ClickUp vs. Teams: Vilket samarbetsverktyg passar dig bäst?

Att samlas runt ett konferensbord känns som ett avlägset minne. Virtuella brainstorming-sessioner och online-möten är normen.

Men är de alltid så produktiva som du skulle vilja?

68 % av de anställda anser att ineffektiva teammöten är det som mest hämmar deras produktivitet.

En samarbetsmiljö kan avsevärt förbättra produktiviteten genom att minska slöseri med tid – i möten eller på andra sätt.

Rätt digitalt samarbetsverktyg kan hjälpa dig att nå dina mål snabbare genom effektiv uppgiftshantering och smidig kommunikation.

Tänk på de relativa fördelarna med ClickUp och Microsoft Teams. De är båda bra alternativ för att hålla teamen sammankopplade, organiserade och effektiva. Så, vilket passar ditt team bäst?

Läs vidare för att hitta det perfekta verktyget för dig!

Vad är ClickUp?

ClickUp är inte bara ett samarbetsverktyg. Det är en app för allt som rör arbetet, där dina uppgifter och konversationer samlas. Den är känd för sina kraftfulla projektledningsfunktioner och har de viktigaste funktionerna som du kan förvänta dig av ett förstklassigt arbetshanteringsverktyg.

Använd ClickUp Kanban Boards för att få en tydlig, övergripande bild av alla dina uppgifter.

Från att spela in och dela din skärm till att skapa och redigera dokument tillsammans med ditt team – den här programvaran kan hantera dina diskussionstrådar och uppgifter i samma fönster. Resultatet? Minskad appöverbelastning så att ditt team kan göra mer utan att behöva hoppa mellan olika verktyg hela dagen.

Funktioner som anpassade fält, anpassade vyer, mallar och uppgiftsberoenden gör att projekten flyter smidigt, medan @omnämnanden, tilldelade kommentarer och kontextuella chattrådar håller alla på samma sida. Oavsett om du är ett nystartat företag eller ett stort företag anpassar sig ClickUp efter ditt teams stil och förändrar hur du får saker gjorda.

Läs också: De 14 bästa gratis skärminspelarna utan vattenstämplar

ClickUp-funktioner

Låt oss gå igenom några av ClickUps samarbetsfunktioner.

Funktion nr 1: Spela in asynkrona videor med ClickUp Clips

Anta att du missade ett viktigt möte. Hur skulle du helst vilja ta igen det? Gå igenom osammanhängande e-posttrådar för att försöka pussla ihop vad som hände, eller bara titta på en inspelad sammanfattning av mötet som din kollega delade med dig? Valet är självklart, och det är precis vad ClickUp Clips är till för.

Spela in och dela videor i uppgifter eller chattar med ClickUp Clips

ClickUp Clips är ett utmärkt kommunikationsverktyg för distansarbete, utbildning eller videoförklaringar och kombinerar skärminspelning och videomeddelanden med uppgiftshantering. Du kan använda dem för att enkelt skapa handledningar, ge visuell feedback eller förklara komplexa processer. Du kan också omvandla delar av videotranskriptet direkt till ClickUp-uppgifter.

Lägg till feedback och kommentarer var som helst i dina ClickUp-klipp med ett enda klick.

ClickUp organiserar och sparar alla dina videor på ett överskådligt sätt i Clips Hub, så att du enkelt kan hitta dem senare. Du kan också dela dem på olika sätt – till exempel genom att bädda in dem direkt i ClickUp Tasks, skicka dem som länkar eller ladda ner videorna.

Läs också: De 10 bästa programvarorna för skärminspelning för Windows

Funktion nr 2: Koordinera dina veckomöten med delade kalendrar

Vill du integrera möteshantering direkt i din arbetsyta? Använd ClickUp Meetings!

En av de bästa funktionerna är hur det kopplar samman möten med faktiska resultat. Du kan schemalägga möten, ta detaljerade anteckningar, skapa dagordningar och omvandla diskussionspunkter till uppgifter – allt på ett och samma ställe. Viktiga beslut och åtgärdspunkter går inte förlorade i virrvarret.

Du kan också överföra anteckningar och åtgärdspunkter till nästa möte, så att du har en tydlig dokumentation av vad som har diskuterats och beslutats. Detta hjälper dig att spåra projektets framsteg, följa upp pågående ärenden och säkerställa ansvarsskyldighet – allt i ett användarvänligt gränssnitt.

💡Proffstips: Starta och delta i Zoom-möten direkt från dina uppgifter eller chattar i ClickUp med ClickUps Zoom-integration. Gå från diskussioner om uppgifter till videosamtal utan att lämna ClickUp!

Få en flygande start på dina möten med tillgång till ett mallbibliotek i ClickUp Meetings.

Dessutom kan du med ClickUps färdiga kommunikationsmallar (som ClickUp Conference Management Template ) skapa en gedigen plan som gör varje möte mer produktivt och håller reda på teamets åtaganden och projektuppdateringar.

Ladda ner den här mallen Använd den nybörjarvänliga ClickUp Meetings-mallen för att komma igång med ett färdigt ramverk.

Om du frågar oss skulle vi föreslå att du provar ClickUp Meetings Template .

Detta helt anpassningsbara, färdigbyggda ramverk ger dig en solid grund att stå på när du ska komma igång. Det innehåller:

En uppsättning fördefinierade anpassade statusar för att övervaka uppgiftsförloppet (t.ex. Planerad, Pågående, Öppen, Stängd)

Prioritetsnivåer och kategorier för bättre översikt över varje mötes fas. Detta gör det enkelt att följa framstegen och säkerställa att åtgärdspunkter och diskussionspunkter inte missas.

Flera visningsalternativ som passar ditt teams arbetsflöde: traditionell listvy, visuell Kanban-tavla, kalender och en inbäddad konversationstråd.

Funktion nr 3: Ta anteckningar och transkribera dina möten automatiskt

ClickUp Brain, plattformens inbyggda AI, är en smart kunskapsassistent i din arbetsmiljö.

Be ClickUp Brain att automatiskt transkribera dina klipp och få tillgång till viktiga höjdpunkter.

Dess funktion för automatisk transkription omvandlar aktivt ditt videoinnehåll till sökbar kunskap. Detta gör det enkelt att skanna igenom videor, hoppa till specifika tidpunkter och plocka ut specifika diskussioner, beslut eller förklaringar utan att behöva titta på hela inspelningen.

AI-verktyget kan också automatiskt generera mötesanteckningar och dagordningar samt sammanfatta mötesprotokoll på några sekunder.

Låt ClickUp Brain leta upp det du behöver istället för att göra det själv.

Teammedlemmarna kan till och med ställa frågor om en video, och ClickUp Brain går igenom transkriptionerna för att ge relevanta svar.

Dessutom genererar detta verktyg automatiskt åtgärdspunkter och deluppgifter under diskussioner. Så när mötet är slut har alla viktiga beslut och ansvarsområden dokumenterats och är redo för uppföljning.

På så sätt ökar din produktivitet och du förlorar aldrig värdefulla insikter i timmar av filmmaterial.

Bonusfunktion: Gå ett steg längre med snabbchattar och whiteboards

Vad händer om du behöver diskutera något med dina teammedlemmar omedelbart? Använd ClickUp Chat. Det samlar alla dina enskilda och teamkonversationer, kommentarer, uppdateringar och projektaktiviteter på ett ställe, så att du smidigt kan gå från diskussion till handling utan att byta app.

Håll diskussionerna synkroniserade med uppgifterna för tydliga, integrerade arbetsflöden med ClickUp Chat.

Förvandla vilket meddelande som helst till en uppgift med bara ett klick. ClickUps AI kan fånga upp sammanhanget i dina konversationer och skapa detaljerade uppgifter som är redo att utföras, vilket sparar dig besväret med manuell inmatning. Dessutom skapas automatiskt länkar till uppgifter eller dokument som nämns i en chatt.

👀 Visste du att? Andra AI-verktyg i ClickUp-chatten inkluderar AI Answers från din chattlogg och anslutna appar, samt AI CatchUps som sammanfattar trådar du missat.

Behöver du ha en live-diskussion? SyncUps i ClickUp Chat möjliggör video- och ljudsamtal direkt i din arbetsyta. Du kan dela din skärm, länka uppgifter under samtalet och till och med låta AI sammanfatta mötet och skapa åtgärdspunkter med FollowUps-funktionen efteråt.

Brainstorma visuellt och omvandla dina bästa idéer till uppgifter med ClickUp Whiteboards.

Om du och ditt team är mer visuella och gillar att samlas runt whiteboardtavlan är ClickUp Whiteboards perfekt för er. Med dem kan ni kartlägga idéer, utforma arbetsflöden och hålla strategiska diskussioner på ett och samma ställe.

💡Proffstips: Använd dessa whiteboardmallar för att spara tid och snabbt organisera dina idéer. De hjälper dig att arbeta effektivt och kickstarta teamarbetet genom att få hela teamet på samma sida.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/användare per månad

Företag: 12 $/användare per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 7 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Vad är Microsoft Teams?

via Microsoft Teams

Microsoft Teams är en mångsidig samarbetsplattform där du kan chatta, hålla virtuella möten, dela filer och arbeta med dokument tillsammans med ditt team. Den unika integrationen med Microsoft 365 gör den idealisk för företag som använder det ekosystemet, eftersom den effektiviserar arbetsflöden med appar som Word, Excel och Outlook.

Teams finns tillgängligt på mobilen och håller dig uppkopplad var du än befinner dig. Teams erbjuder dedikerade kanaler, högkvalitativa ljud- och videosamtal och skärmdelning för att du ska kunna kommunicera med alla, oavsett om det gäller en snabb uppdatering eller ett stort virtuellt evenemang.

Microsoft Teams-funktioner

Låt oss gå igenom några av Teams mest framstående funktioner.

Funktion nr 1: Spela in möten och arrangera liveevenemang för tusentals deltagare

Teams har blivit ett kraftfullt verktyg för videokonferenser som stöder upp till 10 000 deltagare med obegränsad samtalslängd.

via Microsoft Teams

Det innehåller allt du behöver för en produktiv mötesupplevelse: liveundertexter, inspelningsalternativ, skärmdelning och brusreducering för att filtrera bort bakgrundsljud. Breakout Rooms möjliggör diskussioner i mindre grupper, medan anpassningsbara bakgrunder och Together Mode skapar en mer naturlig känsla.

Under mycket anpassade möten har användarna dock upplevt långa laddningstider utan en anslutning med hög bandbredd. Det är därför alltid en bra idé att uppdatera din webbläsare regelbundet för bästa prestanda.

via Microsoft Teams

Teams stöder webbseminarier med upp till 1 000 interaktiva deltagare och 20 000 deltagare med endast läsbehörighet, och erbjuder registrering, värdkontroller, live-reaktioner, närvarospårning och analys.

Du kan bjuda in externa partners via gäståtkomst och Teams Connect, lägga till dem i kanaler och dela filer på ett säkert sätt med Microsofts robusta cybersäkerhet.

Funktion nr 2: Skapa konversationskanaler och få direkt tillgång till filer från Microsoft-paketet

Teams är experter på att samla teamkommunikationen på ett och samma ställe.

Du kan skapa dedikerade kanaler för olika projekt eller ämnen, vilket kan minska antalet meddelanden och hålla konversationerna fokuserade.

via Microsoft Teams

Den allmänna kanalen är den huvudsakliga knutpunkten för uppdateringar som gäller hela teamet (Hej då, företagsomfattande e-postmeddelanden!), medan anpassade kanaler låter dig fokusera på mer riktade diskussioner.

Behöver du någon annans åsikt? @nämn dem bara för att inkludera dem i konversationen – så håller du alla informerade.

via Microsoft Teams

En annan stor fördel är Teams täta integration med Microsoft 365:s dokumentverktyg. Appen låter dig komma åt, dela och redigera filer och inspelningar direkt från SharePoint och OneDrive, så du behöver inte växla mellan olika plattformar.

Teams drivs av Microsoft Copilot och erbjuder en rad AI-verktyg och bots som är utformade för att hantera tråkiga uppgifter åt dig.

via Microsoft Teams

Ett av de mest användbara AI-verktygen är Recap. Detta verktyg finns under fliken Recap i din Teams-kalender och chatt och kan automatiskt generera:

Mötesreferat och viktiga punkter

Personliga höjdpunkter för varje deltagare

Enkel åtkomst till inspelningar och transkriptioner

Mötesdagordningar och anteckningar

via Microsoft Teams

Utöver detta erbjuder Teams en rad specialiserade bots som hjälper dig. Ett populärt exempel är TellMe-boten, som fungerar som en smart informationsförmedlare och ger dig snabb åtkomst till viktig organisationsinformation från alla Microsoft 365-applikationer.

via Microsoft Teams

Andra vanliga bots är Polly bot för att skapa och hantera omröstningar och Statsbot för att automatisera schemaläggning och leverans av rapporter.

Du kan också designa dina egna bots om du behöver dem!

Andra relevanta Teams-funktioner: Snabbmeddelanden och återanvändbara whiteboards

En av Teams viktigaste funktioner är snabbmeddelanden som snabbt kopplar samman personer en-mot-en eller i grupper.

via Microsoft Teams

Chatgränssnittet möjliggör rik textformatering, filöverföring, kodsnuttar och @mentions för att få rätt personers uppmärksamhet, vilket hjälper teamen att hålla sig på samma sida, även på distans.

via Microsoft Teams

Om du behöver mer utrymme för att diskutera dina idéer kan du använda mötesanpassade whiteboards för att rita, skriva och göra anteckningar på en delad yta, vilket återskapar känslan av en personlig brainstorming-session.

Whiteboard-tavlan kan sparas och återanvändas, så att teamen kan fortsätta där de slutade vid framtida möten.

Priser för Microsoft Teams

Hemplaner

Microsoft Teams: Gratis

Microsoft 365 Personal: 6,99 $/månad

Microsoft 365 Family: 9,99 $/månad

Affärsplaner

Microsoft Teams Essentials: 4 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/månad per användare

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/månad per användare

ClickUp vs. Teams: Jämförelse av funktioner

Innan vi går in på detaljerna, här är en snabb översikt över funktionerna i båda plattformarna.

Funktion ClickUp Microsoft Teams Enskilda och gruppvideo- och ljudsamtal Ja Ja Storskaliga webbseminarier Nej Ja, tillåter upp till 1 000 interaktiva medlemmar och 20 000 medlemmar med endast läsbehörighet. Skärmdelning Ja Ja Videoinspelning Ja, Clips Hub lagrar och organiserar filer automatiskt. Ja, inspelade möten sparas i OneDrive. Snabbmeddelanden och chatt Ja Ja Grupper, kanaler och trådar Ja Ja Fildelning Ja, alla filer är tillgängliga på samma plattform. Ja, filer kan nås direkt från Teams med SharePoint och OneDrive. Omnämnanden och kommentarer Ja Ja Omröstningar, GIF:ar och emojis Ja Ja Whiteboarding Ja, har avancerade verktyg för att brainstorma och kartlägga idéer. Ja, grundläggande och återanvändbara whiteboardtavlor vid varje möte Liveundertexter och översättningar Nej Ja Automatisk transkription och anteckningar Ja (för klipp) Ja AI-verktyg för smarta sammanfattningar och ämnessökning Ja; sammanfatta konversationer, markera viktiga meddelanden, identifiera åtgärdspunkter, konvertera videor till en sökbar katalog Ja, sammanfatta konversationer och ställ frågor till specialiserade bots. Delade kalendrar Ja Ja Omvandling av meddelanden till uppgifter Ja, konvertera meddelanden direkt till uppgifter och hantera dem på plats. Ja, men det ingår i premiumabonnemangen. Visning och redigering av dokument Ja Ja, men det kräver att du byter till en annan app. Flera projektutrymmen Ja Nej Deltagarbehörigheter Ja Ja Integrationer Ja, över 1000 integrationer med alla typer av affärsverktyg, inklusive Microsoft-appar. Ja, integreras med över 700 appar Mötesmallar Ja Ja Tvåfaktorsautentisering och datakryptering Ja Ja Mobil- och datorappar Ja Ja Priser Gratis, betalda abonnemang från 7 $/användare/månad Gratis och betalda företagsabonnemang från 4 $/användare/månad

Nu ska vi jämföra dem i detalj:

1. Videosamtal

ClickUp

Funktionen SyncUps gör det enkelt att ringa videosamtal för enskilda samtal eller gruppdiskussioner. Dessa samtal kan spelas in och lagras i Clips Hub, där användare kan kommentera och dela dessa klipp med personer både inom och utanför organisationen.

Du kan också dela din skärm och samarbeta med hjälp av whiteboards, där allt sparas automatiskt för enkel åtkomst senare.

Teams

Microsoft Teams stöder allt från enskilda samtal till webbseminarier med upp till 20 000 deltagare, inklusive gäster.

Samtal kan spelas in på OneDrive eller SharePoint, och det finns alternativ för skärmdelning, anteckningar, liveundertexter (med översättningar) och återanvändbara whiteboardtavlor. Anpassade bakgrunder och det AI-drivna Together Mode skapar en naturlig kontorsmiljö som minskar tröttheten.

🏆 Vinnare: ClickUp täcker de viktigaste funktionerna, men Microsoft Teams erbjuder mer robusta verktyg för videokonferenser, vilket gör det till ett bättre val för större möten och webbseminarier.

2. Chatt och snabbmeddelanden

ClickUp

ClickUp Chat kombinerar meddelanden och projektledning i ett arbetsutrymme, så att du enkelt kan växla mellan uppgifter, kommentarer och dokument. Du kan till och med omvandla kommentarer och mötesanteckningar till uppgifter, men vi kommer att utöka detta lite senare.

Med ClickUp kan du också organisera chattar genom att skapa utrymmen som speglar din teams struktur, vilket gör det enkelt att hitta diskussioner. För viktiga uppdateringar finns funktionen Posts (liknande Teams allmänna kanal) som fungerar som en central plats för meddelanden. Med alternativ för en-till-en-chattar, påminnelser och SyncUps (audio-videosamtal) är ClickUp Chat ett snabbt sätt att hålla kontakten med ditt team.

Teams

Snabb meddelandehantering i realtid för enskilda chattar eller gruppchattar är en viktig funktion i Teams som minimerar behovet av e-post. Du kan fästa meddelanden, formatera text och använda emojis, GIF-bilder och anpassade memes för att göra chattarna mer engagerande.

För viktiga uppdateringar kan du markera meddelanden som Viktigt eller Brådskande – det senare skickar upprepade aviseringar för att säkerställa att de uppmärksammas. Rikta dig till specifika personer med @mentions, eller använd @channel för att meddela alla i en tråd. Du har också möjlighet att stänga av dina meddelanden för att kunna fokusera på arbetet.

🏆 Vinnare: ClickUp! Genom att kombinera projektledning och kommunikation på ett och samma ställe minskar du växlingskostnaderna och förbättrar fokus och produktivitet.

3. Integrerad uppgiftshantering

ClickUp

ClickUp är stolta över att förvandla idéer till handling. Du kan enkelt omvandla meddelanden, kommentarer, mötesanteckningar eller framstående idéer från whiteboard-sessioner till genomförbara uppgifter och tilldela dem till teammedlemmar direkt. Dessutom förblir alla dina uppgifter tillgängliga i chatten, på whiteboarden eller i anteckningarna, vilket gör det enkelt att övervaka deadlines, prioriteringar och framsteg på ett och samma ställe.

Teams

Att hantera uppgifter i Teams är en förmån som endast är tillgänglig för Premium-medlemmar. Med integrerade verktyg som Planner och To Do kan du skapa uppgifter, sätta deadlines, tilldela ansvar och spåra framsteg direkt i Teams-gränssnittet. Detta gör det enkelt att se projektets tidsplan och vem som är ansvarig för vad, vilket hjälper teamet att hantera projekt och deadlines mer effektivt.

🏆 Vinnare: När det gäller att hantera uppgifter är ClickUp överlägset med sina kraftfulla funktioner, som alla finns tillgängliga på ett och samma ställe utan att andra appar behöver kopplas in (till skillnad från Teams).

4. AI-funktioner

ClickUp

ClickUps inbyggda AI-verktyg – ClickUp Brain – transkriberar automatiskt videoinnehåll i klipp och omvandlar det till en sökbar databas på bara några minuter. Du kan enkelt söka efter viktiga detaljer i transkriptionerna eller låta verktyget göra det åt dig.

Efter möten kan ClickUp Brain också hjälpa till att sammanfatta mötesanteckningar och skapa uppgifter och åtgärdspunkter så att du har allt organiserat. Det kan också hjälpa dig att komma ikapp missade konversationer, markera viktiga meddelanden och filtrera bort onödiga detaljer så att du kan fokusera på det viktiga.

Teams

Microsoft Teams har också ett AI-verktyg som sammanfattar möten och skapar automatiska transkriptioner, vilket gör det lättare för alla att komma ihåg diskussionen. Det kan generera anpassade höjdpunkter för varje person, så att de får med sig de viktigaste punkterna som är relevanta för dem.

Teams har också olika specialiserade bots som kan svara på frågor, genomföra omröstningar och tillhandahålla statistik. Det kan dock vara svårt att hitta rätt bot, eftersom det kan ta lite tid att navigera bland alternativen.

🏆 Vinnare: Än en gång hamnar ClickUp i topp tack vare sin organiserade approach, som håller allt samlat på ett ställe under möten.

5. Integrationer

ClickUp

Med över 1 000 integrationer kan ClickUp enkelt anslutas till populära verktyg som Google Drive, Slack, Zoom och GitHub. Det gör det möjligt för användare att importera dokument, hantera kommunikation och spåra framsteg på ett och samma ställe. Du kan också anpassa ditt arbetsflöde genom att automatisera uppgifter och synkronisera data mellan alla plattformar.

Teams

Teams är Microsoft 365:s inbyggda samarbetsverktyg, så det är inte överraskande att det är bäst integrerat med Microsofts ekosystem. Det låter dig snabbt växla mellan e-post, fildelning och mötesplanering med hjälp av verktyg som Outlook, OneDrive och SharePoint. Det kan också anslutas till över 700 appar från tredje part, så att användare kan lägga till extra funktioner för att hantera projekt eller utforma omröstningar direkt i sina kanaler.

🏆 Vinnare: Det beror på. Om ditt företag använder olika verktyg är ClickUp det bästa valet. Men om ditt team redan är väl förtrogna med Microsoft-miljön kan Teams vara ett bättre val för dig.

6. Prissättning

ClickUp

ClickUps prissättning fokuserar på dess hanteringsfunktioner och erbjuder en tydlig nivåindelad struktur som passar olika teamstorlekar och behov.

Om du just har börjat kan du välja gratisversionen. Om du behöver avancerade funktioner kan du dock utforska de betalda abonnemangen, som börjar på 7 dollar per användare och månad. ClickUp har ett Enterprise-alternativ för större organisationer, men du måste kontakta dem för att få information om priser.

Dessutom kan alla få tillgång till ClickUp Brain för en extra kostnad på 7 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Teams

Microsoft Teams erbjuder också ett gratisalternativ med grundläggande funktioner. De betalda abonnemangen erbjuder alternativ för privat och företag, vilket gör det enklare för dem som bara behöver chatt- och samarbetsverktyg att komma igång till en lägre kostnad.

De personliga abonnemangen börjar på 6,99 dollar per månad, medan företagsabonnemangen kostar mellan 4 och 12,50 dollar per användare och månad.

🏆 Vinnare: Av de två har Teams det billigaste abonnemanget. Det bästa valet beror dock på dina behov – avancerad projektledning från ClickUp eller integrerade kommunikationsverktyg från Microsoft Teams.

ClickUp vs. Teams på Reddit

För att bättre förstå denna jämförelse har vi granskat vad Redditors hade att säga om dessa verktyg.

Småföretagare tenderar att älska den mångsidiga känslan som ClickUp ger. Med sin förmåga att hantera en stor del av de grundläggande affärsoperationerna har det blivit ganska populärt, särskilt bland nystartade företag.

Här är vad GeekyBlogger säger:

Jag driver ett litet onlineföretag (en teknikblogg) och jag använder ClickUp (särskilt med anpassade fält och vyer) för nästan allt. Istället för Slack använder jag konversationsvyer (chattkanaler) i ClickUp. Istället för ett separat CRM-system använder jag anpassade fält som „affärsvärde“ i ClickUp. Även om ClickUp kallar varje lista eller tavla för en uppgift, kan det också vara en kontakt, en webbplatsartikel, en marknadsföringskampanj eller ett projekt. På så sätt behöver du inte betala för flera verktyg och kan hitta all viktig information på ett ställe.

Jag driver ett litet onlineföretag (en teknikblogg) och jag använder ClickUp (särskilt med anpassade fält och vyer) för nästan allt. Istället för Slack använder jag konversationsvyer (chattkanaler) i ClickUp. Istället för ett separat CRM-system använder jag anpassade fält som „affärsvärde“ i ClickUp. Även om ClickUp kallar varje lista eller tavla för en uppgift, kan det också vara en kontakt, en webbplatsartikel, en marknadsföringskampanj eller ett projekt. På så sätt behöver du inte betala för flera verktyg och kan hitta all viktig information på ett ställe.

Samtidigt är vissa ClickUp-användare mycket imponerade av de nya och förbättrade chattfunktionerna.

Redditor JordyGG säger:

Jag älskar chattfunktionen som våra kunder kan använda istället för e-post. Det gör vår asynkrona kommunikation mycket mer fokuserad. ”

Jag älskar chattfunktionen som våra kunder kan använda istället för e-post. Det gör vår asynkrona kommunikation mycket mer fokuserad. ”

En annan användare svarade:

Den nya ClickUp Chat finns på högsta nivå , både på datorn och i mobilen. Det är väldigt enkelt att hoppa in och chatta, se om det finns något att svara på osv.

Den nya ClickUp Chat finns på högsta nivå , både på datorn och i mobilen. Det är väldigt enkelt att hoppa in och chatta, se om det finns något att svara på osv.

Vissa användare har dock klagat på dess inlärningskurva (på grund av dess anpassningsfunktioner) och sporadiska buggar som ibland leder till små fördröjningar.

MS Teams har en stor skara anhängare. Vissa användare är stora fans av dess integrationsmöjligheter med Microsoft-miljön.

Det fantastiska med Teams är att det kombinerar Slack, Zoom, OneDrive och alla Office-applikationer samt Trello/Notion/vad som helst i en enda app. Mitt företag använde tidigare olika program som knappt kommunicerade med varandra, så nu ersätter vi sakta men säkert allt, och detsamma gäller våra kunder.

Det fantastiska med Teams är att det kombinerar Slack, Zoom, OneDrive och alla Office-applikationer samt Trello/Notion/vad som helst i en enda app. Mitt företag använde tidigare olika program som knappt kommunicerade med varandra, så nu ersätter vi sakta men säkert allt, och detsamma gäller våra kunder.

Vissa Redditors gillar dock inte att växla mellan Teams- och Chat-sektionerna, eftersom de är två separata sektioner på plattformen. Samtidigt tycker några andra att inlärningskurvan är ganska brant, vilket får dem att leta efter alternativ till Teams.

Säger graysky311,

Det största problemet är inlärningskurvan . Det viktigaste är att lära sig vad chattar och kanaler är till för och att använda dem på rätt sätt. Sedan måste man förstå hur det hänger ihop med teamwebbplatsen i SharePoint och hur man delar filer på rätt sätt. Jag har sett företag som har infört Teams i hela organisationen utan att utbilda någon i hur det ska användas, vilket leder till mycket frustration och misstag.

Det största problemet är inlärningskurvan . Det viktigaste är att lära sig vad chattar och kanaler är till för och att använda dem på rätt sätt. Sedan måste man förstå hur det hänger ihop med teamwebbplatsen i SharePoint och hur man delar filer på rätt sätt. Jag har sett företag som har infört Teams i hela organisationen utan att utbilda någon i hur det ska användas, vilket leder till mycket frustration och misstag.

Om du vill använda båda teamverktygen tillsammans kan du integrera Teams direkt i ClickUp och få det bästa av två världar.

Vilket samarbetsverktyg är bäst?

Med ständiga appbyten, begränsad uppgiftshantering och grundläggande AI i Teams är det lätt att bli frustrerad över de små förseningar som ackumuleras över tid.

ClickUp tar itu med dessa problem direkt. Med kraftfulla uppgiftsfunktioner, anpassningsbara instrumentpaneler, smidiga kommunikationsverktyg och inbyggd AI är ClickUp inte bara perfekt för teamsamarbete och hantering av ditt arbetsflöde på ett och samma ställe.

Detta gör det till vinnaren i vår direkta jämförelse!🥇

Är du redo att överbrygga klyftan mellan samarbete och projektledning? Prova ClickUp idag!