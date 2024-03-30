HubSpot-tips: Förändra din strategi för försäljning, marknadsföring och projektledning

HubSpot är din pålitliga partner för att attrahera, engagera och konvertera leads till lojala kunder. Det hjälper dig att enkelt hantera kontaktuppgifter, analysera resultatet av dina marknadsföringskampanjer, skapa fakturor och offerter samt effektivisera din innehållsskapandeprocess med AI.

Men med så omfattande funktioner är det lätt att bli överväldigad. 🤯

För att hjälpa dig att navigera på plattformen och utnyttja dess fulla potential har vi samlat de bästa HubSpot-hackarna och tipsen som gör dig till en proffsanvändare. Vi presenterar också ClickUp, en mångsidig produktivitetsplattform som kan fungera som det perfekta alternativet till HubSpot.

7 exklusiva HubSpot-tips för optimal produktivitet

Var och en av HubSpots sex produkter – Sales, Commerce, Service, CMS, Operations och Marketing Hub – erbjuder unika funktioner och verktyg som hjälper dig att vårda dina prospekt. Oavsett om du är en erfaren HubSpot-användare eller ny på plattformen måste du förstå hur du får ut mesta möjliga av dessa funktioner för att öka konverteringsgraden.

I det här avsnittet presenterar vi sju exklusiva HubSpot-tips som ökar din produktivitet och förbättrar processerna för marknadsföringsprojektledning.

1. Tips för landningssidor

Alla marknadsförare vet att det ultimata målet med en landningssida är att konvertera besökare till leads. HubSpot erbjuder en gratis landningssidbyggare för att skapa visuellt tilltalande landningssidor, men det finns några saker att tänka på för att dra nytta av trafiken på din webbplats.

För nybörjare är enkelhet nyckeln. Din landningssida bör endast innehålla tillräckligt med information för att engagera besökarna utan att överväldiga dem. Den bör innehålla element som:

En tydlig rubrik

En kortfattad beskrivning av ditt företags erbjudanden

En bild av ditt företags produkt eller tjänst

Ett formulär för att samla in besökarens kontaktuppgifter

Erbjudandeavsnittet på landningssidan är avgörande och måste visa upp ditt företags produkt och hur den kan lösa besökarnas problem och förbättra deras liv. För ett företag som erbjuder matleverans på natten kan erbjudandeavsnittet till exempel lyda: #1 Matleverans på natten. 🍣

2. Tips för formulärskapare

HubSpot har också en funktion för att skapa formulär. När de utformar dessa formulär för sina landningssidor använder kunniga marknadsförare ofta en taktik som kallas progressiv profilering. Det innebär att man samlar in information från leads gradvis istället för allt på en gång.

Så här fungerar tekniken i praktiken: ett företags marknadsföringsteam utformar ett frågeformulär på landningssidan där besökarna endast behöver ange sitt namn och sin e-postadress. När besökaren interagerar med företagets webbsidor eller innehåll observerar marknadsförarna deras beteende för att bedöma deras preferenser och problemområden och anpassa sina marknadsföringsinsatser därefter.

3. Inbound-marknadsföringstips

Ett av de mest effektiva sätten att driva trafik till din webbplats är att publicera informativa artiklar i form av bloggar. Det kan dock vara svårt att komma på spännande ämnen och fängslande rubriker.

Ett bra sätt att hantera denna fråga är att använda inbound-marknadsföring. Denna strategi utnyttjar kundernas smärtpunkter och använder insamlad data för att skapa smart innehåll som bäst resonerar med dem.

Som ett av de bästa verktygen för inbound-marknadsföring har HubSpot flera funktioner som hjälper dig att identifiera dessa problemområden.

HubSpots kundportal gör det möjligt för användare att rapportera vanliga problem med din produkt eller tjänst. Dessutom håller HubSpots ärendesystem reda på de vanligaste problemen som dina kunder rapporterar, till exempel problem med specifika funktioner.

Tänk dig att du driver ett hudvårdsföretag och har märkt att vissa kunder känner sig överväldigade när de börjar med en hudvårdsrutin. När du vet vad som stör dina besökare kan du enkelt skapa innehåll som tar itu med deras problem. I det här fallet skulle lösningen vara att skriva informativa blogginlägg som beskriver viktiga produkter i ett startpaket för hudvård, såsom fuktkräm, toner och rengöringsmedel. 🧴

4. SEO-tips

Även efter att du har skapat informativa artiklar för din webbplats är ditt arbete långt ifrån över. En viktig aspekt av innehållsmarknadsföringsprojekt är att se till att innehållet på din webbplats rankas högt i sökmotorernas resultatlistor (SERP). För att uppnå detta krävs en strategisk integration av sökord som stämmer överens med populära sökfrågor. 🔍

HubSpots SEO-marknadsföringsverktyg kommer väl till pass här. Det har en analysfunktion som ger värdefull data om populära sökfrågor. Genom att kombinera data från ärendehanteringssystemet och SEO-marknadsföringsverktyget och utnyttja plattformens AI-drivna innehållsassistent kan du skapa fängslande rubriker och artiklar som tilltalar din målgrupp och rankas högt i sökmotorerna.

5. Tips för e-postmarknadsföring

Framgångsrika e-postmarknadsföringskampanjer kräver en uppseendeväckande hook och en personlig call-to-action (CTA). Att skapa skräddarsydda e-postmeddelanden och CTA:er för varje kund är dock ingen lätt uppgift för ditt marknadsförings- och säljteam.

Det är här HubSpots smarta CTA:er och e-postmallar kommer in i bilden. Dessa funktioner hjälper dig att skapa CTA:er och e-postmeddelanden för varje HubSpot-lead och kund, med hänsyn till deras intressen och var de befinner sig i köpresan.

Plattformens CTA för potentiella leads uppmuntrar dem till exempel att boka en demosession. Samtidigt lockar CTA för befintliga kunder dem att uppgradera till ett högre abonnemang.

Du kan också utnyttja HubSpots A/B-testfunktion för att analysera olika e-postmallar, avgöra vilka som fungerar bäst för din målgrupp och förfina mallarna därefter.

När du har identifierat de mallar som fungerar bäst kan du använda HubSpot för att definiera utlösande åtgärder, till exempel att en lead klickar på en länk i ett tidigare e-postmeddelande eller ett kommande evenemang som rabatterade försäljningar, för att automatiskt skicka rätt mall till dem. 💌

6. Tips för leadhantering

En av de största utmaningarna inom leadmarknadsföring är att effektivt överföra en marknadsföringskvalificerad lead till ditt säljteam för vidare bearbetning och konvertering. Problemet uppstår vanligtvis när kontaktuppgifterna är spridda över flera plattformar.

Som en av de bästa CRM-mjukvarulösningarna löser HubSpot CRM detta problem genom att samla all lead- och kunddata på ett centralt ställe. 🎯

Dessutom kan du effektivisera dina försäljnings- och marknadsföringsinsatser genom att skilja på leads som sannolikt kommer att konvertera från dem som är mindre intresserade av dina produkterbjudanden. HubSpots funktioner för leadhantering och prospektering inkluderar en leadpoängfunktion som låter dig fastställa kriterier baserat på leadens livscykelstadier. Till exempel kan frekventa webbplatsbesök indikera en försäljningskvalificerad lead.

Genom att mata in dessa kriterier i HubSpots lead-poängsystem kan du identifiera leads med höga poäng, vilket indikerar att de är redo att köpa, och skräddarsy dina kampanjer för att förhindra att de blir kalla. Å andra sidan indikerar lägre lead-poäng att du behöver justera dina marknadsföringsinsatser för att förbättra konverteringsgraden.

7. Tips för sociala medier

Att upprätthålla en konsekvent närvaro på sociala medier är viktigt för effektiv marknadsföring, och ett viktigt tips är att publicera innehåll regelbundet. Gap mellan inlägg, till exempel att publicera ett inlägg idag och sedan vänta tre månader på nästa inlägg, kan hindra arbetet med att generera leads.

HubSpots AI-drivna generator för inlägg på sociala medier låter dig skapa flera inlägg på sociala medier på en enda dag och schemalägga dem för publicering flera veckor i förväg.

Det räcker inte att bara publicera innehåll på sociala medier. Du måste ständigt interagera med din målgrupp för att hålla dem intresserade. Tänk dig att en potentiell kund skickar ett direktmeddelande till ditt företags Facebook-sida för att få information om en produkt som annonseras i dina marknadsföringskampanjer. Om ditt försäljnings- och marknadsföringsteam inte svarar på denna förfrågan på flera veckor, går du miste om möjligheten att konvertera denna potentiella kund.

HubSpots inbox för sociala medier löser detta problem genom att samla och övervaka alla textbaserade interaktioner på dina konton på ett och samma ställe. Med den här funktionen kan du snabbt svara på förfrågningar på HubSpot utan att behöva växla mellan flera olika sociala mediekanaler.

4 tips för att få ut det mesta av HubSpot

Utöver de HubSpot-tips vi diskuterade tidigare finns det några kompletterande tips som HubSpot-användare kan använda för att förstärka plattformens affärshanteringsfunktioner. Låt oss gå igenom de mest anmärkningsvärda nedan. 👇

1. Utnyttja HubSpot Academy

HubSpot Academy är en onlineutbildningsplattform som erbjuder olika kostnadsfria kurser och certifieringar inom ämnen som sträcker sig från e-post och sociala medier till digitala marknadsföringsstrategier. 🏫

Genom dessa kurser kan du skaffa marknadsföringscertifieringar och lära dig viktiga färdigheter, såsom att skapa engagerande innehåll, anpassa e-postmeddelanden och effektivt attrahera och konvertera leads.

HubSpot Academy ger dessutom insikter i hur du kan utnyttja plattformen för att driva på företagets tillväxt och lönsamhet. Du kan dra nytta av dessa kostnadsfria resurser för att förbättra dina marknadsföringskunskaper och strategier för kundförvärv.

2. Använd automatisering för repetitiva uppgifter

Ett utmärkt sätt att effektivisera dina verksamheter och få ut det mesta av HubSpot är att utnyttja plattformens automatiseringsfunktioner för försäljning och marknadsföring för repetitiva uppgifter. Här är några exempel på hur automatisering kan förändra ditt arbetsflöde genom att:

Automatisera e-postkampanjer och uppföljningar baserat på lead-åtgärder eller kommande evenemang. Du kan säkerställa snabb och målinriktad kommunikation med leads samt nuvarande och tidigare kunder.

Implementera automatiserad lead-poängsättning med specifika kriterier och triggers. På så sätt kan plattformen hjälpa dig att identifiera de mest lovande leads.

Automatisera inlägg på sociala medier och befria ditt team från tidskrävande manuella inläggsuppgifter.

Ställ in automatiska aviseringar för att få statusuppdateringar när leads vidtar viktiga åtgärder, till exempel klickar på e-postlänkar. Ditt team kommer att kunna följa upp snabbt och effektivt.

3. Utnyttja HubSpots analysfunktion

Med HubSpots omfattande analysfunktioner kan du noggrant övervaka besökarnas aktiviteter på din webbplats, identifiera högpresterande webbsidor och få rapporter om olika marknadsföringskanalers prestanda.

Dessa insikter ger dig en djupare förståelse för de webbsidor, det innehåll och de marknadsföringsstrategier som bäst tilltalar dina potentiella kunder och leads. Använd denna kunskap för att finjustera din webbplats, utveckla övertygande innehåll och förfina dina tillväxtmarknadsföringsstrategier för att uppnå dina försäljnings- och intäktsmål.

4. Utnyttja HubSpots integrationsmöjligheter

De flesta team förlitar sig på flera olika affärsverktyg för att utföra sina dagliga uppgifter, vilket kan minska produktiviteten och orsaka silos vid synkronisering eller konsolidering av data.

HubSpot mildrar detta problem genom att synkronisera data mellan olika plattformar samtidigt som användarna kan fortsätta att använda sina favoritverktyg.

Genom att till exempel integrera HubSpot med ClickUp, det bästa verktyget för samarbetsbaserad projektledning, förbättrar du både din produktivitet och plattformens funktionalitet.

ClickUp utmärker sig inom uppgiftshantering och projektuppföljning och erbjuder viktig projektledningssupport för team inom olika branscher. För försäljnings- och marknadsföringsteam som hanterar olika uppgifter som e-post och innehållsmarknadsföring med HubSpot erbjuder ClickUp-integrationen en banbrytande konkurrensfördel.

Till exempel kan HubSpots triggers, såsom kundärenden, automatiskt generera uppgifter i ClickUp och därmed skapa en omfattande uppgiftslista. Denna lista innehåller viktiga uppgifter som kunduppföljningar och innehållsskapande, som enkelt kan tilldelas olika teammedlemmar inom din ClickUp-arbetsyta. Uppgifter kan också färgkodas utifrån prioritet för att optimera arbetsflöden och säkerställa att teamen tar itu med högprioriterade uppgifter först.

Stärk dina försäljnings- och marknadsföringsteam genom att integrera HubSpot med ClickUp.

ClickUp: Det bästa alternativet till HubSpot

Integrationen mellan HubSpot och ClickUp kan göra underverk för dina marknadsförings- och försäljningsinsatser, men ClickUp kan också fungera som ett självständigt alternativ till HubSpot.

ClickUp är ett kraftfullt verktyg för datavisualisering och projektledning med en rad funktioner som ökar produktiviteten för försäljnings-, marknadsförings- och kundrelationsteam. Plattformen har över 1 000 färdiga mallar för många olika affärsscenarier, såsom produktledning, försäljning, marknadsföring, ekonomi, redovisning och mycket mer.

För småföretag och nystartade företag med begränsade budgetar har ClickUp ett gratisabonnemang som gör det möjligt för dem att effektivt hantera sin verksamhet utan kostnad. 💰

Dessutom har ClickUps senaste kontorsutvidgning fört dess tjänster närmare kunderna, vilket möjliggör lokal support, försäljningskontakter och en bättre användarupplevelse.

En annan övertygande anledning till att ClickUp är ett av de bästa alternativen till HubSpot är dess integrationsmöjligheter. Förutom HubSpot integreras ClickUp sömlöst med populära plattformar som Zoom, Make, Unito, Google Kalender, Dropbox, Gmail och Slack, för att nämna några.

Skapa anpassade integrationer till dina personliga instrumentpaneler med ClickUp Integrations.

Med detta i åtanke ska vi undersöka hur ClickUp kan fungera som ett värdigt substitut för HubSpot inom försäljningsprocesser, marknadsföringsprojektledning, e-postmarknadsföring och automatisering.

1. ClickUp Sales

ClickUp Sales är en omfattande uppsättning verktyg och funktioner som är utformade för att förbättra din försäljningsprocess. Det låter dig visualisera dina försäljningspipelines, spåra kundkontots aktivitet, automatisera uppgifter och samarbeta om affärer med hjälp av anpassade formulär och instrumentpaneler.

Genom att skapa ett anpassat ClickUp-formulär kan du samla in viktig information om leads och kunder, såsom e-postadresser, namn och telefonnummer.

Med ClickUp Dashboards kan du visualisera och analysera dina försäljningsdata för att mäta framsteg och eliminera flaskhalsar. De erbjuder en mängd olika visuella verktyg som kumulativa flödes-, hastighets-, burnup- och burndown-diagram som hjälper dig att övervaka affärers framsteg och enkelt få tillgång till ditt säljteams förmåga att konvertera leads.

Övervaka din försäljningsprestanda, genererade intäkter, pipeline-aktivitet och mer med anpassade rapporter och dashboards i ClickUp.

2. ClickUp CRM

ClickUp har ett eget CRM-system som heter ClickUp CRM, som kan fungera som en centraliserad hubb för lagring och hantering av data för att öka kundtillväxten och kundnöjdheten. Det har över 10 anpassade vyer för övervakning av kundengagemang och kontouppgifter med hjälp av listor, tabeller, Kanban-tavlor, Gantt-diagram och mycket mer.

Spåra din pipeline och kundinteraktioner med anpassade vyer i ClickUp CRM.

Du kan enkelt komma igång med ClickUps kraftfulla CRM-funktioner genom att använda ClickUp CRM-mallen. Detta användarvänliga, anpassningsbara ramverk låter dig spåra och sortera leads och prioritera uppgifter efter försäljningsstadium med hjälp av olika visningslägen. Det kommer också med anpassningsbara fält för att lägga till och organisera kundinformation som kontaktnamn, e-postadress och bransch.

Använd ClickUp CRM-mallen för att organisera och hantera kunddata och visualisera försäljningsprocessen.

3. ClickUp för marknadsföringsprojektledning

Effektiv marknadsföringsprojektledning börjar ofta med brainstorming-sessioner, och ClickUp erbjuder det perfekta samarbetsverktyget för detta – ClickUp Whiteboards. Denna oändliga virtuella duk låter marknadsföringsteam generera och visualisera idéer i realtid med hjälp av olika former, objekt och klisterlappar. 🔴

Brainstorma, lägg till anteckningar och samarbeta kring idéer och arbetsflöden med ClickUp Whiteboards.

Efter brainstorming-sessioner behöver marknadsföringsteam en plattform för att dokumentera sina strategier och kampanjer. ClickUp Docs låter dig skapa, redigera och lagra rapporter, strategier och andra viktiga marknadsföringsdokument. Effektivisera dina arbetsflöden genom att lägga till länkar och filer, tagga teammedlemmar och tilldela uppgifter direkt i Docs.

ClickUp erbjuder också en AI-funktion som heter ClickUp Brain som kan hjälpa dig att skapa skräddarsydda blogginlägg, generera idéer för dina marknadsföringskampanjer och automatisera repetitiva marknadsföringsuppgifter.

Använd ClickUp Brain för att effektivisera idé- och skrivprocessen.

4. ClickUp för e-postmarknadsföring

Genom att länka direkt till dina Gmail-, Outlook-, Office 365- och IMAP-konton låter ClickUp dig svara på förfrågningar, skicka e-postmeddelanden och omvandla e-postmeddelanden till detaljerade uppgifter utan att behöva växla mellan appar och flikar.

Du kan också använda ClickUps automatiseringsfunktioner för att trigga e-postsvar baserat på formulärinlämningar eller uppgiftshändelser, vilket säkerställer snabb och personlig kommunikation med din målgrupp.

Använd ClickUps mall för e-postkampanjer för att skapa engagerande innehåll med CTA:er som är perfekt anpassade till din målgrupp. Mallen säkerställer att dina meddelanden har en konsekvent och professionell ton samtidigt som du slipper lägga ner tid på omfattande e-postdesign.

Skapa och planera framgångsrika e-postkampanjer med ClickUps mall för e-postkampanjer.

5. ClickUp-automatiseringar

ClickUp Automations ger oöverträffad effektivitet genom att du kan automatisera repetitiva uppgifter och spara värdefull tid och energi.

Först måste du ange triggers och vilka åtgärder du vill att plattformen ska vidta efter varje trigger.

Du kan till exempel definiera förfallodatum som triggers och be ClickUp att skicka aviseringar till ansvariga varje gång ett förfallodatum närmar sig. Denna funktion kan också automatiskt tilldela uppgifter till olika teammedlemmar, ändra prioriteten för varje uppgift och mycket mer.

Skapa anpassade automatiseringar som aktiveras baserat på utlösare och villkor som du själv väljer i ClickUp.

Är du osäker på hur du ska börja automatisera arbetsflöden med ClickUp? Oroa dig inte – plattformen har ett bibliotek med över 100 fördefinierade automatiseringar för olika situationer, inklusive projektöverlämningar, uppgiftsfördelning och anpassade statusändringar.

Effektivisera dina försäljnings-, marknadsförings- och projektledningsaktiviteter med ClickUp

HubSpot är en enastående programvara med omfattande funktioner och möjligheter för företagsledning. Med rätt tips och tricks kan du utnyttja HubSpots potential fullt ut för att optimera din försäljning, marknadsföring, CRM och många andra processer.

Med smidiga funktioner för uppgifts- och projektledning, över 1 000 färdiga mallar, intuitiva automatiseringar och omfattande integrationsmöjligheter kan ClickUp komplettera HubSpots funktionalitet – eller ersätta den helt.

Är du redo att öka din produktivitet och förbättra dina projektresultat? Påbörja din resa mot framgång – registrera dig för ClickUp idag. ☀️