mall Prioritera uppgifter, upprätthåll struktur och spåra framsteg med ClickUp-mallen för tidsfördelning.

ClickUp Time Allocation Template erbjuder ett strukturerat sätt att tilldela uppgifter, uppskatta arbetsbelastning och spåra tiden som läggs på varje projektfas. Visualisera enkelt framsteg, justera scheman, spåra anställdas arbetstid och se till att alla arbetar med rätt uppgifter vid rätt tidpunkt.

Arbetstiden bör fördelas utifrån uppgifternas prioritet och tillgängliga resurser, så att ineffektivitet elimineras och arbetsfördelningen optimeras för maximal produktivitet.

Här är varför du kommer att gilla det:

Tilldela arbetstimmar effektivt utifrån projektets behov och deadlines.

Identifiera flaskhalsar tidigt genom att analysera arbetsfördelningen i realtid.

Optimera arbetskraftsresurserna för att hålla dig inom projektets budgetramar.

Beräkna automatiskt summan, intervallet eller genomsnittet för varje uppgift och undvik manuella fel.

🤝 Perfekt för: Projektledare inom byggbranschen, frilansare, entreprenörer och team som vill spåra och hantera tidsplaner på ett effektivt sätt.

💡 Proffstips: Mallar för tidrapportering kan hjälpa dig att få kontroll över din schemaläggning och optimera dina dagliga aktiviteter för att maximera produktiviteten.

7. ClickUp-mall för tidsanalys

Hämta gratis mall Övervaka uppgiftsförlopp, utvärdera prestationer och optimera processer med ClickUp-mallen för tidsanalys.

ClickUp Time Analysis Template spårar arbetstimmar, uppgifters varaktighet och personalens produktivitet och ger användbara insikter.

Få bättre överblick över tidsfördelningen i projektet, identifiera ineffektiviteter och upptäck snabbt områden som kan förbättras. Använd dessutom datadrivna rapporter för att säkerställa att varje timme utnyttjas maximalt för projektets framgång.

Här är varför du kommer att gilla det:

Identifiera förseningar snabbt med spårning av data i realtid

Förbättra effektiviteten genom att minska improduktiva timmar och flaskhalsar.

Plotta tidsanvändningsdata för att identifiera trender och skapa en plan

Lägg till formler för att spåra arbetskostnader, linjekostnader och kostnader för stilleståndstid.

🤝 Perfekt för: Projektledare, entreprenörer, byggarbetsplatschefer och företagare som vill säkerställa effektiv tidshantering och öka produktiviteten.

📮 ClickUp Insight: 32 % av arbetstagarna arbetar ibland utöver sina schemalagda timmar, medan 24 % lägger ner extra timmar de flesta dagar. Problemet? Utan gränser blir övertid normen istället för undantaget. Ibland behöver du lite hjälp med att sätta dessa gränser. Be ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, att kliva in och skapa ett optimerat schema åt dig. Den är inbyggd direkt i din arbetsyta och visar vilka uppgifter som faktiskt är brådskande och vilka som inte är det! 💫 Verkliga resultat: Lulu Press sparar 1 timme per dag och anställd med hjälp av ClickUp Automations, vilket leder till en 12-procentig ökning av arbetseffektiviteten.

8. ClickUp-mall för tidshantering

Hämta gratis mall Planera uppgifter, sätt upp mål och samordna team med ClickUps mall för tidshantering.

Tidshantering är nyckeln till att slutföra byggprojekt framgångsrikt, och ClickUps mall för tidshantering är specialutvecklad för just detta.

Oavsett om du leder ett team eller spårar personliga mål, säkerställer denna mall att du kan planera bättre för att hålla deadlines, prioritera uppgifter och fokusera på det som är viktigast.

Här är varför du kommer att gilla det:

Spåra hur du använder din tid. Ta reda på vad du kan delegera eller eliminera för att bli mer effektiv.

Organisera uppgifter utifrån prioritetsnivåer och ange tidsuppskattningar för att säkerställa att du håller dig på rätt spår.

Granska dina framsteg och gör ändringar efter behov under arbetets gång.

Lägg till kommentarer eller anmärkningar som du kan använda som referens när du planerar liknande projekt i framtiden.

🤝 Perfekt för: Entreprenörer, frilansare, projektledare, studenter och företagsanställda som vill eliminera ineffektivitet.

📚 Läs också: Hur man beräknar arbetstimmar effektivt med moderna verktyg

9. ClickUp-mall för dagliga rapporter inom byggbranschen

Hämta gratis mall Dokumentera dagliga projektaktiviteter, dela uppdateringar om framsteg och hantera resurser med ClickUps mall för dagliga rapporter inom byggbranschen.

ClickUps mall för dagliga rapporter inom byggbranschen säkerställer att varje arbetsdag dokumenteras med viktiga uppdateringar, säkerhetsobservationer och slutförda uppgifter.

Den ger en tydlig översikt över pågående uppgifter och en detaljerad uppdelning av byggarbetarnas scheman. Den fungerar också som en daglig mall för tidrapportering, så att alla är på samma sida. Använd den för att snabbt skapa strukturerade rapporter, så att intressenterna hålls informerade samtidigt som säkerhets- och rapporteringsstandarder uppfylls.

Här är varför du kommer att gilla det:

Dokumentera säkerhetsincidenter och säkerställ efterlevnad av branschregler

Samla alla verktyg, medarbetare, uppgifter, väderförhållanden och scheman på ett ställe för att planera arbetsflödena effektivt.

Säkerställ ett effektivt samarbete genom att centralisera viktiga detaljer för att minska behovet av fram- och återkommande utbyten, särskilt när du granskar viktig dokumentation.

Identifiera potentiella problem som kan störa dina byggprojekt och hitta en lösning innan de blir stora utmaningar.

🤝 Perfekt för: Byggprojektledare, platsingenjörer och säkerhetsansvariga som behöver dagliga rapporter samtidigt som de hanterar flera anställda.

➡️ Läs mer: Bästa programvaran för personalplanering

10. ClickUp-mall för projektledning inom byggbranschen

Hämta gratis mall Organisera projekt, schemalägg uppgifter och spåra framsteg med ClickUps mall för projektledning inom byggbranschen.

Att samordna byggprojekt innebär att jonglera med flera rörliga delar. ClickUps mall för byggprojektledning förenklar processen genom att centralisera projektplanering, uppgiftsfördelning och uppdateringar i realtid för att hålla allt organiserat.

Denna mall eliminerar gissningar och optimerar teamkommunikationen för alla aktiviteter, från schemaläggning av underleverantörer till spårning av materialbeställningar. Som ett resultat har du full kontroll över projektbudgeten och kan säkerställa en bättre byggledning.

Här är varför du kommer att gilla det:

Förbättra teamsamarbetet med delad åtkomst och anpassningsbara aviseringar.

Spåra materialanvändning och kostnader för att förhindra överskridanden.

Skapa en mind map för att brainstorma och planera arbetsflödet för varje projekt.

Använd cirkeldiagram i ClickUp Dashboards för att få en översikt över arbetsbelastningen efter status, för att kartlägga slutförda och pågående uppgifter.

🤝 Perfekt för: Generalentreprenörer, projektledare och byggföretag som hanterar flerfasprojekt och vill hantera scheman, budgetar och resurser på ett effektivt sätt.

🎁 Bonus: Byggprojekt kräver precision i alla led, från ritningar till budgetar. ClickUp för byggledning förenklar varje steg och omvandlar spridda data till användbara insikter. Från optimering av försäljningspipelines till effektivisering av entreprenörshantering – bygg dina projekt snabbare och smartare med ClickUp Construction Management Visualisera projektplaner med Gantt-diagram, samarbeta smidigt mellan byggarbetsplatsen och kontoret med den inbyggda chattfunktionen ClickUp Chat och följ framstegen med uppdateringar i realtid.

11. Excel/Google Sheets-mall för tidrapporter inom byggbranschen från Coefficient

via Coefficient

Excel/Google Sheets-mallen för tidrapporter inom byggbranschen från Coefficient gör det enkelt att spåra projektets framsteg och arbetskostnader. Denna Excel-mall för tidrapporter garanterar noggrann spårning av arbetstimmar, inklusive övertid, för rättvis och snabb lönehantering.

Att föra detaljerade register över närvaro och arbete hjälper till att identifiera effektivitetsvinster, effektivisera arbetsledning och förbättra den totala produktiviteten hos personalen i byggprojekt. Du kan använda den som en vecko- eller månadsmall för tidrapporter.

Här är varför du kommer att gilla det:

Skapa snabba rapporter för bättre personalhantering

Spåra arbetade timmar noggrant med fördefinierade formler

Samarbeta effektivt med arbetsledaren och projektledaren

🤝 Perfekt för: Entreprenörer, byggledare och arbetsledare som vill hålla kostnaderna under kontroll genom noggrann personalhantering.

12. Mall för tidrapport för byggbranschen i Word från QuickBooks

via QuickBooks

Word-mallen för tidrapporter inom byggbranschen från QuickBooks förenklar spårningen av arbetstid. Den registrerar arbetstimmar för olika uppgifter, vilket säkerställer korrekt lönehantering och rättvis ersättning.

Med tydlig insikt i projektets framsteg och arbetskostnader identifierar den ineffektiviteter, effektiviserar byggprojektledningen och ser till att byggprojekten löper smidigt och håller sig inom budget.

Här är varför du kommer att gilla det:

Få en översikt över arbetade timmar och ledighetstimmar för att identifiera ineffektiva områden.

Lägg till standardlön och övertidsersättning för att säkerställa tydlighet i betalningarna.

Lista framsteg per projekt och jobb

Samarbeta med arbetaren och chefen och få tidrapporten underskriven för att säkerställa tydlighet och transparens.

🤝 Perfekt för: Entreprenörer, byggledare och platschefer som vill hantera projektets deadlines och budgetar på ett bättre sätt.

13. Excel/Word-mall för tvåveckors tidrapporter för byggbranschen från Time Doctor

via Time Doctor

Excel-/Word-mallen för tvåveckors arbetstidsrapporter för byggbranschen från Time Doctor hjälper dig att spåra anställdas och entreprenörers arbetstimmar för korrekt fakturering och lönehantering. Den säkerställer rättvis ersättning samtidigt som den ger tydlig insikt i enskilda jobbets varaktighet och aktiviteter på arbetsplatsen.

Denna mall för veckotidsrapporter inom byggbranschen är utformad för entreprenörer och team och hjälper chefer att övervaka personalens effektivitet.

Här är varför du kommer att gilla det:

Förenkla tvåveckorslöneutbetalningar med ett strukturerat system för tidsregistrering.

Spåra övertid och raster för att säkerställa rättvisa löneberäkningar.

Anpassa tidsloggar för olika projekt och arbetsroller

🤝 Perfekt för: Arbetsgivare, HR-personal, förmän eller chefer som vill spåra arbetstimmar och löneutbetalningar för anställda på ett enkelt sätt.

📚 Läs också: Hur du optimerar ditt teams system för hantering av ledighet

14. Tvåveckors tidrapport med pausmall från Microsoft 365

via Microsoft 365

Håll ordning och förenkla din lönehantering med denna lättillgängliga mall för tvåveckors tidrapporter från Microsoft. Denna anpassningsbara mall är utformad för Excel och gör det möjligt för anställda att effektivt registrera ordinarie arbetstid, övertid, sjukfrånvaro och semesterdagar under en tvåveckorsperiod. Inbyggda formler beräknar automatiskt totaler, vilket minskar manuella fel och sparar tid. Mallen är idealisk för företag av alla storlekar och hjälper till att säkerställa noggrann tidrapportering och effektiv lönehantering.

Här är varför du kommer att gilla det:

Övervaka ordinarie arbetstid, övertid, sjuktid och semestertid på ett och samma ställe för att säkerställa korrekt betalning.

Jämför registrerade timmar och slutförda uppgifter under två veckor för att identifiera optimeringsmöjligheter.

Ange timlön för ordinarie arbetstid, övertid, sjukdagar och semesterdagar för att säkerställa rättvis ersättning.

🤝 Perfekt för: Alla arbetsgivare, HR-personal, arbetsledare eller chefer som vill spåra arbetstimmar och hantera betalningar på ett effektivt sätt.

🧠 Kul fakta: Forntida egyptier använde kalkstenstavlor, så kallade ostraca, för att registrera anställdas ledighet.

Optimera hanteringen av tidrapporter inom byggbranschen med ClickUp

Att spåra anställdas arbetstimmar, timpriser och prestationer i byggprojekt behöver inte vara komplicerat, särskilt inte med rätt mall för tidrapportering.

ClickUp förenklar alla aspekter av hanteringen av tidsplaner för byggprojekt och teamets produktivitet. Oavsett om du är en oberoende entreprenör eller driver ett fullskaligt byggföretag hjälper ClickUp dig att noggrant spåra arbetstimmar, effektivisera lönehanteringen och hålla koll på projektkostnaderna – allt från en enda kraftfull plattform. Säg adjö till spridda kalkylblad och klumpiga arbetsflöden.

Prova ClickUp idag och förvandla varje timme till framsteg. 🚀