ClickUp vs. Teams: Vilket samarbetsverktyg passar dig bäst?

Att samlas runt ett konferensbord känns som ett avlägset minne. Virtuella brainstorming-sessioner och online-möten är normen.

Men är de alltid så produktiva som du skulle vilja?

68 % av de anställda anser att ineffektiva teammöten är det största hindret för produktiviteten.

En samarbetsmiljö kan avsevärt förbättra produktiviteten genom att minska tidsslöseriet – i möten eller på andra sätt.

Rätt digitalt samarbetsverktyg kan hjälpa dig att nå dit snabbare genom effektiv uppgiftshantering eller smidig kommunikation.

Tänk på de relativa fördelarna med ClickUp jämfört med Microsoft Teams. De är båda bra alternativ för att hålla teamen sammankopplade, organiserade och effektiva. Så, vilket passar ditt team bäst?

Läs vidare för att hitta det perfekta verktyget för dig!

Vad är ClickUp?

ClickUp är inte bara ett samarbetsverktyg. Det är den allomfattande appen för arbetet där dina uppgifter och konversationer samlas. Känd för sina kraftfulla projektledningsfunktioner har den de viktigaste funktionerna du kan förvänta dig av ett förstklassigt arbetshanteringsverktyg.

Använd ClickUp Kanban-tavlor för att få en tydlig översikt över alla dina uppgifter

Från att spela in och dela din skärm till att skapa och redigera dokument tillsammans med ditt team – den här programvaran kan på egen hand hantera dina diskussionstrådar och uppgifter i samma fönster. Resultatet? Minskad appöverbelastning så att ditt team kan få mer gjort utan att behöva hoppa mellan olika verktyg hela dagen.

Funktioner som anpassade fält, anpassade vyer, mallar och uppgiftsberoenden ser till att projekten löper smidigt, medan @mentions, tilldelade kommentarer och kontextuella chatttrådar håller alla på samma sida. Oavsett om du är ett nystartat företag eller ett storföretag anpassar sig ClickUp efter ditt teams arbetssätt och förändrar hur du får saker gjorda.

Funktioner i ClickUp

Låt oss gå igenom några av ClickUps samarbetsfunktioner.

Funktion nr 1: Spela in asynkrona videor med ClickUp Clips

Anta att du missade ett viktigt möte. Hur skulle du helst vilja ta igen det? Gå igenom osammanhängande e-posttrådar för att försöka pussla ihop vad som hände, eller bara titta på en inspelad sammanfattning av mötet som din kollega delade med dig? Valet är självklart, och det är just det som ClickUp Clips är till för.

Spela in och dela videor i uppgifter eller chattar med ClickUp Clips

ClickUp Clips är ett utmärkt kommunikationsverktyg för distansarbete, utbildning eller videoförklaringar som kombinerar skärminspelning och videomeddelanden med uppgiftshantering. Du kan använda dem för att enkelt skapa handledningar, ge visuell feedback eller förklara komplexa processer. Du kan också omvandla delar av videotranskriptet direkt till ClickUp-uppgifter.

Lägg till feedback och kommentarer var som helst i dina ClickUp-klipp med ett enda klick

ClickUp organiserar och sparar alla dina videor på ett överskådligt sätt i Clips Hub, vilket gör det enkelt att hitta dem senare. Du kan också dela dem på olika sätt – till exempel genom att bädda in dem direkt i ClickUp-uppgifter, skicka dem som länkar eller ladda ner videorna.

Funktion nr 2: Samordna dina veckomöten med delade kalendrar

Vill du integrera möteshantering direkt i din arbetsyta? Använd ClickUp Meetings!

En av de bästa funktionerna är hur det kopplar samman möten med faktiska resultat. Du kan boka möten, göra detaljerade anteckningar, skapa dagordningar och omvandla diskussionspunkter till uppgifter – allt på ett och samma ställe. Viktiga beslut och åtgärdspunkter går inte förlorade i virrvarret.

Du kan också överföra anteckningar och åtgärdspunkter till nästa möte, så att du har en tydlig dokumentation av vad som har diskuterats och beslutats. Detta hjälper dig att följa projektets framsteg, följa upp pågående ärenden och säkerställa ansvarstagande – allt i ett användarvänligt gränssnitt.

💡Proffstips: Starta och delta i Zoom-möten direkt från dina uppgifter eller chattar i ClickUp med ClickUps Zoom-integration. Gå från diskussioner om uppgifter till videosamtal utan att lämna ClickUp!

Få en flygande start på dina möten med tillgång till ett mallbibliotek i ClickUp Meetings

Dessutom kan du med ClickUps färdiga kommunikationsmallar (som ClickUps mall för konferenshantering ) skapa en gedigen plan som gör varje möte mer produktivt och håller tydlig reda på teamets åtaganden och projektuppdateringar.

Ladda ner den här mallen Använd den nybörjarvänliga mallen för ClickUp-möten för att komma igång med ett färdigt ramverk

Om du frågar oss skulle vi föreslå att du provar ClickUp Meetings Template.

Detta helt anpassningsbara, färdiga ramverk ger dig en solid grund att stå på när du ska komma igång. Det innehåller:

En uppsättning fördefinierade anpassade statusar för att övervaka uppgifternas framsteg (t.ex. Planerad, Pågår, Öppen, Avslutad)

Prioritetsnivåer och kategorier för bättre översikt över varje mötesfas. Detta gör det enkelt att följa upp framsteg och säkerställa att åtgärdspunkter och diskussionspunkter inte missas

Flera visningsalternativ som passar ditt teams arbetsflöde: traditionell listvy, visuellt Kanban-tavla, kalender och en inbäddad konversationstråd

Funktion nr 3: Gör anteckningar och transkribera dina möten automatiskt

ClickUp Brain, plattformens inbyggda AI, är en smart kunskapsassistent i din arbetsmiljö.

Be ClickUp Brain att automatiskt transkribera dina Clips och få tillgång till de viktigaste höjdpunkterna

Dess funktion för automatisk transkription omvandlar aktivt ditt videoinnehåll till sökbar kunskap. Detta gör det enkelt att bläddra igenom videor, hoppa till specifika tidpunkter och plocka ut specifika diskussioner, beslut eller förklaringar utan att behöva titta på hela inspelningen.

AI-verktyget kan också automatiskt skapa mötesanteckningar och dagordningar samt sammanfatta mötesprotokoll på några sekunder.

Låt ClickUp Brain leta upp det du behöver istället för att göra det själv

Teammedlemmar kan till och med ställa frågor om en video, och ClickUp Brain går igenom transkriptionerna för att ge relevanta svar.

Dessutom genererar verktyget automatiskt åtgärdspunkter och deluppgifter under diskussionerna. Så när mötet är slut har alla viktiga beslut och ansvarsområden dokumenterats och är redo för uppföljning.

På så sätt ökar din produktivitet och du tappar aldrig bort värdefulla insikter i timmar av filmmaterial.

Bonusfunktion: Gå ett steg längre med snabbchattar och whiteboards

Vad händer om du omedelbart behöver diskutera något med dina teammedlemmar? Använd ClickUp Chat. Det samlar alla dina enskilda och teamkonversationer, kommentarer, uppdateringar och projektaktiviteter på ett ställe, så att du smidigt kan gå från diskussion till handling utan att byta app.

Håll diskussionerna synkroniserade med uppgifterna för tydliga, integrerade arbetsflöden med hjälp av ClickUp Chat

Förvandla vilket meddelande som helst till en uppgift med bara ett klick. ClickUps AI kan fånga upp sammanhanget från dina konversationer och skapa detaljerade uppgifter som är redo att utföras, vilket sparar dig besväret med manuell inmatning. Dessutom skapas automatiskt länkar till dessa objekt när du nämner en uppgift eller ett dokument i en chatt.

👀 Visste du det? Andra AI-verktyg i ClickUp-chatten inkluderar AI-svar från din chattlogg och anslutna appar, samt AI CatchUps som sammanfattar trådar du missat.

Behöver du ha en diskussion i realtid? SyncUps i ClickUp Chat möjliggör video- och ljudsamtal direkt i din arbetsyta. Du kan dela din skärm, länka uppgifter under samtalet och till och med låta AI sammanfatta mötet och skapa åtgärdspunkter med FollowUps-funktionen efteråt.

Brainstorma visuellt och omvandla dina bästa idéer till uppgifter med ClickUp Whiteboards

Om du och ditt team är mer visuella och gillar att samlas runt en whiteboard är ClickUp Whiteboards perfekt för er. De låter er kartlägga idéer, utforma arbetsflöden och föra strategiska diskussioner på ett och samma ställe.

💡Proffstips: Använd dessa whiteboardmallar för att spara tid och snabbt organisera dina idéer. De hjälper dig att arbeta effektivt och sätta igång teamarbetet genom att få hela teamet på samma sida.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/användare per månad

Företag: 12 $/användare per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain ingår i alla betalda abonnemang för 7 dollar per Workspace-medlem och månad

Vad är Microsoft Teams?

Microsoft Teams är en mångsidig samarbetsplattform där du kan chatta, hålla virtuella möten, dela filer och arbeta med dokument tillsammans med ditt team. Dess unika integration med Microsoft 365 gör det idealiskt för företag som använder det ekosystemet, vilket effektiviserar arbetsflöden med appar som Word, Excel och Outlook.

Teams finns tillgängligt på mobilen och håller dig uppkopplad var du än befinner dig. Teams erbjuder dedikerade kanaler, högkvalitativa ljud- och videosamtal samt skärmdelning för att hålla kontakten med alla, oavsett om det gäller en snabb uppdatering eller ett stort virtuellt evenemang.

Funktioner i Microsoft Teams

Låt oss gå igenom några av Teams mest framstående funktioner.

Funktion nr 1: Spela in möten och anordna liveevenemang för tusentals deltagare

Teams har blivit ett kraftfullt verktyg för videokonferenser som stöder upp till 10 000 deltagare med obegränsad samtalstid.

Det har allt du behöver för en produktiv mötesupplevelse: liveundertexter, inspelningsalternativ, skärmdelning och brusreducering för att filtrera bort bakgrundsljud. Breakout Rooms möjliggör diskussioner i mindre grupper, medan anpassningsbara bakgrunder och Together Mode skapar en mer naturlig känsla.

Vid mycket anpassade möten har användare dock upplevt långa laddningstider utan en anslutning med hög bandbredd. Det är därför alltid en bra idé att uppdatera din webbläsare regelbundet för bästa prestanda.

Teams stöder webbseminarier med upp till 1 000 interaktiva deltagare och 20 000 deltagare med endast läsbehörighet, och erbjuder registrering, värdkontroller, live-reaktioner, närvarospårning och analys.

Du kan bjuda in externa partners via gäståtkomst och Teams Connect, lägga till dem i kanaler och dela filer på ett säkert sätt med Microsofts robusta cybersäkerhet.

Funktion nr 2: Skapa konversationskanaler och öppna filer direkt från Microsoft-paketet

Teams är experter på att samla teamets kommunikation på ett ställe.

Du kan skapa dedikerade kanaler för olika projekt eller ämnen, vilket kan minska rörigheten i meddelandena och hålla konversationerna fokuserade.

Kanalen General är den centrala knutpunkten för uppdateringar som gäller hela teamet (Hej då, företagsomfattande e-postmeddelanden!), medan anpassade kanaler låter dig fokusera på mer riktade diskussioner.

Behöver du någon annans åsikt? @nämn dem bara för att bjuda in dem till konversationen – så håller du alla uppdaterade.

En annan stor fördel är Teams täta integration med Microsoft 365:s dokumentverktyg. Appen låter dig komma åt, dela och redigera filer och inspelningar direkt från SharePoint och OneDrive, så du behöver inte växla mellan olika plattformar.

Teams drivs av Microsoft Copilot och erbjuder en rad AI-verktyg och bots som är utformade för att sköta tråkiga uppgifter åt dig.

Ett av de mest användbara AI-verktygen är Recap. Detta verktyg finns under fliken Recap i din Teams-kalender och chatt och kan automatiskt generera:

Mötesreferat och viktiga punkter

Personliga höjdpunkter för varje deltagare

Enkel åtkomst till inspelningar och transkriptioner

Mötesdagordningar och anteckningar

Utöver detta erbjuder Teams en rad specialiserade bots som kan hjälpa dig. Ett populärt exempel är TellMe-boten, som fungerar som en smart informationsförmedlare och ger dig snabb tillgång till viktig organisationsinformation från alla Microsoft 365-applikationer.

Andra vanliga bots är Polly bot för att skapa och hantera omröstningar samt Statsbot för att automatisera schemaläggning och leverans av rapporter.

Du kan även skapa egna bots om du behöver dem!

Andra relevanta funktioner i Teams: Direktmeddelanden och återanvändbara whiteboards

En av Teams viktigaste funktioner är snabbmeddelanden som snabbt kopplar samman människor en-till-en eller i grupper.

Chattgränssnittet möjliggör formatering av rik text, filöverföring, kodsnuttar och @-taggar för att få rätt personers uppmärksamhet, vilket hjälper teamen att hålla sig på samma sida, även på distans.

Om du behöver mer utrymme för att diskutera dina idéer kan du använda mötesanpassade whiteboardtavlor för att rita, skriva och göra anteckningar på en delad yta, vilket återskapar känslan av en brainstorming-session på plats.

Whiteboarden kan sparas och öppnas igen, så att teamen kan fortsätta där de slutade vid framtida möten.

Priser för Microsoft Teams

Hem-abonnemang

Microsoft Teams: Gratis

Microsoft 365 Personal: 6,99 $/månad

Microsoft 365 Family: 9,99 $/månad

Affärsplaner

Microsoft Teams Essentials: 4 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Basic: 6 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/månad per användare

ClickUp vs. Teams: Jämförelse av funktioner

Innan vi går in på detaljerna, här är en snabb översikt över funktionerna i båda plattformarna.

Funktion ClickUp Microsoft Teams Video- och ljudsamtal, både enskilda och i grupp Ja Ja Webbseminarier i stor skala Nej Ja, tillåter upp till 1 000 interaktiva och 20 000 läsbehöriga medlemmar Skärmdelning Ja Ja Videoinspelning Ja, Clips Hub lagrar och organiserar filer automatiskt Ja, inspelade möten sparas i OneDrive Snabbmeddelanden och chatt Ja Ja Grupper, kanaler och trådar Ja Ja Fildelning Ja, alla filer finns tillgängliga på samma plattform Ja, filer kan öppnas direkt från Teams med SharePoint och OneDrive Omnämnanden och kommentarer Ja Ja Omröstningar, GIF:ar och emojis Ja Ja Whiteboard Ja, har avancerade verktyg för att brainstorma och kartlägga idéer Ja, enkla och återanvändbara whiteboardtavlor vid varje möte Liveundertexter och översättningar Nej Ja Automatisk transkription och anteckningar Ja (för Clips) Ja AI-verktyg för smarta sammanfattningar och ämnessökning Ja; sammanfatta konversationer, markera viktiga budskap, identifiera åtgärder, konvertera videor till en sökbar katalog Ja, sammanfatta konversationer och ställ frågor till specialiserade bots Delade kalendrar Ja Ja Konvertering av meddelanden till uppgifter Ja, konvertera meddelanden direkt till uppgifter och hantera dem direkt Ja, men det ingår i premiumabonnemangen. Visning och redigering av dokument Ja Ja, men det kräver att du byter till en annan app Flera projektutrymmen Ja Nej Deltagarbehörigheter Ja Ja Integrationer Ja, över 1 000 integrationer med alla typer av affärsverktyg, inklusive Microsoft-appar Ja; integreras med över 700 appar Mötemallar Ja Ja Tvåfaktorsautentisering och datakryptering Ja Ja Mobil- och datorappar Ja Ja Priser Gratis och betalda abonnemang från 7 $/användare/månad Gratis och betalda företagsabonnemang från 4 $/användare/månad

Och nu ska vi jämföra dem i detalj:

1. Videosamtal

ClickUp

Funktionen SyncUps gör det enkelt att ringa videosamtal för enskilda samtal eller gruppdiskussioner. Dessa samtal kan spelas in och sparas i Clips Hub, där användare kan kommentera och dela klippen med personer både inom och utanför organisationen.

Du kan också dela din skärm och samarbeta med hjälp av whiteboards, och allt sparas automatiskt så att du enkelt kan komma åt det senare.

Teams

Microsoft Teams stöder allt från en-till-en-samtal till webbseminarier med upp till 20 000 deltagare, inklusive gäster.

Samtal kan spelas in till OneDrive eller SharePoint, och det finns alternativ för skärmdelning, anteckningar, liveundertexter (med översättningar) och återanvändbara whiteboards. Anpassade bakgrunder och det AI-drivna Together Mode skapar en naturlig kontorskänsla som minskar tröttheten.

🏆 Vinnare: Medan ClickUp täcker det väsentliga, erbjuder Microsoft Teams mer robusta verktyg för videokonferenser, vilket gör det till ett bättre val för större möten och webbseminarier.

2. Chatt och snabbmeddelanden

ClickUp

ClickUp Chat kombinerar meddelandehantering och projektledning i ett och samma arbetsutrymme, vilket gör att du enkelt kan växla mellan uppgifter, kommentarer och dokument. Du kan till och med omvandla kommentarer och mötesanteckningar till uppgifter, men vi kommer att gå in mer på detta strax.

Med ClickUp kan du också organisera chattar genom att skapa Spaces som speglar ditt teams struktur, vilket gör det enkelt att hitta diskussioner. För viktiga uppdateringar erbjuder funktionen Posts (liknande Teams allmänna kanal) en central plats för meddelanden. Med alternativ för en-till-en-chattar, påminnelser och SyncUps (ljud- och videosamtal) är ClickUp Chat ett snabbt sätt att hålla kontakten med ditt team.

Teams

Snabb meddelandehantering i realtid för en-till-en- eller gruppchattar är en viktig funktion i Teams som minimerar behovet av e-post. Du kan fästa meddelanden, formatera text och använda emojis, GIF:ar och egna memes för att göra chattarna mer engagerande.

För viktiga uppdateringar kan du markera meddelanden som Viktigt eller Brådskande – det senare skickar upprepade aviseringar för att säkerställa att de uppmärksammas. Rikta dig till specifika personer med @mentions, eller använd @channel för att meddela alla i en tråd. Du har också möjlighet att stänga av aviseringarna för att kunna arbeta ostört.

🏆 Vinnare: ClickUp! Att kombinera projektledning och kommunikation på ett och samma ställe minskar behovet av att växla mellan olika verktyg och förbättrar fokus och produktivitet.

3. Integrerad uppgiftshantering

ClickUp

ClickUp är stolta över att förvandla idéer till handling. Du kan enkelt omvandla meddelanden, kommentarer, mötesanteckningar eller utmärkta idéer från whiteboard-sessioner till genomförbara uppgifter och tilldela dem till teammedlemmar direkt. Dessutom förblir alla dina uppgifter tillgängliga i chatten, på whiteboarden eller i anteckningarna, vilket gör det enkelt att övervaka deadlines, prioriteringar och framsteg på ett och samma ställe.

Teams

Att hantera uppgifter i Teams är en förmån som endast är tillgänglig för Premium-medlemmar. Med integrerade verktyg som Planner och To Do kan du skapa uppgifter, sätta deadlines, tilldela ansvar och följa framsteg direkt i Teams-gränssnittet. Detta gör det enkelt att se projektets tidslinjer och vem som ansvarar för vad, vilket hjälper teamet att hantera projekt och deadlines mer effektivt.

🏆 Vinnare: När det gäller att hantera uppgifter är ClickUp överlägset tack vare sina kraftfulla funktioner, som alla finns samlade på ett ställe utan att andra appar behöver användas (till skillnad från Teams).

4. AI-funktioner

ClickUp

ClickUps inbyggda AI-verktyg – ClickUp Brain – transkriberar automatiskt videoinnehåll i klipp och omvandlar det till en sökbar databas på bara några minuter. Du kan enkelt söka efter viktiga detaljer i transkriptionerna eller låta verktyget göra det.

Efter möten kan ClickUp Brain också hjälpa till att sammanfatta mötesanteckningar och skapa uppgifter och åtgärdspunkter så att du har allt organiserat. Det kan också uppdatera dig om missade konversationer, markera viktiga meddelanden och filtrera bort onödiga detaljer så att du kan fokusera på det viktiga.

Teams

Microsoft Teams har också ett AI-verktyg som sammanfattar möten och skapar automatiska transkriptioner, vilket gör det enklare för alla att komma ihåg diskussionen. Det kan generera anpassade höjdpunkter för varje person, vilket säkerställer att de får de viktigaste punkterna som är relevanta för dem.

Teams har också olika specialiserade bots som kan svara på frågor, genomföra omröstningar och tillhandahålla statistik. Det kan dock vara svårt att hitta rätt bot, eftersom det kan ta lite tid att navigera bland alternativen.

🏆 Vinnare: Återigen hamnar ClickUp i topp tack vare sitt organiserade tillvägagångssätt, som samlar allt på ett ställe under möten.

5. Integrationer

ClickUp

Med över 1 000 integrationer ansluter ClickUp enkelt till populära verktyg som Google Drive, Slack, Zoom och GitHub. Det gör det möjligt för användare att importera dokument, hantera kommunikation och följa upp framsteg på ett och samma ställe. Du kan också anpassa ditt arbetsflöde genom att automatisera uppgifter och synkronisera data mellan alla plattformar.

Teams

Teams är Microsoft 365:s inbyggda samarbetsverktyg, så det är inte överraskande att integrationen med Microsofts ekosystem är den starkaste. Det låter dig snabbt växla mellan e-post, fildelning och mötesbokning med hjälp av verktyg som Outlook, OneDrive och SharePoint. Det ansluter också till över 700 appar från tredje part, så att användare kan lägga till extra funktioner för att hantera projekt eller skapa omröstningar direkt i sina kanaler.

🏆 Vinnare: Det beror på. Om ditt företag använder olika verktyg är ClickUp det bästa valet. Men om ditt team redan är väl förtrogna med Microsoft-miljön kan Teams vara bättre för dig.

6. Priser

ClickUp

ClickUps prissättning fokuserar på dess hanteringsfunktioner och erbjuder en tydlig nivåindelad struktur som passar olika teamstorlekar och behov.

Om du precis har börjat kan du välja gratisversionen. Om du däremot behöver avancerade funktioner kan du kolla in de betalda abonnemangen, som börjar på 7 dollar per användare och månad. ClickUp har ett Enterprise-alternativ för större organisationer, men du måste kontakta dem för prisinformation.

Dessutom kan vem som helst få tillgång till ClickUp Brain för ytterligare 7 dollar per Workspace-medlem och månad.

Teams

Microsoft Teams erbjuder också ett gratisalternativ med grundläggande funktioner. De betalda abonnemangen erbjuder alternativ för privat och företagsanvändning, vilket gör det enklare för dem som bara behöver chatt- och samarbetsverktyg att komma igång till en lägre kostnad.

Priserna för privatabonnemang börjar på 6,99 dollar per månad, medan företagsabonnemangen kostar mellan 4 och 12,50 dollar per användare och månad.

🏆 Vinnare: Av de två har Teams det billigaste abonnemanget. Det bästa valet beror dock på dina behov – avancerad projektledning från ClickUp eller integrerade kommunikationsverktyg från Microsoft Teams.

ClickUp vs. Teams på Reddit

För att bättre förstå denna jämförelse har vi granskat vad Redditors hade att säga om dessa verktyg.

Småföretagare brukar uppskatta den mångsidiga känslan som ClickUp erbjuder. Tack vare möjligheten att hantera en stor del av den grundläggande verksamheten har det blivit ganska populärt, särskilt bland nystartade företag.

Så här säger GeekyBlogger:

Jag driver ett litet onlineföretag (en teknikblogg) och jag använder ClickUp (särskilt med anpassade fält och vyer) till nästan allt. Istället för Slack använder jag konversationsvyer (chattkanaler) i ClickUp. Istället för ett separat CRM-system använder jag anpassade fält som ”affärsvärde” i ClickUp. Även om ClickUp kallar varje lista eller tavelpost för en uppgift, kan det också vara en kontakt, en webbplatsartikel, en marknadsföringskampanj eller ett projekt. På så sätt behöver du inte betala för flera verktyg och kan hitta all viktig information på ett ställe.

Samtidigt är vissa ClickUp-användare mycket imponerade av de nya och förbättrade chattfunktionerna.

Redditoren JordyGG säger:

Jag älskar chattfunktionen som våra kunder använder istället för e-post. Det gör vår asynkrona kommunikation mycket mer strukturerad. ”

En annan användare svarade:

Den nya ClickUp-chatten finns på översta nivån , både på datorn och i mobilen. Det är väldigt enkelt att hoppa in och chatta, för att se om det finns något att svara på osv.

Vissa användare har dock klagat på inlärningskurvan (på grund av dess anpassningsfunktioner) och sporadiska buggar som ibland leder till små fördröjningar.

MS Teams har en stor skara anhängare. Vissa användare är stora fans av dess integrationsmöjligheter med Microsoft-miljön.

Det som är så bra med Teams är att det kombinerar Slack, Zoom, OneDrive och alla Office-program samt Trello/Notion/vad som helst i en enda app. Mitt företag använde olika program tidigare och de kommunicerade knappt med varandra, så vi byter ut allt efter hand, och det gör våra kunder också.

Vissa Redditorer gillar dock inte att växla mellan Teams- och chattsektionerna eftersom de är två separata delar av plattformen. Samtidigt tycker några andra att inlärningskurvan är ganska brant, vilket får dem att leta efter alternativ till Teams.

Säger graysky311,

Det största problemet är inlärningskurvan . Det viktigaste är att lära sig vad chattar och kanaler är till för och att använda dem på rätt sätt. Och sedan förstå hur det hänger ihop med teamsidan i SharePoint och hur man delar filer på rätt sätt. Jag har sett folk rulla ut Teams i hela organisationen utan att utbilda någon i hur det ska användas, och det leder till mycket frustration och misstag.

Om du vill använda båda samarbetsverktygen tillsammans kan du integrera Teams direkt i ClickUp och få det bästa av två världar.

Vilket samarbetsverktyg är bäst?

Med ständigt byte mellan appar, begränsad uppgiftshantering och grundläggande AI i Teams är det lätt att bli frustrerad över de små fördröjningarna som ackumuleras med tiden.

ClickUp tar itu med dessa problem direkt. Med kraftfulla uppgiftsfunktioner, anpassningsbara instrumentpaneler, smidiga kommunikationsverktyg och inbyggd AI är ClickUp inte bara perfekt för teamsamarbete och hantering av ditt arbetsflöde på ett och samma ställe.

Detta gör det till vinnaren i vår direktjämförelse!🥇

Är du redo att överbrygga klyftan mellan samarbete och projektledning?