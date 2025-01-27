De 10 bästa alternativen till Lattice för bättre prestationshantering 2025

Lattice, den populära plattformen för talanghantering, är en välrenommerad HR-programvara. Dess kostnad, funktioner, användarvänlighet och datainriktade tillvägagångssätt passar dock inte nödvändigtvis alla HR-team.

I den här artikeln hjälper vi dig att kolla in 10 av de bästa alternativen till Lattice så att du kan hantera dina anställdas prestationer bättre under 2024.

Vad är Lattice? Vad är prestationshantering?

Lattice är en populär HR-programvara som är utformad för att förbättra medarbetarnas prestanda, engagemang och tillfredsställelse med användarvänliga verktyg och funktioner som gör det möjligt för HR-team att:

Genomför prestationsutvärderingar

Sätt upp och följ upp mål

Tillämpa personalmålen och nyckeltalen (OKR)

Samla in feedback

Uppmärksamma medarbetarnas prestationer

Genomför teamundersökningar

Granska prestations- och feedbackanalyser

Tänk på prestationshantering som ett sätt för företag att hjälpa sina anställda att prestera sitt bästa. Det handlar inte bara om det årliga samtalet där du får feedback på hur du har presterat. Det är en pågående dialog.

Prestationshantering handlar om att hjälpa alla att göra sitt bästa och utvecklas i sina roller. Det är en ömsesidig process som gynnar både medarbetaren och företaget.

Vad du ska leta efter i ett alternativ till Lattice

Lattice är en utmärkt plattform för prestationshantering, men den passar kanske inte alla.

När du letar efter alternativ till Lattice bör du tänka på följande:

Är plattformen användarvänlig och hur lång tid tar det att lära sig använda den på ett effektivt sätt?

Är den tillräckligt flexibel för att uppfylla behoven hos din HR-avdelning?

Är den anpassningsbar?

Erbjuder den användarvänlig analys?

Kan den integreras med dina andra HR-system?

Är säkerheten tillräckligt stark för att skydda dina konfidentiella medarbetarregister?

De 10 bästa alternativen till Lattice

Här är 10 fantastiska alternativ för programvara för prestationshantering för anställda när du vill byta till ett alternativ till Lattice.

ClickUps över 15 vyer ger organisationer en heltäckande lösning för varje team.

ClickUp är ett omfattande projektledningsprogram med ett stort urval av verktyg och funktioner som hjälper HR-team att utveckla bättre prestationshantering.

ClickUp Project Management Platform erbjuder mallar som ClickUp Employee Development Plan Template, som kan användas för att följa upp medarbetarnas utvecklingsmål och framsteg, eller ClickUp HR and Recruiting Template för att hantera alla faser i din rekryteringsprocess.

ClickUp har faktiskt en hel serie personalverktyg som hjälper organisationer att hantera sina HR-processer mer effektivt.

Dessutom kan ClickUp-automatiseringar hjälpa HR-team att spara mycket tid och samtidigt förbättra effektiviteten genom att automatisera uppgifter som:

Skicka ut påminnelser om kommande evenemang eller deadlines

Skapa rapporter om medarbetarnas prestationer

Schemaläggning av intervjuer

Introduktion av nya medarbetare

Bearbetning av löner

Hantera ledighets- och ledighetsansökningar

Genom att automatisera dessa uppgifter kan HR-team spara tid och frigöra resurser för andra uppgifter, till exempel mer strategiska initiativ.

Sammantaget är ClickUp en kraftfull lösning för prestationshantering som kan användas för att avsevärt förbättra processen för prestationshantering av dina anställda.

Plattformens breda utbud av funktioner och resurser gör den till ett bra alternativ till Lattice för företag av nästan alla storlekar.

ClickUps bästa funktioner

Fantastiska AI-verktyg som hjälper dig att skriva bättre brev, utvärderingar, e-postmeddelanden och mycket mer.

Utmärkta anpassningsalternativ för att skräddarsy plattformen efter ditt teams behov

Enkel installation av automatiseringar för att effektivisera och automatisera repetitiva uppgifter

ClickUp Dashboards är anpassningsbara arbetsytor som kan användas för att spåra, visualisera och dela data.

ClickUp Docs är ett molnbaserat verktyg för dokumentsamarbete som gör det möjligt för team att skapa, generera, redigera och dela dokument i realtid.

Begränsningar för ClickUp

Brant inlärningskurva på grund av de omfattande alternativ som finns tillgängliga

Programmet kan ibland gå långsamt eftersom det bearbetar så mycket information.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI: tillägg på 5 dollar till alla betalda abonnemang

Betyg och recensioner av ClickUp

G2 : 4,7/5 (8 566+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 796+ recensioner)

2. BambooHR

via BambooHR

BambooHR är känt för sitt användarvänliga gränssnitt och sina anpassningsbara funktioner. Det är särskilt populärt bland företag som söker en intuitiv HR-plattform som kan växa i takt med att deras HR-behov utvecklas.

Denna lösning är främst avsedd för små och medelstora företag. Den ger HR-personal verktyg för att utföra en rad olika uppgifter mer effektivt och hantera olika HR-aktiviteter centralt.

Den integreras också problemfritt med många olika lönesystem – en stor fördel för HR-proffs som tvingas hoppa mellan för många olika program.

BambooHR:s bästa funktioner

Välorganiserat och intuitivt gränssnitt

Mycket prisvärd HR-programvaruplattform, särskilt jämfört med andra ledande varumärken.

Många användare berömmer företagets kundservice, inklusive support via telefon och e-post dygnet runt.

BambooHR:s begränsningar

Jämfört med vissa andra plattformar kan dess integrationsmöjligheter verka begränsade.

Erbjuder inte någon inbyggd lösning för förmånsadministration.

Begränsade anpassningsprofiler, till exempel kön och pronomen

Priser för BambooHR

Essentials : Kontakta oss för prisuppgifter

Fördel: Kontakta oss för prisuppgifter

BambooHR-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 1 560 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (2 573+ recensioner)

3. Leapsome

via Leapsome

Om du letar efter ett verktyg som stödjer en blomstrande arbetsplats, ta en titt på Leapsome!

Den molnbaserade plattformen för medarbetarutveckling hjälper inte bara till att sätta upp prestationsutvärderingar och OKR, utan också att schemalägga enskilda möten och skicka ut medarbetarundersökningar.

Det underlättar också mer produktiva enskilda möten mellan anställda och chefer med vägledd agendafastställning och integrerade diskussionspunkter.

Leapsomes bästa funktioner

Prestationsutvärderingar och 360-graders prestationsutvärderingsprocess möjliggör input från flera källor.

Efter utbildning tycker användarna att plattformen är lätt att använda.

Högt betyg av recensenter på G2 och Capterra

Leapsomes begränsningar

Kan kräva en viss inlärningskurva på grund av plattformens komplexitet.

Färre anpassningsalternativ än vad vissa HR-chefer efterfrågar

Leapsome-priser

Kontakta oss för prisuppgifter

Leapsome-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 1 280 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (58+ recensioner)

4. Betterworks

via Betterworks

Betterworks är en prestationshanteringsplattform som strävar efter att hjälpa team att förbättra medarbetarnas engagemang samtidigt som effektiviteten och genomslaget på ledningsnivå ökar.

Det är en smidig lösning för företag av alla storlekar som vill kontinuerligt följa upp medarbetarnas prestationer och engagemang för att öka personalbehållningen.

Betterworks tillhandahåller verktyg som hjälper HR-team att skapa och följa upp processer som incheckningar, erkännande av medarbetare, feedback och medarbetarengagemang.

Betterworks bästa funktioner

Utmärkta funktioner för måluppföljning

Erbjuder ett brett utbud av funktioner

Recensenterna älskar dess användarvänliga gränssnitt.

Betterworks begränsningar

Begränsade anpassningsmöjligheter för deltagare i undersökningar

Det kan vara svårt att få hela HR-teamet att använda det på ett enhetligt sätt.

Kan ibland vara buggig och långsam.

Priser för Betterworks

Kontakta oss för prisuppgifter

Betterworks betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (187+ recensioner)

Capterra: 3,9/5 (19+ recensioner)

5. 15Five

via 15Five

Prestationshanteringsplattformen 15Five hjälper HR-team att uppnå sina mål genom regelbundna avstämningar, feedback och målsättning. Recensenterna är mycket positiva till dess förmåga att främja tillväxt och kommunikation på arbetsplatsen.

15Five bästa funktioner

Uppmuntrar teamen att ha regelbundna möten där de diskuterar sina mål och framsteg.

Gör det enkelt för teammedlemmarna att ge och ta emot feedback, både formellt och informellt.

Hjälper team att sätta upp och följa upp mål samt OKR:er.

15Five-begränsningar

Kan vara en komplex plattform att använda

Inte lika anpassningsbar som vissa av sina konkurrenter

Inga alternativ för eskalering av supportärenden i nödfall

Priser för 15Five

Engage : 4 $/månad per användare

Perform : 10 USD/månad per användare

Total Platform : 16 $/månad per användare

Transform: Kontakta oss för prisuppgifter

15Five betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (1 759+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (881+ recensioner)

6. Workday

via Workday

Workday hjälper HR-team att hantera alla steg i medarbetarupplevelsen, inklusive rekrytering, ledning och löneadministration.

Deras AI- och maskininlärningsbaserade plattform hjälper till att öka effektiviteten och engagemanget i varje steg av medarbetarnas livscykel.

Oavsett om du samlar in feedback från medarbetarna, visar utökad analys, använder automatiseringar för att minska arbetsbelastningen eller skapar ersättningsplaner, är Workdays mål att göra varje steg på resan till en framgång.

Workdays bästa funktioner

Enkel navigering med ett användarvänligt gränssnitt

Molnbaserad, åtkomst var som helst

Kan stödja både små och stora företag

Begränsningar i arbetsdagen

Har rykte om sig att vara ett av de dyraste HR-hanteringssystemen på marknaden.

Komplexa system kan ibland vara tidskrävande när man gör ändringar i bakgrunden, letar efter vissa dokument och genererar dokument.

Dess konfigurationer kan utgöra en stor belastning för systemadministratörer.

Priser för Workday

Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Workday

G2 : 4,0/5 (1 264+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 1 260 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Workday!

7. Reflektive

via Reflektive

Om du är HR-chef på ett små- eller medelstort företag kan det vara värt att titta närmare på prestationshanteringsprogramvaran Reflektive. Plattformen fokuserar på medarbetarfeedback, ansvarstagande och coaching.

Reflektive gör det enkelt för teammedlemmar att dela feedback och hjälper team att sätta upp och följa upp mål samt OKR.

Teamen kan erkänna varandra för sina prestationer och hålla koll på interna analyser av deras prestationer.

Reflektive erbjuder också en rad andra funktioner, bland annat enkäter och coachningsverktyg.

Reflektives bästa funktioner

Fungerar bra och växer kontinuerligt

Gör det lättare för medarbetarna att uppmärksamma varandras prestationer.

HR-personal uppskattar hur det effektiviserar prestationshanteringen.

Reflektives begränsningar

Vissa användare tycker att arbetsflödet är svårt att använda.

Recensenter klagar på dess Outlook-integration.

Begränsat antal förifyllda mallar

Reflektives priser

Kontakta oss för prisuppgifter

Reflektive-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (429+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 20 recensioner)

8. Profit. co

Profit. co är en OKR-programvaruplattform som hjälper team att sätta upp, följa upp och uppnå sina mål.

Användare kan ställa in, spåra och hantera sina mål och nyckeltal på olika nivåer i organisationen, från hela företaget ner till enskilda teammedlemmar. Plattformen erbjuder funktioner för teamsamarbete, såsom incheckningar, uppdateringar och feedbackmekanismer.

En av de största fördelarna med OKR är deras förmåga att samordna team. Profit.co betonar detta med funktioner som gör att alla kan se hur deras mål passar in i helheten.

För att hjälpa team att komma igång erbjuder Profit.co branschspecifika OKR-mallar.

Profit. co bästa funktioner

Enkel onboarding och intuitivt användargränssnitt

Gratisversionen erbjuder en robust upplevelse med många funktioner.

Gör ett utmärkt jobb med att hantera mål och OKR:er

Profit. co begränsningar

Kan kännas överkomplicerat i början

Kräver en del utbildning på grund av den överväldigande mängden funktioner och alternativ.

Profit. co-prissättning

Lansering : Gratis

Tillväxt : 7 USD/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Profit. co betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: 4,8/5 (164+ recensioner)

9. OfficeVibe

via OfficeVibe

OfficeVibe från Workleap är en plattform för medarbetarengagemang som hjälper team att skapa en positiv och produktiv arbetsmiljö.

Plattformen för medarbetarupplevelser erbjuder ett bra urval av verktyg och funktioner som hjälper ditt HR-team att öka positiviteten och produktiviteten i din arbetsmiljö.

Med OfficeVibe kan du skicka regelbundna pulsundersökningar till anställda för att mäta deras nöjdhet med arbetsmiljön. Programvaran gör det också möjligt för anställda att enkelt ge och ta emot feedback, både formellt och informellt.

Teamen har möjlighet att erkänna varandra för sina prestationer, och HR-cheferna har den interna analys som de behöver för att följa upp medarbetarnas engagemang.

OfficeVibe används av team i alla storlekar, från små nystartade företag till stora koncerner.

OfficeVibes bästa funktioner

Snabb, effektiv och uppskattad kundtjänst

Behöver sällan kontakta supporten

Mer prisvärd än liknande program

Begränsningar för OfficeVibe

Begränsade anpassningsmöjligheter och analyser

Slack-integrationen kan vara utmanande

Vissa användare säger att det är svårt att konfigurera personalens e-postadresser initialt.

Priser för OfficeVibe

Gratis

Essential : 3,50 $/månad per användare

Pro: 5 $/månad per användare

OfficeVibe-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (51+ recensioner)

10. Culture Amp

via Culture Amp

Culture Amp erbjuder en plattform som fokuserar på feedback från anställda och analyser. Baserat på den insamlade feedbacken erbjuder plattformen praktiska insikter och rekommendationer för att hantera problemområden.

Plattformen är utformad för att hjälpa företag att förstå, mäta och förbättra medarbetarnas engagemang, upplevelse och effektivitet. På så sätt kan organisationer skapa en bättre arbetskultur och uppnå positiva affärsresultat.

Culture Amp kan integreras med andra HR- och produktivitetsverktyg, vilket gör det enklare att infoga dess funktioner i befintliga arbetsflöden.

Företag kan även jämföra sina resultat med branschens riktmärken för att förstå var de står i förhållande till sina konkurrenter.

Culture Amps bästa funktioner

Genomtänkt, ren användargränssnitt

Enastående förmåga att smidigt spåra utvärderingar och reflektioner

Mer omfattande spårningsfunktioner än många av konkurrenterna

Culture Amps begränsningar

Begränsade exportfunktioner för prestationsregister

Rapporteringsfiltren skulle kunna förbättras.

Saknar anpassningsbara inställningar för aviseringar

Priser för Culture Amp

Engage : Kontakta oss för prisuppgifter

Perform : Kontakta för prisuppgifter

Develop: Kontakta oss för prisuppgifter

Culture Amp-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (677+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (106+ recensioner)

Bättre prestationshantering för HR-team

I den här artikeln har vi diskuterat de 10 bästa alternativen till Lattice för bättre prestationshantering 2024. Dessa alternativ erbjuder ett brett utbud av priser, funktioner och verktyg, och du kommer säkert att hitta ett som passar ditt företags behov perfekt!

Du kan också hitta en mängd gratis HR-mallar, mallar för 30-60-90-dagarsplaner, programvara för uppgiftsplanering och andra resurser på ClickUp.

Du kanske också vill läsa den här artikeln om OKR kontra KPI, den här artikeln om AI-verktyg eller den här artikeln om samarbetsbaserad arbetshantering.

Letar du efter en kraftfull HR-plattform som hjälper dig att förbättra teamets prestanda? Prova ClickUp!

ClickUp förser HR-team med de funktioner, verktyg och mallar du behöver för att sätta upp mål, följa framsteg och ge feedback, allt på ett och samma ställe. Dessutom är det enkelt att använda och prisvärt.

Registrera dig för en kostnadsfri provperiod av ClickUp idag och se hur det kan hjälpa dig att förbättra ditt teams prestanda!