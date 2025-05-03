De 11 bästa alternativen till Zoho Forms för smartare datainsamling

Zoho Forms är ett populärt verktyg för att skapa anpassade formulär för datainsamling, kundfeedback och projektledning.

Om du dock söker mer avancerad automatisering, sömlösa integrationer och större anpassningsmöjligheter kan flera alternativ till Zoho Forms passa dina behov bättre.

Oavsett om du är företagare, marknadsförare, projektledare eller HR-medarbetare kan rätt verktyg för formulärskapande göra dina datainsamlingsprocesser mer effektiva och organiserade.

Läs vidare när vi utforskar några av de bästa alternativen till Zoho Forms som erbjuder olika funktioner och funktionaliteter.

Där Zoho Forms brister: 6 begränsningar du måste känna till

Zoho Forms fungerar bra om du just har börjat med datainsamling. Det är enkelt att använda, integreras väl med andra Zoho-produkter och täcker grunderna för att skapa onlineformulär. Men när dina behov växer börjar bristerna visa sig.

Här börjar det hindra teamen:

Begränsade anpassningsalternativ: Du kan ändra färger och teckensnitt, men om du vill ha helt anpassade formulär som överensstämmer med varumärkesriktlinjer eller kampanjens estetik, kan verktyget kännas begränsande.

Brist på avancerade mallar: Urvalet av mallar är minimalt, vilket tvingar teamen att skapa formulär från grunden varje gång.

Begränsade tredjepartsintegrationer: Utanför Zoho-ekosystemet fungerar det inte bra med andra appar, särskilt nischverktyg som marknadsförare och frilansare ofta förlitar sig på.

Blir långsammare med stora formulär: Om du försöker samla in detaljerad information från flera olika avsnitt minskar formulärets prestanda märkbart.

Det tar tid att lära sig: För användare som inte redan är väl förtrogna med Zohos omfattande programpaket kan layouten och logiken vara svår att förstå och bromsa ditt arbetsflöde.

Ingen riktig dra-och-släpp-funktion: Formulärbyggaren finns, men den saknar den flexibilitet och snabbhet som moderna dra-och-släpp-redigerare från andra leverantörer erbjuder.

De bästa alternativen till Zoho Forms i korthet

Här är några alternativ till Zoho Forms som inte bara uppfyller grundläggande krav – de ger dig mer kraft, bättre anpassningsmöjligheter och mindre huvudbry:

Verktyg Bäst för Användningsfall ClickUp Automatisering av arbetsflöden och integrering av uppgifter Omvandla formulärsvar till genomförbara uppgifter och starta arbetsflöden direkt. Jotform Dynamiska formulär med logik och betalning Skapa avancerade formulär med betalningar, villkorslogik och automatisering. Microsoft Forms Team som använder Microsoft 365 Interna undersökningar, onboarding och snabb datainsamling inom MS-ekosystemet. Wufoo Snabba formulär med inbyggda betalningsalternativ Samla in betalningar, skapa enkäter och lansera enkla formulär snabbt. Paperform Formulär med flexibla logiska funktioner Skapa interaktiva formulär med prisregler, schemaläggning och anpassad design. Typeform Konversationsformulär och varumärkesupplevelser Skapa formulär med en fråga i taget för bättre engagemang. Google Forms Snabb, kostnadsfri formulärskapande med datasynkronisering i realtid Genomför interna omröstningar, undersökningar och frågesporter med automatisk synkronisering till Google Sheets. Formstack Säkra formulär och avancerad automatisering av arbetsflöden Automatisera processer inom hälso- och sjukvård, ekonomi och arbetsflöden med höga krav på regelefterlevnad. Cognito Forms Komplexa arbetsflöden och uppgiftsbaserad automatisering Använd logik, e-signaturer och betalningar för att driva flerstegsformulär. 123FormBuilder Regelefterlevnadsdrivna formulär för företagsanvändning Skapa HIPAA/GDPR-kompatibla formulär med djup Salesforce-integration. Formsite Grundläggande formulär med dokumentgenerering Skapa säkra formulär som genererar PDF-filer och automatiserar arbetsflöden.

De bästa alternativen till Zoho Forms

Alla team kan – eller bör – inte vara begränsade till Zoho-ekosystemet. Om du letar efter alternativ till Zoho Forms som erbjuder mer flexibel formulärskapande, bättre automatisering av arbetsflöden och sömlös integration med ditt projektledningsverktyg, har vi vad du behöver.

Här är de bästa alternativen att överväga:

1. ClickUp (bäst för automatisering av arbetsflöden och integrering av uppgifter)

ClickUp, appen som har allt för arbetet, går utöver grundläggande uppgiftshantering. Den samlar dokument, chattar, whiteboards, mål, dashboards, tidrapportering och mycket mer på en enda plattform, vilket hjälper företag att centralisera arbetet och slippa byta mellan olika verktyg.

Omvandla formulärsvar till uppgifter direkt med ClickUp Forms

ClickUp Forms är djupt integrerat i dina arbetsflöden. När någon fyller i ett formulär kan det omedelbart utlösa skapandet av uppgifter, tilldela teammedlemmar och skicka uppdateringar till instrumentpaneler. Det innebär att du inte längre behöver kontrollera inlämningar manuellt. På så sätt blir allt omedelbart genomförbart.

Dessutom kan du anpassa varje formulär med logikbaserade fält, visuella element, varumärkesfärger och bakgrundsbilder för att matcha ditt teams behov.

Med ClickUp Dashboards kan du snabbt få en översikt över dina formulärinlämningsdata. Konvertera dina formulärinlämningar till anpassade dashboards för att alltid ha en uppdaterad visualisering att referera till!

Dashboards kan också hjälpa dig att hantera data om dina formulär, såsom inlämningsprocent, tid i status etc., och även fördjupa dig i specifika uppgifter.

📮 ClickUp Insight: Cirka 92 % av kunskapsarbetare riskerar att missa viktiga beslut på grund av spridd dokumentation, och endast 8 % använder projektledningsverktyg för att spåra åtgärdspunkter. Med ClickUps funktioner för uppgiftshantering behöver du aldrig oroa dig för detta. Skapa uppgifter från chatt, uppgiftskommentarer, dokument och e-postmeddelanden med ett enda klick!

Få en gratis mall Samla in, organisera och agera på feedback med ClickUps plug-and-play-mall för feedbackformulär.

ClickUp erbjuder också mallar för feedbackformulär med fördesignade fält och anpassningsbara alternativ som hjälper dig att enkelt samla in värdefull information, oavsett om det är från kunder, anställda eller intressenter.

ClickUps feedbackformulärmall levereras med förkonfigurerade anpassningsbara fält, vyer och statusar. Den hjälper dig att spåra svar, betygsätta tjänsteleverantörer och upptäcka återkommande problem – allt på ett och samma ställe.

Du kan också använda mallar för registreringsformulär för att hantera evenemangsregistreringar, samla in kontaktinformation eller begära jobbansökningar. ClickUp har också mallar för intagsformulär som hjälper dig att hantera kundernas förväntningar och snabbt skapa komplexa formulär, instrumentpaneler och arbetsflöden.

Automatisera repetitiva arbetsuppgifter med regelbaserade triggers som kör dina arbetsflöden åt dig med ClickUp Automation

Baserat på formulärsvar kan ClickUp Automation hjälpa dig att ställa in regler för att automatiskt tilldela uppgifter, ändra prioriteringar, uppdatera status, skicka e-postmeddelanden och mycket mer – utan att du behöver lyfta ett finger. Det är utvecklat för team som vill eliminera repetitiva administrativa uppgifter.

Det kan användas som ett kraftfullt verktyg för automatisering av formulär, som hjälper till att optimera datainsamling, utlösa åtgärder baserat på formulärsvar och automatisera arbetsflöden, allt på ett och samma ställe.

ClickUps bästa funktioner

Skapa skräddarsydda formulär och dela eller bädda in dem var som helst.

Omvandla formulärinlämningar till genomförbara uppgifter med triggare för marknadsföringsautomatisering och regler för tilldelning av ansvariga.

Minska manuell rapportering med AI-drivna sammanfattningar och projektuppdateringar med ClickUp Brain.

Skapa omfattande instrumentpaneler som uppdateras i realtid med hjälp av formulär- och uppgiftsdata.

Hitta alla dina formulär centralt organiserade i en sökbar Forms Hub i ClickUp.

Utöka formulärets funktionalitet genom ClickUps över 1000 integrationer med verktyg som Slack, HubSpot och många fler.

Begränsningar för ClickUp

Formulärbyggaren är inte tillgänglig i mobilappen.

Det tar lite tid att helt anpassa instrumentpaneler för förstagångsanvändare.

ClickUp-priser

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5,0 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5,0 (över 4 000 recensioner)

Philip Storry, senior systemadministratör, säger:

Våra team har använt formulär och mallar för att standardisera vissa arbetsflöden. Vi har också använt den inbyggda automatiseringen för att underlätta vissa arbetsflöden, särskilt där anpassade fält samlar in information som kan hjälpa till att avgöra vem som ska tilldelas en uppgift. Slutligen har vi också använt e-postintegreringen och API-funktionerna för att automatiskt generera uppgifter när vissa plattformar varnar eller visar möjliga prestandaproblem.

2. Jotform (bäst för kraftfulla formulär med inbyggd betalningsfunktion och logik)

via Jotform

Jotform fokuserar på att göra formulärskapandet inte bara enkelt utan också dynamiskt och funktionellt för seriösa arbetsflöden.

Det ger dig tillgång till smart villkorslogik, betalningsintegrationer och automatiserade arbetsflöden utan att du behöver skriva en enda rad kod. Det som sticker ut är hastigheten – du kan skapa ett snyggt, multifunktionellt formulär på några minuter och bädda in det var som helst.

Det är utvecklat för team som vill slippa tekniska problem och lansera formulär som ser bra ut, fungerar bra och kan anslutas till över 150 affärsverktyg. Från att be om användarfeedback till interna godkännanden och registreringar hanterar det stor skala utan att förlora enkelheten.

Jotforms bästa funktioner

Aktivera arbetsflöden och aviseringar med hjälp av villkorlig logik baserad på användarnas svar.

Acceptera onlinebetalningar direkt via formulär med Stripe, PayPal och mer.

Använd över 10 000 mallar för att skapa allt från enkäter till formulär för leadgenerering.

Anslut till över 150 appar som Google Sheets, Mailchimp, Salesforce och Slack.

Jotforms begränsningar

Mobilresponsiviteten är inkonsekvent på vissa enheter.

Vissa funktioner kan kännas dolda om du inte redan är bekant med plattformen.

Jotform-priser

Starter: Gratis

Brons: 39 $/månad per användare

Silver: 49 $/månad per användare

Gold: 129 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Jotform-betyg och recensioner

G2: 4,7/5,0 (över 3 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5,0 (över 2 400 recensioner)

3. Microsoft Forms (bäst för team som redan använder Microsoft 365)

via Microsoft

Om ditt team redan arbetar i Microsoft 365-miljön är Microsoft Forms ett enkelt men effektivt alternativ för att skapa medarbetarundersökningar, omröstningar och frågesporter utan att lämna plattformen.

Det synkroniseras enkelt med Excel för dataanalys, integreras med Teams för samarbetsrespons och använder AI-drivna förslag för att påskynda formulärskapandet.

Det är rent, intuitivt och kräver ingen installation om du redan använder Microsoft-verktyg. För interna användningsfall – medarbetarfeedback, onboarding eller snabba pulsundersökningar – passar det perfekt in med resten av Microsoft-stacken.

Microsoft Forms bästa funktioner

Skapa enkäter och frågesporter snabbt med hjälp av smarta förslag och mallar.

Integrera sömlöst med Excel, SharePoint och Teams för samarbete i realtid.

Anpassa formulär med teman och media för en mer engagerande upplevelse.

Kom åt och hantera svar på olika enheter med ditt Microsoft 365-konto.

Begränsningar i Microsoft Forms

Det har begränsade visuella anpassningsmöjligheter jämfört med dedikerade formulärskapare.

Mobilresponsiviteten är inkonsekvent på vissa enheter.

Priser för Microsoft Forms

Microsoft 365 Business Basic : 7,20 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Standard: 15,00 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/månad per användare

Microsoft 365 Apps for Business: 9,90 $/månad per användare

Microsoft 365 Copilot: Tillgängligt som tillägg till Business-abonnemang (priserna är inte tillgängliga).

Betyg och recensioner för Microsoft Forms

G2: 4,4/5,0 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5,0 (över 200 recensioner)

Här är vad en G2-användare sa:

Sanningen är att detta verktyg har förenklat processen för att skapa formulär avsevärt för mig. Vi slösade mycket tid på att designa något som såg professionellt ut, särskilt utan avancerade kunskaper om design eller programmering. Men nu kan jag med hjälp av dra-och-släpp-komponenter skapa formulär som inte bara är funktionella utan också har ett snyggt och attraktivt utseende.

4. Wufoo (bäst för snabb formulärskapande med inbyggda betalningsalternativ)

via Wufoo

Wufoo är en veteran inom formulärskapande och är känt för sin användarvänlighet och enkla installation. Om du behöver skapa betalningsformulär, enkäter eller ansökningar snabbt, erbjuder Wufoo fördesignade mallar, dra-och-släpp-element och ett användarvänligt gränssnitt.

Det är särskilt attraktivt för användare som vill ha något lättviktigt, utan kod och snabbt att implementera. Det stöder också en rad betalningsprocessorer som PayPal, Stripe och Square, vilket gör det till ett självklart val för donationsformulär, evenemangsbetalningar eller registreringar.

Wufoos bästa funktioner

Skapa och lansera formulär med över 400 mallar och ett användarvänligt dra-och-släpp-verktyg.

Samla in betalningar med Stripe, PayPal, Square eller Authorize. Net.

Anpassa formulärteman med din egen branding med hjälp av CSS eller den inbyggda designern.

Integrera med verktyg som Salesforce, Mailchimp, WordPress och Asana.

Wufoos begränsningar

Det har inget CAPTCHA-stöd, vilket gör det mycket sårbart för spam och bot-missbruk.

Säkerhetsfunktionerna är begränsade för betalningsintegrerade formulär.

Wufoo-priser

Gratis för alltid

Starter: 22 $/månad per användare

Professional: 39 $/månad per användare

Avancerat: 99 $/månad per användare

Ultimate: 249 $/månad per användare

Wufoo-betyg och recensioner

G2: 4,2/5,0 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,4/5,0 (över 200 recensioner)

🔎 Visste du att? Formulär som innehåller logikdrivna villkorade flöden kan öka konverteringarna med upp till 160 % – särskilt för undersökningar, offerter eller bokningar.

5. Paperform (bäst för formulär med varumärkesprofilering, betalningar och flexibel logik)

via Paperform

Paperform kombinerar formulärskapande med designfriheten hos en landningssidesredigerare. Det är utformat för att kännas mer som att skriva ett dokument än att dra runt rutor – och det är det som gör det så unikt.

Oavsett om du säljer tjänster, tar emot bokningar, samlar in kundfeedback eller skapar anpassade formulär med dynamiska prissättningsregler, hanterar Paperform allt med ett rent och minimalistiskt gränssnitt.

Du kan anpassa formuläret efter ditt varumärke, automatisera arbetsflöden, lägga till beräkningar och till och med förvandla formuläret till en minibutik med betalningsstöd.

Paperforms bästa funktioner

Skapa interaktiva formulär som stöder logikbaserad prissättning, schemaläggning och betalningar på ett och samma ställe.

Lägg till beräkningar, villkorade flöden och dynamiska framgångssidor utan kod.

Bädda in e-signaturer, samla in bokningar och automatisera uppgifter via över 2000 integrationer.

Anpassa grafik, typografi, layout och bakgrund helt efter ditt varumärke.

Begränsningar för Paperform

Begränsade sök- eller filteralternativ för flervalsfrågor med stora svarsalternativ

Delvisa inlämningar kan inte alltid återställas om en användare avbryter halvvägs.

Priser för Paperform

Essentials: 29 $/månad per användare

Pro: 59 $/månad per användare

Företag: 129 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Paperform

G2: 4,5/5,0 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,8/5,0 (över 100 recensioner)

Från en G2-användare:

Jag har undersökt och använt några andra lösningar innan jag upptäckte Paperform, och hittills har Paperform varit den enda som erbjudit funktioner och integrationer som uppfyller alla mina behov. Jag arbetar vanligtvis med mycket långa och komplexa formulär, och Paperforms enkla gränssnitt gör det mycket enklare. Dessutom kommunicerar Paperform mycket bra med Zapier, vilket var ett av mina största problem innan jag började arbeta med det.

6. Typeform (bäst för konversationsformulär och varumärkesupplevelser)

via Typeform

Typeform sticker ut från de olika alternativen till Zoho Forms med en designfilosofi som handlar om att prata med, inte till, din målgrupp. Gränssnittet med en fråga i taget känns mer som en konversation än ett formulär, vilket ökar engagemanget och andelen ifyllda formulär.

Du kan bädda in videor, lägga till logikbaserade uppföljningar och helt anpassa dina formulär efter ditt varumärke, vilket gör dem perfekta för att samla in leads, genomföra undersökningar och onboarding-flöden som inte känns transaktionsbaserade.

Typeform kommer också med smarta insikter, inbyggd analys och AI-driven svarsanalys, vilket hjälper team att dra verklig mening ur sina insamlade data.

Typeforms bästa funktioner

Skapa mångsidiga formulär för undersökningar, omröstningar, frågesporter, utvärderingar och mycket mer.

Lägg till video, anpassade variabler, logiska hopp och villkorliga uppföljningar utan att skriva kod.

Få tillgång till detaljerad analys av formulärets prestanda och insikter på frågenivå.

Exportera formulärsvar till Excel- eller CSV-filer

Integrera med över 500 verktyg som Google Sheets, HubSpot, Salesforce, Slack och Calendly.

Begränsningar för Typeform

Grundplanen saknar visningslicenser, vilket tvingar team som behöver läsbehörighet att hitta alternativa lösningar.

Svarsbegränsningar kan snabbt bli kostsamma för användare med stora volymer.

Priser för Typeform

Gratis

Basic: 29 $/månad per användare

Plus: 59 $/månad per användare

Företag: 99 $/månad per användare

Growth Essentials: 199 $/månad per användare

Growth Pro: 349 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Typeform

G2: 4,5/5,0 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5,0 (över 900 recensioner)

Från en G2-användare:

Jag gillar att man har stor frihet att skapa olika undersökningsvägar. Om man får negativ feedback kan man ta reda på mer med en rad frågor, medan man om man får positiv feedback kan be om tillstånd att använda detta som en recension i en annan rad frågor.

7. Google Forms (bäst för snabba, enkla undersökningar med samarbete i realtid)

via Google Forms

Google Forms är det självklara valet för alla som redan är integrerade i Googles ekosystem. Det är enkelt, snabbt och byggt för smidig samverkan. Det ansluter direkt till Google Sheets för omedelbar datasynkronisering och analys.

Drag-and-drop-gränssnittet, redigering i realtid och solida delningsalternativ gör det perfekt för att optimera datainsamling. Det bästa av allt är att det är helt gratis med ett Google-konto – du behöver inte lära dig nya verktyg om du redan använder Workspace.

Google Forms bästa funktioner

Samarbeta med ditt team i realtid på ett obegränsat antal formulär med den välbekanta redigeraren i Google Docs-stil.

Bädda in formulär på webbplatser eller dela via e-post, sociala medier eller anpassade länkar på några sekunder.

Organisera svar automatiskt i Google Sheets för enkel åtkomst och rapportering.

Använd mallar för snabb skapande eller bygg anpassade frågesporter, undersökningar och registreringar.

Begränsningar i Google Forms

Det har begränsade visuella anpassningsalternativ och saknar avancerad logisk förgrening.

Det kan kännas för grundläggande för företag som behöver mer kraftfulla arbetsflöden eller integrationer.

Priser för Google Forms

Gratis för alltid

Business Starter: 6 $/månad per användare

Business Standard: 12 USD/månad per användare

Business Plus: 18 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Google Forms

G2: 4,6/5,0 (över 42 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5,0 (över 11 000 recensioner)

Från en G2-användare:

Enkelt att använda och kopplat till Google-kalkylblad. En annan bra sak med Google-enkäter är att formulärinlämningen är kopplad till ett Google-konto för användarkontroll.

8. Formstack (bäst för att skapa säkra formulär och automatisera arbetsflöden)

via Formstack

Formstack är utvecklat för team som behöver alternativ till Zoho Forms för mer än bara att skapa formulär. Det är en komplett plattform för automatisering av arbetsflöden som kombinerar formulär, e-signaturer, dokument och integrationer i ett enda verktyg.

Gränssnittet är nybörjarvänligt, men kraften under huven är seriös – särskilt om du arbetar inom branscher med höga krav på regelefterlevnad, såsom hälso- och sjukvård, offentlig förvaltning eller finans. Dess funktioner, såsom förifyllda formulär, uppgiftsfördelning och logikbaserade arbetsflöden, hjälper dig att förvandla vilket formulär som helst till en fullt fungerande process. Det är inte flashigt, men det är pålitligt och av företagsklass.

Formstacks bästa funktioner

Automatisera hela arbetsflöden med formulär som utlöser dokumentskapande, uppgiftsfördelning och e-signaturer.

Använd Formstack för Salesforce för att skapa och hantera formulär direkt i din Salesforce-organisation.

Kontrollera behörigheter, tilldela granskare och spåra godkännanden i formulär och dokument.

Få tillgång till arbetsflödespaneler, dynamiska uppgiftsfördelningar och avancerad routningslogik utan att skriva en enda rad kod.

Formstacks begränsningar

Formulärbyggarpanelen känns trång och svårare att navigera i när man bygger komplexa formulär.

Omfält byter namn eller raderas kan automatiserad logik eller aviseringar sluta fungera utan förvarning.

Formstack-priser

Formulär: 99 $/månad per användare

Paket: 299 $/månad per fem användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Formstack-betyg och recensioner

G2: 4,3/5,0 (över 450 recensioner)

Capterra: 4,0/5,0 (över 100 recensioner)

💡 Proffstips: Undrar du hur du kan be om feedback för att stimulera din professionella utveckling? Här är några tips att följa: Håll det kortfattat och koncist för att respektera deras tid 🕒

Ställ specifika frågor för att samla in användbara insikter 💬

Fokusera på förbättringsområden istället för allmän feedback 🎯

Uppmuntra ärlig, konstruktiv kritik för att främja tillväxt 👂

9. Cognito Forms (bäst för kraftfulla arbetsflöden och automatisering av uppgifter)

via Cognito Forms

Cognito Forms kombinerar anpassning och automatisering på ett balanserat sätt. Du samlar inte bara in data – du använder den för att starta arbetsflöden, tilldela uppgifter, skapa dokument och till och med ta emot betalningar med Square eller PayPal.

En utmärkande funktion är Workflow Tasks, som låter dig involvera olika användare i olika steg av en process – till exempel godkännanden, uppföljningar och dynamiska statusändringar.

Du kan också skapa komplexa formulär med upprepade sektioner, beräkningar och avancerad logik, utan att behöva skriva kod. Det är ett bra val om ditt formulär behöver göra mer än bara samla in data.

Cognito Forms bästa funktioner

Automatisera flerstegsarbetsflöden med rollbaserade statusändringar och uppgiftsfördelning i appen.

Använd datauppslag, beräkningar och logik för att skapa formulär som anpassas i realtid.

Samla in juridiskt bindande e-signaturer och skapa dokument direkt från inlämnade formulärdata.

Acceptera betalningar med Stripe, Square eller PayPal och tillämpa regler som kvantitetsbegränsningar eller rabatter.

Begränsningar för Cognito Forms

Färre anpassningsalternativ för formulärdesign utan att lägga till CSS

Inbäddningen ser grundläggande ut från början om den inte formateras manuellt.

Priser för Cognito Forms

Gratis för alltid

Pro: 19 $/månad för upp till 2 användare

Team: 39 $/månad för upp till 5 användare

Enterprise: 129 $/månad för upp till 20 användare

Betyg och recensioner för Cognito Forms

G2 : 4,5/5,0 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,6/5,0 (över 130 recensioner)

Från en G2-användare:

Formulär är min företags främsta kontaktpunkt. Jag brukar använda flera företag för att dra nytta av alla deras styrkor. Cognito började som våra grundläggande intagsformulär, men med tiden, tack vare e-handelsalternativet, blev våra Cognito-formulär vårt arbetsflöde för evenemangsbiljetter och depositioner. Designen var enkel och strömlinjeformad.

10. 123FormBuilder (bäst för formulär som måste uppfylla vissa krav och arbetsflöden för företag)

via 123FormBuilder

123FormBuilder lägger större vikt vid säkerhet och efterlevnad än de flesta andra. Om dina arbetsflöden involverar känslig data – till exempel inom hälso- och sjukvård, offentlig förvaltning eller finans – gör denna plattform det enklare att uppfylla alla krav. Den täcker allt från GDPR och HIPAA till avancerad kryptering och alternativ för datalagring.

Det som gör det unikt är dess täta integration med Salesforce, stöd för över 45 inbyggda appar och möjligheten att generera PDF-filer eller anpassade rapporter direkt från formulärinlämningarna. Oavsett om det gäller donationer, patientintag eller registrering är detta verktyg skapat för team som behöver både kontroll och flexibilitet.

123FormBuilders bästa funktioner

Skapa säkra formulär med datakryptering och GDPR- och HIPAA-kompatibilitet.

Skicka data direkt till Salesforce, Google Sheets eller ditt CRM-system i realtid.

Skapa PDF-dokument och starta e-postarbetsflöden efter inlämning.

Få tillgång till över 3000 färdiga mallar för allt från samtyckesformulär till utvärderingar.

Begränsningar för 123FormBuilder

Ibland förekommer buggar under uppdateringar, särskilt kring omdirigerings-URL:er.

Användargränssnittet kan kännas inkonsekvent när man skapar formulär.

Priser för 123FormBuilder

Gratis för alltid

Gold : 37 $/månad per användare

Platinum: 49 $/månad per användare

Diamond: 99 $/månad per användare

Enterprise: 225 USD/månad per användare (faktureras årligen)

123FormBuilder betyg och recensioner

G2: 4,5/5,0 (över 160 recensioner)

Capterra: 4,4/5,0 (170+ recensioner)

💡 Proffstips: När ett formulär skickas in (t.ex. kundförfrågan, intern feedback eller kreativ brief) ska du inte bara skicka en avisering – använd istället verktyg för uppgiftshantering som omvandlar svaren till strukturerade uppgifter med deadlines, deluppgifter och tilldelade ägare. Det hjälper dig att: Få insikter genom att spåra inlämningar i realtidsdashboards 📊

Omvandla formulärinlämningar till genomförbara uppgifter med tydligt ägarskap ✅

Sätt deadlines och deluppgifter för att hålla projekten på rätt spår 📅

Automatisera arbetsflöden för att minska manuella uppföljningar 🔄

11. Formsite (bäst för grundläggande formulär och gammaldags tillförlitlighet)

via Formsite

Formsite har funnits sedan slutet av 90-talet – och det märks. Det kanske inte vinner några priser för modern användarupplevelse eller snabb innovation, men det gör jobbet. Det är pålitligt, säkert och fullspäckat med viktiga funktioner som betalningshantering, PDF-export, flersidig logik och robusta integrationer.

Det erbjuder också en generös 14-dagars gratis provperiod som inte kräver kreditkort, vilket är ovanligt. Om du letar efter något stabilt, men inte bryr dig om extrafunktioner eller ett snyggt gränssnitt, är Formsite fortfarande ett alternativ bland andra Zoho Forms-alternativ.

Formsites bästa funktioner

Skapa formulär enkelt med en dra-och-släpp-redigerare, bild- och dataöverföring och över 40 frågetyper.

Samla in betalningar smidigt med Stripe, PayPal, Braintree och Authorize.net.

Säkra inlämningar med CAPTCHA-skydd och SSL-kryptering.

Automatisera arbetsflöden med PDF-utdata, alternativ för att spara och återvända samt avancerad logik.

Begränsningar för Formsite

Användargränssnittet känns föråldrat och klumpigt jämfört med nyare verktyg.

Priserna har stigit medan funktionerna i stort sett är oförändrade.

Priser för Formsite

Personligt: 24,95 $/månad per användare

Professional: 39,95 $/månad per användare

Företag: 69,95 $/månad per användare

Business Plus: 99,95 $/månad per användare

Enterprise: 249,95 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Formsite

G2: 4,4/5,0 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,5/5,0 (över 40 recensioner)

Från en G2-användare:

Formsite är ett kraftfullt verktyg med obegränsade tillämpningar i en försäljningsmiljö. Nästan alla aspekter är anpassningsbara. Det är enkelt att skapa formulär tack vare tillgång till flera mallar och en dra-och-släpp-funktion. Formsite har många integrationer med andra kraftfulla programvaror som Salesforce. Beroende på din prenumerationsnivå finns det även ett API-alternativ. Automatisering av arbetsflöden med aviseringar och godkännanden gör detta till ett självklart val för komplexa processer som berör flera avdelningar.

Här är några ytterligare verktyg för formulärskapande som erbjuder unika funktioner och möjligheter och kan betraktas som alternativ till Zoho Forms:

FormKeep: Tillhandahåller en lättviktig formulärbackend för utvecklare som behöver flexibilitet i frontend utan tunga integrationer.

SurveySparrow: Erbjuder konversationsbaserade enkäter, automatisering av återkommande enkäter och responsivitet på flera enheter.

FormAssembly: Fokus på insamling av företagsdata och Salesforce-integrering för säkra arbetsflöden.

Uppgradera dina formulär och arbetsflöden med ClickUp

Formulär effektiviserar datainsamlingen och spelar en avgörande roll för att spåra framsteg och automatisera arbetsflöden.

Zoho Forms är ett bra verktyg för grundläggande formulärskapande och datainsamling, men det har sina begränsningar – särskilt om ditt team behöver mer automatisering, flexibilitet och sömlös integration med andra verktyg.

Oavsett om du hanterar kundhantering, samlar in feedback, hanterar projektförfrågningar eller automatiserar godkännanden finns det ett smartare verktyg för ditt team.

Rätt formulärskapare ska göra mer än bara samla in data; den ska koppla samman data med ditt arbetsflöde, CRM och beslut.

I detta avseende sticker ClickUp ut bland andra alternativ till Zoho Forms genom att erbjuda kraftfull automatisering, djupgående integrationer och en projektledningssvit som är utformad för att omvandla formulärinlämningar till verkligt, genomförbart arbete. Det hjälper dig att slippa manuellt arbete och byta till ett verktyg som matchar ditt teams effektivitet och tillväxt.

Registrera dig på ClickUp och uppgradera dina formulär och arbetsflöden!