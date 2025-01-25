Calendly vs. Acuity Scheduling: Vilket schemaläggningsverktyg är bäst?

Våra morgonscheman kan se olika ut, men vi har troligen alla vanan att kolla kalendern för dagens möten.

En studie visar att chefer lägger cirka 40 % av sin tid på att fatta beslut, varav en stor del sker under möten.

Manuell schemaläggning är dock mycket ineffektivt, med tanke på det stora antalet dagliga möten. Tänk dig att spendera timmar på att gå fram och tillbaka för att hitta en tid som passar båda parter för ett möte – rent kaos!

Det är här schemaläggningsverktyg och kalenderappar som Calendly och Acuity Scheduling kommer in och förenklar bokningsprocessen.

Men vilket är bäst? Vi jämför de två schemaläggningsverktygen mot varandra för att hitta vinnaren. Låt oss börja!

🧠 Rolig fakta: Netflix har tagit itu med ineffektiva möten genom att begränsa deras längd till 30 minuter. Som ett resultat minskade företaget antalet möten med över 65 %, och mer än 85 % av de anställda stödde förändringen.

Vad är Calendly?

Calendly är en ledande programvara för schemaläggning som förenklar samordningen av möten.

Calendly synkroniserar alla dina kalendrar – både privata och professionella – så att andra enkelt kan se när du är tillgänglig och boka möten. Du behåller kontrollen och undviker dubbelbokningar. Den enkla designen passar för privatpersoner, och funktionerna kan skalas upp för att möta behoven hos stora företag, inklusive Fortune 500-företag.

Calendlys funktioner

Calendlys styrka ligger i dess förmåga att passa in i ditt arbetsflöde utan en brant inlärningskurva. Här är vad det har att erbjuda:

Funktion nr 1: Kalenderintegration

Calendly synkroniseras med din Google Kalender, Outlook Kalender och Office 365-paket för att hålla allt organiserat på ett ställe. Det uppdaterar din tillgänglighet i alla länkade kalendrar i realtid, vilket hjälper dig att undvika schemakonflikter.

Funktion nr 2: Inställningar för tillgänglighet

Du kan anpassa din tillgänglighet för olika typer av möten eller team – från att ange arbetstider, lägga till buffertar mellan möten och justera för plats eller tidszon. Genom att anpassa tillgängligheten säkerställer du att du bara bokar möten när du är tillgänglig, vilket gör schemaläggningen enklare för alla.

Funktion nr 3: Integrering av videokonferenser

Calendly integreras med Zoom, Microsoft Teams, Google Meet och andra videokonferensverktyg för att automatiskt lägga till möteslänkar till schemalagda händelser. Detta eliminerar manuell inställning och säkerställer att möteslänkar är redo när ett möte bekräftas, vilket gör fjärrsamarbete mer effektivt.

Funktion nr 4: Anpassade händelsetyper

Du kan anpassa evenemangstyper efter din organisations behov genom att ställa in parametrar som varaktighet, plats och krav på deltagare. Du kan skapa evenemangstyper för enskilda möten, gruppsessioner eller webbseminarier. Lägg till formulär eller frågor för att samla in nödvändig information före mötet, vilket effektiviserar schemaläggningsprocessen.

Funktion nr 5: Delning av schemaläggningslänkar

Med Calendly kan du skapa en personlig länk som du kan dela med kunder och teammedlemmar eller publicera på din webbplats. Denna länk ger andra direkt tillgång till dina lediga tider, vilket eliminerar behovet av e-postväxlingar. Vem som helst kan enkelt boka ett möte utifrån din tillgänglighet, vilket sparar tid och förbättrar schemaläggningens effektivitet.

Calendlys priser

Gratis

Standard: 12 $/plats/månad

Teams : 20 $/plats/månad

Enterprise: Från 15 000 dollar/år

💡Proffstips: Lägg till buffertid mellan möten för att undvika överlappningar och ge dig själv en paus. Möten utan avbrott kan tömma dig på energi och göra att du missar viktiga detaljer på grund av utmattning.

Vad är Acuity Scheduling?

Acuity Scheduling är ett onlineverktyg för tidsbokning som går utöver grundläggande schemaläggning.

Det gör det möjligt för inbjudna att välja tillgängliga tidsluckor och låter dig hantera din tillgänglighet. Det inkluderar även hantering av kunddatabaser, anpassningsbara intagsformulär och fakturering. Acuity Scheduling förenklar bokningar och kundinteraktioner för småföretagare som stylister, coacher och terapeuter.

Acuity Schedulings funktioner

Acuity Scheduling kombinerar schemaläggning med verktyg för hantering av kunder, betalningar och varumärkesprofilering, vilket gör det idealiskt för företag som arbetar med tidsbokningar.

Funktion nr 1: Anpassningsbara schemaläggningsalternativ

Du kan enkelt kontrollera din tillgänglighet genom att ställa in specifika bokningstider, hålla virtuella möten eller lektioner och blockera personlig tid.

Acuity Scheduling gör det möjligt för kunder att boka utifrån sina preferenser, vilket gör schemaläggningen flexibel och effektiv för en eller flera platser.

Funktion nr 2: Automatiserad hantering av bokningar

Inbyggda automatiseringsfunktioner som hanterar bokning av möten, påminnelser och kvitton hjälper dig att spara tid. Kunderna kan avboka eller boka om sina möten via onlinekalendrar utan din inblandning. Samtidigt minskar automatiserade arbetsflöden antalet uteblivna möten och säkerställer en smidigare schemaläggningsupplevelse.

Funktion nr 3: Säker betalningsintegration

Acuity Scheduling förenklar betalningar med integrationer för Stripe, Square och PayPal. Det möjliggör förskottsbetalningar, dricks och depositioner samtidigt som kreditkort lagras för att förhindra uteblivna besök. Det låter dig också skapa fakturor och kvitton samt sälja tilläggstjänster vid utcheckningen.

Du kan anpassa kundupplevelsen med anpassade intagsformulär för att samla in relevant information före möten. Använd lojalitetsverktyg för att uppmuntra återkommande bokningar och erbjuda paket, presentkort eller prenumerationer som får kunderna att komma tillbaka. Dessa funktioner hjälper dig att bygga starkare kundrelationer och driva långsiktig tillväxt.

Funktion nr 5: Kraftfulla integrationer och tillgänglighet

Integrationer för sociala plattformar som Instagram, Google och Facebook gör det möjligt för kunder att boka tid direkt med Acuity Scheduling. Plattformen integreras också med tredjepartsappar som Zapier, MailChimp och Google Analytics för att förbättra arbetsflödet.

Priser för Acuity Scheduling

Nyhet: 20 $/månad

Växande: 34 $/månad

Powerhouse: 61 $/månad

Företag: Anpassade priser

📮 ClickUp Insight: 37 % av arbetstagarna skickar uppföljningsanteckningar eller mötesprotokoll för att spåra åtgärdspunkter, men 36 % förlitar sig fortfarande på andra, fragmenterade metoder. Enligt forskning från ClickUp kan viktiga insikter som du behöver gå förlorade i kommunikationskanaler som chattar, e-postmeddelanden eller kalkylblad om det inte finns ett enhetligt system för att dokumentera beslut. Med ClickUp kan du omvandla möten till uppgifter direkt från ClickUps kalendervy. Du kan också omedelbart omvandla konversationer till genomförbara uppgifter i alla dina uppgifter, chattar och dokument – så att ingenting faller mellan stolarna.

Calendly vs. Acuity Scheduling: Jämförelse av funktioner

Båda verktygen tillgodoser schemaläggningsbehov, men fokuserar på olika styrkor. Här är en jämförelse av deras viktigaste funktioner:

Funktion/Plan Calendly Acuity Scheduling Schemaläggningstyper Obegränsat 1-1 (gratis), flera typer Tidsbeställningsbaserat (personligt eller online) Integration Över 100 integrationer (Zoom, Stripe, etc. ) Stripe, Square, PayPal och andra integrationer Användarhantering Grundläggande till avancerade funktioner Verktyg för kundhantering, spårning av möten Mobil- och anknytningsåtkomst Mobilapp och webbläsartillägg Mobilapp Avancerade funktioner Rapportering, automatisering (Teams/Enterprise) Betalningar, kundhantering, varumärkesverktyg Testversion tillgänglig Gratis grundläggande plan, provperiod för premium Gratis provperiod för schemaläggningsprogrammet, inte för bokningar.

Funktion nr 1: Användarvänlighet

Calendly är känt för sin enkelhet. Plattformen erbjuder ett minimalistiskt, intuitivt gränssnitt som gör att du kan komma igång på några minuter. Från att bädda in din kalender på en webbplats till att ställa in flera evenemangstyper, Calendly gör inlärningskurvan kort.

Å andra sidan riktar sig Acuity Scheduling mer till användare som behöver avancerade anpassningsalternativ trots sin enkelhet. Dess funktioner, som intagsformulär och självbokning för kunder, kan vara överväldigande för förstagångsanvändare men är värdefulla för företag.

🏆 Vinnare: Calendlys enkla gränssnitt och tillgänglighet gör det till ett självklart val för enskilda personer och mindre team. Acuity Scheduling är dock bättre för dem som prioriterar anpassningsbarhet framför enkelhet.

Funktion nr 2: Anpassning och varumärkesprofilering

Calendly stöder visserligen vissa varumärkesalternativ, men dess anpassningsmöjligheter är begränsade. Du kan justera färger och lägga till en logotyp, men det erbjuder inte djup för skräddarsydda kundinteraktioner.

När det gäller att skräddarsy schemaläggningsupplevelsen ligger Acuity Scheduling i täten. Det gör det möjligt för användare att anpassa bekräftelser av bokningar, påminnelser och intagsformulär i stor utsträckning. Företag kan också lägga till anpassade varumärkeselement, såsom logotyper och färgscheman, för att ge kunderna en enhetlig upplevelse.

🏆 Vinnare: Acuity Scheduling för sina robusta anpassnings- och varumärkesfunktioner, som tillgodoser företag som vill ha en bokningsupplevelse som stämmer överens med deras varumärkesidentitet.

Funktion nr 3: Integrationer och automatisering

Båda verktygen är utmärkta på detta område, men deras inriktning varierar.

Calendly integreras med de största kalenderplattformarna och verktygen som Zoom, Slack och Salesforce. Om du har ett större team som arbetar i flera tidszoner och behöver schemalägga enligt round-robin-principen, underlättar Calendly arbetet.

Acuity Scheduling tar dock automatiseringen ett steg längre med arbetsflöden som kräver kundbetalningar eller ifyllande av formulär innan bokningen bekräftas. Integrationen med betalningsleverantörer som Stripe och PayPal ger det en fördel för företag med transaktionsbehov.

🏆 Vinnare: Det är oavgjort. Calendly är bättre för allmän schemaläggning och teamarbetsflöden. Å andra sidan passar Acuity Schedulings integrationer och automatisering bättre för serviceinriktade företag som kräver betalning eller detaljerade kunduppgifter i förväg.

Funktion nr 4: Betalningshantering

Calendly erbjuder även betalningshantering med Stripe och PayPal. Dess funktioner är dock bättre för enklare transaktioner och är mindre mångsidiga än Acuity Schedulings.

För företag som kräver förskottsbetalning är Acuity Scheduling det starkare alternativet. Tack vare integrationen med Stripe, Square och PayPal kan du ta betalt eller ta emot depositioner under schemaläggningen. Denna funktion är idealisk för konsulter, terapeuter eller andra tjänsteleverantörer.

🏆 Vinnare: Acuity Scheduling, för sina mogna och flexibla betalningshanteringsfunktioner.

Funktion nr 5: Gruppbokning och klasser

Acuity Scheduling erbjuder mer avancerade funktioner för gruppbokning, vilket gör det perfekt för företag som anordnar kurser, workshops eller gruppmöten. Du kan ställa in kapacitetsgränser, hantera väntelistor och låta kunder boka platser i delade sessioner.

Calendly stöder också gruppaktiviteter, men i en mer grundläggande form. Det är effektivt för teambaserade aktiviteter som webbseminarier eller möten, men saknar den komplexitet som krävs för att hantera gruppklasser.

🏆 Vinnare: Acuity Scheduling, för sina skräddarsydda verktyg för hantering av gruppevenemang och kurser.

Funktion nr 6: Mobil tillgänglighet

Båda plattformarna erbjuder mobila schemaläggningsappar, men upplevelsen skiljer sig åt.

Calendlys app är lättviktig och fokuserar på kärnfunktioner, som hantering av evenemangstyper, tillgänglighet och aviseringar. Acuity Schedulings app är kanske lite mer komplex, men erbjuder ytterligare funktioner som en klientinformationshanterare och tillgång till intagsformulär när du är på språng.

🏆 Vinnare: Calendly, för sin strömlinjeformade och användarvänliga mobilapp.

Funktion nr 7: Prissättning och värde

Calendly erbjuder en enkel prisstruktur med ett gratis baspaket för enskilda användare och prisvärda betalda teampaket.

Acuity Scheduling har ingen gratisversion. Men även deras grundläggande prisnivå inkluderar funktioner som kundhantering, verktyg för online-möten och betalningshantering.

🏆 Vinnare: Beror på dina behov. Calendly är perfekt för kostnadsmedvetna användare, medan Acuity Scheduling ger mer valuta för pengarna om du behöver dess avancerade verktyg.

Calendly vs. Acuity Scheduling på Reddit

Diskussionerna på Reddit visar en blandning av beröm och frustration för Calendly och Acuity Scheduling.

Många användare av Acuity Scheduling uppskattar dess robusta funktionsuppsättning, särskilt för företag som behöver återkommande möten, betalningshantering och webbplatsintegration.

Ett gemensamt tema är dock bristen på ett responsivt kundsupportteam. Användaren martinmick skriver:

Jag har använt Acuity i ungefär fyra år och det har fungerat bra. Vid den tiden var priset cirka 200 dollar per år – jag har fått behålla det priset – för alla mina behov. Jag använder det på min WP-sajt och det är enkelt att integrera. Dessutom kan en kund ställa in återkommande sessioner, eftersom det är ett alternativ när man ställer in sessioner. Den enda nackdelen har varit kundtjänsten. Om du ställer en fråga till Acuity gör de en sökning i deras FAQ (upprepade gånger) innan du kan skicka en fråga direkt till Acuitys personal. Även då är Acuity inte till någon hjälp, eftersom de arbetar för att undvika att svara på frågor. Och när de gör det är det ett automatiskt svar.

Samtidigt rankas Calendly högre på Reddit för sin användarvänlighet och minimalistiska design. Användare som prioriterar enkel programvara för uppgiftsschemaläggning föredrar appen. En användare, Celeron Hubbard, säger:

… Jag har kopplat det till min kalender på Exchange365. Sedan skapade jag ett objekt som heter ”boka 30 minuter med mig”. Det har en permanent URL. När någon besöker den kontrollerar den automatiskt min kalender för tillgänglighet och låter personen automatiskt boka en 30-minuters tid med mig för vad som helst. Jag får en inbjudan, accepterar den och klart. Jag har gratisplanen. Har aldrig använt den förut i år, men jag gillar den verkligen.

Acuity Scheduling verkar vara favoriten för återkommande möten och schemaläggning av lektioner. Calendly har dock en fördel i form av sin kostnadsfria nivå, som är tillräckligt robust för ensamföretagare och mindre företag som har engångsmöten.

Möt ClickUp: Det bästa alternativet till Calendly vs. Acuity Scheduling

Om Calendly och Acuity Scheduling känns begränsade eftersom de enbart fokuserar på schemaläggning, kan ClickUp vara den perfekta lösningen. Det är appen som har allt för arbetet!

ClickUp går utöver bokningar och erbjuder verktyg som kombinerar schemaläggning med uppgiftshantering, teamsamarbete och en projektledningskalender.

Här är en titt på varför ClickUp sticker ut som ett bra alternativ till Calendly och Acuity Scheduling:

ClickUps fördel nr 1: ClickUp-kalendervy

Hantera uppgifter, händelser och deadlines i en kalender med ClickUp Calendar View.

ClickUps kalendervy är mer än bara ett schemaläggningsverktyg, det är en centraliserad hubb för din tid och dina uppgifter. Till skillnad från Calendly eller Acuity Scheduling, som fungerar som fristående schemaläggningsverktyg, integreras ClickUps kalender med dina uppdrag, projekt och arbetsflöden.

Anpassningsbara filter : Visa händelser och uppgifter baserat på ansvariga, : Visa händelser och uppgifter baserat på ansvariga, arbetsprioritet eller förfallodatum.

Uppdateringar i realtid : Håll din schemaläggning dynamisk och korrekt i takt med att projekten utvecklas, med en kalender som automatiskt återspeglar alla förändringar.

Flera kalendervyer : Växla mellan dag-, vecko- eller månadsvy för att passa dina planeringsbehov, vilket ger flexibilitet oavsett projektets omfattning.

Färgkodade kalenderposter : Skilj mellan händelser, uppgifter och påminnelser med hjälp av anpassningsbara färgmärken.

Samarbete i realtid : Tilldela kalenderhändelser eller deadlines till teammedlemmar, som kan uppdatera dem i realtid, så att alla är på samma sida.

Zoom-integration: Planera möten och delta i dem direkt från din kalender samtidigt som du bifogar relevanta projektuppgifter eller filer.

Genom att integrera olika funktioner som aviseringar, kalendrar, e-postmeddelanden och arbetsflöden i projektets genomförande gör ClickUp att medarbetarna slutar fokusera på att ständigt granska olika tekniska mekanismer och istället kan koncentrera sig på uppgifter som skapar värde.

Genom att integrera olika funktioner som aviseringar, kalendrar, e-post och arbetsflöden i projektets genomförande gör ClickUp att medarbetarna slutar fokusera på att ständigt granska olika tekniska mekanismer och istället kan koncentrera sig på uppgifter som skapar värde.

ClickUps fördel nr 2: ClickUp Meetings

Länka agendor, anteckningar och uppföljningar till uppgifter med ClickUp Meetings.

ClickUp Meetings funktioner är utformade för att göra varje möte meningsfullt och genomförbart, utöver enkel schemaläggning av möten. Denna allt-i-ett-strategi säkerställer att möten inte längre är isolerade händelser utan en integrerad del av ditt arbetsflöde.

Länkade uppgifter och projekt : Koppla mötesagendor direkt till pågående uppgifter eller projekt så att varje diskussion blir genomförbar och spårbar.

Mallar för återkommande möten : Använd anpassningsbara : Använd anpassningsbara mallar för dagliga planerare för veckovisa teammöten eller kundmöten för att spara tid och upprätthålla konsekvens.

Omfattande mötesanteckningar : Samarbeta på dokument under möten och länka dem till projekt för sammanhang och ansvarsskyldighet.

Handlingsbara uppföljningar : Tilldela uppföljningsuppgifter eller anteckningar till specifika teammedlemmar under mötet, så att ingenting missas.

Hantering av återkommande möten: Planera återkommande möten enkelt och koppla dem till större mål eller uppgifter, så slipper du mata in dem manuellt igen.

ClickUps fördel nr 3: ClickUp-kalenderplaneringsmall

Ladda ner den här mallen Planera och följ upp framsteg på ett smartare sätt med ClickUp Calendar Planner Template.

ClickUp Calendar Planner Template förenklar hanteringen av komplexa scheman genom att erbjuda en färdig struktur för olika planeringsbehov.

Planering av marknadsföringskampanjer : Planera och spåra marknadsföringsuppgifter, deadlines och kampanjlanseringar, med möjlighet att justera datum i farten.

Evenemangskoordinering : Planera evenemang och hantera deadlines med lätthet, tilldela specifika uppgifter till teammedlemmar och följ samtidigt upp framstegen.

Integrerad uppgiftshantering : Koppla planerade kalenderhändelser till bredare projektuppgifter så att inga deadlines missas.

Progress tracking: Visualisera uppgiftsfullbordandegraden direkt i kalendern, så att du kan övervaka framstegen i realtid.

ClickUps fördel nr 4: ClickUp Time Management

Spåra tid, blockera timmar och hantera arbetsbelastningar med ClickUp Time Management.

Utöver de enkla schemaläggningsfunktionerna erbjuder ClickUp Time Management en helhetssyn på hantering av tid och resurser.

Inbyggd tidrapportering : Spåra tiden som läggs på enskilda uppgifter eller projekt, vilket är särskilt användbart för kundfakturering eller resursplanering.

Tidsblockering : Tilldela specifika tidsluckor för : Tilldela specifika tidsluckor för koncentrerat arbete eller möten, så att din dag blir strukturerad och fokuserad.

Visualisering av arbetsbelastning : Se teammedlemmarnas arbetsbelastning och tillgänglighet för att optimera schemaläggningen och undvika överbelastning av resurser.

Automatiska påminnelser: Få aviseringar om kommande deadlines, möten eller försenade uppgifter så att du inte missar något.

ClickUps fördel nr 5: ClickUp Calendly-integration

Synkronisera Calendly-möten med ClickUps uppgifts- och projektledning via ClickUp Calendly Integration.

Arbetar du redan med Calendly? Med ClickUps Calendly-integration kan du fortsätta schemalägga dina möten och bädda in dem i ClickUps produktivitetsekosystem.

Skapa uppgifter från Calendly-bokningar : Generera automatiskt uppgifter i ClickUp när ett nytt möte bokas i Calendly.

Synkronisera scheman : Länka Calendly-händelser till ClickUps kalender för en samlad översikt över alla möten, uppgifter och deadlines.

Automatisera arbetsflöden: Använd : Använd ClickUp Automations för att utlösa uppföljningsuppgifter eller påminnelser baserat på Calendly-möten.

Välj ClickUp framför Calendly och Acuity Scheduling

Calendly och Acuity Scheduling är utmärkta verktyg för att boka möten, men integreras inte i den större produktivitetsbilden.

Med ClickUp planerar du inte bara möten – du integrerar dem i ett mer holistiskt system som integreras med resten av ditt arbete. Du kan länka varje möte till genomförbara uppgifter, visualisera varje deadline tillsammans med din övriga arbetsbelastning och spåra varje minut för maximal effektivitet.

Till skillnad från Calendly och Acuity Scheduling erbjuder ClickUp dynamiska kalendervyer, inbyggda mallar för tidshantering och integrationer som kopplar dina scheman till dina arbetsflöden.

Om du letar efter en plattform som inte bara hanterar din tid utan också hjälper dig att uppnå mer med den, är ClickUp det självklara valet. Registrera dig gratis på ClickUp för att komma igång.