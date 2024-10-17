De 13 bästa CRM-programvarorna för företag 2025

Har du någonsin undrat hur många försäljningsmöjligheter som går förlorade på grund av missförstånd? Jag har sett det med egna ögon – när processerna inte är konsekventa har även de mest begåvade teamen svårt att prestera.

Affärer kan lätt gå förlorade i virrvarret, leads kan ignoreras och frustrationen kan snabbt stiga.

Men här är den goda nyheten: med rätt CRM-programvara kan du förändra ditt sätt att hantera försäljningen! Dessa verktyg skapar tydlighet, effektiviserar kommunikationen och håller alla på samma sida, vilket gör det enklare att hantera kundrelationer.

Men med det enorma utbudet av alternativ kan det vara svårt att välja det perfekta CRM-systemet för ditt team. I den här bloggen presenterar jag 13 av de mest effektiva CRM-lösningarna för företag som jag har testat. Låt oss hitta den som passar dina behov bäst!

Det är avgörande att välja rätt CRM-lösning för företag, eftersom fel verktyg kan påverka ditt team negativt. Baserat på min erfarenhet har jag identifierat följande viktiga funktioner som är avgörande för att säkerställa effektivitet och konsekvens.

Här är vad du bör prioritera:

Anpassningsbarhet och skalbarhet: Se till att lösningen kan växa i takt med ditt företag. Leta efter anpassningsbara fält, instrumentpaneler, arbetsflöden och rapporter för att skräddarsy CRM-systemet efter dina specifika behov.

Analys och rapportering: Välj verktyg som ger djupgående insikter i kunddata. CRM-systemet bör erbjuda fördefinierade anpassade rapporter och interaktiva instrumentpaneler som förbättrats med AI-insikter.

Integration: Välj ett CRM-system som integreras sömlöst med din befintliga teknikstack, inklusive marknadsföringsverktyg, ERP-system och BI-verktyg. Detta säkerställer att all din data är tillgänglig från ett enda gränssnitt.

Säkerhet: Välj ett CRM-system med robusta åtkomstkontroller och behörighetsinställningar, så att du kan styra vem som kan se specifika pipeline-data och rapporter.

Användarvänlighet: Välj en kodfri CRM-programvara som både tekniskt kunniga och icke-tekniskt kunniga medarbetare enkelt kan navigera i. Detta främjar en snabb implementering i hela organisationen utan att det krävs omfattande utbildning.

Kundsupport: Leta efter leverantörer som erbjuder kundsupport dygnet runt eller fem dagar i veckan, så att du kan få snabb felsökning och omedelbar hjälp med utbildning när det behövs.

📌 När du söker efter ett CRM-system för nystartade företag bör du prioritera följande: Se till att CRM-systemet kan växa i takt med ditt företag när användar- och databehovet ökar 🚀

Hitta lösningar med flexibel prissättning för begränsade budgetar 💰

Välj CRM-system som erbjuder nödvändiga funktioner till ett rimligt pris 💸

De 13 bästa CRM-programvarorna för företag att kolla in

Efter att ha testat ett stort antal alternativ noggrant har mitt team och jag sammanställt en lista över CRM-lösningar för företag som förbättrar kommunikationen och ger meningsfulla insikter och tillväxt.

Här är våra bästa val:

1. ClickUp (Bäst för kundrelationer och projektledning)

Bygg upp och underhåll dina kundrelationer, personliga uppgifter och mycket mer med ClickUp CRM

ClickUp är ett allt-i-ett-verktyg för produktivitet som enkelt fungerar som en mångsidig CRM-programvara för företag. ClickUp CRM kombinerar projektledning med CRM-funktioner, så att du kan effektivisera kundrelationer och projektuppgifter från en enda plattform.

Med ClickUp har mitt team och jag byggt en anpassad kunddatabas för att lagra och analysera information om kunder, affärer och kontakter. Vi har skapat vårt eget CRM-system, vilket ger oss full kontroll över anpassningen och möjligheten att skräddarsy det efter våra behov.

En av mina favoritfunktioner är hur ClickUp CRM centraliserar kundkontakterna. Det möjliggör sömlös e-postintegration och uppmuntrar samarbete mellan teamen när det gäller affärer. Jag kan dela projektuppdateringar med kunder och välkomna nya kunder i ett enda e-posthubb, vilket gör mitt arbetsflöde mer effektivt och sammanhängande.

Använd drill-down i ClickUp Dashboards för att uppdatera uppgifter och effektivt hantera din försäljningspipeline

ClickUp Dashboards är en utmärkande funktion som gör att detta verktyg hamnar högst upp på min lista. De ger detaljerad insikt i din försäljningspipeline. Du kan använda över 50 dashboard-widgets för att visualisera all din kunddata på ett och samma ställe.

ClickUp erbjuder också ett rikt bibliotek med CRM-mallar, så att du kan hantera leads, kundrelationer och försäljningspipelines på ett och samma ställe utan att behöva göra allt från grunden.

Ladda ner den här mallen Hantera leads, kunder och försäljningspipeline från en enda plattform med hjälp av ClickUp CRM-mall.

ClickUp CRM-mallen är ett fantastiskt verktyg för att hantera dina kunder, leads och försäljningspipeline på ett och samma ställe.

Oavsett om du spårar leads, vårdar kundrelationer eller övervakar försäljningsframsteg, hjälper den här mallen dig att hålla ordning och vara effektiv under hela processen. Med fem olika vyer och sju anpassningsbara statusar anpassar den sig efter dina unika affärsbehov.

På så sätt hjälper det dig att:

Få värdefulla insikter genom anpassningsbara instrumentpaneler

Samarbeta smidigt med teammedlemmarna kring affärer och uppgifter

Förbättra kundengagemanget genom att samla all kommunikation på ett ställe.

Övervaka framsteg och prestanda för att fatta bättre beslut.

💈 Bonus: ClickUps enkla CRM-mall är idealisk för dem som just har börjat använda CRM-system. Denna användarvänliga mall erbjuder viktiga funktioner för att spåra leads, hantera kundinteraktioner och övervaka försäljningsaktiviteter.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Att bekanta sig med ClickUps omfattande funktioner kan kännas överväldigande i början.

Popup-fönster med AI-assistenter kan ibland vara störande.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per medlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Salesforce Sales Cloud (bäst för CRM-anpassningar och integrationer)

via Salesforce Sales Cloud

Salesforce Sales Cloud centraliserar leadgenerering, kunddata och försäljningsmöjligheter, vilket förbättrar leadflödet och kundnöjdheten. Jag gillar hur det förenklar prospektering genom att samla alla leads och potentiella partnerinteraktioner i en vy.

Den anpassade rapporteringsfunktionen är särskilt användbar för att spåra framsteg. Sammantaget är Salesforce en intuitiv och skalbar plattform som effektiviserar försäljningsprocesser och gör det möjligt för team att arbeta effektivt mot sina mål.

Salesforce Sales Clouds bästa funktioner

Hantera pipeline i en samlad vy med inbyggda diagram

Samla in e-postmeddelanden, händelser och engagemangstyper automatiskt

Skapa exakta prognoser i realtid

Effektivisera kommunikationen genom att automatiskt logga viktiga interaktioner med kunderna.

Begränsningar i Salesforce Sales Cloud

Vissa användare har rapporterat att funktionerna för prognoser och möjligheter kan vara felaktiga, vilket kan påverka beslutsfattandet.

Mobilappen saknar vissa funktioner som finns i datorversionen, vilket gör det svårt att uppdatera data när man är på resande fot.

Priser för Salesforce Sales Cloud

Företag: 165 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Obegränsat: 330 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Einstein 1 Sales: 500 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Salesforce Sales Cloud – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 22 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 18 000 recensioner)

3. HubSpot Sales Hub (bäst för affärshantering)

via HubSpot

HubSpot Sales Hub är ett omfattande försäljningsverktyg som är utformat för att hjälpa team att effektivisera sina försäljningsprocesser och öka produktiviteten.

Trots dess omfattande funktioner uppskattar jag hur lätt det är att använda. Verktyget gör det enkelt att hantera affärer och låter mig visualisera var allt står i min försäljningspipeline.

Plattformen erbjuder också betydande flexibilitet med en mängd olika anpassningsalternativ. Det hjälper mitt team att skräddarsy poster i vår CRM-databas och egenskaper så att de passar våra behov.

HubSpot Sales Hubs bästa funktioner

Visualisera din försäljningsprocess med en anpassningsbar pipeline som hjälper dig att spåra affärer i varje steg.

Automatisera repetitiva uppgifter för att spara tid och öka effektiviteten.

Övervaka öppnade e-postmeddelanden och klick för att bättre förstå potentiella kunders engagemang.

Få insikter om försäljningsresultat med robusta rapporteringsverktyg som hjälper dig att fatta datadrivna beslut.

Begränsningar för HubSpot Sales Hub

Användare rapporterar att anpassningen av instrumentpanelen är lite besvärlig, vilket försämrar användarupplevelsen.

Priser för HubSpot Sales Hub

Professional: 100 USD/månad per licens

Företag: 150 USD/månad per användare

HubSpot Sales Hub – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 11 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 400 recensioner)

4. Salesflare (Bäst för CRM-automatisering och samarbete)

via Salesflare

Salesflares samarbetsinriktade CRM är enkelt men fullspäckat med funktioner och erbjuder robust automatisering för att hantera mina försäljningsprocesser effektivt. Jag gillar att verktyget automatiskt synkroniserar e-post, samtal och möten, vilket gör det enklare för mig att interagera med leads och kunder med hjälp av automatiserade e-postsekvenser.

Med detta verktyg kan du också skapa delade mallar, generera anpassade rapporter och ställa in instrumentpaneler. Salesflare har ett behörighetssystem som gör att du kan kontrollera åtkomsten till data och pipelines för ökad säkerhet och integritet.

Salesflare bästa funktioner

Automatisera e-postsynkronisering, samtal och möten för smidig lead-hantering.

Skapa delade mallar för att förbättra teamsamarbetet och effektivisera kommunikationen.

Skapa anpassade rapporter och instrumentpaneler för djupare insikter om försäljningsresultatet.

Utnyttja relationsinformation för att identifiera teamkopplingar inom organisationer.

Kontrollera datatillgången med ett robust behörighetssystem för att skydda känslig information.

Begränsningar för Salesflare

Få användare rapporterar att e-postflödena inte är organiserade, vilket gör det svårt att genomföra riktade kampanjer.

Plattformen erbjuder inte spårning av sociala medier, vilket innebär att användarna måste använda ytterligare verktyg för att övervaka engagemanget i sociala medier.

Priser för Salesflare

Tillväxt : 29 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Pro: 49 $/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: 99 $/månad per användare (faktureras årligen)

Salesflare-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 270 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

5. Zoho CRM (Bäst för försäljningsrapportering och analys)

via Zoho CRM

Zoho CRM är en lättanvänd plattform, även om dess många funktioner kan vara lite överväldigande i början. Jag gillar anpassningsalternativen som finns på olika nivåer, från moduler till processer och CRM-arbetsflöden. Det gör att jag kan spåra allt som rör mina leads, kontakter, kunder, avslutade affärer och mycket mer.

Enligt min erfarenhet är Zoho CRMs rapporteringsfunktioner imponerande. Det erbjuder inbyggda standardrapporter samt anpassade rapporter som ger dig all information du behöver. Dessutom finns det olika diagram – från stapel-, linje- och cirkeldiagram till ringdiagram, värmekartor och trattdiagram. Det erbjuder också en avvikelsedetektor för att jämföra faktisk försäljning med prognostiserade trender.

Zoho CRM:s bästa funktioner

Skapa både standardrapporter och anpassade rapporter med olika diagramalternativ.

Optimera försäljningsprocesserna med kraftfulla automatiseringsfunktioner

Få insikter om teamets kontakter och interaktioner med kunder för bättre samarbete.

Använd AI-verktyg som Zia och ChatGPT för smart assistans i uppgifter som avvikelsedetektering och e-postskrivande.

Begränsningar i Zoho CRM

Vissa användare tycker att plattformen presenterar för mycket information om leads, vilket gör det svårt att filtrera fram de mest relevanta uppgifterna.

Programvaran upplever ibland fördröjningar, vilket kan vara frustrerande under viktiga uppgifter.

Priser för Zoho CRM

Standard: 20 USD/månad per användare

Professional: 35 USD/månad per användare

Företag: 50 USD/månad per användare

Ultimate: 65 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Zoho CRM

G2: 4,1/5 (över 2600 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 6800 recensioner)

🧠 Kom ihåg: Att använda AI-verktyg för CRM kan förbättra dina försäljningsprocesser. Se dock till att de data som matas in i CRM-systemet är korrekta och uppdaterade, eftersom AI är beroende av kvalitetsdata för att kunna ge meningsfulla insikter. Dra nytta av anpassningsalternativen för att skräddarsy CRM-systemet efter dina specifika affärsbehov och processer. Utvärdera också kontinuerligt AI-verktygets prestanda och inverkan på dina försäljningsprocesser för att göra nödvändiga justeringar.

6. Freshsales (Bäst för kundhantering)

via Freshsales

Freshsales går utöver ett generiskt tillvägagångssätt och låter dig anpassa CRM-systemet efter dina B2B-behov. Du kan justera valutor, språk och affärsmoduler efter din verksamhet, vilket bidrar till att förbättra strategierna för kundhantering.

Det som imponerar på mig är verktygets funktioner för multikanalkampanjer – oavsett om det är via SMS, WhatsApp eller e-post – och dess användarvänliga gränssnitt som effektivt organiserar prospekt, leads och kunder i tydliga försäljningsstadier. Dessutom gör Freshsales responsiva kundsupport det till ett välbalanserat val för företag som söker flexibilitet och effektivitet i hanteringen av sina försäljningspipelines.

Freshsales bästa funktioner

Genomför smarta försäljningskampanjer med Freddy AI för att fånga upp, kvalificera, vidarebefordra och spåra leads.

Få en 360-graders överblick över kunderna, deras interaktioner och föredragna kanaler.

Använd AI-insikter för att lyfta fram de bästa leads och affärerna med

Optimera kundrelationerna med den inbyggda molntelefonen för smidiga samtal i appen.

Begränsningar för Freshsales

Dess rapporterings- och analysfunktioner saknar djup och anpassningsmöjligheter, vilket ger begränsade insikter jämfört med vissa konkurrenter.

Kundsupporten i försäljningshubben är något begränsad, vilket kan påverka användare som behöver mer omfattande hjälp.

Priser för Freshsales

Tillväxt: 11 USD/månad per användare

Pro: 47 $/månad per användare

Företag: 71 $/månad per användare

Freshsales betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 600 recensioner)

7. Pipedrive (Bäst för hantering av försäljningspipeline och affärer)

via Pipedrive

Pipedrive är en anpassningsbar CRM-lösning för företag som är utformad för att möta dina specifika affärsbehov. Den gör det möjligt för dig att visualisera din försäljningspipeline, optimera leads, hantera affärer och automatisera försäljningsprocesser med hjälp av AI-teknik.

Det jag uppskattar med Pipedrive är dess förmåga att förenkla arbetsflöden genom att samla alla dina försäljningsuppgifter på ett ställe, vilket gör det användarvänligt även för dem som är nya inom CRM-system. Plattformen erbjuder också personliga AI-tips för att förbättra dina processer.

Dessutom erbjuder Pipedrive kostnadsfria mallar för försäljningspipeline som hjälper dig att spåra affärer och prognostisera intäkter på ett effektivt sätt. Med rapporter och dashboards i realtid kan du kontinuerligt förfina din försäljningsstrategi för bättre resultat.

Pipedrives bästa funktioner

Automatisera försäljningsprocesserna för att spara tid och effektivisera arbetsflödena, så att ditt team kan fokusera på att avsluta affärer.

Visualisera din försäljningspipeline med intuitiva instrumentpaneler som ger en tydlig översikt över dina affärer och framsteg.

Spåra prestanda med rapporter och analyser i realtid för att mäta framgång och optimera din försäljningsstrategi.

Använd Kanban-tavlor för att visa försäljningstratten och optimera försäljningsprocesserna.

Begränsningar i Pipedrive

Integrering av denna programvara med andra verktyg kräver tillräcklig teknisk kunskap, vilket kan hindra användare utan teknisk bakgrund från att ta den i bruk.

Det saknar automatisk dupliceringsdetektering och kräver manuell delning av schemalagda rapporter med intressenter.

Pipedrive-priser

Essential: 14 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Avancerat: 34 USD/månad per licens (faktureras årligen)

Professional: 49 USD/månad per licens (faktureras årligen)

Kraft: 64 USD/månad per plats (faktureras årligen)

Företag: 99 $/månad per plats (faktureras årligen)

Pipedrive-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 2000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2000 recensioner)

8. Creatio (Bästa plattformen utan kod för automatisering av kundtjänstflöden)

via Creatio

Creatio är en kodfri plattform utformad för att automatisera CRM- och kundframgångsarbetsflöden. Dess intuitiva flödesdesign möjliggör enkel automatisering av e-post, godkännanden och aviseringar.

En av de viktigaste funktionerna i denna CRM-plattform är dess rapporterings- och analysfunktioner. Den gör det möjligt för mitt team att skapa interaktiva rapporter med anpassningsbara instrumentpaneler för att spåra kundaktiviteter. Den integreras också sömlöst med affärsprocesser och skapar en enda källa till sanningen.

Creatios bästa funktioner

Öka kundengagemanget genom ett omnikanal-marknadsföringssystem som effektiviserar kundresan.

Hantera marknadsföringskampanjer i flera kanaler med verktyg för automatisering av omnikanalmarknadsföring

Integrera sömlöst med tredjepartsapplikationer för att säkerställa en enhetlig vy av kunddata och förbättra den övergripande affärseffektiviteten.

Begränsningar för Creatio

Mobilappen har begränsade funktioner, vilket gör det svårt att komma åt data när du är på språng.

Priserna är inte lämpliga för små och medelstora företag.

Priser för Creatio

Tillväxt: 25 USD/månad per användare

Företag: 55 USD/månad per användare

Obegränsat: 85 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Creatio

G2: 4,7/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

9. Oracle CRM On Demand (bäst för försäljningsautomatisering)

via Oracle CRM On Demand

Oracle CRM On Demand hanterar kundrelationer effektivt genom att erbjuda omfattande tillgång till kunddata och förbättra engagemangsstrategier, vilket i slutändan leder till starkare relationer.

Plattformen förenklar rutinuppgifter och erbjuder smarta rekommendationer för hantering av potentiella kunder, vilket förbättrar den övergripande effektiviteten. Dessutom gör den det möjligt för användare att utnyttja djupgående analyser för att få bättre insikter i kundbeteende och anpassa sina engagemangsstrategier därefter.

Oracle CRM On Demands bästa funktioner

Få en 360-graders överblick över kundinteraktioner för att optimera försäljningsautomatiseringen.

Förbättra mobil tillgänglighet genom avancerade applikationer för iOS och Android, som säkerställer datasynkronisering i realtid.

Anpassa försäljningsrapporter och instrumentpaneler genom att lägga till personligt innehåll och dimensioner för förbättrad historisk analys.

Begränsningar för Oracle CRM On Demand

Vissa användare har noterat att problemlösningen kan vara långsam på grund av brist på dedikerad support.

Verktyget saknar anpassningsalternativ, vilket gör det svårt att skräddarsy verktyget efter specifika behov.

Priser för Oracle CRM On Demand

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Oracle CRM On Demand

G2: 3,7/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 30 recensioner)

10. Zendesk Sell (Bäst för leadhantering för företag av alla storlekar)

via Zendesk Sell

Zendesk Sell är en programvara för leadhantering som ger dig fullständig insyn i din försäljningspipeline. Den samlar viktig kundinformation från försäljning och service på en enda plattform och täcker leadgenerering, kontakt- och affärshantering samt aktivitetsuppföljning.

Dessutom erbjuder Zendesk Sell automatiseringsfunktioner för att effektivisera repetitiva uppgifter, vilket förbättrar den övergripande effektiviteten i hanteringen av kundrelationer. Det hjälper mitt team att få tillgång till kundinteraktioner över flera kanaler, vilket förbättrar vår förmåga att svara snabbt och anpassa kommunikationen. Denna omfattande översikt förbättrar samarbetet inom teamet och leder till bättre kundrelationer.

Zendesk Sells bästa funktioner

Segmentera leads och affärer på språng via mobilappar

Skapa insiktsfulla rapporter för att följa prestanda och trender

Få tillgång till kundinteraktioner över flera kanaler

Begränsningar för Zendesk Sell

Sökfunktionen saknar anpassningsbara fält för sökfrågor, vilket gör det svårt att hitta specifika data.

Vissa användare har rapporterat ihållande problem och buggar som påverkar den totala upplevelsen negativt.

Priser för Zendesk Sell

Säljteam: 25 USD/månad per agent

Sälj tillväxt: 69 $/månad per agent

Sälj professionellt: 149 $/månad per agent

Zendesk Sell – betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 150 recensioner)

11. ActiveCampaign (Bäst för e-postmarknadsföring)

via ActiveCampaign

ActiveCampaign är en CRM-programvara för företag som är utformad för att spåra, automatisera och hantera leads och kontakter, så att du kan fokusera på försäljningen.

Som någon som är starkt beroende av e-postmarknadsföring uppskattar jag dess visuella automatiseringsverktyg, som låter mig skapa e-postkampanjer och formulär utan någon kodning. Det hanterar också det tunga arbetet genom att automatisera skickandet av e-post och textmeddelanden till leads, vilket gör mina marknadsföringsinsatser mycket mer effektiva.

ActiveCampaigns bästa funktioner

Automatisera leadscoring för att prioritera högvärdiga prospekt baserat på deras interaktioner och beteenden.

Spåra försäljningsmöjligheter och automatisera rutinuppgifter för ökad effektivitet.

Integrera sömlöst med över 900 applikationer och skapa ett enhetligt ekosystem för hantering av kunddata och interaktioner.

Begränsningar för ActiveCampaign

Användargränssnittet kan kännas klumpigt, vilket påverkar den totala upplevelsen negativt.

Priset anses vara högt i förhållande till de begränsade funktionerna och kontakterna som finns tillgängliga, vilket gör det svårt för små team.

Priser för ActiveCampaign

Startpaket: 15 $/månad

Plus : 49 $/månad

Pro: 79 $/månad

Företag: 145 $/månad

ActiveCampaign-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 13 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2400 recensioner)

12. LeadSquared (Bäst för automatisering av försäljning och marknadsföring)

via LeadSquared

LeadSquared erbjuder en robust CRM-lösning som är utformad för att hjälpa företag att förbättra sin kundrelationshantering. Efter att ha testat LeadSquareds CRM-lösning för företag fann jag den användarvänlig, med en rimlig installationstid på cirka en månad, med tanke på dess omfattande funktioner.

Jag uppskattar särskilt den 100 % automatiserade lead-poängsättningen, som gör att jag kan kvalificera och prioritera leads på ett effektivt sätt. Funktionen för samtal med ett klick förbättrar försäljningsprocessen genom att göra den mer smidig. Dessutom gör snabbfiltersektionen det möjligt att skapa anpassade filter, och realtidsuppdateringar om lead-aktiviteter underlättar snabba svar.

LeadSquareds bästa funktioner

Ring upp potentiella kunder och övervaka samtalsstatistik för att optimera den övergripande försäljningsprocessen.

Spåra leadaktivitet i realtid, vilket möjliggör snabb uppföljning och förbättrat kundengagemang.

Anpassa arbetsflöden efter specifika affärsbehov

LeadSquareds begränsningar

Användarna möter begränsningar i antalet tillgängliga datafilter och kan inte tillämpa flera filter samtidigt, vilket gör det svårt att söka efter specifik information.

Verktyget kräver ibland flera inloggningsförsök, vilket kan vara frustrerande under rusningstider.

LeadSquared-priser

Anpassad prissättning

LeadSquared-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 160 recensioner)

13. SAP Sales Cloud (bäst för att effektivisera försäljningsprocesser)

via SAP Sales Cloud

SAP Sales Cloud ger företag en omfattande översikt över kundinteraktioner, kompletterad med AI-drivna rekommendationer. Denna CRM-programvara förenklar försäljning och kundrelationshantering, vilket möjliggör ökade intäkter och förbättrade vinstmarginaler.

Med SAP Sales Cloud kan ditt säljteam fokusera mer på att bygga relationer och engagera kunderna. Lösningen effektiviserar och automatiserar viktiga säljprocesser samtidigt som den ger säljarna intelligenta, AI-drivna insikter.

SAP Sales Clouds bästa funktioner

Optimera leadhanteringen med verktyg som prioriterar och kvalificerar leads effektivt för högre konverteringsgrad.

Få tillgång till analyser och rapporter i realtid för att spåra prestanda och identifiera trender som driver tillväxten i verksamheten.

Få en 360-graders överblick över kundinteraktioner för att bättre förstå kundernas behov och förbättra engagemanget.

Begränsningar i SAP Sales Cloud

Många användare uppger att konfigurering och anpassning av SAP Sales Cloud kräver specialiserad expertis för att effektivt kunna tillgodose specifika affärsbehov.

Mobilapplikationen rapporteras ofta vara långsam, vilket begränsar dess effektivitet för yrkesverksamma som behöver tillgång till CRM-data när de är på resande fot.

Priser för SAP Sales Cloud

Anpassad prissättning

SAP Sales Cloud – betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4/5 (19 recensioner)

Optimera kundrelationer och öka försäljningen med ClickUp

Att driva hög försäljning utan en effektiv CRM-lösning för företag kommer inte att ge önskade resultat. Rätt CRM kan effektivisera dina processer och skapa en solid databas som ger insikter för att förbättra dina insatser.

När du väljer ett CRM-system är det viktigt att hitta ett som passar dina behov perfekt. ClickUp är ett allt-i-ett-system för CRM och projektledning som erbjuder allt du behöver för att hantera och underhålla ditt CRM-system, från anpassningsbara vyer och fält till omfattande instrumentpaneler.

Dessutom erbjuder ClickUp olika mallar som förenklar hanteringen av kundrelationer. På så sätt förbättras ditt teams produktivitet och starkare relationer med dina kunder främjas.

Är du redo att ta din försäljning till nästa nivå? Registrera dig på ClickUp nu!