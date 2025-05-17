Jotforms priser: Planer och funktioner för att välja det bästa för dig

Onlineformulärskapare är en livräddare för alla som inte kan koda eller vill undvika manuell datainmatning. De är lätta att använda, mycket anpassningsbara och skapade för att förenkla hela processen.

Men det vet du redan – du är här för att avgöra om Jotforms prisstruktur är värd det. Varför skulle du investera i en AI-driven formulärskapare som kanske inte passar dina behov om sex månader?

Att förstå Jotforms planer, styrkor och begränsningar i förväg kan förhindra frustrerande överraskningar senare. Denna guide förklarar allt du behöver veta för att avgöra om Jotform är rätt val och, ännu viktigare, vilken plan som erbjuder bäst värde. 💡

Vad är Jotform?

Jotform är ett verktyg för att skapa onlineformulär som låter dig skapa, anpassa och dela formulär för datainsamling, betalningar, undersökningar och mycket mer – utan att du behöver kunna koda. Oavsett om du är småföretagare, lärare eller bara organiserar en potluck, så har Jotform något för dig.

Du kan slippa besväret med att börja från scratch genom att utforska Jotforms mallbibliotek, som har allt från enkla kontaktformulär till komplexa mallar för undersökningsresultat. Med dess dra-och-släpp-gränssnitt kan du anpassa allt, från design till verktyg för evenemangshantering och signaturfält. Det är också enkelt att dela via länkar, inbäddningar eller PDF-filer.

För vårdpersonal garanterar dess HIPAA-kompatibla funktioner säker datainsamling och hantering av känslig medicinsk information.

💡Proffstips: Ladda ner din Jotform-källkod och låt dina utvecklare redigera den för att lägga till extra funktioner.

Användningsfall för Jotform

Det bästa med ett formulärverktyg är dess förmåga att tillgodose olika behov. Här är tre sätt du kan använda Jotform på:

Datainsamling genom enkäter : Skapa enkäter eller forskningsfrågeformulär, samla in : Skapa enkäter eller forskningsfrågeformulär, samla in kundfeedback och använd verktyg som dra-och-släpp, flera frågetyper och villkorslogik.

Hantera evenemangsregistreringar : Skapa registreringsformulär för evenemang, kurser eller medlemskap, få deltagaruppgifter, hantera anmälningar och samla in betalningar.

Organisera betalningar: Sälj produkter, ta emot donationer eller ta betalt för tjänster med betalningsintegrationer som PayPal, Stripe och Square.

Jotforms prispaket

Observera att priserna kan komma att ändras och att priserna i detta blogginlägg är aktuella vid publiceringstillfället. Kontrollera Jotforms webbplats för de senaste priserna.

Nu när du är bekant med Jotforms funktioner kan vi titta på prisplanerna och hitta den som passar bäst för dina behov.

Startpaket

Om du är nybörjare när det gäller onlineformulär eller har grundläggande behov är Jotforms gratispaket ett bra ställe att börja på. Det låter dig utforska plattformen och skapa enkla formulär utan kostnad.

Viktiga funktioner

Grundläggande formulärskapande: Få tillgång till Jotforms kärnfunktioner, inklusive formulärskaparen med dra-och-släpp-funktion, mallar och grundläggande integrationer.

Begränsad användning: Skapa fem formulär och få 100 inlämningar per månad med 100 MB lagringsutrymme. Det tillåter också 1 000 formulärvisningar och totalt 500 inlämningar.

Grundläggande funktioner: Inkluderar 10 fält per formulär, 10 månatliga betalningsinlämningar och 10 månatliga signerade dokument.

Begränsningar

Jotform-branding: Alla formulär under gratisplanen kommer att visa Jotforms logotyp och branding i sidfoten, vilket inte kan tas bort.

Begränsade resurser: Det kostnadsfria paketet begränsar antalet formulär, inlämningar, lagringsutrymme och betalningsinlämningar.

Ingen HIPAA-kompatibilitet: HIPAA-kompatibilitetsfunktioner är inte tillgängliga i gratispaketet.

Vem är det för: Gratisplanen är idealisk för privatpersoner, studenter eller små team med grundläggande formulärbehov och begränsade budgetar. Det är ett utmärkt sätt att börja skapa formulär, men du kommer sannolikt att behöva uppgradera när din användning ökar.

Priser:

Gratis

Bronsplan

Resursbegränsningen ökar i Bronze-planen och Jotforms varumärke kan tas bort.

Viktiga funktioner

Ökad kapacitet: Skapa och få tillgång till 25 formulär, 1 000 inlämningar per månad, 1 GB lagringsutrymme, 10 000 formulärvisningar och lagringsutrymme för inlämningar.

Professionellt utseende: Ta bort Jotform-logotypen från dina formulär

Utökad funktionalitet: Skapa 250 fält per formulär, 100 månatliga betalningsinlämningar och 100 signerade dokument varje månad.

Begränsningar

Inte för formulär med hög volym: Även om planen är funktionsrik jämfört med gratisplanen, kan begränsningarna för inlämning och lagring fortfarande vara ett hinder för företag med behov av hög volym.

Ingen HIPAA-kompatibilitet: HIPAA-funktioner finns inte.

Vem är det för: Bronze-planen passar småföretag, frilansare och organisationer som behöver fler formulär, inlämningar och lagringsutrymme än vad gratisplanen tillåter. Den är också idealisk för dem som vill ha ett professionellt utseende med sitt eget varumärke.

Priser

39 $/månad per användare

Silver-plan

Silver-planen erbjuder en bra balans mellan funktioner och kostnader.

Viktiga funktioner

Omfattande resurser: Använd 50 formulär och få 2 500 inlämningar per månad. Det ingår 10 GB lagringsutrymme, 100 000 formulärvisningar och 25 000 totala inlämningslagringsutrymmen.

Mer funktionalitet: Få tillgång till 500 fält per formulär, 250 månatliga betalningsinlämningar och 250 månatliga signerade dokument.

Begränsningar

Kostnadsökning: Det är dyrare än Bronze-planen, så utvärdera om de ökade gränserna motiverar kostnaden för dina behov.

Ingen HIPAA-kompatibilitet: HIPAA-kompatibilitet ingår fortfarande inte.

Vem är det för: Jämfört med Bronze-planen är Silver-planen idealisk för växande företag som behöver öka formuläranvändningen, inlämningarna och lagringsutrymmet.

Priser

49 $/månad per användare

Gold-plan

Gold-planen är avsedd för större organisationer eller företag med stora formulärbehov och krav på HIPAA-efterlevnad.

Viktiga funktioner

Höga gränser: Få tillgång till 100 formulär och 10 000 inlämningar per månad. Få 100 GB lagringsutrymme, 1 000 000 formulärvisningar och 100 000 totala inlämningslagringsutrymmen.

HIPAA-kompatibel: Använd HIPAA-kompatibla funktioner, som är nödvändiga för vårdpersonal och organisationer som hanterar skyddad hälsoinformation.

Omfattande funktionalitet: Använd 1 000 fält per formulär, 1 000 månatliga betalningsinlämningar och 1 000 månatliga signerade dokument.

Begränsningar

Högsta kostnad: Detta är det dyraste standardpaketet, så det är bara värt det om du behöver de höga gränserna och HIPAA-kompatibilitet.

Vem är det för: Gold-planen är för stora organisationer, företag i reglerade branscher eller vårdgivare som kräver HIPAA-kompatibilitet och formulärfunktioner för stora volymer.

Priser

129 $/månad per användare

Enterprise-plan

För företag med obegränsade krav kan Jotform Enterprise-abonnemang vara ett bra alternativ.

Viktiga funktioner

Obegränsad användning: Få tillgång till obegränsat antal formulär, inlämningar, lagringsutrymme och mycket mer.

Plattform för flera användare: Stöd för flera team och användare med detaljerad kontroll

Dedikerad support: Få prioriterad support i realtid för att kunna utföra ditt arbete smidigt.

Avancerade funktioner: Använd enkel inloggning (SSO), alternativ för datalagring och tjänster för att skapa arbetsflöden.

Begränsningar

Priserna kan vara höga: Eftersom priserna anpassas efter dina behov kan det hända att du upplever dem som en ekonomisk belastning.

Vem är det för: Enterprise-planen är för stora företag med komplexa arbetsflöden, höga volymkrav och specifika behov som standardplanerna från Jotform inte kan tillgodose. Anpassade priser hjälper till att uppfylla ökade säkerhets- och administrationsbehov, medan plattformen för flera användare hanterar stora team.

Priser

Anpassade priser

Andra prisnivåer: Jotform erbjuder upp till 50 % rabatt till ideella organisationer och utbildningsinstitutioner.

För- och nackdelar med Jotforms priser

Nu när vi har utforskat Jotforms prisnivåer ska vi gå igenom deras för- och nackdelar för att hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut.

Fördelar med Jotforms prisplaner

Här är några fördelar med Jotforms prissättningsnivåer för onlineformulär:

Gratis plan tillgänglig: Erbjuder sina kärnfunktioner utan initial kostnad för studenter och privatpersoner.

Differentierad prisstruktur: Möjliggör skalning efter dina behov, så att du bara betalar för de resurser du behöver när din formuläranvändning ökar.

Olika planer: Tillgängliga för olika användarbehov, från frilansare och små nystartade företag till medelstora företag och stora organisationer med stora volymkrav.

Rabatter för ideella organisationer/utbildningsinstitutioner: Förmåner för vissa organisationer med specialrabatter.

Flexibla prenumerationer: Uppgradera, nedgradera eller avbryt din prenumeration med 30 dagars full återbetalningsgaranti.

Nackdelar med Jotforms prissättning

Väg dessa begränsningar i Jotforms prisstruktur innan du registrerar dig.

Begränsningar i gratisplanen: Begränsat antal formulär, inlämningar, lagringsutrymme och Jotforms varumärke kan vara begränsande för växande behov.

Kostnaden kan öka: När din användning ökar och du behöver högre nivåer kan priset bli en viktig faktor, särskilt för mindre företag.

Jotforms HIPAA-priser: HIPAA-kompatibilitet är endast tillgängligt i Gold- och Enterprise-planerna, vilket kan utgöra ett hinder för företag inom hälso- och sjukvårdsbranschen och vårdpersonal.

Kostnad för nivåhopp: Prisskillnaden mellan nivåerna är betydande, vilket kräver noggrant övervägande av om de utökade funktionerna motiverar kostnaden.

Varför utforska alternativ till Jotform?

Jotform accepterar betalningar från de flesta populära betalningsgateways och är ett utmärkt verktyg för att skapa onlineformulär. Det finns dock andra verktyg som erbjuder förbättrade funktioner och flexibla prisnivåer.

En användare på G2 uttryckte till exempel hur Jotforms gratisversion kan vara begränsande:

Det enda klagomålet är att gratisversionen är lite begränsad. Om vi kunde få ett par fler formulär och lite mer utrymme för uppladdningar skulle det vara perfekt. En nivå på 5–7 dollar per månad med en blygsam uppgradering jämfört med gratisversionen skulle vara idealisk. Vi behöver inte all bandbredd som planen för 20 dollar per månad erbjuder. Gratisversionen täcker 90 % av våra behov!

Att investera i guld- och företagsnivåplaner kan vara en stor belastning om du är ett litet startup-företag som är starkt beroende av onlineformulär. Den kostnaden och andra allmänna omkostnader är inte det bästa valet.

Överväg därför ett alternativ till Jotform som lovar komplett arbetsflödeshantering.

ClickUp: Ett allt-i-ett-alternativ till Jotform

Använd villkorslogik i formulär för att organisera intern feedback med ClickUp Forms.

Om du letar efter något som kan mer än bara formulär kan ClickUp, allt-i-ett-appen för arbete, vara ett bra alternativ.

ClickUp Forms handlar till exempel inte bara om att samla in information, utan också om att koppla den informationen direkt till ditt arbetsflöde. Med andra ord gör denna programvara det enkelt att utnyttja användarfeedback för att utföra åtgärder.

Tänk dig att du skapar ett formulär för att samla in feedback om ett projekt. De insamlade svaren blir automatiskt uppgifter inom det området. Du kan sedan tilldela dem till dina teammedlemmar, som kan göra eventuella förbättringar.

När någon fyller i formuläret kan du använda ClickUp Automations för att ställa in regler som utlöser åtgärder baserat på formulärinlämningar.

Ställ in en anpassad automatisering med ClickUp Automations

Baserat på svaren i ett formulär kan du till exempel automatiskt tilldela uppgifter, skicka aviseringar, uppdatera status och till och med skapa deluppgifter utan att lyfta ett finger.

Så här kan du använda ClickUp Automations:

Öka den totala produktiviteten genom att eliminera manuell datainmatning och behovet av att överföra information mellan olika appar.

Anpassa ClickUp-automatiseringen till specifika arbetsflöden och formulärtyper, så att rätt åtgärder vidtas baserat på den insamlade informationen.

Skicka automatiska bekräftelser eller uppföljningsmeddelanden till dem som skickar in formulär, vilket förbättrar kommunikationen och kundnöjdheten.

Spåra framstegen i automatiserade arbetsflöden och identifiera områden som kan förbättras.

ClickUp Automations gör det möjligt för företag att hantera ökande volymer av formulärinlämningar utan manuellt arbete.

Det integrerar också AI-drivna ClickUp Brain i ditt arbetsflöde och förbättrar datahanteringen. Samla in och använd data för att få djupare insikter om dina arbetsprocesser och din kundbas.

Så här kan ClickUp Brain vara till hjälp:

Brainstorma idéer till dina enkätfrågor med ClickUp Brain.

Generera idéer för nya och befintliga formulär och enkäter om du är osäker på hur du ska be om feedback

Sammanfatta formulärsvaren till viktiga slutsatser, vilket gör det enklare att granska och analysera stora datamängder.

Samla idéer för att skapa nya mallar för feedbackformulär

Identifiera trender, mönster och insikter i formulärsvaren och få värdefull information för beslutsfattande.

Kombinera AI med ClickUps automatiseringsfunktioner för att utlösa åtgärder baserade på sentimentanalys eller naturlig språkbehandling av formulärdata.

Varför ClickUp sticker ut

Varför ska du överväga ClickUp som ett alternativ till Jotform?

ClickUp är inte bara ett formulärverktyg, utan en plattform för arbetshantering. Tänk på det så här: Jotform hjälper dig att skapa och hantera formulär, men ClickUp går ett steg längre genom att integrera dem direkt i dina projekt, uppgifter och övergripande arbetsflöde.

Du kan organisera dina formulär, att göra-listor, teamkommunikation och allt annat på ett och samma ställe. Detta gör det mer användbart för team som behöver mer än bara datainsamling.

Om du är trött på att växla mellan olika appar och manuellt överföra information kommer ClickUps allt-i-ett-lösning att spara dig mycket tid.

Viktiga funktioner

ClickUp har funktioner som sticker ut inom formulärskapande, särskilt för team som behöver en mer integrerad lösning. Låt oss gå igenom dem:

1. Koppla formulär till dina arbetsflöden

Tänk dig ett feedbackformulär där varje inlämning omedelbart skapar en uppgift som ditt team kan granska och svara på. ClickUp fungerar på det sättet. Istället för att bara ligga och vänta på att granskas är ClickUps formulär utformade för att aktivt delta i dina arbetsprocesser.

Du kan använda ClickUp Chat för att dela formulär, diskutera svar och spåra framsteg på plattformen. Det låter dig länka samman uppgifter och meddelanden så att sammanhanget aldrig går förlorat. Inga fler ändlösa e-postkedjor eller förvirrande kalkylblad.

ClickUp integreras med populära appar som Google Drive och Slack, så att du kan koppla dina formulär och data till de interna verktyg du redan använder. Det innebär mindre växlande mellan appar och ett smidigare, mer integrerat arbetsflöde.

Du kan till exempel automatiskt spara formulärbilagor på Google Drive eller få Slack-meddelanden när nya formulär skickas in.

📋 Läs också: Hur man genomför användarundersökningar

Prisöversikt

ClickUp erbjuder en differentierad prisstruktur för att tillgodose behoven hos enskilda personer, små team och stora företag.

Här är en översikt över deras planer:

Gratis för alltid

Denna plan är utformad för individer eller små team som just har börjat. Den ger dig tillgång till ClickUps kärnfunktioner som obegränsade uppgifter, samarbetsdokument, whiteboards och en anpassad fältmanager, så att du kan uppleva plattformen på egen hand. Och ja, du får också ett gratis ClickUp-formulär!

Vem är det för: Denna plan är idealisk för personligt bruk eller små team med grundläggande behov.

Obegränsad plan

Denna plan tar bort lagringsbegränsningar och lägger till funktioner som ökar produktiviteten och samarbetet.

Du får tillgång till allt i gratispaketet med obegränsad lagringskapacitet, integrationer, instrumentpaneler, gäståtkomst, Gantt-diagram, anpassade fält, chattmeddelanden och mycket mer.

Vem är det för: Små till medelstora team (startups, småföretag, avdelningar inom större företag) som behöver obegränsad lagring, integrationer och tillgång till viktiga produktivitetsfunktioner som Gantt-diagram, anpassade fält och tidsspårning.

Affärspaket

Denna plan lägger till avancerade funktioner för mer kontroll, automatisering och administration.

Du får tillgång till allt i Unlimited-planen, plus Google SSO, obegränsat antal team, anpassad export, avancerad automatisering, instrumentpanelsfunktioner, tidsspårning och mycket mer.

Enterprise

Denna plan är skräddarsydd för stora organisationer med komplexa behov och erbjuder maximal säkerhet, kontroll och support.

Få tillgång till allt i Business-planen, plus extra funktioner som white labeling, avancerade behörigheter, villkorad logik för formulärvisning, API för företag, obegränsade anpassade roller, MSA- och HIPAA-tillgänglighet, enkel inloggning (SSO) och mycket mer.

Vem är det för: Denna plan är för när färdiga lösningar inte räcker till och en högt anpassad plattform av företagsklass är nödvändig.

ClickUps flexibla prisstruktur gör att du kan skala din användning efter behov.

Tyler Guthrie, intäktsdirektör på Home Care Pulse, säger:

Formulär och godkännandeprocesser är mycket enkla att implementera och gör hanteringen av förfrågningar mellan avdelningar mycket enklare, vilket sparar tid.

📋 Läs också: Effektiva exempel på medarbetarfeedback för att ge objektiv input och höja moralen

Hantera dina formulär tillsammans med arbetsflödet med ClickUp

Jotform är ett pålitligt verktyg för att skapa och hantera formulär, med ett brett utbud av mallar och integrationer. Det är dock kanske inte det bästa valet för snabbt växande företag.

Överväg programvara som erbjuder mer än bara formulär, som kopplar dem till dina arbetsflöden och samlar allt ditt arbete på ett ställe. Till exempel ClickUp!

Med ClickUp blir datahantering enklare. Säg adjö till manuell datainmatning eller överföring av information mellan olika appar och skapa anpassade formulär med ditt varumärke.

Kort sagt är ClickUp ett utmärkt val för team som vill koppla sin datainsamling direkt till sina arbetsflöden. ✨ Registrera dig gratis för ClickUp idag och organisera din arbetsprocess. ✅