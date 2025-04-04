Gratis mallar för marknadsföringskalender i Excel

Hindrar oorganiserade kampanjer och ständig multitasking ditt marknadsföringsteam från att nå sina intäktsmål?

55,2 % av internetanvändare över 16 år köper något online varje vecka. Marknadsföringskalendermallar i Excel kan hjälpa dig att organisera din pipeline utan ansträngning för att säkerställa maximal dragkraft.

Med dessa mallar kan du organisera mål, planera kampanjer och hantera deadlines för en vecka, en månad eller till och med ett år.

Oavsett om du driver en marknadsföringsbyrå eller sköter marknadsföringen för ditt småföretag är det nu den bästa tiden att nå dina marknadsföringsmål med dessa lättanvända mallar.

Förbered dig för att skapa innehåll som tilltalar din målgrupp med dessa kostnadsfria marknadsföringskalendermallar för Excel.

Vad kännetecknar en bra marknadsföringskalendermall?

Nyckeln till en framgångsrik marknadsföringskalendermall är dess förmåga att hålla reda på dina marknadsföringskampanjer under planeringen. När du väljer den bästa mallen bör du tänka på följande:

Kampanjdetaljer: Mallar som innehåller avsnitt för mål, målgrupp, budget, kanaler och deadlines hjälper dig att få en Mallar som innehåller avsnitt för mål, målgrupp, budget, kanaler och deadlines hjälper dig att få en överblick över din marknadsföringsplan.

Visuella hjälpmedel: Mallar med färgkodade uppgifter hjälper dig att enkelt se vad som har hög prioritet, vad som är på gång och vad som är klart.

Flexibilitet och samarbete: En bra kalender ska underlätta samarbete och anpassning, så att du enkelt kan göra justeringar i realtid i ditt teams En bra kalender ska underlätta samarbete och anpassning, så att du enkelt kan göra justeringar i realtid i ditt teams marknadsföringsprogram.

Användarvänlighet: Mallar ska förenkla din planering, inte komplicera den. Om du kämpar med oändliga kolumner och komplicerade layouter är det dags för en förändring.

Mallar för marknadsföringskalender

En bra kalendermall måste vara flexibel så att du kan anpassa den efter ditt arbetsflöde. Nedan finns några bra kostnadsfria marknadsföringskalendermallar:

1. Excel-mall för innehållskalender från Vertex42

Excel-mallen för innehållskalender från Vertex42 består av en årskalender med 12 separata månadskalendrar.

Det är enkelt att anpassa – du kan slå ihop celler för längre kampanjer och justera teman så att de passar ditt varumärke.

Det är perfekt för att planera dina marknadsföringsinitiativ i god tid, särskilt för att stödja andra marknadsföringsaktiviteter som evenemangsplanering. Du kan till och med lägga till lite kul och stil med digitala kalenderklistermärken!

✨Perfekt för: Marknadsförare, evenemangskoordinatorer och organisationer som planerar årligt innehåll

2. Excel-mall för marknadsföringskalender från ProjectManager

via ProjectManager

Excel-marknadsföringskalendermallen från ProjectManager erbjuder flera projektvyer och en realtidsdashboard, så att du enkelt kan följa framstegen i dina kampanjer.

Mallen är helt anpassningsbar, så du kan lägga till kolumner eller fält efter ditt teams behov. Du kan till och med lägga till din logotyp för att ge den en personlig touch som är unik för ditt varumärke!

Med ProjectManagers marknadsföringskalendermall kan du enkelt organisera din marknadsföringskampanj över flera månader, där varje månad visas som en separat flik.

✨Perfekt för: Marknadsföringsteam som vill fördela ansvar och följa upp framstegen på ett effektivt sätt.

3. Mall för podcastinnehållskalender från Coefficient

Om du arbetar med poddar hjälper Podcast Content Calendar Template från Coefficient dig att hålla koll på alla steg – inspelning, redigering och publicering – med automatiska påminnelser.

Du kan anpassa gästbiografier, avsnittstitlar och specialanteckningar och justera varje fält så att det passar din podcasts unika behov.

Denna mall integreras sömlöst med Google Kalender och liknande verktyg för enhetliga arbetsflöden.

✨Perfekt för: Poddcasters och byråer som hanterar hela poddcastmarknadsföringen

4. Mall för YouTube-innehållskalender från Coefficient

Denna kostnadsfria mall för YouTube-innehållskalender från Coefficient hjälper dig att enkelt planera och schemalägga ditt YouTube-innehåll och spåra varje detalj, från ämne till publiceringsschema.

Du kan planera innehållsidéer för varje video, planera uppladdningsdatum för att upprätthålla ett konsekvent publiceringsschema och till och med hålla koll på dina videos gillanden, kommentarer och delningar!

✨Perfekt för: YouTubers och varumärkeschefer som behöver en konsekvent publiceringsstrategi.

Läs också: Gratis mallar för varumärkesriktlinjer för marknadsföringsteam

5. Mall för månatlig innehållskalender från Coefficient

Att använda en marknadsföringsplanmall för att planera dina aktiviteter en månad i förväg kan ge dig en avgörande fördel.

Denna månatliga innehållskalendermall från Coefficient ger en översikt över din marknadsföringsplan för hela månaden, komplett med innehållstyper, författar-/ägaruppgifter och dagliga uppdelningar.

Använd denna mall för regelbundna aviseringar om kommande innehåll. Denna månatliga marknadsföringskalendermall håller ditt team samordnat och din strategi stark under hela månaden.

✨Perfekt för: Innehållsskapare och marknadsförare som planerar månatliga strategier med flera innehållsleveranser

💡Proffstips: Gå igenom de kommande tre månaderna i början av varje kvartal för att upptäcka eventuella överlappande kampanjer, helgdagar och säsongstrender som du kanske vill koppla till ditt innehåll.

6. Excel-mall för marknadsföringsschema från Ganttpro

via Ganttpro

Denna Excel-mall för marknadsföringsschema från Ganttpro är mycket anpassningsbar och idealisk för komplexa marknadsföringsprojektplaner för olika projekt.

Denna detaljerade mall gör att du kan börja arbeta med dina projekt omedelbart. Den erbjuder enkla funktioner för anpassning, samarbete och navigering.

✨Perfekt för: Marknadschefer, projektteam och byråer som vill genomföra kampanjer på ett smidigt sätt.

7. Redaktionell kalender för sociala medier från Microsoft365

Med denna redaktionella kalender för sociala medier från Microsoft365 kan du enkelt planera och hantera publiceringen av ditt innehåll på sociala medier.

Hantera enkelt ditt innehåll på sociala medier med färgkodade deadlines och lägg till animationer eller videor för att göra din kalender visuellt tilltalande.

Det här är en lättillgänglig och färdig mall för att kartlägga din innehållskalender på flera sociala medieplattformar.

✨Perfekt för: Frilansare och små byråer som hanterar flera plattformar

8. Enkel marknadsföringskalendermall i Excel från Template.net

Planera och schemalägg kampanjinnehåll med denna enkla, helt anpassningsbara Excel-mall för marknadsföringskalender från Template.net, som även kan användas som kalender för sociala medier eller e-postmarknadsföring.

De finns i olika format, inklusive format som stöds av Word, Google Docs, Excel, Google Sheets, Apple Pages eller Apple Numbers, eller till och med som PDF.

✨Perfekt för: Småföretag och frilansare som vill organisera sitt marknadsföringsmaterial

Begränsningar vid användning av Excel för att skapa marknadsföringskalendrar

Excel är ett mycket använt verktyg, men det har sina begränsningar:

Manuella uppdateringar: Misstag måste korrigeras manuellt, vilket kan vara tidskrävande.

Inga integrationer: Excel stöder inte integration med marknadsföringsverktyg för sociala medier, e-post eller analysverktyg.

Samarbetsproblem: Realtidssamarbete kan vara utmanande jämfört med Realtidssamarbete kan vara utmanande jämfört med professionell marknadsföringskalenderprogramvara , särskilt om flera teammedlemmar arbetar med samma kalender samtidigt.

Brist på aviseringar: Excel kan inte skicka aviseringar i realtid, vilket kan leda till missade deadlines.

Alternativa mallar för marknadsföringskalender

Om du tycker att Excel är besvärligt eller stöter på några av de ovan nämnda begränsningarna erbjuder ClickUp bra alternativ. Här är några marknadsföringskalendermallar från ClickUp som du kan använda:

1. ClickUp-mallen för sociala medier

Hantera inlägg på sociala medier genom att organisera dem efter tema, kanal och publiceringsdatum med ClickUp Social Media Template.

Ladda ner den här mallen Skapa virala inlägg på sociala medier med ClickUp-mallen för sociala medier.

Så här kan du maximera mallens potential:

Optimera arbetsflöden med AI och tidsspårning: Utnyttja ClickUps AI-verktyg och tidsspårningsfunktioner för att förfina dina processer och uppfylla deadlines på ett effektivt sätt.

Organisera innehållet strategiskt: Kategorisera inlägg efter tema, kanal och hashtags och ange tydliga publiceringsdatum för att effektivt kunna spåra och förbättra din innehållsstrategi.

Använd flera vyer för planering: Växla mellan olika vyer, till exempel kalendervyn för schemaläggning och vyn för inlägg på sociala medier för detaljerad spårning, för att planera på ett mer intelligent sätt.

Förenkla hanteringen med integrerade verktyg: Använd Använd marknadsföringsverktyg som tidsspårning, kommentarer och inbyggda analyser för att förenkla hanteringen av sociala medier.

Oavsett om du hanterar ett eller flera sociala mediekonto är denna mall utformad för att göra ditt arbetsflöde på sociala medier mer effektivt och organiserat.

✨Perfekt för: Frilansare och marknadsföringsbyråer som hanterar flera kampanjer

2. ClickUp-marknadsföringskalendermallen

Organisera alla dina marknadsföringsprojekt på ett och samma ställe. Med ClickUps marknadsföringskalendermall blir det enkelt att hålla koll på lanseringar, deadlines och teamaktiviteter.

Ladda ner den här mallen Planera din nästa stora kampanj enkelt med ClickUp-marknadsföringskalendermallen.

Den har funktioner som automatisering, anpassade vyer och beroendevarningar.

Här är vad som gör denna mall så kraftfull:

Anpassade statusar: Spåra framstegen för varje uppgift med statusar som "Behöver uppmärksamhet", "Under granskning" och "Slutförd", så att ditt team håller sig samordnat och uppgifterna flyter smidigt genom processen.

Skräddarsydda vyer: Få tillgång till sex olika vyer, till exempel ”Budget Table View” för att övervaka utgifter och ”Marketing Process List View” för att dela upp komplexa projekt i hanterbara steg.

Avancerade funktioner: Använd beroendevarningar för att identifiera uppgiftsrelationer, integrera e-post för smidig kommunikation och tillämpa prioritetsmärken för att markera kritiska uppgifter, så att inga deadlines missas.

Samarbete i realtid: Lämna feedback, tilldela uppgifter och dela uppdateringar enkelt inom plattformen, vilket förbättrar teamsamarbetet och effektiviteten.

✨Perfekt för: Byråer och egenföretagare som hanterar flera kampanjer

3. ClickUp-mallen för hantering av marknadsföringskampanjer

Hantera, planera och genomför dina marknadsföringskampanjer med den medelnivåmallen ClickUp Marketing Campaign Management Template som ser till att dina projekt löper smidigt.

Ladda ner den här mallen Genomför framgångsrika kampanjer med ClickUps mall för hantering av marknadsföringskampanjer.

Oavsett om du driver en långsiktig marknadsföringskampanj eller ett kortsiktigt projekt finns det flera skäl till varför den här mallen är perfekt för dig:

Med 11 anpassningsbara attribut som "Slutgiltigt innehåll", "Utkast", "Referens", "Godkännande" och "Tilldelat team" kan du se till att all relevant information är lättillgänglig.

Mallen har sju olika vyer, bland annat ”Produktlanseringskampanjlista”, ”Budgetlista” och ”Kalendervy”, som ger en heltäckande översikt över dina kampanjer.

✨Perfekt för: Kreativa byråer och nystartade företag som söker ett strukturerat sätt att hantera kampanjer

4. ClickUp-mallen för redaktionell kalender för innehållsmarknadsföring

Hantera hela din innehållsstrategi med ClickUps mall för redaktionell marknadsföringskalender.

Ladda ner den här mallen Sätt igång ett smidigt samarbete med ClickUps mall för redaktionell marknadsföringskalender!

Denna mall gör det enklare än någonsin att hantera innehållsmarknadsföring. Här är vad du får:

Lägg till detaljerade attribut som copywriter, godkännare och grafisk designer för att fånga specifika detaljer för varje innehållsdel.

Spåra deadlines, övervaka framsteg och effektivisera produktionen för att hålla din innehållsstrategi på rätt kurs.

Få tillgång till din redaktionella kalender genom fyra konfigurationer: ”Kom igång-guide”, ”Progress Board”, ”Publiceringskalender” och ”Innehållsplan”, vilket ger flexibilitet i hanteringen av din innehållsstrategi.

Använd anpassade statusar, fält och vyer som är utformade för att skapa innehåll, så att du får verktygen du behöver för att skapa, planera och följa upp en framgångsrik innehållsstrategi.

✨Perfekt för: Innehållsansvariga och bloggare som vill hålla ordning på sina marknadsföringsinsatser

Läs också: Bästa programvaran för marknadsföringsresurshantering (MRM)

5. Mall för ClickUps redaktionella kalenderlista

ClickUp Editorial Calendar List Template är perfekt för redaktörer som behöver hantera innehållsscheman för webbplatser och bloggar.

Ladda ner denna mall Planera din redaktionella pipeline med den nybörjarvänliga och färdiga mallen ClickUp Editorial Calendar List Template.

Med den här mallen kan du:

Växla enkelt mellan list-, kalender- eller tavelvy för att visualisera din redaktionella plan på det sätt som bäst passar ditt arbetsflöde.

Lägg till detaljer som deadlines, innehållstyp, målgrupp och marknadsföringskanaler för att skapa en omfattande översikt över varje del.

Tilldela uppgifter, ange prioriteringar och lämna kommentarer direkt i mallen så att ditt team håller sig samordnat och informerat.

Skriv utkast till dina blogginlägg och granska dem innan du publicerar dem. Använd ClickUps anpassade statusar för att följa framstegen i varje steg av innehållsskapandet.

✨Perfekt för: Bloggredaktörer och kampanjansvariga som behöver effektiva schemaläggningsverktyg.

6. ClickUp-mallen för publiceringskalender

Spåra alla dina inlägg på sociala medier och bloggscheman med ClickUp-mallen för inläggskalender.

Ladda ner den här mallen Optimera ditt innehållsschema för sociala medier med ClickUp-mallen för publiceringskalender.

Tilldela uppgifter, lägg till deadlines och samarbeta smidigt med ditt team.

Så här kan du använda mallens funktioner på ett effektivt sätt:

Spåra ditt innehålls resa med statusar som "Innehållsskrivning", "Design" och "Godkännande" för att säkerställa tydlighet i varje uppgifts framsteg.

Få tillgång till information genom olika vyer, såsom "Innehållstyp" och "Kalender", för att hitta exakt det du behöver.

Registrera viktiga detaljer som publiceringsdatum, plattformar (t.ex. Instagram, LinkedIn) och innehållstyper (blogg, inlägg på sociala medier, video), så att du enkelt kan sortera och filtrera din innehållskalender.

Tilldela uppgifter, lämna feedback och tagga teammedlemmar direkt i kalendern för smidig kommunikation och snabbare godkännanden.

✨Perfekt för: Små team och enskilda innehållsskapare som vill hålla koll på sina publiceringsscheman

📮 ClickUp Insight: 83 % av kunskapsarbetare förlitar sig främst på e-post och chatt för teamkommunikation. Men nästan 60 % av deras arbetsdag går åt till att växla mellan dessa verktyg och söka efter information. Med en app för allt som har med arbete att göra, som ClickUp, samlas din projektledning, meddelanden, e-post och chattar på ett och samma ställe! Det är dags att centralisera och effektivisera!

7. Mall för redaktionell kalender från ClickUp-bloggen

ClickUp-bloggens redaktionella kalendermall hjälper bloggare att hålla sig konsekventa med sin innehållsstrategi.

Ladda ner den här mallen Släpp loss din produktivitet med ClickUp-bloggens redaktionella kalendermall.

De viktigaste fördelarna med denna mall för bloggredaktionskalender är följande:

Anpassade statusar: Övervaka framstegen för varje blogginlägg med statusar som "Slutfört", "Pågår" och "Att göra", så att du får tydlighet i varje steg.

Flera vyer: Öppna din redaktionella kalender genom olika konfigurationer, inklusive ”Kom igång-guide”, ”Bloggbibliotek”, ”Bloggstadium” och ”Bloggkalender”, för flexibilitet när det gäller att visualisera och hantera ditt innehållsschema.

Anpassning till innehållsmål: Mallen säkerställer att inläggen är aktuella, relevanta och anpassade till dina innehållsmål, vilket underlättar en sammanhängande innehållsstrategi.

✨Perfekt för: Frilansande bloggare och småföretagare som behöver en organiserad innehållskalender.

💡Proffstips: Skapa en innehållspipelinevy genom att ställa in anpassade statusar som "Idé", "Utkast", "Innehåll", "Redigering", "Klar för publicering" och "Publicerad" för att få en översikt över varje blogginläggs färdigställandestadium. Lägg gärna till egna statusar efter behov!

8. ClickUp-mallen för innehållskalender

Anpassa hela din marknadsföringsstrategi med den helt anpassningsbara ClickUp-mallen för innehållskalender.

Ladda ner den här mallen Skapa innehåll utan krångel med ClickUps mall för innehållskalender.

Planera, organisera, hantera och synkronisera din innehållspipeline med precision med hjälp av denna mall. Med den kan du:

Kategorisera ditt innehåll efter typ, målgrupp eller köparens livscykelstadium för att säkerställa en strukturerad och strategisk approach.

Använd funktioner som uppgiftsfördelning, kommentarer och bifogade filer för att underlätta smidig kommunikation och teamarbete.

Samla in viktiga detaljer för varje innehåll med sju anpassningsbara fält: vecka, innehållspelare, relaterade filer, värde, kundgodkännande, publiceringsdatum och anteckningar.

Anpassa denna helt anpassningsbara mall till olika format, till exempel en e-postmarknadsföringskalender eller en marknadsföringskalender för sociala medier, så att den passar dina specifika behov.

✨Perfekt för: Digitala marknadsföringsteam som planerar omfattande kampanjer

Uppnå dina affärsmål på nolltid med ClickUps marknadsföringskalendermallar

Idag kanske du skriver ner kampanjidéer på en servett eller färgkodar uppgifter i ett kalkylblad. Men när dina marknadsföringsambitioner växer kommer du att vilja ha ett bättre sätt att nå dina affärsmål. Det är där rätt verktyg kommer in.

Marknadsföringskalendermallar kan hjälpa dig att bemästra konsten att organisera kampanjer. ClickUps marknadsföringskalendermallar ger den struktur, tydlighet och anpassningsförmåga som ditt växande företag behöver.

Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag och se hur det kan förändra ditt arbetsflöde. Dina kampanjer, din mentala hälsa och dina affärsmål kommer att tacka dig!