Hur utökar man ett marknadsföringsteam?

Som företagare vet du vilken avgörande roll marknadsföring spelar i kundens livscykel, från att skapa varumärkeskännedom och bygga förtroende till att skaffa och behålla kunder.

Utan ett effektivt marknadsföringsteam slösas budgetar bort, affärer och leads går förlorade och allas tid spenderas på kampanjer som sprider sig som en löpeld, vilket leder till mer frustration än intäkter.

Tänk om det finns ett bättre sätt att skala upp dina marknadsföringsinsatser, ett sätt som glädjer kunderna och ger ett inflöde av leads?

I den här guiden delar vi med oss av allt om att skala upp marknadsföringsteam, teknikanvändning, bästa praxis för kommunikation och utmaningar att tänka på vid uppskalning.

Förstå vikten av ett marknadsföringsteam i en organisation

Kan du föreställa dig ett företag utan marknadsföringsteam? Hur skulle du se till att din produkt upptäcktes? Vem skulle informera dina potentiella kunder om dina erbjudanden?

Visst finns det kundrecensioner och feedback, men du kan bara lita på mun till mun-metoden till en viss gräns. Det är här marknadsföring kommer in – genom att kombinera data, förtroende och talang för att aktivera tillväxt.

Så här kan ett marknadsföringsteam göra skillnad i din organisation:

Förbättrar varumärkeskännedomen: Marknadsföring spelar en viktig roll när det gäller att sprida information om ditt varumärke med produktbudskap och positionering, informera potentiella kunder om de problem som din produkt eller tjänst löser och bygga förtroende som en partner som kan hjälpa dem.

Behåller och engagerar kunder: Marknadsföringsteamen guidar potentiella kunder genom deras övervägandefas fram till köp.

Öka försäljningen och lönsamheten: Som marknadsförare arbetar du nära säljteamet för att generera leads och omvandla dem till kunder.

Genomför marknadsundersökningar: Medlemmarna i marknadsföringsteamet genomför undersökningar, analyserar marknadstrender och branschdata och pratar med kunder. Även när tredje part genomför undersökningar analyserar marknadsföringsavdelningen dessa data för att utforma en anpassad marknadsföringsstrategi och marknadsföringsplan baserad på resultaten.

Hjälper till med produktutveckling: Baserat på en omfattande förståelse för produkten, konkurrenterna och den potentiella kundbasen ger marknadsföringsverksamheten också insikter till produktutvecklingsteamet.

När ska man skala upp ett marknadsföringsteam?

Din marknadsföringsfunktion måste jonglera flera mål och ansvarsområden kopplade till intäktsmål.

Men när ditt företag växer kanske strategin att "göra mer med mindre" inte fungerar. Det kan faktiskt leda till att ditt marknadsföringsteam blir helt utbränt och improduktivt.

Med det sagt är det kanske inte heller så klokt att göra stora investeringar i att bygga upp en fullfjädrad marknadsavdelning i ett tidigt skede.

Så när vet du att det är dags att skala upp ditt marknadsföringsteam? Här går vi igenom vad marknadsföringen behöver i varje fas av sin tillväxt.

En varning: För att underlätta förståelsen av hur du kan skala upp har vi valt att klassificera skalning utifrån investeringar eller kapital. Det är självklart inte en universallösning. Det finns många andra sätt för marknadsföringsteam att växa och skala upp.

Startfas

Fokusera på startfasen: Hitta den minsta möjliga produkten (MVP) och tidiga användare.

Vad du behöver: En marknadsföringsgeneralist som kan utveckla varumärkesbudskap, hjälpa till med att bygga upp en community, testa din MVP och samla in feedback från användare.

Serie A

Fokus i serie A-fasen: Skapa en produktmarknadsanpassning (PMF), planera marknadsföringsstrategin, skala upp 1–2 kanaler och visa att verksamheten kan driva förutsägbar tillväxt.

Vad du behöver: Det här är när du utökar det enmansmarknadsföringsteamet och lägger till fler roller, inklusive: Innehållsstrateg och skribent för storytelling och SEO-specialist för att öka trafiken till webbplatsen

Prestationsmarknadsförare för tillväxt och överblick över digitala marknadsföringskampanjer

Visuell designer – grafisk designer eller UX UI-designer som skapar varumärkesbilder och andra visuella tillgångar.

Serie B

Fokus i serie B-fasen: Utöka din kundbas, fokusera på tillväxtmarknadsföring och skala upp verksamheten samtidigt som du lägger till teamägare för att växa och skala upp enskilda kanaler.

Vad du behöver: Du skulle anställa en marknadschef och/eller marknadsdirektör för att övervaka marknadsavdelningen. Utöver medlemmarna i ditt marknadsföringsteam i serie A kommer ytterligare roller att inkludera: Dataanalytiker för att mäta kampanjernas effekt, identifiera de mest effektiva kanalerna och tillväxtmöjligheterna samt fatta datadrivna beslut med hjälp av automatiseringsverktyg.

Teknik expert för att bygga automatiseringssystem och arbetsflöden

Chef för efterfrågan för att implementera strategier för att driva tillväxt och intäkter

Produktmarknadsföringschef som förstår produktens värdeerbjudande och utvecklarens budskap till kunder, potentiella kunder och interna målgrupper

Serie C

Fokus i serie C-fasen: Marknadsföring skapar varumärkeskännedom och överblickar varumärkesbyggande, kopplar till intäktsökning, accelererar innehållsproduktion, fokuserar på kundengagemang och expanderar till nya marknader.

Vad du behöver: Utöver alla ovan nämnda roller ska du bygga upp ett produktmarknadsföringsteam och anställa en kommunikationsstrateg eller PR-specialist som kan ta fram en marknadsföringskommunikationsstrategi för teamet.

De bästa strategierna och tipsen för att skala upp ett marknadsföringsteam

För att få en välfungerande marknadsavdelning med specialiserade experter som optimerar prestandan behöver du följande strategier:

1. Sätt upp, följ upp och uppnå tillväxtmål

Allt som ett marknadsföringsteam gör har ett syfte som är kopplat till organisationens mål.

Som marknadsförare behandlar du dem som din ledstjärna – de hjälper dig att prioritera arbetet och håller dig ansvarig.

ClickUps verktyg för målsättning kan hjälpa dig att nå ditt mål genom att sätta upp realistiska mål, följa framstegen och visualisera vägen till framgång.

Du kan använda ClickUp Goals för att skapa en tillväxtplan som samordnar teamen, håller individerna fokuserade och möjliggör målsättning och benchmarking för hela teamet.

Sätt upp månatliga och veckovisa mål för avdelningar och individer med hjälp av ClickUp Goals*.

Du kan spåra framstegen för dina marknadsföringsmål och tillväxtmål genom att ställa in mål och lägga till fält för slutförda uppgifter, numeriska värden och sant/falskt. ClickUp uppdaterar automatiskt dina framsteg om dina mål är kopplade till uppgifter.

Vårt interna team granskar till exempel varje måndag veckans mål och sätter upp mål för nästa vecka på fredagen. På så sätt utvecklas ni ständigt som team och alla är ansvariga för den gemensamma utvecklingen.

2. Dokumentera allt

Omfattande dokumentation är en viktig referenspunkt för att hålla reda på allt, från hittills gjorda framsteg, milstolpar, produktdetaljer och beslut till detaljerade projektplaner och till och med regelbundna att göra-listor.

Om ditt team samarbetar med andra avdelningar kan dokumentation hjälpa dig att undvika missförstånd och felaktiga tolkningar. Alla har tillgång till samma produkt- och projektspecifikationer.

Med ClickUp Docs kan du organisera all din produkt- och arbetskunskap på ett ställe, vilket gör informationen omedelbart tillgänglig och lätt att hitta. Med denna kunskap kommer dina marknadsföringsteam att arbeta mycket snabbare och med större självförtroende.

ClickUp Docs kan lagra all information om dina marknadsföringsaktiviteter

Några av de mest uppskattade och använda Doc-funktionerna för marknadsföringsteam är:

Marknadsföringswiki

De är perfekta för att inkludera information om dina marknadsföringsinitiativ för externa team som samarbetar med dig.

Skapa ett wiki-dokument för marknadsföring i ClickUp för effektivt samarbete med externa team

Dokumentarkiv

Använd detta för att samla in dokumentation, inklusive SOP-mallar, kampanjbeskrivningar för e-postkampanjer, sökmotoroptimering, betald annonsering och andra marknadsföringsinitiativ.

Skapa ett dokumentarkiv i varje teammapp för att effektivisera marknadsföringsdokumentationen i ClickUp

Mall för marknadsföringsåtgärdsplan

ClickUps mall för marknadsföringsåtgärdsplan säkerställer att alla har en tydlig förståelse för vad som behöver göras för att genomföra marknadsföringsaktiviteter, hur man spårar resultat på ett organiserat sätt och hur man visualiserar sin marknadsföringsstrategi över olika kanaler.

Ladda ner den här mallen Skapa och hantera framgångsrika reklamprojekt med mallen för marknadsföringsåtgärdsplan.

När du utökar marknadsföringen måste du skapa marknadsföringsplaner som teamet kan genomföra utan din ständiga vägledning.

Denna mall ger värdefulla insikter om varje uppgift och projekt, gör det möjligt för marknadsföringschefer att följa upp framsteg mot budgetar och tidsplaner samt standardiserar processer, vilket tar din marknadsföring till nästa nivå.

Läs mer: Hur du utökar din marknadsföringsbyrå

3. Organisera ditt team inom en skalbar hierarki

Låt oss säga att ditt marknadsföringsteam för ett år sedan bestod av två personer. Efter finansieringsrundan i serie B består det av över 15 personer, var och en med unika behov och arbetsflöden.

Naturligtvis ökar arbetsomfånget med storleken, vilket gör det viktigt att vara välorganiserad för att anpassa marknadsföringsverksamheten efter företagets övergripande affärsmål.

ClickUps hierarki gör det superenkelt att organisera ditt team och ger dig flexibiliteten att utöka verksamheten, oavsett om du är ett enmanslag eller ett team på över 15 personer.

Använd ClickUps hierarki för att organisera ditt marknadsföringsteam och dina aktiviteter

Varför ska du använda ClickUps hierarki?

Till att börja med ger det insyn i vem som gör vad i teamet.

Du får tillgång till utrymmen, listor och mappar för att organisera olika initiativ och redigera dem efter förändrade behov.

Få en helhetsbild med datum, ansvariga och anpassade fält.

Du vill inte skala upp på bekostnad av att förlora kontrollen. I hierarkivyn ser du allt med detaljerade vyer uppifrån och ner. Med denna vy kan du utöka dina initiativ till nästa nivå.

Läs mer: Hur ClickUps marknadsföringsteam använder ClickUp

4. Se allt ditt marknadsföringsarbete på ett och samma ställe

Du kanske tror att alla martech-verktyg hjälper dig att effektivisera dina marknadsföringsinsatser, men sanningen är att när du ökar antalet marknadsföringsmedarbetare kommer fler verktyg bara att leda till mer kaos.

De flesta marknadsföringsteam står inför samma utmaningar: isolerade kanaler, frågor om avkastning på investeringar och kortvariga kampanjer, för att nämna några.

Du behöver en enda källa till information för att se allt som har gjorts, görs och kommer att göras.

Innovativa lösningar som ClickUp för marknadsföringsteam hjälper dig att bygga upp ett marknadsföringsflywheel på steroider.

Planera, samarbeta och genomföra dina marknadsföringsplaner med hjälp av ClickUps plattform för marknadsföringsprojektledning

Om du, precis som vårt ClickUp-team, tror att bra marknadsföring inte bara handlar om att göra saker, utan om att få varje insats att räknas, här är några ClickUp-funktioner som hjälper dig att hålla ordning, agera snabbt och bryta mönster.

Skapa kampanjer blixtsnabbt med ClickUp Brain

Ett vanligt användningsområde för ClickUp Brain för marknadsföringsteam är att skapa marknadsföringskampanjbeskrivningar, produktreleasebeskrivningar och innehållsbeskrivningar med några få klick.

Ange några uppmaningar med hjälp av AI-marknadsföringsverktyg, så fyller ClickUp Brain i briefs och översikter. Det skapar till och med projektrapporter på några sekunder som du kan finjustera ytterligare.

Skapa snabbt innehåll som till exempel en fallstudie med hjälp av ClickUp Brain

Vill du ha fler idéer om hur du kommer igång med ClickUp Brain?

Använd den som din AI-projektledare för att automatisera projektsammanfattningar, stand-ups och uppdateringar om framsteg.

Som AI-kunskapshanterare ger ClickUp Brain dig omedelbara och korrekta svar baserade på sammanhanget.

Som AI-författare kan du använda ClickUp Brain för att generera mallar för uppgifter och fallstudier för befintliga kunder, skapa datarika tabeller och transkriptioner från mötesanteckningar.

Samarbeta över arbetsflöden med ClickUp Docs och Whiteboards

Se till att alla i ditt team är på samma sida och synkroniserade från idéstadiet till produktlanseringen. För detta kan du använda ClickUps funktioner för samarbetsytor, såsom:

Oavsett om du skriver en SOP-mall för en marknadsföringsprocess eller ett dokument med riktlinjer för en kampanj, hjälper ClickUp Docs dig att lagra alla detaljer på ett och samma ställe.

Teammedlemmarna kan redigera dokumentet i realtid, tagga medarbetare i kommentarer, tilldela åtgärdspunkter och bädda in rich media-element som kalkylblad, videor, PDF-filer etc.

Använd ClickUp Docs för att samarbeta med ditt team och omvandla idéer till spårbara uppgifter

Använd ClickUp Whiteboards som ett samarbetsutrymme för att kartlägga idéer, användarresor genom varje steg i tratten och viktiga milstolpar och se hur allt hänger ihop.

Proffstips💡: Du kan bädda in live ClickUp Docs i ClickUp Whiteboards för att få tillgång till viktiga projektdokument och lägga till sammanhang utan att lämna whiteboardtavlan.

Bädda in ClickUp Docs direkt i Whiteboards för att få tillgång till viktiga projektdokument, forskning och sammanhang utan att behöva lämna din tavla

Omvandla teamarbete till data med ClickUp Dashboards

Med ClickUp Dashboards kan du spåra och analysera framstegen mot dina marknadsföringsmål med ett ögonkast. På så sätt håller sig alla uppdaterade utan att behöva jonglera med flera rapporteringsverktyg.

Det bästa är att du kan bädda in rapporter från andra plattformar, till exempel Google Sheets, direkt i dashboards och fördjupa dig i prestationsmått.

Använd anpassningsbara ClickUp-instrumentpaneler för att spåra de viktigaste mätvärdena

"På ClickUp är mina tre viktigaste funktioner för daglig hantering av sociala medier dashboards, kalendervy och automatiseringar. Dashboards ger oss en anpassningsbar översikt över viktiga mätvärden, kampanjresultat och teamaktivitet, vilket hjälper oss att fatta datadrivna beslut med ett ögonkast. Kalendervyn gör det möjligt för oss att visualisera vårt innehållsschema, planera kampanjer effektivt och upprätthålla en jämn publiceringsrytm. Automatiseringar effektiviserar repetitiva uppgifter som att tilldela teammedlemmar eller uppdatera status, vilket frigör tid för kreativ strategi och engagemang. Dessa funktioner förbättrar inte bara mitt sociala teams effektivitet, utan gör det också möjligt för mig att vara kreativ och spåra allt som har med sociala medier att göra på ett smidigt och enkelt sätt. "

”På ClickUp är mina tre viktigaste funktioner för daglig hantering av sociala medier dashboards, kalendervy och automatiseringar.

Dashboards ger oss en anpassningsbar översikt över viktiga mätvärden, kampanjresultat och teamaktivitet, vilket hjälper oss att fatta datadrivna beslut med ett ögonkast.

Kalendervyn gör det möjligt för oss att visualisera vårt innehållsschema, planera kampanjer effektivt och upprätthålla en jämn publiceringsrytm.

Automatiseringar effektiviserar repetitiva uppgifter som att tilldela teammedlemmar eller uppdatera status, vilket frigör tid för kreativ strategi och engagemang.

Dessa funktioner förbättrar inte bara mitt sociala teams effektivitet, utan gör det också möjligt för mig att vara kreativ och spåra allt som har med sociala medier att göra på ett smidigt och enkelt sätt. ”

Proffstips💡: Medan teammedlemmar och projektledare använder ClickUp Dashboards för att spåra dagliga framsteg och mätvärden, använder intressenterna denna Dashboard-rapporteringsfunktion för att få en översiktlig bild av projektets eller kampanjens framsteg.

5. Outsourca tidskrävande och repetitiva eller specialiserade uppgifter

Att outsourca marknadsföringsrelaterat arbete är den perfekta lösningen när ditt team inte har kapacitet att ta sig an de extra uppgifter som krävs för att uppnå viktiga mål.

Om du har en innehållskalender kan du till exempel överväga att outsourca innehållsproduktionen till frilansare. Låt oss vara ärliga – att skala upp innehållsproduktionen är tidskrävande och avgörande för ditt teams framgång.

Oavsett om du vill skriva fler bloggar, producera fler e-böcker eller leverera fler designer kan du samarbeta med frilansare eller experter på kontraktsbasis samtidigt som du håller koll på marknadsföringsbudgeten.

Proffstips💡: Använd ClickUps mall för standardrutiner för innehållsskapande för att dela detaljer, riktlinjer och omfattande instruktioner om ditt företags skrivrutiner. Denna mall har tre viktiga avsnitt för att säkerställa konsekvens i innehållsproduktionen: syfte, omfattning och rutiner.

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps mall för standardrutiner för innehållsskapande för att ge frilansskribenter tydliga och konsekventa riktlinjer för skrivande.

Om du har frilansare som fakturerar per timme kan ett automatiserat tidrapporteringssystem registrera arbetstiden utan manuell datainmatning.

Med ClickUps tidrapporteringsfunktion kan du:

Lägg till en beskrivning av tidsregistreringen

Markera tidsposter som är fakturerbara

Lägg till etiketter till en tidsregistrering

Spåra tid som inte är kopplad till en specifik uppgift

Skapa och anpassa tidrapporter för dina teammedlemmar med hjälp av ClickUps tidrapportering

Läs mer: Hur man utvecklar en digital marknadsföringsbyrå

6. Förenkla introduktionen och utbildningen av nya medarbetare

För ett team som ständigt växer vill du effektivisera introduktionen och utbildningen så att de nya medarbetarna snabbt kan börja leverera förstklassigt arbete.

Det sista du vill är att de ska slösa tid på att leta efter resurser. Skapa en resurswiki med ClickUp Docs med länkar och videohandledningar som är tillgängliga för alla anställda.

Hör vad Kathryn Recchia, utbildnings- och utvecklingschef på ClickUp, har att säga:

”Organisation och skalbarhet! När du har fler än 100 personer som ansluter sig till teamet varje månad är det viktigt att vara organiserad och upprepa samma åtgärder smidigt , eller till och med utan att klicka (hej, automatiseringar)! ClickUp gör just det möjligt för oss genom att lägga till viktig information på samma ställe , så att varje person kan sortera, filtrera och ordna om utifrån vad vi behöver se eller veta just då. ” På ClickUp har vi skapat automatiseringar för att introducera nya teammedlemmar och dela exakt de videor de behöver på några sekunder.

”Organisation och skalbarhet!

När du har fler än 100 personer som ansluter sig till teamet varje månad är det viktigt att vara organiserad och upprepa samma åtgärder smidigt , eller till och med utan att klicka (hej, automatiseringar)!

ClickUp gör just det möjligt för oss genom att lägga till viktig information på samma ställe , så att varje person kan sortera, filtrera och ordna om utifrån vad vi behöver se eller veta just då. ”

På ClickUp har vi skapat automatiseringar för att introducera nya teammedlemmar och dela exakt de videor de behöver på några sekunder.

Överväg att spara allt utbildningsmaterial, inklusive text, videor och dokument, i ClickUps centraliserade arkiv för enkel åtkomst.

Detta blir ännu viktigare om du arbetar med ett distansbaserat eller asynkront marknadsföringsteam där alla arbetar i olika tidszoner. Till exempel säkerställer ClickUps funktion Assign Comments att inget viktigt faller mellan stolarna.

Låt inte saker gå förlorade i kommentarer och agera snabbt med hjälp av ClickUps funktion för att tilldela kommentarer

Skapa åtgärdspunkter, tilldela dem till andra eller dig själv, lösa kommentarer eller tilldela dem till andra och hantera alla dina kommentarer på ett och samma ställe. Detta underlättar smidiga diskussioner och håller alla informerade oavsett plats eller tidszon.

8. Optimera resursfördelningen

Med tanke på alla dagliga ansvarsuppgifter har marknadsföringsteamet ett stressigt jobb. Detta gäller särskilt när man ska skala upp verksamheten samtidigt som man standardiserar rutiner och skapar tillväxtstrategier som ska vägleda dem under nästa kvartal eller år.

Nyckeln till att hantera en hög arbetsbelastning är optimal resursfördelning och arbetsbelastningshantering. Det handlar inte bara om att fördela lika många uppgifter till alla teammedlemmar, utan också om att känna till varje individs arbetsstil och kompetens och se till att ingen blir överbelastad.

Att manuellt räkna ut varje anställds arbetsbelastning eller spåra uppgifter i kalkylblad är inte skalbart. Leta efter funktioner för hantering av teamets arbetsbelastning som hjälper dig att göra detta.

ClickUps arbetsbelastningsvy hjälper dig att hantera teamets resurser och arbetskapacitet

Med ClickUps arbetsbelastningsvy kan du ställa in daglig, veckovis och månatlig arbetsbelastningskapacitet för varje marknadsförare i ditt team. Du kan ställa in kapacitet för uppgifter eller timmar, och om du följer agila marknadsföringsmetoder, även för Scrum-storypoäng.

När du fördelar arbetsuppgifter, be dina anställda om deras åsikter i enrum för att förstå hur de känner om det. Det blir lättare att avgöra om de kan ta på sig fler eller färre uppgifter när du vet vad de har för sig.

Proffstips💡: Ett annat sätt att övervaka ditt teams arbetsbelastning är med ClickUp Team View —det visar vad varje person arbetar med så att du kan identifiera vem som är överbelastad med arbete och omfördela uppgifter därefter.

Hantera teamets resurser effektivt med ClickUps Team View

"Jag känner inte till någon annan byrå som delar Gantt-diagram som vi gör. På så sätt blir det omedelbart uppenbart om något inte har levererats, men det är bra eftersom det förbättrar transparensen, vilket kunderna uppskattar."

”Jag känner inte till någon annan byrå som delar Gantt-diagram som vi gör. På så sätt blir det omedelbart uppenbart om något inte har levererats, men det är bra eftersom det förbättrar transparensen, vilket kunderna uppskattar.”

9. Förbättra din operativa effektivitet med automatisering

Alla framgångsrika team vet att för att kunna arbeta mer dynamiskt och möta tillväxtkraven krävs automatisering och effektivitetsförbättringar.

Här är några av de bästa funktionerna i ClickUp Automation för att maximera marknadsföringsteamets produktivitet:

Gå till listan

Skapa en automatisering för marknadsföringsteamet så att nya marknadsföringsförfrågningar i Inkommande förfrågningar flyttas till rätt teammapp när uppgiftens anpassade fält ändras.

Anpassningsbara ClickUp-automatiseringar för marknadsföringsteam

Använd en mall

Skapa automatiseringar som tillämpar en mall när vissa åtgärder utförs.

När statusen för din uppgift ändras kommer Automation att tillämpa en mall som är specifik för din kampanjs aktuella framstegsstatus.

Konfigurera en automatisering för att tillämpa en mall baserad på specifika åtgärder

Ett annat alternativ är att skapa en automatisering som meddelar specifika team eller teammedlemmar vid viktiga milstolpar.

När din skribent till exempel skickar in ett blogginlägg kan en automatisering lämna en kommentar på uppgiften och nämna redaktören som kommer att granska utkastet.

Stora utmaningar vid utökning av marknadsföringsteam och hur man övervinner dem

1. Datasilos som stör arbetsflöden

Marknadsföringsteam använder olika verktyg för att utföra olika uppgifter. Utan en plattform som centraliserar all information blir det svårt att flytta data smidigt mellan olika verktyg, vilket leder till fel vid dataöverföring och manuell datainmatning i olika system.

Lösning : Du behöver ett integrerat projektledningssystem som ClickUp som kan integreras med din marknadsföringsteknik, inklusive HubSpot CRM, Figma, Vimeo och mer. ClickUp Integrations ansluter till över 1 000 verktyg och låter dig skapa anpassade integrationer, vilket hjälper dig att säkerställa datakvalitet och aktualitet under dataöverföringen.

2. Överbelastning av kommunikation

Kommunikation är centralt för alla framgångsrika team, och marknadsföringsteamet får information från olika källor, inklusive e-post, sociala medier, Slack och andra kanaler.

Det är lätt att tappa bort viktig information, vilket kan leda till att man blir överväldigad. Att ständigt växla mellan verktyg och plattformar kan förvirra medarbetarna, slösa bort deras tid och hämma produktiviteten, vilket gör det till den vanligaste utmaningen inom kommunikation på arbetsplatsen.

Lösning: Du behöver en pålitlig kommunikationskanal internt inom teamen och externt mellan avdelningarna. ClickUps Chat View är ett kommunikationsverktyg i appen för kommunikation på arbetsplatsen. Det gör det möjligt för team att dela dokument, uppdateringar och resurser under ett och samma tak.

Förenkla teamkommunikationen med ClickUps chattvy

Proffstips 💡: Skapa en chattvy i ett team-specifikt projekt i ClickUp. Använd @mention-funktionen för att tagga teammedlemmar och bädda in kalkylblad, videor och PDF-filer för enkel åtkomst.

3. Balansen mellan process, övervakning och autonomi

Det svåraste med tillväxt och expansion är att de processer som fungerar för ett team på fem personer blir ineffektiva för större team.

Du vet till exempel vad alla arbetar med i ett mindre team.

Det är enkelt att samarbeta med varandra

Men när du passerar teamet på 5–7 personer, hur balanserar du då process, övervakning och autonomi?

Det är bra att skapa ramverk och mallar som kan växa och skalas upp tillsammans med ditt team.

Lösning: Högpresterande team har mallar för effektiv skalning. Oavsett om ditt team består av två eller 20 personer beskriver ClickUps mall för marknadsföringsplan strategier för att marknadsföra eller sälja produkter och tjänster. Vem som helst kan koppla in och använda data, inklusive tillväxtmarknadsföringsstrategier, målgrupp, marknadsföringsutgifter etc., i denna nybörjarvänliga mall och återanvända den när det behövs. Den som använder den vet vad som förväntas av dem och har relevanta produktdetaljer för framtida marknadsföringsinitiativ.

Ladda ner den här mallen ClickUps nybörjarvänliga mall för marknadsföringsåtgärdsplan överbryggar klyftan mellan processer, översyn och autonomi.

Skala upp dina marknadsföringsaktiviteter med ClickUp

Att skala upp ditt marknadsföringsteam handlar om mer än bara att öka antalet anställda – det kräver att du tillför rätt personer, verktyg och processer som hjälper ditt team att öka avkastningen på investeringen. Det huvudsakliga syftet med att skala upp ditt marknadsföringsteam är att förse dig med de resurser du behöver för att uppnå organisationens mål.

Om du vill se ditt marknadsföringsteam växa och prestera i stor skala behöver du ett verktyg som stöder dem i varje steg.

Från att koppla upp och samarbeta med ditt team till att spåra mål och hantera personalstyrkan, sätta upp processer för introduktion och utbildning av nya medarbetare samt automatisera för ökad effektivitet – med ClickUp kan du göra allt detta.

För att komma igång, registrera dig gratis på ClickUp.