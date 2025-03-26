Zoom-priser: Planer och funktioner för att välja rätt

Bara i juni 2024 hade Zooms webbplats 11,2 miljoner besök via datorer och mobiler. Imponerande, eller hur?

Men med populariteten kommer också variation. Zoom erbjuder flera olika prisplaner för att tillgodose olika behov. Det är viktigt att välja rätt Zoom-plan, särskilt för företag. Om ett litet startup-företag börjar betala för en premiumplan med onödiga funktioner kommer dessa kostnader att äta upp en stor del av budgeten.

I den här bloggen dyker vi ner i Zoom som en ledande plattform för videokonferenser. Vi utforskar dess prisplaner, viktigaste funktioner, för- och nackdelar, och om det finns något alternativ till Zoom som passar dina behov.

⏰ 60-sekunderssammanfattning Upptäck vad Zoom-plattformens prisplaner erbjuder användare i företag av alla storlekar. Här är vad som ingår i denna guide: Översikt över Zooms prisplaner Gratis plan : Grundläggande funktioner med en mötesgräns på 40 minuter

Pro-plan : Förlängda möten, AI-integration och molnlagring

Affärspaket : Stöder upp till 300 deltagare med förbättrade samarbetsverktyg.

Enterprise-plan: Anpassade priser för storskaliga möten med avancerade säkerhets- och AI-verktyg För- och nackdelar med Zooms priser Fördelar : Sömlös integration, obegränsad molnlagring (högre abonnemang) och stark säkerhet.

Nackdelar: Begränsningar i gratisabonnemanget, kostnader per användare läggs till och avancerade funktioner kräver en inlärningskurva. ClickUp som alternativ till Zoom ClickUp erbjuder mer än bara videokonferenser – det integrerar projektledning, teamchatt, automatisering av uppgifter, AI-drivna mötesanteckningar och whiteboards i en och samma plattform. ClickUps prisplaner och fördelar Gratis plan med obegränsat antal uppgifter och användare

Betalda planer som erbjuder automatisering av arbetsflöden, avancerad säkerhet och smidig integration med Zoom, Slack och Microsoft Teams.

ClickUp samlar kommunikation, projektledning och samarbete på en enda plattform.

Vad är Zoom?

via Zoom

Zoom är en videokonferensplattform med funktioner för smidiga videomöten, webbseminarier och teamchattar. Oavsett om du hanterar distansarbetande team eller arrangerar virtuella evenemang underlättar Zoom samarbetet.

Om du behöver hålla ett stort möte med HD-video och virtuella bakgrunder är Zoom rätt val för dig. Möteshanteringsprogramvaran erbjuder obegränsad molnlagring och fildelning för att genomföra webbseminarier.

Zoom förenklar företagskommunikationen med avancerade funktioner som Zoom Rooms, breakout rooms, anpassade personliga mötes-ID:n och smidig integration med viktiga appar som Google Kalender.

Dess globala popularitet beror på dess användarvänliga gränssnitt, säkerhetsinställningar och olika prisplaner, från Zoom gratis grundplan till företagslösningar med dedikerade kundansvariga.

🧠 Kul fakta: Kommer du ihåg när Zoom exploderade i popularitet? 📈 Tyvärr ledde detta också till uppkomsten av Zoom-bombning, där oönskade gäster störde möten med störande innehåll.

Zoom-prispaket

Zoom erbjuder en rad olika prisplaner som är utformade för att möta olika behov. Låt oss utforska dem:

1. Gratis plan

Om du är en ensamföretagare som just har startat är Zoom Basic-abonnemanget ett utmärkt val. Det är också perfekt för personer som vill ha grundläggande Zoom-funktioner som skärmdelning, chattintegrationer och möjligheten att dela anteckningar.

Du får ett professionellt utseende med funktioner som virtuella bakgrunder i dina möten, utan att behöva oroa dig för investeringar med Zoom-abonnemanget.

📍 Viktiga funktioner

Möteslängd: Håll Zoom-möten på upp till 40 minuter utan problem.

Antal deltagare: Bjud in upp till 100 deltagare för smidiga videokonferenser

Chat och samarbete: Kommunicera enkelt med inbyggd teamchatt

Skapa videor: Skapa upp till 5 korta, två minuter långa videor med Clips Basic

Mötesplanering: Planera möten enkelt med Mail och Kalender (klient)

Dokumentdelning: Dela upp till 10 dokument med Docs Basic

Whiteboards: Brainstorma kreativt med 3 redigerbara whiteboards

🎯 Vem är det för? Privatpersoner, frilansare och små team som behöver viktig programvara för videokonferenser utan extra kostnad för ett betalt abonnemang.

➡️ Läs mer: Mallar för enskilda möten för chefer

📮 ClickUp Insight: 83 % av kunskapsarbetare förlitar sig främst på e-post och chatt för teamkommunikation. Men nästan 60 % av deras arbetsdag går förlorad på att växla mellan dessa verktyg och söka efter information. Med en app som ClickUp, som innehåller allt du behöver för arbetet, samlas din projektledning, meddelanden, e-post och chattar på ett och samma ställe! Det är dags att centralisera och få ny energi!

2. Pro-abonnemang

Om du har ett litet team kanske de grundläggande funktionerna inte räcker till för dina behov. I så fall är Pro-abonnemanget ett utmärkt val för att ta ditt Zoom-konto till nästa nivå. Det erbjuder mer heltäckande funktioner som gör att ditt företag kan fungera smidigt.

Denna plan inkluderar molninspelning som hjälper hela ditt team att hålla sig uppdaterat om alla nya förändringar i varje projekt.

📍 Viktiga funktioner

Inkluderar allt i Basic-planen, plus ytterligare funktioner:

Förläng mötestiden: Förläng mötestiden upp till 30 timmar per möte

Antal deltagare: Värd upp till 100 deltagare per möte utan problem

AI-integration: Förbättra möten med AI Companion för smart assistans

Molnlagring: Lagra inspelningar säkert med 5 GB molnlagring

Dokumentera smidigt: Samarbeta smidigt med obegränsat antal dokument

Skapa obegränsat med videor: Skapa obegränsat med videor med Clips Plus

Schemaläggningshjälp : Schemalägg och hantera med Mail och Kalender (Kund & Service)

Ytterligare appstöd: Få tillgång till viktiga appar gratis i ett år

🎯 Vem är det för? Små till medelstora företag och distansarbetande team som behöver avancerade funktioner, förlängda mötestider och pålitlig molnlagring.

💸 Priser

15,99 $/månad per användare (faktureras månadsvis)

13,33 $/månad per användare (faktureras årligen)

⚡ Bonus: Letar du efter en gratis skärminspelare utan irriterande vattenstämplar? Kolla in dessa 15 bästa gratis skärminspelare utan vattenstämplar för smidig inspelning! 🎥

3. Affärspaket

Kolla in Business Plan för att effektivisera dina Zoom-möten. Det är den perfekta lösningen för stora team som behöver kraftfulla funktioner utan att det kostar skjortan.

Planen omfattar alla Zoom-funktioner som ingår i Business-planen och erbjuder några ytterligare specialfunktioner som kan passa ett växande företag.

📍 Viktiga funktioner

Högre deltagarantal: Värd för upp till 300 deltagare för större möten

Samarbete på whiteboard: Samarbeta med obegränsat antal whiteboards för brainstorming.

Planera på språng: Planera Zoom-möten enkelt med den inbyggda schemaläggaren.

Hög säkerhet: Säkra din plattform med SSO, hanterade domäner och mer

🎯 Vem är det för? Små till medelstora företag som letar efter skalbar videokonferensprogramvara med mer kapacitet och verktyg för smidig integration och affärskommunikation.

💸 Priser

21,99 $ (faktureras månadsvis)

18,32 $/månad per användare (faktureras årligen)

4. Enterprise-abonnemang

När din organisation behöver den ultimata plattformen för videokonferenser erbjuder Enterprise-planen oöverträffad kraft, flexibilitet och support.

Denna plan är perfekt för organisationer som fokuserar mycket på videokonferenser och behöver en lösning som täcker de olika behoven hos deras stora team.

📍 Viktiga funktioner

Högsta antal deltagare: Värd för upp till 1000 deltagare för storskaliga möten

Sömlöst samarbete: Samarbeta med obegränsat antal whiteboards, molnlagring och dokumentdelning.

Zoom Phone: Förbättra kommunikationen med en fullfjädrad Zoom Phone (PBX-system).

AI-assistans: Öka produktiviteten med AI Companion för smartare samarbete.

Förbättrad produktivitet: Håll ordning med Schemaläggare, Rum, Webbseminarier och Arbetsplatsbokningar

Stark säkerhet: Säkerställ förstklassig säkerhet med avancerade inställningar, SSO, hanterade domäner och mycket mer.

🎯 Vem är det för? Stora företag med över 250 användare som behöver en effektiv plattform för global kommunikation, webbseminarier och affärsverksamhet med premiumfunktioner och dedikerad support.

💸 Priser

Anpassade priser

För- och nackdelar med Zoom-prissättningen

Zoom-prissättningen erbjuder flexibilitet, men hur vet du om det är värt det för dig? Låt oss gå igenom några viktiga för- och nackdelar för att hjälpa dig att bestämma dig.

Fördelar med Zoom-prissättningen

Sömlös integration med andra verktyg: Synkronisera med Google Kalender, Zoom Phone och mer för smidiga arbetsflöden.

Obegränsad molnlagring: Business- och Enterprise-abonnemangen erbjuder gott om lagringsutrymme för inspelningar och filer.

Stark säkerhet: Avancerade inställningar som SSO och hanterade domäner skyddar känslig data.

Funktionsrika högre nivåer: Högre planer inkluderar avancerade verktyg som Zoom Whiteboard, AI Companion, Zoom Rooms, Zoom Webinars och obegränsade möten.

VOIP- och telefonintegrationer: Zoom Phone erbjuder en smidig VOIP-tjänst för affärssamtal.

Flexibilitet med tillägg: Välj ytterligare funktioner som Zoom Contact Center, molninspelning och mer för skräddarsydda behov.

🔍 Visste du att? Det första videosamtalet ägde rum redan 1964! 😲 Långt innan Zoom ens existerade experimenterade man redan med videochattar på världsutställningen 1964. 🌎✨

Låt oss inte heller bortse från begränsningarna. Här är några nackdelar med Zoom-prissättningen att tänka på:

Nackdelar med Zoom-priser

Begränsningar i gratisabonnemanget: Möten som begränsas till 40 minuter kan vara frustrerande.

Kostnaderna per användare summeras: Fler användare innebär högre kostnader, särskilt för stora team.

Inlärningskurva för avancerade funktioner: Vissa verktyg som Zoom Whiteboard eller AI Companion tar tid att lära sig.

Begränsande lägre nivåer: Planer på lägre nivåer saknar avancerade verktyg som AI Companion och obegränsad lagringskapacitet.

Tillägg kostar extra: Zoom Phone, Zoom Webinars, stora möten och molnlagringstillägg höjer den totala kostnaden.

Komplex installation för företag: Anpassning efter företagens behov kan fördröja implementeringen.

Varför överväga alternativ till Zoom?

Även om Zoom erbjuder många funktioner till bra priser är det inte utan brister. Kostnaderna per användare kan snabbt bli höga, särskilt för större team. Som tidigare nämnts begränsar gratispaketet dina Zoom-möten till 40 minuter, och viktiga verktyg som Zoom Phone och Zoom Webinars är tilläggstjänster.

Zoom-plattformens avancerade funktioner kan vara överväldigande för nybörjare, och smidig fildelning eller obegränsad molnlagring är förbehållet högre nivåer.

Om du letar efter en videokonferenslösning med samma eller bättre funktioner och med större flexibilitet, konkurrenskraftiga priser och skräddarsydda tjänster, kan det vara värt att undersöka alternativ till Zoom-programvaran.

⚡ Bonus: Har du svårt att hålla reda på mötesprotokoll? Hämta dessa 10 gratis mallar för mötesanteckningar för att föra bättre mötesprotokoll och anteckna på ett organiserat och effektivt sätt! 📝✨

ClickUp: Ett omfattande alternativ till Zoom

Om du letar efter ett verktyg som kan mer än bara vara värd för videomöten är ClickUp svaret. Som allt-i-ett-appen för arbete integrerar den sömlöst videosamarbete med projektledning, teamchatt, brainstorming och mycket mer – allt under ett och samma tak.

Varför ClickUp är ett bättre alternativ

Zoom fokuserar främst på videosamtal och grundläggande funktioner som breakout-rum och virtuella bakgrunder, men ClickUp går längre än så. Det erbjuder avbrottsfria samtal, smidiga övergångar mellan möten och uppgifter samt omfattande projektledningsverktyg.

Du behöver inte växla mellan olika appar för möten, uppgifter och anteckningar – ClickUp håller ditt team på samma sida. Från att hantera möten och spåra användarkonton till att optimera säkerhetsinställningar och spela in sessioner i molnet, ClickUp överträffar Zooms viktigaste funktioner.

De extra funktionerna gör att du kan hantera allt från förhandlingsinformation till projektets tidsplaner, vilket gör det värt varje krona av din affärsplan eller årsprenumeration.

ClickUps viktigaste funktioner

ClickUp är inte bara ett alternativ till Zoom – det är den ultimata plattformen för smartare samarbete och produktivitet. Här är några anmärkningsvärda funktioner i ClickUp som är värda att utforska:

1. ClickUp Chat: Din hubb för teamkommunikation

Chatta med dina team med trådade konversationer, bifoga filer och tilldela kommentarer med ClickUp Chat

Till skillnad från Zoom erbjuder ClickUp Chat trådade konversationer, direktmeddelanden och kommentarer i uppgifterna – allt på ett och samma ställe. Du kan skicka snabba uppdateringar, dela filer och koppla specifika konversationer till relevanta uppgifter – allt inom ditt projektarbetsområde.

Planerar du en produktlansering? Skapa en dedikerad chattkanal, tilldela uppgifter direkt från meddelanden och tappa aldrig bort sammanhanget igen. Du behöver inte längre jonglera mellan ditt Zoom-konto och separata teamchattappar – ClickUp sköter allt.

🌟 Bonustips: Vill du hålla bättre möten och öka teamets effektivitet? Lär dig hur du håller produktiva möten och optimerar teamets effektivitet med dessa tips och se hur teamets produktivitet skjuter i höjden: 🚀 Samla in feedback för kontinuerlig förbättring 🗣️ Sätt upp tydliga mål med ClickUps agendamall 📝 Bjud endast in nödvändiga deltagare 🍕 Fastställ grundregler för smidig kommunikation 📏 Börja och sluta i tid ⏰ Håll dig till din agenda 🗂️ Använd visuella hjälpmedel för att öka engagemanget 📊 Uppmuntra alla att delta 🙋 Dela mötesprotokoll snabbt 📨 Rotera ledarskapet för nya idéer 🔄

2. ClickUp Clips: Visa, berätta inte

Spela in och bädda in klipp i chatt och uppgifter smidigt med ClickUp Clips

Behöver du förklara komplexa uppgifter utan att boka enskilda möten? Använd ClickUp Clips för att spela in din skärm och röst och guida ditt team genom processerna steg för steg.

Oavsett om det handlar om en snabb demo för onboarding eller feedback på en design, erbjuder Clips en personlig touch utan behov av långa möten i ett Zoom-abonnemang.

3. ClickUp Whiteboards: Brainstorming på ett enkelt sätt

Brainstorma idéer med teamen och samarbeta kring dem med hjälp av ClickUp Whiteboards

Med ClickUp Whiteboards kan du samarbeta visuellt, kartlägga idéer och koppla ihop uppgifter direkt från din tavla i realtid. Nu kan du kartlägga din marknadsföringskampanj visuellt och sedan förvandla varje post-it-lapp till en uppgift med ett enda klick.

Det är det perfekta verktyget för kreativa sessioner, projektplanering och brainstorming i teamet – utan att Zoom-tjänster behövs. Dessutom kopplas allt tillbaka till dina arbetsflöden.

4. ClickUp Brain + ClickUp AI Notetaker: Smart transkription och automatisering av uppgifter

Effektivisera dina möten med ClickUps AI-mötesantecknare. Lägg bara till antecknaren till dina schemalagda Zoom-samtal så ansluter den automatiskt för att fånga upp varje detalj. Antecknaren transkriberar dina diskussioner i realtid och sparar anteckningarna direkt i ett privat ClickUp-dokument för enkel referens.

Men det slutar inte där. AI-anteckningsprogrammet går ett steg längre genom att extrahera viktiga åtgärder och insikter från konversationen.

Dessa åtgärdspunkter kan sedan överlämnas till ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, som omvandlar dem till genomförbara uppgifter med tydliga nästa steg. Oavsett om det handlar om att tilldela uppgifter, sätta deadlines eller sammanfatta projektuppdateringar, ser ClickUp Brain till att ingenting faller mellan stolarna.

Från röst-till-text-transkription och översättning till automatiserad uppgiftskapning – ClickUp Brain och AI-mötesantecknaren samarbetar för att spara timmar av manuellt arbete, öka produktiviteten och hålla dina projekt på rätt spår.

Få sökbara transkriptioner och genomförbara uppgifter med ClickUp AI Notetaker + ClickUp Brain-kombinationen.

5. Sömlös integration med Zoom, Slack och Microsoft Teams

ClickUp integreras också med alla dina favoritverktyg för möten och hjälper dig att hantera uppgifter, spåra uppdateringar, effektivisera asynkron videokommunikation och dela skärminspelningar mellan plattformar utan att missa något.

Använd ClickUp Zoom-integrationer för direkt mötesplanering, ClickUp Slack-integrationer för teamchatt och ClickUp Microsoft Teams-integrationer för förbättrat samarbete.

6. Uppgifts- och projektledning för smidigare arbetsflöden

Med ClickUp Meetings kan du förenkla hanteringen och organiseringen av ditt teams diskussioner. Schemalägg möten direkt från din kalender och se till att alla är överens om tydliga mötesdagordningar. Efter mötet kan du använda ClickUps AI-drivna mötesverktyg för att anteckna, tilldela åtgärder och spåra uppföljningar, så att dina diskussioner leder till konkreta resultat.

7. Obegränsat antal användare och uppgifter – gratis

Har du en tight budget? ClickUps kostnadsfria plan erbjuder obegränsat antal användare och uppgifter – perfekt för privat bruk, frilansare och växande team som inte behöver en betald plan.

Det innebär att du får samma funktioner och fördelar som du kan förvänta dig av ett förstklassigt produktivitetsverktyg utan att behöva teckna ett abonnemang.

💡 Proffstips: Trött på att stressa med att ta mötesanteckningar? Varför inte låta AI sköta det? Släng pennan och papperet! Använd AI för produktiva möten 🚀

Översikt över ClickUps priser

ClickUps prisplaner erbjuder flexibilitet som passar alla behov – oavsett om du hanterar personliga uppgifter eller leder dynamiska teamprojekt.

1. Gratis plan för alltid

Kom igång med ClickUps gratisabonnemang utan att spendera en krona. Det erbjuder viktiga funktioner för att öka din personliga produktivitet och hantera små projekt effektivt utan några ekonomiska åtaganden.

📍 Viktiga funktioner

Lagra upp till 100 MB filer för enkel åtkomst och hantering

Skapa obegränsat med uppgifter för att hålla ordning på ditt arbete

Lägg till obegränsat antal medlemmar i gratisplanen för smidigt teamsamarbete

Säkra ditt konto med tvåfaktorsautentisering för ökad säkerhet.

Samarbeta med teammedlemmar via ClickUp Docs och ClickUp Whiteboards för att effektivisera kommunikation och planering.

Se allt på ett ställe med Everything View för en bättre översikt.

Visualisera arbetsflöden med Kanban-tavlor för att hålla ordning och prioritera uppgifter.

Hantera sprints för agila projekt och spåra framsteg på ett effektivt sätt

Schemalägg uppgifter med kalendervyn för att planera och hantera deadlines.

Anpassa fält efter dina behov med en grundläggande manager för skräddarsydd organisation.

🎯 Vem är det för? Personer som hanterar personliga uppgifter, studenter, frilansare eller alla som letar efter ett gratis verktyg för att hålla ordning.

2. Obegränsad plan

Unlimited Plan är utformat för små team som söker avancerade funktioner för att öka produktiviteten och förenkla arbetsflöden.

Med obegränsad lagringskapacitet, integrationer och kraftfulla verktyg erbjuder det allt som behövs för att optimera arbetsprocesser och främja samarbete – en viktig uppgradering för växande team.

📍 Viktiga funktioner

Allt som ingår i Free Forever, plus:

Förvara alla dina filer säkert och lättillgängligt utan lagringsbegränsningar

Integrera med ett obegränsat antal verktyg från tredje part för att förbättra ditt arbetsflöde.

Skapa obegränsat med ClickUp-instrumentpaneler för tydlig projektinsikt

Bjud in gäster med anpassningsbara behörigheter

Hantera projekt visuellt med ClickUp Gantt Charts

Lägg till obegränsat antal anpassade fält för att skräddarsy din arbetsyta

Håll kontakten med ditt team med obegränsad chattfunktion

Ställ in automatiska beräkningar i kolumner för att spara tid och minska fel

Använd ClickUp för att hantera och svara på e-postmeddelanden för centraliserad kommunikation.

Organisera användare i team för bättre hantering

🎯 Vem är det för? Små team som behöver robust projektledning, växande företag och nystartade företag som letar efter ett budgetvänligt verktyg med premiumfunktioner.

💸 Priser

7 USD per användare och månad (faktureras årligen)

10 dollar per användare och månad (faktureras månadsvis)

3. Affärspaket

Business-abonnemanget erbjuder avancerade verktyg för att öka effektiviteten och produktiviteten för växande organisationer. Det är idealiskt för medelstora team som vill effektivisera projektledningsarbetsflöden och förbättra samarbetet med avancerad rapportering och automatisering.

📍 Viktiga funktioner

Allt som ingår i Unlimited-abonnemanget, plus:

Få enkel åtkomst till ditt konto med Google SSO-integration Samarbeta effektivt genom att skapa obegränsat antal team Exportera projektdata med anpassade exportalternativ Automatisera uppgifter och arbetsflöden för att spara tid Skapa insiktsfulla instrumentpaneler med avancerade funktioner Spåra tiden noggrant i alla projekt Uppskatta tiden noggrant för precis planering Hantera tidrapporter för bättre tidsspårning Övervaka arbetsbelastningen för att undvika utbrändhet Visualisera projekt med tidslinjer och ClickUp Mind Maps

🎯 Vem är det för? Medelstora team som hanterar projekt med automatisering, avancerad rapportering, arbetsbelastningsbalansering och effektiv kommunikation mellan avdelningar.

💸 Priser

12 USD per användare och månad (faktureras årligen)

19 $ per användare och månad (faktureras månadsvis)

4. Enterprise-abonnemang

ClickUps Enterprise-plan erbjuder skräddarsydd support och avancerade funktioner för organisationer och stora team som hanterar flera projekt och komplexa arbetsflöden, med hög säkerhet.

Ditt företag kan effektivisera verksamheten, förbättra samarbetet och säkerställa förstklassig datasäkerhet med personlig onboarding och hanterade tjänster.

📍 Viktiga funktioner

Anpassa din arbetsyta för en personlig upplevelse

Ställ in detaljerade behörigheter för säker åtkomstkontroll

Automatisera formulärflöden med villkorlig logik

Integrera dina system med hjälp av företags-API:et.

Skapa obegränsat antal anpassade roller för skräddarsydd åtkomst

Dela utrymmen med specifika team på ett enkelt sätt

Spara standardinställningar för personliga vyer efter individuella preferenser

Publicera obegränsat med uppdateringar och meddelanden

Säkerställ efterlevnad av MSA- och HIPAA-standarder

Använd Single Sign-On (SSO) för förenklad åtkomst

🎯 Vem är det för? Stora organisationer med flera team som behöver hög anpassningsbarhet, säkerhet på företagsnivå, dedikerad support och skalbarhet.

💸 Priser

Anpassade priser – Kontakta säljavdelningen för en demo

Tillägg

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per medlem och månadClickUp AI Notetaker: Lägg till i valfri betald plan för så lite som 6 USD per månad

Använd ClickUp och flytta från dina Zoom-möten!

Zoom är utan tvekan ett fantastiskt verktyg för videosamtal. Men när det gäller att hantera projekt, arbetsflöden och teamkommunikation tar ClickUp det till nästa nivå. Det är mer än bara möten – det är ett komplett produktivitetscenter.

Oroar du dig för att byta? Inga problem! ClickUp integreras sömlöst med Zoom. Du kan fortsätta dina samtal samtidigt som du hanterar allt annat på ett och samma ställe.

ClickUp är allt du behöver och mer därtill. Det effektiviserar dina arbetsprocesser – uppgiftshantering, målsättning, dokumentorganisation, teamkommunikation, brainstorming och samarbete – allt på ett och samma ställe.

Så registrera dig hos ClickUp idag och öka din produktivitet!