Gratis mallar för kundonboarding för att effektivisera nya kundupplevelser

Du har just tecknat avtal med en ny kund. Allt går bra tills någon ber om en fil som du trodde att någon annan hade. En kickoff försenas. En viktig fråga förblir obesvarad i en vecka.

Och plötsligt verkar den smidiga onboarding du lovade vara ett falskt löfte. 🫤

En pålitlig mall för kundintroduktion kan förhindra denna fjärilseffekt. Den hjälper dig att hålla ordning, fastställa förväntningar tidigt och se till att båda parter är på samma sida från dag ett.

I den här bloggen utforskar vi kostnadsfria mallar för kundonboarding som hjälper dig att skapa konsekvens, tydlighet och välbehövlig lugn i din onboardingprocess. 🧰

Vad är mallar för kundonboarding?

Mallar för kundintroduktion är strukturerade ramverk som hjälper företag att introducera nya kunder till sina processer, arbetsflöden och leveranser. De hjälper dig att sätta tydliga förväntningar från dag ett, undvika missförstånd och missade steg samt spara tid med repeterbara processer.

Med checklistor, tidsplaner, välkomstpaket och instruktionsguider säkerställer dessa mallar en smidig onboardingprocess för kunder.

Vad kännetecknar en bra mall för kundonboarding?

De bästa mallarna för kundintroduktion sätter tonen för hela kundrelationen. De förenklar din process, minskar fram- och återkommande kommunikation och hjälper kunderna att känna sig informerade, trygga och redo för framgång.

👀 Här är vad en pålitlig mall för kundonboarding gör:

Tydlig struktur: Beskriver varje steg i onboardingprocessen, från välkomstmejl till kickoff-samtal och leveranser, så att alla vet vad som händer och när.

Flexibilitet: Anpassar sig efter olika typer av kunder, branscher eller tjänster utan att du behöver bygga om hela processen varje gång.

Integrerade kommunikationsverktyg: Inkluderar välkomstpaket, intagningsformulär och e-postmallar som hjälper dig att fastställa förväntningar och besvara vanliga frågor i förväg.

Inbyggd automatisering: Synkroniseras med dina projektledningsverktyg för att tilldela uppgifter, skicka påminnelser och automatiskt utlösa uppdateringar.

Självbetjäningsresurser: Länkar till hjälpsamma guider, genomgångsvideor och dokumentation så att kunderna snabbt kan hitta svar utan att behöva vänta på ditt team.

Insamling av feedback: Samlar in kundernas synpunkter under eller efter onboarding för att upptäcka varningssignaler i ett tidigt skede och förbättra processerna.

🧠 Rolig fakta: Idén att spåra kunder är gammal. För över 20 000 år sedan använde handlare grundläggande bokföring (och minne) för att hantera kundrelationer. Tidiga huvudböcker innehöll till och med anteckningar om skulder och varor, en tidig version av kundsegmentering.

13 mallar för kundonboarding

Ingen kund är den andra lik. Därför kan rätt mall för onboarding göra hela skillnaden. Oavsett om du arbetar ensam eller i team kan du hitta en mall som passar din stil.

Och om du vill gå ett steg längre, så samlar ClickUp CRM Project Management Software allt på ett ställe. Från att spåra affärer och uppgifter till att hantera relationer och uppföljningar – allt är organiserat, anpassningsbart och byggt för att skala med ditt företag.

Dessa plug-and-play-mallar hjälper dig att leverera en smidig och konsekvent onboarding-upplevelse, oavsett bransch eller teamstorlek.

Bläddra igenom listan, välj det som passar och gör onboarding till en sak mindre att stressa över! 🎯

1. ClickUp-mall för kundonboarding

Hämta gratis mall Skapa en smidig onboarding-upplevelse med ClickUps mall för kundonboarding.

ClickUps mall för kundonboarding fungerar som din koordinator bakom kulisserna och hjälper dig att göra ett bra första intryck på varje ny kund.

Anpassade fält som kundtyp, servicepaket och datum för onboarding-samtal gör att du kan anpassa varje kunds onboarding-process samtidigt som du bibehåller effektiviteten. Du kan till exempel märka en "startup" för en smidig, självbetjäningsbaserad onboarding eller ett "företag" för en skräddarsydd, personlig upplevelse.

Fältet Servicepaket aktiverar automatiskt relevanta onboarding-handböcker, till exempel extra support för Pro-kunder eller en snabbstartschecklista för Basic-användare. Onboarding Call Date hjälper ditt team att hålla ordning genom att spåra scheman och se till att inga samtal missas.

Dessa fält centraliserar kundkontexten och håller dina kundtjänst-, försäljnings- och produktteam samordnade.

📌 Idealisk för: Tjänstebaserade team som hanterar flera kundsegment och behöver ett centraliserat, automatiserat system för att anpassa alla onboarding-uppgifter, spåra framsteg och skala effektivt.

🔍 Visste du att? Intäkterna för marknaden för kundrelationshanteringsprogramvara förväntas växa med en årlig takt på 10,17 % och nå en marknadsvolym på 145,61 miljarder dollar inom en snar framtid.

2. ClickUp-mall för kundintroduktionstavla

Hämta gratis mall Registrera kundförfrågningar, POC, prenumerationsvärde och betalningsmetod med ClickUps mall för kundonboarding.

Tänk dig att en ny kund registrerar sig för ditt mellannivåabonnemang och begär vitmärkta dokument, en dedikerad kontaktperson och månadsfakturering. Med ClickUps mall för kundonboarding kan du registrera denna information i förväg med hjälp av fält som kundförfrågningar, kontaktperson, abonnemangsvärde och betalningsmetod, så att ditt team kan komma igång omedelbart.

Om du till exempel märker ett prenumerationsvärde på 2 500 dollar och loggar "anpassad branding" som en kundförfrågan anpassas onboardingprocessen omedelbart. Om extra granskningscykler eller designresurser behövs vet ditt team vad som ska prioriteras. POC-fältet säkerställer tydlig kommunikation och betalningsmetoden gör det möjligt för ditt ekonomiteam att förbereda korrekta fakturor.

Behöver du godkänna avtal? Fältet Signatur spårar om avtal har undertecknats. Vill du ha feedback? Registrera kundernas åsikter med fältet Kundfeedback. Med fältet Onboarding-stadium har du alltid koll på kundens framsteg och kan vara säker på att inget faller mellan stolarna.

📌 Perfekt för: Visuella tänkare som föredrar att hantera kundernas framsteg via en Kanban-inspirerad tavla med dra-och-släpp-funktion.

💡 Proffstips: Gör onboarding-uppgifterna till ett spel för dina kunder! Lägg till element som märken eller belöningar för slutförda uppgifter för att hålla kunderna engagerade.

3. ClickUp-mall för onboarding av nya användare

Hämta gratis mall Onboard dina kunder smidigt till din arbetsyta med ClickUps mall för onboarding av nya användare.

Att introducera nya användare till din produkt eller plattform är ett viktigt ögonblick som formar deras upplevelse, förtroende och långsiktiga engagemang. ClickUps mall för onboarding av nya användare säkerställer att denna resa blir smidig och konsekvent, och ger en tydlig, strukturerad väg som hjälper användarna att känna sig bekväma, snabbt upptäcka värdet och förbli engagerade.

Med den här mallen kan du automatiskt guida dem genom en serie skräddarsydda uppgifter: utforska arbetsytans layout, granska deras uppgiftsfördelning, förstå hur man kommenterar eller taggar teammedlemmar och lära sig hur man spårar leveranser.

Varje steg är fördefinierat, intuitivt och guidar dem till värde utan supportärenden. Strukturera resan i tydliga steg som ”Välkomstrundtur”, ”Första uppgiften” och ”Team Collaboration 101”.

Lägg till ClickUp Docs med inbäddade handledningar, tilldela uppgifter i checklistaformat och ställ in automatiseringar för uppföljning om någon fastnar.

📌 Perfekt för: SaaS-företag eller plattformar som välkomnar nya användare och hjälper dem att snabbt lära sig viktiga funktioner och arbetsflöden.

📖 Läs mer: Gratis mallar för projektkommunikationsplaner

4. ClickUp-mall för onboarding-checklista

Hämta gratis mall Få en omfattande checklista för onboarding av anställda med ClickUps mall för onboarding-checklista.

ClickUps mall för onboarding-checklista ger dig ett repeterbart, organiserat system som säkerställer att varje nyanställd kommer igång direkt från dag ett.

Låt oss säga att du introducerar en ny medarbetare i kundsupporten. Med den här mallen kan du omedelbart anpassa upplevelsen med hjälp av fält som jobbtitel, avdelning och startdatum. När du har angett deras arbets-e-postadress aktiverar mallen automatiskt uppgifter som att skicka ett välkomstmejl, tillhandahålla supportverktyg och boka ett personligt möte med deras chef.

Uppgifter som produktutbildning, systemåtkomst och policybekräftelser är redan förberedda, tilldelade och spårbara, så att ingenting missas.

📌 Idealisk för: Personalavdelningar, HR och teamledare på snabbväxande företag som behöver snabbt onboarda nyanställda i sin programvara för kundonboarding.

🤝 Vänlig påminnelse: När dina kunder har registrerat sig, börja med ett vänligt välkomstmejl. Inkludera grundläggande information, såsom kontaktuppgifter, kopior av avtal och nästa steg. Du kan också inkludera användbara resurser som handledningar, vanliga frågor eller genomgångar.

5. ClickUp HubSpot-mall för onboarding

Hämta gratis mall Skapa en personlig upplevelse för dina kunder med ClickUp Hubspot Onboarding Template.

ClickUp HubSpot Onboarding Template ger en smidig, personlig onboarding-upplevelse för varje kund. Från CRM-konfiguration till marknadsföringsautomatisering kan du kartlägga viktiga ämnen, milstolpar och uppgifter i en tydlig, spårbar plan för snabbare implementering.

Med denna kan du:

Anpassa onboarding efter kundtyp: Ett nystartat företag kanske bara behöver CRM-konfiguration och en guide till landningssidan. En företagslansering? Det kan innefatta datamigrering, integration med befintliga verktyg och onboarding-sessioner för hela teamet.

Spåra varje steg över olika funktioner: Använd anpassade vyer för att övervaka uppgiftsförloppet över försäljnings-, marknadsförings-, IT- och kundframgångsteam.

Samla allt på ett ställe: Bifoga SOP:er, genomgångsdokument och utbildningsvideor direkt till uppgifterna. Du behöver inte längre leta efter länkar eller filer i olika verktyg.

Skapa rollbaserade onboarding-vägar: Utbilda en säljare i pipeline-stadier samtidigt som du onboarden en marknadsföringschef i kampanjarbetsflöden och lead-poängsättning – var och en med sina egna uppgifter, ägare och deadlines.

📌 Idealisk för: Byråer eller team som överför kunder till HubSpots verktyg och tjänster, med steg som är anpassade till det ekosystemet.

6. ClickUp-mall för intagsformulär

Hämta gratis mall Samla in viktiga uppgifter i förväg, omvandla svaren till åtgärder och effektivisera överlämningarna med ClickUps mall för intagsformulär.

ClickUp Intake Form Template ger ett tydligt format för att samla in exakt det du behöver från kunder, teammedlemmar eller intressenter utan onödiga diskussioner. Du kan anpassa den efter ditt arbetsflöde för att samla in kundbriefingar, serviceförfrågningar, intern feedback och information om nya projekt.

Med inbyggda fält som Budget, Önskad kontaktmetod, Företagsnamn och Ytterligare anteckningar kan du samla all information du behöver. Allt som skickas in omvandlas till ClickUp-uppgifter eller objekt i arbetsytan så att uppföljningar kan ske automatiskt.

Med den här mallen för intagningsformulär kan du också vidarebefordra svar, tilldela teammedlemmar och till och med automatisera delar av processen för att påskynda arbetet.

📌 Perfekt för: Tjänstebaserade företag som samlar in initial kundinformation innan startmöten eller offerter.

📮 ClickUp Insight: Cirka 43 % av arbetstagarna skickar 0–10 meddelanden dagligen. Även om detta tyder på mer fokuserade eller genomtänkta konversationer, kan det också indikera en brist på smidigt samarbete, där viktiga diskussioner sker på andra platser (t.ex. via e-post). För att undvika onödiga plattformsbyten och kontextväxlingar behöver du en app som innehåller allt du behöver för ditt arbete, till exempel ClickUp, som kombinerar projekt, kunskap och chatt på ett och samma ställe – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta mer effektivt.

7. ClickUp CRM-mall

Hämta gratis mall Spåra försäljning, övervaka kundnöjdhet och vårda leads med ClickUp CRM-mallen.

Att hantera kundrelationer håller affärerna igång och kunderna nöjda. ClickUp CRM-mallen hjälper dig att hantera flera leads, konversationer, uppföljningar och uppgifter kopplade till varje försäljnings- och kundresesteg.

Mallen är utformad för att skapa struktur i relationer och kundhantering och låter dig kartlägga din pipeline, övervaka varje leads framsteg och prioritera åtgärder baserat på försäljningsstadier. Den hjälper dig också att upprätthålla en ren, sökbar kunddatabas. Du kan lagra viktig information som bransch, jobbtitel och kontaktuppgifter och snabbt sortera eller filtrera utifrån dina behov.

För varje lead kan du ställa in uppgifter som initial kontakt, uppföljningsmejl och demoplanering, vilket säkerställer tydligt ansvar för varje steg. När ditt säljteam går igenom pipelinen kan de använda ClickUps Gantt-diagramvy för att visualisera uppgiftens tidslinje och automatisera påminnelser för uppföljningar eller aviseringar när milstolpar nås.

Perfekt för: Sälj- och kundhanteringsteam som vill effektivisera leadhantering, kundkommunikation och prioritering av uppgifter med hjälp av CRM i ClickUp.

🔍 Visste du att? Innan digitala verktyg fanns använde företag Rolodex-kortfack på 1950-talet för att manuellt hantera kundkontakter, genom att bläddra igenom kort istället för att scrolla igenom instrumentpaneler.

Hämta gratis mall Registrera, spåra och lösa kundförfrågningar enkelt med ClickUps mall för kundkontaktformulär.

ClickUps mall för kundkontaktformulär ger dig ett bekvämt sätt att spåra kundfeedback, samla in data för forskning, undersökningar och kundservice samt organisera kontaktinformation för marknadsföringskampanjer eller uppföljningar.

Vyn Kundkontaktformulär samlar in och organiserar alla inskickade formulär, vilket gör det enkelt att komma åt kontaktuppgifter, feedback och problem. Vyn Kontaktsammanfattning ger dig en översikt över pågående förfrågningar, vilket hjälper dig att identifiera trender eller brådskande ärenden.

Du kan till och med automatisera uppföljningar och analysera förfrågningsdata för att öka supportens effektivitet och säkerställa snabba svar.

📌 Idealisk för: Kundsupportteam, servicechefer och företag som vill förbättra kundkommunikationen och säkerställa att varje förfrågan hanteras effektivt.

9. ClickUp-mall för samarbete kring kundframgång

Hämta gratis mall Bygg en framgångsrik relation med dina kunder med ClickUps mall för kundframgångssamarbete.

Kundernas framgång bygger på att man skapar starka, varaktiga relationer som hjälper kunderna att nå sina mål. ClickUps mall för samarbete kring kundframgång stöder detta partnerskap genom att ge kundframgångsteamen en välbehövlig struktur för att kommunicera, planera och samarbeta med kunderna i ett gemensamt arbetsutrymme, så att alla kan fokusera på resultaten.

Med den här mallen kan du skapa en samlad plattform för kundengagemang. Från kickoff till milstolpsuppföljning samlas viktiga uppgifter, anteckningar och uppdateringar på ett och samma ställe. Använd den för att skapa checklistor för kundonboarding, logga feedback, följa upp KPI:er eller planera regelbundna avstämningar. Du kan också tilldela ansvar, sätta tidsfrister och följa upp framsteg i realtid.

📌 Idealisk för: Kundframgångsteam och chefer som arbetar tvärfunktionellt för att säkerställa att onboarding, engagemang och kundlojalitet är samordnade och proaktiva.

Med ClickUp gick vi ett steg längre och skapade instrumentpaneler där våra kunder kan komma åt och övervaka prestanda, beläggning och projekt i realtid. Detta gör att kunderna kan känna sig kopplade till sina team, särskilt med tanke på att de befinner sig i olika länder och ibland till och med på olika kontinenter.

Med ClickUp gick vi ett steg längre och skapade dashboards där våra kunder kan komma åt och övervaka prestanda, beläggning och projekt i realtid. Detta gör att kunderna kan känna sig kopplade till sina team, särskilt med tanke på att de befinner sig i olika länder och ibland till och med på olika kontinenter.

10. Mall för kundonboarding från HubSpot

via HubSpot

HubSpots mall för kundonboarding är som ett startkit för företag som vill göra ett bra första intryck på nya kunder. Den är utformad för att tjäna båda sidor av onboardingprocessen. Kunderna får en tydlig färdplan och all information de behöver i förväg, medan ditt interna team får verktyg för att hålla ordning bakom kulisserna.

Använd checklistan för intern onboarding av nya kunder för att samordna ditt team kring viktiga steg innan kundstarten och skicka ett anpassningsbart välkomstpaket för att ge kunderna den tydlighet de behöver om vem de ska kontakta, hur supporten fungerar och vad som händer härnäst.

Samla in alla viktiga uppgifter i förväg med kundregistreringsformuläret, så att ditt team kan anpassa onboardingprocessen.

📌 Perfekt för: Marknadsförings- och säljteam som använder HubSpot och vill ha en plug-and-play-process för onboarding av nya kunder.

📖 Läs mer: Verktyg för kundlojalitetsprogramvara

🔍 Visste du att? CRM tog fart på 90-talet, med Siebel Systems lansering 1993. Det förenade försäljning, marknadsföring och support i en enda plattform. Detta var också eran för Sales Force Automation, ett mer innovativt sätt att hantera försäljningsprocessen.

11. Mall för kundonboarding från Pipefy

via Pipefy

Pipefys mall för kundonboarding innehåller en redigerbar onboarding-tratt och anpassningsbara formulär för att samla in data i förväg, såsom kundens mål, tekniska preferenser och beslutsfattare.

När kunderna går igenom onboarding-stegen – välkomst, konfiguration, utbildning, driftsättning – skickar mallen automatiskt påminnelser, tilldelar uppgifter och uppdaterar status. Funktionen Delad inkorg håller kommunikationen organiserad genom att spara alla meddelanden på plattformen och tilldela dem till teammedlemmar, vilket hjälper ditt team att svara snabbare och mer effektivt.

📌 Perfekt för: Operativa och processdrivna team som vill ha ett strukturerat, spårbart arbetsflöde som kan skalas upp till större team eller avdelningar.

🤝 Vänlig påminnelse: Börja kommunicera tidigt och konsekvent, och fokusera alltid på värdedrivna budskap. Ditt språk måste vara enkelt och tydligt, utan jargong när du förklarar processer eller besvarar frågor.

12. Mall för kundonboardingformulär från Template. Net

Mallen Client Onboarding Form Template från Template. Net börjar med att samla in kundinformation (företagsnamn, adress och huvudkontaktperson) så att ditt team har korrekta uppgifter och undviker förvirring senare.

Mallen innehåller ett utrymme där kunderna kan ange vilken typ av tjänster de söker, till exempel konsulttjänster, projektarbete eller design/utveckling. Detta gör det möjligt för kunderna att beskriva sina mål med egna ord.

Avsnittet Juridiska avtal bekräftar att kunden är informerad om dina villkor och sekretesspolicyer, vilket ger juridisk klarhet för båda parter.

📌 Perfekt för: Små företag eller egenföretagare som vill ha ett tydligt och enkelt formulär för att samla in kunduppgifter och information om tjänstebehov.

💡 Proffstips: Använd interaktiva genomgångar, checklistor eller förloppsindikatorer för att guida kunderna genom varje viktigt steg. Kombinera dessa verktyg med detaljerad vägledning och förloppsindikatorer för att hålla kunderna engagerade och på rätt spår.

13. Mall för presentation av kundintroduktion för försäljning från Template. Net

Template. Net:s mall för presentation av kundonboarding är utformad för att göra överlämningen efter försäljningen så smidig som möjligt. Lägg till betalningsplaner, accepterade betalningsmetoder och till och med policyer för förseningsavgifter för att undvika obehagliga överraskningar längre fram.

Tidsplaner, leveranser och KPI:er anges i förväg, så det råder ingen tvekan om vad som räknas som framgång eller när viktiga milstolpar ska nås. Mallen täcker också hur och hur ofta ni kommer att ha kontakt, vilket bidrar till att skapa en smidigare arbetsrytm från dag ett.

📌 Perfekt för: Säljare eller kundansvariga som presenterar onboarding-information för nya kunder på ett visuellt sätt, med viktiga detaljer som tidsplaner, KPI:er och leveranser för en bra kundonboardingprocess.

🔍 Visste du att? Ett av de första moderna verktygen för kontaktadministration var ACT ( Automated Contact Tracking), som lanserades 1986. Det utvecklades av Pat Sullivan och Mike Muhney och hjälpte säljare att spåra konversationer och leads redan innan ”CRM” blev ett populärt begrepp.

Få ditt kostnadsfria onboarding-verktyg med ClickUp

Du har fått nya kunder, vilket är fantastiskt, tills du har svårt att hitta intagningsformuläret, undrar om du har skickat uppföljningsmejl eller letar igenom mejlkonversationer.

ClickUp, appen som har allt för arbetet, erbjuder färdiga onboarding-mallar som är överskådliga, anpassningsbara och skapade för riktiga team.

Oavsett om du är en enskild konsult eller arbetar på en växande byrå ger dessa mallar dig struktur utan att vara för rigida.

