Bästa allt-i-ett-CRM-programvaran att utforska

Kundrelationshantering är ingen lätt uppgift.

Att jonglera med allt, från kundinteraktioner och potentiella leads till marknadsföringskampanjer och försäljningspipelines, blir snart överväldigande och påverkar din förmåga att avsluta affärer.

Men här är den goda nyheten: rätt allt-i-ett-CRM-programvara kan centralisera allt på ett säkert ställe, vilket gör det enklare att hålla koll på alla dina prioriteringar. 💡

En undersökning visade att företag som använder CRM-system har 86 % större sannolikhet att uppnå eller överträffa sina försäljningsmål. 📈 Varför inte bli en del av den statistiken?

I den här guiden utforskar vi världen av CRM-lösningar, lyfter fram de viktigaste funktionerna att leta efter och presenterar de tio bästa CRM-programvarorna som förenklar ditt arbetsflöde och ökar din produktivitet. Läs vidare!

Vad ska du leta efter i ett allt-i-ett-CRM-verktyg?

När du väljer en allt-i-ett-CRM-lösning finns det flera viktiga funktioner att tänka på. Låt oss gå igenom dem för att hjälpa dig i ditt beslutsfattande:

Användarvänligt gränssnitt: Välj ett CRM-system som är lätt att navigera i och som kräver minimal inlärning, även för teammedlemmar som kanske inte är så tekniskt kunniga. Detta säkerställer att alla snabbt kan anamma systemet utan omfattande utbildning.

Anpassningsbar: Leta efter ett CRM-system som erbjuder flexibilitet och anpassningsmöjligheter. Detta gör att du kan skräddarsy försäljningsprocesser, lägga till anpassade datafält och utforma automatiserade arbetsflöden som passar just dina affärsbehov.

Omfattande funktioner: Prioritera ett CRM-system som täcker ett brett spektrum av viktiga funktioner, såsom lagring av kunddata, spårning av leads, Prioritera ett CRM-system som täcker ett brett spektrum av viktiga funktioner, såsom lagring av kunddata, spårning av leads, hantering av försäljningspipelines och lansering av marknadsföringskampanjer på flera plattformar.

Analys och rapportering: Välj ett CRM-system som erbjuder kraftfulla analys- och rapporteringsverktyg. Dessa spårar viktiga mätvärden, såsom försäljningspipelinens prestanda, och genererar regelbundna rapporter, vilket hjälper dig att upptäcka trender och utveckla datadrivna strategier för att förbättra verksamheten.

Integrerbart och skalbart: Välj ett CRM-system med starka integrationsmöjligheter, så att det smidigt kan anslutas till dina befintliga arbetsflödessystem. Välj dessutom ett system som kan skalas upp i takt med att ditt företag växer, så att du slipper göra en komplett systemöversyn längre fram.

De 10 bästa allt-i-ett-CRM-verktygen att utforska

Här är en sammanställd lista över de 10 bästa allt-i-ett-CRM-programvarulösningarna, med deras utmärkande funktioner, begränsningar, priser och betyg för att hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut:

1. ClickUp (Bäst för hantering av kundrelationer och projektledning)

Läs mer Spåra leads, bygg upp en kunddatabas, hantera kundrelationer och projekt och mycket mer med ClickUp CRM.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform som eliminerar behovet av flera andra verktyg. Den erbjuder samarbets-, projektlednings- och CRM-funktioner på ett och samma ställe.

Med ClickUp CRM kan du bygga den perfekta kunddatabasen för att lagra och analysera kontakter, kunddata och information om affärer för dina affärsprocesser. Du kan också centralisera kundkontakterna genom att integrera dina e-postmeddelanden med ClickUp. Dessutom kan du se kundrelationer och engagemang på ett ögonblick och analysera data för kundinsikter.

Med ClickUp Sales kan du dessutom visualisera processerna i din försäljningspipeline, spåra leads och kontoaktivitet samt samarbeta effektivt med kunderna kring affärer.

ClickUp erbjuder också en mängd olika CRM-mallar som är anpassningsbara och lättillgängliga, så att du snabbt kan anpassa plattformen efter dina specifika affärsbehov.

Ladda ner den här mallen Hantera och stärk dina kundrelationer enkelt med ClickUp CRM-mallen.

Clickups CRM-mall ger dig det ramverk du behöver för att hantera hela kundcykeln på ett och samma ställe. Den hjälper dig att hantera och prioritera dina leads, kontakter, affärer och konton tillsammans med dina teammedlemmar.

Med den här mallen kan du bygga en centraliserad CRM-databas, spåra leads och affärsmöjligheter, prioritera uppgifter efter försäljningsstadium och använda insikter från kunddata för att bygga djupare kundrelationer och driva på företagets tillväxt.

På så sätt hjälper det dig att:

Effektivisera leadhanteringen och se till att inga möjligheter går förlorade

Centralisera kommunikationen för bättre samarbete och effektivitet

Prioritera affärer och uppgifter utifrån deras försäljningsstadium

Få praktiska insikter för att effektivt vårda kundrelationer

Perfekt för: Sälj- och marknadsföringsteam samt företag som vill hantera leads, kontakter, affärer och konton samt bygga starka kundrelationer.

Utöver mallen som nämns ovan erbjuder ClickUp andra användarvänliga och anpassningsbara mallar, såsom ClickUps CRM-mall och ClickUps försäljnings-CRM-mall, som hjälper dig att effektivt hantera både dina kundrelationer och försäljningsprocesser. Dessa mallar ger ett omfattande ramverk för att spåra leads, hantera möjligheter och organisera din försäljningspipeline.

ClickUps bästa funktioner

Få detaljerad insikt i dina kunddata och försäljningsprocesser med hjälp av visuellt tilltalande diagram och grafer i ClickUp Dashboards.

Utvärdera ett bibliotek med över 1000 mallar för att förenkla ditt CRM-arbetsflöde.

Automatisera repetitiva arbetsuppgifter och skapa personliga kundresor med hjälp av ClickUp Automations och ClickUp Brain.

Håll koll på ditt CRM-arbetsflöde när du är på språng med ClickUps mobilapp.

Begränsningar för ClickUp

ClickUp har så många funktioner att det kan ta ett tag för dig att lista ut hur du använder dem för att bäst tillgodose dina behov.

ClickUps AI-drivna verktyg är endast tillgängligt med betalda abonnemang.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per medlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

ClickUp har varit en allt-i-ett-lösning som lever upp till sitt mål, där vi kan hantera nästan alla aspekter av vår affärsverksamhet. Detta inkluderar sådant som webbdesignprojekt, sökmotoroptimering för kunder, hantering av sociala medier och affärshantering för två andra associerade företag.

ClickUp har varit en allt-i-ett-lösning som lever upp till sitt mål, där vi kan hantera nästan alla aspekter av vår affärsverksamhet. Detta inkluderar sådant som webbdesignprojekt, sökmotoroptimering för kunder, hantering av sociala medier och affärshantering för två andra associerade företag.

2. HubSpot (Bäst för hantering av kunder, försäljning och marknadsföring)

HubSpot erbjuder en av de bästa allt-i-ett-CRM-programvarorna för säljteam, kundtjänstteam, säljchefer, marknadsförare och företagare.

HubSpots CRM-programvara går utöver kontaktadministration och innehåller funktioner för affärshantering, e-postspårning, uppgiftshantering, mötesplanering, livechattar och många andra aktiviteter.

Det gör det möjligt för dig och ditt team att spåra och analysera hela din försäljningspipeline i realtid på en visuell instrumentpanel. Det ger detaljerade rapporter om försäljningsaktiviteter och teamets prestationer och gör det möjligt för dig att upptäcka flaskhalsar och tillväxtmöjligheter.

Det stöder även marknadsföringsautomatisering. Det gör det möjligt att skapa och publicera personliga e-postmarknadsföringskampanjer, meddela ditt team när potentiella kunder öppnar e-postmeddelanden och schemalägga uppföljningar vid rätt tidpunkt för att driva konverteringar.

HubSpots bästa funktioner

Få tillgång till funktioner som AI-e-postskrivare, e-postmallskapare och formulärskapare.

Odla leads med verktyg för leadgenerering

Hantera landningssidor och annonser med verktyg för att skapa landningssidor och hantera annonser.

Skapa en gemensam inkorg och ge snabb kundsupport med ärendehantering och andra verktyg för kundhantering.

HubSpots begränsningar

Några användare rapporterar att priset är högre än för andra verktyg, vilket kan vara en nackdel för småföretag eller nystartade företag. Vissa användare kan uppleva en inlärningskurva när det gäller att använda avancerade verktyg.

HubSpot-priser

Gratis

Startplattform för kunder: 16 USD/månad per användare

Professionell kundplattform: 1 300 USD/månad per 5 användare

Kundplattform för företag: 4 300 USD/månad per 7 användare

HubSpot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 29 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4 000 recensioner)

3. Salesforce (Bäst för AI-driven kundrelationshantering)

Salesforce är en populär allt-i-ett-CRM-plattform, skräddarsydd för att samordna dina sälj-, handels-, marknadsförings- och serviceteam samtidigt som kundnöjdheten säkerställs.

Salesforces CRM ger dig en helhetsbild av varje försäljningsinteraktion. Det hjälper dig att erbjuda kunderna en mer personlig upplevelse, attrahera fler potentiella kunder och avsluta fler affärer.

Dess smarta AI-funktioner gör det möjligt för dig att skapa effektiva uppföljningsplaner för leads, utforma mer engagerande marknadsföringskampanjer och agera snabbare på andra uppgifter. I slutändan hjälper det dig att öka din produktivitet och öka dina intäkter.

Salesforces bästa funktioner

Skapa personliga e-postmeddelanden och automatisera försäljningsprocesser med Sales AI

Skapa en kunskapsbas för kundproblem och lösningar med AI-agenter och lösa aktuella kundproblem på ett tillfredsställande sätt.

Skapa SEO-vänliga produktbeskrivningar, ge produktrekommendationer och skapa smidiga köpupplevelser.

Få insikter i kundengagemangsdata med dynamiska instrumentpaneler

Begränsningar i Salesforce

Salesforce har en brant inlärningskurva, vilket kan göra det svårt för nya användare att snabbt anpassa sig till plattformen.

Vissa användare rapporterar att mobilappen har begränsade funktioner, vilket kan hämma produktiviteten när man använder den på resande fot.

Priser för Salesforce

Enterprise: 165 $/månad per användare

Obegränsat: 330 $/månad per användare

Einstein 1 Sales: 500 USD/månad per användare

Salesforce-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 80 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 18 000 recensioner)

4. Zoho CRM (Bäst för säker och pålitlig kundrelationshantering)

Zoho CRM är ett annat populärt exempel på CRM-programvara som erbjuder ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt. Dess migreringslösning Zwitch gör det enkelt att överföra dina befintliga kunddata.

Det gör det dessutom möjligt för dig att anpassa CRM-funktionerna efter dina unika affärsbehov. Det gör att du kan hålla koll på vad som händer i varje steg av din försäljningscykel, från leadgenerering till affärsavslut.

Zoho CRM är säkert och pålitligt och garanterar att alla dina data förblir säkra med säkerhetsåtgärder som kryptering, IP-begränsningar och tvåfaktorsautentisering.

Zoho CRM:s bästa funktioner

Automatisera processer, såsom inmatning av kunddata, schemaläggning av uppföljningar etc.

Få tillgång till funktioner som Zoho Analytics, Zoho Forms, Zoho Campaigns etc.

Håll dig uppdaterad även när du är på resande fot med Zohos mobilapp.

Integrera med över 300 tredjepartsapplikationer

Begränsningar för Zoho CRM

Den initiala installationen kan ta lite tid, vilket kan leda till förseningar i igångsättningen.

Mobilappen kan ibland kännas klumpig, vilket kan påverka effektiviteten och den övergripande användarupplevelsen.

Priser för Zoho CRM

Standard: 20 $/månad per användare

Professional: 35 $/månad per användare

Företag: 50 $/månad per användare

Ultimate: 65 $/månad per användare

Zoho CRM-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 6 000 recensioner)

5. Pipedrive (Bäst för lead- och försäljningshantering)

Pipedrive är ett användarvänligt CRM-system för lead- och försäljningshantering som integrerar alla försäljningsflöden i ett enda arbetsområde.

Pipedrive hjälper dig att bli mer organiserad och optimera dina leads. Det hjälper dig också att hålla koll på din försäljningspipeline och ger dig insikter i realtid så att du enkelt kan identifiera vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Dessutom hjälper det dig att anpassa och automatisera processer i din försäljningspipeline, så att du kan fokusera mer på att sälja och avsluta affärer framgångsrikt.

Pipedrives bästa funktioner

Håll koll på affärernas värde, deras vinstprocent och förväntade slutdatum.

Filtrera och sortera försäljningsprocesser efter teammedlem eller fas

Övervaka e-postleveransstatus, öppnade e-postmeddelanden, klickfrekvenser etc.

Integrera med över 500 tredjepartsapplikationer

Begränsningar i Pipedrive

Vissa integrationer kan vara mer komplexa att konfigurera än andra.

Pipedrive har ett begränsat utbud av marknadsföringsfunktioner jämfört med andra verktyg.

Pipedrive-priser

Essential: 24 $/månad per användare

Avancerat: 44 $/månad per användare

Professional: 64 $/månad per användare

Kraft: 79 $/månad per användare

Enterprise: 129 $/månad per användare

Pipedrive-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

🌎 Faktakontroll: Cirka 43 % av företagen har rapporterat att användningen av ett allt-i-ett-CRM-system sparar deras anställda 5–10 timmar värdefull tid per vecka, medan 34 % har upptäckt att det hjälper till att förkorta den genomsnittliga försäljningscykeln med 1–2 veckor.

6. Freshsales (Bäst för AI-driven försäljningshantering)

Freshsales är en AI-driven CRM-programvara som utvecklats av Freshworks för säljteam och företag.

Med hjälp av Freddy AI hjälper Freshsales dina säljteam att utforma och lansera smarta marknadsföringskampanjer som är skräddarsydda för specifika användarprofiler. Dessa kampanjer hjälper i sin tur till att generera och fånga upp leads. Det hjälper också ditt team att kvalificera och spåra leads i hela säljprocessen.

Dessutom hjälper Freshsales till att rensa upp i ditt säljteams vy och omorganisera den så att viktiga detaljer finns direkt framför dem. Det gör det möjligt för ditt team att bättre förstå och interagera med potentiella kunder och kunder över flera kanaler, vilket leder till högre konverteringsgrader och hjälper dem att avsluta fler affärer.

Freshsales bästa funktioner

Planera din försäljningsprocess med Kanban-tavlan

Få insikt i försäljningsprocesser och automatisera repetitiva processer med AI

Skapa personliga e-postmeddelanden och förbättra kommunikationen med kontextuella insikter som samlats in från Freddy AI.

Identifiera och prioritera lovande leads med hög lead-poäng och öka dina vinstchanser.

Begränsningar för Freshsales

Freshsales erbjuder färre tredjepartsintegrationer jämfört med andra verktyg.

Den kostnadsfria versionen erbjuder begränsade funktioner (t.ex. begränsat lagringsutrymme, begränsningar för samtalsinspelning etc.) jämfört med de betalda versionerna.

Priser för Freshsales

Tillväxt: 11 $/månad per användare

Pro: 47 $/månad per användare

Enterprise: 71 $/månad per användare

Freshsales betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 600 recensioner)

Enligt en undersökning från Freshworks är det 34 % mer sannolikt att företag som använder ett CRM-system med generativ AI förbättrar och rapporterar exceptionell kundservice än de som inte gör det.

7. Keap (Bäst för automatiserad kundrelationshantering)

Keap är ett av de mest populära allt-i-ett-CRM-verktygen med funktioner för försäljnings- och marknadsföringsautomatisering för småföretag.

Med Keap kan du samla in kontakter från sociala medier, leadformulär och andra platser och lagra informationen på ett organiserat sätt. Keap låter dig hantera både kunduppgifter och interaktioner i ett enda användarvänligt system.

Du kan använda Keaps automatiserade försäljnings- och marknadsföringsfunktioner för att erbjuda personliga kundupplevelser. Keap hjälper dig att bygga starka relationer med kunderna, öka försäljningen av dina produkter/tjänster och generera intäkter.

Keaps bästa funktioner

Integrera med en mängd olika appar, inklusive Gmail, PayPal etc.

Spåra statusen för leads och kunder i ditt system

Automatisera processen för uppföljning av potentiella kunder

Få insikt i kundernas köptrender och mönster

Keaps begränsningar

Användare kan tycka att det är lite överväldigande att navigera i Keap i början.

Småföretag kan tycka att Keaps betalda plan är dyr.

Keap-priser

Från 299 $/månad för 2 användare

Keap-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 1 000 recensioner)

8. Insightly (Bäst för moderniserad kund- och projektledning)

Insightly är ett modernt, allt-i-ett CRM-verktyg med funktioner för affärsmöjligheter, pipeline, projektledning och mycket mer.

Insightly låter dig anpassa fält och projektledningsstadier för att möta dina specifika affärsbehov. Det hjälper dig också att driva marknadsföringskampanjer, attrahera besökare och driva konverteringar.

Dessutom kan du skapa personliga kundresor med marknadsföringsverktyg. Det hjälper dig att stärka dina kundrelationer ytterligare genom att ge dig möjlighet att erbjuda snabb och pålitlig kundsupport.

Insightlys bästa funktioner

Centralisera och utöka din kundbas

Använd flexibla e-postmallar och kommunicera bättre

Integrera med över 2000 appar från tredje part

Få djupgående insikter om dina kunder och försäljningsprocessen

Insightlys begränsningar

Vissa användare kan tycka att de många anpassningsalternativen är överväldigande.

Svarstiden för kundsupporten kan ibland vara långsam.

Insightly-priser

CRM Plus: 29 $/månad per användare

Professional: 49 $/månad per användare

Enterprise: 99 $/månad per användare

Insightly-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4/5 (över 600 recensioner)

💡Proffstips: Behöver du ett snabbt sätt att skapa personliga kundresor? Använd mallar för kundresor för att skräddarsy upplevelser efter kundernas behov och önskemål, från första kontakten till uppföljning efter försäljningen, och öka konverteringarna och kundlojaliteten.

9. Monday CRM (Bäst för hantering av aktiviteter före och efter försäljning)

Monday CRM är ett lättanvänt, flexibelt och anpassningsbart allt-i-ett-CRM för ideella organisationer, småföretag och större företag.

Monday CRM erbjuder en rad olika funktioner. Du kan hantera kundkonton, kommunicera med och hålla koll på kundinteraktioner samt ställa in påminnelser för kommande aktiviteter.

Dessutom kan du spåra statusen för varje affär, förstå var affärerna står och få insikt i förväntade intäkter med användarvänliga instrumentpaneler.

Monday CRM:s bästa funktioner

Fånga upp leads och tilldela dem till säljare

Skriv personliga e-postmeddelanden med AI och skicka dem till potentiella kunder

Automatisera ändringar av uppgiftsstatus och försäljningsstadier

Få tillgång till en mängd färdiga mallar och integrera med mer än 200 verktyg.

Begränsningar för Monday CRM

Vissa användare kan tycka att prissättningen per licens är förvirrande.

Tillgång till avancerade funktioner som försäljningsprognoser börjar med Pro-betalplaner och uppåt.

Priser för Monday CRM

Basic: 12 $/månad per användare

Standard: 17 $/månad per användare

Pro: 28 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Monday CRM-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 300 recensioner)

💡Proffstips: Vill du kombinera CRM och projektledning för att optimera dina arbetsflöden? Här är några strategier att följa: Använd CRM-mallar för att effektivisera leadspårning och försäljningsprocesser 💻

Utnyttja analyser för att få insikter och optimera kundengagemanget 📈

Integrera ditt CRM med andra verktyg för smidiga arbetsflöden 🔗

Automatisera rutinuppgifter för att spara tid och förbättra produktiviteten ⏳

Nutshell är ett populärt CRM-system fullspäckat med en rad funktioner, från kontaktadministration till försäljning och automatisering av företagsmarknadsföring.

Det gör att du kan samla in kundinformation med Nutshell Forms och enkelt lagra och organisera allt på ett ställe. Det gör att du kan skapa anpassade försäljningspipelines och effektivt vårda leads.

Nutshell CRM erbjuder även samarbetsverktyg som gör det enkelt för dig att samarbeta med ditt team. Du kan använda dess online-mötesplanerare för att planera och boka möten med dina potentiella kunder vid en tidpunkt som passar dem och gå vidare i försäljningsprocessen.

Nutshells bästa funktioner

Utveckla strategier för att förbättra kundhanteringen med AI

Anslut till flera verktyg som Gmail, Outlook etc.

Utforma riktade e-postmarknadsföringskampanjer som fångar mottagarnas uppmärksamhet

Få tillgång till robusta rapporterings- och analysfunktioner

Begränsningar i Nutshell

Det kan ta ett tag för användarna att lära sig hur man utnyttjar Nutshells funktioner till fullo.

Nutshell erbjuder färre anpassningsalternativ jämfört med andra CRM-verktyg, vilket kan begränsa dess förmåga att anpassas till unika affärsbehov eller arbetsflöden.

Priser för Nutshell

Grundpaket: 19 $/månad per användare

Tillväxt: 32 $/månad per användare

Pro: 49 $/månad per användare

Företag: 67 $/månad per användare

Enterprise: 89 $/månad per användare

Nutshell-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 500 recensioner)

För varje dollar som spenderas på CRM-system ser organisationer en imponerande genomsnittlig avkastning på 3,10 dollar! Även om denna siffra har sjunkit något under det senaste decenniet, fortsätter CRM-implementering att erbjuda betydande värde. Med en smart strategi och rätt verktyg kan företag uppnå ännu större avkastning och ligga i framkant i dagens snabba, teknikdrivna värld. 🚀

Hantera kundrelationer och öka dina intäkter enkelt med ClickUp

Effektiv kundrelationshantering är avgörande för att hålla dina kunder nöjda och lojala. Det kan dock snabbt bli överväldigande att hantera de olika aspekterna av CRM.

Den goda nyheten? Verktyg som ClickUp förenklar CRM, vilket gör det lättare att vårda leads, spåra affärer och samarbeta mellan team. Med ClickUps intuitiva, anpassningsbara funktioner kan du centralisera dina arbetsflöden och fokusera på det som är viktigt: att bygga starkare kundrelationer.

Är du redo att komma igång? Registrera dig för ClickUps gratisplan och upplev ett smartare sätt att hantera kundrelationer.