De 15 bästa Replit-alternativen för molnutveckling 2025

Replit är en stabil kodningsplattform – tills du når dess gränser. När du bygger och kör din kod kan du behöva mer avancerade felsökningsverktyg och support.

Om du hanterar applikationer i molnbaserade datormiljöer behöver du programmeringshjälp som effektiviserar utvecklingen, förbättrar felsökningen och optimerar prestandan utan hinder.

Låt oss utforska 15 Replit-alternativ som hjälper dig att koda mer effektivt, samarbeta smidigt och hitta det som passar dig bäst! 💻

Vad är Replit?

Replit är en molnbaserad kodningsmiljö som låter utvecklare skriva, köra och dela kod direkt från sina webbläsare. Den stöder flera programmeringsspråk, erbjuder samarbete i realtid och har ett intuitivt gränssnitt som gör utvecklingen smidig.

Med inbyggd hosting, en AI-driven assistent och distribution med ett klick förenklar Replit kodningen för både nybörjare och erfarna utvecklare.

Slutsats: Lösningen ger en nästan problemfri upplevelse som ger liv åt din kod.

Varför välja Replit-alternativ?

Replit är ett ganska bra verktyg, men lämnar utvecklare som vill ha en förändring. Här är några skäl till varför:

Restriktiv gratispaket: Replits gratispaket har många begränsningar som stör Replits gratispaket har många begränsningar som stör den kontinuerliga apputvecklingen . Användare kan endast arbeta med 2 GB RAM, 1 200 minuters utvecklingstid och en medarbetare.

Grundläggande felsökningsverktyg: Replit saknar Replit saknar avancerade verktyg som djupgående kodanalys för grundlig felsökning. Detta gör felsökningen mer tidskrävande för komplexa applikationer.

Begränsade anpassningsmöjligheter: Replits förkonfigurerade miljö begränsar kontrollen över beroenden, pakethantering och serverinställningar. Detta skapar flaskhalsar för företag som behöver en skräddarsydd konfiguration.

Problem med stora projekt: Om du hanterar resurskrävande uppgifter kan du räkna med fördröjningar. För användare med regelbundet resurskrävande teamprojekt är detta ett tecken på att det är dags att välja ett bättre alternativ.

🧠 Kul fakta: Replit har lånat sitt namn från REPL (Read-Eval-Print-Loop), en kodningsmiljö som är populär för interaktiv programmering och experimentering.

15 Replit-alternativ i korthet

Här är en snabb översikt över de bästa Replit-alternativen, deras utmärkande funktioner, idealisk användarbas och prisinformation för att hjälpa dig att hitta det som passar bäst för dina utvecklingsbehov.

Verktyg Bästa funktioner Bäst för Prissättning* ClickUp – AI-driven uppgiftshantering – Sömlös integration med GitHub och GitLab – Anpassade vyer (Kanban, Gantt) – Dokumentation med ClickUp Docs Bäst lämpad för privatpersoner, småföretag, medelstora företag och storföretag. Gratis plan för alltid; anpassningar tillgängliga för företag GitHub Codespaces – Integrerat med GitHub – Förkonfigurerade VM-inställningar – Copilot för AI-assisterad kodning Bäst lämpad för GitHub-användare, fjärrutvecklare Gratis plan tillgänglig; Betalda planer från 0,07 $/månad per användare. CodePen – Liveförhandsgranskning av frontend – Interaktiv kodningsplattform – Samarbete i realtid Passar bäst för frontend-utvecklare och designers. Gratis; Betalda abonnemang från 12 $/månad per användare Visual Studio Code (VSC Online) – Anpassade integrationer – IntelliSense för kodförslag – Avancerade felsökningsverktyg Bäst lämpad för VS Code-användare, webbutvecklare Professional: 45 $/månad; Enterprise: 250 $/månad per användare CodeSandbox – Snabb prototyputveckling av webbappar – Omedelbar samverkan – GitHub-integration Bäst lämpad för webbutvecklare och nystartade företag. Gratis; betalda abonnemang från 12 $/månad per arbetsyta AWS Cloud9 – AWS-tjänsteintegration – Samarbete i realtid – Molnbaserad terminalåtkomst Bäst lämpad för team och fjärrutvecklare. Anpassad prissättning Glitch – Kodningsuppdateringar i realtid – Inbyggt stöd för SQLite – Funktion för omedelbar distribution Bäst lämpad för kodare som arbetar i team och utbildare. Gratis; betalda abonnemang från 8 $/månad per användare Eclipse Che – Kubernetes/OpenShift-integration – Förkonfigurerade utvecklingsutrymmen – Onboarding med ett klick Passar bäst för företagsutvecklare och DevOps-team. Gratis och öppen källkod Cody AI – AI-driven kodrefaktorisering – Smart kodsökning – Autokomplettering i alla kodbaser Passar bäst för AI-entusiaster och programmerare. Basic: 29 $/månad (3 användare); Premium: 99 $/månad (10 användare) ChatGPT – Stöd för flera språk – AI-driven felsökning – Hjälp med kodgenerering Bäst lämpad för kodare, AI-driven utveckling Gratis; betalda abonnemang från 20 USD/månad per användare Codeanywhere – Stöd för peer-programmering – Git/GitHub-integration – Anpassningsbara arbetsytor Bäst lämpad för distansarbetande team och frilansare. Gratis; Betalda abonnemang från 12 $/månad per användare Blackbox – AI-drivna kodförslag – Versionshistorik i realtid – Simulering av testkoder Bäst lämpad för AI-driven kodning och automatisering. Gratis; Betalda abonnemang från 19,99 $/månad per användare Koding – Simulering av lokal miljö – Prestandaanalys – Versionshanterbara stack-skript Passar bäst för DevOps-team och mjukvaruutvecklare. Single Cloud: 9,90 $/månad; Dev Environment: 29,90 $/månad IntelliJ IDEA – Avancerade felsökningsverktyg – Kodkomplettering – Integrerad enhetstestning Bäst lämpad för Java-utvecklare och företagsteam. IntelliJ Ultimate: 19,94 $/månad; All Products Pack: 34,10 $/månad JSFiddle – Omedelbar kodtestning – Stöd för flera språk – Flexibilitet i förprocessorn Passar bäst för JavaScript-utvecklare och testare. Gratis; Pro: 8 $/månad per användare

De bästa Replit-alternativen att använda

Replits begränsningar belyser vad du bör leta efter i en molnbaserad utvecklingsmiljö. Låt oss nu utforska de 15 bästa verktygen för kodkomplettering och redigering som är utformade för att förbättra ditt arbetsflöde.

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på verkligt produktvärde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

1. ClickUp (Bäst för AI-driven programvaruprojektledning och dokumentation)

Bygg, optimera och leverera den bästa mjukvaran effektivt med ClickUp för mjukvaruteam.

För företag som gillar heltäckande programvara och kodhantering är ClickUp den allt-i-ett-app för arbete som du kommer att älska.

Det är specialiserat på smidig uppgiftshantering, dokumentation och samarbete. Dessutom eliminerar det behovet av att byta mellan flikar och appar tack vare sina över 30 verktyg och över 1 000 integrationer.

ClickUp för projektledning för mjukvaruteam är särskilt utformat för att hjälpa dig att planera, bygga och leverera mjukvara utan ansträngning. Det förenar tvärfunktionella team med anpassad åtkomstdelning och kodningsresurshubbar, vilket förenklar hela utvecklingscykeln.

Om du vill ha bättre översikt erbjuder denna lösning anpassade vyer, till exempel Kanban-tavlan. Dessa vyer kan användas för att tydliggöra delegering och göra det enkelt att följa framstegen med eleganta flashkort.

För agila team skapar Software Sprints struktur i kodningskaoset, oavsett hur många sista minuten-funktioner som dyker upp. Dessutom, när det är dags för granskningsmöten, ger exporterbara rapporteringsverktyg och analyser tydliga insikter som din CTO kommer att älska.

Behöver du de senaste projektuppgifterna? Plattformen använder också den AI-drivna ClickUp Connected Search för att omedelbart hämta filer och uppgifter från din enhet, plattform och integrerade appar. Sammantaget skapar ClickUp en enhetlig hubb för hela din utvecklingscykel, från att skapa burndown-diagram till att prioritera backloggen.

Vad mer? Plattformen ansluter också direkt till GitHub och GitLab för att synkronisera commits, grenar och pull-förfrågningar direkt i uppgifterna. Tala om smidig programvaruhantering, skyhög effektivitet i arbetsflödet och enkel versionskontroll!

Förfina kod, automatisera arbetsflödet och skapa produktutvecklingsstrategier med ClickUp Brain.

Med ClickUp Brain, den inbyggda AI-assistenten, kan du få hjälp med brainstorming och kodningsförbättringar, vilket minskar manuella uppgifter. Om du är utvecklare tar det omedelbart bort koddelning och utvecklingsstrategier från din att göra-lista.

ClickUp Brain genererar kodsnuttar och projektplaner med minimal insats. Använd AI i kodningen för att förfina förklaringar och förbättra koden. Med det kan team automatisera uppdateringar av uppgifter, filflyttningar och aviseringar med villkorade arbetsflöden.

⭐️ Bonus: ClickUp Brain-användare kan välja mellan flera externa AI-modeller, inklusive ChatGPT, o3-mini, o1, Claude och Gemini för olika skriv-, resonemangs- och kodningsuppgifter!

Skapa produktplaner, dokumentera kodningsrutiner och dela felrapporter smidigt med ClickUp Docs.

Är du redo att exportera allt detta? ClickUp Docs är din kompletta dokumentationslösning, oavsett om du är projektledare, backend-kodare eller IDE-expert. Dess omfattande markdown-språk hjälper alla team att noggrant kartlägga projekt, handledningar och tekniska anteckningar.

Dessutom förenklar ClickUps kodblockformatering delningen av kodsnuttar i Docs. Oavsett om du arbetar med ditt team eller granskar kod under en sprint, håller ClickUp din kod organiserad med tydlig syntaxmarkering.

ClickUp levereras också med förkonfigurerade, färdiga utvecklingsmallar för effektiv aktivitetsuppföljning. ClickUp-mallen för mjukvaruutveckling är ett utmärkt exempel på detta, med MoSCoW-prioritering, whiteboard-vyer och uppgiftstaggar för att följa framstegen i varje steg.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

En brantare inlärningskurva på grund av ett stort antal funktioner

Saknar dedikerade appproduktionsfunktioner utan externa integrationer

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Giovanny G., en fullstack-utvecklare, säger:

Fungerar utmärkt för uppgifter, dokumentation och samarbete. Som utvecklare är Bitbucket- och Github-integrationerna för PR och spårning av commit fantastiska och kan fungera i båda riktningarna, så att du har din kod i Bitbucket med en länk till ClickUp-uppgiften.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Chrome-tillägget i din webbläsare för att spåra tid, skicka uppgifter direkt till din ClickUp, bifoga e-postmeddelanden till uppgifter och mycket mer.

📮ClickUp Insight: 13 % av våra undersökningsdeltagare vill använda AI för att fatta svåra beslut och lösa komplexa problem. Men endast 28 % uppger att de använder AI regelbundet i sitt arbete. En möjlig orsak: säkerhetsrisker! Användarna vill kanske inte dela känslig beslutsinformation med en extern AI. ClickUp löser detta genom att erbjuda AI-driven problemlösning direkt i din säkra arbetsmiljö. Från SOC 2 till ISO-standarder uppfyller ClickUp de högsta datasäkerhetsstandarderna och hjälper dig att säkert använda generativ AI-teknik i hela din arbetsmiljö.

2. GitHub Codespaces (bäst för utveckling med GitHub-arkiv)

via GitHub Codespaces

Vill du ha en IDE som är sömlöst integrerad med GitHub? Codespaces är plattformens allt-i-ett-lösning. Förutom sin smidiga integration med GitHub har den också ett helt anpassningsbart VS Code-arbetsområde som är utformat för professionella utvecklare.

Lösningen levereras med ett Copilot-alternativ för effektiv AI-assisterad kodning. Kort sagt, dess flexibilitet och design gör det till ett starkt val för seriösa projekt.

GitHub Codespaces bästa funktioner

Skala dina kodningskapaciteter med förkonfigurerade inställningar för virtuella maskiner.

Åtgärda buggar eller säkerhetsproblem direkt med välintegrerade pull-förfrågningar.

Kom åt och uppdatera specifika kodsegment inom IDE med verktyg för kodsökning och granskning.

Begränsningar för GitHub Codespaces

Användare upplever att gratispaketet är begränsat och mindre lämpligt för vanliga användare.

Långsamma nätverk kan leda till frekventa latensproblem.

Priser för GitHub Codespaces

Från 0,07 $/månad per användare

GitHub Codespaces betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 100 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 6 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om GitHub Codespaces?

En G2-recension lyder:

GitHub blir en komplett plattform för mjukvaruutveckling med många funktioner som hosting av källkoder, åtgärder för CICD, Codespaces och Copilot med all magi som AI kan erbjuda.

💡 Proffstips: Använd GitHub Classroom-funktionen för att minimera inlärningstiden för nya kodare i ditt team.

3. CodePen (bäst för frontend-utveckling och liveförhandsvisning)

via CodePen

CodePen är en lekplats för frontend-utvecklare, perfekt för att testa, justera och dela HTML-, CSS- och JavaScript-snippets (”Pens”) med en liveförhandsvisning. Oavsett om du skapar animationer, experimenterar med JavaScript eller bygger fantastiska UI-komponenter, erbjuder det en smidig, interaktiv upplevelse.

Användare kan också utforska projekt från utvecklarcommunityn och lära sig genom kodningsutmaningar. Dessutom har CodePen ett elegant gränssnitt och omedelbar förhandsgranskning för att göra processen roligare, mer samarbetsinriktad och inspirerande.

CodePens bästa funktioner

Anpassa arbetsflöden med CodePens smarta standardinställningar och autofullständiga funktioner.

Anpassa kod och innehåll med inbäddade pennor för sömlös styling.

Dra och släpp bilder med inbyggd tillgångshosting

CodePens begränsningar

Det tar tid att vänja sig vid gränssnittet, särskilt för nya användare.

Det intensiva gränssnittet kan kännas trångt på små skärmar.

Exporterade projekt kan behöva justeras för JavaScript-beroenden.

Priser för CodePen

Gratis

Startpaket: 12 $/månad per användare

Utvecklare: 19 $/månad per användare

Super: 39 $/månad per användare

Team: Från 19 $/månad per användare

CodePen-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om CodePen?

En G2-recension lyder:

Det är ett fantastiskt sätt att snabbt koda något, till exempel koncept- eller algoritmbevis, som du sedan kan spara, redigera och dela med ditt team.

🧠 Kul fakta: HTML, språket som driver webbappar, skapades av Tim Berners-Lee, uppfinnaren av World Wide Web.

4. Visual Studio Code (VSC Online) (Bäst för anpassning genom integrationer)

via Visual Studio Code

Nästa på vår lista är Microsofts VSC Online (vscode.dev eller via integrationer som GitHub Codespaces), en lättviktig, webbläsarbaserad version av den populära Visual Studio Code-redigeraren. Det är ett relativt populärt IDE-alternativ bland utvecklare. Lösningen har en onlinekodredigerare som stöder alla populära språk och ett intuitivt och lättnavigerat gränssnitt.

Förutom den lätta grunden är Visual Studio Codes utmärkande funktion det breda utbudet av tillägg som finns tillgängliga på dess marknadsplats.

Visual Studio Code (VSC Online) bästa funktioner

Optimera arbetsflödet med produktivitetsfunktioner för utvecklare som IntelliSense, felsökning och refaktorisering.

Identifiera och åtgärda problem med brytpunkter, övervakningsfönster och stegvisa verktyg.

Förbättra spårbarheten genom att integrera tidigare arbetsfiler

Begränsningar i Visual Studio Code (VSC Online)

Kommer med en brant inlärningskurva, särskilt för nya kodare.

Kräver mycket RAM-minne och CPU för smidig prestanda

Priser för Visual Studio Code (VSC Online)

Professionell månadsavgift: 45 USD/månad per användare

Månadsavgift för företag: 250 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Visual Studio Code (VSC Online)

G2: 4,7/5 (över 2 300 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Visual Studio Code (VSC Online)?

En recension på Capterra säger:

VS Code är en av de bästa lättviktiga IDE:erna som finns. Den fungerar smidigt på de flesta system och erbjuder en enorm samling tillägg.

🧠 Kul fakta: Termen ”debugging” (felsökning) har sitt ursprung i en riktig bugg, en mal, som hittades i en Harvard Mark I-dator.

5. CodeSandbox (bäst för snabb prototyputveckling av webbappar)

via CodeSandbox

CodeSandbox är det verktyg som utvecklare använder för snabb kodning. Det erbjuder omedelbara, delbara utvecklingsmiljöer främst för webbteknik (React, Vue, Angular, Node. js). Det erbjuder samarbete, inbyggd hosting och sömlös integration med GitHub.

Dess webbläsarbaserade redigerare och liveförhandsvisningar påskyndar också testning av idéer, delning av kod och upprepade iterationer. Sammantaget gör CodeSandbox enkelhet och snabbhet det till ett populärt val för effektiv utveckling av webbappar.

CodeSandbox bästa funktioner

Konfigurera valfri utvecklingsmiljö, språk, server eller databas med inbyggda integrationer.

Kör valfritt kommando, både vid start, filändring eller med dess mångsidiga, anpassningsbara genvägar.

Kör opålitlig kod i stor skala med omedelbara, säkra och helt isolerade sandlådor.

Begränsningar för CodeSandbox

Stöder inte servrar vid kodning i en förprogrammerad sandlåda.

Användare rapporterar prestandaproblem med komplexa eller stora projekt.

Priser för CodeSandbox

Gratis

Fördel: Från 12 $/månad per arbetsyta

Builder: Från 170 USD/månad per arbetsyta

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av CodeSandbox

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: Dokumentera Sandbox-resultaten separat för att effektivisera felsökningen. Detta hjälper nya kodare och experter att fixa buggar snabbare.

6. AWS Cloud9 (bäst för molnbaserad samarbetsbaserad kodning)

via AWS Cloud9

AWS Cloud9 är som en kodningsdojo i molnet – perfekt för parprogrammering och strukturerade arbetsflöden. Dess sömlösa terminalåtkomst till andra AWS-tjänster är en utmärkande funktion som gör mjukvaruutveckling till en barnlek.

Det erbjuder också en chattfunktion, koduppdateringar i realtid och omedelbar felsökning innan du går in i app- eller webbplatsproduktion.

AWS Cloud9 bästa funktioner

Förbättra läsbarheten med olika teman och layoutalternativ

Minska kostnaderna med tidsinställd avstängning för att förhindra överanvändning.

Felsök PHP, Python och JavaScript med brytpunkter, steg-för-steg-genomgång och variabelinspektion.

Begränsningar för AWS Cloud9

Saknar en gratis modell för användare som vill testa innan de väljer.

Erbjuder ett grundläggande gränssnitt som kan verka mycket rörigt.

Kräver viss teknisk expertis för att kunna användas effektivt.

Priser för AWS Cloud9

Anpassad prissättning

AWS Cloud9-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 270 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om AWS Cloud9?

En recension på G2 lyder:

Den sömlösa AWS-tjänsteintegrationen och den förkonfigurerade miljön gör utveckling och distribution otroligt effektiv.

📖 Läs också: Utnyttja kraften i ClickUp AI för mjukvaruteam

7. Glitch (bäst för realtidskodning och teamsamarbete)

via Glitch

Vill du ha en lösning utan installation, utan väntetid – bara ren kreativitet? Glitch utstrålar det både funktionellt och visuellt. Det låter dig "remixa" (omedelbart förgrena) projekt, klona från GitHub eller experimentera med JavaScript-ramverk.

Glitch låter dig också gå public eller privat och dela appar som erfarna kodare. Dessutom kommer det med anpassade API-integrationer och säker programmering som kombinerar frihet och säkerhet.

Glitch bästa funktioner

Se ändringarna live utan manuella byggningar eller omstarter med funktionen för omedelbar distribution.

Lagra data enkelt med inbyggd SQLite och andra databaser

Felsök och åtgärda problem systematiskt med loggar i realtid och felspårning.

Begränsningar i Glitch

Begränsar storskaliga applikationer på grund av begränsningar i databasens lagringsutrymme.

Stöder endast Node.js för backend-utveckling, vilket begränsar andra servertekniker.

Gratisprojekt har begränsad körtid per dag.

Glitch-prissättning

Gratis

Pro: 8 $/månad per användare, faktureras årligen

Glitch-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Glitch?

En recension på Capterra lyder:

Integration och uppladdning av tillgångar är också mycket intuitivt och funktionen "prettier" är mycket användbar

💡 Proffstips: Använd biblioteket Prettier i Glitchs funktion ”Format This File” för att anpassa utseendet på din kod.

8. Eclipse Che (bäst för molnutveckling i företag)

via Eclipse Che

Eclipse Che är en IDE som är utvecklad för stora organisationer som behöver kraft och effektivitet. Den körs i containeriserade miljöer på Kubernetes eller OpenShift, vilket gör installation och skalning smidig.

Lösningen integreras också med CI/CD-pipelines och stöder samarbete med förkonfigurerade utvecklingsutrymmen.

Eclipse Che bästa funktioner

Arbeta med liknande typer av projekt med en samling vyer och redigerare.

Förbli produktiv när du är på resande fot med alternativet för offline-miljö.

Få enklast möjliga onboarding för nya utvecklare med stack och GIT-konfigurerad URL.

Begränsningar i Eclipse Che

Stänger automatiskt arbetsytor som körs i mer än 12 timmar, oavsett aktivitet.

Det är komplicerat att konfigurera och hantera Eclipse Che, särskilt i en miljö med flera användare.

Kommer med användningsbegränsningar när det gäller lagring, RAM och samtidiga arbetsytor.

Priser för Eclipse Che

Gratis och öppen källkod

Eclipse Che-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (190+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Eclipse Che?

En recension på G2 säger:

Jag uppskattar arbetsytans anpassningsbarhet och IDE:ns dynamiska struktur. Att kunna köra anpassade Linux-kommandon med ett enda klick har visat sig vara mycket användbart.

👀 Visste du att? Eclipse "Che" är uppkallat efter staden Cherkasy, där många av dess utvecklare bor.

9. Cody AI (Bäst för kodassistans i stor skala)

via Sourcegraph

Cody är en AI-driven kodningsassistent som skapats av Sourcegraph för att effektivisera ditt arbetsflöde. Behöver du autofullständiga, omstrukturera eller felsöka? Cody hjälper dig. Den förstår också hela din kodbas för att skapa mer relevanta förslag.

Dessutom integreras det smidigt med dina favoritredigerare. Oavsett om du tacklar en knepig bugg eller brainstormar nästa stora funktion, hjälper Cody dig att hålla tempot uppe.

Cody AI:s bästa funktioner

Förbättra kodstrukturen och effektiviteten med AI-drivna refaktoringsförslag.

Hitta och modifiera kod i alla dina arkiv med en definierad ändringsstruktur.

Hitta snabbt relevanta kodsnuttar och funktioner i stora kodbaser med smart kodsökning.

Cody AI:s begränsningar

Det går inte att automatisera ändringar i flera delar av en lösning.

Kräver omfattande utbildning för att hitta relevanta beroenden och förstå kodningsrelationer.

Priser för Cody AI

Grundläggande: 29 $/månad (3 användare)

Premium: 99 $/månad (10 användare)

Avancerat: 249 $/månad (30 användare)

Cody AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Cody AI?

En recension på G2 lyder:

Det hjälper mig att vara mer effektiv när jag skriver kod, eftersom det gör att jag kan ställa in kommandon för att automatisera enkla, vardagliga uppgifter. Det är också en programvara som är lätt att installera och använda, sökverktyget är mycket användbart och det integreras perfekt med GitLab.

10. ChatGPT (Bäst för AI-driven kodningshjälp)

via ChatGPT

ChatGPT utmärker sig med smarta algoritmer och tydliga förklaringar för användare som förfinar kod eller bygger strukturer. Dess grundläggande stora språkmodell (LLM) optimerar logiken, föreslår förbättringar och genererar kompletta kodsnuttar som du enkelt kan justera.

Kort sagt gör denna konversations-AI från OpenAI kodningen mer intuitiv och kreativ, perfekt för både nybörjare och experter.

ChatGPT:s bästa funktioner

Koda över olika teknikstackar med stöd för flera språk

Påskynda felsökningen med anpassad felupptäckt och förslag på korrigeringar.

Förbättra läsbarheten med tydlig, koncis dokumentation och kommentarer.

ChatGPT:s begränsningar

Kämpar med mycket komplexa kodbaser på grund av brist på projektkontext i realtid

Kan generera felaktig eller föråldrad kod utan att verifiera bästa praxis.

Saknar direkt integration med IDE:er för realtidssamarbete och -utförande.

Priser för ChatGPT

Gratis

Plus: 20 $/månad per användare

Pro: 200 $/månad per användare

Team: 30 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

ChatGPT-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (720+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 110 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ChatGPT?

En recension på G2 säger:

Det är effektivare och enklare att skriva kod med ChatGPT. Jag skrev mitt Flutter-projekt med det. Faktiskt är nästan hela appen gjord med GPT nu.

📖 Läs också: Hur man använder ChatGPT för att skriva kod

11. Codeanywhere (Bäst för fjärrbaserad samarbetsutveckling)

via Codyanwhere

Codeanywhere är utformat för smidigt samarbete och är det självklara molnbaserade IDE-verktyget för proffs som hanterar stora team. Dess enastående SSH-funktion förenklar delningen av anpassad kod – det är bara att generera en token, så är du klar.

Codeanywhere, som drivs av Continue, erbjuder ett live -redigeringsutrymme för kodning för smidig samverkan. Gränssnittet markerar också aktiva användare och genererar automatiskt chattrådar för att hålla teamen synkroniserade.

Codeanywhere bästa funktioner

Möjliggör ett engagerande samarbete med peer programming

Koppla ihop kodning och verkliga tillämpningar med Git/GitHub och en inbyggd terminal.

Anpassa arbetsytor för alla användningsfall med stöd för Dev Container Specification.

Begränsningar för Codeanywhere

Gränssnittet och den inbyggda förhandsgranskningspanelen kan kännas klumpiga och föråldrade.

Användare rapporterar att kundsupporten är opålitlig.

Priser för Codeanywhere

Gratis

Grundläggande: 12 USD/månad per användare

Premium: 29 $/månad per användare

Premium GPU: 55 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Codeanywhere

G2 : 4,2/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Codeanywhere?

En recension på Capterra lyder:

Det är en bra editor och möjliggör anslutningar till olika fjärrkällor, samt har ett eget inbyggt utvecklingscontainersystem. Det fungerar ganska bra i olika webbläsare (även om vissa tangentkombinationer kan störa).

12. Blackbox (bäst för AI-drivna kodförslag)

via Blackbox

Har du en idé som du vill omvandla till kod? Blackbox är en AI-kodningsagent som förbereder din kod för publicering. Av alla dess funktioner, inklusive kodsökning och autofullständning, är det dess konversations-AI som gör det till ett riktigt effektivt val.

Förutom att skapa snabba appkoder hjälper Blackbox dig också att optimera din utveckling specifikt för stationära och mobila skärmar. Det finns även smarta färgteman som gör det möjligt för användare att omedelbart följa och identifiera kodsegment.

Blackbox bästa funktioner

Jämför ändringar i koden med dess versionshistorik i realtid.

Kör testkoder innan du delar dem med en enda klick-simulering.

Förbättra produktens övergripande funktioner med AI-drivna kodförslag.

Blackbox-begränsningar

Grundläggande kodförslag saknar kontextuell djup

Beslutsprocessen kan vara oklar

Bäst för erfarna kodare som felsöker fel

Blackbox-prissättning

Gratis

PRO Plus: 19,99 $/månad per användare

Blackbox-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Blackbox?

En recension på G2 lyder:

Det jag gillar mest är automatisk kodkomplettering. Det är en välsignelse för nybörjare inom utveckling, som hjälper till att få förslag på hur man skriver nya komponenter eller omvandlar logik till kod.

13. Koding (bäst för analys av utvecklingsmiljöer)

via Koding

Vill du effektivisera ditt kodningsflöde? Koding är ett av de bästa valen på denna lista. Med enkla curl-kommandon låter denna IDE-programvara dig ansluta stora verktyg och lokala miljöer till ditt molnkonto.

Koding håller också ditt team på rätt spår med meddelandefunktioner som skickar uppdateringar till ditt team när några stackändringar görs. Dessutom kan du köra din app på ett helt nätverk av maskiner med några få rader kod i ditt stack-skript.

Kodings bästa funktioner

Simulera en lokal miljö med ett FUSE-baserat filsystem

Analysera tidigare prestanda och upptäck felmönster med miljöanalyser.

Kontrollera lagring och nätverk med versionshanterbara stack-skript

Begränsningar för kodning

Prisalternativen är dyra, särskilt för små team och yrkesverksamma.

Vissa användare rapporterar prestandaproblem när de arbetar med stora projekt och flera terminaler.

Priser för Koding

Koding Single Cloud: 9,90 $/månad per användare

Automatisering av utvecklingsmiljö: 29,90 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Automatisering av programvaruförsäljning: 29,90 dollar per utvärdering + 5 000 dollar/månad i fast avgift

Programvaruutbildningsplattform: 29,90 dollar per deltagare + 5 000 dollar/månad i fast avgift

Koding-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Koding?

En recension på G2 lyder:

Tidigare tog det lång tid att konfigurera utvecklingsmiljön. Men nu kan jag med Koding ha alla alternativ klara på några minuter. Stöd för olika IDE:er är också en fantastisk funktion.

14. IntelliJ IDEA (Bäst för professionell Java-utveckling)

via IntelliJ IDEA

IntelliJ IDEA är utvecklat av JetBrains och är en kraftfull IDE för Java- och Kotlin-utveckling. Det ökar produktiviteten med intelligent kodkomplettering, avancerad felsökning och smidig enhetstestning. Med inbyggt stöd för populära ramverk anpassar det sig till olika projektbehov.

Det är byggt för flexibilitet, med flera versionskontrollintegrationer och plugins från tredje part. Det erbjuder också ett intuitivt arbetsflöde, stark säkerhet och anpassningsbara inställningar – allt du behöver för att bygga högpresterande applikationer med självförtroende.

IntelliJ IDEA:s bästa funktioner

Hitta kodningskomponenter med ett lättstrukturerat projektträd

Öka effektiviteten med organiserade kataloger och arkiv

Identifiera prestandaproblem med inbyggda profileringsinsikter

Begränsningar i IntelliJ IDEA

Hög minnesanvändning, mindre lämpligt för enheter med mindre än 16 GB RAM

Minska röran med integrerade plugins

Brant inlärningskurva, kräver tid för att bemästra

Priser för IntelliJ IDEA

IntelliJ IDEA Ultimate: 19,94 $/månad per användare (för enskilt bruk) och 70,68 $/månad per användare (för organisationer)

Alla produkter i paketet: 34,10 USD/månad per användare (för privat bruk) och 91,92 USD/månad per användare (för organisationer)

JetBrains AI Pro: 23,60 $/månad per användare som tillägg

IntelliJ IDEA-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 2 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om IntelliJ IDEA?

En recension på Capterra lyder:

Genvägarna och förslagen för kodning gör kodningsprocessen mycket enkel. Gränssnittet är behagligt för ögonen, vilket gör felsökningen av koden snabb och effektiv.

15. JSFiddle (bäst för snabb JavaScript-testning och delning)

via JSFiddle

JSFiddle är en snabb och interaktiv online-editor för att testa och dela JavaScript, HTML och CSS. Den har en panelbaserad layout för att skriva och förhandsgranska kod i realtid. Med stöd för förprocessorer som SCSS och JavaScript-ramverk är den perfekt för snabb prototyputveckling.

Användare kan samarbeta och bädda in projekt utan problem. Anpassningsbara layouter, liveförhandsvisningar och inbyggd versionskontroll gör det till ett oumbärligt verktyg för webbutvecklare som vill experimentera med och förfina sin kod.

JSFiddles bästa funktioner

Klonera projekt direkt för riskfria experiment

Dela interaktiva kodsnuttar via specialiserade, delbara fiddles.

Kombinera SCSS, TypeScript och CoffeeScript med förprocessorns flexibilitet

Begränsningar för JSFiddle

Begränsat till en enda HTML-fil, vilket är en utmaning för projekt med flera sidor.

Inget direkt stöd för uppladdning eller hantering av flera filer

Gratisversionen innehåller annonser och saknar felsökningsverktyg.

Priser för JSFiddle

Gratis

Pro: 8 $/månad per användare eller 90 $ för en 1-årig licens

JSFiddle-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Behärska enkel kodutveckling med ClickUp

Molnbaserade IDE:er är viktiga för kodning, oavsett om det gäller felsökning av källkod eller att bygga appar i ett programmeringsspråk. Men du förlorar tid och pengar om Replit inte maximerar produktiviteten.

Vi har gått igenom alternativ för alla scenarier, men det är också viktigt att prioritera produktivitet, automatisera arbetsflöden och främja samarbete. ClickUp är en utmärkt partner och den perfekta kombinationen av allt detta och mer med sina AI-drivna förslag, smidiga dokumentation och djupgående rapportering.

Dessutom registrerar det hack och förklarar bästa praxis för kodning så att dina projekt håller sig på rätt spår.

Vill du bemästra kodutveckling utan ansträngning? Registrera dig hos ClickUp idag! 🚀