Hur man bygger en AI-agent med ChatGPT för anpassade lösningar

Att hantera projekt idag känns som en ändlös cykel av deadlines, e-postmeddelanden och uppföljningar. Även med flera verktyg för uppgiftshantering spårar team ofta uppdateringar, sammanställer rapporter och jagar information manuellt, vilket lämnar lite utrymme för det faktiska arbetet.

Det är ingen överraskning att AI snabbt förändrar detta.

En undersökning från Capgemini visar att 82 % av organisationerna planerar att integrera AI-agenter inom de närmaste tre åren och anförtro dem uppgifter som att skapa e-postmeddelanden, kodning och dataanalys.

För dem som har gjort övergången är effekten tydlig: uppdateringar automatiseras, rapporter genereras på några sekunder och möten sammanfattas omedelbart. Istället för att fastna i detaljerna kan teamen fokusera på värdefulla beslut och låta AI hantera det rutinmässiga arbetet.

Är du nyfiken på hur AI-agenter kan förändra ditt arbetsflöde? I det här blogginlägget går vi igenom allt du behöver veta om hur du bygger en AI-agent med ChatGPT genom en steg-för-steg-guide.

Men om du vill prova ett mycket coolare, färdigt, kontextmedvetet AI-agentalternativ från ClickUp, stanna kvar hos oss till slutet!

⏰ 60-sekunders sammanfattning Att bygga en AI-agent med ChatGPT kan avsevärt öka produktiviteten genom att automatisera repetitiva uppgifter och förbättra arbetsflödets effektivitet.

AI-agenter är autonoma programvaruenheter som uppfattar sin omgivning, bearbetar information och utför uppgifter utan ständig mänsklig inblandning.

De förlitar sig på AI-tekniker som maskininlärning och naturlig språkbehandling för att fatta beslut och interagera med användare.

GPT-4 spelar en avgörande roll för att förbättra AI-agenter genom att möjliggöra kontextmedvetna svar, minnesbevarande och komplex problemlösning.

För att utveckla en AI-agent med ChatGPT, följ dessa steg: Definiera syftet med din agent Välj en lämplig teknikstack för utveckling, testning och distribution Konfigurera AI-modellen utifrån ditt syfte och dina applikationer Träna AI-modellen med anpassade data Utveckla ett användargränssnitt Genomför testning och optimering Distribuera och övervaka agenten

Genom att bygga anpassade agenter med ChatGPT kan företag skapa en kostnadseffektiv lösning som förstår deras specifika arbetsflöden och kan automatisera uppgifter, generera omedelbara rapporter och hantera kundinteraktioner på ett effektivt sätt.

ClickUp erbjuder ett AI-drivet alternativ som heter ClickUp Brain, som automatiserar arbetsflöden, organiserar kunskap och ger insikter i realtid, vilket eliminerar behovet av anpassad utveckling.

Vad är AI-agenter och hur fungerar de?

AI-agenter är programvaruenheter som kan uppfatta sin omgivning, bearbeta information och vidta autonoma åtgärder för att uppnå specifika mål. De använder artificiell intelligens, såsom maskininlärning, naturlig språkbehandling (NLP) och förstärkningsinlärning, för att fatta beslut och interagera med användare, system eller andra agenter.

En AI-agents primära funktion är att automatisera repetitiva uppgifter, så att du kan fokusera på mer strategiskt arbete.

📌 Exempel: Ta till exempel en AI-driven HR-assistent. Istället för att bara lista lediga jobb automatiserar AI-agenter rekryteringen genom att granska CV, boka intervjuer och svara på vanliga frågor från kandidater.

Hur fungerar AI-agenter?

AI-agenters arbetsmekanism baseras på fyra nyckelkomponenter:

Perception och förståelse : De bearbetar indata som text, röst eller data med hjälp av NLP och maskininlärning.

Beslutsfattande : De utvärderar flera alternativ baserat på realtidsdata och väljer den mest effektiva åtgärden.

Autonomt utförande : De hanterar uppgifter som att svara på frågor, analysera rapporter eller generera innehåll.

Kontinuerligt lärande: De lär sig av dina tidigare interaktioner och blir med tiden allt mer precisa och effektiva.

GPT-4:s roll i utvecklingen av AI-agenter

AI-agenter uppnår sin intelligens genom en kombination av djupinlärning, neurala nätverk och enorma datamängder, men kärnan i många av dessa system är GPT:er (Generative Pre-trained Transformers).

GPT:er tränas på stora mängder textdata från böcker, artiklar, webbplatser och mer. Detta hjälper dem att bygga upp en grundläggande förståelse för språk, logik och sammanhang. Denna förträningsfas ger AI-agenterna deras grundläggande intelligens, vilket gör att de kan känna igen mönster och göra välgrundade förutsägelser.

Den viktigaste innovationen här är självuppmärksamhetsmekanismen, som hjälper AI att avgöra vilka ord i en mening (eller mellan meningar) som är mest relevanta för varandra. Detta gör svaren mer sammanhängande och kontextuellt medvetna.

Här är varför GPT-4 är ryggraden i AI-agenters intelligens och hur det driver ChatGPT-användningsfall i verkliga applikationer:

1. GPT-4 ger kontextmedvetna svar

Tack vare generativ AI kan GPT-4 uppfatta sammanhang, tonfall och avsikt, vilket gör interaktionerna naturliga. Oavsett om det gäller att besvara komplexa frågor eller sammanfatta långa rapporter, säkerställer GPT-4 att konversationerna flyter smidigt.

📌 Exempel: Ett av de mest effektfulla användningsområdena för AI är inom utbildning. Khan Academys AI-lärare, Khanmigo, använder GPT-4 för att ge eleverna personliga, kontextmedvetna inlärningsupplevelser.

2. GPT-4 kommer ihåg vad du säger

Till skillnad från tidigare modeller kommer GPT-4 ihåg tidigare och framtida interaktioner under längre konversationer, så du behöver inte upprepa dig. Detta gör AI-agenter mer användbara för pågående projekt, kundsupport eller allt som kräver uppföljning.

📌 Exempel: En kund kontaktar en AI-driven supportagent på Shopify angående ett problem med en beställning. En vecka senare återkommer kunden med en uppföljningsfråga, och AI-agenten kommer ihåg den tidigare konversationen utan att kunden behöver upprepa detaljerna.

3. GPT-4 är utmärkt för att lösa komplexa problem

GPT-4 är bättre på logiskt resonemang och problemlösning än sina föregångare. AI-agenter som utnyttjar GPT-4 kan analysera komplexa scenarier, bryta ner problem och ge strukturerade, väl genomtänkta svar.

Som ett resultat driver AI-agenter som drivs av GPT-4 konversationshandel med personaliserade shoppingupplevelser, automatiserar försäljningsprocesser och ger omedelbar kundsupport.

📌 Exempel: Amazons AI-shoppingassistent hjälper kunder att hitta kläder baserat på deras preferenser, vilket gör online-shopping mer interaktivt.

Hur man bygger en AI-agent med ChatGPT

Du behöver inte vara datavetare för att bygga en AI-agent med ChatGPT. Med minimala inställningar är du redo att sätta igång.

Här är en introduktion 👇

Steg 1: Definiera syftet med din AI-agent

Innan du dyker in i tekniken, var tydlig med vad du vill att din AI-agent ska göra.

Ställ dig själv följande fråga: Vilka specifika uppgifter kommer min AI-agent att hantera? (t.ex. svara på vanliga frågor, hantera supportärenden, visualisera data och sammanfatta rapporter etc. )

Vem kommer att ha störst nytta av det? (t.ex. kundtjänstteam, säljare, webbplatsbesökare)

Vilken typ av data kommer den att bearbeta? (t.ex. kundförfrågningar, interna dokument, CRM-register)

Hur ska den kommunicera? (t.ex. livechatt, röstassistent, e-postautomatisering)

När du har ett väl definierat syfte kan du gå vidare till den tekniska installationen.

Steg 2: Välj din teknikstack

ChatGPT driver inte bara din AI-agent, utan behöver också en solid teknikstack för att fungera smidigt. Rätt kombination av tekniker avgör hur bra resultat den levererar.

Här är vad du behöver tänka på:

Programmering: Python (utmärkt för AI/ML)

NLP-modell: GPT-4 för smarta svar

Hosting: Molnbaserad (AWS, Azure, Google Cloud) eller självhostad

Ramverk: LangChain, OpenAI API, FastAPI för webbaserade gränssnitt

Databas: PostgreSQL eller MongoDB

Integrationer: Zapier, Zapier, ClickUp API för smidigt arbetsflöde

Steg 3: Konfigurera din AI-modell med ChatGPT

Nu är det dags att konfigurera din AI-modell. Du måste få tillgång till OpenAI:s API och finjustera modellen så att den passar ditt användningsfall. Bestäm dessutom tonfall, ställ in svarsgränser och implementera API-anrop.

📌 Exempel: import openai response = openai. ChatCompletion. create(model=”gpt-4″,messages=[{“role”: “user”, “content”: “Hur är vädret idag?”}]) print(response[“choices”][0][“message”][“content”])

Detta gör att din AI-agent kan börja generera svar baserat på användarinmatning.

Steg 4: Träna din AI med anpassade data

ChatGPT har redan från början mycket kunskap. Men den känner inte till din verksamhet. För att din AI-agent ska bli användbar måste du träna den med data som är specifik för din bransch och dina arbetsflöden.

Varifrån hämtar man träningsdata?

📝 Intern kunskapsbas : Vanliga frågor, SOP:er och hjälpdokument💬 Tidigare chattloggar: Verkliga konversationer med kunder (om tillgängliga)🧑🏻‍💻 CRM- eller ärendehanteringssystem: Supportärenden, kundförfrågningar och lösningar

Ju mer relevant data du matar in i ChatGPT, desto smartare och mer exakt blir din AI-agent.

🔍 Visste du att? GPT-2 lärde sig från 40 miljarder textmarkörer från över 8 miljoner webbsidor – alla hämtade från Reddit-inlägg som fick minst tre uppröster! I princip innebär det att om människor tyckte att ett inlägg var tillräckligt intressant för att rösta upp det, finns det en chans att det bidrog till att träna den AI du använder idag.

Steg 5: Bygg AI-gränssnittet

Din AI-agent är bara så bra som sättet människor interagerar med den. Ett klumpigt gränssnitt? Frustrerande. Ett smidigt, intuitivt gränssnitt? En game changer.

Så här kan du ställa in det:

💬 Chatbot: Lägg till den i Slack, Teams eller din webbplats för omedelbara konversationer📞 Röstassistent: Anslut den till Twilio för telefonsupport📧 E-post-AI: Automatisera svar via Gmail eller Outlook

Välj rätt gränssnitt baserat på användarengagemang, så får du en AI som känns naturlig att interagera med.

🧠 Rolig fakta: Moderna AI-agenter använder förstärkningsinlärning (som RLHF – Reinforcement Learning from Human Feedback) för att förfina sina svar. De lär sig av användarinteraktioner och optimerar för noggrannhet, relevans och engagemang.

Steg 6: Testa och optimera din AI-agent

När din AI-agent är byggd måste du testa och förfina dess svar på specifika uppgifter.

Här är en testchecklista som du behöver 👇

Testa Vad du bör kontrollera Varför det är viktigt Enhetstestning Verifiera API-svar Säkerställer korrekt datahämtning Användartestning Samla in feedback från riktiga användare Förbättrar upplevelsen och noggrannheten Felhantering Testa AI:s återhämtning från fel Förhindrar tekniska problem och förvirring Prestandakontroll Optimera hastighet och svarstid Håller interaktionerna smidiga

Steg 8: Distribuera och övervaka

Det är dags att implementera din AI-agent i två verkliga scenarier. Beroende på ditt användningsfall kan du:

Hosta den på AWS/GCP för storskaliga applikationer.

Implementera den som ett SaaS-verktyg för kundinteraktioner.

Du måste också övervaka din AI-agent kontinuerligt. Med andra ord:

Analysera feedback och förbättra AI-svaren

Uppdatera träningsdata regelbundet

Lägg till nya funktioner baserat på användarnas behov

Fortsätt förbättra din AI-agents prestanda baserat på feedback för att göra den smartare, snabbare och mer hjälpsam.

🌟 Bonusguide: Är du redo att bygga din egen anpassade AI-agent? Här är en videoguide för dig! 👇🏼

Hur du anpassar ChatGPT för din egen AI-agent

Så du har byggt en AI-agent med ChatGPT – fantastiskt! Men en generisk AI är som en praktikant på sin första dag. Den kan grunderna men behöver träning för att bli till hjälp. För att få den att fungera som du vill, anpassa ChatGPT:s arbetsprincip. Här är en steg-för-steg-guide:

1. Finjustera ChatGPT för ditt användningsfall

ChatGPT är tränad på allmän kunskap, men din AI behöver domänspecifik expertis.

Träna den med dina data : Ladda upp kundfrågor, SOP:er och tidigare interaktioner för att förbättra noggrannheten.

Förfina svaren: Använd OpenAI:s finjusterings-API för att anpassa AI:n efter dina affärsbehov.

Du kan dessutom ansluta den till intern dokumentation, kunskapsbaser eller realtidsdata via API:er för att säkerställa att svaren är korrekta och anpassade efter din verksamhet.

2. Förbättra svaren med prompt engineering

Ibland innebär bättre uppmaningar bättre svar. När du använder effektiva systemuppmaningar kan du guida AI:n att generera mer relevanta svar. Till exempel

❌ ”Berätta om försäljningen.”

via ChatGPT

✅ ”Lista de tre bästa B2B SaaS-försäljningsstrategierna med exempel.”

3. Ställ in skyddsräcken för att hålla AI-svaren under kontroll

AI är smart men inte perfekt. Det kan generera vilseledande information om det inte kontrolleras. Ställ in mekanismer för faktagranskning, kontroll av svarens längd och filter för efterlevnad för att förhindra felaktiga eller riskabla resultat.

4. Anpassa AI baserat på användarroller

AI bör anpassas efter målgruppen. Kunderna får enkla förklaringar, medan interna team får detaljerade, värdefulla insikter. Rollbaserade svar gör interaktionerna mer användbara och kontextmedvetna.

Du kan förvandla ChatGPT till en kraftfull AI-agent som verkligen fungerar för dig genom att finjustera och integrera rätt data. Men som vi lovade finns det en ännu coolare lösning än ChatGPT-agenter, så fortsätt läsa.

Varför skapa en AI-agent med ChatGPT?

Att skapa en anpassad AI-agent med ChatGPT innebär att du får en assistent som talar ditt språk och förstår dina arbetsflöden.

Här är varför det kan vara till hjälp att skapa en AI-agent med ChatGPT:

1. Anpassad AI som fungerar på ditt sätt

Med ChatGPT kan du skapa en AI-agent som förstår din verksamhet och hanterar uppgifter efter dina behov. Denna agent fungerar som en kunskapsbaserad agent som använder logiskt resonemang för att ge korrekta svar och lösningar.

Agenten kan dessutom svara på kundfrågor, kvalificera leads, hjälpa till med onboarding eller hantera supportärenden precis som en riktig medarbetare. Du bestämmer tonfall, detaljnivå och informationskälla så att agenten passar ditt varumärke och dina processer.

💡 Proffstips: Innan du bygger din ChatGPT-agent, skapa ett persondokument med idealiska svar, ämnen som inte ska tas upp och fem till sju exempel på konversationer. Dela det med ditt team i ett tidigt skede för att undvika oändliga justeringar. Detta enkla steg kan minska utvecklingstiden med 30–40 %!

2. Kostnadseffektiv automatisering

AI-agenter avlastar mänskliga team från mycket arbete och sänker driftskostnaderna. Dessutom kan ChatGPT hantera tusentals konversationer samtidigt med LLM-agenter , som kombinerar kraftfulla språkmodeller med planering och minne. Det innebär att företag kan skala upp utan att behöva oroa sig för att överbelasta sina supportteam.

3. Få mer gjort på kortare tid

Ingen tycker om att lägga timmar på administrativa uppgifter. Det är den klyftan som en AI-agent överbryggar.

🦾 Automatisera arbetsflöden → Inget mer manuellt tilldelande av uppgifter📊 Skapa rapporter direkt → AI sammanfattar data på några sekunder🎧 Hantera kundinteraktioner → Svara på förfrågningar i realtid

4. Bättre dataintegritet och säkerhet

Tredjeparts AI-verktyg innebär att du anförtror andra dina data. När du bygger din egen AI behåller du kontrollen. Enkelt uttryckt:

Bestäm var och hur data ska lagras

Begränsa åtkomsten till specifika team

Säkerställ efterlevnad av sekretesslagar ( GDPR HIPAA , etc.).

Bästa praxis för utveckling av AI-agenter

Genom att följa några bästa praxis kan organisationer bygga anpassade AI-agenter som är effektiva, användarvänliga och ansvarsfulla.

Viktiga överväganden vid skapandet av AI-agenter

Att bygga AI-agenter kräver en balans mellan teknisk precision och strategisk planering. Här är några viktiga faktorer att tänka på:

1. Börja med ett tydligt syfte

AI-agenter är mest effektiva när de utformas med ett specifikt mål i åtanke.

📌 Exempel: En vårdgivare som bygger en AI-agent bör besluta: Är det för att boka patientbesök?

Är det en medicinsk forskningsassistent för läkare?

Varje metod kräver olika tillvägagångssätt, träningsdata och olika datavetenskapliga och AI-modeller.

💡 Proffstips: Skapa ett ”beslutsträddokument” innan du kodar din AI-agent. Identifiera alla möjliga användarintentioner och din agents exakta åtgärder för varje scenario. Denna visuella representation hjälper dig att tidigt identifiera potentiella återvändsgränder och cirkulära konversationer.

2. Välj rätt AI-modell och träningsdata

Alla AI-modeller är inte lika. En chatbot för kundtjänst behöver inte samma modell som ett AI-drivet system för att upptäcka finansiella bedrägerier.

📌 Exempel: En AI-chatbot för detaljhandeln bör tränas på kundserviceinteraktioner och vanliga frågor om produkter. En AI-agent för cybersäkerhet bör däremot tränas på mönster av bedrägligt beteende och historiska hotdata.

3. Gör AI-agenten kontextmedveten

AI fungerar bäst när den förstår sammanhanget i en konversation. Den bör hämta information i realtid från dina interna produktdatabaser, CRM-system eller projektledningsverktyg för att kunna ge meningsfulla svar.

📮 ClickUp Insight: 60 % av arbetstagarna svarar på snabbmeddelanden inom 10 minuter, men varje avbrott kostar upp till 23 minuters koncentrationstid, vilket skapar en produktivitetsparadox. Genom att samla alla dina konversationer, uppgifter och chattråd i ditt arbetsutrymme gör ClickUp det möjligt för dig att slippa hoppa mellan olika plattformar och få de snabba svar du behöver.

Säkerställa etiska standarder vid implementering av AI-agenter

En AI-modell som följer etiska standarder bygger på förtroende och efterlevnad. Med detta sagt, här är några etiska standarder som den bör följa:

Transparens : Användarna har rätt att veta hur beslut fattas, vilka data som används och var begränsningarna ligger. När AI är transparent skapar det förtroende och hjälper människor att fatta välgrundade beslut om hur de interagerar med det.

Mänskocentrerad approach : AI ska göra livet enklare, inte ersätta mänskligt omdöme. Det måste stämma överens med grundläggande mänskliga värderingar och utformas med människors välbefinnande i åtanke.

Rättvisa och minskning av partiskhet : AI ska behandla alla rättvist (utan undantag). Partiskhet i data kan leda till orättvisa resultat, så kontinuerliga kontroller och mångsidiga träningsuppsättningar är ett måste.

Sekretess och datasäkerhet: Personuppgifter är personliga av en anledning. AI bör endast samla in nödvändiga uppgifter, förvara dem på ett säkert sätt och ge användarna kontroll över sin information.

Begränsningar vid användning av ChatGPT som AI-agent

ChatGPT är ett kraftfullt AI-verktyg, men det har flera begränsningar när det används som en fristående AI-agent. I korthet omfattar dessa:

❌ Inget inbyggt minne för kontextbevarande

ChatGPT kan inte behålla sammanhanget under långvariga interaktioner om du inte skapar anpassade minneslager. Om du till exempel ber den sammanfatta mötesanteckningar från flera sessioner kommer den inte att komma ihåg tidigare sammanfattningar om sammanhanget inte uttryckligen anges.

❌ Begränsade möjligheter att utföra uppgifter

ChatGPT kan generera innehåll och ge rekommendationer, men utan externa integrationer kan det inte direkt utföra åtgärder som att skicka e-post, boka möten eller uppdatera uppgiftsstatus.

❌ Risk för felaktiga svar

ChatGPT har ofta setts ”hallucinera”, vilket innebär att det ibland genererar vilseledande, felaktiga eller meningslösa svar, särskilt inom komplexa eller tekniska områden.

Använd ClickUp som ett alternativ till ChatGPT

Om du vill bygga en AI-agent med ChatGPT är du förmodligen intresserad av att göra dina arbetsflöden mer effektiva. Men varför gå igenom besväret med att bygga något från grunden eller hantera flera agenter?

Prova ClickUp, allt-i-ett-appen för arbete. ✅

Den kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt i en enda plattform – accelererad av nästa generations AI-automatisering och sökning.

Dess AI-agent, ClickUp Brain, är inbyggd direkt i appen och utformad för att hjälpa team att automatisera arbetsflöden och få tillgång till realtidsinsikter från data i deras arbetsyta – utan att behöva koda eller konfigurera komplexa uppgifter. Denna agent gör projektledningen smidigare genom att fungera som en intelligent copilot som hjälper till med uppgiftsprioritering, innehållsgenerering och sammanfattning av viktig information.

Skapa automatiserade arbetsflöden och generera förbättringsförslag med ClickUp Brain.

Här är vad vi menar:

Få snabba sammanfattningar av dina ClickUp-uppgifter , röst- och videoklipp i ClickUp och konversationer för att hålla dig uppdaterad utan att behöva läsa/titta igenom allt.

Snabba upp skrivandet genom att generera e-postmeddelanden, rapporter eller brainstorma idéer i ClickUp.

Fokusera på uppgifter med stor påverkan baserat på deadlines och arbetsbelastning utifrån AI-drivna insikter.

Hämta viktig projektinformation från uppgifter, anteckningar och dokument på några sekunder

Som AI-agent tillför ClickUp Brain också kraften i naturlig språkautomatisering till arbetsflöden. Istället för att manuellt ställa in komplexa if-this-then-that-villkor, låter ClickUp Brain dig automatisera uppgifter genom att helt enkelt beskriva vad du behöver på vanlig engelska.

Använd ClickUp AI Agents för att automatisera uppgifter, svara på frågor och få mer gjort.

Men ClickUp nöjer sig inte med det. Utöver AI-driven automatisering underlättar det också teamkommunikationen med ClickUp Chat. Det är den saknade pusselbiten för team som är trötta på att hoppa mellan olika appar bara för att hänga med i arbetsdiskussionerna.

Istället för att använda separata chatt- och projektledningsverktyg samlar ClickUp allt under ett tak – så att du kan prata, planera och agera på ett och samma ställe.

Lägg till en ClickUp AI-agent till dina kanaler i ClickUp Chat för att göra det snabbare.

Här är en genomgång av ClickUp Chat:

Konversationer kan omvandlas till uppgifter direkt : Inga fler ”Låt oss skriva ner den här uppgiften”-ögonblick. Omvandla valfritt meddelande till en uppgift med ett enda klick.

Allt förblir sammankopplat : Konversationer kopplas automatiskt till uppgifter, dokument och andra diskussioner, så att du aldrig tappar bort sammanhanget.

Brain hjälper dig : Behöver du ett snabbt svar? ClickUp Brain kan föreslå svar, sammanfatta långa trådar och till och med automatiskt skapa uppgifter från konversationer.

Samtal med omedelbara resultat: Hoppa på ett röst- eller videosamtal med SyncUps i Chat, så genererar ClickUps AI-agent automatiskt sammanfattningar och åtgärdspunkter åt dig.

Det är fantastiskt att ha AI-driven automatisering och smidig chatt, men vad händer när du drunknar i spridda dokument, begravda uppgifter och oändliga kunskapssilos?

Istället för att gräva igenom gamla meddelanden eller klicka dig igenom oändliga mappar kan du använda ClickUps AI-kunskapshanteringsfunktioner för att organisera, hämta och visa rätt information precis när du behöver den.

Hitta relevanta svar från din arbetsyta och integrerade appar med hjälp av ClickUp Brain.

Till skillnad från traditionella AI-agenter som passivt svarar på uppmaningar, erbjuder ClickUp ett AI-drivet, centraliserat kunskapscenter som aktivt organiserar, uppdaterar och hämtar information från hela din arbetsstation.

Med den får du:

Automatiserad innehållsstrukturering : ClickUp kategoriserar och taggar företagsinformation på ett intelligent sätt, vilket gör det enklare att hitta och använda data när det behövs.

Kunskapsuppdateringar i realtid : Brain föreslår förbättringar och säkerställer att dokumenten förblir korrekta och uppdaterade.

Kontextmedvetna svar: Till skillnad från ChatGPT, som kräver upprepade inmatningar, hämtar ClickUp Brain svar baserat på strukturerade data inom ditt arbetsområde.

Håll arbetet effektivt och kontextuellt med ClickUp Brain

Visst, att bygga en AI-agent med ChatGPT låter spännande. Men AI handlar inte bara om att svara på frågor, utan om att göra arbetet smartare, snabbare och mer organiserat.

Med ChatGPT får du en fantastisk AI-assistent. Men med ClickUp Brain? Du får en AI som faktiskt förstår ditt arbetsflöde. Den genererar inte bara svar – den automatiserar uppgifter, organiserar kunskap och ser till att du har rätt information precis när du behöver den.

Om du letar efter ett smartare sätt att arbeta, där AI hjälper dig att göra mer utan att du ständigt behöver mata in kontext, är ClickUp Brain lösningen.

Registrera dig för ClickUp idag och förändra ditt sätt att arbeta!