Dashboards: Nu är det enklare än någonsin att få tillgång till kraftfulla insikter

Nu mer än någonsin är det viktigt att kunna komma åt och spåra allt ditt arbete på ett och samma ställe.

Det är här ClickUp Dashboards kommer in. Dashboards är kontrollcentret för alla dina projekt – de gör det möjligt för dig att omedelbart få tillgång till insikter i realtid, spåra framsteg och skapa tydlighet i hela ditt företag.

Miljontals användare har redan använt ClickUp Dashboards för att effektivisera arbetsflöden och få en överblick över hur arbetet utförs.

Idag är vi glada att kunna meddela att ClickUp Dashboards blir ännu kraftfullare med nya användningsfall, mallar och en Dashboard-vy som kan läggas till var som helst i ClickUp för omedelbar projektinsikt.

Visualisera dina projekt med instrumentpanelvyer

Har du någonsin önskat att du kunde se projektets framsteg med ett enda ögonkast? Nu kan du det med Dashboard-vyerna! Det är som att ha superkrafter för ditt arbete.

Med Dashboards som vy kan du ta det du redan arbetar med och omvandla det till diagram och grafer med bara några få klick – klicka på Lägg till vy, Dashboard-vy och välj en Dashboard-mall. Vyn hämtar automatiskt data från de uppgifter/fält du arbetar med för att skapa en Dashboard som visualiserar ditt arbete.

Simple Dashboard är ett utmärkt exempel på hur du kan öka din personliga produktivitet genom att lägga till en instrumentpanel som vy med hjälp av en färdig mall. Detta hjälper dig att prioritera dina uppgifter, följa arbetsförloppet och fokusera på det som är viktigast.

Det är din personliga kommandocentral för ett effektivt och organiserat arbetsflöde.

Oändliga anpassningsmöjligheter med instrumentpanelkort

Våra färdiga Dashboard-mallar är bara början. Att anpassa din Dashboard-vy är lika roligt som att leka med byggklossar. Med vår kortfunktion kan du välja exakt vilken information du vill visa och hur du vill visa den.

Vill du lägga till nya kort för att spåra olika aspekter av ditt arbete? Gör det! Behöver du ändra storleken på dem så att de passar perfekt? Det kan du också göra.

Välj bland över 40 instrumentpanelkort för att anpassa instrumentpanelen efter dina exakta behov. Några av våra mest populära kort är:

Beräkningskort: Beräkna valfri data med hjälp av formler i anpassade fält.

Chatkort : Öppna direkta kommunikationslinjer i din instrumentpanel

Statuskort : Visualisera uppgiftsförloppet med cirkel-, batteri- eller stapeldiagram.

Prioriteringskort : Sortera uppgifter efter hur brådskande de är för att fokusera på högprioriterade ärenden.

Assignee Cards : Markera enskilda arbetsbelastningar för att balansera ansvaret.

Sprintkort : Visa sprintens framsteg med hastighets- och burndown-diagram

Bädda in kort : Integrera innehåll från andra appar i din instrumentpanel.

Anpassade kort: Lägg till text, bilder och uppgifter för att skapa helt anpassade sektioner.

Kraften i Dashboards accentueras ytterligare när den kombineras med flexibiliteten i våra uppgiftstyper. Nu kan du lägga till analyser till alla högt anpassade listor som skapats med uppgiftstyper.

Skapa dashboards för hela ditt företag

Vet du inte hur du skulle kunna använda en instrumentpanel i ditt arbete? Låt oss hjälpa dig! Det finns oändligt många användningsområden som kan optimera alla arbetsuppgifter.

Projektledningsdashboard

Projektledningspanelen är ett utmärkt exempel. Genom att lägga till denna panelmall som en vy i valfritt projekt kan du omedelbart se var det finns risker eller flaskhalsar och vilka teammedlemmar som behöver hjälp för att driva projektet framåt, så att du kan fokusera din tid på ett bättre sätt.

Kundportalens instrumentpanel

Mallen Client Portal Dashboard är mer än en kommunikationskanal – det är ett samarbetsutrymme som bjuder in kunderna till projektprocessen, vilket främjar öppenhet och partnerskap.

Denna instrumentpanel är grundstenen för att bygga förtroende och upprätthålla starka kundrelationer.

Marknadsföringskampanjens instrumentpanel

Ett annat användningsområde är för marknadsföringsteam. Med den här mallen kan team skapa anpassade marknadsföringskampanj-dashboards som går utöver grundläggande analyser.

Det är enklare än någonsin att analysera kampanjresultat, målgruppsengagemang och konverteringsspårning. Denna instrumentpanel är ett viktigt verktyg för att finjustera marknadsföringsstrategier och maximera effekten.

CRM- och retention-instrumentpanel

Dessutom kan kundframgångsteam skapa CRM- och retention-dashboards för att ge en omfattande bild av kundernas hälsa och lyfta fram områden som kan förbättras och har potential för tillväxt.

Denna instrumentpanel är avgörande för att identifiera kundrisker och främja långsiktig kundlojalitet.

Försäljningsdashboard

Vill du involvera ditt säljteam eller ge dem en överskådlig instrumentpanel för snabba insikter? Säljteam och företagare kan skapa kraftfulla försäljningsinstrumentpaneler för att visualisera försäljningsdata i realtid, vilket gör det möjligt att snabbt identifiera trender och möjligheter.

Denna instrumentpanel handlar om att fira framgångar och strategiskt sträva mot nya försäljningsmål.

Sprint-instrumentpanel

Programvaruteam får ett lyft med vår förkonfigurerade Sprint Dashboard -mall, som förbättrar sprintplanering och spårning.

Det erbjuder en rad mätvärden som hjälper dig att slutföra dina sprintar framgångsrikt och säkerställer att ditt team förblir agilt och resultatinriktat.

ClickUp AI: Framtidens arbetsinsikter

Som du kan se leder god synlighet till stora framgångar! Kraften i ClickUp Brains AI-funktionalitet gör dessa dashboards ännu bättre och enklare att använda.

Med ClickUp Brains AI-insikter ovanpå din Dashboard har du i princip en virtuell dataanalytiker till ditt förfogande. Du kan ställa valfri fråga om ditt projekt och ClickUp Brain söker omedelbart igenom all data i din Dashboard för att ge dig svaret.

Denna funktion minskar behovet av manuell dataanalys och minimerar avbrott.

Att integrera AI-insikter i dina ClickUp Dashboards innebär att du omfamnar en framtid där tekniken förbättrar människans förmågor och gör projektledning mer effektiv, intuitiv och slagkraftig. Med AI hanterar du inte bara projekt – du bemästrar dem.

Bonus: Google Sheets Dashboards

Helt klart den bästa översikten över ditt arbete

Jag hoppas att jag har övertygat dig om att prova ClickUp Dashboards. Oavsett vilken roll du har är Dashboards ett stort steg mot att uppnå dina mest ambitiösa mål.

Dashboards och Dashboard Views är nu tillgängliga i alla planer. Läs mer här.