De 10 bästa fotoredigeringsprogrammen 2025 (recensioner och priser)

Även världens mest begåvade fotografer, grafiska formgivare och influencers på sociala medier behöver hjälp med att finjustera sina foton tills de är (ursäkta ordleken) perfekta.

Även om belysning och vinklar självklart är viktiga, är fotoredigeringsprogram fortfarande ett måste för att få rätt utseende. ✨

Från subtila förbättringar till dramatiska förändringar – med rätt fotoredigeringsverktyg kan både proffs och hobbyfotografer förvandla sina bilder med bara några få klick.

Men vilket fotoredigeringsprogram är värt din tid och dina pengar? ?

Vi visar dig hur du hittar professionella fotoredigeringsprogram av hög kvalitet och delar med oss av årets 10 bästa fotoredigeringsverktyg – plus ett bonusprogram för att organisera och hantera dina visuella projekt.

Visst, din smartphones inbyggda fotoredigeringsapp kanske fungerar bra för Instagram-selfies, men du behöver något som har mer kraft. ?

Om du är på jakt efter andra fotoredigeringsprogram, leta efter följande funktioner:

Redigeringsfunktioner : Vilka typer av justeringar gör du på dina bilder? Funktioner som bakgrundsborttagning, färgkorrigering, storleksändring och bildmanipulering är vanliga måste-ha-funktioner. Avancerade lösningar kan erbjuda HDR-fotoredigering, linskorrigering och lagerbaserad redigering, så ta reda på hur mycket kraft du behöver innan du börjar leta efter ett program.

Användarvänligt gränssnitt: Detta är ett måste, särskilt för nybörjare. Leta efter intuitiv programvara med dra-och-släpp-funktioner och enkel åtkomst via mobilapp.

Kompatibilitet: Några av de bästa fotoredigeringsprogrammen i världen finns bara för Android eller iOS, inte båda. Innan du prenumererar, se till att verktyget fungerar med ditt operativsystem och din mobila enhet.

Stöd för flera format: Professionella fotoredigeringsverktyg kan hantera olika filformat, inklusive JPG-, PNG- och RAW-filer.

Automatisering: Leta efter AI-drivna funktioner som förenklar komplexa uppgifter som att ta bort objekt och ersätta himlen. Förinställningar med ett klick och automatiska justeringar sparar också mycket tid.

De 10 bästa fotoredigeringsprogrammen att använda 2024

Visuella redigeringsprogram förändras hela tiden, men det finns några tydliga vinnare på marknaden. Kolla in den här listan för att hitta de bästa fotoredigeringsapparna för dina behov. ?

1. Adobe Photoshop

via Adobe

Det finns inget mer känt namn inom digital bildredigering än Adobe Photoshop. Denna kraftfulla fotoredigeringsapp har inte bara avancerade verktyg som professionella fotografer redan känner till och älskar, utan dagens version av Photoshop innehåller även generativ AI, bildsammanfogning och transformationer med ett klick. ?️

Photoshops bästa funktioner

Lägg till nytt innehåll till foton med generativ AI

Retuschverktyg som Spot Healing Brush för att ta bort eventuella ojämnheter

Skapa sammansatta foton genom att lägga två eller flera bilder på varandra.

Behöver du en bättre bakgrund? Använd förinställda inställningar för att ersätta himlen för att redigera bilderna ytterligare.

Begränsningar i Photoshop

Många användare säger att programvaran har så många funktioner att det är svårt att känna att man någonsin kommer att behärska verktyget.

Andra säger att de nödvändiga filstorlekarna är begränsande, men du kan lösa detta genom att prenumerera på den molnbaserade Photoshop-planen (men det finns ingen gratisversion).

Priser för Photoshop

Fotografi (1 TB): 19,99 $/månad

Photoshop: 22,99 $/månad

Creative Cloud Alla appar: 59,99 $/månad

Betyg och recensioner av Photoshop

G2: 4,6/5 (över 12 800 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 2 000 recensioner)

2. Adobe Lightroom

via Adobe

Lightroom är ett annat kraftfullt bildredigeringsprogram från Adobe som visuella kreatörer använder för att justera och organisera sina bilder. Om du behöver justera filter, belysning och exponering i bulk är Adobe Lightroom rätt val. Det är ett utmärkt komplement till Photoshop: gör stora ändringar i Photoshop och överför sedan ditt arbete till Lightroom för att redigera lager för felfria, professionella foton. ?️

Lightroom bästa funktioner

Använd Lightrooms reparationsverktyg för att ta bort ojämnheter eller oönskade motiv.

Prova de AI-drivna förinställningarna för batchredigering eller för att ta dina fotoredigeringskunskaper till en ännu högre nivå.

Med maskeringsverktyg kan du enkelt redigera vissa delar av dina foton.

Om du vill ha något mer anpassat kan du med Lightroom ladda upp dina egna filter.

Organisera dina bilder snabbt med hjälp av molnlagring för ett mer effektivt arbetsflöde.

Lightroom begränsningar

Vissa säger att Lightroom kan vara buggigt.

Photoshop är att föredra för avancerad bildbehandling.

Lightroom prissättning

Fotografi (20 GB): 9,99 $/månad

Lightroom (1 TB): 9,99 $/månad

Fotografi (1 TB): 19,99 $/månad

Lightroom betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 3 100 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 260 recensioner)

3. GIMP

via GIMP

GIMP är utan tvekan det bästa gratis fotoredigeringsprogrammet på marknaden. Denna öppen källkodsbildredigerare fungerar på Linux, macOS och Windows. Eftersom det är öppen källkod kan du fritt justera källkoden och inställningarna hur du vill.

GIMP bästa funktioner

Kan du programmera? Använd C, C++, Python och andra språk för att anpassa GIMP.

Anpassa GIMP snabbt så att endast de verktyg du använder mest visas ⚒️

Förbättra foton med korrigeringsläge, perspektivförvrängning och mycket mer.

Använd klonverktyget för att ta bort oönskade objekt eller retuschera små fel med reparationsverktyget.

GIMP begränsningar

Flera användare säger att GIMPs gränssnitt är lite föråldrat.

Andra användare säger att markeringsverktyget, beskärningsverktyget och lagren är svåra att använda.

GIMP prissättning

Gratis

GIMP betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 1 400 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 3 400 recensioner)

4. Capture One

via Capture One

Capture One är ett fotoredigeringsverktyg som är utformat för upptagna proffs. Det har inte bara en komplett uppsättning fotoredigeringsfunktioner och AI, utan hanterar även arbetsflöden för fotografering. Dela bilder och få feedback från ditt team, tillämpa redigeringar automatiskt och mycket mer i denna intuitiva plattform. ✅

Capture One bästa funktioner

Växla till Live-läge för att omedelbart samarbeta med ditt team.

Använd stilförinställningar för att snabbt redigera foton

Behöver du gå igenom många foton? Använd Speed Edit för att göra batchredigeringar med några få tangenttryckningar.

Capture One har en automatisk dammborttagningsfunktion som tar bort dammfläckar i foton.

Capture One begränsningar

Professionella fotografer säger att programvaran inte stöder HDR-stackning eller plug-ins.

Capture One har begränsade filexportalternativ

Capture One prissättning

Capture One Pro desktop: 14,92 $/månad, faktureras årligen

Allt-i-ett-paket: 21,58 $/månad, faktureras årligen

Capture One Pro evig licens: 299 dollar

Capture One betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 60 recensioner)

5. Canva

via Canva

Canva är allas favoritprogram för bildredigering med dra-och-släpp-funktion. Oavsett om du är på kontoret eller på resande fot sparar Canvas färdiga grafiska mallar massor av tid. Programmet är otroligt intuitivt och fungerar utmärkt för personer utan erfarenhet av grafisk design. ?

Canva bästa funktioner

Vem behöver Midjourney? Använd Canva AI för att generera bilder med skriftliga uppmaningar.

Förvandla foton snabbt med Magic Edit AI

Samarbeta med ditt team i Canva Docs, Presentationer, Videor och mer

Få tillgång till mallar för grafik, ett enormt bildbibliotek och ett arkiv med vektorbilder.

Canva begränsningar

Det klarar inte avancerad fotoredigering som Photoshop.

Flera användare önskar att Canva erbjöd fler anpassningsbara mallar.

Canva prissättning

Canva Gratis

Canva Pro: 14,99 $/månad per användare

Canva for Teams: 29,99 $/månad för de första fem personerna

Canva betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 4 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 11 500 recensioner)

6. Skylum Luminar Neo

via Skylum

Luminar Neo är ett AI-drivet fotoredigeringsverktyg som gör det enkelt att ta bort objekt från foton, förstora foton, ändra himlen eller till och med byta ut motiv i foton. Men oroa dig inte: plattformen ger dig också många möjligheter att manuellt ändra färg, filtrera och justera dina foton. ?

Luminar Neo bästa funktioner

Använd Relight AI för att lägga till professionell belysning till dina foton

Skaffa Luminar Neo-plugin-programmet och lägg till dess AI-funktioner i Photoshop.

Skapa ett enhetligt utseende på alla foton med Luminar Neos mångsidiga förinställningar.

Detta verktyg stöder JPEG, PNG, TIFF och andra filtyper.

Luminar Neo begränsningar

Vissa användare säger att AI-funktionerna är osäkra.

Andra säger att plattformen upplever fördröjningar.

Luminar Neo prissättning

En månad: 14,95 $/månad

12 månader: 9,92 $/månad, faktureras årligen

24 månader: 7,46 $/månad, faktureras vartannat år

Luminar Neo betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (5+ recensioner)

7. DxO PhotoLab

via DxO

DxO marknadsför PhotoLab som ett komplett fotoredigeringsprogram för RAW-filer för professionella fotografer. Det kanske är lite för avancerat för vanliga Instagram-användare, men om du vill ha riktigt kraftfull fotoredigeringskapacitet är det här rätt val. ?

PhotoLabs bästa funktioner

Förbättra fotoklarheten med brusreducering

DxO Smart Lighting justerar snabbt skuggor och högdagrar

Använd ReTouch-verktyget för att ta bort störande element och brister med ett enkelt handgrepp.

Skapa intelligenta masker – utan lager – med U Point™

Begränsningar i PhotoLab

Vissa användare säger att användargränssnittet är otympligt.

Andra säger att de är besvikna över bristen på anpassningsmöjligheter.

Priser för PhotoLab

229 $

Betyg och recensioner av PhotoLab

G2: N/A

Capterra: 4,4/5 (10+ recensioner)

8. Midjourney

via Midjourney

Midjourney har gjort succé i grafisk designvärlden, i kölvattnet av AI-drivna verktyg som ChatGPT. Detta AI-verktyg genererar otroligt detaljerade bilder med hjälp av textprompter som du ger till en AI-chatbot. Använd verktyget för att skapa nya bilder från grunden eller ladda upp dina egna foton för AI-redigering. ?

Midjourneys bästa funktioner

Stilisera bilder med färdiga estetiska effekter som ”kaos” och ”konstigt”.

Prova avancerade verktyg som permutationer, remastering och seeds.

Använd videokommandot för att konvertera ditt bildrutnät till en kort filmklipp.

Ändra bildformat, storlek och mer med bara några textkommandon.

Midjourneys begränsningar

AI-verktyg genererar ibland konstiga artefakter, som extra fingrar eller ögon, så kontrollera ditt arbete noggrant ?

Du kan bara använda Midjourney om du går med i chatbotens Discord-server.

Midjourney-priser

Grundläggande plan: 10 $/månad

Standardplan: 30 $/månad

Pro-abonnemang: 60 $/månad

Mega Plan: 120 $/månad

Midjourney-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 70 recensioner)

Capterra: N/A

9. Affinity Photo

via Affinity Photo

Arbetar du på flera enheter och operativsystem? I så fall kan Affinity Photo vara det kompatibla fotoredigeringsprogram du drömmer om. Det är det enda fotoredigeringsprogrammet med full funktionalitet som finns tillgängligt för macOS, Windows och iPad. Affinity Photo är utformat för proffs och har inbyggda arbetsflödesverktyg som underlättar designsamarbete.

Affinity Photo bästa funktioner

Retuschera hud med verktyg som Blemish Removal, Burn, Patch och Clone.

Fotografera i RAW och framhäva alla detaljer i Affinity Photo

Välj från ett bibliotek med förinställda penslar eller ladda upp dina egna.

Affinity Photo stöder komplexa, stora kompositioner med flera effekter och lager.

Affinity Photo begränsningar

Affinity Photo stöder inte batchbearbetning av RAW-filer.

Vissa användare säger att kundsupporten är lite bristfällig.

Affinity Photo prissättning

MacOS : 69,99 $

Windows : 69,99 dollar

iPad: 18,49 dollar

Affinity Photo betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 80 recensioner)

10. Cyberlink PhotoDirector 365

via Cyberlink

Cyberlinks PhotoDirector 365 är ett annat AI-drivet redigeringsverktyg. Det är mer användarvänligt än lösningar som Photoshop och låter dig förbättra foton med ett enda klick tack vare AI.

PhotoDirector 365:s bästa funktioner

PhotoDirector 365 retuscherar automatiskt porträtt och kroppar

Använd AI- konst generatorn för att skapa anpassade bilder och grafik.

Skapa roliga miljöer med AI Scene Generator

Rensa upp dina foton med verktyget för brusreducering

Begränsningar för PhotoDirector 365

Livstidslicensen är endast tillgänglig för Windows.

Vissa användare säger att import och export är lite långsamt.

Priser för PhotoDirector 365

Livstidslicens för PhotoDirector 2024 Ultra: 99,99 $.

Livstidslicens för PowerDirector 2024 Ultimate och PhotoDirector 2024: 169,99 $.

PhotoDirector 365: 3,75 $/månad, faktureras årligen

Director Suite 365: 8,33 $/månad, faktureras årligen

Betyg och recensioner för PhotoDirector 365

G2: N/A

Capterra: 4,4/5 (5+ recensioner)

Bildredigeringsverktygen på denna lista kommer garanterat att få dina bilder att sticka ut, men de kan inte hantera allt.

Professionella team behöver hjälp med att hantera själva processen att skapa, optimera och dela visuellt material. Om du någonsin har arbetat med ett kreativt team vet du hur svårt det är att få alla att dra åt samma håll när det finns så många rörliga delar.

Lyckligtvis samlar verktyg som ClickUp alla på samma plats och förenar projektledning, AI-verktyg och mycket mer på en enda plattform. ?

Planera bättre med ClickUp Utforska ClickUp för att hantera dina projekt med hjälp av AI, över 15 vyer och automatiserade uppgifter.

Välj ditt favoritverktyg för fotoredigering och kom över till ClickUp för att hantera alla dina foto- och bildprojekt. Designteam älskar att använda ClickUp för att hantera designprocessen, effektivisera arbetsbelastningen och påskynda samarbete och godkännanden.

Skapa ett ClickUp-arbetsutrymme för att visa alla projekt, uppgifter, ansvariga och förfallodatum på ett och samma ställe. Växla mellan list-, kalender-, tidslinje- och andra vyer för att snabbt visualisera ditt teams kapacitet och förfallodatum. ?

ClickUp AI är också ett utmärkt tidsbesparande verktyg för designteam och fotografer. Berätta bara för AI-verktyget vilken roll du har och vad du vill göra, så sköter det resten. Lita på ClickUp AI för att skriva e-postmeddelanden, redigera texter, sammanfatta anteckningar och korrekturläsa texter. ?

ClickUps bästa funktioner

Visualisera snabbt teamets kapacitet i flera vyer

Dela mockups, idéer och feedback via ClickUp Whiteboards i realtid.

Behöver du hjälp? Låt ClickUp AI göra grovjobbet åt dig.

Samla designförfrågningar och ordna ditt teams prioriteringar i ett enkelt dra-och-släpp-gränssnitt.

Begränsningar för ClickUp

ClickUp har många funktioner, så det kan ta lite tid för nybörjare att lära sig programmet.

En gratis provperiod finns tillgänglig, men efter det är ClickUp AI endast tillgängligt i betalda abonnemang.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 900 recensioner)

Visuell projektledning utan inlärningskurva

Oavsett om du är fotograf, grafisk designer eller aspirerande social media-stjärna är även grundläggande redigeringsverktyg ett måste.

De 10 fotoredigeringsprogrammen på denna lista kommer garanterat att ge dina bilder extra glans. Men när du behöver samla alla dina fotouppgifter på ett ställe, välj ClickUp. ?

ClickUp gör det enkelt att organisera chattar, filer, uppgifter, projekt och mycket mer i ett enkelt, nybörjarvänligt gränssnitt. Prova plattformen nu: Skapa ditt gratis ClickUp-arbetsutrymme.