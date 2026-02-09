Som marknadsförings- eller social media-ansvarig vet du att bra innehåll inte räcker – det måste också publiceras i rätt tid. 📅

För att ligga steget före trenderna, publicera regelbundet och agera snabbt när strategin ändras behöver du en gedigen plan. Det är där mallarna för innehållskalendrar kommer in.

I den här guiden visar vi dig hur du använder gratis mallar för att effektivisera din innehållsplanering och publicering. Nu kör vi! 🚀

📌 Visste du att? Marknadsförare som dokumenterar sin innehållsstrategi har 313 % större sannolikhet att rapportera framgång än de som inte gör det. En välplanerad innehållskalender är inte bara något som är trevligt att ha – den är en game changer.

Vad är en mall för innehållskalender?

En mall för innehållskalender är ett schema som gör att du kan planera och organisera innehåll i förväg. På så sätt kan du följa hur arbetet med att skapa innehåll fortskrider, identifiera luckor och mäta dina resultat mot specifika mål.

Sociala medieansvariga hanterar sin innehållsplanering och publicering med hjälp av olika verktyg som Google Sheets, Excel och annan projektledningsprogramvara. Även om dessa verktyg är effektiva för att hantera innehåll kan de vara ganska svåra att använda.

Därför har vi sammanställt en lista över de 10 bästa gratis mallarna för innehållskalendrar som du kan använda för att planera dina inlägg på sociala medier och dina innehållsidéer.

💡 Proffstips: Använd inte bara en kalender för att planera vad du ska publicera – lägg till sammanhang som mål, kanaler, format och målgrupp för varje inlägg. Det hjälper ditt team att skapa med ett syfte och hålla sig samordnade.

15 gratis mallar för innehållskalendrar för sociala medier

1. ClickUp-mall för innehållskalender

ClickUp-mallen för innehållskalender är utformad för att hjälpa dig att planera och publicera ditt innehåll mer effektivt.

ClickUp-mallen för innehållskalender är utformad för att hjälpa dig att planera och publicera ditt innehåll mer effektivt. Mallen har ett enkelt och användarvänligt gränssnitt som gör det enkelt att dra och släppa filer, lägga till kommentarer och följa utvecklingen av ditt innehåll.

Med ClickUps kostnadsfria mall för innehållskalender kan du enkelt lägga till kommentarer och bilagor till ditt innehåll. På så sätt kan du hålla koll på hur arbetet med ditt innehåll fortskrider och se till att alla berörda parter är på samma sida.

🤔 När ska du använda den här mallen? Välj den här mallen om du vill ha en centraliserad, interaktiv plattform för att planera, följa upp och samarbeta kring alla dina innehållsinitiativ under året. Den är perfekt för team som behöver samordna blogginlägg, kampanjer och sociala medier på ett och samma ställe, med enkel schemaläggning via dra-och-släpp och uppdateringar i realtid.

2. ClickUp-mall för innehållskalender för sociala medier

Säkerställ konsekvens och planera allt ditt innehåll för sociala medier på ett och samma ställe med ClickUps mall för sociala medier-kalender

Eftersom ClickUp har ett enkelt och användarvänligt gränssnitt är det lätt att dra och släppa filer, lägga till kommentarer och följa utvecklingen av ditt innehåll. Och med ClickUps mall för inlägg på sociala medier kan du:

Planera och organisera dina inlägg och ditt innehåll på sociala medier, publicera statusuppdateringar och mycket mer Visualisera och prioritera dina inlägg, samarbeten, insikter och mycket mer Utforma strategier och schemalägg inlägg i takt med att nya trender utvecklas inlägg i takt med att nya trender utvecklas

Med den här mallen kan du dessutom enkelt följa resultatet av dina kampanjer på sociala medier och identifiera områden som behöver förbättras, så att du alltid ligger i framkant när det gäller sociala medier och marknadsföringskampanjer.

🤔 När ska du använda den här mallen? Välj den här mallen när ditt huvudfokus är att hantera och visualisera inlägg på sociala medier över flera plattformar. Den är perfekt för social media-ansvariga som vill planera, prioritera och schemalägga inlägg, samarbeten och kampanjer, samtidigt som de följer upp resultatet och snabbt anpassar sig efter trender.

📚 Läs också: Vill du snabba upp din innehållsskapande utan att kompromissa med kvaliteten? Kolla in den här guiden till AI-innehållsgeneratorer för att upptäcka hur rätt verktyg kan hjälpa dig att brainstorma, skriva och publicera snabbare.

3. ClickUp-mall för innehållshantering

Organisera och hantera projekt för innehållsskapande enkelt med ClickUp-mallen för innehållshantering

ClickUp erbjuder hundratals färdiga mallar i sitt Mallcenter, men en sticker ut när det gäller innehållsplanering – ClickUp-mallen för innehållshantering. Denna mall hamnar högst upp på vår lista eftersom den är helt flexibel och anpassningsbar till just ditt specifika arbetsflöde för innehåll.

Mallen har inte bara en innehållskalender för att följa allt ditt innehåll över olika kanaler (t.ex. blogg, sociala medier, webbplats eller e-post), utan den innehåller även separata kalendervyer för varje kanal!

Denna mall är din perfekta lösning för att skapa och hantera innehåll över flera kanaler samtidigt som du har dedikerade kalendervyer för var och en.

🤔 När ska du använda den här mallen? Använd den här mallen om du hanterar komplexa arbetsflöden för innehåll som involverar flera kanaler (blogg, e-post, sociala medier, webb) och behöver ett anpassningsbart system för att hantera förfrågningar, redaktionella kalendrar och godkännanden. Den passar bäst för innehållsteam som söker flexibilitet och detaljerad kontroll över varje steg i innehållsproduktionen.

📚 Läs också: Letar du efter verktyg för att effektivisera din bloggprocess? Utforska vår sammanställning av de 10 bästa bloggverktygen och programvarorna för att hitta det som passar perfekt för din innehållsstrategi.

4. Mall för innehållskalenderlista i ClickUp

Skapa enkelt en rutin för att skapa innehåll med ClickUps mall för innehållsplaneringslista

I ClickUps mall för innehållskalender kan du planera dina ämnen, hålla koll på dina deadlines och se till att ditt innehåll stämmer överens med dina redaktionella mål.

Denna mall kan hjälpa dig att hantera dina aktiviteter inom innehållsskapande, redigering och produktion tillsammans med interna och externa bidragsgivare, samtidigt som den ger dig en tydlig översikt över din publiceringskalender.

🤔 När ska du använda den här mallen? Välj den här mallen om du föredrar en listbaserad metod för innehållsplanering, där du enkelt kan skissa upp ämnen, ange deadlines och övervaka framstegen med ett ögonkast. Den är perfekt för redaktioner som vill ha en enkel översikt i checklista-stil över kommande innehåll.

📮ClickUp Insight: En typisk kunskapsarbetare måste i genomsnitt samarbeta med 6 personer för att få arbetet gjort. Det innebär att dagligen kontakta 6 viktiga kontakter för att samla in nödvändig information, samordna prioriteringar och driva projekten framåt. Det är en verklig utmaning – ständiga uppföljningar, förvirring kring versioner och bristande insyn urholkar teamets produktivitet. En centraliserad plattform som ClickUp, med Connected Search och AI Knowledge Manager, löser detta genom att göra sammanhanget omedelbart tillgängligt.

5. ClickUp-mall för A/B-testning av innehåll

Spåra, organisera och analysera A/B-testresultat med ClickUps mall för A/B-testning

Testning är avgörande för att bestämma hur du ska skriva, formatera eller visa innehåll för din målgrupp. Därför är ClickUps mall för A/B-testning ett utmärkt val för innehållsteam som vill visuellt följa kampanjscheman, testa variationer, konverteringsfrekvenser och andra viktiga tester.

Att genomföra A/B-tester kan snabbt bli rörigt om du inte följer upp resultaten från flera experiment. Här kan en mall för A/B-tester vara till hjälp. En bra mall håller ordning på ditt testprogram och sparar dessutom tid.

Med hjälp av statusar ser du exakt vilket skede varje kampanj befinner sig i. Dessutom kan du använda fliken Konverteringsfrekvens och resultatuppföljning för att få en översikt över alla dina kampanjer och deras framsteg, så att du vet exakt hur de presterar.

🤔 När ska du använda den här mallen? Använd den här mallen när du behöver organisera, schemalägga och analysera flera A/B-tester för ditt innehåll eller dina kampanjer. Den är särskilt användbar för marknadsföringsteam som genomför experiment för att optimera budskap, design eller uppmaningar till handling, och som vill visualisera resultat och följa upp prestanda över tid.

📚 Läs också: Upptäck de 10 bästa AI-generatorerna för innehållskalendrar för att förbättra din innehållsstrategi och ligga steget före.

6. ClickUp-mall för redaktionell innehållskalender

Använd ClickUps mall för redaktionell kalender för att planera publiceringen av innehåll

ClickUps mall för redaktionell kalender ger dig en färdig kalender som du kan anpassa efter dina behov för innehållsplanering – redigera innehållet i varje kolumn i mallen så att det passar dina krav.

Du kan också lägga till taggar till ditt innehåll för bättre organisation, följa statusen för varje inlägg och tilldela uppgifter till teammedlemmar. Denna mall för delad kalender är perfekt för att hålla dig organiserad och på rätt spår med dina mål för innehållsskapande!

🤔 När ska du använda den här mallen? Välj den här mallen om du hanterar ett publiceringsschema för bloggar, nyhetsbrev eller redaktionellt innehåll och behöver tilldela uppgifter, följa status och samarbeta med skribenter och redaktörer. Den är perfekt för redaktionschefer som vill effektivisera innehållsplaneringen och se till att deadlines hålls.

7. Mall för innehållskalender i Google Sheets från Vertex

Via Vertex42

Om du letar efter en mall för innehållskalender som är speciellt utformad för Google Sheets är den här mallen från Vertex42 något för dig. Denna mall för sociala medier hjälper dig att planera och hålla koll på dina konton på sociala medier, innehållsidéer och aktiviteter på dina olika plattformar.

Det gör det också möjligt för dig att enkelt följa utvecklingen av ditt innehåll och säkerställer att du konsekvent uppnår dina innehållsmål. Denna mall är anpassningsbar, så du kan skräddarsy den efter ditt projekts behov.

🤔 När ska du använda den här mallen? Använd den här mallen om du föredrar att arbeta i Google Sheets och behöver en enkel, delbar kalender för att planera och följa upp aktiviteter på sociala medier eller innehållsaktiviteter. Den är perfekt för små team eller frilansare som vill ha en smidig, molnbaserad lösning som är lätt att anpassa.

8. Excel-mall för innehållskalender från Vertex

Via Vertex42

Om du redan använder Excel eller är van vid att använda det, är Vertex42:s mall för innehållskalender något för dig. Precis som andra mallar låter Vertex42:s Excel-mall för marknadsföringskalender dig enkelt följa utvecklingen av ditt innehåll, så att du regelbundet når dina innehållsmål.

Denna mall erbjuder också en rad funktioner som gör det enkelt att anpassa den efter dina specifika behov. Du kan ändra teckensnittsfärger, markera celler, lägga till rader och kolumner och mycket mer för att anpassa din innehållskalender så att den passar din strategi för innehållsmarknadsföring.

🤔 När ska du använda den här mallen? Välj den här mallen om du är van vid Excel och vill ha ett flexibelt verktyg som fungerar offline för att planera ditt innehållsschema. Den passar utmärkt för marknadsförare som behöver anpassa sin kalender med egen formatering, formler eller extra datafält.

9. Mall för sociala medier-kalender i Google Docs från Template.net

Via Template.net

Om du föredrar ett dokument framför Excel och Google Sheets eller vill använda en mall från grunden, kan en tom mall för sociala medier vara något för dig.

Tomma mallar är mallar där du fyller i uppgifterna själv. De har en enkel layout och en tydlig struktur samtidigt som de ger dig en tom yta att arbeta med. Denna typ av mall kan hjälpa dig att hantera dina innehållsidéer, planera ditt veckoschema för publicering på dina sociala medieplattformar och skapa konsekventa och repeterbara processer för dig och ditt team.

🤔 När ska du använda den här mallen? Välj den här mallen om du vill ha ett enkelt dokument där du fyller i fälten för att planera veckovisa eller månatliga inlägg på sociala medier. Den är perfekt för personer eller team som föredrar ett dokumentformat framför kalkylblad och vill ha en enkel struktur för att komma igång snabbt.

10. Mall för årlig kalender för sociala medier i Google Docs från Template.net

Via Template.net

Mallarna för årliga sociala mediekalendrar är perfekta för både kort- och långsiktig planering. Det är en omfattande mall som täcker alla behov och passar perfekt för innehålls- och sociala medieansvariga som vill ha en fullständig översikt över sina kampanjer i sociala medier – planera din innehållskalender för hela året och gå in på detaljnivå genom att planera per månad, vecka och dag.

Denna omfattande kalender guidar dig i skapandet av innehåll för sociala medier under ett år och säkerställer att du hinner med alla viktiga datum och händelser. Som ett resultat kan du och ditt team bli mer proaktiva när det gäller publiceringsschemat och frekvensen samt förutse förändringar vid behov.

🤔 När ska du använda den här mallen? Använd den här mallen när du behöver en omfattande, årsöversikt över dina kampanjer i sociala medier. Den passar bäst för team som planerar innehåll långt i förväg och vill säkerställa täckning av viktiga datum, helgdagar och evenemang på alla plattformar.

11. Minimalistisk månatlig innehållskalender för sociala medier i svartvitt från Canva

via Canva

Denna professionellt utformade Canva-mall har en minimalistisk, modern layout som gör planeringen av ditt månatliga innehåll på sociala medier både snygg och enkel. Varje dag är tydligt indelad för att möjliggöra detaljerade innehållsanteckningar. Tänk på inläggstyp, korta bildtexter, hashtags och plattformsikoner.

De är helt anpassningsbara i Canva och perfekta för social media-ansvariga som vill ha en överskådlig och tydlig bild av sin publiceringsstrategi utan röriga kalkylblad. Flexibiliteten med dra-och-släpp-funktionen och det visuella utseendet gör dem till ett perfekt val för visuella varumärken och designmedvetna kreatörer.

🤔 När ska du använda den här mallen? Använd den här mallen om du vill ha en visuellt tilltalande, minimalistisk kalender som är lätt att anpassa och perfekt för att presentera din månatliga plan för sociala medier. Den passar utmärkt för designinriktade varumärken eller kreatörer som värdesätter estetik och behöver en stilren översikt på hög nivå.

12. Kalender för sociala medier med de bästa tidpunkterna för inlägg från Buffer

via Buffer

Buffers professionellt utformade PDF-kalender hjälper dig inte bara att planera, utan att planera smartare. Denna kalendermall är förifylld med forskningsbaserade ”bästa tidpunkter att publicera” på plattformar som Instagram, LinkedIn, Facebook, X (Twitter), YouTube och TikTok, och ger dig omedelbar, praktisk vägledning för schemaläggning.

Det är särskilt användbart för team som hanterar flera kanaler och vill öka räckvidden utan att behöva gissa. Det här är mer än en planeringsverktyg – det är en strategisk partner, skapad för att anpassa dina publiceringsvanor efter målgruppens beteende.

🤔 När ska du använda den här mallen? Välj den här mallen om du vill optimera ditt publiceringsschema utifrån forskningsbaserade bästa tider för varje plattform. Den är perfekt för team som hanterar flera kanaler och vill maximera räckvidden och engagemanget utan att behöva gissa sig fram.

13. Mall för innehållsmarknadsföringskalender från Template.net

Denna mall för innehållsmarknadsföringskalender från Template.net är utformad för kampanjplanering från början till slut. Med redigerbara fält för innehållsteman, kanaler, målgrupper, mål, deadlines och teamuppdrag blir den en central knutpunkt för din innehållsstrategi.

Mallarna finns i Word-, Google Docs- och PDF-format och är tillräckligt flexibla för att kunna användas av både enskilda marknadsförare och samarbetsteam. Oavsett om du lanserar en ny innehållsserie eller samordnar månatliga insatser mellan olika team, ser denna mall till att alla delar av din marknadsföringsmaskin arbetar synkroniserat.

🤔 När ska du använda den här mallen? Välj den här mallen när du behöver en kampanjinriktad kalender som håller reda på teman, mål, deadlines och teamuppdrag. Den är perfekt för marknadsföringsteam som samordnar kampanjer i flera kanaler och anpassar innehållet efter affärsmålen.

14. Innehållskalender för produktlanseringar av Template.net

Ska du lansera en produkt? Den här kalendern är gjord för dig. Den delar upp din lanseringscykel i strategiska faser – teaser, tillkännagivande, lanseringsdag, uppföljning efter lansering – med tydligt avgränsade utrymmen för att tilldela uppgifter, följa upp resurser och hantera deadlines på flera plattformar.

Denna mall är perfekt för SaaS-, e-handels- eller evenemangsmarknadsföringsteam och hjälper till att förhindra stress i sista minuten samt säkerställer att ditt budskap flödar sammanhängande över alla kanaler. Den finns tillgänglig i Word-, Google Docs- och PDF-format, vilket ger teamen ett samarbetsinriktat och återanvändbart ramverk för varje lansering.

🤔 När ska du använda den här mallen? Använd den här mallen om du planerar en produktlansering och behöver dela upp processen i olika faser – teasers, tillkännagivanden, lanseringsdagen och uppföljningar. Den är perfekt för SaaS-, e-handels- eller evenemangsteam som vill säkerställa att alla detaljer kring lanseringen täcks in och att deadlines hålls.

15. Mall för månatlig innehållskalender från Template.net

Om du föredrar en översikt över din månatliga innehållsplan är den här mallen perfekt för dig. Den är utformad för Google Sheets och Excel och erbjuder en klassisk kalender i rutnät där du kan planera dagligt innehåll, notera kampanjteman, markera viktiga datum och upprätthålla konsekvens mellan olika plattformar.

Dessutom är den smidig men kraftfull – perfekt för bloggare, frilansare inom sociala medier eller små team som vill hålla ordning utan att göra saker onödigt komplicerade.

🤔 När ska du använda den här mallen? Välj den här mallen om du vill ha en klassisk kalender i rutnätstil för att planera dagligt innehåll, kampanjteman och viktiga datum. Den passar bäst för bloggare, frilansare eller små team som behöver ett enkelt och organiserat sätt att upprätthålla konsekvens och hålla koll på sin månatliga innehållsplan.

📚 Läs också: Letar du efter färdiga mallar för sociala medier-kalendrar? Kolla in våra gratis mallar för sociala medier-kalendrar i Google Sheets för att effektivisera din innehållsplanering och ligga steget före.

Fördelar med att använda mallar för innehållskalender

En innehållskalender är avgörande för att planera, organisera och genomföra din innehållsstrategi på ett effektivt sätt. Med ClickUp kan du ta din innehållskalender till nästa nivå genom att utnyttja kraftfulla funktioner som effektiviserar samarbete, schemaläggning och resultatuppföljning – allt på ett och samma ställe.

Fördel 1: Håller ditt team organiserat och samordnat

En mall för innehållskalender för sociala medier hjälper ditt team att hålla ordning och samordna arbetet, eftersom alla kan se vilket innehåll som behöver skapas och när det ska publiceras – vilket förhindrar förvirring och missförstånd inom teamet.

Så hjälper ClickUp dig

ClickUp Calendar och ClickUp Tasks ser till att alla i ditt team vet vilket innehåll som skapas, vem som är ansvarig och när det ska vara klart. Tilldela uppgifter, sätt deadlines och lägg till kommentarer eller bilagor direkt till varje innehållsobjekt. Med uppdateringar i realtid och anpassningsbara aviseringar håller sig ditt team synkroniserat och missförstånd minimeras.

Fördel 2: Säkerställer konsekvens

En av de viktigaste nycklarna till en framgångsrik strategi för sociala medier är konsekvens. När du använder en innehållskalender för att strategiskt planera dina inlägg på sociala medier och annat innehåll kommer du och ditt team att kunna organisera ert publiceringsschema och leverera innehåll i rätt tid.

Så hjälper ClickUp dig

ClickUps återkommande uppgifter, mallar och ClickUp-automatiseringar hjälper dig att upprätthålla en regelbunden publiceringstakt.

Med ClickUp Brain, den AI-drivna kraften, kan du ta ditt arbetsflöde ännu längre – automatiskt tilldela uppgifter till rätt teammedlemmar, prioritera innehåll baserat på deadlines eller genomslagskraft, och till och med få AI-driven hjälp med att utforma och finslipa ditt innehåll. Detta säkerställer att ditt team håller sig på rätt spår, och att ditt innehåll alltid är konsekvent och av hög kvalitet, med mindre manuellt arbete.

Fördel 3: Möjliggör proaktiv planering och sparar tid

Att skapa innehåll kan vara tidskrävande, därför är det viktigt att planera i förväg för att hålla dina deadlines och tidsplaner. En innehållskalender kan hjälpa dina team att hålla sig till tidsplanerna för innehållsskapandet och se när de fasta deadlines infaller.

När det gäller innehållsproduktion kan ditt team använda en onlinekalender för innehåll för att organisera och gruppera innehållsobjekt i förväg, så att ni kan arbeta med ämnesklustret på en gång istället för att göra spridda insatser som hämmar produktiviteten. Detta sparar tid, energi och stress på lång sikt.

Så här hjälper ClickUp

Planera i förväg med ClickUps avancerade schemaläggningsverktyg. Skapa uppgifter i batcher för innehållskluster, använd beroenden för att kartlägga arbetsflöden och ange prioriteringar för att fokusera på det som är viktigast. ClickUps arbetsbelastningsvy hjälper dig att balansera uppgifter och undvika flaskhalsar, medan mallarna låter dig snabbt duplicera framgångsrika innehållsplaner.

Fördel 4: Förbättrar din avkastning på investeringen

Innehållskalendrar förbättrar din avkastning på investeringen (ROI). De ser till att ditt team för hantering av sociala medier är organiserat och att de skapar innehåll som är anpassat efter dina månatliga, kvartalsvisa och årliga affärsmål. Detta hjälper dig att förbättra din ROI eftersom du kommer att kunna följa dina marknadsföringsinsatser och framstegen i dina kampanjer på sociala medier.

Så här hjälper ClickUp

Anpassa ditt innehåll efter dina affärsmål med hjälp av funktionerna Mål och Milstolpar i ClickUp. Följ upp kampanjernas framsteg, mät resultaten med ClickUps anpassade fält och skapa rapporter för att se vad som driver resultaten. Genom att centralisera ditt innehållsarbete i ClickUp minskar du onödigt arbete och maximerar avkastningen på din marknadsföring.

Fördel 5: Håller din publiks intresse uppe

Det kan vara svårt att upprätthålla publikens intresse, men det är avgörande om du vill hålla dem engagerade i ditt varumärke. En innehållskalender kan hjälpa dig att upprätthålla publikens intresse eftersom den gör det möjligt för dig att planera och publicera aktuellt innehåll som är relevant och intressant för dem. Dessutom hjälper en innehållskalender dig att säkerställa att du är konsekvent med din publiceringsfrekvens.

Så här hjälper ClickUp

Använd ClickUp-kalendervyn och tidslinjevyerna för att säkerställa ett jämnt flöde av inlägg och samarbeta med ditt team för att brainstorma nya idéer. ClickUp Docs och ClickUp Whiteboards gör det enkelt att ta fram innehållsbriefs och kreativa tillgångar, vilket håller din publik engagerad med nytt och aktuellt innehåll.

Fördel 6: Följ upp resultatet mer effektivt

Det kan vara svårt att följa upp dina resultat på sociala medier, men det är avgörande om du vill se vad som fungerar och vad som inte gör det. En innehållskalender hjälper dig att följa upp dina resultat mer effektivt eftersom du kan se när vissa innehåll publicerades och hur de presterade.

Så här hjälper ClickUp

Övervaka effekten av ditt innehåll med ClickUp-instrumentpaneler. Visualisera nyckeltal, följ upp slutförda uppgifter och analysera kampanjresultat – allt i en anpassningsbar instrumentpanel. Bifoga analysrapporter till uppgifter och använd anpassade fält för att logga engagemangsdata, vilket gör det enkelt att se vad som fungerar och optimera din strategi.

Fördel 7: Planera marknadsföringsinsatserna på sociala medier bättre

En mall för innehållskalender hjälper dig att planera din marknadsföring på sociala medier bättre eftersom du kan se när vissa delar av innehållet behöver publiceras. Du vill prestera bättre än dina konkurrenter, och en innehållskalender hjälper dig att uppnå det.

Så här hjälper ClickUp

ClickUps integrationer med verktyg som Google Kalender, Slack och sociala medieplattformar hjälper dig att samordna kampanjer över olika kanaler. Använd mallar för återkommande processer, automatisera rutinmässiga steg och samarbeta i realtid för att säkerställa att din marknadsföring på sociala medier är strategisk och effektiv.

📚 Läs också: Utforska våra gratis mallar för sociala medier-kalendrar i Google Sheets för att organisera ditt innehåll och ligga steget före.

Hantera din innehållskalender med ClickUp

En innehållskalender är ett av de viktigaste verktygen du kan ha i din marknadsföringsverktygslåda. Den fungerar som ramverk för dina affärsplaner, en samlingspunkt för alla dina innehållsmarknadsföringsinsatser och är din biljett till att leverera aktuellt innehåll till din målgrupp.

Utan den skulle det vara ganska svårt att hålla koll på tidsplanen för ditt innehållsskapande och publiceringsdatum samt ligga steget före onlinetrenderna.

Oavsett om du är nybörjare på innehållskalendrar eller en erfaren marknadsförare inom innehåll eller sociala medier som letar efter ett mer effektivt sätt att planera och organisera ditt innehåll, kan du använda mallarna ovan för att komma igång.

Och om du letar efter ett omfattande projektledningsverktyg för ditt team är ClickUp fullt utrustat med anpassningsbara funktioner och mallar för alla team och användningsfall. Det är dags att ta det till nästa nivå med ClickUp. 🚀

Vanliga frågor (FAQ)

Använd mallar för innehållskalendrar. De effektiviserar schemaläggningen, erbjuder ofta enkel dra-och-släpp-funktionalitet och hjälper dig att följa utvecklingen av ditt innehåll.

ClickUps mall för innehållskalender är extremt effektiv. Den hjälper dig att planera, organisera och följa upp dina inlägg på sociala medier.

Ja, Canva har mallar för innehållskalendrar. Men överväg att använda ett verktyg som ClickUp för ett mer omfattande system för innehållshantering.

För att skapa en innehållskalender i Word öppnar du ett nytt Word-dokument. Klicka på ”Infoga”, välj ”Tabell” och välj det antal kolumner och rader du behöver. Ange datum överst i kolumnerna för en månadsvy.

En innehållskalender hjälper dig att planera marknadsföringsinsatser i förväg, säkerställa konsekventa inlägg och följa upp marknadsföringsresultaten på ett effektivt sätt.