De 13 bästa verktygen för kalenderhantering som hjälper dig att hålla ordning

De flesta av mina vänner föredrar att arbeta under de tider som passar dem bäst – och det är inte bara de.

Gartner fann att när organisationer erbjöd ”radikal flexibilitet” när det gäller arbetstider och arbetsplatser ökade antalet högpresterande medarbetare med 40 %.

Men med större självständighet följer utmaningen att hantera tiden effektivt.

Faktum är att 94 % av människor säger att bättre tidshantering kan öka produktiviteten. Det är här verktyg för kalenderhantering gör hela skillnaden.

Baserat på mina erfarenheter av kalenderhanteringsverktyg och ClickUp-teamets forskning har jag sammanställt en lista över de 13 bästa kalenderhanteringsverktygen som hjälper dig att hantera dina projekt effektivt och upprätthålla balansen mellan arbete och fritid.

Se den här videon för våra bästa tips:

Vad bör du leta efter i appar för kalenderhantering?

Det är länge sedan vi bar anteckningsböcker i ryggsäckarna. Nu har vi dagliga planeringsappar på våra telefoner, surfplattor och bärbara datorer. Vi kan komma åt den digitala planeringen på vilken enhet vi än arbetar på. Det som behövs är en kalenderhanteringsapp som synkroniseras mellan alla dessa enheter.

Här är de funktioner som en bra kalenderapp måste ha:

Datasäkerhet: Välj kalenderappar som erbjuder robusta säkerhetsfunktioner för dina personliga och professionella data

Integration: Se till att kalenderplattformen synkroniseras smidigt med din e-post, uppgiftshantering och andra verktyg och kalenderappar

Automatiserade funktioner: Leta efter alternativ för schemaläggning, påminnelser och återkommande händelser i dina kalenderappar

Artificiell intelligens: Se om du kan använda naturlig språkbehandling (NLP) i din Se om du kan använda naturlig språkbehandling (NLP) i din AI-planerare och kalender för intuitiv uppgiftsplanering

Samarbete: Prioritera de bästa kalenderapparna med funktioner för kalenderdelning och mötesbokning

Användarvänlighet: Välj en kalenderapp som är intuitiv så att du slipper lägga tid på komplicerade funktioner

Mobilkompatibilitet: Se till att kalenderappen fungerar bra på din smartphone, bärbara dator och surfplatta

Användargränssnitt: Välj en kalenderplattform där du enkelt kan anpassa dag-, vecko- och månadsvyerna

Anpassning: Leta efter anpassningsbara aviseringar och inställningar som passar din arbetsstil

1. ClickUp (Bäst för integrerad projektplanering och schemaläggning)

Visualisera arbetet, boka om uppgifter och hantera projektets tidsplaner med den flexibla kalendervyn i ClickUp

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för projektledning som kopplar samman mitt team genom delade arbetsflöden, dokument och realtidsdashboards. Jag älskar hur det hjälper mig att arbeta smartare och snabbare med allt på ett ställe.

ClickUp Calendar View är en gratis kalenderapp som sticker ut eftersom den inte bara visar deadlines utan är en interaktiv arbetsyta där jag kan planera vad som helst.

Jag kan dra och släppa uppgifter i den digitala kalenderappen, justera deadlines, färgkoda uppgifter efter mina prioriteringar samt sortera och filtrera uppgifter. Den synkroniseras med mina externa kalendrar, som Google Kalender, och samlar mina privata och professionella åtaganden på ett ställe.

Utöver schemaläggning gör ClickUps projektledningsfunktioner mitt arbete supereffektivt. Möjligheten att skapa beroenden mellan uppgifter har varit en game changer för mig när jag hanterar komplexa projekt. Om en uppgift flyttas justerar ClickUp automatiskt alla beroende uppgifter – inga manuella uppdateringar behövs.

Dra och släpp uppgifter i kalendern för att prioritera dem med hjälp av ClickUps projektledning

Gantt-diagramvyn och tidslinjevyn ger mig en översikt över alla projekt och milstolpar, vilket gör att jag kan följa framstegen i realtid.

Dessutom ser jag till att alla är på samma sida utan ständiga samtal och mejl genom att dela min kalender med mina kunder och teammedlemmar. Och nämnde jag ClickUp Reminders? Med automatiska påminnelser och aviseringar på alla enheter missar jag aldrig viktiga uppgifter.

ClickUps anpassningsfunktioner ger ännu mer mervärde. Så här hjälper de dig:

Du kan anpassa din kalender efter din arbetsstil, oavsett om du föredrar en daglig uppdelning eller en övergripande månadsöversikt

Återkommande uppgifter hjälper dig att automatisera repetitiva aktiviteter

Flera integrationer med verktyg som Slack, Zoom och molnlagringsalternativ som Google Drive säkerställer att ClickUp smidigt passar in i din befintliga teknikstack, vilket minskar behovet av att växla mellan olika plattformar

Integrationen mellan ClickUp och Google Kalender har hjälpt mig att effektivisera min schemaläggning. Jag kan synkronisera uppgifter från ClickUp till min att-göra-lista i Google Kalender och se alla ändringar som görs på den ena plattformen återspeglas på den andra i realtid.

Spåra dina uppgifter i valfri kalender med ClickUp och Google Kalender-integrationen

En annan utmärkande funktion är möjligheten att anpassa synligheten för uppgifter – jag kan välja vilka listor eller uppgifter som ska visas i min kalender, vilket hjälper mig att hålla fokus på det som är viktigt. Denna integration har förbättrat min tidshantering genom att samla alla mina scheman på ett ställe, vilket sparar mig besväret med att hoppa mellan olika verktyg.

ClickUp-mallen för kalenderplanering har funktioner som har tagit min projektledningskalender till en helt ny nivå.

Planera hur du vill tillbringa dina dagar med ClickUp-mallen för kalenderplanering

Det här är vad jag gillar mest med den här mallen:

Med ClickUps anpassade uppgiftsstatusar kan jag markera uppgifter som ”Pågår” eller ”I vänteläge”

ClickUps anpassade fält är otroligt användbara för att spara viktiga detaljer som milstolpar och kostnader

Tidslinjen och månadsplaneringen ger mig en tydlig bild av mitt övergripande arbetsflöde och framsteg

ClickUps mall för kalender och att göra-lista har förändrat hur jag hanterar dagliga uppgifter. Den gör det möjligt för mig att enkelt visualisera mina mål och deadlines, samtidigt som möjligheten att prioritera uppgifter hjälper mig att hantera min tid mer effektivt. Jag har också märkt att en strukturerad mall ger en inblick i hur lång tid uppgifter vanligtvis tar.

Håll koll på hur din dagliga schemaläggning ser ut med ClickUp-kalenderns mall för att-göra-lista

Med den här mallen kan du:

Följ enkelt upp framstegen med anpassade statusar

Sortera uppgifter med hjälp av anpassade fält som Kategori, Resurser, Produktivitetsnivå och Roll

Få tillgång till flera vyer , inklusive mötesförfrågningar, efter roll och efter kategori

Öka produktiviteten med tidrapportering och varningar om beroenden

Håll ordning med ett färgkodat uppgiftssystem för visuell uppgiftshantering

Utför högprioriterade uppgifter utan att känna dig överväldigad

Denna schemaläggningsmall har blivit oumbärlig i mitt arbetsflöde och hjälper mig att slutföra högprioriterade uppgifter utan att bli överväldigad.

ClickUps bästa funktioner

Dagliga, veckovisa och månatliga översikter gör det möjligt för mitt team att hantera uppgifter och scheman

Med dra-och-släpp-planering kan jag flytta uppgifter direkt till kalendern

Visuella verktyg övervakar framsteg och hanterar beroenden mellan uppgifter

Uppgiftsscheman kan justeras automatiskt utifrån förändringar i beroenden

Integreras smidigt med Google Kalender-appen och andra plattformar för enhetlig schemaläggning

Kalendrar kan delas med kunder eller teammedlemmar så att alla hålls uppdaterade

Notiser på flera enheter

Begränsningar i ClickUp

Begränsad offlineåtkomst

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare per år

Företag : 12 $/månad per användare per år

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 7 dollar per Workspace-medlem och månad

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

De många vyerna (t.ex. tabell, Gantt-diagram, kalender och många andra) som finns i visningsalternativen gör det också enklare att hantera uppgifter.

2. Wrike (Bäst för resursfördelning i kalendervyer)

via Wrike

Wrike är ett kraftfullt projektledningsverktyg som är känt för sina robusta samarbetsfunktioner. Det gör det möjligt för team att hantera flera projekt genom delade kalendrar. Wrikes tidslinjevy, tillsammans med de delade teamkalendrarna, hjälper chefer att visualisera uppgifter och fördela resurser på ett effektivt sätt.

Integrationen med plattformar som Google Drive, Slack och Microsoft Teams hjälper till att effektivisera kommunikationen. Funktionerna för samarbete i realtid gör det enkelt att följa upp framsteg och göra nödvändiga justeringar, vilket gör Wrike idealiskt för stora team som arbetar med komplexa projekt med många deltagare.

Wrikes bästa funktioner

Visualisera resurser och undvik schemakonflikter med dynamiska arbetsbelastningskalendrar

Organisera projekt och uppgifter med en tydlig tidslinje och en uppgiftsbaserad kalendervy

Omplanera eller justera tidslinjer med dra-och-släpp-funktionen i kalendern

Håll koll på teamets kapacitet och hantera arbetsbelastningen effektivt med kapacitetshantering i kalendern

Begränsningar i Wrike

Komplexa användargränssnitt kan vara överväldigande för nya användare

Gratisversionen har begränsade funktioner

Kräver viss anpassning för att passa unika arbetsflöden

Priser för Wrike

Gratis

Professional: 9,80 $/månad per användare

Företag: 24,80 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 3 200 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 4 000 recensioner)

3. Google Kalender (Bäst för enkel, kostnadsfri schemaläggning)

via Google Kalender

Google Kalender var min första kalenderapp. Det är en pålitlig och gratis kalenderapp med enkla kalenderverktyg som passar perfekt för användare av Google Workspace-ekosystemet. Tack vare integrationen med Gmail kan du smidigt schemalägga händelser, möten och påminnelser direkt i din inkorg. Den erbjuder inga avancerade projektledningsfunktioner, men passar bra för personlig schemaläggning och små startup-team.

Google Kalender är lättillgängligt på alla enheter och erbjuder grundläggande funktioner som att dela kalendrar med teammedlemmar och skapa återkommande händelser.

De bästa funktionerna i Google Kalender

Hitta lediga tider som passar allas kalendrar med funktionen Hitta en tid

Kategorisera personliga, arbetsrelaterade och delade händelser med färgkodade händelser

Hantera teamets scheman och resursbokningar med delade kalenderalternativ

Begränsningar i Google Kalender

Begränsade anpassningsmöjligheter

Inga avancerade projektledningsfunktioner

Saknar inbyggda verktyg för uppgiftshantering

Priser för Google Kalender

Gratis

Företagsabonnemang från 6 $/månad per användare (med Google Workspace)

Betyg och recensioner för Google Kalender

Capterra: 4,8/5 (över 3 200 recensioner)

4. Clockwise (Bäst för automatisk tidshantering)

via Clockwise

Clockwise är ett annat kalenderverktyg för automatisk optimering av tidshanteringen. Det som är anmärkningsvärt med Clockwise är dess förmåga att omorganisera dina möten och uppgifter så att de passar in i dina mest produktiva timmar. Det integreras sömlöst med Google Kalender och schemalägger automatiskt möten under tider som inte stör dina koncentrationsperioder.

Funktionen för tidsblockering hjälper dig att avsätta perioder för koncentrerat arbete samtidigt som du minskar konflikter i kalendern. Clockwises AI-drivna schemaläggning sparar tid åt mig genom att minimera manuella justeringar.

Clockwise bästa funktioner

Optimera din dag genom att skapa avbrottsfria perioder av fokusering med Smart Calendar-assistenten

Justera teamets scheman dynamiskt med synkronisering av teamets tillgänglighet för att anpassa till optimala mötestider

Förhindra att möten inkräktar på din fritid genom att anpassa arbetstiderna med hjälp av funktioner som skyddar balansen mellan arbete och privatliv

Begränsningar i Clockwise

Passar bäst för enskilda användare, inte för team

Begränsade anpassningsmöjligheter

Beroende på Google Kalender

Priser för Clockwise

Gratis

Pro: 6,75 $/månad per användare

Företag: 11,50 $/månad per användare

Betyg och recensioner från Clockwise

G2: 4,7/5 (66 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (50 recensioner)

5. Fantastical (Bäst för Apple-användare)

via Fantastical

Detta är ett kalenderverktyg exklusivt för Apple. En av dess mest framstående funktioner är naturlig språkbehandling, som låter dig schemalägga händelser genom att helt enkelt skriva in kommandon som ”Lunch med Sarah imorgon klockan tolv”. Det är intuitivt och lättanvänt.

Appen har en användarvänlig design och synkroniseras med de flesta arbetsmiljöer och ekosystem, såsom Google, iCloud och Microsoft Exchange.

Fantasticals bästa funktioner

Använd naturligt språk för att schemalägga händelser intuitivt genom att skriva enkla kommandon

Planera för väderförhållanden vid utomhusevenemang med integrerade väderprognoser i kalendern

Spara tid för återkommande eller liknande händelser genom att effektivisera kalenderhanteringen med händelsemallar

Fantasticals begränsningar

Endast tillgängligt på Apple-enheter

Premiumfunktioner kräver ett abonnemang

Begränsade samarbetsfunktioner

Priser för Fantastical

Gratis

Premium: 4,99 $/månad per användare

Fantastical – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (16 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (20 recensioner)

6. Hub Planner (Bäst för att följa resursanvändningen)

via Hub Planner

Hub Planner är ett allt-i-ett-verktyg för schemaläggning och resurshantering, perfekt för team som hanterar storskaliga projekt. Den intuitiva kalendervyn gör det möjligt för dig att fördela resurser effektivt.

Det som utmärker Hub Planner är dess resursprognoser, som hjälper projektledare att förutse framtida behov baserat på aktuell arbetsbelastning. De integrerade tidrapporterna och faktureringsfunktionerna gör det enkelt att spåra tid som läggs på projekt och hantera budgetar.

Hub Planners bästa funktioner

Håll koll på teammedlemmarnas scheman och planera med kalendern för resurstillgänglighet

Få en översikt över resursfördelningen med hjälp av projektallokeringskalendrar

Få en visuell översikt över projektets deadlines och teamets utnyttjande med ett integrerat schemaläggningsschema

Optimera teamets kapacitet med utnyttjanderapportering i kalendern

Begränsningar i Hub Planner

Den branta inlärningskurvan för nybörjare

Priserna ligger i den högre delen av skalan för små team

Begränsade anpassningsmöjligheter

Priser för Hub Planner

Startpaket: 7 $/månad per användare

Premium: 18 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för Hub Planner

G2: 4,2/5 (44 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 100 recensioner)

7. Zoho Projects (Bäst för att skapa anpassningsbara arbetsflöden)

via Zoho Projects

Zoho Projects utmärker sig genom att erbjuda anpassningsbara kalendervyer för projektledning. Detta är särskilt användbart för team som behöver flexibilitet. Du kan anpassa arbetsflöden, integrera med andra Zoho-appar som CRM och Books, och till och med automatisera uppgifter utifrån projektets behov.

Projektets tidslinjevy hjälper alla teammedlemmar att hålla sig på rätt spår, och den delade kalendern gör det enkelt att se deadlines. De betalda abonnemangen erbjuder många funktioner för växande team, och det breda utbudet av integrationer möjliggör en helt skräddarsydd projektledningsupplevelse.

Zoho Projects bästa funktioner

Hantera uppgiftsberoenden direkt i kalendern med hjälp av Gantt-diagramintegration

Få en tydlig översikt över viktiga projektdeadlines i kalendern med hjälp av milstolpsuppföljning

Följ hela teamets uppgiftsförlopp och kommande deadlines med delade kalendervyer

Begränsningar i Zoho Projects

Gratisversionen har begränsade funktioner

Det kan kännas överväldigande med för många funktioner

Kräver ett Zoho-ekosystem för full funktionalitet

Priser för Zoho Projects

Gratis

Premium: 5 $/månad per användare

Företag: 10 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Zoho Projects

G2: 4,2/5 (över 440 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 650 recensioner)

8. Microsoft Outlook (Bäst för Microsofts ekosystem)

via Microsoft Outlook

Microsoft Outlooks kalender passar stora team som är vana vid Microsoft Office 365. Den integreras med e-post och alla andra Office-appar, vilket möjliggör enkel mötesplanering, påminnelser och kalenderdelning med teammedlemmar. Outlooks kalender erbjuder en rad anpassningsbara och pålitliga funktioner.

De bästa funktionerna i Microsoft Outlook

Få förslag på tillgängliga tider för deltagarna med hjälp av mötesplaneringsassistenten baserat på deras kalendrar

Identifiera snabbt möteskategorier och prioriteringar med hjälp av färgkoder i kalendern

Se hela teamets tillgänglighet med ett enda ögonkast med teamkalendervyer

Begränsningar i Microsoft Outlook

Saknar avancerade projektledningsfunktioner

Det har en komplex installation och kräver en expert för användare som inte använder Office

Begränsade alternativ för uppgiftshantering

Priser för Microsoft Outlook

Gratis med Office 365-prenumeration

Betyg och recensioner för Microsoft Outlook

G2: 4,5/5 (över 2800 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1990 recensioner)

9. Hive (Bäst för teamsamarbete och uppgifter)

via Hive

Hive erbjuder en kombination av uppgiftshantering och kalenderintegration, vilket gör det till ett utmärkt val för team som behöver en allt-i-ett-lösning.

Kalendervyn i Hive är mycket anpassningsbar, och jag kan tilldela uppgifter direkt från kalendern, vilket sparar tid när jag hanterar flera projekt. Hive har bra samarbetsfunktioner, som chatt i realtid och fildelning, vilket effektiviserar kommunikationen. Hive integreras också väl med Slack och Google Drive.

Hives bästa funktioner

Följ deadlines och uppgifternas framsteg tydligt med en uppgiftsbaserad kalendervy

Omvandla kalenderhändelser till konkreta uppgifter direkt med hjälp av integrerade åtgärdskort

Anpassningsbara kalendervyer erbjuder Gantt-, Kanban- och traditionella kalenderalternativ för flexibel projektplanering

Begränsningar i Hive

En brantare inlärningskurva för mindre team

Det är något dyrt för mindre team

Begränsad gratisversion

Priser för Hive

Gratis

Teams: 12 $/månad per användare

Företag: Pris på begäran

Betyg och recensioner för Hive

G2: 4,2/5 (60 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

10. Doodle (Bäst för att skapa mötesplaner baserade på omröstningar)

via Doodle

Doodle förenklar mötesplaneringen genom att erbjuda en intuitiv omröstningsfunktion som låter deltagarna välja sina önskade mötestider. Det är användbart för att planera möten med kunder eller stora grupper där tillgängligheten varierar. Doodle ger en visuell översikt över tillgängliga tider.

Även om det fungerar utmärkt som en grundläggande programvara för möteshantering, passar det bäst för team som behöver ett externt verktyg för att hantera projekt och uppgifter. Premiumversionen är reklamfri och synkroniseras enkelt med din kalender.

Doodles bästa funktioner

Förenkla valet av tider för möten med stora grupper genom att använda schemaläggning med gruppomröstning

Prioritera tillgänglighet för gruppmöten med tillgänglighetsrankning

Ge mötesinbjudningar en professionell touch med anpassad evenemangsbranding

Begränsningar i Doodle

Inga projektledningsfunktioner

Begränsade funktioner i gratisversionen

Anpassningsmöjligheterna är minimala

Priser för Doodle

Gratis

Pro: 6,95 $/månad per användare

Team: 8,95 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för Doodle

G2: 4,4/5 (över 2000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 800 recensioner)

11. Apple Kalender (Bäst för hantering av lokala evenemang)

via Apple Kalender

Apple Kalender är en enkel och användarvänlig kalender för sina användare. Jag uppskattar hur enkelt det är att skapa händelser, bjuda in deltagare och ställa in påminnelser. Integrationen med Siri är en annan funktion som sticker ut. Med den kan du schemalägga händelser med röstkommandon.

Även om det är begränsat till Apples ekosystem fungerar det bra för privat bruk och små team. Det rena, minimalistiska gränssnittet gör schemaläggningen enkel.

De bästa funktionerna i Apple Kalender

Planera möten över olika regioner med automatiska justeringar tack vare stöd för tidszoner

Aktivera aviseringar baserat på var du befinner dig med hjälp av platsbaserade påminnelser

Förenkla samordningen av scheman med andra genom att använda delade familje- eller gruppkalendrar

Begränsningar i Apple Kalender

Inga avancerade projektledningsfunktioner

Begränsade anpassningsmöjligheter för team

Priser för Apple Kalender

Gratis (ingår i Apple-enheter)

Betyg och recensioner för Apple Kalender

G2: 4,1/5 (194 recensioner)

12. Bitrix24 (Bäst för CRM- och kalenderintegration)

via Bitrix24

Bitrix24 är en komplett svit för företagsadministration, och kalenderhanteringsverktyget är en del av den. Den innehåller dessutom CRM, uppgiftshantering och kommunikationsverktyg. Kalenderfunktionen fungerar bra tillsammans med Bitrix24:s uppgiftshanteringssystem. Du kan schemalägga uppgifter och ställa in påminnelser direkt i appen.

Bitrix24 är perfekt för stora företag som hanterar all sin interna och externa verksamhet på en enda plattform. Bitrix24 erbjuder även delade kalendrar som du kan använda för att samordna med ditt team.

Bitrix24:s bästa funktioner

Håll koll på möten med kunder, försäljningsmöjligheter och uppgifter på ett och samma ställe med integrerad CRM och kalender

Automatisera schemaläggningen av uppgifter utifrån projektregler med hjälp av anpassade arbetsflöden kopplade till kalendern

Begränsningar i Bitrix24

Komplext för nybörjare

Vissa funktioner kräver uppgraderingar

Högre priser för mindre team

Priser för Bitrix24

Gratis (grundversion)

Basic: 49 $/månad per 5 användare

Standard: 99 $/månad per 50 användare

Professional: 199 $/månad för obegränsat antal användare

Betyg och recensioner för Bitrix24

G2: 4,1/5 (540 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 860 recensioner)

13. Calendly (Bäst för automatisk schemaläggning av möten)

via Calendly

Calendly är lätt att använda och är perfekt utformat för yrkesverksamma som behöver boka möten när de är på språng.

Calendly synkroniseras med din kalender, oavsett om det är Google eller Outlook. Den anpassar sig automatiskt efter tidszoner, vilket gör den perfekt för internationella möten. Den är pålitlig och kostnadseffektiv.

Calendlys bästa funktioner

Välj mötestider som passar din tillgänglighet med hjälp av länkar för automatisk mötesbokning

Förhindra överbokningar genom att automatiskt blockera din personliga tid med hjälp av anpassningsbara tillgänglighetsfönster

Fördela möten jämnt mellan teammedlemmarna med hjälp av round-robin-schemaläggning

Begränsningar i Calendly

Saknar projektledningsfunktioner

Anpassningsmöjligheterna är begränsade i gratisversionen

Avgiftsbelagda abonnemang krävs för avancerade funktioner

Priser för Calendly

Gratis

Essentials: 10 $/månad per användare

Professional: 15 $/månad per användare

Teams: 20 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner från Clockwise

G2: 4,7/5 (över 2220 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3360 recensioner)

