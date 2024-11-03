De 15 bästa verktygen för medarbetarundersökningar 2025

Medarbetarundersökningar handlar förstås inte om att kontrollera om allas hjärtan fortfarande slår på jobbet (även om det kanske inte vore så dumt en tuff måndag!😊).

Så, vad är egentligen medarbetarundersökningar?

En pulsundersökning är en kort frågeformulär som skickas ut till medarbetarna med jämna mellanrum.

Precis som att kontrollera din puls ger insikt i din fysiska hälsa, hjälper dessa frekventa undersökningar HR att övervaka medarbetarnas moral och identifiera områden som kan förbättras.

Med hjälp av programvara för medarbetarundersökningar kan de effektivt samla in feedback från medarbetarna om aspekter som arbetsglädje, relationer på arbetsplatsen och den övergripande miljön.

Dessa verktyg för medarbetarundersökningar är viktiga för att skapa en mer engagerande och stödjande arbetsplats. För att hitta det bästa alternativet för dig, låt oss utforska de 15 bästa verktygen för medarbetarundersökningar.

När du väljer en personalresurs genomför du flera intervjuer för att hitta den perfekta kandidaten, eller hur? Det är precis samma sak med ett verktyg för medarbetarundersökningar, vars huvudsakliga syfte är att samla in feedback från medarbetarna.

Här är vad du ska tänka på när du väljer ett verktyg för pulsundersökningar.

Anpassning : Personalisering är nyckeln! Bra verktyg för pulsundersökningar låter dig anpassa frågor och undersökningar efter dina behov och till och med ha din logotyp på dem för att hålla dem i linje med varumärket.

Data och analyser : Leta efter verktyg som ger dig värdefulla insikter. Effektiva data och analyser hjälper dig att övervaka trender, mäta medarbetarnas engagemang och informera dina HR-strategier.

Användarvänlighet : Komplicerad : Komplicerad programvara för medarbetarengagemang är inte det mest praktiska – välj verktyg med ett enkelt, användarvänligt gränssnitt och mallar som hjälper dig att komma igång med undersökningar på nolltid.

Automatisering: Automatisera leverans och bearbetning av undersökningar, vilket sparar tid och säkerställer att du alltid har nya insikter till hands.

Okej, HR-proffs och arbetsplatsförespråkare, det är dags att prata verktyg.

Ta en kopp kaffe, slå dig ner och låt oss utforska de 15 bästa verktygen för pulsundersökningar som kommer att få dina medarbetare att säga: ”Äntligen är det någon som lyssnar!”

1. ClickUp (bäst för att skapa och visualisera undersökningsdata)

Medarbetarundersökningar består av tre delar: utformning, genomförande och analys.

Och ClickUp tar hand om alla dessa steg!

Med ClickUp Forms kan du samla in feedback från medarbetarna utan det vanliga besväret. Du kan snabbt skapa enkäter som medarbetarna kan fylla i på några minuter, vilket är perfekt för pulsundersökningar som måste genomföras snabbt och ofta.

Skapa och hantera enkätformulär enkelt i ClickUp med ett förenklat formulärmeny

Du kan anpassa dessa formulär med specifika frågor som är skräddarsydda för din organisations behov, till exempel för att utvärdera medarbetarnas engagemang eller förstå balansen mellan arbete och privatliv.

Sedan finns ClickUp Docs, som gör det enkelt att sammanställa och presentera undersökningsresultat.

Samarbeta effektivt med dokument med ClickUp Docs och spåra ändringar i realtid

Med dessa dokument kan du formatera informationen på ett lättläst sätt och dela den i realtid med andra intressenter.

Samtidigt sparar ClickUps färdiga mallar dig massor av tid på design och formatering och ger dig en bra utgångspunkt. Lägg bara till eventuella ytterligare frågor, så är du klar!

ClickUp-mall för undersökning om medarbetarnas engagemang

Ladda ner denna mall Förbättra din företagskultur och öka medarbetarnas tillfredsställelse med ClickUps mall för medarbetarundersökning.

ClickUps mall för medarbetarundersökning är det perfekta verktyget för att få en korrekt bild av medarbetarnas tillfredsställelse och engagemang. Med denna mall kan du:

Utveckla tydliga, praktiska insikter om hur ditt team mår.

Skapa personliga undersökningar med anpassade frågor

Samla in feedback i realtid från medarbetarna på valfri enhet

Med detta strömlinjeformade formulär kan du samla in och analysera holistisk feedback från medarbetarna, mäta deras nöjdhet och bättre förstå företagskulturen.

Om du letar efter något lite mer praktiskt har ClickUp det perfekta verktyget för dig – ClickUps mall för handlingsplan för engagemangsundersökning. Den hjälper dig att identifiera viktiga engagemangsfaktorer, genomföra effektiva förändringar och säkerställa ansvar för resultaten.

ClickUps bästa funktioner

ClickUp Form View : Förenklar skapandet och hanteringen av formulär, vilket gör datainsamlingen enkel.

Survey Question Generator : AI-drivet verktyg som hjälper dig att skapa relevanta och engagerande enkätfrågor som är anpassade efter dina mål.

ClickUp Dashboards : ClickUp-dashboards är perfekta för att visualisera undersökningsdata, med anpassade widgets för att spåra specifika mätvärden och jämföra resultat över tid.

ClickUp Docs : Perfekt för att dela sammanfattningar och insikter från undersökningar, med funktioner för samarbete och spårning i realtid.

ClickUps Gantt-diagramvy : Detta är idealiskt för att fastställa tidsplaner, hantera undersökningsscheman och spåra framsteg från start till slut.

ClickUps begränsningar

Mobilappsfunktioner: ClickUps mobilapp har ännu inte samma funktionalitet som desktopversionen, vilket kan vara lite utmanande om du behöver göra justeringar när du är på resande fot.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. SurveySparrow (bäst för automatiserade pulsundersökningar)

via SurveySparrow

SurveySparrow erbjuder en intuitiv plattform för att genomföra pulsundersökningar bland medarbetarna, vilket gör det enkelt för organisationer att mäta medarbetarnas engagemang.

En av de mest framstående funktionerna är den automatiska schemaläggningen av undersökningar, som gör att du kan ställa in undersökningar och låta plattformen sköta resten.

Plattformen har också ett konversationsgränssnitt som gör undersökningarna mer personliga och engagerande, vilket enligt rapporter har lett till en 40-procentig ökning av andelen slutförda undersökningar.

Vissa användare har dock upplevt att det kan vara lite krångligt att omorganisera textfälten i undersökningarna, och de avancerade funktionerna kan komma med ett pris.

SurveySparrows bästa funktioner

Automatisk schemaläggning av undersökningar : Ställ in regelbundna pulsundersökningar och låt systemet sköta påminnelserna, så att du kan fokusera på andra saker.

Konversationsgränssnitt : Engagerar medarbetarna med en personlig upplevelse, vilket ökar andelen ifyllda enkäter.

Omfattande rapporteringspanel : Ger snabba insikter och skickar uppdateringar i realtid så att du alltid är informerad om undersökningsresultaten.

Omnikanal-datainsamling : Samla in feedback från flera källor som e-post, webben och sociala medier, allt på ett och samma ställe.

Avancerad villkorslogik: Skräddarsy undersökningar baserat på svaren, vilket gör upplevelsen smidig och anpassad för användarna.

SurveySparrows begränsningar

Svårigheter att omorganisera textfält : Det kan vara svårt att ordna textfält och det kan påverka undersökningens layout.

Långsam sidladdning : Vissa användare rapporterar att inbäddade undersökningar gör att webbsidorna de besöker laddas långsammare.

Höga kostnader för avancerade funktioner: För att få tillgång till avancerade funktioner krävs ett uppgraderat abonnemang, vilket kan vara dyrare än väntat.

Priser för SurveySparrow

Anpassad prissättning

SurveySparrow-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

3. ThriveSparrow (bäst för flexibla pulsundersökningar)

via ThriveSparrow

ThriveSparrow syftar till att främja kontinuerligt medarbetarengagemang genom att tillhandahålla regelbundna pulsundersökningar som hjälper organisationer att förstå engagemangsnivåer och snabbt svara på förändrade behov.

Med ThriveSparrow är det enkelt att anpassa frekvensen för dessa undersökningar – oavsett om du vill ha veckovisa uppdateringar eller månatliga trender anpassar sig verktyget efter dina HR-program.

Det är dock värt att notera att ThriveSparrow kanske inte är idealiskt för större företag, utan passar bäst för små till medelstora företag.

ThriveSparrows bästa funktioner

Flexibel schemaläggning av pulsundersökningar : Välj undersökningsfrekvenser som passar din organisations behov, från veckovisa pulskontroller till månatliga trender.

eNPS-undersökningar : Enkät med en enda fråga som mäter medarbetarnas engagemang och hjälper till att identifiera områden som kan förbättras.

Omfattande rapporter : Ger användbara insikter om trender inom engagemang, vilket gör det möjligt för ledare att fatta datadrivna beslut.

Sömlös integration : Integreras med Slack, Google Workspace och mer, vilket gör det enkelt att införliva i din befintliga HR-teknikstack.

Flerspråkigt stöd: Möjliggör undersökningar på flera språk, perfekt för globala team.

ThriveSparrows begränsningar

Begränsade integrationer : Har färre tredjepartsintegrationer jämfört med andra verktyg för pulsundersökningar, vilket kan begränsa dess användning inom ett bredare tekniskt ekosystem.

Grundläggande gränssnitt : Gränssnittet är användarvänligt, men saknar avancerade funktioner, vilket kan innebära att det inte uppfyller behoven hos större organisationer.

Begränsad skalbarhet: ThriveSparrow är utformat med små till medelstora företag i åtanke och kanske inte är lika effektivt för större företag.

Priser för ThriveSparrow

Prestanda : 5 dollar per månad per medarbetare

Engage : 3 dollar per månad per medarbetare

Kudos: 2 dollar per månad per medarbetare

4. CultureMonkey (Bäst för omfattande insikter om medarbetarnas engagemang)

via CultureMonkey

CultureMonkey erbjuder en rad funktioner som är utformade för att främja en positiv arbetsplatskultur. Genom olika undersökningar om medarbetarengagemang och hantering av feedback i realtid hjälper CultureMonkey organisationer att förstå vad som motiverar deras medarbetare.

En av CultureMonkeys styrkor är användningen av värmekartor och sentimentanalys. Dessa verktyg gör det möjligt för ledare att snabbt identifiera trender i engagemanget och vidta meningsfulla åtgärder.

CultureMonkey riktar sig dock främst till medelstora till stora företag, vilket kan återspeglas i dess anpassade prismodell och funktioner som är skräddarsydda för mer omfattande organisatoriska behov.

CultureMonkeys bästa funktioner

Olika undersökningsalternativ : Inkluderar eNPS, anpassade undersökningar och pulsundersökningar för att tillgodose olika organisatoriska behov.

Datadrivna insikter : Tillhandahåller värmekartor, sentimentanalys och riktmärken för att identifiera problemområden och följa förbättringar över tid.

Anonym feedback : Garanterar 100 % anonymitet, vilket möjliggör ärlig feedback via säkra kanaler som uppfyller GDPR-kraven.

Omfattande rapporteringsverktyg : Erbjuder exportalternativ i CSV- och PPT-format för djupgående dataanalys och anpassade rapporter.

Automatisk schemaläggning av undersökningar: Gör det möjligt att ställa in automatiska undersökningar, vilket minskar det manuella arbetet och maximerar deltagandegraden.

CultureMonkeys begränsningar

Anpassad prismodell : Bristen på förhandsinformation om priser kan göra det svårare att avgöra kostnadseffektiviteten, särskilt för mindre företag.

Potentiell komplexitet : Plattformen kan vara mer komplex än nödvändigt för små team eller nystartade företag på grund av dess omfattande funktioner.

Begränsade integrationer med tredjepartsprogram: Plattformen erbjuder ett brett utbud av verktyg, men integrationsmöjligheterna med annan programvara är relativt begränsade.

Priser för CultureMonkey

Anpassad prissättning

CultureMonkey-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 50 recensioner)

5. 15Five (Bäst för lättanvända undersökningar)

via 15Five

15Five är utformat för HR-chefer som vill åstadkomma konkreta resultat och erbjuder lättanvända, vetenskapligt underbyggda undersökningar som kan genomföras med bara två klick och där svaren samlas in på cirka sex minuter.

Med funktioner som benchmarking och djupgående HR-resultatdashboards hjälper 15Five till att mäta engagemanget på alla nivåer – företag, avdelning eller team – och följa utvecklingen över tid.

Plattformens omfattande funktioner gör den utmärkt för medelstora till stora organisationer, men dess enkelhet kanske inte räcker för dem som söker mycket anpassningsbara lösningar.

15Fives bästa funktioner

HR-resultatpanel : Ger en omfattande översikt över engagemangsmätvärden tillsammans med andra viktiga affärsdata, vilket underlättar datadrivna beslut.

Anpassningsbara undersökningar och riktmärken: Erbjuder vetenskapligt underbyggda mallar och riktmärkesverktyg för att jämföra engagemang över tid och mellan olika branscher.

Intern coaching och rådgivning : Inkluderar experthjälp för att skapa engagemangsstrategier och utveckla chefers effektivitet.

Feedback och sentimentanalys i realtid : Gör det möjligt att snabbt identifiera medarbetarnas bekymmer, från utbrändhet till DE&I-initiativ.

Slack-integration för kollegialt erkännande: Gör det möjligt för medarbetarna att ge beröm och fira prestationer, vilket främjar en positiv arbetsplatskultur.

15Fives begränsningar

Stör arbetsflödet : Vissa användare upplever plattformens frekventa aviseringar som störande, särskilt när de integreras i deras dagliga rutiner.

Saknar fullständig anpassningsbarhet : Även om det är användarvänligt kan det vara otillräckligt för dem som behöver mycket specifik anpassning eller ytterligare verktyg.

Funktioner som saknas i baspaketen: Vissa viktiga funktioner är endast tillgängliga i högre nivåer, vilket kräver en större investering för att få full nytta av tjänsten.

Priser för 15Five

Engage : 4 dollar per användare och månad

Perform : 10 dollar per användare och månad

Total plattform: 16 dollar per användare och månad

15Five betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 700 recensioner)

6. Workleap Officevibe (Bäst för veckovisa insikter och feedback från medarbetarna)

via Workleap Officevibe

Workleap Officevibe är ett kraftfullt verktyg för medarbetarundersökningar som är utformat för att ge ledare praktiska insikter med minimal ansträngning.

En av Officevibes mest framstående funktioner är alternativet för anonym feedback, som uppmuntrar medarbetarna att svara ärligt.

Dessutom effektiviserar Officevibes Slack- och Google-integrationer undersökningsupplevelsen.

Användarna har dock noterat att Slack-integrationen kan vara buggig och ibland störa arbetsflödet.

Workleap Officevibes bästa funktioner

Veckopulsenkäter : Ställer fem riktade frågor varje vecka och ger kontinuerlig insikt utan att överbelasta medarbetarna.

Anonym feedback : Samlar in anonymiserade svar för att uppmuntra ärlighet och förbättra noggrannheten i engagemangsdata.

Rapportering i realtid : Ger tydliga och aggregerade data som hjälper HR och chefer att fokusera på viktiga förbättringsområden.

Full transparens : Delar undersökningsdata med hela teamet, vilket ger medarbetarna möjlighet att delta i förbättringen av arbetsplatskulturen.

Slack- och Google-integrationer: Ger enkel åtkomst till undersökningar och resultat direkt i välbekanta plattformar.

Workleap Officevibes begränsningar

Förvirring vid den initiala installationen : Vissa användare tycker att installationsprocessen är förvirrande, särskilt när det gäller att skapa konto och hantera lösenord.

Problem med Slack-integration : Slack-integrationen kan vara inkonsekvent, vilket kan leda till att vissa användare av misstag loggar in med Google istället.

Begränsad gratisversion: Gratisversionen erbjuder begränsad datahistorik och stöder endast ett team, vilket kanske inte är tillräckligt för större organisationer.

Workleap Officevibe-priser

Gratis : 0 dollar

Väsentligt : 3,50 dollar per person och månad

Pro : 5 dollar per person och månad

Tillägg för prestationshantering: 6 dollar per person och månad

Workleap Officevibe betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 700 recensioner)

7. TINYpulse (Bäst för anonym feedback och erkännande från kollegor)

via TINYpulse

Det bästa med TINYpulse är att det ger medarbetarna möjlighet att säga sin mening utan att behöva vara rädda för att bli identifierade.

Plattformens unika funktion ”Cheers for Peers”, där kollegor kan ge varandra beröm, bidrar också till att främja en kultur av erkännande.

Å andra sidan tycker vissa användare att navigeringen är lite förvirrande, särskilt med regelbundna appuppdateringar som ibland leder till trasiga länkar.

Dessutom kan små team uppleva problem med anonymiteten, eftersom medarbetarna ibland undrar: ”Vem gav det låga betyget?”

TINYpulse bästa funktioner

Anpassningsbara enkätfrågor : Gör det möjligt för administratörer att skräddarsy frågorna efter specifika organisatoriska behov.

Trender och rapportering om välbefinnande : Spårar medarbetarnas moral över tid och identifierar mönster som kan behöva uppmärksammas.

Anonyma feedbackalternativ : Främjar ärliga svar, med möjlighet för administratörer att svara privat utan att avslöja identiteter.

Cheers for Peers : Uppmuntrar erkännande mellan kollegor och skapar en mer sammanhängande och uppskattande arbetsplatskultur.

Handlingsbara rekommendationer: Erbjuder datadrivna förslag för att öka medarbetarnas engagemang, vilket eliminerar gissningar när det gäller förbättringar.

TINYpulse begränsningar

Problem med gränssnittets navigering : Vissa användare tycker att layouten är svår att hantera, särskilt efter appuppdateringar.

Anonymitetsproblem i små team : I mindre team kan det vara svårt att upprätthålla verklig anonymitet, vilket kan leda till nyfikenhet kring källorna till feedbacken.

Förvirring kring prismodellen: Användare rapporterar förändringar i prisstrukturen över tid, vilket leder till vissa missförstånd om användarkostnaderna.

Priser för TINYpulse

Anpassad prissättning

TINYpulse-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (45+ recensioner)

8. Culture Amp (Bäst för datadriven medarbetarengagemang och personalanalys)

via Culture Amp

Culture Amp är en mångsidig plattform för medarbetarengagemang som är utformad för att hjälpa organisationer att fatta strategiska beslut med hjälp av datastödda insikter.

Med över 40 undersökningsmallar som täcker områden som engagemang, DE&I och mycket mer, gör Culture Amp det möjligt för HR-team att skräddarsy undersökningar efter specifika organisatoriska behov.

Culture Amp erbjuder visserligen omfattande funktioner, men plattformens anpassade prismodell och komplexitet kanske inte är idealisk för mindre organisationer eller de som söker enklare lösningar.

Culture Amps bästa funktioner

Omfattande undersökningsbibliotek : Erbjuder över 40 vetenskapligt underbyggda, anpassningsbara undersökningsmallar för olika engagemangsområden.

AI-driven analys : Ger säkra, objektiva insikter som hjälper dig att prioritera initiativ och inspirera till handling.

Personalanalys : Tillhandahåller datadrivna beslutsverktyg för HR, vilket möjliggör en djupare förståelse för medarbetarnas inställning.

Beprövade handlingsplaner : Baserat på insikter från ledande organisationer hjälper dessa planer dig att hantera viktiga utmaningar när det gäller engagemang.

Flexibla rapporteringsverktyg: Möjliggör detaljerad analys med funktioner för uppdelning och segmentering och erbjuder intuitiva visualiseringar.

Culture Amps begränsningar

Anpassad prismodell : Priserna är inte offentligt tillgängliga, vilket kan göra det svårt för organisationer att uppskatta kostnaderna i förväg.

Potentiell komplexitet för mindre team : Med sitt breda utbud av funktioner kan plattformen kännas överväldigande för mindre organisationer eller nystartade företag.

Utmaningar med plattformsintegration: Användare har påpekat att det kan vara besvärligt att hantera flera HR-plattformar och att det kan leda till rapporteringssvårigheter.

Priser för Culture Amp

Anpassad prissättning

Culture Amp-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

9. Qualtrics (bäst för flexibel schemaläggning av undersökningar)

via Qualtrics

Qualtrics är känt för sin anpassningsförmåga och gör det möjligt för organisationer att övervaka medarbetarnas engagemang med flexibla pulsundersökningar.

Dessa kan anpassas för att fokusera på områden som välbefinnande och DE&I utan att man behöver lansera ett helt nytt program.

Qualtrics kan dock ibland vara svårt att navigera för nya användare, och kundtjänstens svarstider uppfyller inte alltid förväntningarna.

Qualtrics bästa funktioner

Flexibel schemaläggning av pulsundersökningar : Möjliggör snabba justeringar av undersökningens fokusområden, vilket gör det möjligt att spåra engagemanget i realtid.

AI-drivna dashboards : Ger rollspecifika insikter som stödjer snabba beslut och effektiva uppföljningar.

Undersökningsbibliotek och riktmärken : Erbjuder över 300 färdiga frågor och branschriktmärken för omfattande undersökningsdesign.

HR-systemintegration : Håller medarbetardata säkra och uppdaterade med befintliga HR-verktyg.

Manager Assist Hub: Förser chefer på fältet med personlig information för att hantera teamspecifika engagemangsgap.

Qualtrics begränsningar

Brant inlärningskurva för nya användare : Plattformen kan vara svår att navigera i början, särskilt för dem som inte är vana vid programvara för medarbetarupplevelser.

Fördröjningar i kundtjänsten : Vissa användare rapporterar långa väntetider för support, vilket kan vara frustrerande när omedelbar hjälp behövs.

Potentiella problem med e-postleverans: Några användare har upplevt problem med att undersökningsmejl inte nått medarbetarna, möjligen på grund av spamfilter.

Qualtrics prissättning

Anpassad prissättning

Qualtrics betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 500 recensioner)

10. Vantage Pulse (bäst för feedback i realtid)

via Vantage Pulse

Vantage Pulse är perfekt för organisationer som vill öka medarbetarnas engagemang och lojalitet. Istället för årliga undersökningar möjliggör Vantage Pulse kontinuerlig lyssnande med feedback i realtid.

Plattformen är utrustad med en användarvänlig instrumentpanel som ger intuitiva visualiseringar av trender och riktmärken.

Vissa användare har dock påpekat att plattformen skulle kunna förbättras med mer varierade undersökningsmallar och en mer dynamisk belöningskatalog för kollegialt erkännande.

Vantage Pulses bästa funktioner

Feedback i realtid och visualisering av trender : Ger kontinuerlig insikt med en dynamisk instrumentpanel som visar medarbetarnas åsikter och trender för engagemang.

Helt anonyma undersökningar : Säkerställer att medarbetarna kan dela med sig av ärlig feedback, med garanterad anonymitet under hela processen.

Automatiska påminnelser om undersökningar : Ställ in påminnelser som hjälper till att öka deltagandet i undersökningar utan manuell uppföljning.

Flerspråkigt stöd : Stöder över 14 språk, vilket gör det tillgängligt för globala team.

Färdiga undersökningsmallar: Erbjuder över 25 mallar för olika ändamål, inklusive introduktions-, DE&I- och avgångsundersökningar.

Vantage Pulses begränsningar

Begränsade anpassningsmöjligheter : Vissa användare rapporterar att undersökningsmallarna och belöningskatalogen kan kännas repetitiva med tiden.

Tillfälliga spårningsproblem : Användare har noterat att poängspårningen för belöningar ibland kan vara inkonsekvent.

Förvirrande gränssnitt för nya användare: Även om det i allmänhet är användarvänligt, tycker vissa att gränssnittet ibland är svårt att navigera i.

Priser för Vantage Pulse

Anpassad prissättning

Vantage Pulse-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 8 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 5 100 recensioner)

11. Glint (Bäst för undersökningar om medarbetarnas livscykel)

via Glint

Med alternativ som kvartalsvisa engagemangsundersökningar, undersökningar om mångfald och inkludering samt undersökningar om chefers effektivitet ger Glint organisationer verktyg för att fånga upp medarbetarnas insikter inom olika områden och i olika skeden av deras karriär.

Dessutom erbjuder Glint programmen 360 Feedback och Anytime Feedback, som stöder kontinuerlig tillväxt och utveckling på alla nivåer.

Plattformen kan dock vara svår att navigera i, och användarna har påpekat att det saknas detaljerad dokumentation, vilket gör det svårare för nya användare att komma igång.

Glints bästa funktioner

Mångsidiga undersökningserbjudanden : Erbjuder olika undersökningsprogram, inklusive engagemang, DE&I, chefseffektivitet och patientsäkerhet, för att möta specifika organisatoriska behov.

Livscykelundersökningar : Samlar in feedback under viktiga milstolpar i medarbetarnas karriär och ger insikter från anställningens början till slut som stödjer personalbehållning och engagemang.

Program för återkoppling när som helst och 360 : Möjliggör kontinuerlig återkoppling i realtid för kontinuerlig medarbetarutveckling och teameffektivitet.

Undersökningar baserade på personalvetenskap : Varje program stöds av Glints expertteam, vilket säkerställer att undersökningarna ger användbara insikter.

Integration med HR-system: Synkroniseras med befintliga HR-plattformar för att hålla medarbetardata korrekt och uppdaterad.

Glints begränsningar

Komplex navigering : Vissa användare rapporterar att plattformen kan vara förvirrande att navigera, särskilt för dem som inte är bekanta med Glints funktioner.

Begränsad dokumentation : Några användare har påpekat att det saknas detaljerade resurser som förklarar specifika funktioner, vilket kan försvåra installation och användning.

Anonymitetsfrågor: Glint erbjuder anonym feedback, men vissa användare anser att medarbetarna ändå kan vara tveksamma till att dela med sig av sina ärliga åsikter.

Glints prissättning

Anpassad prissättning

Glint-betyg och recensioner

Capterra: 4,6/5 (25+ recensioner)

12. Weekdone (Bäst för OKR-anpassning och veckovisa framstegsrapporter)

via Weekdone

Med Weekdone kan organisationer samordna teamets mål genom Objectives and Key Results (OKR).

Detta gör det möjligt för alla i ditt team att se vad som behöver åstadkommas varje vecka och kvartal.

Weekdone inkluderar dessutom pulsenkäter och 1:1-feedback, vilket stödjer kontinuerlig prestationshantering och medarbetarengagemang.

Weekdone är användarvänligt, men vissa användare har noterat problem med att navigera mellan flikar och komma åt veckosammanfattningar, vilket kan försämra upplevelsen.

Weekdones bästa funktioner

OKR-anpassning och uppföljning : Organisera och anpassa individuella mål och teammål med ett visuellt OKR-hierarkiträd, som hjälper teamen att hålla fokus på företagsövergripande mål.

Veckorapportering : Ger automatiska veckorapporter som gör det möjligt för medarbetarna att följa sina egna framsteg och prioritera uppgifter.

Pulsundersökningar och check-ins : Erbjuder 5-stjärniga betygsundersökningar och pulscheck-ins för att övervaka medarbetarnas engagemang och välbefinnande.

1:1-samtal och teammeddelanden : Underlättar privata 1:1-samtal och teammeddelanden, vilket bidrar till att förbättra kommunikationen och feedbacken.

Verktyg för målsättning och uppföljning: Inkluderar verktyg för att sätta upp och följa upp OKR, KPI och initiativ, med anpassningsbara mallar för ökad flexibilitet.

Weekdones begränsningar

Navigeringsproblem : Vissa användare tycker att det är svårt att navigera mellan flikarna, särskilt när de visar veckosammanfattningar.

Problem med återbetalningspolicyn : Användare har rapporterat problem med återbetalningsbegäranden, vilket kan påverka kundnöjdheten.

Begränsad kundsupport: Några användare har påpekat att kundsupporten kan vara långsam att svara under kritiska perioder.

Priser för Weekdone

Gratis för upp till 3 användare : Inget kreditkort krävs för gratisversionen.

4–10 användare: 108 USD per månad, faktureras månadsvis, med en kostnad per användare på 10,80 USD för paket med 10 användare.

Weekdone-betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 60 recensioner)

13. Lattice (Bäst för kontinuerlig feedback och prestationshantering)

via Lattice

Lattices engagemangsundersökningar och pulsundersökningar hjälper team att samla in kontinuerlig feedback.

Samtidigt erbjuder Analytics Explorer detaljerade datavisualiseringar som stöd för datadrivna beslut.

Dessutom integrerar Lattice 1:1-möten och prestationsutvärderingar i sin plattform, vilket hjälper chefer att effektivisera sin verksamhet och utnyttja sin tid med direktunderställda på bästa sätt.

Vissa användare tycker dock att navigeringen i Lattice är svår, särskilt när man vill komma åt funktioner som 1:1-anteckningar, vilket kan påverka den övergripande användbarheten.

Lattices bästa funktioner

Puls- och engagemangsundersökningar i realtid : Samla in löpande feedback för att identifiera och hantera potentiella problem innan de påverkar arbetsmoralen.

Omfattande mål- och OKR-uppföljning : Anpassa individuella mål och teammål efter företagets prioriteringar och stödja strategisk påverkan.

AI-drivna insikter och analyser : Ger omedelbar, användbar data som underlag för beslut och förbättringar av medarbetarupplevelsen.

Integrerade 1:1-samtal och prestationsutvärderingar : Uppmuntrar meningsfulla interaktioner mellan chefer och medarbetare med verktyg för kontinuerlig feedback och talangutveckling.

Tillägg för kompensationshantering: Centraliserar kompensationsgranskningar och benchmarking, vilket säkerställer rättvisa och konsekventa lönepraxis.

Lattices begränsningar

Navigeringens komplexitet : Vissa användare tycker att det är svårt att navigera mellan funktionerna, till exempel att hitta specifika 1:1-anteckningar.

Begränsningar i anpassningen av utvärderingar : Användare rapporterar att anpassningen av prestationsutvärderingar är begränsad, vilket gör det svårt att skräddarsy utvärderingar efter specifika behov.

Tillfälliga förseningar i supporten: Supporten är i allmänhet responsiv, men vissa användare har noterat förseningar under perioder med hög efterfrågan.

Lattice-prissättning

Talanghantering : 11 dollar per plats och månad

Tillägg för engagemang : +4 USD per plats och månad

Grow-tillägg : +4 USD per plats och månad

Tillägg för ersättning: +6 USD per plats och månad.

Lattice-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 3 800 recensioner)

14. Leena AI (Bäst för AI-driven sentimentanalys)

via Leena AI

Med fokus på att förstå vad som driver engagemanget i varje skede – från introduktion till avgång – använder Leena AI:s undersökningar avancerad AI för att analysera öppen feedback.

Dessutom, med stöd för flera kanaler och flerspråkiga funktioner på över 100 språk, säkerställer Leena AI att feedbacken är tillgänglig och inkluderande för en global arbetsstyrka.

Plattformen erbjuder robusta funktioner, men vissa organisationer kan tycka att den anpassade prismodellen är mindre transparent.

Leena AI:s bästa funktioner

AI-driven sentimentanalys : Använder generativ AI för att analysera öppen feedback, vilket ger insikter om medarbetarnas sentiment och identifierar områden som behöver uppmärksammas.

Handlingsplanering inom plattformen : Gör det möjligt för HR-team att hantera projekt, spåra förbättringar och tilldela uppgifter direkt i plattformen för effektiv engagemangshantering.

Insikter och dashboards i realtid : Intuitiva, AI-drivna dashboards som visar engagemangsdata i realtid och underlättar snabba beslut.

Stöd för flera kanaler och flera språk : Integreras med befintliga kommunikationskanaler och stöder över 100 språk, vilket gör det idealiskt för globala organisationer.

Integration med andra HR-system: Synkroniseras med prestationshantering, onboarding och andra system för en sammanhängande medarbetarupplevelse.

Leena AI:s begränsningar

Anpassad prismodell : Prisinformation är inte lättillgänglig, vilket kan göra det svårt för organisationer att i förväg bedöma om priset är rimligt.

Komplexitet för små organisationer : De avancerade AI-funktionerna och omfattande analyserna kan vara mer än nödvändiga för mindre team.

Begränsade recensioner från tredje part: Plattformen har fått positiva recensioner, men har färre användarrecensioner jämfört med större konkurrenter, vilket kan påverka köparnas förtroende.

Priser för Leena AI

Anpassad prissättning

Leena AI-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

15. WorkTango (Bäst för anpassningsbara undersökningar under hela medarbetarens livscykel)

via WorkTango

WorkTango gör det möjligt för organisationer att samla in feedback i olika skeden med mallar som täcker områden som engagemang, DE&I, onboarding och offboarding.

Plattformens AI-drivna analysverktyg och Sentiment Cloud hjälper HR-team och ledare att snabbt identifiera teman och trender från öppna textsvar, medan anonyma konversationer möjliggör en djupare utforskning av medarbetarnas bekymmer.

Vissa användare har dock påpekat att plattformens analys- och dashboardalternativ kunde vara mer intuitiva och att gränssnittet kan vara svårt att navigera för nya användare.

WorkTangos bästa funktioner

Obegränsat antal anpassningsbara undersökningar : Distribuera undersökningar med forskningsbaserade frågor och mallar för varje steg i medarbetarens livscykel.

Sentiment Cloud och analys : Visualisera öppna textsvar och få tillgång till insikter i realtid för att identifiera trender och stödja åtgärdsplanering.

Anonyma samtal : Delta i uppföljande dialoger för att få djupare insikter samtidigt som du upprätthåller sekretessen.

Erkännande och belöningar : Skala upp erkännandet av medarbetarna med automatiserade program för milstolpar och prestationer.

Prediktiv analys för ledare: Stödjer chefer med rekommenderade åtgärder baserade på prediktiva insikter, vilket underlättar beslutsfattande och professionell utveckling.

WorkTangos begränsningar

Komplex navigering : Vissa användare rapporterar svårigheter att flytta mellan flikar och navigera på plattformen, särskilt inom avsnittet för konversationer.

Grundläggande anpassning av analyser : Även om analys- och dashboard-alternativen är robusta kan de upplevas som begränsade och inte lika anpassningsbara som vissa användare skulle önska.

Poänghantering: Den kvartalsvisa policyn om att belöningspoäng måste användas eller förverkas kan vara begränsande för vissa användare.

Priser för WorkTango

Anpassad prissättning

WorkTango-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 850 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 100 recensioner)

Håll fingret på pulsen med ClickUp

I en långsiktig studie upplevde företag med starka företagskulturer som värdesatte medarbetare, kunder och ledarskap en omsättningstillväxt på 682 %.

Medarbetarundersökningar kan göra följande för dig: de kan fånga upp den aktuella situationen på din arbetsplats och ge dig möjlighet att identifiera områden som kan förbättras med hjälp av effektiva strategier.

ClickUps funktioner, såsom anpassningsbara undersökningsmallar, insamling av feedback i realtid och praktiska insikter, ger dig allt du behöver för att uppnå den nivån av medarbetarengagemang och -nöjdhet.

Är du redo att få realtidsinsikter om ditt teams upplevelser? Registrera dig på ClickUp idag!