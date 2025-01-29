De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Perfex CRM 2025

Visste du att 61 % av små och medelstora företag (SMB) anser att kundrelationshantering (CRM) bidrar till kundlojalitet?

CRM-system är kraftfulla lösningar för företag som vill hantera kunddata och förbättra kundrelationerna. Bland dessa lösningar har Perfex CRM etablerat sig som ett välkänt namn i branschen.

Men Perfex CRM passar inte alla.

Användare nämner ofta dess branta inlärningskurva och begränsade anpassningsmöjligheter som betydande problem. Gränssnittet kan vara svårt att navigera, vilket hindrar produktiviteten, särskilt för företag som behöver ett mer intuitivt och flexibelt system.

Och även om Perfex CRM erbjuder en rad funktioner, tycker vissa användare att det saknar de avancerade automatiserings- och AI-funktioner som blir allt viktigare i moderna CRM-verktyg.

Trots dessa nackdelar är Perfex CRM fortfarande en robust plattform som kan förbättra produktiviteten genom att effektivisera kundrelationshanteringen. Men för dem som tycker att dess begränsningar är för restriktiva finns det många alternativ som erbjuder större användarvänlighet, mer omfattande anpassningsmöjligheter och avancerade AI-funktioner.

I den här artikeln utforskar vi olika CRM-programvarualternativ, med fokus på alternativ som löser de specifika problem som är förknippade med Perfex CRM. Vi går igenom vad du bör leta efter i ett alternativ till Perfex CRM och hjälper dig att bestämma vilka AI-verktyg för CRM som bäst förbättrar dina kundrelationer.

Men först och främst...

Vad ska du leta efter i ett alternativ till Perfex CRM?

När du överväger alternativ till Perfex CRM bör du utvärdera dem utifrån din CRM-strategi och dina försäljningsmål. Leta efter lösningar som gör att du kan anpassa CRM-systemet efter dina affärsbehov.

Avancerade rapporterings- och analysfunktioner är också nödvändiga för att effektivt kunna spåra och analysera försäljningsresultat.

Här är de viktigaste faktorerna att leta efter i det bästa alternativet till Perfex CRM:

Anpassning: Sök efter alternativ som SuiteCRM och Odoo som erbjuder omfattande anpassningsmöjligheter för moduler, fält och arbetsflöden.

Integration: Leta efter ett bra alternativ som kan integreras med andra verktyg och program som ditt företag redan använder. ClickUp och HubSpot erbjuder till exempel omfattande integrationer med olika marknadsförings- och försäljningsverktyg, vilket möjliggör en mer enhetlig strategi för kundrelationshantering.

Automatisering: Automatiseringsfunktioner hjälper dig att organisera repetitiva uppgifter och arbetsflöden. Verktyg som Pipedrive eller Insightly erbjuder avancerade automatiseringsfunktioner för att optimera försäljningsprocesser och uppnå försäljningsmål på ett mer effektivt sätt.

Rapportering och analys: Välj CRM-lösningar som SugarCRM som erbjuder omfattande rapporterings- och analysfunktioner för att spåra viktiga prestationsmått och få värdefulla insikter för datadrivna beslut.

Mobil tillgänglighet : Se till att alternativet erbjuder mobil tillgänglighet, så att ditt säljteam kan komma åt CRM-data och utföra uppgifter när de är på resande fot.

AI och prediktiv analys: Överväg alternativ som utnyttjar AI och prediktiv analys för att förbättra försäljningsprognoser och leadhantering. Ett exempel är Copper CRM, som erbjuder AI-drivna insikter för effektivare försäljningsstrategier.

En omfattande, allt-i-ett-CRM-lösning kan erbjuda dig alla ovanstående väsentliga funktioner och förbättra dem med tilläggsfunktioner för att göra din försäljningscykel smidigare.

De 10 bästa alternativen till Perfex CRM

Att hitta rätt CRM-lösning kan förändra hur du hanterar kundrelationer och driver försäljningen.

Låt oss utforska de 10 bästa alternativen till Perfex CRM år 2024.

1. ClickUp

Letar du efter ett effektivt sätt att hantera dina kontakter?

Samla dina projektledningsverktyg och CRM på en plattform, ClickUp

ClickUp erbjuder ett välstrukturerat system för att organisera kundinformation, vilket gör det till ett kraftfullt verktyg för både projektledning och CRM-behov.

Sortera arbetet i lätt hanterbara uppgifter med ClickUp Hierarchy

Till att börja med hjälper ClickUps projekthierarki dig att organisera ditt arbete efter avdelningar, team, projekt och kampanjer och sedan zooma ut för att få en helhetsbild av alla pågående aktiviteter. Tänk på det som att du får en översiktsbild av hela organisationens arbetsflöde, vilket hjälper dig att identifiera flaskhalsar och effektivisera processer.

Högst upp finns arbetsytan, som är den övergripande behållaren för alla projekt och uppgifter. Inom arbetsytan kan du skapa utrymmen som är avsedda för olika team eller funktioner. Varje utrymme innehåller mappar som rymmer listor, och inom dessa listor kan du hantera uppgifter som representerar enskilda affärer eller kundinteraktioner.

Med funktionen Anpassade fält kan du lagra kundinformation, från kontaktuppgifter och företagsinformation till anpassade anteckningar och taggar. Detta säkerställer att all nödvändig data är lättillgänglig och organiserad, vilket hjälper dig att hålla reda på varje kundinteraktion och detalj.

Hantera arbetsflöden med hjälp av anpassade statusar

Förenkla dina CRM-processer och arbetsflöden med ClickUps CRM-projektledningsprogramvara

Att hantera din försäljningspipeline kan vara utmanande, men ClickUp förenklar denna process med sina robusta funktioner för arbetsflödeshantering. Du kan definiera tydliga steg i din försäljningspipeline med hjälp av ClickUps anpassade statusar för dina listor.

Du kan till exempel ha statusar som "Ny lead", "Kontaktad", "Förhandling", "Avslutad vunnen" och "Avslutad förlorad". Detta hjälper dig att visualisera affärens framsteg och identifiera eventuella flaskhalsar som kan uppstå.

Har du någonsin kämpat med att hålla ditt team ansvarigt och se till att uppgifter slutförs i tid? Med ClickUp kan du tilldela uppgifter relaterade till specifika affärer till teammedlemmar och ställa in deadlines med hjälp av Assignees och Due Dates.

Håll koll på viktiga uppgifter och projektdeadlines med ClickUp Due Dates

Att sätta deadlines håller alla på rätt spår och säkerställer att uppföljningar görs i tid och att försäljningsprocessen fortskrider. Till exempel kan en uppgift att följa upp en lead tilldelas en säljare med en deadline för att säkerställa att åtgärder vidtas omedelbart. Denna funktion säkerställer att alla känner till sina ansvarsområden och tidsplaner, vilket gör att din försäljningsprocess fortskrider smidigt.

Kommunicera tydligt med ClickUp Forms, Chat View och ClickApps

Effektiv kommunikation och samarbete är kärnan i alla CRM-system, och ClickUp utmärker sig inom detta område.

ClickUps chattvy förbättrar samarbetet i realtid och säkerställer att alla är på samma sida. Du kan diskutera affärer, dela uppdateringar och samarbeta inom din CRM-konfiguration.

Förenkla teamkommunikationen med ClickUps chattvy

Med ClickUps formulärvy kan du skapa anpassade formulär för att samla in leadinformation, feedback eller kundförfrågningar, vilket förenklar datainsamlingen. När ett formulär skickas in skapas automatiskt en uppgift med alla uppgifter ifyllda, vilket säkerställer att inga leads missas.

Samla in information och effektivisera uppgiftsskapandet med ClickUp Forms

Med ClickUp Docs kan du bifoga viktiga dokument, såsom professionella förslag och kontrakt, direkt till uppgifter med bara några få klick. På så sätt samlas all relaterad information på ett ställe. Uppgiftskommentarer håller kommunikationen sammanhängande och lättillgänglig för alla teammedlemmar så att inget faller mellan stolarna. Teammedlemmarna kan till exempel diskutera förhandlingsstrategier inom en uppgift som är dedikerad till en specifik affär.

Du kan förbättra din kommunikation ytterligare med ClickApps.

Skicka och ta emot e-post direkt från uppgifter med Email ClickApp

Med Email ClickApp kan du hantera e-postkommunikation med leads och kunder direkt i ClickUp. Denna integration säkerställer att alla dina e-postmeddelanden är kopplade till relevanta uppgifter, vilket ger en fullständig kommunikationshistorik på ett ögonblick.

Förstå dina försäljningsdata med ClickUp Views och Dashboards

Att förstå dina försäljningsdata är nyckeln till att fatta välgrundade beslut och driva på företagets tillväxt. Med ClickUps vyer kan du filtrera och prioritera dina CRM-data på ett effektivt sätt. Oavsett om du föredrar listvyn, kalendervyn eller en Kanban-tavla kan du med ClickUp anpassa din arbetsyta efter dina behov.

Att skapa dashboards i ClickUp förbättrar ditt arbetsflöde. Du kan spåra viktiga mätvärden som konverteringsgraden för leads, försäljningspipelinens hälsa och teamets prestanda.

Visualisera din försäljningsproduktivitet med ClickUp Dashboards

Dessutom är ClickUps instrumentpaneler mycket anpassningsbara, vilket gör att du kan lägga till widgets som visar data och visualiseringar i realtid. Detta hjälper dig att identifiera trender och göra strategiska justeringar av dina försäljningsprocesser.

Tänk dig att ha all denna information till hands, så att du kan identifiera trender, mäta framgång och hitta områden som kan förbättras!

Börja med ClickUp CRM-mallen

Vet du inte var du ska börja? ClickUp gör det enkelt med sitt breda utbud av CRM-mallar och tredjepartsintegrationer.

Ladda ner denna mall Bygg relationer med dina potentiella kunder och befintliga kunder med ClickUp CRM-mallen

ClickUp CRM-mallen tillhandahåller till exempel ett strukturerat ramverk för hantering av dina CRM-aktiviteter. Denna CRM-funktion hjälper dig att spåra leads och möjligheter med pipelines, organisera kontaktinformation i en central databas och prioritera uppgifter efter försäljningsstadium för bättre hantering.

Du kan också förbättra din CRM-upplevelse med ClickUps personliga CRM-funktioner, som gör att du kan anpassa ditt arbetsflöde efter dina unika behov.

Men det är inte allt! Med mallar för försäljningsrapporter och verktyg för processkartläggning ger ClickUp dig värdefulla insikter för att driva tillväxt och uppnå dina försäljningsmål. Genom att samla all kunddata på en enda tillgänglig plattform gör ClickUp det möjligt för dig att fatta välgrundade beslut och dra nytta av nya möjligheter.

Med ClickUp får du inte bara ett arkiv för kontaktuppgifter utan också en funktionsrik, enhetlig plattform där du kan utnyttja dessa uppgifter för att fatta strategiska beslut och driva på företagets tillväxt.

ClickUps bästa funktioner

Skapa, tilldela och spåra uppgifter enkelt för enskilda personer eller säljteam

Organisera leads, kontakter och affärer med dedikerade ClickUp-listor

Visualisera affärspipelines genom att tilldela tydliga steg för varje lista

Använd ClickUps chattvy för samarbete i realtid och diskussioner inom din CRM-miljö.

Skapa unika, färgkodade statusar som passar ditt arbetsflöde och säkerställ en smidig hantering av din försäljningspipeline.

Samla in viktig kunddata som kontaktuppgifter, preferenser och affärsstadier utan ansträngning

Anpassa din arbetsyta med olika vyer som Lista, Kalender och Kanban för att filtrera och prioritera dina CRM-data.

Spåra viktiga mätvärden som konverteringsfrekvens för leads och teamets prestanda med anpassningsbara instrumentpaneler

Begränsningar med ClickUp

Nya användare kan tycka att ClickUps breda utbud av funktioner är överväldigande och att det tar lite tid att förstå och använda dess funktioner fullt ut.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/användare per månad

Företag : 12 USD/användare per månad

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per medlem per arbetsyta per månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

2. Hubspot CRM

via HubSpot CRM

HubSpot CRM är en kraftfull plattform för kundrelationshantering som erbjuder en rad funktioner som hjälper dig att hantera kundinteraktioner på ett effektivt sätt.

En av de första sakerna du kommer att lägga märke till med HubSpot CRM är dess intuitiva gränssnitt. Dess försäljningsdashboard ger en översikt över hela din försäljningspipeline, så att du kan spåra individuella och teamets prestationer. Det ger realtidsinsyn i viktiga försäljningsaktiviteter för att identifiera flaskhalsar och optimera din försäljningsprocess.

Du kan också spåra affärer genom varje steg i försäljningsprocessen. På instrumentpanelen kan du se var varje affär befinner sig, i vilket skede den är och vilka åtgärder som krävs härnäst.

Det är enkelt att hantera din försäljningspipeline med HubSpots dra-och-släpp-funktion. Du kan enkelt flytta affärer mellan olika steg genom att dra och släppa dem för att visuellt följa framstegen och hantera din försäljningsprocess med minimal ansträngning.

HubSpots prognosverktyg ger en omfattande översikt över din pipeline, så att du kan övervaka framstegen mot dina försäljningsmål. Du kan skapa rapporter för att spåra viktiga mätvärden, såsom kvotuppfyllelse och månatliga trender, för att få värdefull insikt i din försäljningsprestanda.

HubSpot integreras med över 1 500 appar och verktyg från tredje part, vilket gör att du kan förbättra dina CRM-funktioner ytterligare. Dessa integrationer kan hjälpa dig att automatisera arbetsflöden, effektivisera kommunikationen och förbättra effektiviteten.

HubSpot CRM:s bästa funktioner

Lagra och organisera kundkontaktinformation på ett enkelt sätt

Automatisera repetitiva uppgifter, såsom e-postuppföljningar och datainmatning, för att spara tid.

Få värdefull insikt i din försäljningsprestanda och kundbeteende med analysverktyg och robust rapportering, inklusive affärsprognoser, försäljningsaktiviteter, produktivitetsmått och pipelinehälsa.

Få hundratals HubSpot-integrationer

Begränsningar med HubSpot CRM

Priserna kan vara för höga, särskilt för nystartade företag som letar efter CRM-programvara.

CRM-systemet har begränsade anpassningsmöjligheter jämfört med vissa andra plattformar.

HubSpot CRM-priser

Gratis : Begränsad funktionalitet

Professionell kundplattform : 1200 USD/månad för 5 platser

Kundplattform för företag: 4000 USD/månad för 7 användare

HubSpot CRM-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 11 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4 000 recensioner)

3. Copper CRM

via Copper CRM

Copper CRM, tidigare känt som ProsperWorks, är en populär plattform för kundrelationshantering som integreras sömlöst med Google Workspace. Detta gör det till ett perfekt val för användare som vill komma åt CRM-data direkt från sin Gmail-inkorg.

Copper CRM erbjuder också robusta funktioner för kontaktadministration, vilket gör det enklare för företag att lagra och organisera kundinformation. Avsnittet Kontaktuppgifter är särskilt användbart. Där kan du lagra viktig information, såsom e-postadresser, telefonnummer och adresser, på ett och samma ställe.

Funktionen Aktivitetslogg spårar automatiskt interaktioner och uppdateringar i realtid, vilket gör det enkelt att hålla koll på kundkommunikation och historik. Till exempel kan funktioner för automatisering av arbetsflöden effektivisera uppföljningsprocessen under arbetet med en försäljningskampanj.

Med det här verktyget kan du ställa in triggers som automatiskt tilldelar uppföljningsuppgifter till teammedlemmar när en ny lead läggs till. Det sparar inte bara tid utan säkerställer också att inga leads förbises.

Med funktionen Custom Pipelines kan du skapa och hantera försäljningsprocesser visuellt och tydligt definiera steg som Kontaktad, Kvalificerad och Förhandling. Dessa verktyg förbättrar tillsammans försäljningseffektiviteten och produktiviteten, vilket hjälper dig att fokusera på att avsluta affärer istället för att hantera vardagliga uppgifter.

Copper CRMs bästa funktioner

Organisera uppgifter, deadlines och teammedlemmar effektivt, allt på ett och samma ställe

Distribuera och få tillgång till projektrelaterade dokument på ett enkelt sätt, vilket förbättrar samarbetet och kommunikationen inom ditt team.

Visualisera arbetsflödet, prioritera uppgifter och följ upp framstegen effektivt med hjälp av Kanban-kort.

Automatisera repetitiva uppgifter för att spara tid, minimera fel och förbättra kundupplevelsen

Spåra kundkontaktpunkter och avsluta affärer

Begränsningar med Copper CRM

Mobilappen saknar vissa funktioner som finns i desktopversionen, vilket begränsar funktionaliteten för användare som är på språng.

Priser för Copper CRM

Basic : 29 $/användare per månad

Professional : 69 $/användare per månad

Företag: 134 USD/användare per månad

Betyg och recensioner av Copper CRM

G2 : 4,5/5 (över 1 100 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

4. SuiteCRM

via SuiteCRM

SuiteCRM är en öppen källkods-CRM-lösning för att effektivisera försäljning, CRM-marknadsföring och kundsupportprocesser. Med sina 26 moduler erbjuder SuiteCRM omfattande verktyg för att hantera leads, skapa PDF-mallar för offerter och fakturor, generera CRM-rapporter och mycket mer.

Användare kan anpassa SuiteCRM genom att lägga till eller ta bort moduler, byta namn på dem och justera fält, layouter och relationer efter sina behov.

SuiteCRM är gratis att ladda ner och använda utan begränsningar, men företag har också möjlighet att köpa en hostad version för molnbaserad distribution.

SuiteCRM:s bästa funktioner

Planera möten, logga samtal och skriv e-postmeddelanden inom plattformen

Få tillgång till en tidslinje som visar alla interaktioner med varje konto i din kunddatabas

Definiera användarroller för att begränsa åtkomsten till relevant information för utförandet av arbetsuppgifter

Integrera SuiteCRM med över 120 appar, inklusive Quickbooks, Xero, Twilio, WhatsApp och Telegram

Begränsningar med SuiteCRM

Begränsad dokumentation om moduler

Kan bli långsamt när man arbetar med stora databaser

Priser för SuiteCRM

Starter : 100 £/månad (rekommenderas för 1–10 användare)

Företag : 400 £/månad (rekommenderas för 5–50 användare)

Premium: 600 £/månad (rekommenderas för 10–150 användare)

SuiteCRM-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 80 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

5. Odoo

via Odoo

Odoo är en öppen källkods-CRM-plattform som hjälper företag att organisera och spåra kundpipelines för att identifiera lönsamma försäljningsmöjligheter.

Plattformen erbjuder funktioner för effektiv leadhantering, inklusive leadgenerering, poängsättning och prioritering, samt hantering av leadkontakter och relaterad information.

Odoo erbjuder även prediktiv leadscoring för att tilldela leads till teammedlemmar baserat på sannolikheten för konvertering.

Dessutom kan företag skapa kunddatabaser i Odoo för att lagra och analysera kundaktiviteter och korrespondenshistorik. Med Partner Complete kan företag automatiskt utöka dessa data och få tillgång till mer relevant företags- och kundinformation.

Odoo förenklar också teamsamarbetet genom sin funktion Sales Teams, som gör det möjligt för företag att skapa team för olika kundpipelines och konfigurera dem baserat på e-post, faktureringsmål och filterdomäner.

Odoos bästa funktioner

Organisera och spåra enkelt kundpipelines för försäljningsmöjligheter

Generera, betygsätt och prioritera leads och hantera leadkontakter

Tilldela leads till teammedlemmar baserat på konverteringssannolikhet

Skapa och analysera kunddatabaser, spåra aktiviteter och korrespondens

Odoos begränsningar

Användargränssnittet är inte optimerat för enkel navigering

Begränsade anpassningsmöjligheter

Odoo-prissättning

Gratis

Standard : Från 31 USD/användare per månad (faktureras årligen)

Anpassat: Från 45 USD/användare per månad (faktureras årligen)

Odoo-betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (över 120 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (790+ recensioner)

6. Kylas Sales CRM

via Kylas Sales CRM

Vill du organisera dina affärsprocesser och samtidigt förbättra kundinteraktionerna? Kylas CRM kan hjälpa dig.

Det är populärt för sina robusta funktioner för leadhantering och låter dig spåra och hantera aktiva leads och affärer i olika pipeline-stadier. Plattformen erbjuder flexibilitet i datainsamling och visning, med anpassningsbara alternativ för att samla in och presentera data på ett effektivt sätt.

Kylas CRM har också anpassningsbara kontroller för datatillgång, vilket säkerställer att känslig information skyddas och endast är tillgänglig för behörig personal.

Förutom omfattande integrationsmöjligheter med viktiga affärsverktyg får du en mobilapp för åtkomst när du är på språng med Kylas Sales CRM.

Kylas Sales CRM:s bästa funktioner

Ställ in påminnelser för att spåra missade leads och försäljningsavslut

Övervaka försäljningsresultat i realtid

Skapa flera pipelines med flera steg för att hantera olika arbetsflöden och försäljningsprocesser på ett effektivt sätt.

Kylas begränsningar för försäljnings-CRM

Begränsade e-postmallar

Vissa användare anser att deras interna integrationer är tekniskt komplexa.

Kylas Sales CRM-priser

Embark : Gratis

Elevate : 250 $/månad (obegränsat antal användare)

Exceed: 1250 $/månad (obegränsat antal användare)

Kylas Sales CRM-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (383 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (406 recensioner)

7. Pipedrive

via Pipedrive

Nästa på listan över de bästa alternativen till Perfex CRM är Pipedrive, en kraftfull plattform som är skräddarsydd för att effektivisera försäljningsprocesser. Pipedrives imponerande anpassningsbara instrumentpaneler ger visuell insikt i affärsförlopp, konverteringar och intäktsprognoser.

Anta att du är en försäljningschef som spårar flera affärer. Pipedrives anpassningsbara instrumentpaneler ger dig en snabb översikt över varje affärs framsteg, vilket hjälper dig att identifiera flaskhalsar och prioritera uppgifter på ett effektivt sätt.

Några av dess viktigaste funktioner är uppföljning av affärer genom olika stadier, från första kontakt till slutlig försäljning, och kontakthantering för att lagra och organisera kundinformation för bättre engagemang.

Funktionen för försäljningsrapportering hjälper dig att få tillgång till avancerade försäljningsrapporter för att analysera prestanda och fatta välgrundade beslut.

Du kommer också att uppskatta Pipedrives Smart Contact Data, som gör det möjligt för dig att samla in leadinformation från webben för att identifiera möjligheter och prioritera säljinsatser.

Pipedrives bästa funktioner

Synkronisera och spåra e-postmeddelanden i CRM-programvaran för försäljning

Skapa rapporter och få insikter om försäljningsresultat

Få aviseringar om viktiga uppgifter och uppföljningar

Anpassa arbetsflöden efter dina behov

Pipedrives begränsningar

Analys- och rapporteringsfunktionerna är mindre robusta jämfört med andra alternativ till Perfex CRM.

Vissa automatiseringsfunktioner saknas i instegsplanerna. De inkluderar inte automatisering av arbetsflöden, e-postsynkronisering eller e-postspårning.

Pipedrive-priser

Essential : 14 USD/användare per månad

Avancerad : 29 $/plats per månad

Professionell : 59 $/plats per månad

Power : 69 $/plats per månad

Enterprise: 99,00 $/plats per månad

Pipedrive-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (1 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (2 000 recensioner)

8. Insightly

via Insightly

Insightly CRM är en funktionsrik plattform som erbjuder avancerade CRM-funktioner, vilket gör det till ett bra alternativ till Perfex CRM.

En av dess viktigaste styrkor är de anpassningsbara fälten och layouterna som gör att du kan anpassa CRM-systemet efter dina specifika behov. Denna anpassning hjälper företag att samla in och hantera data som är relevant för deras unika processer, vilket säkerställer att CRM-systemet är väl anpassat till deras arbetsflöde.

Du kan använda det för att skapa detaljerade kundprofiler, inklusive kontaktuppgifter, interaktioner och anpassade datapunkter. Denna omfattande översikt över kundinformation gör det möjligt för företag att personalisera sina interaktioner och skräddarsy sin approach för varje kund.

Verktyget låter dig också skapa flera pipelines med anpassningsbara steg. Denna funktion ger en omfattande översikt över försäljningsprocessen, vilket gör det möjligt för företag att spåra affärer från lead till konvertering.

Insightlys automatiseringar effektiviserar repetitiva uppgifter och arbetsflöden, vilket hjälper företag att fokusera på intäktsgenererande aktiviteter. Du kan skapa automatiseringsregler baserade på specifika utlösare, såsom skapande av nya leads eller förändringar i affärsstadiet, vilket sparar tid och förbättrar effektiviteten.

Utöver sina CRM-funktioner erbjuder Insightly kraftfulla projektledningsverktyg som gör det möjligt för team att samarbeta mer effektivt. Med funktioner som uppgiftshantering, milstolpspårning och fildelning hjälper Insightly team att hålla ordning och fokusera på att leverera projekt i tid och inom budget.

Insightly integreras också med olika tredjepartsapplikationer, inklusive e-postklienter, verktyg för marknadsföringsautomatisering och bokföringsprogram. Denna integration gör det möjligt för företag att centralisera sina data och arbetsflöden, vilket förbättrar teamets effektivitet och samarbete.

Insightlys bästa funktioner

Dirigera leads automatiskt till rätt teammedlem

Skapa och skicka massmejl direkt i appen

Håll koll på dina försäljnings-KPI:er och mål med anpassade instrumentpaneler

Hantera dina projekt på språng med mobilapparna för Android och iOS

Insightlys begränsningar

Plattformen kan vara komplex för nya användare

Vissa integrationer kan kräva ytterligare manuell konfiguration.

Insightlys prissättning

Gratis: Upp till 2 användare

Plus : 29 $/användare per månad

Professional : 49 $/användare per månad

Företag: 99 $/användare per månad

Insightly betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (890+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (640+ recensioner)

9. Keap

via Keap

Keap CRM (tidigare Infusionsoft) är ett CRM-system som är utformat för att förenkla affärsprocesser, förbättra kundengagemanget och driva tillväxt för små och medelstora företag (SME).

Det integrerar olika funktioner såsom försäljningsautomatisering, marknadsföringsautomatisering, kundservice och e-handel i en enda plattform. Detta gör det till en omfattande lösning för hantering av kundinteraktioner och kunddata.

Plattformens funktioner för försäljningsautomatisering, såsom lead scoring, pipelinehantering och automatiserade arbetsflöden, optimerar och påskyndar försäljningsprocessen. För att förbättra kundengagemanget och driva konverteringar erbjuder verktyget funktioner för marknadsföringsautomatisering, såsom e-postmarknadsföring, en visuell kampanjbyggare och beteendespårning.

Keap CRM stöder också kundservice med centraliserad kontakthantering, uppgiftsuppföljning och ett supportärendesystem. Ärendesystemet organiserar kundförfrågningar och supportärenden, vilket effektiviserar supportprocessen och förbättrar svarstiderna.

Plattformen säkerställer också datasäkerhet med end-to-end-kryptering, detaljerade åtkomstkontroller och efterlevnad av GDPR och CCPA.

Keaps bästa funktioner

Automatisera försäljningsprocesser och kontakthantering

Utforma och genomföra riktade e-postmarknadsföringskampanjer

Identifiera och prioritera leads baserat på engagemang och beteende

Integrera med e-handelsplattformar för spårning av onlineförsäljning

Låt kunderna boka tid online

Keaps begränsningar

Priset är i den högre skalan för vissa användare, särskilt småföretag.

Vissa kunder kan tycka att gränssnittet och installationsprocessen är förvirrande.

Keaps prissättning

Pro : 199 $/månad per 2 användare

Max : 299 $/månad per 3 användare

Ultimate: 299 $/månad per 3 användare

Keap-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 1 200 recensioner)

10. SugarCRM

via SugarCRM

SugarCRM är ett CRM-system som prioriterar att förbättra kundupplevelsen i olika kanaler. Det passar särskilt bra för marknadsföringsteam tack vare sin heltäckande bild av kundresan.

SugarCRM erbjuder avancerade verktyg för hantering av marknadsföringskampanjer, inklusive automatisering av arbetsflöden och lead-routing. Det gör det möjligt för marknadsföringsteam att samarbeta effektivt och leverera personliga kundupplevelser.

Plattformen innehåller också ett verktyg för att spåra kundklagomål, vilket gör det möjligt för företag att identifiera och hantera problem snabbt. Företag kan också få aviseringar när en kund klickar på en länk eller fyller i ett formulär, vilket underlättar snabb uppföljning.

SugarCRM:s bästa funktioner

Spåra interaktioner för att nå ut till kunderna vid rätt tidpunkt och på rätt sätt

Tillhandahåll en personlig webbplats där kunderna själva kan hitta svar

Använd ett verktyg för att spåra kundklagomål och identifiera områden som behöver förbättras

Skapa anpassade webbsidor och e-postmeddelanden för att engagera fler människor

SugarCRM:s begränsningar

Vissa användare tycker att konfigurationen och installationen är svår och tidskrävande.

Gränssnittet kan verka rörigt och svårt att navigera i.

Priser för SugarCRM

Essentials : 19 USD/användare per månad, minst 3 användare

Avancerat : 85 USD/användare per månad, minst 3 användare

Premium: 135 USD/användare per månad, minst 3 användare

Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering*

SugarCRM-betyg och recensioner

G2 : 3,8/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 3,8/5 (över 400 recensioner)

Kom igång med ClickUps kundrelationshantering

Även om Perfex CRM är ett bra val för många företag, finns det flera alternativ och konkurrenter som är värda att överväga, var och en med sina unika funktioner och styrkor.

Oavsett om du letar efter robust leadhantering, flexibel datainsamling eller strömlinjeformade processer eller integrationer, erbjuder alternativen som beskrivs i denna artikel många lösningar som passar dina CRM-behov.

Det kan dock vara svårt att integrera CRM med din nuvarande projektledningskonfiguration. Varför inte välja en heltäckande CRM SaaS-lösning som förenklar hanteringen av projekt och kundrelationer?

ClickUp är en omfattande projektledningsplattform med viktiga CRM-verktyg integrerade i ditt projektledningssystem. Denna integration gör att du enkelt kan övervaka projekt samtidigt som du håller koll på kundkontakter, leads och hela försäljnings- och marknadsföringsprocessen, vilket förbättrar din övergripande CRM-strategi.

Registrera dig på ClickUp idag och upptäck varför det är det bästa alternativet till Perfex CRM!