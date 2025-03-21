De 10 bästa AI-apparna för iOS för att öka produktiviteten och kreativiteten

AI-drivna mobilappar gör livet enklare – oavsett om det handlar om att organisera dina uppgifter, skapa innehåll eller till och med hjälpa dig att perfektera din engelska uttal.

Rätt AI-app kan spara tid och ansträngning – utan att kompromissa med kvaliteten.

AI kan faktiskt hjälpa yrkesverksamma att spara upp till fyra timmar per vecka. Det är extra tid att fokusera på det som verkligen betyder något, oavsett om du är på resande fot eller djupt inne i ett kreativt flöde.

Med 72 % av företagen som redan integrerar AI i sina arbetsflöden är denna teknik långt ifrån bara en trend – den håller på att bli oumbärlig.

Från realtidstranskription till intelligent uppgiftshantering – dessa topprankade AI-appar för iOS kan öka din produktivitet och kreativitet avsevärt. Låt oss ta reda på vilka som förtjänar en plats på din startskärm!

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är en närmare titt på de 10 bästa AI-apparna för iOS som kan förändra dina dagliga uppgifter och kreativa projekt: ClickUp : Bäst för AI-driven uppgifts- och projektledning

Google Gemini : Bäst för att göra research och svara på frågor

ChatGPT : Bäst för skrivande, brainstorming och konversationssvar

Replika : Bäst för mental hälsa och AI-sällskap

Youper : Bäst för att hantera emotionellt välbefinnande

Otter. ai : Bäst för automatiserade mötesutskrifter och anteckningar i realtid

Lensa : Bäst för AI-driven fotoredigering

ELSA Speak : Bäst för att förbättra uttalet av engelska

Socratic by Google : Bäst för läxhjälp och inlärning

Seeing AI: Bäst för tillgänglighet och objektidentifiering

Vad ska du leta efter i AI-appar för iOS?

Rätt AI-app ska göra två saker: spara tid och göra livet enklare – oavsett om du är en upptagen yrkesmänniska, en innehållsskapare eller bara någon som älskar smartare, mer kreativa verktyg. Här är vad du bör tänka på:

Hitta ändamålsenliga AI-funktioner : Appar ska lösa verkliga problem, såsom uppgiftshantering, automatisering av arbetsflöden eller kreativa förbättringar.

Sök efter sömlös integration med Apples ekosystem : De bästa AI-apparna fungerar smidigt med iOS-funktioner och synkroniseras med : De bästa AI-apparna fungerar smidigt med iOS-funktioner och synkroniseras med AI-verktyg för Mac. Med molnsynkronisering bör du kunna komma åt dina uppgifter, anteckningar och annan viktig data på alla Apple-enheter.

Prioritera användarvänlighet : AI ska förenkla uppgifterna, inte komplicera dem, med intuitiv design och smidig navigering.

Jämför gratis- och premiumversioner : Många appar erbjuder gratisversioner, men premiumversioner låser ofta upp avancerade funktioner som kan vara värda priset.

Välj appar med beprövade resultat: De bästa verktygen förbättrar konsekvent effektiviteten, noggrannheten eller kreativiteten i praktisk användning.

Innan du tar fram kreditkortet och binder dig till ett abonnemang, kontrollera dina krav mot denna snabba lista. Vi hoppas att den hjälper dig att välja rätt app.

De 10 bästa AI-apparna för iOS

Med så många AI-drivna mobilappar tillgängliga kan det kännas överväldigande att välja den perfekta.

Därför har vi handplockat dessa 10 enastående AI-appar för iPhone-användare som du, baserat på en objektiv analys av deras funktioner, priser och användarrecensioner.

1. ClickUp (Bäst för AI-driven uppgifts- och projektledning på iOS)

Ladda ner ClickUp för iOS Förenkla projektledningen när du är på språng med ClickUps iOS-app.

Om du jonglerar med flera projekt, deadlines och dagliga uppgifter kan ClickUp hjälpa dig.

Allt-i-ett-appen för arbetet är en av de bästa projektledningsapparna för iOS som du kan använda för att hålla ordning och kontroll över allt – utan stress.

Hur?

Dagens arbetsliv är dysfunktionellt. 60 % av vår tid går åt till att dela, söka efter och uppdatera information i olika verktyg. Våra uppgifter, dokumentation och kommunikation är utspridda över olika verktyg som inte är kopplade till varandra, vilket minskar produktiviteten. ClickUp löser detta problem genom att samla dina projekt, kunskaper och chattar på ett och samma ställe – allt drivet av världens mest sammanhängande arbets-AI.

Detta AI-drivna produktivitetsverktyg eliminerar gissningar från uppgiftshanteringen för ditt team, så att alla kan fokusera på det som är viktigast.

Håll koll på deadlines med AI-driven uppgiftsprioritering i ClickUp.

Hur fungerar det? Säg hej till ClickUp Brain, din pålitliga AI-assistent som finns i din telefon. Med den kan du analysera din arbetsbelastning och få prioriterade rekommendationer, så att du alltid vet vad du ska ta itu med härnäst.

Sammanfatta artiklar, hitta ett schema som passar dig och gör din dag mer produktiv med ClickUp Brain.

Behöver du sammanfatta ett långt dokument eller en kommentartråd? Brain kan extrahera viktiga punkter, vilket sparar tid åt dig.

Och hur är det med att sammanfatta möten?

ClickUp AI Notetaker tar automatiska mötesanteckningar åt dig, komplett med ljudinspelning, transkription, sammanfattning och åtgärdspunkter. På så sätt kan du fokusera på själva diskussionen istället för att frenetiskt ta anteckningar manuellt under dina viktigaste möten.

Automatisera mötesanteckningar och sammanfattningar med ClickUp AI Notetaker.

Det bästa av allt? Dessa anteckningar kopplas till dina uppgifter och dokument i ClickUp, så att varje möte omedelbart blir mer handlingskraftigt.

Lär dig hur du utnyttjar artificiell intelligens på bästa sätt för mötesanteckningar här:

Utöver AI låter ClickUps instrumentpaneler dig spåra mål, visualisera uppgiftstidslinjer och övervaka teamets prestanda – allt på ett och samma ställe. Välj mellan över 50 anpassade kort, såsom linje-, stapel- och cirkeldiagram, sprintkort, prioritetskort, tilldelningskort, bordskort och mycket mer för att visualisera dina arbetsflöden.

Mät dina viktigaste prestationsmått med ClickUp Dashboards

Slutligen kan du använda ClickUp Automations för att delegera rutinmässiga, repetitiva uppgifter och fokusera på arbete som gör skillnad. Det finns tre enkla sätt att skapa kodfria automatiseringar i ClickUp:

Välj mellan färdiga automatiseringsmallar

Använd den enkla automatiseringsbyggaren if-then. Välj utlösare/villkor och slutresultat från en rullgardinsmeny (till exempel: utlösare = ändring av uppgiftsstatus, resultat = ändra ansvarig).

Skapa anpassade automatiseringar med hjälp av naturliga språkprompter i ClickUp Brain (till exempel: om uppgiftsstatusen ändras till "under granskning", tilldela den till "mig").

Skapa anpassade automatiseringar för naturligt språk i ClickUp

ClickUps bästa funktioner

Fokusera på högprioriterade uppgifter med AI-driven projektanalys och rekommendationer.

Dela upp komplexa projekt i hanterbara ClickUp-uppgifter . Generera automatiskt relevanta deluppgifter baserat på uppgiftsbeskrivningar med hjälp av ClickUp Brain.

Låt AI generera tydliga, koncisa mötesreferat från dina anteckningar

Skapa arbetsflöden snabbare med anpassningsbara mallar för alla typer av projekt.

Spåra framsteg med visuell uppgiftshantering via mer än 15 ClickUp-vyer , inklusive listor, tavlor och ClickUp-kalendervyn.

Kommunicera asynkront eller i realtid med kollegor utan att byta plattform med hjälp av ClickUp Chat

Skriv och redigera innehåll tillsammans med live-samarbete i ClickUp Docs

📮 ClickUp Insight: Kunskapsarbetare skickar i genomsnitt 25 meddelanden per dag för att söka efter information och sammanhang. Detta tyder på att en hel del tid går åt till att bläddra, söka och tolka fragmenterade konversationer i e-postmeddelanden och chattar. 😱 Om du bara hade en smart plattform som kopplar samman uppgifter, projekt, chatt och e-post (plus AI!) på ett och samma ställe. Men det har du!

Begränsningar för ClickUp

Nya användare kan behöva en inlärningskurva för att utforska avancerade funktioner i ClickUp på iOS.

Vissa AI-verktyg är endast tillgängliga i betalda abonnemang.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad verkliga användare säger om ClickUp

Jag älskar kombinationen av personlig uppgiftshantering, kunskapshantering för företag, snabba anteckningar och AI ClickUP-hjärnan är FANTASTISK. Den är otroligt kontextmedveten och bokstavligen en fantastisk assistent.

Jag älskar kombinationen av personlig uppgiftshantering, kunskapshantering för företag, snabba anteckningar och AI ClickUP-hjärnan är FANTASTISK. Den är otroligt kontextmedveten och bokstavligen en fantastisk assistent.

2. Google Gemini (bäst för AI-driven forskning och svar på frågor)

via Google Gemini

Behöver du snabba svar utan att behöva söka igenom flera webbsidor eller lite hjälp med brainstorming? Google Gemini hjälper dig. Detta AI-drivna verktyg gör forskning och innehållsskapande mer hanterbart och mindre tidskrävande – oavsett om du är en student som arbetar med en uppgift, en professionell som organiserar idéer eller en kreatör som söker inspiration.

Det finns en app för iOS-användare, men den fungerar bäst med Google-appar. Så du kan hämta insikter, förfina koncept eller få skrivförslag utan att behöva hoppa mellan plattformar.

Hur använder man Google Gemini på bästa sätt? Ställ bara en fråga på vanlig engelska, så använder Gemini naturlig språkbehandling för att ge dig smarta, kontextmedvetna svar – oavsett om du vill förtydliga ett knepigt begrepp eller utforska kreativa lösningar.

👉🏼 P. S. Den här videon visar våra bästa tips för att ställa frågor till AI-verktyg på rätt sätt. Om du någonsin velat ha en 3-minuterskurs i prompt engineering, kolla in den!👇🏽

Google Gemini bästa funktioner

Få omedelbara, välunderbyggda svar på alla frågor

Generera idéer, utkast och skriv sammanfattningar för dina dokument.

Integrera enkelt med Google Docs, Gmail, Google Meet och Google Maps.

Ställ frågor och få svar på flera språk

Begränsningar för Google Gemini

Begränsad offlinefunktionalitet för iOS-användare

Kräver en stabil internetanslutning för korrekta resultat.

Priser för Google Gemini

Gratis för alltid

Google One AI Premium-abonnemang: 19,99 $/månad per användare

Google Gemini-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 5/5 (4 recensioner)

3. ChatGPT (Bäst för konversations-AI och innehållsskapande)

via ChatGPT

ChatGPT är ett förstahandsval för iPhone-användare som vill brainstorma idéer, skriva utkast eller ta sig an kreativa projekt. Oavsett om du skriver ett e-postmeddelande, sammanfattar anteckningar eller skriver ett manus till en YouTube-video, gör dess kraftfulla generativa AI-modeller processen smidigare och nästan helt enkel.

Behöver du ett enkelt och praktiskt sätt att använda AI-verktyg? ChatGPT:s konversationsgränssnitt gör det enkelt, vilket gör det till ett självklart val för både nybörjare och proffs. Det passar innehållsskapare, yrkesverksamma och alla som vill ha lite extra hjärnkraft på begäran.

💡Proffstips: Använd anpassade instruktioner i ChatGPT – och andra ChatGPT-alternativ – för att skräddarsy svaren efter din specifika bransch, ton eller innehållsbehov.

ChatGPT:s bästa funktioner

Skriv artiklar, brainstorma idéer eller sammanfatta text snabbt

Skapa bilder med textprompter

Få omedelbara svar på frågor, funderingar eller kreativa utmaningar.

Skapa dispositioner, skriv rapporter eller förfina befintligt innehåll

ChatGPT-begränsningar

Den kostnadsfria appen har begränsad tillgång till avancerade modeller.

Kräver internetuppkoppling för optimal prestanda.

Priser för ChatGPT

Gratis

Plus: 20 $/månad per användare

Pro: 200 $/månad per användare

Team: 25 $/månad per användare

Företag: Kontakta säljavdelningen

ChatGPT-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (680+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Vad verkliga användare säger om ChatGPT

Det är praktiskt användbart för allt, ingen uppgift är för stor för det. Jag använder det varje dag i mitt arbete, i mitt dagliga liv, för att hjälpa mina döttrar med läxorna, för att lära mig saker. Det finns många fördelar med att ha det här verktyget. Det har förändrat mitt liv.

Det är praktiskt användbart för allt, ingen uppgift är för stor för det. Jag använder det varje dag i mitt arbete, i mitt dagliga liv, för att hjälpa mina döttrar med läxorna, för att lära mig saker. Det finns många fördelar med att ha det här verktyget. Det har förändrat mitt liv.

4. Replika (Bäst för mental hälsa och AI-sällskap)

via Replika

Ibland behöver man bara någon att prata med, och Replika är utmärkt för det. Appen erbjuder AI-chattbotkaraktärer som är utformade för sällskap och emotionellt stöd, och erbjuder en trygg plats att ventilera, reflektera eller bara chatta.

Karaktären AI lär sig av dina konversationer och anpassar sig efter din personlighet över tid för att kännas mer som en riktig vän. Oavsett om du hanterar stress eller bara behöver ett fritt utrymme att dela med dig av dina tankar, gör Replika det enklare att uttrycka dina tankar och känslor.

⚠️ Vänlig påminnelse: AI-sällskap kan vara roligt och engagerande, men kom ihåg att det inte ersätter riktiga mänskliga relationer. För att vara säker online bör du vara uppmärksam på vilka personuppgifter du delar med AI-chattbotverktyg.

Replikas bästa funktioner

Chatta på ett sätt som känns personligt och skräddarsytt för dig

Uttryck tankar och känslor i en trygg miljö utan fördomar

Se hur AI-chatboten lär sig och anpassar sig efter din kommunikationsstil.

Använd uppmaningar och humörkontroller för att spåra emotionellt välbefinnande.

Replikas begränsningar

Den kostnadsfria versionen har begränsade anpassnings- och interaktionsfunktioner.

Ersätter inte professionell psykologisk behandling.

Priser för Replika

Gratis för alltid

Månadsabonnemang: 7,99 $/månad per användare

Replika-betyg och recensioner

G2: Recensioner finns inte tillgängliga

Capterra: Recensioner finns inte tillgängliga

5. Youper (Din AI-assistent i fickformat för mental hälsa)

via Youper

Att ta hand om sin mentala hälsa är lika viktigt som att hantera uppgifterna på din att göra-lista. Youper fungerar som en personlig assistent som hjälper dig att reglera, spåra och hantera dina känslor, så att du kan hålla balansen när du tacklar vardagens utmaningar.

Youper bygger på tekniker från kognitiv beteendeterapi (KBT) och erbjuder smart humörspårning och guidade reflektioner för att hålla stressen under kontroll. Oavsett om du jonglerar med snäva deadlines eller fastnat i en spiral av överanalysering hjälper Youper dig att pausa, reflektera och återfå perspektivet – allt från din iPhone.

Youpers bästa funktioner

Spåra dagliga humörsvängningar för att upptäcka mönster och förstå vad som påverkar stress eller positivitet.

Utmana negativa tankar med AI-drivna CBT-övningar för bättre emotionell kontroll.

Få personliga råd baserade på dina humörtrender och ditt beteende.

Ägna bara några minuter varje dag för att känna dig lättare, lugnare och mer balanserad.

Youpers begränsningar

Avancerade verktyg som djupanalys kräver premiumversionen.

Det är ett stödverktyg, men inte en ersättning för professionell terapi.

Youpers prissättning

Gratis för alltid

Premium: Från 9,99 $/månad

Youper-betyg och recensioner

G2: Recensioner finns inte tillgängliga

Capterra: Recensioner finns inte tillgängliga

🧠 Kul fakta: Siri var inte den första AI-assistenten. Apples berömda AI-assistent debuterade 2011, men AI-drivna virtuella assistenter går tillbaka till 1966 med ELIZA, en chattbot som imiterade en psykoterapeut.

6. Otter. ai (Bäst för realtidstranskription och mötesanteckningar)

Trött på att spendera all din tid på att ta anteckningar under möten eller föreläsningar? Det finns ju trots allt inget som kan ersätta att delta i diskussionen live. Otter.ai gör det möjligt för dig att göra just det – utan att behöva oroa dig för att anteckna under mötet.

Den transkriberar talade ord i realtid samtidigt som den identifierar talare – så att du kan hålla fokus på konversationen. Dessutom kan du med hjälp av sökbara transkriptioner och AI-drivna sammanfattningar enkelt återkomma till viktiga punkter utan att behöva lyssna igenom timmar av ljudupptagningar.

💡 Proffstips: För dig som behöver extra funktioner finns Otter.ai-alternativ som ClickUp, Sonix och Descript, som kombinerar transkription med kraftfulla redigerings- och samarbetsverktyg och erbjuder fler sätt att förfina och dela dina anteckningar.

Otter. ai bästa funktioner

Konvertera talade ord till redigerbar text direkt

Identifiera och tagga talare automatiskt i mötesprotokoll och anteckningar

Synkronisera med Google Meet, Zoom och Microsoft Teams för smidig anteckning.

Sök i transkriptioner för att hitta viktiga detaljer på några sekunder

Otter. ai-begränsningar

Den kostnadsfria versionen erbjuder ett begränsat antal transkriptionsminuter per månad.

Noggrannheten kan minska något vid bakgrundsljud eller överlappande tal.

Otter. ai-prissättning

Grundläggande: Gratis

Pro: 16,99 $ per användare/månad

Företag: 30 dollar per användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Otter. ai Google-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 90 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Otter. ai

En fantastisk app som har sparat mig så mycket tid. Jag är en självbekänd tragisk person när det gäller att tappa bort papper. Jag står inte ut med att skriva långa anteckningar, så Otter har varit perfekt för mig.

En fantastisk app som har sparat mig så mycket tid. Jag är en självbekänd tragisk person när det gäller att tappa bort papper. Jag står inte ut med att skriva långa anteckningar, så Otter har varit fantastiskt för mig.

7. Lensa (Bäst för AI-driven fotoredigering och bildförbättring)

via Lensa AI

Lensa är utvecklad för kreativa personer och gör fotoredigering enkelt med AI-drivna verktyg. Retuschera selfies, ta bort oönskade objekt från bilden och finjustera bakgrunder – allt med bara några få tryckningar.

Lensa är en av de mest intuitiva fotoredigeringsapparna för iPhone-användare och erbjuder funktioner som hudutjämning, bakgrundsjusteringar samt AI-driven bildgenerering och bildförbättringar. Det är ett kraftfullt men enkelt sätt att få dina foton att sticka ut utan den branta inlärningskurvan (och höga prislappen) som professionell redigeringsprogramvara innebär.

Lensas bästa funktioner

Jämna ut huden, förbättra ansiktsdrag och justera belysningen för perfekta selfies.

Ta bort oönskade distraktioner från foton med ett enda tryck

Sudda ut, ersätt eller anpassa bakgrunder för iögonfallande bilder

Förbättra skärpa, färg och detaljer med AI-drivna förbättringar

Lensas begränsningar

Vissa premiumfunktioner kräver köp i appen.

Kraftigt redigerade foton kan se överbearbetade ut om de inte finjusteras korrekt.

Priser för Lensa

Gratis för alltid

Obegränsad åtkomst: Från 4,99 $/månad

Lensa-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Recensioner finns inte tillgängliga

8. ELSA Speak (Bäst för att förbättra engelsk uttal med AI)

via ELSA Speak

Har du svårt med engelsk uttal? ELSA Speak lyssnar på ditt tal, upptäcker fel och ger omedelbar feedback för att hjälpa dig att låta mer precis och närmare en modersmålstalare.

ELSA drivs av AI och skräddarsyr lektioner efter dina styrkor och svagheter, vilket gör övningarna effektiva och enkla. Oavsett om du förbereder dig för en intervju, en presentation eller bara dagliga konversationer hjälper den dig att förbättra dig med snabba, målinriktade övningar.

💡 Proffstips: Använd ELSAs funktion för ”simulerade intervjuer” för att öva på att svara på frågor i anställningsintervjuer med AI-feedback i realtid. Denna funktion är perfekt för yrkesverksamma som vill förbättra sina muntliga färdigheter!

ELSA Speaks bästa funktioner

Få AI-drivna korrigeringar och personlig feedback anpassad efter ditt tal.

Skapa en anpassad inlärningsväg baserad på din språkkunskapsnivå

Öva på naturliga konversationer med verkliga meningar och scenarier.

Spåra framsteg med detaljerade analyser och insikter

Begränsningar för ELSA Speak

Vissa avancerade lektioner och funktioner är låsta bakom premiumversionen.

Kräver konsekvent användning för märkbar förbättring.

Priser för ELSA Speak

Teamplan: 18,20 $/månad per användare

ELSA School Plan: Anpassad prissättning

ELSA Speak-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 170 recensioner)

Vad verkliga användare säger om ELSA Speak

Det här är den bästa appen för att lära sig engelska som jag har provat hittills. Den är perfekt för att öva på att tala, och det är det jag gillar mest eftersom det är min svagaste sida i engelska – jag är duktig på att skriva engelska, men har svårt att tala. Jag repeterar bara dialoger och blir mer säker när jag talar spontant dag efter dag när jag övar.

Det här är den bästa appen för att lära sig engelska som jag har provat hittills. Den är perfekt för att öva på att tala, och det är det jag gillar mest eftersom det är min svagaste sida i engelska – jag är duktig på att skriva engelska, men har svårt att tala. Jag repeterar bara dialoger och blir mer säker när jag talar spontant dag efter dag när jag övar.

🧠 Rolig fakta: AI-genererad musik blir allt populärare. Appar som AIVA och Soundraw kan komponera helt originella låtar, och vissa AI-genererade låtar har till och med blivit virala på streamingplattformar!

9. Socratic by Google (Bäst för inlärning och läxhjälp)

via Socratic by Google

Socratic by Google underlättar inlärningen genom att omvandla frågor till tydliga, stegvisa svar. Ta bara en bild av ett problem eller skriv in din fråga, så ger Google Geminis AI-teknik dig korrekta förklaringar på några sekunder.

Socratic är utformat för iPhone-användare och förenklar studierna genom att bryta ner komplexa ämnen till lättförståeliga insikter. Oavsett om du studerar matematik, naturvetenskap eller historia är det som att ha en personlig handledare i fickan – en som är redo att hjälpa dig när som helst.

Socratic by Google – bästa funktioner

Ta ett foto av problemformuleringen och låt AI-drivna funktioner ge svar med tydliga förklaringar.

Få tillgång till videor, steg-för-steg-guider och artiklar för att lära dig matematik, naturvetenskap och andra ämnen.

Skriv in frågor enkelt genom att skriva eller säga dem högt.

Förstå begrepp bättre med interaktiva verktyg och visuella hjälpmedel

Socratic by Google begränsningar

Begränsat till akademiska ämnen som matematik, naturvetenskap och litteratur.

Det är inte lika effektivt för öppna eller komplexa frågor.

Priser för Socratic by Google

Gratis för alltid

Sokratiska betyg och recensioner

G2: Recensioner finns inte tillgängliga

Capterra: Otillräckligt antal recensioner

10. Seeing AI (Bäst för tillgänglighet och objektidentifiering)

via Seeing AI

Seeing AI beskriver omvärlden i realtid och hjälper personer med synnedsättning att känna igen föremål, människor och text. Från att läsa menyer till att identifiera produkter omvandlar appen visuell information till talade ord, vilket gör vardagliga uppgifter mer tillgängliga.

För iPhone-användare är det som att ha en personlig assistent som skannar streckkoder, identifierar valutor och till och med beskriver scener. Seeing AI gör det enklare och mer självständigt att navigera i världen, både hemma och på resande fot.

Se AI:s bästa funktioner

Identifiera objekt, personer och text direkt med din iPhones kamera.

Läs dokument, menyer eller handskrivna anteckningar högt för enkel åtkomst

Förstå omgivningen med AI-drivna scenbeskrivningar

Skanna produkter eller räkningar för snabb identifiering

Se AI-begränsningar

Vissa funktioner kräver internetuppkoppling för optimal prestanda.

Begränsad noggrannhet i komplexa eller röriga miljöer

Se AI-priser

Gratis för alltid

Se AI-betyg och recensioner

G2: Recensioner finns inte tillgängliga

Capterra: Recensioner finns inte tillgängliga

ClickUp: Den enda AI-appen för iOS du behöver

Glöm vanliga produktivitetsverktyg för din iPhone – AI-applikationer förändrar grundläggande hur vi arbetar och skapar. ClickUps iOS-app sticker verkligen ut genom att anpassa sig efter dina behov och rensa bort det digitala skräp som tar upp din tid.

Om du använder en iPhone och verkligen vill göra ett effektfullt arbete ger ClickUp dig det som är viktigt: mer tid att tänka kreativt och mindre tid att hantera tidskrävande arbete. Alla funktioner är så smarta att din telefon äntligen arbetar lika hårt som du.

Ta tillbaka kontrollen över ditt arbetsliv med teknik som hanterar dina utmaningar.

Prova ClickUp idag!