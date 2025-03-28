ChatGPT-cheatsheet (med exempel på promptar)

”Teknik är allt som inte fanns när du föddes.

Med generativ AI känns det som om vi alla upplever en omvälvande förändring. ChatGPT har i synnerhet gjort avtryck med sina imponerande förmågor att lösa affärsutmaningar, och 11 % av företagen rapporterar besparingar på mer än 100 000 dollar efter att ha lagt till ChatGPT i sitt arbetsflöde.

Från att generera innehåll för ett blogginlägg till att planera en spektakulär semester – ChatGPT verkar göra allt, överallt, samtidigt. Inte undra på att det nådde en rekordhög användningsgrad på 100 miljoner användare bara två månader efter lanseringen!

Om du nyligen har upptäckt de oändliga möjligheterna med ChatGPT, följ vår ultimata ChatGPT-cheatsheet för att skapa effektiva promptar och kolla in tips, fakta och användningsfall som du behöver för att göra ChatGPT till din egen genie!

ChatGPT – snabbfakta

ChatGPT är en avancerad AI-baserad stor språkmodell (LLM) som utvecklats av OpenAI. Den är utformad för att förstå och interagera konversationellt och generera text som liknar mänsklig text.

via ChatGPT

Kort historik

Låt oss börja med lite bakgrundsinformation.

Resan började 2018 med introduktionen av GPT-1, som hanterade enkla uppgifter med hjälp av en liten generativ förtränad transformatormodell.

År 2020 genererade ChatGPT-3 mer sofistikerad, uttrycksfull och sammanhängande text, vilket utvidgade gränserna för vad AI kunde åstadkomma. Det kunde finjustera konversationer, behärska uppgifter och enkelt lösa komplexa problem med minimala uppmaningar och exempel.

I mars 2023 uppgraderade OpenAI till GPT-4, som erbjuder bättre kontextuell medvetenhet, längre minneskapacitet, personaliserade konversationer och förbättrade problemlösningsförmågor.

Statistiken talar för sig själv: ChatGPT är en banbrytande innovation som har överträffat andra verktyg med råge.

Prissättning

För närvarande erbjuder ChatGPT fyra prisnivåer:

Gratis nivå

Det erbjuder grundläggande åtkomst till GPT-3. 5-versionen av ChatGPT. Även om det är gratis finns det begränsningar, såsom potentiella väntetider, svarstid och prestandabegränsningar under rusningstider.

ChatGPT Plus (20 $/månad)

ChatGPT Plus är en ännu kraftfullare GPT-4-modell med obegränsad åtkomst och mer avancerade funktioner. Den erbjuder snabbare svarstider, prioriterad åtkomst under perioder med hög trafik och förbättrade modellfunktioner. En teknisk rapport om GPT-4 nämner att GPT-4 har varit 40 % mer exakt än GPT-3.5 i vissa benchmark-uppgifter.

ChatGPT Team (25 dollar per månad, 30 dollar per år)

Denna plan är utformad för snabbrörliga team eller organisationer som vill öka produktiviteten med AI. Den inkluderar alla fördelar med den individuella Plus-planen (t.ex. tillgång till GPT-4) plus obegränsad tillgång till GPT-4o mini (en mer optimerad version av GPT-4).

Denna modell gör det möjligt för användare att skicka fler meddelanden med hjälp av GPT-4 och GPT-4o och verktyg som DALL-E, webbsurfning och dataanalys. Användare kan också skapa anpassade GPT:er (modeller) och dela dem inom sin arbetsyta.

ChatGPT Enterprise (anpassad prissättning)

Enterprise-planen erbjuder stora organisationer avancerade AI-funktioner, inklusive obegränsad tillgång till GPT-4, GPT-4o och GPT-4o mini samt verktyg som DALL·E, webbsurfning och dataanalys. Den innehåller också avancerade administratörsfunktioner, domänverifiering, detaljerad analys och dedikerad support. Användare kan ange längre inmatningar och dra nytta av förbättrade sekretesskontroller med anpassad datalagring.

Användningsfall för ChatGPT

Saken är den att de flesta användare inte förstår hur ChatGPT verkligen fungerar. Det är ingen magisk piller, utan en mycket kraftfull, kunnig men ooriginell assistent. Och den gör misstag.

Du kanske också bara skrapar på ytan av denna kraftfulla språkmodell. Vår lathund kan hjälpa dig. Denna ChatGPT-lathund börjar med grunderna – de vanligaste användningsfallen för ChatGPT.

Innehållsskapande

Innehållsskapande är ChatGPT:s raison d'être. ChatGPT kan:

Hjälp till med kreativt skrivande, förbättra texter och förtydliga uppsatser, berättelser, fallstudier, inlägg på sociala medier, försäljningstexter och mycket mer.

Översätt språk

Omvandla en bild till text

Sammanfatta poddar och transkriptioner

Föreslå emojis för text

Skapa bilder

Skapa utbildningsinnehåll såsom lektionsplaner, frågeformulär eller frågesporter, samt kontrollera svaren.

⚡️Visste du att? ChatGPT förbrukar 10 gånger mer el (2,9 wattimmar) än en Google-sökning för att svara på en enda fråga!

Produktivitet och brainstorming

Vänta aldrig med att vara innovativ! Använd ChatGPT för att stimulera din kreativitet, förbättra dina prestationer och öka produktiviteten. Här är vad det kan göra:

Hjälp till med schemaläggning, påminnelser och att göra-listor, vilket förbättrar uppgiftshanteringen.

Skapa mötesdagordningar baserat på dina inmatningar

Brainstorma idéer och hitta kreativa lösningar på problem.

Undersök och sammanfatta långa dokument, forskningsrapporter, PDF-filer eller artiklar.

Kommunikation och lärande

Användare använder ofta ChatGPT för att få hjälp med svåra ämnen eller för att öva sina språk- och kommunikationsfärdigheter. Det kan hjälpa dig att:

Förstå ett koncept

Ge feedback och föreslå förbättringar av din skrivstil när du skriver e-postmeddelanden, manus, bloggar och brev.

Översätt mellan olika språk för att öka flexibiliteten i arbetet.

Kundsupport

ChatGPT kan hantera vanliga frågor, felsöka problem och guida användare genom processer. Det kan fungera som din virtuella assistent, snabbt svara på frågor, tillhandahålla produktinformation och lösa enkla problem. Använd det för att:

Automatisera svar på kundfrågor, minska väntetiderna och erbjud support dygnet runt via chatbots.

Ge teknisk support till användare

Erbjuder anpassade produktrekommendationer baserade på användarens preferenser

Personliga rekommendationer

ChatGPT kan ge skräddarsydda förslag baserat på dina preferenser. Använd det för:

Föreslå rekommendationer för böcker, filmer och musik baserat på användarens preferenser eller aktuella trender.

Hjälp med reseplanering, inklusive resplaner, recensioner av hotell, rekommendationer av resmål och förslag på aktiviteter.

Erbjuder personliga tränings- eller kostplaner

Hjälp med att samla information om olika ämnen

Så här kommer du igång med ChatGPT

Att konversera med ChatGPT känns nästan som att prata med en människa. Det finns dock några saker du måste tänka på när du använder plattformen.

Det viktigaste först: det är viktigt att förstå modellen och vilken typ av frågor den svarar på. Du kan välja mellan följande modeller utifrån dina behov:

GPT-3. 5: För vardagliga konversationer och grundläggande uppgifter

GPT-4 (8K token-gräns): En smartare och mer exakt AI-modell för djupare frågor och konversationer.

GPT-4 (32K tokenbegränsning): För hantering av stora indata och komplex problemlösning med avancerad kontextförståelse.

ChatGPT är diskret. Det svarar inte på frågor som rör personlig information om individer, skadligt eller olagligt innehåll, medicinsk eller juridisk rådgivning eller explicit innehåll.

Så här skapar du ett konto på ChatGPT:

Gå till ChatGPT:s webbplats och skapa ett konto med din e-postadress.

via OpenAI

Efter att du har verifierat din e-postadress kan du logga in med dina nya inloggningsuppgifter genom att klicka på knappen Logga in och ange din e-postadress och ditt lösenord.

Du kan också använda ChatGPT via dess app, som kan laddas ner från Apple App Store och Google Play Store. Det är inte obligatoriskt att registrera sig på plattformen, men det rekommenderas eftersom det gör att du kan spara din chattlogg och få tillgång till personliga funktioner.

Exempel på ChatGPT-promptar

En ChatGPT-prompt är ett textkommando eller en fråga som du ger till ChatGPT för att starta en konversation. Det kan vara en grundläggande fråga, en detaljerad begäran eller någon instruktion som guidar AI:n om hur den ska svara.

ChatGPT fungerar genom att tokenisera inmatningstexten ord för ord och förutsäga nästa ord tills det genererar ett komplett svar.

Låt oss bryta ner det med ett exempel: Om du frågar ChatGPT, "Var ligger världens högsta byggnad?", kommer det inte att veta svaret direkt.

Så här hittar den svaret och presenterar det med hjälp av naturligt språk:

Det hittar den information som utgör svaret.

Det förutsäger strukturen i svaret ord för ord. Det börjar med att ta bort "var" och använder sedan resten av frågan för att bilda meningen "världens högsta byggnad är... Burj Khalifa, Dubai".

En token för "slut på sekvens" beordrar den att sluta när frågan är helt besvarad.

Häftigt, va?

Här är vårt ultimata cheat sheet för användningsfall för ChatGPT med effektiva exempel på promptar. (Du kan också prova prompt engineering-verktyg för att generera effektiva ChatGPT-promptar i den förväntade promptstrukturen. )

1. Marknadsundersökning

Använd ChatGPT för forskning och insikter om marknadstrender, konkurrensanalys, konsumentbeteende och potentiella möjligheter.

Uppgift 1: ”Analysera de senaste trenderna inom konsumentbeteende i hotellbranschen och identifiera outnyttjade möjligheter för nya företag att utforska i år. ”

Prompt 2: ”Vilka är de viktigaste konkurrenterna inom [specifik bransch/marknad] och vilka är deras styrkor?”

2. Optimering av kundsupport

Detta innebär att förfina supportprocesser och verktyg för att förbättra svarstider, öka kundnöjdheten och effektivisera problemlösningen.

Prompt 1: ”Hur kan jag utforma en chattbot för min webbplats som kan hantera vanliga kundfrågor och minska svarstiden?”

Prompt 2: ”Vilka verktyg eller tekniker kan hjälpa [nämn typen av din verksamhet] att bättre spåra och analysera kundinteraktioner och feedback?”

3. Skapande av innehåll

Använd ChatGPT för att skapa engagerande och relevant innehåll som lockar och behåller en publik, driver trafik och stöder marknadsförings- och kommunikationsstrategier.

Uppgift 1: ”Skriv ett engagerande, SEO-optimerat blogginlägg på 500 ord om att genomföra en prestationsutvärdering [eller välj ett annat ämne], med fokus på utmaningar och lösningar. ”

Prompt 2: ”Vilka är de aktuella trenderna inom [ämne/bransch] som vi kan införliva i vårt innehåll?”

4. E-postmarknadsföring

ChatGPT gör det möjligt för dig att skapa riktade e-postkampanjer för att vårda leads, engagera kunder och driva konverteringar genom personlig och strategisk kommunikation.

Uppgift 1: ”Skapa ett varmt och vänligt välkomstmejl till nya prenumeranter, där du presenterar vårt hudvårdsmärke och våra värderingar. ”

Prompt 2: ”Vilka är de mest effektiva ämnesraderna [nämn önskad ton i ämnesraderna] och e-postformaten för att öka öppningsfrekvensen i vår bransch [nämn bransch]?”

5. Anpassa ditt CV

Du kan använda ChatGPT för att skräddarsy ett CV som lyfter fram relevanta färdigheter, erfarenheter och prestationer för specifika jobbroller, vilket ökar dina chanser att sticka ut för arbetsgivare.

Uppgift 1: ”Du är en expert på jobbsökning. Jag har [beskriv det problem du står inför i detalj]. Jag vill söka en tjänst som [jobbtitel] inom [bransch]. Kan du hjälpa mig att skräddarsy mitt CV så att det lyfter fram min erfarenhet [relevant expertis] och mina färdigheter [specifika färdigheter], så att det blir mer imponerande för den här rollen?”

Fråga 2: ”Hur kan jag optimera mitt CV för Applicant Tracking Systems (ATS)?”

6. Förslagsskrivning

Strukturera/redigera dokument för att locka potentiella kunder att godkänna ett projekt, en tjänst eller ett partnerskap genom att beskriva fördelar, mål och strategier med hjälp av ChatGPT.

Uppgift 1: ”Jag är grafisk designer med specialisering inom [ange specifika områden eller färdigheter]. Hjälp mig att skriva en översikt och en övertygande biografi till min Upwork-profil, där du lyfter fram mitt unika värdeerbjudande som hjälper mig att attrahera fler kunder. ”

Prompt 2: ”Vilka strategier kan jag använda för att förhandla fram bättre priser med kunder utan att förlora affärer?”

7. Digital marknadsföring

Använd onlinekanaler och strategier för att marknadsföra produkter eller tjänster, bygga varumärkeskännedom, engagera målgrupper och driva konverteringar genom riktade kampanjer.

Uppgift 1: ”Du är en erfaren copywriter. Skriv ett lockande, enminutsmanus för en reklamfilm för vår nya [namn på produkt eller tjänst] som visar dess fördelar. ”

Uppgift 2: ”Föreslå några reklamkanaler som vi bör fokusera på för att maximera vår avkastning på investeringen för [specifik produkt/tjänst]?”

8. Mjukvaruutveckling

Utnyttja ChatGPT för att designa, koda, testa och underhålla applikationer eller system för att lösa specifika problem, tillgodose användarnas behov och driva innovation.

Uppgift 1: ”Korrigera följande JavaScript-kod”

const add = (a, b) => a + b;

// Exempel på användning

const result = add(3);

console. log(result);”

Uppgift 2: ”Förklara hur en popcount-funktion fungerar i C++. ”

9. Musikbranschen

Vem älskar inte musik? ChatGPT kan komponera och strukturera låtar och dikter för att förmedla känslor, berätta historier eller underhålla samtidigt som det tar hänsyn till element som melodi, harmoni, rytm och text.

Uppgift 1: ”Skapa en hjärtlig sång som speglar mina favoritminnen från min uppväxt med min mamma [nämn dina minnen]. ”

Uppgift 2: ”Skriv en kort dikt om min första körlektion med min pappa. ”

10. Underhållning

ChatGPT kan vara roligt! Det kan användas för att generera skämt, spela interaktiva spel, skapa roliga berättelser eller delta i lättsamma konversationer.

Uppgift 1: ”Skapa några memes om hur måndagar känns efter en avkopplande helg. ”

Uppgift 2: ”Ge mig idéer om hur jag enkelt kan designa och skapa unika kostymer för Halloween eller andra evenemang. ”

11. Hälsa och fitness

Få hjälp med hälsa och träning från ChatGPT genom att be om träningsprogram, näringstips och hälsoråd, vilket hjälper användarna att hålla motivationen uppe och uppnå sina hälsomål.

Uppgift 1: ”Jag behöver hjälp med att hålla motivationen uppe under träningen. Ge mig tips och några bra rekommendationer på träningslåtar. ”

Uppgift 2: ”Kan du föreslå övningar som riktar sig till [specifika muskelgrupper som armar, ben, core]?”

12. AI-konst

ChatGPT kan hjälpa dig att skapa iögonfallande designer och logotyper. Till exempel:

Uppgift 1: ”Designa en modern, unik men ändå informativ logotyp för mitt varumärke [ange varumärkesnamn och beskriv ditt varumärke i 2–3 rader]. ”

Uppgift 2: ”Skapa en minimalistisk affisch för en kommande teknikkonferens, med fokus på innovation och tekniktrender. ”

13. Mat och matlagning

ChatGPT kan erbjuda läckra receptidéer baserat på vad du har i kylskåpet.

Prova dessa uppmaningar:

Uppgift 1: ”Jag har följande ingredienser i kylskåpet [lista ingredienserna]. Hjälp mig att laga en snabb, enkel och god måltid. ”

Uppgift 2: ”Föreslå ett gourmetrecept för en romantisk middag med [lista specifika ingredienser eller kostpreferenser]. ”

14. Frilansande

Frilansare kan använda ChatGPT för kundkommunikation, projektledning, förslagsskrivning och strategier för att utveckla sin frilansverksamhet.

Uppgift 1: ”Hjälp mig att utarbeta ett professionellt förslag för en potentiell kund som är intresserad av [beskriv kortfattat projektet]. ”

Uppgift 1: ”Ge strategier för att effektivt hantera flera projekt och kunder som frilansare samtidigt som produktiviteten och balansen mellan arbete och privatliv upprätthålls. ”

15. Nätverkande och kallkundsförsäljning

Vill du låta mer övertygande för dina potentiella kunder? Prova detta användningsfall som hjälper dig med nätverkande och kallkundsförsäljning.

Uppgift 1: ”Skriv ett LinkedIn-meddelande där du berömmer [branschproffs/företagsanställda] för deras senaste artikel om [nämn ämne] och ber om att få ta kontakt för potentiellt samarbete, råd och öppna möjligheter i branschen för en nybörjare. ”

Prompt 2: ”Vad bör jag inkludera i en uppföljningsplan efter att ha skickat en kall pitch för att säkerställa att den leder till meningsfullt engagemang?”

16. Leadgenerering

ChatGPT kan vara en game changer när det gäller att förbättra leadgenerering genom att tillhandahålla strategier för att identifiera potentiella kunder, skapa engagerande outreach-meddelanden och optimera processer för att attrahera och konvertera leads till kunder.

Prompt 1: ”Vilka är några vanliga fallgropar för mitt [företag/bransch] när det gäller leadgenerering som jag bör undvika för att förbättra mina resultat?”

Uppgift 2: ”Föreslå några innovativa taktiker för att generera leads för en [typ av verksamhet] som kan attrahera kvalitativa leads med en begränsad budget. ”

17. UX och UI

Få insikter om hur du skapar användarvänliga gränssnitt, förbättrar användarupplevelsen och ger feedback på designelement för att förbättra användbarheten och engagemanget med detta användningsfall.

Uppgift 1: ”Föreslå några gamification-tekniker som jag kan lägga till i min [nämn din apptyp, t.ex. språkinlärningsapp, fitnessapp, utbildningsapp]. ”

Uppgift 2: ”Kan du hjälpa mig att komma på idéer för att förbättra tillgängligheten för min design [beskriv projekt/design] för användare med funktionsnedsättningar?”

18. Datavetenskap

ChatGPT kan stödja datavetenskap genom att erbjuda vägledning om dataanalys, statistisk modellering, maskininlärningstekniker och tolkning av resultat för att driva datadrivna beslut.

Uppgift 1: ”Jag har en dataset med [beskriv dataset]. Skriv kod för datavisualisering och utforskning. ”

Uppgift 2: ”Kan du hjälpa mig att tolka resultaten av min statistiska analys av min modell [beskriv modellen] och förstå deras implikationer?”

19. Finansiell planering och budgetering

ChatGPT kan vara till hjälp för användare som söker hjälp med finansiell planering och budgetering. Så här instruerar du ChatGPT för att få ut mesta möjliga av detta användningsfall:

Uppgift 1: ”Med tanke på min nuvarande inkomst på [ange total inkomst], utveckla en framåtblickande finansiell strategi som skyddar min förmögenhet mot framtida ekonomiska osäkerheter och tekniska framsteg. ”

Uppgift 2: ”Kan du hjälpa mig att uppskatta mina pensionsbehov utifrån min nuvarande inkomst och livsstil [beskriv inkomst och livsstil]?”

20. Personlig utveckling och livsstil

Få skräddarsydda råd, praktiska strategier och motiverande stöd för personlig utveckling och livsstil.

Prompt 1: ”Som mamma/pappa till ett litet barn letar jag efter praktiska tips för att förbättra min sömnkvalitet, hantera stress och upprätthålla en hälsosam kost. Kan du föreslå några lättillämpade strategier?”

Uppgift 2: ”Utveckla en personlig utvecklingsplan som hjälper mig att förstå och hantera mina känslor samt eliminera stress. ”

ChatGPT-användargrupper

Innan ChatGPT revolutionerade vårt sätt att få tillgång till information var bloggar, forum och användargrupper de främsta källorna för nätverkande, råd och insikter. AI ger snabba svar, men saknar ofta den nyanserade djup, kreativitet och emotionella intelligens som bara mänskliga interaktioner kan erbjuda.

Nu finns det AI-användargrupper som erbjuder råd och hjälp med att använda generativa AI-verktyg! Här är några som kan vara till hjälp när du känner dig fast:

Reddit (r/ChatGPT)

via Reddit

Denna aktiva community gör det möjligt för användare att diskutera och utforska:

Kreativa ChatGPT-prompter

Innovativa sätt att använda ChatGPT

Utmaningar, begränsningar och potentiella förbättringar av ChatGPT

Samarbetsprojekt och exempel på ChatGPT-projekt i communityn för att skapa verktyg, resurser och experiment.

Tekniska svårigheter

Senaste utvecklingen och ChatGPT-verktyg

OpenAI-communityforum

via OpenAI Developer Forum

Detta officiella forum från OpenAI är perfekt för utvecklare och forskare som vill samarbeta kring de senaste framstegen inom artificiell intelligens. Diskutera användningsfall för ChatGPT i affärssammanhang, projekt och integration i olika plattformar.

Det är en värdefull plattform för dem som är intresserade av att utforska funktionerna i OpenAI:s modeller, såsom GPT-4, och hålla sig uppdaterade om de senaste utvecklingen inom området.

Discord-communityn

Denna kommunikationsapp, som ursprungligen var avsedd för spelgemenskaper, tillgodoser nu ett brett spektrum av AI-intressen.

Här är några populära ChatGPT Discord-communityn:

FlowGPT : Med 29 282 medlemmar är det en av världens största ChatGPT-gemenskaper. Den fokuserar på ChatGPT-språkmodellen och prompt engineering.

via Discord

Lär dig AI tillsammans : Denna community med 65 569 medlemmar låter dig delta i tekniska frågestunder, tutorials, samarbeten, evenemang, modellbots, maskininlärning och generativ AI (Midjourney, ChatGPT), vilket gör det möjligt för användare att brainstorma om dessa ämnen.

via Discord

65 % av ChatGPT:s trafik kommer från YouTube, som erbjuder handledningar, användningsfall, fallstudier och recensioner om ChatGPT. Användare utnyttjar ofta kommentarsfältet för att interagera och dela insikter och observationer. Välj mellan kanaler som The AI Advantage, AI Uncovered eller Great Learning.

Utmaningar och begränsningar med ChatGPT

ChatGPT kan vara din medpilot på resan mot att skapa innehåll och göra research, men vi rekommenderar att du håller bromsarna under kontroll!

Låt oss ta en titt på några av dessa risker och utmaningar med ChatGPT:

Faktagranskning och noggrannhet

Alla stora språkmodellers träningsdata kan innehålla fördomar, vilket kan påverka AI:ns svar och befästa stereotyper. På samma sätt kan ChatGPT ibland generera ”hallucinationer”: felaktig eller vilseledande information.

När man till exempel diskuterar ett kontroversiellt ämne som effektiviteten hos en viss medicinsk behandling kan ChatGPT tillhandahålla information från källor med motstridiga åsikter eller pågående debatter inom det vetenskapliga samfundet.

Kontextuell förståelse

ChatGPT kan ha svårt att förstå komplexa konversationer med flera frågor eller följa långa, invecklade tankegångar. Det kan också ha svårt att uppfatta språkliga nyanser, vilket kan leda till missförstånd och olämpliga svar.

Anta att du inleder en konversation om matrecept och senare övergår till att diskutera ett politiskt ämne. I så fall kan ChatGPT fortfarande svara i matlagningssammanhang och ge irrelevanta eller förvirrande svar.

Allmänhet

ChatGPT:s domänspecifika natur kan begränsa dess förmåga att tillhandahålla expertkunskap inom specialiserade områden som medicinsk rådgivning eller juridisk rådgivning.

Låt oss säga att du ber om råd för att förbättra produktiviteten på jobbet. ChatGPT kan ge allmänna tips som "sätt upp mål" eller "skapa en att göra-lista", vilket är användbart men inte anpassat till din specifika situation eller utmaningar.

Felaktig information

ChatGPT kan missbrukas för att generera vilseledande eller skadligt innehåll, vilket bidrar till spridningen av felaktig information och desinformation. Om personuppgifter används i dess träning kan AI-modellerna också väcka integritetsfrågor.

När ChatGPT får frågor om aktuella nyheter kan det hända att det ger föråldrad eller felaktig information om det inte har uppdaterats med de senaste uppgifterna.

Utbildningskostnader och miljöpåverkan

Att träna och köra stora språkmodeller som ChatGPT kräver betydande beräkningsresurser och kostnader. De kräver också stora datacenter som förbrukar enorma mängder el för sina beräknings- och kylsystem, vilket innebär att deras miljöpåverkan inte kan ignoreras.

Alternativa AI-plattformar

ChatGPT må vara det smartaste barnet i kvarteret, men det är inte perfekt. Därför är det viktigt att utforska ett bredare AI-landskap som kan erbjuda olika funktioner och hantera några av ChatGPT:s begränsningar.

Här är några ChatGPT-alternativ som kanske passar dig bättre.

Gemini

via Gemini

Tidigare känt som Bard, lanserade Google det i februari 2023 som svar på OpenAI:s ChatGPT.

Gemini är baserat på en stor språkmodell för dialogapplikationer (LaMDA) från Googles AI och är en experimentell konversations-AI-tjänst som är utformad för att bearbeta och generera text av mänsklig kvalitet, översätta språk och ge informativa svar.

Punkterna nedan beskriver vad som skiljer det från ChatGPT:

Gemini kan bearbeta information i realtid , vilket gör dess svar mer aktuella och korrekta.

Gemini har multimodala funktioner och kan bearbeta och generera text, kod, bilder och ljud, vilket möjliggör ett bredare spektrum av uppgifter och tillämpningar.

Gemini erbjuder förbättrad resonemang och förståelse av komplexa uppmaningar och resonemang genom information, vilket leder till mer lämpliga svar.

Integrationen med Googles ekosystem ger Gemini bättre tillgång till Google Sök, Google Workspace och andra Google-applikationer.

Copy. ai

Copy. ai är ett av de bästa ChatGPT-alternativen för skrivande. Det riktar sig till företag, marknadsförare och entreprenörer som vill integrera innehållsskapande i sina affärsprocesser. Det använder AI-drivna verktyg för att hjälpa företag med marknadsföringstexter, produktbeskrivningar, e-postmarknadsföring och reklam. Copy. ai stöder flera språk, vilket gör det perfekt för företag och marknadsförare i olika länder och regioner.

Anthropics Claude

Claude är utvecklat av Anthropic och är en stor språkmodell som är utformad för säkra AI-interaktioner.

via Anthropic

Claude 2 är mer känt för sina användarvänliga funktioner och förmåga att föra komplexa konversationer. Modellen fokuserar på säkerhet och anpassning till mänskliga värderingar och är bäst för allmänna konversationer, affärer och forskning.

