5 kostnadsfria mallar för undersökningsresultat för förbättrad utformning och analys av undersökningar

Data ljuger inte. Ju mer data du har, desto mer precisa kan dina beslut bli.

De flesta företag vet detta alltför väl. "De flesta" eftersom branschjättar som Blockbuster, Curves och Aéropostale inte gjorde det – deras okunnighet och förbiseende av kundernas feedback och förändrade preferenser ledde till deras undergång.

Denna hårda verklighet är en läxa för alla företag, stora som små. För att undvika samma öde måste organisationer samla in tillförlitliga data om sina kunder, anställda och intressenter.

Det är här undersökningar kommer in i bilden. De hjälper dig att förstå kundernas feedback, intressenternas åsikter och medarbetarnas nöjdhet.

Med hjälp av undersökningsinformationen kan du förutse kundernas behov, förutsäga trender bland medarbetarna och identifiera marknadsmöjligheter före dina konkurrenter.

Men här är haken: För att maximera värdet av dina undersökningsresultat måste du omvandla rådata till användbara insikter.

Det är här våra kostnadsfria mallar för undersökningsresultat kommer in. De hjälper dig att dra nytta av dina undersökningar och gör det möjligt för dig att fatta strategiska, datadrivna beslut.

Vad är mallar för undersökningsresultat?

En mall för undersökningsresultat är ett färdigt ramverk som hjälper dig att organisera, analysera och presentera dina undersökningsdata.

Med undersökningsmallar kan du organisera formatet och strukturen på undersökningsrapporterna, vilket säkerställer tydliga och visuellt tilltalande presentationer. Detta hjälper dig att effektivt kommunicera dina resultat och annan användbar information utan att överväldiga din publik.

Dessutom stöder en mall för undersökningsresultat – särskilt de som bygger på dataanalys eller databashanteringsverktyg – även datafilter och detaljerade diagram, så att du kan skapa detaljerade rapporter.

Här är en översikt över de vanligaste avsnitten som ingår i en mall för en rapport med undersökningsresultat: Sammanfattning : En översikt (eller TL;DR-avsnitt) som förklarar varför du genomförde undersökningen och de viktigaste resultaten.

Undersökningsmål och metodik : Detta inkluderar vad du hoppades att lära dig av undersökningen och vem målgruppen är.

Undersökningsprocessen : Här kan du förklara vilken plattform du använde för att skapa undersökningen, distributionsstrategin (e-post, sociala medier, tredjepartssajter) och hur du planerar att analysera den.

Dataanalys: Den viktigaste delen. Här tolkar du dina data och visualiserar dem för att lyfta fram trender och mönster.

Viktiga resultat : En punktlista som sammanfattar de viktigaste slutsatserna från undersökningen.

Rekommendationer : Praktiska idéer för ditt team, till exempel hur de kan förbättra en viss process eller utveckla nya produkter.

Bilaga: Ett valfritt avsnitt som kan innehålla ytterligare information, till exempel : Ett valfritt avsnitt som kan innehålla ytterligare information, till exempel enkäten eller utdrag ur svaren på öppna frågor.

Beroende på din arbetsstil och interna processer kan du skapa din egen mall för undersökningsresultat med hjälp av ett dokument, ett kalkylblad, en presentation eller till och med en databas.

Vad kännetecknar en bra mall för undersökningsresultat?

Tänk på din mall för undersökningsresultat som en ritning för din slutliga undersökningsrapport. Den påverkar hur du sorterar undersökningsdata och, ännu viktigare, hur du visar den.

En dåligt utformad (eller klumpig) mall kan göra det svårt för dig att konsolidera data. Dessutom kan den förvirra din publik, vilket är det sista du vill när ditt teams ledare, chefer (eller CXO:er) är närvarande vid mötet.

Här är några punkter att tänka på när du väljer en mall för en rapport med undersökningsresultat:

Tydlig struktur: Mallen bör ha ett logiskt flöde som guidar användarna genom de viktigaste avsnitten, såsom introduktion, datavisualisering, viktiga resultat och rekommendationer.

Visuell attraktionskraft: Den bör ha en ren design och vara så ren som möjligt. Det är ett plus om du kan märka den med ditt företags logotyp och färger eller använda dina typsnitt.

Datavisualisering: Leta efter olika diagram, grafer och tabeller så att du kan presentera resultaten på ett lättförståeligt sätt.

Drill-down-funktioner : Om du arbetar asynkront kan en funktion som gör det möjligt för betraktare att sortera och filtrera data vara särskilt användbar.

Anpassning : Beroende på typen av undersökning kanske du vill lägga till extra avsnitt. Mallen för undersökningsresultat bör kunna hantera detta.

Automatiseringar: En extremt användbar funktion – leta efter en mall (eller snarare en plattform) som låter dig synkronisera svaren från ditt : En extremt användbar funktion – leta efter en mall (eller snarare en plattform) som låter dig synkronisera svaren från ditt feedbackformulär med rapporten i realtid . På så sätt behöver du inte lägga till varje svar manuellt.

Slutligen kanske du vill skapa en samling mallar för undersökningsresultat för olika team eller undersöknings typer. Du kan till exempel använda en mall för undersökningsresultat för dina HR-undersökningar och en annan för dina kundundersökningar. Detta säkerställer att rapporterna tilltalar varje målgrupp.

5 kostnadsfria mallar för undersökningsresultat att använda

På ClickUp har vi sammanställt en lista med fem kostnadsfria mallar – vissa avdelningsspecifika och andra generiska – som hjälper dig att upptäcka viktiga insikter och visualisera dina data på ett effektivt sätt.

Här är de.

1. Mall för resultat från produktfeedbackundersökning från ClickUp

Ladda ner den här mallen Spåra produktfeedback, samla svar och tilldela dem till och med uppgifter med ClickUps mall för produktfeedbackundersökningar.

Med produktfeedbackundersökningar kan du samla in direkta kundinsikter om deras upplevelse av din produkt. Det kan handla om saker de gillar, ogillar, tycker är förvirrande eller till och med funktioner de gärna skulle se tillagda i din plattform.

Sådana användarundersökningar avslöjar också dolda användbarhetsproblem som kanske inte framgår av interna tester.

Om du är van vid att genomföra dessa produktfeedbackundersökningar vet du också att det inte är en engångsföreteelse. Du måste snarare upprepa processen ofta och, ännu viktigare, införliva resultaten i din nästa produktiteration.

Det innebär att du måste spåra feedback och skapa en process för att hantera den – och det är här ClickUps mall för produktfeedbackundersökningar kommer till sin rätt.

Så här kan du använda dem:

Börja med att skapa ditt undersökningsformulär med ClickUp Forms och dela det med dina användare.

När kunderna börjar svara på undersökningen läggs deras svar automatiskt till i ClickUp Projects under "Submissions View" (Visning av inlämnade svar). Dessa svar kan också tilldelas som uppgifter så att du kan följa deras framsteg och informera kunderna när feedbacken har hanterats.

Tilldela feedback till teammedlemmar som uppgifter i ClickUp Projects och se till att du inte missar något.

I den anpassade Produktbetygsvyn kan du se hur dina kunder rankar din plattform utifrån sju kriterier:

Kvalitet

Pris

Första användarupplevelsen

Användbarhet

Kundservice

Köpa upplevelse

Användarupplevelse

Du kan gruppera feedbacken utifrån olika betyg och visa den som en Kanban-tavla. Detta ger dig en samlad bild av hur användarna reagerar på din plattform, till exempel hur många som är nöjda och hur många som inte är det.

Skapa en ClickUp Kanban-tavla genom att gruppera inlämnade svar baserat på betygstyp och få en översikt över de insamlade svaren.

Kort sagt erbjuder ClickUps mall för produktfeedbackundersökningar ett strukturerat och effektivt sätt att inte bara samla in och analysera feedback, utan också att agera på den, vilket leder till bättre produktutveckling och förbättrad användarupplevelse.

2. ClickUp-mall för åtgärdsplan för engagemangsundersökningsresultat

Ladda ner den här mallen Skapa en handlingsplan baserad på resultaten från medarbetarengagemanget med hjälp av ClickUps mall för handlingsplan för engagemangsundersökningsresultat.

Nästa mall är särskilt avsedd för HR-team, framför allt de som genomför regelbundna pulsundersökningar för att mäta medarbetarnas nöjdhet.

Mallen för åtgärdsplan för ClickUp-engagemangsundersökningsresultat använder ramverket 4M1E (Man, Machine, Material, Method, Environment) för att kategorisera medarbetarnas feedback och förbättra engagemanget på arbetsplatsen.

Mallen är byggd på ClickUp Docs – ett verktyg för samarbetsbaserad dokumenthantering – och består av tre avsnitt:

Översikt : För att dela en snabb TL;DR-sammanfattning av undersökningens mål och resultat.

Analys : Detta avsnitt innehåller två tabeller. Den första beskriver problemet, dess grundorsak och den 4M1E-kategori som det faller under. Den andra beskriver din lösning på problemet.

Status och rekommendationer: Den sista etappen, där du kan lägga till dina viktigaste slutsatser och följa dina framsteg.

Dokumentet innehåller också ett avsnitt om företaget som du kan anpassa med ditt företags namn, logotyp och mer. Du kan också utnyttja några av ClickUps andra funktioner, till exempel ClickUp Brain – en AI-driven virtuell assistent – som hjälper dig att redigera rapporten med undersökningsresultaten, sammanfatta viktiga resultat eller översätta den till ett annat språk.

Lokalisera rapporten med resultaten från din engagemangsundersökning med hjälp av ClickUp Brain.

ClickUp Brain kan också hjälpa dig med andra uppgifter, till exempel att dela upp dina tabeller i praktiska steg och extrahera specifika insikter från rapporten baserat på naturliga språkprompter.

Sammantaget effektiviserar denna mall processen, så att HR-teamet kan granska resultaten från medarbetarundersökningen gemensamt och skapa en handlingsplan.

Läs också: 360 utvärderingsfrågor och exempel för chefer

3. Mall för resultat från kundnöjdhetsundersökning från ClickUp

Ladda ner den här mallen Ta reda på hur nöjda kunderna är med din produkt (och supportagenter) med ClickUps mall för kundnöjdhetsundersökning.

Genomför ditt kundupplevelseteam (CX) nöjdhetsundersökningar för att förstå hur nöjda kunderna är med produkten, tjänsten eller den övergripande varumärkesupplevelsen? Då kan denna mall för kundnöjdhetsundersökningsresultat från ClickUp vara särskilt användbar för dig.

Anpassa formuläret för kundnöjdhetsundersökningen så att det passar dina affärsmål och processer.

Det gör att du kan hantera din enkät och övervaka svaren från ett och samma ställe.

Enkäten innehåller en fråga om supportagentens prestanda, så att du också kan utvärdera ditt supportteams effektivitet och produktens prestanda.

Det finns också tre standardvyer:

Formulärvyn, * där du kan redigera och förhandsgranska undersökningsformuläret

Respondenternas vy ,* som visar en lista över alla individuella svar

Board View, där du kan spåra om en undersökning har skickats till en kund eller inte.

Dessutom kan du skapa anpassade vyer, till exempel ClickUp Gantt Chart-vyn eller en instrumentpanel, för att visualisera dina undersökningsresultat. Eftersom instrumentpanelen har en automatisk uppdateringsfunktion har du alltid tillgång till de senaste uppgifterna.

Skapa en anpassad instrumentpanel för att få en realtidsvy av kundnöjdhetspoängen.

Denna mall gör det möjligt för CX-team att fatta datadrivna beslut som förbättrar kundupplevelsen och ökar kundlojaliteten. Dessutom kan du visualisera trender med realtidsdashboards för att hela tiden ha koll på kundernas åsikter.

4. Mall för möte för granskning av undersökningsresultat från SlidesGo

via SlidesGo

Om du har gjort en kort undersökning eller vill dela med dig av huvudpunkterna till ditt team vid nästa möte och behöver en presentationsserie för att presentera dina tankar, är mallen för möte för granskning av undersökningsresultat från SlidesGo ett perfekt val.

Den innehåller 23 fördesignade bilder och låter dig lägga till fyra avsnitt i din bildpresentation: en sammanfattning, dataanalys, viktiga resultat och nästa steg. Den ger dig också ett urval av grafiska resurser för datavisualisering (som diagram, tabeller, kopplingar och flödesscheman) och till och med branschspecifika ikoner och bilder så att du kan skapa relevanta undersökningsrapporter.

Det här är en vanlig mall för olika funktionella användningsfall – från marknadsföring till HR – så du kan använda den för alla undersökningar utan att behöva skapa presentationer från grunden.

5. Mall för infografik med undersökningsresultat från SlidesGo

via SlidesGo

Det här är en presentationsmall som kan anpassas i Microsoft PowerPoint, Google Slides eller till och med Canva. Den har ett bildförhållande på 16:9, vilket gör den lämplig för presentationer på större skärmar och vid personliga möten, förutom vid videokonferenser under distansmöten.

Den grafiktunga modellen gör den till en utmärkt mall för undersökningar som marknadsundersökningar, akademiska avhandlingar, forskningsrapporter och så vidare, där du får många svar och är beroende av data för att dela dina resultat.

Över 30 olika infografiker finns tillgängliga i olika utföranden: stapeldiagram, cirkeldiagram och till och med visualiseringar på världskartan. Var och en kan anpassas för att visualisera data som samlats in via undersökningar.

Denna mall är dock endast avsedd för att visualisera dina forskningsdata. Du måste göra analysen med ett annat verktyg.

Organisera undersökningar och upptäck meningsfulla insikter med ClickUp

Traditionella verktyg som dokument och kalkylblad erbjuder visserligen flexibilitet när det gäller att visualisera undersökningsresultat, men de kan vara tidskrävande, särskilt när det gäller att hantera flera undersökningar eller stora datamängder.

Det är därför vi rekommenderar ClickUp. Det erbjuder en centraliserad lösning för att effektivisera hela ditt undersökningsflöde.

Skapa och dela enkäter med ClickUp Forms, och gå sedan smidigt vidare till att skapa insiktsfulla rapporter med ClickUp Docs. Och med inbyggda diagram och alternativ för datavisualisering kan du visualisera dina data på några minuter.

Men ClickUp går längre än enkel rapportering. Med ClickUp Brain kan du till exempel extrahera djupgående insikter från dina data för att identifiera dolda trender. Ännu bättre är att ditt team kan analysera undersökningsrapporten självständigt.

Är du redo att förenkla skapandet, analysen och rapporteringen av undersökningar? Registrera dig gratis på ClickUp och kom igång direkt.