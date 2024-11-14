Feedback vs. feedforward: Vilket är bäst för prestationshantering?

När du hanterar medarbetarnas prestationer kanske du undrar: Vad hjälper egentligen medarbetarna att nå sin fulla potential – konstruktiv feedback om tidigare arbete eller hjälpsamma förslag för framtiden? Feedback eller feedforward?

Tänk på det som att köra bil.

Feedback är som en backspegel som ger en glimt av var du har varit.

Feedforward är GPS:en som guidar dig mot din destination.

Båda spelar en avgörande roll i feedbackloopar, och genom att utnyttja deras unika fördelar kan du avsevärt förbättra prestationshanteringen för medarbetarna i din organisation.

Vad är feedback?

Feedback är information om en persons prestation eller beteende som delas med personen i fråga för att förbättra prestationen. Den kan komma från olika källor, inklusive chefer, kollegor, kunder eller personen själv.

En feedbacksession erbjuder ett särskilt forum för att diskutera en medarbetares prestationer. Dessa samtal kan vara konstruktiva tillfällen för feedback där medarbetaren kan få vägledning om hur hen kan förbättras.

Enligt People Development Report från LMS Training Platform, Eloomi, lägger 64 % av medarbetarna och 72 % av ledarna stor vikt vid konstruktiv feedback.

Det är viktigt att komma ihåg att både positiv och negativ feedback kan vara lika värdefull. Negativ feedback kan belysa tidigare misstag och ge lärdomar för framtiden, medan positiv feedback förstärker en medarbetares styrkor och uppmuntrar dem att fortsätta på rätt väg.

Vad är feedforward?

Feedforward är ett proaktivt tillvägagångssätt för prestationshantering som fokuserar på att förutse och hantera potentiella utmaningar eller möjligheter till framtida förbättringar.

Att implementera feedforward innebär en mer samarbetsinriktad process. Det börjar ofta med en feedforward-utvärdering, där individer eller team identifierar sina mål och ambitioner.

Det hjälper inte bara individer att utvecklas professionellt, utan stärker också positiva interpersonella relationer genom att uppmuntra en kultur av stöd och tillväxt.

Viktiga skillnader mellan feedback och feedforward

Att förstå de viktigaste skillnaderna mellan feedback och feedforward hjälper dig att utforma en bättre process för att utvärdera prestationer i din organisation. Båda är värdefulla begrepp, men tjänar olika syften och erbjuder unika fördelar.

Funktion Feedback Feedforward Fokus Tidigare prestationer Framtida potential Syfte Utvärdera, bedöma Förutse, vägled Metoder Prestationsutvärderingar, 360-graders feedback Coaching, mentorskap, feedforward-ledarskap Tillvägagångssätt Reaktiv Proaktiv Fördelar Identifiera styrkor och svagheter Utveckla färdigheter, uppnå mål

Feedback handlar främst om att ge information om tidigare prestationer. Det hjälper individer och team att förstå sina styrkor, svagheter och förbättringsområden.

Feedforward är däremot framtidsinriktat och fokuserar på att förutse och hantera potentiella utmaningar eller möjligheter. Feedforward-ledarskap innebär att skapa en stödjande miljö där individer känner sig stärkta att söka vägledning och utveckla sin potential.

Exempel på feedback

Det finns positiv feedback – att klappa någon på axeln för ett väl utfört arbete – och sedan finns det konstruktiv kritik – att låta dem veta vad som saknas och hur de kan åtgärda det framöver. Låt oss läsa några exempel på varje typ.

Positiv feedback

Specifikt: ”Jag uppskattade verkligen hur du hanterade den svåra kunden igår. Din lugna och professionella attityd löste situationen på ett effektivt sätt.”

Uppmuntrande: ”Dina kreativa idéer för den nya marknadsföringskampanjen är verkligen uppfriskande. Fortsätt att tänka utanför boxen!”

Uppskattande: ”Tack för att du gjorde det lilla extra för att slutföra projektet i tid. Din hängivenhet är ovärderlig för teamet.”

Konstruktiv kritik

Specifikt: ”Din presentation var informativ, men jag tror att den skulle kunna bli mer engagerande om du använde bilder för att bryta upp texten.”

Lösningsfokuserat: ”Istället för att fokusera på det negativa, försök att lyfta fram de positiva aspekterna av situationen. Detta bidrar till att skapa en mer positiv teamdynamik.”

Framtidsinriktat: ”Jag tror att du har potential att bli en fantastisk ledare. Överväg att gå en ledarskapskurs för att utveckla dina färdigheter ytterligare.”

💡Proffstips: Var specifik: Vag feedback har mycket liten effekt. Välj ett eller två områden och fokusera på dem.

Var snabb: Ge feedback så snart som möjligt efter händelsen för att uppmuntra reflektion och beteendeförändring/förstärkning.

Var konstruktiv: Fokusera på beteendet, inte personen.

Var respektfull: Håll en positiv och professionell ton.

Var öppen för feedback: Var villig att ta emot feedback och använd den för att förbättra dig.

Exempel på feedforward

Här är några exempel på feedforward:

Istället för: ”Du talade för snabbt under presentationen.” Försök med: ”Försök att tala långsammare nästa gång så att det blir lättare att förstå.”

I stället för: ”Din rapport var dåligt organiserad!”Försök med: ”Överväg att använda en tydlig disposition eller rubriker för att förbättra strukturen i din nästa rapport.”

Istället för: ”Du höll inte deadline.”Försök med: ”För att undvika framtida förseningar, försök att dela upp uppgifterna i mindre, hanterbara steg och sätt realistiska deadlines.”

💡Proffstips: Fokusera på framtiden: Sträva efter att ge praktiska råd för framtida förbättringar utan att vara alltför kritisk mot det förflutna.

Var specifik: Identifiera tydligt vilket beteende eller vilken handling som behöver förbättras.

Var positiv: Formulera din feedback på ett konstruktivt och stödjande sätt.

Undvik att skylla på andra: Fokusera på beteendet, inte personen.

Erbjud lösningar: Föreslå specifika strategier eller tekniker som kan hjälpa personen att förbättras.

Läs också: 360 utvärderingsfrågor och exempel för chefer

Varför byta från feedback till feedforward?

Att byta från feedback till feedforward kan revolutionera hur team kommunicerar och utvecklas. Här är varför du bör ta steget:

Fördel nr 1: Feedforward är framtidsinriktat

Feedforward fokuserar på framtida möjligheter, inte på tidigare misstag. Istället för att fokusera på vad som gick fel, betonar det praktiska förslag som gör det möjligt för individer att se framför sig och sträva efter att bli sitt bästa jag, snarare än att döma sig själva för att ha gjort fel.

Fördel nr 2: Feedforward är inte värderande

Till skillnad från traditionell feedback, som kan upplevas som kritik, skapar feedforward en stödjande miljö med psykologisk trygghet. Det uppmuntrar till öppen dialog utan att döma, vilket gör det lättare för teammedlemmarna att dela med sig av idéer och strategier utan rädsla.

Fördel nr 3: Feedforward hjälper dig att upptäcka ledare i ditt team

När du uppmuntrar feedforward skapar du utrymme för dolda talanger att komma till sin rätt. Teammedlemmarna tar naturligt steget fram för att dela med sig av sina insikter, vilket avslöjar potentiella ledare som annars kanske skulle förbli oupptäckta.

Fördel nr 4: Feedforward uppmuntrar till tillväxt

Feedforward inspirerar till kontinuerlig utveckling. Att fokusera på förbättringar snarare än tidigare brister skapar en lärandekultur där misstag ses som språngbrädor till framgång.

Fördel nr 5: Feedforward främjar psykologisk trygghet och öppen kommunikation

Denna metod främjar en atmosfär av förtroende och öppenhet. Teammedlemmarna känner sig trygga med att uttrycka sina tankar och idéer, eftersom de vet att de kommer att möta uppmuntran snarare än kritik.

Viktiga komponenter i feedforward

Feedforward, en proaktiv metod för prestationshantering, är en kraftfull katalysator för tillväxt och utveckling. Det är mer än bara ett verktyg; det är en strategisk investering i ditt teams framgång.

Här är varför:

Komponent 1: Feedforward regenererar talang

Till skillnad från feedback, som ofta fokuserar på tidigare misstag, blickar feedforward framåt, identifierar potentiella utmaningar och ger vägledning för framtida förbättringar. Det gör det möjligt för medarbetarna att ta ansvar för sin utveckling och utnyttja sin fulla potential.

Komponent 2: Feedforward utökar möjligheterna

Feedforward fokuserar på framtida mål och ambitioner och hjälper individer och team att utforska nya möjligheter och övervinna begränsningar. Det uppmuntrar till en inställning präglad av tillväxt och innovation.

📌 Exempel: En medarbetare uttrycker intresse för att ta sig an en ledarroll men känner sig underkvalificerad. Chefen använder feedforward för att identifiera framtida färdigheter och erfarenheter som skulle vara till hjälp, till exempel att leda ett litet projektteam. Denna vägledning öppnar nya vägar och uppmuntrar medarbetaren att börja bygga upp relevant erfarenhet redan nu.

Komponent 3: Feedforward är speciellt

Effektiv feedforward är skräddarsydd efter individens eller teamets specifika behov och mål. Det är inte en universallösning, utan snarare en personlig färdplan för framgång.

Komponent 4: Feedforward är autentiskt

För att vara riktigt effektiv måste feedforward levereras med autentisk kommunikation. Undvik att använda negativa konnotationer och fokusera på att ge konstruktiv vägledning och stöd.

Ett nyligen genomfört experiment om prestationshantering av Kognoz, ett teknikdrivet konsultföretag inom personalområdet, visade att när chefer fokuserar på kontinuerlig input och coaching – eller feedforward – kan det förbättra medarbetarnas upplevelse av rättvisa i fråga om deras prestationer med upp till 30 %.

Komponent 5: Feedforward har stor inverkan

Att implementera feedforward kan ha en betydande inverkan på medarbetarnas moral, produktivitet och övergripande prestanda. Det främjar en positiv arbetsmiljö och uppmuntrar en kultur av kontinuerligt lärande.

Komponent 6: Feedforward förfinar teamdynamiken

Genom att främja öppen kommunikation, samarbete och ömsesidig respekt kan feedforward stärka teamdynamiken och förbättra lagarbetet. Det bidrar till att skapa en mer sammanhållen och stödjande arbetsmiljö där individer känner sig uppskattade, stärkta och motiverade att bidra med sitt bästa.

Läs också: Hur du ber om feedback och omdömen för att förbättra dina färdigheter

Steg för att genomföra en feedforward-bedömning

Organisationer söker ständigt efter innovativa sätt att förbättra medarbetarnas prestationer och driva tillväxt. Feedforward är en sådan bedömningsmetod som förutser och hanterar framtida utmaningar genom att utnyttja verktyg för medarbetarfeedback.

Men hur samlar du ditt team och dessa verktyg på en och samma plattform? Svaret är – med ClickUp, ett program för produktivitet och uppgiftshantering, förstås!

Så här kan du skapa och implementera ett feedforward-system för prestationsbedömning med hjälp av ClickUp:

1. Sätt upp tydliga mål och förväntningar

Se veckans mål för varje teammedlem, se vem som arbetar med vad, vilka de viktigaste förbättringsområdena är och så vidare med ClickUp Goals.

Att sätta upp tydliga mål och förväntningar är det första steget för att genomföra en feedforward-utvärdering. När målen är väl definierade kan feedforward anpassas efter specifika mål, vilket gör vägledningen praktiskt tillämpbar och relevant. Tydliga förväntningar hjälper också medarbetarna att förstå vad framgång innebär och identifiera de exakta färdigheter eller beteenden de behöver utveckla.

Med ClickUp Goals kan medarbetarna koppla sina mål direkt till sitt arbete genom att skapa spårbara mål med tydliga tidsplaner, mätbara mål och automatisk övervakning av framstegen. Det innebär att alla kan se inte bara vad deras mål är, utan också en detaljerad plan för hur de planerar att uppnå dem.

Några av de sätt på vilka ClickUp Goals kan ge input till din feedforward-bedömning är:

Numeriska mål : Sätt upp specifika numeriska mål för att skapa en tydlig känsla av framsteg.

Uppgiftsutförande : Definiera uppgifter som direkt bidrar till att uppnå dina mål.

Sanna/falska eller aktuella mål: Förenkla komplexa mål till tydliga, mätbara resultat.

ClickUp Goals hjälper varje avdelningsmedlem att fokusera på det som verkligen är viktigt, vilket är avgörande när en ny produkt lanseras.

ClickUp Goals hjälper varje avdelningsmedlem att fokusera på det som verkligen är viktigt, vilket är avgörande när en ny produkt lanseras.

2. Lyssna på dina medarbetare och samarbeta med dem

För att verkligen utnyttja kraften i feedforward är det viktigt att ge feedback och förslag i rätt sammanhang.

ClickUp Chat erbjuder en bekväm och samarbetsinriktad plattform som underlättar sådan öppen kommunikation samtidigt som den bevarar sammanhanget i dina medarbetares arbete.

Ge omedelbar feedback med tilldelade kommentarer, nämn teammedlemmar i realtid för att chatta med dem och samarbeta i projekt tillsammans med ClickUp Chat.

Anta till exempel att ditt team arbetar med ett memo i ClickUp Docs. Du kan samarbeta med dem och dela envägsfeedback i realtid direkt i Docs, men ClickUp Chat erbjuder dig ett utrymme där konversationen blir mer inkluderande.

Alla utrymmen i ClickUp kan ha sin egen chatt, vilket gör det enkelt att komma åt dina mappar, listor, uppgifter och bilagor för det utrymmet utan att behöva växla mellan skärmar. Du och ditt team kan öppna memot i chattfönstret för att granska det, brainstorma idéer via snabbmeddelanden, dela förslag och göra ändringar omedelbart med hjälp av samarbetsdetektering i ClickUp.

Tilldela meddelanden till teammedlemmar i ClickUp Chat med FollowUps för att implementera feedforward-kommentarer.

Du kan också använda FollowUps i ClickUp Chat för att tilldela meddelanden som innehåller feedforward-kommentarer till relevanta teammedlemmar – och se till att feedforwarden beaktas varje gång du arbetar med ett liknande projekt.

Prata och arbeta synkroniserat – det är idén!

3. Planera din feedforward-bedömning

Planeringen av din feedforward-bedömning kräver ett proaktivt tillvägagångssätt, med fokus på framtida utveckling snarare än tidigare prestationer:

Börja med att identifiera viktiga områden där förbättringar behövs – detta kan baseras på tidigare feedback, återkommande utmaningar eller framtida mål.

Fastställ specifika, mätbara mål (SMART-mål) som är anpassade till dessa områden och som riktar in sig på omedelbara färdigheter eller processer och långsiktiga tillväxtmöjligheter.

Inför regelbundna avstämningar istället för att vänta på en formell utvärdering, så att du säkerställer kontinuerlig vägledning och justering.

Dela upp stora mål i mindre, genomförbara steg med deadlines för att upprätthålla framstegen.

Engagera intressenter – chefer, mentorer eller kollegor – för att erbjuda konstruktiva insikter under processen och säkerställa samstämmighet och relevans.

Läs också: Exempel på kollegial feedback för effektiv prestation

4. Genomför utvärderingen

En feedforward-utvärdering fokuserar på att ersätta positiv förstärkning av tidigare handlingar med framåtblickande lösningar. Istället för att fastna i tidigare misstag betonar den vad som kan göras för att förbättra framtiden.

Här är några viktiga tips för att genomföra en feedforward-utvärdering:

Var specifik och handlingsinriktad : Ge objektiva råd som beskriver tydliga, uppnåbara steg. Till exempel: ”Nästa gång kan du försöka organisera dina uppgifter med hjälp av en prioriteringsmatris för att hantera deadlines mer effektivt. ”

Uppmuntra medarbetarnas engagemang : Involvera individen i samtalet genom att be om deras synpunkter på mål och områden som de vill förbättra. Till exempel: ”Vilka färdigheter vill du stärka under nästa kvartal, och hur kan vi hjälpa dig att nå dit?”

Var lösningsorienterad : Istället för att ge feedback på ett problem, koncentrera dig på tillväxtmöjligheter och hur de kan utnyttja sina styrkor för att övervinna utmaningar. Till exempel: ”Låt oss undersöka hur du kan använda automatiseringsverktyg för repetitiva uppgifter. ”

Ställ tydliga förväntningar : Ange mätbara mål eller milstolpar för att säkerställa att personen har en plan för professionell utveckling och kan följa sina framsteg efter utvärderingen. Till exempel: ”Vad sägs om att du sätter upp ett mål att slutföra tre projekt självständigt före månadens slut för att bygga upp självförtroende och snabbhet?”

Behåll en positiv inställning: Formulera samtalet på ett sätt som inger förtroende och betona potential snarare än brister. Till exempel: ”Du har gjort ett fantastiskt arbete hittills – nu ska vi fokusera på att förfina dina presentationsfärdigheter så att du bättre kan visa vad du kan åstadkomma. ”

5. Vidta åtgärder inom områden som behöver förbättras

Att vidta åtgärder inom områden som behöver förbättras genom en feedforward-bedömning kräver en övergång från traditionella metoder som feedback sandwich-metoden till mer dynamiska tillvägagångssätt.

Istället för att dölja kritik med beröm, omfamna feedforward-ledarskap genom att ge tydliga, praktiska insikter som driver förändring.

Börja med feedforward-kommunikation, där fokus ligger helt på vad som kan göras annorlunda framöver.

Uppmuntra även självutvärdering genom att fråga individerna hur de tror att de kan förbättras och ge dem skräddarsydda förslag.

💡Proffstips: Använd Start-Stop-Continue-metoden för att genomföra en feedforward-utvärdering. I denna metod ombeds medarbetarna att reflektera över sina tidigare prestationer och identifiera saker de bör börja göra, sluta göra och fortsätta göra. Detta är en av många metoder för att ge riktad vägledning och stöd till medarbetarna för framtida utveckling. Du kan använda gratis mallar för start-stopp-fortsätt för att sätta denna metod i verket.

6. Utvärdera resultaten av feedforward-bedömningen

Visa, hantera och utvärdera resultat i realtid för dina mål och uppgifter med ClickUp Dashboards.

Genom att använda ClickUp Dashboards för att utvärdera resultaten i feedforward-bedömningar omvandlas data till meningsfulla insikter med enastående effektivitet.

Så här gör du:

Spåra viktiga mätvärden: Skapa och använd anpassade instrumentpaneler för att visualisera mätvärden som uppgiftsgenomförandegrad, tid som läggs på uppgifter och projektmilstolpar.

Övervaka individuella framsteg: Skapa instrumentpaneler för att följa enskilda teammedlemmars prestationer, inklusive deras arbetsbelastning, uppgiftsprioriteringar och tidshantering.

Planera regelbundna utvärderingar: Använd Använd ClickUps automatiseringar och återkommande uppgifter för att planera regelbundna avstämningar och feedbackmöten.

Spåra feedback och åtgärdspunkter: Skapa särskilda avsnitt på instrumentpaneler för att spåra given och mottagen feedback, samt åtgärdspunkter som genererats från dessa diskussioner.

Identifiera trender och mönster: Analysera historiska data på instrumentpaneler för att identifiera trender och mönster i teamets prestationer.

Sätt upp mål och följ upp framstegen: Använd dashboards för att sätta upp specifika mål för teammedlemmarna och följ upp deras framsteg mot dessa mål.

Förutom feedforward-bedömningar kan du genomföra feedback-sessioner som en del av din prestationshantering, förutom att tilldela uppgifter, samarbeta i realtid, skapa en bra arbetskultur och mycket mer med ClickUp!

Så här genomför du din prestationshanteringsstrategi utan ansträngning:

1. Samla in feedback och vidta åtgärder

Att använda ClickUp Forms för att samla in feedback handlar inte bara om att samla information, utan också om att driva på åtgärder och möjliggöra feedforward-utvärderingar som driver ditt team mot kontinuerlig förbättring.

Samla alltid in relevant information som ger mer sammanhang med villkorslogik med hjälp av ClickUp Forms.

Med sin anpassningsbara design gör Forms det enkelt att samla in relevant feedback från teammedlemmar, kunder eller intressenter, och säkerställer att varje svar skickas till rätt person vid rätt tidpunkt.

ClickUp Forms villkorslogikfunktion gör det möjligt att skapa ett enda formulär som anpassas utifrån tidigare val, vilket förenklar ifyllnadsprocessen.

Om en användare till exempel anger att hen ger feedback på en specifik produkt, visar formuläret automatiskt endast de frågor som är relevanta för den produkten, vilket inte bara gör det enklare att fylla i formuläret utan också mer effektivt när det gäller att få fram precis information.

När feedbacken har samlats in kan den omedelbart vidarebefordras till spårbara uppgifter, så att ditt team snabbt kan vidta åtgärder utifrån de insikter som erhållits.

2. Öva på att redigera och anteckna tillsammans under feedback-sessioner

Genom att använda ClickUp Docs för gemensam redigering och anteckningar under feedforward-utvärderingar förvandlas en traditionellt statisk process till en dynamisk samarbetsplattform i realtid.

Samarbeta med ditt team i realtid, ta anteckningar och ge omedelbar feedback eller feedforward med ClickUp Docs.

Gör det möjligt för dina team att skapa och redigera snygga, strukturerade dokument med funktioner som kapslade sidor, tabeller och mallar – perfekt för att skapa omfattande roadmaps eller kunskapsbaser som är centrala för feedforward-utvärderingar.

Under en feedforward-utvärdering kan teammedlemmarna bidra till samma dokument samtidigt, ge feedback, lägga till observationer eller markera förbättringsområden i realtid.

Omvandla kommentarer i chattar eller dokument till ClickUp-uppgifter direkt med ClickUp Assigned Comments.

ClickUp Tasks och ClickUp Assigned Comments erbjuder en kraftfull kombination för att ge kontinuerlig feedforward och säkerställa att ditt team agerar på den omedelbart.

Genom att dela upp komplexa uppgifter i mindre, mer hanterbara delar och ge specifika kommentarer till teammedlemmarna kan du ge målinriktad vägledning och se till att alla känner till sina ansvarsområden.

Genom att anpassa uppgiftsstatus och ställa in prioritetsnivåer för varje uppgift kan du dessutom snabbt identifiera och prioritera uppgifter som kräver omedelbar uppmärksamhet. Detta bidrar till att feedbacken hanteras snabbt och att ditt team förblir fokuserat på att uppnå sina mål.

4. Spela in ljud- eller videofeedback för detaljerad feedforward

Spela in detaljerad feedback och lämna kommentarer i ett ClickUp Clip för att ge möjligheter till förbättring och tillväxt.

ClickUp Clips erbjuder ett innovativt sätt att ge omedelbar feedback eller feedforward – genom att spela in din skärm, webbkamera och röst. Detta gör ofta kommunikationen snabbare, tydligare och mer handlingskraftig än att enbart förlita sig på skriftliga meddelanden och långa dokument.

Oavsett om du delar med dig av insikter om ett projekt eller ger förslag på förbättringar, kan du med Clips enkelt föra konversationen vidare utan att behöva skriva långa förklaringar.

5. Automatisera feedbackloopar för att säkerställa kontinuerlig förbättring

Skapa feedbackloopar för att uppmuntra kontinuerlig förbättring med hjälp av ClickUp Automations.

ClickUp Automations kan automatisera feedbackloopar för att skapa en kultur av kontinuerlig förbättring, vilket gör det enkelt för teamen att hålla sig samordnade och responsiva.

Med ClickUp Brain blir automatisering av feedbackloopar lika enkelt som att beskriva vad du behöver på vanlig engelska.

Tala till exempel bara om för AI:n vad du vill automatisera – oavsett om det handlar om att skicka en påminnelse om att dela feedback efter att en uppgift har markerats som klar, tilldela uppföljnings-/korrigerande uppgifter efter att feedback har mottagits, meddela intressenter om uppdateringar eller justera projektstatus – och se hur den omedelbart konfigurerar arbetsflödet i alla utrymmen, mappar eller listor i ClickUp.

Vet du inte var du ska börja? Använd ClickUp Employee Feedback Template för att hantera, visualisera och spåra feedback från medarbetare i hela företaget på ett och samma ställe.

Ladda ner den här mallen Spåra feedback för alla dina anställda med ClickUps mall för medarbetarfeedback.

ClickUps mall för medarbetarfeedback är utformad för att hjälpa team att samla in värdefull information om ledning, företagskultur, ersättning, förmåner och arbetsmiljö.

Denna mall förenklar insamling och analys av medarbetarfeedback och bidrar till att skapa en kultur präglad av tillväxt och förtroende.

Du kan:

Kom igång snabbt med hjälp av de användbara tipsen och instruktionerna i "Start Here View".

Spåra enkelt vem som har lämnat feedback med funktionen "Alla svarande".

Skapa, uppdatera och hantera enkätfrågor med "Vyn för medarbetarfeedbackenkät".

Använd ClickUp för heltäckande prestationshantering

Feedback och feedforward är båda kraftfulla koncept för tillväxt och förbättring. Feedback fokuserar på att reflektera över tidigare prestationer, identifiera områden som behöver justeras och lära av tidigare handlingar.

Feedforward är framåtblickande och betonar potentiella förbättringar och genomförbara förslag för framtiden.

Båda metoderna är fördelaktiga: feedback ger oss värdefulla lärdomar från det förflutna, medan feedforward driver oss mot innovation och motiverar till kontinuerlig utveckling.

Med ClickUp kan team smidigt integrera båda strategierna i sina arbetsflöden. Från att samla in feedback via formulär och spåra framsteg med automatiseringar till att planera framtida åtgärder genom samarbetsfunktioner som chatt, dokument och klipp – det är ett idealiskt verktyg för att hantera och maximera organisationens prestanda.

Prova själv – registrera dig på ClickUp idag!