Bästa produktivitetsappar för iOS: iPhone och iPad

Produktivitetsappar hjälper människor att hålla fokus och få mer gjort i sina dagliga aktiviteter. Det är dock svårt att hitta en lämplig applikation bland de hundratals produktivitetsappar för iPhone och iPad som finns tillgängliga i App Store.

Bästa produktivitetsappar för iPhone för iOS-enheter

1. ClickUp

Du kan använda ClickUp på vilken enhet som helst, var som helst och när som helst.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som gör det möjligt för alla team att hantera projekt, samarbeta smartare och samla allt arbete i ett enda verktyg. Oavsett om du är nybörjare på projektledningsappar eller en erfaren användare kan ClickUps anpassningsmöjligheter utsträckas till team av alla storlekar – på distans eller på kontoret – för att du ska uppnå den bästa produktiviteten i ditt liv.

Den erbjuder funktioner i ett färgglatt och snyggt gränssnitt med fler funktionella nivåer än de flesta projektledningsverktyg. Dessutom kan du göra dig av med dina anteckningsappar och istället använda Doc-funktionen för anteckningar, fildelning och samarbete mellan dina team.

De många Chrome-tillägg som hela tiden läggs till i nya versioner eliminerar behovet av många produktivitetsappar för iPhone och iPad.

Priser för ClickUp:

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

2. Trello

via Trello

Trello kan användas för att organisera nästan allt, från teamprojekt till personliga arbetsflöden för frilansare. Det finns kanske bättre alternativ till Trello, men appen är ett bra val om du vill införa ett relativt lättanvänt projektledningsverktyg. Kanban-tavlorna är praktiska och lätta att förstå, till skillnad från klumpiga visualiseringsverktyg som Gantt-diagram och scrum-tavlor.

Appen kan hantera allt du ger den, från komplexa projektstrategier till okomplicerade dagliga arbetsflöden.

Pris: Trello är en gratis applikation.

Ladda ner Trello

3. Things

via Things

Things är en app för uppgiftshantering med ett tilltalande gränssnitt och snygga iPhone-widgets. Appen plockar ut det bästa från analoga planeringssystem och bygger in det i en kraftfull digital organiserare. Things 3 fungerar bättre som en daglig planerare än som ett projektledningsverktyg, eftersom den saknar samarbetsfunktioner och omfattande spårningsfunktioner.

Pris: 9,99 dollar

Ladda ner Things

4. TickTick

via TickTick

TickTick är en lättanvänd uppgiftshanterare som hjälper dig att hålla koll på aktiviteterna i ditt småföretag. Den innehåller några projektledningsfunktioner som en kanban-tavla och en kalenderwidget, men de är inte lika kraftfulla som vissa av de fullfjädrade alternativen. Du kan schemalägga återkommande händelser och använda färgkodning för att hålla ordning.

Pris: Gratis med köp i appen för 2,00 $/månad och 27,99 $/år för premiumabonnemanget.

Ladda ner TickTick

5. Fantastical

via Fantastical

Fantastical erbjuder en rad schemaläggningsappar för användare som vill få ut det mesta av sin tid. En av de fantastiska sakerna med applikationen är dess användarvänlighet och kalenderfunktionens möjlighet att synkroniseras med externa appar. Till exempel kan funktionen Interesting Calener hämta live-matchscheman för ditt favoritlag i fotbollsligan.

Pris: Fantiscal har ett gratisabonnemang med grundläggande funktioner och en premiumversion för 4,99 $/månad eller 39,99 $/år.

Ladda ner Fantastical

6. Todoist

via Todoist

Todoist är en praktisk app för uppgiftshantering med nästan allt du behöver för att organisera ditt arbete och privatliv. Den integreras med vanliga appar som Zoho, Dropbox, Jira och Zendesk, så att du kan ansluta och komma åt dina data på ett smidigt sätt. Dessutom kan du relativt enkelt lägga till webbartiklar och länkar till din att göra-lista när du forskar på internet.

Men om dina uppgifter innebär mycket spårning och mikroschemaläggning är ClickUp ett perfekt alternativ till Todoist, eftersom den appen saknar dessa funktioner.

Pris: Todoist är en gratis app, men pro-funktionerna kan låsas upp för 3,99 $/månad eller 35,99 $/år.

Ladda ner Todoist

7. Zoom

via Zoom

Zoom är ett kraftfullt verktyg för videokonferenser som låter dig schemalägga och hålla möten med mer än 500 deltagare samtidigt. Det låter dig också dela filer, projicera din skärm under en presentation och chatta med deltagarna i appen. Det kan spara bilder och filer som skickas i chatten, och funktionen för live-transkription kan ta anteckningar under mötet.

Pris: Zoom är tillgängligt som en gratis applikation med möjlighet att köpa ytterligare krediter för avancerad användning.

Ladda ner Zoom

8. Produktiv – Habit Tracker

Productive Habit Tracker är en målinriktad app för att bygga upp vanor. Den hjälper dig att utveckla goda vanor genom att dela upp dem i hanterbara rutiner med definierade tidsramar. Användare kan ställa in påminnelser om uppgifter baserat på tid eller plats med en statistikflik som visar om du är på rätt spår.

Productive har anpassningsbara förinställningar i ett enkelt gränssnitt med få distraktioner.

Pris: Appen finns tillgänglig som gratisversion. Men det finns premiumuppgraderingar från 3,99 $/månad till 39,99 $/år.

Ladda ner Habit Tracker

9. Habitify

via Habitify

Habitify är en populär tracker som hjälper dig att utveckla vanor som håller. Den har smarta widgets och integreras med Apple Health-appen för att hålla koll på dina träningsaktiviteter. Habit trackern ger dig det stöd du behöver för att göra positiva förändringar i ditt liv, som att gå till gymmet, börja banta eller till och med sluta med dåliga vanor.

Uppgiftshanterare ägnar sällan tillräcklig uppmärksamhet åt att utveckla vanor, eftersom de vanligtvis fokuserar på dagens viktigaste aktiviteter.

Pris: Habitify har mer än tio prenumerationsplaner, från 4,99 dollar för månadsplanen till 64,99 dollar för ett livstidsmedlemskap.

Ladda ner Habitify

10. PCalc

via PCalc

PCalc är en funktionsrik kalkylator med inbyggda funktioner för programmerare, ingenjörer, finansexperter, forskare och studenter. Appen innehåller några kraftfulla funktioner som du inte hittar på en vanlig kalkylator. Kopiera-och-klistra-in-funktionen, RPN-läget, anpassningsbara teman och genomtänkt tangentbordslayout gör det ännu roligare att använda kalkylatorn.

Bakom den enkla skärmen döljer sig mer interaktiva funktioner som svep åt höger och svep nedåt, popup-menyer och en 3D-touchmodell.

Pris: 9,99 dollar

Ladda ner PCalc

11. Yoink

via Yoink

Yoink är ett verktyg för urklipp som låter dig välja och organisera idéer från olika källor. En lättanvänd dra-och-släpp-funktion gör att du kan samla, dela eller ladda ner objekt. Och du behöver inte växla mellan olika applikationer. Appen fungerar som en central lagringsplats för samlingen och synkroniserar den så att den är tillgänglig på alla dina iOS-enheter.

Pris: Trots den fantastiska funktionaliteten är appen ganska lättviktig och kostar 5,99 dollar i engångsavgift på AppStore.

Ladda ner Yoink

12. Klistra in

via Paste

Paste är en klippbordsmanager som erbjuder mer än Apples inbyggda Universal Clipboard. Båda apparna låter dig kopiera och klistra in objekt mellan dina iOS-enheter, men det som gör Paste så speciellt är att det låter dig hämta tidigare klipp. Det lagrar din klippbordshistorik, organiserar den och erbjuder intelligent filtrering som hjälper dig att söka igenom din klipphistorik.

Pris: Paste för iOS är en gratis app, men du kan välja premiumabonnemanget om du vill utöka dess funktionalitet till iMac.

Ladda ner Paste

13. OmniFocus

via OmniFocus

Omnifocus är fullspäckad med kraftfulla funktioner som hjälper dig att hantera ett hektiskt liv. Den är mer tilltalande som en produktivitetsapp för iPhone och iPad tack vare sina kraftfulla organisations- och prioriteringsfunktioner. Appen stöder inte samarbete och fungerar endast på iOS-plattformen.

Pris: Med ett månadsabonnemang på 9,99 dollar och ett årsabonnemang på 99,99 dollar är Onifocus dyrare än många andra appar i samma kategori.

Ladda ner OmniFocus

14. Freedom

via Freedom

Freedom är en otroligt lättanvänd webbplatsblockerare för iOS-enheter. Freedom-appen har en extra fördel utöver att blockera sociala nätverk och spelappar. Den kan användas för att begränsa internetåtkomsten på dina barns enheter. Denna funktion behöver dock finjusteras, eftersom alla barn med över genomsnittliga tekniska kunskaper kan kringgå applikationen.

Pris: Appen kostar 8,99 dollar för månadsabonnemanget och 39,99 dollar för årsabonnemanget.

Ladda ner Freedom

15. RescueTime

via RescueTime

RescueTime hjälper dig att förbättra din produktivitet genom att rapportera hur du spenderar din tid på dina enheter. Det är enkelt att installera och fungerar tyst i bakgrunden, med fokus på vilka appar du använder och hur mycket tid du spenderar där. Det använder en femgradig skala för att observera din dagliga produktivitet, från mycket distraherande till mycket produktiv.

RescueTime låter dig klassificera applikationer beroende på hur du använder webbplatsen, eftersom även sociala nätverk som Instagram kan användas i affärssyfte.

Pris: Gratis (låsa upp premiumfunktioner för 11,99 $/månad eller 77,99 $/år)

Ladda ner RescueTime

16. Tidsregistrering

via Hours Time Tracking

Med appen Hours Time Tracking kan du visualisera hur du spenderar dina timmar under en typisk arbetsdag. Dessutom kan du hålla en löpande lista över timers om du alltid växlar mellan olika uppgifter, och den nya faktureringsfunktionen förenklar kundfakturering om du tar betalt per timme. Hours kan leverera tidrapporter och gör det enkelt att hantera flera team från en lättanvänd instrumentpanel.

Pris: Gratis med köp i appen från 7,99 $.

Ladda ner Hours Time Tracking

17. Evernote

via Evernote

Evernote erbjuder en fantastisk anteckningsupplevelse med genomtänkta funktioner som molntillgång, synkronisering mellan flera enheter och ett kraftfullt sökverktyg. För avancerade användare kan det även fungera som ett projektledningsverktyg, där flera teammedlemmar kan dela filer och samarbeta med hjälp av ljudklipp, foton, anteckningar och påminnelser.

Premiumversionerna erbjuder dokumentskanning, förbättrad molnlagring och integration med tusentals appar från tredje part. De höga kostnaderna för de betalda versionerna verkar dock lite omotiverade när det finns billigare alternativ med alla önskvärda funktioner.

Pris: Evernote erbjuder ett gratisabonnemang och premiumalternativ från 7,99 $/månad.

Ladda ner Evernote

via Notion

Notion erbjuder en hybrid arbetsyta för anteckningar och uppgiftshantering. Den saknar vissa projektfunktioner, eftersom den inte har de mer avancerade funktionerna som finns i alternativ som ClickUp. Appen är ändå mycket användbar för frilansare eller små team.

Det enkla användargränssnittet gör det lätt att navigera mellan anteckningar och att göra-listor.

Pris: Gratisversionen har alla funktioner, men det är värt att uppgradera till premiumversionen för att låsa upp teamfunktionerna.

Ladda ner Notion

19. Bear

via Bear

Bear-appen erbjuder en förstklassig anteckningsupplevelse med en lättanvänd sidofält som låter dig organisera ditt innehåll. Markdown-redigeraren stöder textintensiva uppgifter som uppsatser, och du kan också lägga till bilder i texten. Det är ett perfekt lågkostnadsalternativ till Evernote och kommer med unika teman och typografianpassningar som förbättrar din skrivupplevelse.

Pris: Bear-appen är gratis, men erbjuder köp i appen för premiumfunktioner från 1,49 $/månad.

Ladda ner Bear

20. Goodnotes

via Goodnotes

GoodNotes är ett perfekt exempel på hur anteckningsappar har blivit bättre sedan de först lanserades. Appens gränssnitt har hämtat inspiration från traditionella anteckningsböcker. Det gör att användarna känner att de använder en bok istället för en mobil enhet. Användarna kan anpassa pappersstorlek, papperstyp, pennor och överstrykningspennor.

Appen stöder ljudinspelning, PDF och fotoimport.

Pris: Det finns en gratisversion, och den fullständiga versionen kan låsas upp för 7,99 $.

Ladda ner Goodnotes

21. Scanbot

via App Store

Skanningsappar har blivit så bra att de ersätter traditionella skannrar på många kontor. Scanbot kombinerar en PDF-skanner och en QR-läsare för att leverera ett kraftfullt verktyg som passar för både privat bruk och affärsapplikationer. Den har ett intuitivt användargränssnitt, OCR-textigenkänning och molnkompatibilitet via populära applikationer som iCloud, Dropbox och Evernote.

Efter att ha installerat appen kan användare köpa krediter för att faxa dokument från sin iPhone för mellan 0,99 och 22,99 dollar.

Pris: Appen kostar 99,99 dollar och betalas en gång.

Ladda ner Scanbot

22. Gladys

via App Store

Gladys är en funktionsrik arkiveringsapp som låter dig dra och släppa alla typer av innehåll till en central plats. Appen har ett snyggt gränssnitt och lagrade miniatyrbilder visas tydligt i lagringsfönstret. Dessutom gör Glady's det enkelt att hämta filer tack vare ett supereffektivt mappsystem.

Pris: Gratis med köp i appen

Ladda ner Gladys

23. Annotable

via Annotable

Här är rätt app om ditt arbete innebär att du delar bilder som kräver anteckningar. Annotable erbjuder markeringsverktyg som kan användas för att markera, redigera eller förstora delar av en bild. Pixelate-funktionen döljer vissa delar av en delad bild, och om du delar skärmdumpar av e-postmeddelanden kan det smarta reduktionsverktyget användas för att svärta vissa textavsnitt.

Pris: Gratis med köp i appen för avancerade anteckningsverktyg

Ladda ner Annotable

24. Öppnare

via App Store

Opener är ett så praktiskt verktyg att många användare har svårt att förklara hur de klarade sig utan det tidigare. Idealt sett bör en länk till en YouTube-video öppnas i YouTube-appen, men så har det aldrig varit för många iOS-användare. Appen erbjuder en smidig lösning i fall där webbadresser omdirigerar användare till dåligt utvecklade mobilwebbplatser istället för att öppna dem i de inbyggda apparna.

Opener erbjuder också ett tillägg som låter dig välja om du vill spara, kopiera eller öppna en länk i webbläsaren.

Pris: Appen kan laddas ner för 1,99 $.

Ladda ner Opener

25. Textexpander

via Textexpander

E-post och meddelandeappar kan ta upp mycket av din dyrbara tid med allt skrivande som krävs när du redan har tillräckligt med sysslor att göra. Men Textexpander sparar dig besväret genom att använda prediktiv text som låter dig skriva in dina ofta använda fraser medan du skriver. Appen lär sig dina kortkommandon och vanliga fraser och ger dig snuttar när du börjar skriva.

Pris: Gratis

Ladda ner Textexpander

Välj de bästa produktivitetsapparna för iPhone och iOS

Att hitta de bästa produktivitetsapparna för iOS innebär helt enkelt att hitta alternativ som löser dina problem till lägsta möjliga kostnad. Appar som ClickUp kombinerar flera funktioner i en enda plattform, så du behöver inte använda flera appar när en kan hantera allt du behöver. Och det spelar ingen roll om du väljer de gratis produktivitetsapparna för iPhone eller premiumversionerna, så länge valet tjänar dina personliga eller affärsmässiga mål.

Ladda ner ClickUp och börja hantera projekt på rätt sätt redan idag!