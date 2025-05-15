De 11 bästa alternativen till Leapsome 2025

Tänk om dina HR-verktyg faktiskt gjorde arbetet smidigare för alla? För när medarbetarnas engagemang och teamsamarbetet faller på plats, följer allt annat efter.

Ett motiverat team med bra kontakter leder till bättre prestationer, högre personalbehållning och karriärutveckling. Plattformer som Leapsome är populära plattformar för medarbetarengagemang som erbjuder praktiska insikter genom djupgående analyser, men de passar inte alltid alla organisationer.

Leapsome hjälper dig att övervaka framsteg, samla in feedback från anställda och anpassa teammedlemmarna efter företagets mål. Vissa användare rapporterar dock om utmaningar som en brant inlärningskurva, begränsade integrationer och höga priser. Dessa nackdelar får organisationer att utforska andra omfattande lösningar.

Om du är en av dessa användare slutar din sökning här!

📋 Denna guide utforskar de 11 bästa alternativen till Leapsome som förenklar HR-processer, ökar medarbetarnas engagemang och ger den flexibilitet som moderna team behöver.

🔍 Visste du att? Termen Human Resources har inte alltid använts! Före mitten av 1900-talet kallades det ofta Industrial Relations eller Personnel Management.

Vad ska du leta efter i alternativ till Leapsome?

När du letar efter de bästa alternativen till Leapsome bör du fokusera på funktioner som förenklar HR-uppgifterna och förbättrar ditt teams prestanda. Leta alltså efter verktyg som hjälper till med personalplanering, ökar medarbetarnas engagemang, effektiviserar HR-processerna och hjälper ditt team att nå nya nivåer utan huvudbry.

Här är några viktiga funktioner att tänka på:

Prestationshantering : Sök efter en plattform för prestationshantering som spårar och utvärderar ditt teams prestationer med feedback i realtid och praktiska insikter.

Målhantering : Prioritera målhanteringsverktyg för HR-personal som optimerar målsättningen för att anpassa teammedlemmarna till företagets OKR:er samtidigt som framstegen övervakas utan ansträngning.

Analys av medarbetarengagemang : Hitta en : Hitta en programvara för medarbetarengagemang som ger insikter i engagemangsdata för att identifiera viktiga mätvärden och trender för en positiv arbetsmiljö.

Lärandehanteringssystem : Leta efter ett verktyg som erbjuder strukturerade lärandevägar för att främja medarbetarnas utveckling och kvarhållande.

Erkännandeprogram : Välj ett verktyg med belöningar, erkännande och kompensationshantering för att förbättra medarbetarnas upplevelse och motivation.

Anpassningsbara medarbetarundersökningar: Välj : Välj verktyg för medarbetarundersökningar som skräddarsyr regelbundna engagemangsundersökningar för att effektivt samla in feedback från användarna.

🔍 Visste du att: En serie katastrofala strejker, lockouter och kvalitetsproblem ledde till bildandet av den första HR-avdelningen i USA. Den grundades 1901 på National Cash Register Company i Dayton, Ohio! Det är över ett sekel sedan nu! 😲

De bästa alternativen till Leapsome i korthet

Här är en snabb översikt över de 11 bästa alternativen till Leapsome, med fokus på deras viktigaste funktioner, bästa användningsområden och priser.

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Priser ClickUp HR-projektledning och medarbetarengagemang Teamstorlek: Perfekt för enskilda personer, småföretag, medelstora företag och storföretag Anpassade vyer för HR-hantering, AI-drivna prestationsinsikter, smidig uppgiftshantering och samarbete, rekrytering, onboarding och mallar för prestationsutvärdering. Gratis för alltid; anpassningsbar för företag. Lattice Mallar för prestationsutvärdering Teamstorlek: Passar bäst för prestationsinriktade team Verktyg för feedback i realtid, pulsundersökningar för medarbetarengagemang Från 11 $/månad per plats Culture Amp MedarbetarengagemangTeamstorlek: Passar bäst för team som arbetar med medarbetarengagemang Medarbetarundersökningar, prestationshantering, AI-drivna insikter Anpassad prissättning 15Five Prestationsdrivna teamTeamstorlek: Passar bäst för prestationsdrivna team Regelbundna avstämningar för kontinuerlig feedback, engagemangsundersökningar, personalanalyser Från 4 $/månad Betterworks Prestations- och feedbackfokuserade teamTeamstorlek: Passar bäst för prestations- och feedbackfokuserade team Feedback om prestationer i realtid, måluppföljning, kontinuerlig erkänsla för medarbetare Anpassad prissättning Engagedly Målinriktade team, lärandefokuserade organisationer Teamstorlek: Passar bäst för målinriktade team, lärandefokuserade organisationer 360-graders utvärderingar, målsättning och OKR, lärandehanteringssystem (LMS), medarbetarengagemang Från 2 $/månad per användare Bonusly Organisationer som fokuserar på medarbetarerkännande Teamstorlek: Passar bäst för organisationer som fokuserar på medarbetarerkännande Peer-to-peer-erkännande, anpassningsbar belöningskatalog, integration med Slack och Teams Från 2 $/månad per användare Workvivo Intern kommunikation och teamengagemangTeamstorlek: Passar bäst för intern kommunikation och teamengagemang Sociala flöden för intern kommunikation, verktyg för medarbetarfeedback, integreras med över 40 HR-verktyg. Anpassad prissättning HiBob HRIS Små till medelstora företagTeamstorlek: Passar bäst för små till medelstora företag Centraliserad lönehantering, förmåner, tidrapportering, onboardingverktyg, anpassningsbara medarbetardata Anpassad prissättning Workday Stora företag med komplexa HR-behov Teamstorlek: Passar bäst för stora företag med komplexa HR-behov Realtidsinsikter om personalens prestationer, självbetjäningsalternativ för anställda, verktyg för regelefterlevnad Anpassad prissättning Bamboo HR Små företag som behöver effektiv HR-hantering Teamstorlek: Passar bäst för små företag som behöver effektiv HR-hantering HR-rapportering och analys, system för hantering av jobbsökande, hantering av medarbetardata Anpassad prissättning

De 11 bästa alternativen till Leapsome för medarbetarutveckling

Kolla in de 11 bästa alternativen till Leapsome som stöder ditt team och förbättrar produktiviteten på arbetsplatsen:

1. ClickUp (bäst för HR-projektledning och medarbetarengagemang)

ClickUp, appen för allt som rör arbete, är utformad för att förenkla dina arbetsflöden. Dess intuitiva funktioner, som anpassade vyer, mallar och automatisering, anpassar sig efter dina behov, vilket sparar tid och ökar produktiviteten.

Här är vad som gör ClickUp till det perfekta alternativet till Leapsome:

Effektivisera HR-hanteringen med ClickUp

Med ClickUp HR Management-lösningen kan du skapa anpassade arbetsflöden för rekrytering, introduktion, prestationsutvärdering och utbildning så att varje uppgift har en tydlig ansvarig, deadline och prioritet. Visualisera projektets framsteg med hjälp av olika vyer som listor, tavlor eller Gantt-diagram.

Spåra medarbetarnas prestationer med lätthet

Spåra teamets prestationer och samla in användbara insikter med ClickUp Dashboards

ClickUp gör prestationsspårning smidig med instrumentpaneler som visualiserar slutförda uppgifter, granskningscykler och produktivitetsmått. Använd widgets för att övervaka KPI:er, deadlines eller framsteg i olika team – allt på ett och samma ställe.

Med ClickUp Brain kan du omedelbart analysera prestationsdata, identifiera flaskhalsar och få fram insikter utan manuell grävning. Oavsett om det handlar om att identifiera vem som är överbelastad, sammanfatta granskningstrender eller skapa handlingsplaner utifrån feedback – ClickUp Brain omvandlar spridda HR-data till strategisk vägledning på några sekunder.

Analysera prestationsdata, identifiera flaskhalsar och få fram insikter med ClickUp Brain

📮 ClickUp Insight: Nästan 42 % av kunskapsarbetare föredrar e-post för teamkommunikation. Men det har ett pris. Eftersom de flesta e-postmeddelanden endast når utvalda teammedlemmar förblir kunskapen fragmenterad, vilket hindrar samarbete och snabba beslut. För att förbättra synligheten och påskynda samarbetet kan du använda en allt-i-ett-app för arbete som ClickUp, som omvandlar dina e-postmeddelanden till genomförbara uppgifter på några sekunder!

Sätt upp mätbara mål med ClickUp Goals och samordna teammedlemmarna med företagets övergripande prioriteringar. Använd mallen för prestationsutvärderingar för att genomföra chefers utvärderingar och självutvärderingar, samtidigt som du dokumenterar framsteg och kontinuerlig feedback i ett strukturerat, samarbetsinriktat utrymme.

Du kan också samla in medarbetarnas åsikter genom engagemangsundersökningar och pulsmätningar, vilket bidrar till att skapa en kultur av kontinuerlig förbättring.

Förenkla rekrytering och introduktion

Förbättra introduktionen av nya medarbetare med ClickUp Checklists

ClickUp gör det mycket enklare att ta in nya medarbetare. Det erbjuder kandidatspårning med arbetsflöden och mallar, vilket gör rekryteringsprocessen smidigare. Dessutom finns checklistor och uppgiftsberoenden som guidar nyanställda steg för steg, vilket underlättar introduktionen.

Optimera resursplaneringen

Med ClickUp blir det enklare att effektivt hantera ditt teams tid och arbetsbelastning. Använd dess funktioner för att effektivisera resursfördelningen genom att se vem som är tillgänglig, balansera arbetsuppgifterna för att förhindra utbrändhet och planera för framtida behov, vilket ger dig bättre kontroll över den övergripande personalplaneringen.

Anpassningsbara fält låter dig spåra specifika detaljer (som färdigheter eller granskningsdatum), och du kan enkelt hantera scheman och påminnelser inom plattformen.

Öka samarbetet

Skapa, redigera och organisera dokument och wikis enkelt med ClickUp Docs

Använd ClickUp Docs och wikis för att skapa tillgängliga handböcker, utbildningsmaterial och feedbackformulär. Oavsett om det gäller att brainstorma idéer, redigera filer tillsammans eller lämna omedelbar feedback, gör det teamarbetet smidigt och produktivt. Dessutom möjliggör ClickUp Chat snabbmeddelanden och diskussioner i realtid, vilket ytterligare förbättrar samarbetet och minskar förseningar.

ClickUp erbjuder många mallar för HR-relaterade processer, så du behöver inte börja från scratch.

ClickUps bästa funktioner

Uppdatera statusar automatiskt, tilldela uppgifter eller skicka påminnelser för rekryteringsfaser och checklistor för introduktion genom att utnyttja ClickUp Automations.

Organisera personalhandböcker, utbildningsguider och introduktionsmaterial på ett ställe med ClickUp Docs.

Anpassa individuella mål och teammål och skapa en transparent utvecklingsväg för alla med hjälp av ClickUp Goals.

Skapa privata kanaler för känsliga diskussioner eller använd uppgiftsspecifika trådar för att hålla konversationerna organiserade via ClickUp Chat.

Visualisera mätvärden som slutförda uppgifter, rekryteringsprocesser eller utbildningsplaner för att fatta datadrivna beslut med ClickUp Dashboards.

Spåra unika HR-data och hantera teamets kapacitet och resursfördelning effektivt med anpassade fält och arbetsbelastningsvyer.

Begränsningar för ClickUp

Mobilappen har något begränsade funktioner jämfört med desktopversionen.

ClickUps funktioner kan kräva en kort inlärningskurva för nya användare.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Här är vad Ahmad Abu Sharea, projektingenjör på Primeland Real Estate Development, har att säga om ClickUp:

Målet med att använda ClickUp i början var att ha koll på allas uppgifter ur en chefs perspektiv, men det utvecklades senare när alla började lägga upp sina uppgifter med tidsplaner. Det blev ett fantastiskt samarbetsverktyg som vi inte hade förväntat oss, så vi skapade fler projekt och ändrade vårt ursprungliga syfte från att hantera anställda till att hantera uppgifter och övervaka dem.

Målet med att använda ClickUp i början var att ha koll på allas uppgifter ur en chefs perspektiv, men det utvecklades senare när alla började lägga upp sina uppgifter med tidsplaner. Det blev ett fantastiskt samarbetsverktyg som vi inte hade förväntat oss, så vi skapade fler projekt och ändrade vårt ursprungliga syfte från att hantera anställda till att hantera uppgifter och övervaka dem.

💡 Proffstips: Undrar du hur du kan göra din HR-strategi mer effektiv? Upptäck 10 effektiva HR-strategier och exempel, och lär dig viktiga komponenter som: Skräddarsy rekrytering och prestationshantering för att stödja affärsmålen

Bygg ett starkt arbetsgivarvarumärke och använd AI för smartare rekrytering

Håll medarbetarna kompetenta och engagerade med kontinuerlig utveckling

Kontinuerlig feedback och tydliga förväntningar driver hög prestanda

Främja balans mellan arbete och privatliv samt hälsoprogram för att öka personalbehållningen.

Säkerställ rättvis lön och bra förmåner för att attrahera de bästa talangerna

2. Lattice (bäst för prestationsutvärderingar och hantering)

via Lattice

Lattice utmärker sig med sina robusta verktyg för prestationshantering, som hjälper HR-team att följa upp framsteg, dokumentera prestationer och säkerställa rättvisa utvärderingar.

Lattice underlättar också konstruktiv feedback i realtid. Denna kontinuerliga kommunikation hjälper till att hantera problem snabbt. Dessutom innehåller plattformen verktyg för medarbetarengagemang som pulsundersökningar, så att du kan samla in feedback från användarna regelbundet.

Lattices bästa funktioner

Använd strukturerade mallar för att effektivt utvärdera medarbetarnas prestationer.

Underlätta kommunikation i realtid för att stödja medarbetarnas utveckling

Genomför regelbundna pulsundersökningar för att förstå teamets stämning och engagemangsnivåer.

Lattices begränsningar

De automatiserade undersökningarna och frågeformulären känns repetitiva med tiden.

Integrationen av HR-system leder ofta till synkroniseringsproblem mellan plattformar.

💡 Tips: Om du vill fortsätta leta efter bättre alternativ, kolla in de bästa alternativen till Lattice för bättre prestationshantering.

Priser för Lattice

Talanghantering : 11 USD/månad per plats

HRIS: 10 USD/månad per plats

Lattice-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 3800 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 180 recensioner)

Låt oss ta en titt på varför G2-användare anser att Lattice är ett utmärkt verktyg för prestationshantering:

Lattice är ett otroligt användbart verktyg för att hantera min prestation och följa min karriärutveckling. Jag använder det varje vecka för att planera mina 1:1-möten med min chef, och det hjälper mig att samla in och ge feedback varje kvartal, både från min chef och mina kollegor.

Lattice är ett otroligt användbart verktyg för att hantera min prestation och följa min karriärutveckling. Jag använder det varje vecka för att planera mina 1:1-möten med min chef, och det hjälper mig att samla in och ge feedback varje kvartal, både från min chef och mina kollegor.

3. Culture Amp (bäst för medarbetarengagemang och feedback)

via Culture Amp

Culture Amp positionerar sig som en ”plattform för medarbetarupplevelser”. Den är utformad för att öka engagemanget och prestationen. Den låter dig snabbt starta undersökningar, få praktiska insikter och koppla HR-mål till affärsresultat.

Med Culture Amps prestationshantering kan du sätta upp mål, ge feedback och stödja medarbetarnas utveckling på ett smidigt sätt.

Culture Amps bästa funktioner

Genomför medarbetarundersökningar för att samla in feedback från medarbetarna på ett effektivt sätt.

Tolka resultaten från teamengagemangsundersökningar med AI-verktyg för att få fram användbara insikter.

Möjliggör teamkommunikation i realtid för förbättrad tillväxt

Culture Amps begränsningar

Tabellerna för målsättning saknar den flexibilitet som finns i andra plattformar.

Realtidsassistans kommer ofta med fördröjningar

Priserna är högre än för enklare undersökningsverktyg.

Priser för Culture Amp

Anpassad prissättning

Culture Amp-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 140 recensioner)

4. 15Five (bäst för undersökningar om medarbetarengagemang)

via 15Five

15Five fokuserar på kontinuerlig prestationshantering genom regelbundna avstämningar, feedbackutbyte och engagemangsundersökningar. Namnet kommer från att anställda lägger 15 minuter på att skriva en veckorapport som cheferna läser på 5 minuter.

Med 15Five kan du genomföra prestationsutvärderingar som hjälper ditt team att nå sin fulla potential. Dessutom ger dess engagemangsundersökningar dig praktiska insikter så att du kan fatta datadrivna beslut för att öka medarbetarnas tillfredsställelse. Syftet är att bygga starka relationer mellan chefer och medarbetare genom konsekvent kommunikation.

15Five bästa funktioner

Integrera med HRIS-plattformar som BambooHR och Workday för enhetlig datahantering.

Få tillgång till färdiga personalanalyser som underlag för strategiska HR-beslut.

Integrera med kommunikationsverktyg som Slack för att förbättra teamsamarbetet.

15Five-begränsningar

Att endast tillåta en aktiv HRIS-integration åt gången begränsar flexibiliteten.

Problem med kundsupport, rapportering och utbildning minskar användbarheten.

Att införa ett obligatoriskt veckovis check-in-format begränsar teamets anpassningsförmåga.

Priser för 15Five

Engage : 4 $/månad

Perform : 10 $/månad

Total plattform: 16 $/månad

15Five-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (890+ recensioner)

Här är varför G2-användare väljer 15Five som en viktig plattform för sin organisation:

Vi har skapat ett företagsomfattande OKR som är kopplat till vårt företagsomfattande genomsnittliga Pulse-betyg. Det är ett enkelt sätt att kontrollera hur företaget "mår" från vecka till vecka, och under de senaste två åren har jag funnit att det är korrekt, viktigt och superenkelt för teamet att anamma och använda konsekvent.

Vi har skapat ett företagsomfattande OKR som är kopplat till vårt företagsomfattande genomsnittliga Pulse-betyg. Det är ett enkelt sätt att kontrollera hur företaget "mår" från vecka till vecka, och under de senaste två åren har jag funnit att det är korrekt, viktigt och superenkelt för teamet att anamma och använda konsekvent.

💡 Proffstips: Upptäck vad prestationshanteringsramverk är och lär dig hur organisationer spårar och utvärderar medarbetarnas prestationer: Sätt upp tydliga mål med mätbara resultat; perfekt för att samordna individuella mål och teammål.

Sätt upp realistiska mål för personalen och följ deras framsteg över tid.

Fokusera på holistisk medarbetarutveckling genom feedback och engagemang

Utvärdera prestanda ur kund-, finansiella och interna perspektiv

Samla in omfattande input från alla nivåer, perfekt för ledande befattningar.

5. Betterworks (bäst för prestationshantering och feedback för anställda)

via Betterworks

Betterworks handlar om att hjälpa din organisation att nå maximal prestanda. Det är en pålitlig plattform för prestationshantering som ökar chefers effektivitet, driver medarbetarnas engagemang och gör det möjligt för HR-chefer att fatta smartare beslut.

Med Betterworks kan du dessutom ge målinriktad feedback i realtid och motivera medarbetarna med kontinuerlig erkänsla. Se det som din organisations tränare, men för prestationer.

Betterworks bästa funktioner

Spåra historiska data för att övervaka framsteg över tid

Få insikter om prestanda med robusta analys- och rapporteringsfunktioner.

Integrera med populära kommunikationsverktyg som Slack och Microsoft Teams för förbättrad samverkan.

Begränsningar för Betterworks

Rapporteringsfunktionerna är grundläggande och kräver manuellt arbete för att extrahera insikter.

Att granska tidigare incheckningar innebär att man manuellt måste klicka igenom varje post.

Priser för Betterworks

Företag: Anpassad prissättning

Mellanstora företag: Anpassad prissättning

Betterworks betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4/5 (över 20 recensioner)

6. Engagedly (bäst för teamutvärderingar och effektiv målhantering)

via Engagedly

Engagedly erbjuder en modulär plattform som täcker prestationshantering, medarbetarengagemang, lärande och erkännande. Den gör det möjligt för organisationer att välja de moduler de behöver.

Erbjuder funktioner som 360-graders utvärderingar, feedback i realtid, målsättning (OKR), lärandehantering (LMS), enkäter och belöningar. Syftar till en heltäckande strategi för medarbetarutveckling.

Dessutom hjälper dess målfunktionalitet till att säkerställa att även distansarbetande team arbetar mot samma företagsvision.

Engagedlys bästa funktioner

Främja kontinuerlig förbättring genom omedelbara, konstruktiva feedbackkanaler

Använd anpassningsbara enkäter för att samla in insikter och förbättra medarbetarupplevelsen.

Erbjud ett lärandehanteringssystem för att stödja karriärutveckling och kompetensutveckling

Engagedlys begränsningar

Modulär, anpassad prissättning gör transparensen svår

Att radera gamla betyg och recensioner stör konsekvensen och den historiska spårningen.

Engagedly-priser

Hantera prestanda: 5–8 dollar/månad per användare

Lär dig och utvecklas : 3–5 dollar/månad per användare

Erkännande och belöning: 2 $/månad per användare

Engagera och lyssna: 2 $/månad per användare

Engagedly-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 70 recensioner)

Låt oss ta reda på varför G2-användare rekommenderar Engagedly:

Det mest användbara är att vi har alternativ som Översikt, Feedback, Incheckning, Lärande, Mål, Prestanda och Grupper. Detta gör det enklare och mer användbart när man använder det. Jag uppskattade verkligen de kvartalsvisa avstämningarna och det kändes väldigt bra att få feedback från vårt team. Engagedly hjälper oss att lära oss mycket från biblioteket och hålla våra mål högt. Detta kommer att leda till bra resultat i framtiden.

Det mest användbara är att vi har alternativ som Översikt, Feedback, Incheckning, Lärande, Mål, Prestanda och Grupper. Detta gör det enklare och mer användbart när man använder det.

Jag uppskattade verkligen de kvartalsvisa avstämningarna och det kändes väldigt bra att få feedback från vårt team. Engagedly hjälper oss att lära oss mycket från biblioteket och hålla våra mål högt. Detta kommer att leda till bra resultat i framtiden.

7. Bonusly (bäst för peer-to-peer-program för erkännande av medarbetare)

via Bonusly

Bonusly fokuserar på anställdas förmåner genom att förbättra erkännande och belöningar inom din organisation.

Det möjliggör peer-to-peer-erkännande, så att teammedlemmarna kan erkänna varandras bidrag i realtid. Det erbjuder också belöningar som presentkort, välgörenhetsdonationer och företagsprodukter, som tillgodoser olika preferenser.

Med integrationer som Slack och Microsoft Teams passar Bonusly perfekt in i dina arbetsflöden och hjälper dig att hålla dina medarbetare engagerade och motiverade.

Bonuslys bästa funktioner

Få tillgång till ett stort utbud av presentkort, donationer och anpassade incitament.

Övervaka erkännandemönster och mått på medarbetarnas engagemang

Erbjud belöningar och erkännande som passar en mångfaldig, internationell arbetsstyrka

Bonuslys begränsningar

Analysfunktionerna ger inte den detaljerade information som vissa användare behöver.

Mallar känns begränsande när man skapar personliga meddelanden

Bonusly-prissättning

Appreciate: 2 $/månad per plats

Connect : 5 $/månad per plats

Achieve: 7 $/månad per plats

Bonusly-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 3700 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1600 recensioner)

Här är varför Capterra-användare tycker att Bonusly är ett fantastiskt verktyg för att uppmärksamma medarbetare:

Bonusly är ett mycket kraftfullt verktyg för att uppmärksamma medarbetare som uppmuntrar användning och engagemang. Designen gör det enkelt att uppmärksamma och belöna och ger en känsla av tillfredsställelse.

Bonusly är ett mycket kraftfullt verktyg för att uppmärksamma medarbetare som uppmuntrar användning och engagemang. Designen gör det enkelt att uppmärksamma och belöna och ger en känsla av tillfredsställelse.

💡 Proffstips: Är du redo att ta din arbetsplats till nästa nivå? Lär dig hur du använder personalanalys för att skapa en blomstrande arbetsplats: Utvärdera nuvarande kompetens, teknik och arbetsflöden för att anpassa dem till strategiska mål.

Samla in insikter från enkäter, databaser och prestationsverktyg

Använd verktyg som ClickUp för att organisera, visualisera och analysera data.

Implementera förändringar som mentorskap eller flexibla arbetstider och följ sedan upp resultaten för att se om förbättringar sker.

8. Workvivo (Bäst för intern kommunikation och medarbetarengagemang)

via Workvivo

Workvivo kombinerar traditionellt intranät med sociala medier, så att anställda kan dela uppdateringar, uppmärksamma prestationer och fira milstolpar – samtidigt som de bygger upp en stark gemenskapskänsla.

Dessutom erbjuder Workvivo sömlös integration med populära verktyg som Office 365, Zoom, Salesforce, G Suite och Jira. Detta harmoniserar dina processer och samlar alla dina kommunikationsverktyg på ett och samma ställe.

Workvivos bästa funktioner

Samla in och mät medarbetarnas feedback, åsikter och beteende för att förbättra medarbetarnas engagemang.

Få tillgång till sociala flöden och samarbetsytor för att hålla kontakten, dela information och arbeta närmare varandra.

Enkel integration med över 40 HR-verktyg, inklusive Zoom, BambooHR, Workday etc.

Workvivos begränsningar

Prissättningen gör Workvivo mindre lämpligt för mindre företag.

Avancerad analys är endast tillgänglig i högre prisnivåer.

Workvivo-priser

Affärsplan: Anpassad prissättning

Enterprise-plan: Anpassad prissättning

Workvivo-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 2000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 120 recensioner)

Här är varför G2-användare tycker att Workvivo är bäst för att ansluta till sin arbetsplats:

En av de främsta anledningarna till att jag gillar workvivo är att det är en plattform där jag kan kommunicera och interagera med mina kollegor även om vi befinner oss långt ifrån varandra. Speciellt med den senaste uppdateringen av kommentarer/interaktioner kan du visa och dela dina känslor och din feedback genom emojis.

En av de främsta anledningarna till att jag gillar workvivo är att det är en plattform där jag kan kommunicera och interagera med mina kollegor även om vi befinner oss långt ifrån varandra. Speciellt med den senaste uppdateringen av kommentarer/interaktioner kan du visa och dela dina känslor och din feedback genom emojis.

💡 Bonustips: Vill du förbättra dina HR-processer? Använd dessa kostnadsfria HR-mallar och formulär för att förenkla rekrytering, introduktion och personalhantering!

9. HiBob HRIS (Bäst för centralisering av löner, förmåner och tidrapportering)

via HiBob HRIS

Behöver du ett HR-verktyg som gör lönehantering, förmåner och tidrapportering mindre krångligt? Prova HiBob (ofta kallat Bob) HRIS. Det håller dina medarbetardata ordnade för att undvika redundans och säkerställer konsekvens över hela linjen.

Till exempel hjälper dess onboarding-modul dig att smidigt integrera nyanställda genom att organisera CV, ansökningar och jobbannonser på ett och samma ställe. Funktionen för prestationshantering låter dig sätta upp och följa upp målen för dina anställda, vilket underlättar regelbunden feedback och utveckling.

HiBob HRIS bästa funktioner

Få tillgång till aktuella och tidigare lönebesked, W-2-formulär och löneinformation via webbportalen.

Utöka kompensationskonfigurationerna globalt med flexibla platsprofiler och automatisk valutakonvertering.

Ange löner för alla anställda baserat på lön eller totalt antal arbetade timmar på ett effektivt sätt.

Begränsningar för HiBob HRIS

Saknar ett inbyggt system för hantering av jobbsökande (ATS).

Erbjuder icke-transparent prissättning som kanske inte passar mindre företag.

Priser för HiBob HRIS

Anpassad prissättning

HiBob HRIS-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1300 recensioner)

Capterra: N/A

💡 Bonustips: Har du svårt att göra prestationsutvärderingar effektiva? Kolla in de bästa mallarna för prestationsutvärderingar för att främja medarbetarnas utveckling. Driv resultat och stärk ditt team!

10. Workday (bäst för att öka HR-effektiviteten)

via Workday

Workday centraliserar HR-funktioner, effektiviserar processer, minskar driftskostnaderna och ökar effektiviteten. Dessutom kan du med hjälp av AI-insikter bättre förstå dina anställdas kompetens och fatta smarta beslut för att hantera föränderliga affärsbehov.

Och oroa dig inte för efterlevnad – Workdays globala support hjälper dig att navigera i regelverket så att du följer lokala lagar och förordningar.

Workdays bästa funktioner

Få realtidsinsikter om din personal med inbyggd AI-analys.

Hantera ersättningar effektivt med smidiga verktyg som är anpassade efter din organisations behov.

Ge medarbetarna självbetjäningsalternativ för uppgifter som onboarding och tidrapportering.

Begränsningar i arbetsdagen

Höga priser gör Workday olämpligt för småföretag

Det komplexa gränssnittet kan överväldiga nya användare på grund av de omfattande funktionerna.

Priser för Workday

Human Capital Management: Anpassad prissättning

Lön: Anpassad prissättning

Anställdas upplevelse: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Workday

G2: 4,1/5 (över 1500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1500 recensioner)

➡️ Läs mer: Bästa programvaran för medarbetarportaler

11. Bamboo HR (Bäst för att effektivisera HR-processer för småföretag)

via Bamboo HR

Letar du efter alternativ till Leapsome som erbjuder robusta rapporterings- och analysfunktioner? Välj BambooHR. Med det kan du skapa färdiga rapporter om närvaro, omsättning, rekrytering, prestanda och mer, med grafer och diagram för att presentera data för intressenter.

Med BambooHR kan du dessutom hantera medarbetardata, spåra arbetstimmar, hantera förmåner och sköta löneutbetalningar – allt på ett och samma ställe. Det täcker till och med alla vanliga förmåner som sjukvård, tandvård, synvård och mycket mer, så att du kan vara säker på att allt är ordnat.

Bamboo HR:s bästa funktioner

Hantera medarbetardata effektivt med en centraliserad databas som är tillgänglig för behörig personal.

Förbättra rekryteringsprocesserna med hjälp av ett system för att spåra sökande och hantera kandidater på ett effektivt sätt.

Förenkla introduktionsuppgifterna med anpassningsbara checklistor för nyanställda.

Begränsningar med Bamboo HR

Saknar inbyggd schemaläggning för anställda, förlitar sig på integrationer från tredje part

Erbjuder begränsade rapporteringsfunktioner för djupgående analys.

Priser för Bamboo HR

Anpassad prissättning

Bamboo HR-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2900 recensioner)

✨ Särskilda omnämnanden ActiTIME: Förbättrar lönehantering, produktivitetsanalys och projektledning. Förbättrar lönehantering, produktivitetsanalys och projektledning.

Workleap Officevibe: Revolutionerar feedback, talanghantering och uppföljning av medarbetarnas engagemang. Revolutionerar feedback, talanghantering och uppföljning av medarbetarnas engagemang.

Profit.co: Effektiviserar målsättning, prestationsuppföljning och medarbetarutveckling genom OKR. Effektiviserar målsättning, prestationsuppföljning och medarbetarutveckling genom OKR.

Ett arbetsutrymme, ingen röra – med hjälp av ClickUp

HR-verktyg ska göra mer än bara hålla igång verksamheten – de ska underlätta ditt arbete. Dessa 11 HR-verktyg har olika styrkor. De effektiviserar rekryteringen, förenklar introduktionen, ökar engagemanget, spårar prestationer och håller samarbetet smidigt och enkelt.

Men när det gäller alternativ till Leapsome är ClickUp det bästa valet. Från att hantera uppgifter till att spåra prestationer och öka samarbetet – ClickUp gör allt enkelt. Dess intuitiva gränssnitt, integrationer och anpassningsbarhet gör det perfekt för alla team.

Om du vill göra HR enklare (och lite roligare) kan du registrera dig för ClickUp idag och skapa ett snabbare och mer sammankopplat HR-system! 🚀