Exempel och mallar för projektledningsdashboards

Vi lägger ofta så mycket tid på att leta efter projektdetaljer, bara för att inse att vi kunde ha gjort bättre ifrån oss.

Istället för att mödosamt stämma av fakturerbara timmar manuellt kunde vi ha automatiserat det och undvikit att till exempel behöva jobba med den nya effektivitetsplanen under helgen.

Om du är projektledare som jag kan du säkert dela med dig av dussintals sådana exempel.

Det är därför vi behöver en projektledningsdashboard som fungerar som en digital cockpit och ger oss en kristallklar överblick över varje detalj i alla projekt.

I den här bloggen ska jag berätta hur projektledningsdashboards kan förändra arbetsflöden, från att effektivisera kommunikationen till att identifiera risker innan de förstör deadlines. Jag ska också presentera några av mina favoritverktyg och mallar för dashboards som hjälper mig att få tillgång till den information jag behöver för att fatta beslut – precis när jag behöver den.

Vad är en projektledningsdashboard?

En projektledningsdashboard är ett visuellt verktyg som är utformat för att hjälpa team att se projektets resultat på ett och samma ställe. Den presenterar projektrelaterad information genom diagram och mätvärden, vilket gör det möjligt för användarna att snabbt få en överblick över projektets status, framsteg och potentiella risker.

Många framgångsrika projekt på dagens moderna marknad är ofta beroende av varandra, vilket innebär att deras resultat och framgång är nära kopplade till varandra. Denna sammankoppling kan förekomma inom en och samma organisation, där flera projekt är beroende av gemensamma resurser, leveranser eller tidsplaner. 🌐

Att samordna uppgifter över olika tidszoner leder ibland till förseningar och bromsar beslutsprocesserna. Dessa utmaningar leder till missförstånd, missade deadlines och minskad produktivitet.

Och med dashboard-programvara som ClickUp, Google Sheets eller Excel får du tillgång till en rad visualiseringsalternativ som passar just dina projekt!

Här är fördelarna med projektdashboards för att optimera projektets resultat:

Förbättrad översikt: Projektledningsdashboards ger en realtidsöversikt över den övergripande statusen för uppgifterna. Du kan snabbt identifiera flaskhalsar, övervaka uppgifternas framsteg och upptäcka potentiella problem innan de eskalerar

Bättre kommunikation: Dashboards underlättar effektiv kommunikation mellan teammedlemmarna. Uppdateringar är omedelbart tillgängliga, vilket gör att alla är på samma sida och förbättrar teamsamarbetet

Resultatuppföljning: Med hjälp av visualiseringsverktyg kan dessa dashboards effektivt följa upp projektets resultatmått. Du kan mäta teamets produktivitet, projektbudgeten, tidshanteringen och mycket mer

Datadrivna beslut: Genom att ge en heltäckande bild av projektdata ger instrumentpanelerna projektledarna rätt sammanhang för att fatta välgrundade, datadrivna beslut. Detta bidrar till bättre projektplanering och riskhantering

Ökad effektivitet: Möjligheten att se uppgifter, deadlines och beroenden på ett och samma ställe bidrar till att effektivisera arbetsflödena. Projektledningsdashboards förenklar uppgiftsfördelningen och förhindrar överanvändning av resurser, vilket leder till ökad projekteffektivitet

Som människa först och projektledare sedan är din unika personlighet en tillgång som kan leda till innovativ och framgångsrik projektledning. Känn dig fri att utforska olika programvaror för projektledningsdashboards för att upptäcka vad som fungerar bäst för dig, ditt team och dina projekt! ⚡️

Fördelar med att använda en projektledningsdashboard

För mig är kanske den största fördelen med projektdashboards att man får en realtidsöversikt över projektets framsteg. Det gör att jag kan följa viktiga nyckeltal, identifiera flaskhalsar och fördela resurser på bästa sätt. Men det finns flera andra fördelar som jag har kommit att lita på:

Kristallklar översikt: Dashboards samlar all projektdata på ett ställe, vilket ger en realtidsöversikt över framsteg, resursfördelning och deadlines. För mig innebar detta mindre tid åt att leta efter information om en nyligen genomförd uppgift som hade flera ansvariga och krävde statusuppdateringar från alla

Välgrundade beslut på ett ögonblick: Med alla nyckeltal till hands kan du snabbt fatta datadrivna beslut. Upptäck hinder i tid, identifiera områden som behöver extra resurser och håll projektet på rätt spår

Ökad effektivitet: Dashboards automatiserar Dashboards automatiserar projektrapporter och eliminerar behovet av manuell datainsamling. Detta frigör tid för ditt team att fokusera på det som är viktigast – att få saker gjorda!

Förbättrad kommunikation: Projektledningsdashboards blir din kommunikationscentral, som håller alla informerade och samordnade. Intressenter kan enkelt analysera framstegen, och teammedlemmar kan lösa problem samtidigt som de samarbetar under projektets gång. Utan ett dashboard hade vi till exempel aldrig vetat att en av våra partnerbyråer konsekvent försenade innehållsleveranser på grund av personalomsättning

Ökad ansvarstagande: Med tydlig insyn i både individers och teamets prestationer främjar instrumentpaneler en kultur av ansvarstagande, vilket motiverar alla att hålla koll på sina uppgifter

Smartare resursfördelning: Se var dina resurser används och identifiera potentiella flaskhalsar. En projektstatusdashboard hjälper dig att optimera resursfördelningen och säkerställa att alla arbetar med de mest effektiva uppgifterna, precis som den hjälpte mitt team att integrera en ny partnerbyrå för att leverera innehåll i rätt tid

Genom att använda en översikt kan jag slippa gissa, öka mitt teams effektivitet och se till att mina projekt alltid träffar mitt i prick. Och det är guld värt!

Så här skapar du en projektledningsdashboard

Skapa en effektiv projektledningsdashboard tillsammans med mig för att hålla dina projekt på rätt spår och fatta viktiga beslut snabbt.

Här är en beskrivning av den process jag följer:

1. Definiera nyckeltalen (KPI:er)

En tydlig bild av målgruppen för din instrumentpanel kan hjälpa dig att avgöra vilka typer av mätvärden du bör följa upp.

En projektgruppsinstrumentpanel fokuserar till exempel på hur många uppgifter som har slutförts, resursfördelning och kommande deadlines; en driftsinstrumentpanel följer upp operativa processer och analyserar resultatet av interna aktiviteter inom företaget; och en ledningsinstrumentpanel fokuserar på viktiga milstolpar i projektet och hur de stämmer överens med organisationens övergripande mål.

När jag väl känner min målgrupp kan jag börja identifiera specifika områden som kan förbättras i mina projekt. Missar jag konsekvent deadlines? Kämpar mitt team med resursbrist? Överskrider projektkostnaderna budgeten?

När jag har hittat svaren på dessa frågor kan jag välja relevanta mätvärden för att följa upp framstegen.

Vi har verkligen ett stort utbud att välja mellan när det gäller verktyg för projektöversikter. Från enkla kalkylblad till mycket anpassningsbara framstegsdiagram finns det flera alternativ beroende på vad du behöver följa upp. Här är en översikt över några populära val:

Kalkylblad: Verktyg som Excel eller Google Sheets kan vara praktiska för enkla översikter, men kan bli besvärliga för komplexa projekt med för många dynamiska förändringar

Projektledningsprogram (PMS): PMS-verktyg som ClickUp har oftast mycket kraftfulla inbyggda instrumentpaneler som PMS-verktyg som ClickUp har oftast mycket kraftfulla inbyggda instrumentpaneler som ger användbara insikter och uppdateringar i realtid. De har ofta färdiga widgets och rapporteringsverktyg för enkel datavisualisering

Med ClickUp kan du skapa helt anpassningsbara instrumentpaneler för att prioritera ditt arbete, förbättra projektets resultat, hantera sprintar och team och mycket mer.

Verktyg för Business Intelligence (BI): Verktyg som Tableau och Microsoft Power BI är utmärkta för komplex dataanalys och anpassning, men har ofta en brantare inlärningskurva och kan kräva specialister för att hantera dem

3. Design för tydlighet

Håll instrumentpanelen ren och överskådlig. Jag undviker att proppa in för mycket information på instrumentpanelen, eftersom det överväldigar betraktarna och gör det svårt för dem att hitta den information de behöver.

Använd tydliga etiketter och enhetlig formatering: Se till att diagram och grafer är lätta att förstå, även för personer som inte är bekanta med projektet. Använd typsnitt, färger och benämningar på ett enhetligt sätt i hela instrumentpanelen

Utnyttja visuella element effektivt: Diagram, grafer och andra visuella element kan hjälpa till att förmedla komplex information snabbt och enkelt. Använd en variation av visuella element för att hålla instrumentpanelen intressant, men undvik att använda för många olika diagramtyper, eftersom detta kan vara förvirrande

Fokusera på de viktigaste nyckeltalen: Försök inte följa upp allt. Identifiera och fokusera på de nyckeltal som är viktigast för projektets framgång. Detta hjälper dig att skapa en handlingsbar Försök inte följa upp allt. Identifiera och fokusera på de nyckeltal som är viktigast för projektets framgång. Detta hjälper dig att skapa en handlingsbar uppgiftsdashboard och ger insikter som gör det möjligt att fatta bättre beslut

4. Utforma instrumentpanelens layout och bygg komponenterna

Nu när du har identifierat de viktigaste nyckeltalen är det dags att välja ett verktyg för att sätta ihop instrumentpanelen. Här är några vanliga element som du kan inkludera:

Projektets status: Projektets övergripande status, procentuell färdigställandegrad och uppnådda milstolpar

Uppgiftshantering: Följ upp hur många uppgifter som har slutförts, vilka uppgifter som är försenade och hur arbetsbelastningen fördelas mellan teammedlemmarna Följ upp hur många uppgifter som har slutförts, vilka uppgifter som är försenade och hur arbetsbelastningen fördelas mellan teammedlemmarna

Resurshantering: Övervaka resursfördelningen och identifiera potentiella flaskhalsar

Budgetuppföljning: Visualisera utgifterna i förhållande till budgeten och identifiera potentiella kostnadsöverskridanden

Teamkommunikation: Inkludera ett utrymme för meddelanden eller viktiga projektuppdateringar Inkludera ett utrymme för meddelanden eller viktiga projektuppdateringar

Dashboarden bör vara ett levande dokument som anpassar sig efter projektets förändrade behov. Jag uppdaterar regelbundet data och visualiseringar för att säkerställa att de korrekt återger projektets aktuella framsteg.

Hur ofta jag uppdaterar min översikt beror på projektets karaktär och hur snabbt data förändras. För snabba projekt med ständigt skiftande deadlines, liksom för nya typer av projekt som du inte har hanterat tidigare, kan dagliga uppdateringar bli nödvändiga. Veckovisa eller varannan vecka uppdateringar kan räcka för långsammare och förutsägbara eller repetitiva projekt.

Nyckeln är att fastställa ett regelbundet uppdateringsschema och hålla sig till det. Detta säkerställer att min översikt förblir en pålitlig informationskälla för projektets intressenter.

Exempel på projektdashboards för olika användningsfall

Tycker du att projektledning ofta blir mer komplicerat än nödvändigt? Det gör jag i alla fall. Uppgifter och milstolpar sträcker sig över flera avdelningar, det finns ett ständigt behov av att övervaka på flera plattformar, och att jonglera flera strategiska initiativ har blivit normen.

Tack och lov för översiktspaneler! Ja, de kan vara värdefulla för att övervaka enskilda projekt, men de är absolut oumbärliga för att hantera en portfölj av sammanlänkade projekt.

För mig är de mest utmanande projekten stora, tvärfunktionella projekt som produktlanseringar. Det finns så många rörliga delar, och jag är glad att kunna använda ClickUp för att hantera dem.

Här är några av mina favoritexempel från ClickUp-dashboards och hur mitt team och jag använder dem. Jag hoppas att de ger dig några användbara idéer för att skapa dina egna.

1. Dashboard för personlig produktivitet

Visualisera din dagliga produktivitet med intuitiva data och diagram för att se vad som återstår och vad som är klart i ClickUp-instrumentpaneler

Precis som de flesta projektledare gillar jag att börja dagen med att kolla projektets framsteg på morgonen! Och det blev möjligt tack vare ClickUps instrumentpanelsvy.

Med några få klick kunde jag omvandla det jag redan arbetade med till tydliga diagram och grafer.

För att göra detta själv, registrera dig på ClickUp eller logga in på ditt konto om du redan har använt det. Lägg till en ny ”Dashboard-vy” och välj en mall. Vyn hämtar automatiskt data från uppgifter och fält och skapar en personlig instrumentpanel som visualiserar ditt arbete.

Genom att lägga till den personliga produktivitetsdashboarden som en vy kan jag utvärdera och optimera min produktivitet. Den hjälper mig att prioritera uppgifter, följa upp framsteg och fokusera på det som verkligen är viktigt.

Detta är min kommandocentral för ett effektivt och välorganiserat arbetsflöde.

2. Dashboard för teamets arbetsbelastning

Få en översikt över veckans förfallna uppgifter, arbetsbelastningsstatus och vem som arbetar med vad med ClickUp Team Workload Dashboard

Jag använder Team Workload Dashboard i ClickUp för att se vad mitt team arbetar med under veckan och följa deras framsteg för varje tilldelad uppgift.

Jag kan ställa in och följa upp arbetsbelastningen för varje medlem i mitt team. Det hjälper mig att enkelt se vem som har för lite eller för mycket att göra. Det är bra för dem också – de kan använda det för att undvika att ta på sig för mycket och bli utbrända. På samma sätt kan de, om de har extra tid, ta på sig ytterligare arbete för att klara deadlines snabbare eller hjälpa en annan teammedlem.

Det bidrar till ökad transparens – jag kan lägga till tidsuppskattningar och prioriteringar till mina teamuppgifter så att alla vet vad de ska arbeta med först. Jag använder det också för att avgöra vilket arbete som kan kräva ytterligare teamresurser och enkelt lägga till ansvariga.

3. Dashboards för tidrapportering

Förenkla tidrapportering och rapportering med ClickUp-instrumentpaneler

Dashboarden för tidrapportering hjälper mig att visualisera och analysera den tid som läggs ner på vart och ett av mina många projekt – både för mig själv och mitt team. Genom att se den totala tiden som lagts ner på ett projekt, färdigställandegraden och framstegen mot milstolpar kan jag överblicka projektets allmänna status på ett ögonblick.

Denna instrumentpanel har ytterligare en användbar funktion. Den hjälper mig att spåra fakturerbara timmar för deltidsanställda eller frilansare. Jag kan göra detta genom att markera specifika tidsposter som fakturerbara och använda den sammanställda informationen för att skapa korrekta fakturor i slutet av månaden.

Jag använder också historiska tidsregistreringsdata för att fatta välgrundade beslut om framtida projektplanering, resursfördelning och budgetering.

4. Dashboard för mjukvarusprintar

Påskynda mjukvaruleveransen med Sprint-instrumentpaneler

Du kan inte hantera mjukvaruutvecklingsprojekt utan en omfattande sprintdashboard. Tro mig, jag har provat (och lidit i onödan!)

Med ClickUp kan du hantera ditt teams arbetsbelastning med ett helt anpassningsbart poängsystem. Sammanställ poäng från deluppgifter, dela upp dem efter ansvarig och sortera dem enkelt för att följa dina sprintar på ett ögonblick.

Använd den agila instrumentpanelen i ClickUp för att ställa in sprintdatum, tilldela poäng och markera prioriteringar så att alla vet vad de ska göra och när. Automatisera flytten av oavslutat arbete till nästa sprint och synkronisera teamets utvecklingsframsteg med GitHub, GitLab eller Bitbucket.

Denna instrumentpanel sammanfattar alla viktiga siffror – sprintvelocitet, burn up, burn down, ledtid, cykeltid och mer – i överskådliga diagram för bättre beslutsfattande.

Jag har också uppskattat att använda ClickUp Sprints för att planera, följa upp och optimera våra sprintar för att nå framgång, och samtidigt bygga ett agilt och resultatinriktat team.

5. Dashboard för marknadsföringskampanjer

Visualisera framstegen mot målen med transparens för hela teamet och eliminera onödiga arbetsflöden med ClickUp Marketing Campaign Dashboard

Dashboards för marknadsföringskampanjer hjälper dig att följa framstegen och konverteringen för prioriterade marknadsföringsinitiativ i en enda vy. De låter dig mäta räckvidden och engagemanget för det innehåll du publicerar online, antalet MQL:er (Marketing Qualified Leads) du genererar och hur väl dessa konverterar till försäljning.

Du kan enkelt sätta in uppgifterna i sitt sammanhang i relation till din roadmap och dina lanseringsplaner.

6. Dashboard för försäljningsöversikt

Anpassa försäljningsöversikter för att följa viktiga nyckeltal i hela företaget med ClickUp Sales Overview Dashboard

Om du letar efter ett sätt att visualisera försäljningen efter produkt-/tjänste- och kundkategorier kan jag inte rekommendera något bättre än ClickUp Sales Overview Dashboard.

Men det är inte allt du kan följa upp. Dela upp intäkterna i brutto- och nettosiffror för att noggrant mäta lönsamheten och beräkna din skattebörda. Övervaka intäkterna per period – månadsvis, kvartalsvis eller årsvis – för att förutse nedgångar och toppar och optimera lagret därefter. Jämför mål med faktiska siffror och utforma strategier för förbättring.

Du kan också använda data som underlag för att fira framgångar, precis som vi gör, och belöna högpresterande säljare i hela säljteamet.

Det bästa är att du kan kombinera instrumentpanelen med ClickUp Brains AI-funktioner och få insikter för att förutse trender och upptäcka potentiella hinder i ett tidigt skede.

7. Instrumentpanel för kundportalen

Kundportaler på ClickUp-instrumentpaneler för enkel projektuppföljning

Dashboards ger inte bara oss mer inflytande, utan även våra kunder. Bjud in valfri kund till ditt ClickUp-arbetsutrymme som gäst och dela kundportalen för att ge projektuppdateringar i realtid och samarbeta med dem på ett och samma ställe. Följ projekt och uppgifter, se arbetsbelastningen hos olika projektteam och chatta med dem i realtid.

Se hur fakturor följs upp över tid, vem som avslutar affärer och utvärdera ditt teams totala prestanda. Du kan också identifiera flaskhalsar med diagram för kumulativt flöde, burnup, burndown och hastighet.

8. CRM-visualiseringsdashboard

Skapa cirkeldiagram och CRM-visualiseringar på ClickUp-instrumentpaneler

Vill du övervaka hur väl du hanterar kundärenden och risker? Det ville vi.

Så vi använde CRM-instrumentpanelen i ClickUp. Den hjälpte oss att identifiera våra mest riskfyllda kundsegment, sammanfatta potentiella orsaker till kundbortfall och prognostisera intäkter över regioner och team.

Se till att noggrant följa upp nyckeltal som visar kundernas tillfredsställelse och risken för kundbortfall. Exempel på detta är kundnöjdhetsbetyg, handläggningstider för supportärenden och engagemangsnivåer.

Använd dessa exempel på instrumentpaneler från ClickUp för att skapa ett anpassat visualiseringssystem för ditt arbetsflöde. Du kan också hämta inspiration från ClickUp-teamet och förbättra din befintliga instrumentpanel!

Nu ska vi titta på några färdiga mallar som hjälper dig att skapa din instrumentpanel utan att behöva börja från grunden.

Mallar för projektledningsinstrumentpaneler

Dashboardmallar är ett värdefullt verktyg för att snabbt och effektivt skapa informativa och visuellt tilltalande dashboards. De utgör en solid grund för dataanalys, vilket gör att du kan fokusera på innehållet och dra praktiska slutsatser från dina data.

Här är några mallar för projektdashboards som jag har testat åt dig:

1. Mall för projektledningsdashboard i ClickUp

Håll koll på projektutveckling, budget, teamets arbetsbelastning och status med ClickUp-mallen för projektledningsdashboard

Trött på att jonglera med projektdetaljer?

ClickUps mall för projektledningsdashboard ger dig allt du behöver inom räckhåll. Se allt på ett ögonblick!

Denna färdiga mall för projektdashboard ger en tydlig översikt över dina projekt, inklusive deadlines, uppgifter och framsteg i realtid.

Håll ordning och var effektiv. Mallen erbjuder några kraftfulla funktioner:

Följ uppgifternas framsteg med anpassade statusar som ”Slutförd”, ”Pågår” och mer

Använd åtta anpassade fält för att samla in viktig information om projekt, såsom budget och fas

Flera vyer ger enkel åtkomst för att snabbt växla mellan sju olika ClickUp-konfigurationer, inklusive en introduktionsguide och en vy för teamets prestanda

Effektivisera din projektledning med tidrapportering, taggar, varningar om beroenden och inbyggd e-postkommunikation

Sluta med detaljstyrning; börja med effektivisering. Denna mall ger dig möjlighet att hålla dina projekt på rätt spår med enkel organisation och tydliga insikter.

2. Mall för Tableau-dashboard för affärsprojekt

via Tablea u

Denna mall för företagsdashboard kan spåra ett brett spektrum av nyckeltal beroende på ditt företags specifika mål och avdelningar.

Följ upp och analysera:

Total intäkt från ett projekt, uppdelad efter produkt, tjänst, region, såld kvantitet eller kundsegment

Utgifter i förhållande till budgetanslag, bruttomarginal, nettoresultat och viktiga lönsamhetsnyckeltal

Inkommande och utgående kassaflöde för att övervaka projektets finansiella hälsa och lönsamhet

3. Mall för Tableau-dashboard för projektrapportering

via Tableau

Denna mall för projektledningsdashboard är en samlad lösning för projektuppföljning och analys av projektets övergripande hälsodata.

Denna mall gör att projektledare slipper leta igenom spridda datapunkter. Den presenterar viktig projektinformation i ett visuellt tilltalande format, vilket gör det möjligt för projektledare och intressenter att snabbt få en överblick över projektets status.

Några vanliga nyckeltal som du kan följa med den här mallen:

Andel slutförda uppgifter: Visar andelen slutförda uppgifter i förhållande till återstående uppgifter

Projektplan: Följer upp framstegen mot deadlines och markerar eventuella förseningar

Resursfördelning: Visualiserar hur teammedlemmarna är tilldelade och identifierar potentiella flaskhalsar

Budget jämfört med faktiska kostnader: Jämför planerade utgifter med faktiska kostnader för att övervaka den finansiella hälsan

Riskhantering: Följer upp identifierade risker och åtgärdsplaner

Denna mall gör det möjligt för dig att övervaka flera viktiga nyckeltal, särskilt för små och medelstora företag som hanterar flera projekt samtidigt.

4. Excel-mall för projektstatusdashboard för utgifter

via Microsoft 365

Denna kostnadsmallar i Excel gör det enkelt att hantera dina pengar. Du behöver inte längre leta efter kvitton eller undra var projektbudgeten går åt. När du behöver ett särskilt verktyg för att hantera de små men viktiga kontorsutgifterna är detta mallen du ska satsa på:

Håll koll på alla dina utgifter med en ren och modern design

Organisera utgifterna efter kategori, till exempel transport, el, vatten och värme etc.

Anpassa den efter dina behov! Denna mall är 100 % anpassningsbar

Ändra texten, lägg till en personlig touch med bilder eller anpassa färgerna så att de passar din stil

Få tillgång till ett omfattande bibliotek med foton, grafik och typsnitt för att anpassa din tracker och lägga till sammanhang

Dela din budget med ditt team, din ledning eller en ekonomisk rådgivare för att hålla dig själv ansvarig och säkerställa transparens i kontorets utgifter

Tips: Färdiga mallar är praktiska när du expanderar din verksamhet och inte har tid att skapa egna instrumentpaneler. Du måste dock inkludera relevanta datapunkter för att följa framstegen och utnyttja instrumentpanelerna på bästa sätt.

Vanliga element att inkludera i din projektdashboard

Låt oss titta på några viktiga element som kommer att lyfta dina dashboards från att vara enkla datalager till kraftfulla informationshubbar:

Fokusera på relevanta KPI: Gå inte vilse i en hav av data! Nyckeltal (KPI) är dina livbåtar som ger dig mätbara värden direkt kopplade till dina mål. Välj KPI som tydligt visar hur din organisation presterar

Interaktiv utforskning med filter: Ge dina teammedlemmar möjlighet att fördjupa sig i data. Interaktiva filter gör det möjligt för användare att dela upp och analysera data utifrån specifika kriterier. De ökar användarengagemanget och hjälper till att upptäcka dolda insikter

Visuell berättande med diagram: En bild säger mer än tusen siffror! Diagram och grafer är kraftfulla verktyg för att presentera komplexa data på ett tydligt och lättbegripligt sätt. Välj rätt diagramtyp för dina data för att berätta en fängslande visuell historia

Tidstrender med datumväljare: Låt användarna utforska trender över tid. Med datumväljare kan användarna välja specifika perioder, vilket gör det möjligt för dem att analysera historiska data och jämföra dem med nuvarande resultat

Globala filter för övergripande översikter: Ger olika perspektiv. Globala filter gör det möjligt för användare att visa data över olika kategorier eller avdelningar

Grafik som ökar tydligheten: Visuella element är mer än bara diagram. Använd välplacerad grafik som ikoner eller illustrationer för att öka tydligheten och guida användarna genom den information som presenteras

Det var allt! Nu är du redo att skapa din egen instrumentpanel med mallar eller i ett särskilt program för instrumentpaneler.

Konfigurera din projektdashboard med ClickUp

För mig ligger det fina med dashboards i deras mångsidighet. Från att följa upp försäljningsresultat och kundnöjdhet inom marknadsföring till att övervaka projektmilstolpar och resursfördelning inom projektledning – du kan skräddarsy dashboards för att möta de specifika behoven hos vilket team som helst.

Som någon som lever i sina instrumentpaneler kan jag intyga att ClickUp är bra på att göra dem rätt med sitt omfattande bibliotek av färdiga och anpassningsbara instrumentpaneler. Oavsett om du är en frilansare som hanterar personliga uppgifter eller en projektledare på ett företag som övervakar flera komplexa projekt, har ClickUp en instrumentpanel för varje ändamål.

Registrera dig på ClickUp idag och gör instrumentpanelerna till din allierade!