Hur man skapar en kundpanel (+ exempel)

Många kunder föredrar idag självbetjäning. 🤖✨

De förväntar sig snabba svar på sina frågor, detaljerad information till hands och verktyg för att utföra uppgifter på egen hand – såsom beställning, schemaläggning, spårning eller felsökning.

De flesta företag vet det.

Fakta: 53 % anser att deras kunder är mycket nöjda med deras självbetjäningserbjudanden. Men vet du vad? Den genomsnittliga framgångsgraden för självbetjäning ligger idag på bara 14 %.

Det beror på att de flesta kunder tycker att självbetjäningssystem är för rigida för att hantera komplexiteten i deras ärenden. I 43 % av fallen hittar de inte innehåll som är relevant för sina frågor.

Det är här en väl utformad kundpanel kan göra hela skillnaden. I den här bloggen dyker vi ner i allt du behöver veta om att skapa kundpaneler som levererar verkligt värde.

Då sätter vi igång. ✅

Vad är en kundpanel?

En kunddashboard är en personlig digital arbetsyta som gör det möjligt för kunderna att interagera med ditt företag i realtid. Den ger centraliserad tillgång till viktiga resurser, såsom kunskapsbaser, projektplaner, nyckeltal och anpassade rapporter, och sammanställer data från olika källor. 📊

Integrerad med en omfattande teknikstack, inklusive betald eller gratis projektledningsprogramvara, BI-plattformar, CRM-system och kommunikationsverktyg, underlättar kunddashboardet ett smidigt samarbete i hela ditt affärsekosystem.

Denna transparens håller kunderna informerade om projektets framsteg och stärker relationerna genom att säkerställa att inga viktiga detaljer förbises. Dashboarden ökar också resurseffektiviteten genom att centralisera relevant data och automatisera uppdateringar.

Fördelarna med att skapa en kundpanel

Du kanske tänker: ”Allt detta låter jättebra, men kan vi inte bara hålla oss till e-post och telefon för att hålla kontakten med kunderna?” Visst, det kan du. Men det kommer inte att fungera om du vill skala upp din verksamhet på ett effektivt sätt. Att bygga en projektledningspanel för kunder har sina fördelar. Du får:

1. Hantera relationer med flera intressenter

Vad händer om dina kundtjänstmedarbetare måste svara på frågor från 10 eller fler intressenter från varje kundkonto?

Blir det inte utmattande i längden?

När alla berörda parter har tillgång till samma praktiska portal med all information tillgänglig blir kundhanteringen mycket enklare och mer effektiv.

2. Hjälp kunderna att undvika kostsamma misstag

Om dina kunder verkar inom reglerade sektorer som hälso- och sjukvård, bank eller tillverkning kan en kontrollpanel med inbyggda funktioner för regelefterlevnad vara en riktig game-changer. Den kan hjälpa dem att följa branschstandarder, spara tid och pengar samt undvika juridiska problem.

3. Visa upp det värde du tillför

Låt oss säga att du är en marknadsföringsbyrå.

Du kan bädda in datavisualiseringar i kundens dashboard och visa specifika mätvärden som webbplatsens avvisningsfrekvens, sökordsrankningar och organisk CTR. På så sätt kan kunderna direkt se hur dina insatser påverkar deras SEO varje gång de loggar in.

Ju mer fördelaktigt det är att samarbeta med dig, desto större är sannolikheten att de vill stanna kvar. Och med tanke på att en ökning på bara 5 % i kundförnyelser kan generera mer än 25 % i vinstökning för dig (det gäller fortfarande 2025), är det en självklarhet att skapa en kunddashboard.

4. Stå ut från konkurrenterna

Det är inte alla företag som erbjuder kundpaneler. Men det bästa är att de är användbara inom alla branscher.

Som finansiell rådgivare kan du till exempel skapa en översikt där dina kunder kan följa sina investeringar. Du kan uppmuntra dem att betala en extra avgift för denna extra bekvämlighet.

På så sätt kommer inte bara dina nuvarande kunder att stanna kvar hos dig, utan du kommer också att locka nya kunder som vill ha bättre kontroll över sina nya och historiska data.

5. Upptäck innovationsmöjligheter

Med tiden kommer den engagemangsanalys som är inbyggd i din kundportalprogramvara att ge dig otroliga insikter om vad du behöver erbjuda, förbättra eller ta bort från ditt utbud.

📌 Dina SaaS-kunder kanske till exempel vill ha AI-drivna verktyg eller anpassade varumärkesalternativ (som att lägga till sin logotyp) i din produkt. Du kan därför snabbt utveckla nya lösningar utifrån deras feedback och lansera dem innan någon annan i branschen ens har hunnit tänka på det.

Vad ska ingå i en kunddashboard?

Hela poängen med att utforma en översikt för dina kunder är att ge dem all information de behöver utan att de behöver be om den.

Här är en sammanställning av alla funktioner som den vanligtvis bör erbjuda:

Uppföljning av kontrakt och avtal: Enkel åtkomst för att granska, ändra eller digitalt underteckna kontrakt och avtal

Samarbetscenter för dokument: En samlingsplats för att skapa, dela och redigera offerter, professionella rapporter eller designfiler

Säkerhet och åtkomstkontroll: Skydd av känslig data genom multifaktorautentisering (MFA), rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC) och datakryptering

Kommunikationsfunktioner: Förenklad korrespondens med chatt, anslagstavlor och e-postintegration

Schemaläggare för evenemang eller möten: Ett inbyggt kalenderverktyg för att boka tid, sätta deadlines och planera möten

Översikt över projektstatus: Omedelbar inblick i viktiga milstolpar, förfallodatum och framsteg i leveranserna

Användarvänligt gränssnitt: Intuitiv design med tydlig märkning och välorganiserade menystrukturer

Prestationsanalys: En översikt över mätvärden och nyckeltal som ger insikter i den övergripande affärsprestationen

Utbildningsbibliotek: En samling med instruktionsguider, vanliga frågor och videohandledningar för att stödja kundutbildning och onboarding

Hur man skapar en kundpanel

Att bygga en dashboard kan verka överväldigande, särskilt om det är första gången. Det bästa tillvägagångssättet är att ta ett steg tillbaka och börja från grunden. Låt oss bryta ner det.

1. Definiera dina mål

Innan du gör något, fundera på varför du vill skapa en kundpanel för dina kunder.

Vilka problem vill du lösa åt dem?

Behöver de ett sätt att följa projekt i realtid? Är deras största utmaning att organisera alla dokument och fakturor de får?

Eller vill du bara minimera belastningen på dina team när de hanterar kunder?

Oavsett vad det är, fråga först dina kunder.

Träffa dem, antingen personligen eller virtuellt, eller dela en öppen enkät med hjälp av verktyg för kundfeedback. Lyssna på deras tankar, funderingar och idéer, och sammanställ dem överskådligt i ClickUp Docs.

Med funktioner som inbäddade sidor, formateringsalternativ och mallar kan du skapa ett centralt dokument som fångar ”varför” och ”hur” i ditt instrumentpanelsprojekt.

Du kan samarbeta med ditt team i realtid i dessa dokument – märka dem, tilldela specifika åtgärder och till och med omvandla feedback till spårbara uppgifter.

Dessutom gör ClickUps Docs Hub det enkelt att hålla alla kundspecifika resurser tillgängliga, verifierade och sökbara så att alla teammedlemmar snabbt kan hitta projektkritisk information.

💡Proffstips: Du kan också ha interna diskussioner för att förstå vilka frågor befintliga kunder oftast har. Använd mallar för kundportaler för att utforma din dashboard och göra den mer användbar redan från första dagen.

2. Definiera kund-KPI:er

De data som samlas in i det första steget hjälper dig att identifiera relevanta KPI:er att följa i instrumentpanelen.

📌 Om du till exempel bygger e-handelswebbplatser åt dina kunder skulle de vara intresserade av att mäta effektiviteten i din tjänst och hur den påverkar deras resultat, från webbplatsens hastighet till säkerhetsåtgärder.

I det här fallet skulle deras nyckeltal vara sidladdningstider, drifttillförlitlighet, trafikkonverteringar och andelen övergivna kundvagnar. Att tillhandahålla något annat som inte ligger nära deras affärsstrategi skulle vara slöseri.

ClickUp Goals kan till exempel vara ett värdefullt tillskott i din process för att skapa instrumentpaneler.

Inom plattformen kan du skapa mätbara mål som är specifika för varje kunds behov och dela upp dem i delmål, inklusive antal, monetära värden, slutförda uppgifter eller binära (sant/falskt) alternativ.

Du kan också skapa mappar inom plattformen för att följa upp nyckeltal efter kategorier som sprintcykler, OKR, veckovisa resultatkort och andra viktiga mål på ett och samma ställe.

📮 ClickUp Insight: 78 % av de som svarade på vår undersökning gör detaljerade planer som en del av sina målsättningsprocesser. Men hela 50 % följer inte upp dessa planer med särskilda verktyg. 👀 Med ClickUp omvandlar du smidigt mål till konkreta uppgifter, vilket gör att du kan nå dem steg för steg. Dessutom ger våra kodfria instrumentpaneler tydliga visuella representationer av dina framsteg, vilket visar hur långt du har kommit och ger dig mer kontroll och insyn i ditt arbete.

3. Utforma layouten och användargränssnittet

När du utformar upplevelsen av instrumentpanelen ska du prioritera kundens perspektiv. Ditt huvudmål bör vara funktionalitet och enkel navigering. Du vill inte att dina kunder ska behöva leta efter information – de vill ha tydlighet och enkelhet.

Tänk därför på deras arbetsflöde och ställ dig frågor som:

Vad är det första de vill se när de loggar in?

Hur kan man bäst säkerställa att gränssnittet är intuitivt för nya användare?

Hur mycket anpassning förväntar sig kunderna när det gäller layout, widgets eller alternativ för datavisualisering?

Finns det några tillgänglighetsfunktioner (t.ex. tangentbordsnavigering, kompatibilitet med skärmläsare eller text-till-tal) som bör beaktas?

Tänk dig att du, som en plattform för säljstöd, erbjuder kunderna en portal där nyckeltal visas på framträdande platser – högst upp eller i ett avsnitt märkt som ”hög prioritet”.

Gruppera relaterade mätvärden på ett logiskt sätt för att förbättra användarvänligheten.

Till exempel kan data relaterade till kundinteraktioner (t.ex. antal uppföljningar eller svarstid) placeras i ett avsnitt. Samtidigt kan nyckeltal för försäljningsresultat (t.ex. vunna affärer, tillväxt i säljportföljen och intäktsprognoser) grupperas separat.

Sådan strukturerad CRM-rapportering gör det möjligt för dina kunder att tolka sina data på ett ögonblick utan informationsöverbelastning.

ClickUp Dashboards erbjuder särskilt anpassningsbara layouter som gör att du kan utforma ett gränssnitt som är inriktat på kundernas behov. Med hjälp av widgets som byggstenar kan du lägga till diagram, uppgiftslistor och statusindikatorer för att visa relevant information på ett tydligt sätt.

Anta till exempel att kunderna behöver snabb överblick över projektets tidsplaner.

I så fall kan du inkludera widgets för uppgiftsdeadlines, Gantt-diagram eller arbetsbelastningsöversikter, vilket säkerställer att viktiga mätvärden alltid är lätta att hitta. ClickUp stöder även dra-och-släpp-funktionalitet för widgets, så att du kan justera och finjustera layouten efter dina kunders preferenser och skapa ett intuitivt gränssnitt.

Vill du visa dina kunder hur du påskyndar mjukvaruleveransen med specifika rapporteringsmekanismer, såsom burn up/burn down-diagram och sprintvelocity? Skapa enkelt en sprintdashboard på ClickUp. Det finns en mall för varje bransch eller arbetsområde.

Dessutom kan du använda färgkodade sektioner och grupperingsalternativ för att göra data mer tillgängliga och visuellt tilltalande.

Slutligen tar ClickUp Brain dina dashboards till nästa nivå genom att ge omedelbara svar på dina frågor. Fråga AI vad som helst, så söker den igenom alla dashboards i ditt Workspace och hjälper dig att hitta viktiga insikter utan att du behöver leta efter data manuellt.

💡 Proffstips: Använd diagram, grafer och visuella indikatorer som förloppsindikatorer för att presentera komplexa data. Inkorporera rullgardinsmenyer eller flikar för att erbjuda djupare insikter på begäran samtidigt som gränssnittet hålls överskådligt. Slutligen, utforma en layout som anpassar sig smidigt till alla skärmstorlekar, oavsett om den visas på stationära datorer, surfplattor eller mobila enheter.

Värdet av en kunddashboard är direkt kopplat till noggrannheten och aktualiteten hos de data som visas.

Därför måste du integrera den med deras befintliga teknikstack, från visuella projektledningsverktyg, CRM-system och bokföringsprogram, så att instrumentpanelen fylls med data från ett brett spektrum av datakällor.

En instrumentpanel för ett tjänstebaserat kundföretag kan till exempel visa faktureringsdata från QuickBooks, webbtrafikstatistik från Google Search Console och kundnöjdhetsbetyg från HubSpot.

ClickUp CRM erbjuder integrationer med många verktyg som förbättrar datakvaliteten och anslutningsmöjligheterna.

Du kan till exempel integrera den med Asana eller Jira för att samla projektuppdateringar och milstolpar på en och samma panel. För att följa produktiviteten kan du välja Slack, Google Workspace och Microsoft Teams för att effektivisera kommunikationen utan att behöva byta mellan olika appar.

💡Proffstips: Genom att integrera API:er och realtidsdata kan du lägga till varningar eller aviseringar som aktiveras när vissa tröskelvärden uppnås (t.ex. när resursutnyttjandet sjunker under ett visst värde eller när ett kritiskt schemaläggningsfel inträffar).

5. Prioritera säkerhet

De senaste åren har visat vilka förödande effekter otillräckliga säkerhetsåtgärder kan ha på företag.

Till exempel ledde en allvarlig sårbarhet i ett innehållshanteringssystem som användes av Hathway år 2024 till att känsliga KYC-uppgifter, såsom namn, adresser, telefonnummer och e-postadresser, för över 4 miljoner kunder läckte ut, vilket resulterade i kostsamma skadestånd och allvarlig skada på företagets anseende.

Detta är en tydlig påminnelse om att en kunddashboard också kan utgöra en ingång för illvilliga aktörer om den inte skyddas ordentligt. Till och med något så enkelt som en svag lösenordspolicy kan göra ditt system sårbart.

Därför bör säkerhetsfunktioner som multifaktorautentisering (MFA), rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC) och datakryptering vara en självklar del av din kundpanel.

Visst, du kan bjuda in vilken kund som helst till ClickUp som gäst och dela instrumentpanelen med dem så att de kan se projektuppdateringar och samarbeta på ett och samma ställe. Men att upprätthålla säkerheten är en viktig del av denna process.

Du kan organisera enskilda kundkonton med en skalbar hierarki av mappar och listor och ställa in detaljerade behörigheter för att styra vem som ser vad – inklusive personer från ditt team och externa intressenter.

💡 Proffstips: Uppdatera dina säkerhetsprotokoll regelbundet så att användarbehörigheterna alltid stämmer överens med eventuella förändringar i teamets roller eller ansvarsområden. Låt dina kunder veta exakt hur deras data skyddas. Gör säkerhet till ett försäljningsargument och bygg upp förtroende.

Exempel på kundpaneler: De bästa ClickUp-mallarna att använda

Du behöver inte alltid börja från grunden eller uppfinna hjulet på nytt när du skapar en dashboard. Många mallar för kundhantering kan spara tid och arbete samtidigt som de garanterar en professionell layout. Nedan följer fem utmärkta exempel på dashboards från ClickUp som du kan använda.

1. Byråns verktyg för att följa kundernas hälsa

Som byrå hanterar du förmodligen flera kunder samtidigt. Att övervaka deras nöjdhet och projektens status kommer alltid att stå högst upp på din att-göra-lista, men låt oss vara ärliga – det är överväldigande.

Agency Client Health Tracker från ZenPilot, integrerat med ClickUp, löser just det.

Den samlar viktig data från e-postmeddelanden till kalkylblad och ger dig en tydlig bild av vilka kunder som behöver omedelbar support och vilka konton som fungerar smidigt.

Mallen erbjuder funktioner som:

Inbyggd aktivitetsmätare för att hålla koll på kundengagemang och responsivitet

Videohandledningar som hjälper dig att konfigurera och anpassa layouten efter din byrås behov

Åtta förkonfigurerade vyer för att se allt, från utförda tjänster och uppnådda mål till NPS-poäng

2. ClickUps mall för kundframgång

Precis som i alla andra företag bör kundernas framgång vara ditt fokus. För att analysera hur engagerade och lojala kunderna är när det gäller att upprätthålla sin relation med dig kan du använda ClickUp-mallen för kundframgång.

Det är faktiskt ännu mer meningsfullt om du är ett SaaS-företag som vill säkerställa att kunderna får ut maximalt värde av produkten.

Mallen ger en heltäckande bild av varje kunds resa, från onboarding till förnyelser, samtidigt som den spårar potentiella risker och prestanda. Den gör det möjligt för dig att sätta upp tydliga mål för kunderna och mäta hur framgångsrika dina tjänster är i förhållande till dessa mål.

Med mallen kan du:

Använd Gantt-diagramvyn för att visualisera projektets tidslinjer

Fördela uppgifter internt till lämpliga teammedlemmar

Följ upp kunderna för feedback med e-postintegration

3. ClickUps mall för samarbete kring kundframgång

Den här är särskilt avsedd för att samordna sälj- och produktionsteam som behöver samarbeta för att säkerställa smidiga arbetsflöden och punktlig projektleverans.

ClickUps samarbetsmall för kundframgång håller båda avdelningarna på samma sida med delade vyer, vilket minskar missförstånd och fel vid kundöverlämningar, vilket är en bra strategi.

Med den kan du:

Få tillgång till viktiga verktyg som Docs för interna anteckningar, Forms för att samla in kundinformation och Boards för att kartlägga uppgifternas framsteg

Förenkla uppföljningen med statusar som Öppen och Avslutad så att alla teammedlemmar snabbt kan se var kontot befinner sig

Ställ in automatiska utlösare, till exempel att uppdatera anpassade fält när nya uppgifter skapas

4. ClickUps snabbstart: Mall för kundtjänst

Vem vill inte avsluta affärer snabbt och effektivt samtidigt som man hanterar kundkonton, utvärderar förfrågningar och optimerar resurser? Oavsett om du är säljare, kundansvarig eller projektledare behöver du rätt verktyg för kundhantering för att klara jobbet.

Och ClickUp Quick Start: Client Services Template är ett sådant ramverk som du kan lita fullt ut på. Även om det inledningsvis kan verka komplicerat att använda är det nybörjarvänligt.

Viktiga funktioner inkluderar:

Skapa uppgifter och ange ansvariga, förfallodatum, status och mer

Övervaka projektets status med anpassade fält som tidsuppskattningar, prioriteringar, milstolpar och beroenden

Lagra processer, resurser och viktig information med Team Wiki

5. ClickUps mall för kundernas röster

Hur hittar du något som hjälper dig att bättre förstå dina kunders behov, önskemål och preferenser i ett hav av CRM-mallar?

Deras feedback är ovärderlig för att förfina dina erbjudanden. Men att samla in, organisera och agera på den kan vara en utmaning – inte om du använder ClickUps mall för kundens röst.

Med sin Kanban-inspirerade layout samlar du in kundinsikter på ett organiserat sätt och ser snabbt till att de prioriteras och hanteras av rätt team.

Med mallen kan du:

Inkorporera tidrapportering, varningar om beroenden och taggar för snabb problemlösning

Använd anpassade vyer som Lista, Tavla och Börja här för att visa feedback i olika konfigurationer

Strukturera feedback från specialiserade områden såsom ”Kundbehov”, ”VoC-källa” och ”Lösning”

Håll dina kunder nöjda och driv på företagets tillväxt med instrumentpaneler

Nu när du förstår värdet av dashboards är de mer än bara trevliga verktyg – de är nödvändiga för att ge kunderna möjlighet att fatta säkra, datadrivna beslut.

När kunderna är nöjda med den information de ser i portalen och uppskattar ditt arbete är det en vinst för alla inblandade. 🎉

Dessutom kan du med verktyg som ClickUp enkelt skapa de bästa kunddashboarden för att möta specifika behov. En stor fördel är det omfattande biblioteket med färdiga mallar, vilket gör det enkelt och snabbt att komma igång.

