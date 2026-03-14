Öka produktionseffektiviteten: De 10 bästa tillverkningsprogramvarorna för småföretag

Din sökning efter tillverkningsprogramvara för småföretag slutar här!

Små tillverkningsföretags överlevnad och framgång beror på processoptimering.

Det handlar om att hitta sätt att sänka kostnaderna, främja bättre resursutnyttjande och förenkla hanteringen av produktlivscykeln för att förbli konkurrenskraftig och ligga i framkant.

Lyckligtvis finns det en hjälte i den här historien: programvara för tillverkning i småföretag.

Dessa smarta program effektiviserar och automatiserar olika tillverkningsuppgifter, såsom produktionsplanering och lagerhantering. De ger också realtidsinsyn i viktiga delar av verksamheten, vilket hjälper dig att kartlägga dina processer och identifiera flaskhalsar och förbättringsområden.

I den här artikeln kommer vi att diskutera de 10 bästa tillverkningsprogramvarorna för småföretag och belysa deras viktigaste funktioner, priser, användarrecensioner och mest uppenbara brister.

Genom att välja rätt verktyg kan du förbättra dina processer och säkerställa välgrundade beslut och effektiv orderhantering.

De bästa tillverkningsprogramvarorna för småföretag i korthet

Här är en kort sammanfattning innan du sätter igång:

ClickUp Konvergerad AI-arbetsyta för planeringTeamstorlek: Alla företagsstorlekar AI-uppgiftshantering, Gantt-diagram, SOP-dokument och chatt i realtid. Gratis för alltid; Betalda abonnemang från 7 $/månad NetSuite ERP för digital tillverkningTeamstorlek: Växande till medelstort Finansiell prestanda i realtid, lageruppföljning och hantering av leveranskedjan. Anpassade priser Global Shop Solutions Övervakning av produktionsgolvet Teamstorlek: Små till medelstora verkstäder Underhållsspårning, WIP-rapportering och automatiserade lagerinköp. Anpassade priser Katana Lagerhantering för flera anläggningar Teamstorlek: Små till medelstora tillverkare Lageruppföljning i realtid, produktionsplanering och uppföljning av batcher och utgångsdatum. Från 299 $ per månad JobBOSS² Schemaläggning för verkstäder Teamstorlek: Små till medelstora verkstäder Schemaläggning med dra-och-släpp-funktion, vad-händer-om-analyser och snabb, felfri offertgenerering. Anpassade priser CloudSuite Industrial Förebyggande maskinunderhållTeamstorlek: Teknikinriktade tillverkare AI och XR för utrustningens tillförlitlighet, störningsvarningar och automatisering av fakturering. Anpassade priser Cetec ERP Mobilvänlig produktionsplaneringTeamstorlek: ERP-användare i småföretag Serienummerhantering, automatiserad resursallokering och data optimerad för surfplattor. Från 50 $ per användare och månad Fishbowl Automatiserad lagerinventeringTeamstorlek: Produktbaserade små och medelstora företag Spårning av flera lager, arbetsorderkalendrar och MRP-funktionalitet. Från 229 $/månad (Essentials) BatchMaster Formel- och processeffektivitetTeamstorlek: Processbaserade tillverkare Definitioner för kvalitetskontroll, artikelkategorisering och QuickBooks-integration. Anpassade priser Odoo Modulär allt-i-ett-flexibilitetTeamstorlek: Skalbara nystartade företag Integrerad PLM, förebyggande underhåll och tusentals community-appar. Gratis (1 app); Betalda abonnemang från 31 $/månad

Vad är tillverkningsprogramvara för småföretag?

Programvara för små tillverkningsföretag är ett mångsidigt verktyg som är utformat för att effektivisera centrala tillverkningsprocesser, från inköp och produktion till försäljning och HR.

Genom att automatisera viktiga processer som lagerhantering hjälper dessa program till att minimera risken för överlager, frigöra värdefull personal och planera produktionstidpunkter utifrån begränsade råvaror. De hjälper också till med att spåra och hantera order, vilket förbättrar kundrelationerna.

Tillverkningsverktyg för småföretag överbryggar klyftan mellan datainsamling och användbara insikter, vilket underlättar ett smidigt genomförande av operativa strategier. När du utnyttjar dessa värdefulla insikter i dina affärsprocesser kommer du att kunna fatta bättre beslut som ökar effektiviteten och maximerar vinsten.

Vad bör du leta efter i tillverkningsprogramvara för småföretag?

Innan du bestämmer dig för att integrera ett tillverkningsprogram för småföretag i dina processer bör du se till att det har följande viktiga funktioner och egenskaper:

Skalbarhet och anpassningsbarhet: Verktyget bör kunna anpassas till den ökande komplexiteten och datatillväxten som följer med expansionen av ditt företag och din produktportfölj Användarvänlighet: Din personal ska kunna dra nytta av programvaran även om de inte är tekniskt kunniga Produktionsplanering: Programmet bör kunna hantera produktionsscheman på ett effektivt sätt. Detta underlättar Programmet bör kunna hantera produktionsscheman på ett effektivt sätt. Detta underlättar resursfördelningen och minimerar driftstopp Integration: Se till att programvaran smidigt kan kopplas ihop med de system du redan använder, till exempel Se till att programvaran smidigt kan kopplas ihop med de system du redan använder, till exempel verktyg för orderhantering och kundrelationshantering (CRM) Lagerhantering : Verktygets förmåga att ge realtidsöversikt över lagerbeståndet är avgörande, eftersom det förhindrar över- eller underlager Verktygets förmåga att ge realtidsöversikt över lagerbeståndet är avgörande, eftersom det förhindrar över- eller underlager Kvalitetskontroll: Programvaran bör underlätta kvalitetskontrollen genom att övervaka produktionsprocesserna och skicka automatiska varningar vid avvikelser Orderhantering: Programmet bör kunna optimera arbetsflödena för orderhantering genom att spåra order och säkerställa leveranser i tid

De 10 bästa tillverkningsprogramvarorna för småföretag

Om du vill automatisera och finjustera dina processer för att öka försäljningen och få ditt företag att växa, ta en närmare titt på vår sammanställning av de 10 bästa tillverkningsprogramvarorna för småföretag.

1. ClickUp (Bäst för samordnad drift och projektledning)

ClickUp samlar över 20 appar i en enda konvergerad AI-plattform så att du får allt du behöver med bara ett verktyg

Först har vi ClickUp, en samlad AI-arbetsyta som hjälper små tillverkningsteam att sköta produktion, planering och samordning från ett enda system. Istället för att hantera arbetsflöden i kalkylblad, meddelandeappar och separata projektverktyg kan tillverkare samordna produktionsscheman, leverantörskommunikation, lagerplanering och dokumentation på en enda sammanlänkad plattform.

Genom att samla verktyg som ClickUp Brain, ClickUp Chat, ClickUp Automations, Dashboards, Gantt-diagram och Docs hjälper plattformen team att effektivisera produktionsflödena samtidigt som den minskar de administrativa kostnaderna som vanligtvis uppstår när man hanterar arbete i flera olika system.

Planera och hantera produktionsscheman med flera vyer av arbetsflödet

Välj bland över 15 projektvyer i ClickUp

Tillverkningsprocesser består av många steg som är beroende av varandra, från inköp och produktionsplanering till kvalitetskontroller och leverans. ClickUp gör det enklare att samordna dessa steg med hjälp av flexibla projektplaneringsverktyg som kalendervy, tidslinjevy och Gantt-diagram.

Med ClickUp Gantt-diagram kan team visualisera beroenden mellan produktionssteg, till exempel att säkerställa att monteringsuppgifter påbörjas först efter att råvarorna har tagits emot. Detta gör det enklare att identifiera flaskhalsar, justera scheman och hålla tillverkningsplanerna på rätt spår.

Koppla tillverkningsdokumentationen direkt till arbetsflödena

Tillverkningsteam är starkt beroende av processdokumentation, kvalitetsstandarder och arbetsrutiner. Med ClickUp Docs kan team skapa SOP:er, produktionsinstruktioner och kvalitetschecklistor som finns direkt bredvid de uppgifter och arbetsflöden de stöder.

Dessa dokument kan kopplas till produktionsuppgifter, så att operatörer och chefer alltid har tillgång till de senaste instruktionerna utan att behöva söka i separata dokumentationsverktyg. Uppdateringar av rutiner kan återspeglas direkt i arbetsflödena, vilket hjälper teamen att upprätthålla enhetligheten i produktionskörningarna.

Tillverkningsverksamhet genererar ständiga uppdateringar inom projekt, uppgifter och kommunikation. ClickUp Brain, plattformens inbyggda AI-assistent, hjälper teamen att omvandla dessa uppdateringar till tydliga operativa insikter.

ClickUp Brain kan automatiskt:

Skapa produktionsstatusrapporter utifrån aktiviteter

Sammanfatta projektdiskussioner i ClickUp Chat

Skapa operativ dokumentation i ClickUp Docs

Identifiera potentiella hinder som påverkar leveranstiderna

Detta minskar den tid som driftscheferna lägger på att samla in uppdateringar och sammanställa rapporter.

Konfigurera Super Agents utan kod för att starta arbetsflöden och nästa steg

Arbetsflöden inom tillverkningsindustrin är beroende av precis samordning mellan teamen. ClickUp Super Agents hjälper till att övervaka aktiviteten i uppgifter, konversationer och dokument för att säkerställa att viktiga uppdateringar inte missas.

Agenter kan till exempel:

Upptäck förseningar i produktionsuppgifter och markera dem i god tid

Omvandla mötesbeslut till konkreta uppgifter automatiskt

Risker som uppstår när beroenden mellan uppgifter glider

Meddela teamen när produktionsmilstolpar har uppnåtts

I stället för att förlita sig på manuell samordning hjälper dessa verktyg till att säkerställa att produktionsflödet hålls samordnat.

Automatisera repetitiva arbetsuppgifter och övervaka arbetet i realtid

Tillverkningsteam lägger ofta tid på repetitiva administrativa uppgifter som att tilldela uppgifter, uppdatera status och informera intressenter. ClickUp Automations gör det möjligt för team att skapa regelbaserade arbetsflöden som minskar behovet av manuell samordning.

Använd ClickUps AI Assign, AI Prioritize och AI Cards för att automatisera uppgiftshanteringen och få insikter i realtid direkt

Slutligen kan tillverkningschefer med ClickUp Dashboards övervaka operativa nyckeltal i realtid. Dashboards kan spåra produktionsförlopp, teamets arbetsbelastning, leveranstider och lagerrelaterade uppgifter från en enda vy.

Denna centraliserade översikt hjälper driftschefer att snabbt identifiera förseningar, fördela arbetsbelastningen mellan teamen och säkerställa att produktionsmålen hålls.

ClickUps bästa funktioner

Produktionsplanering och kalendervy : En : En användarvänlig kalendervy för att optimera maskinernas drifttid, samordna skiftplaner och hantera leveranstider med ett enda klick

Gantt-diagram för tillverkning : Använd : Använd Gantt-diagramvyn för att planera produktionsplaner, visualisera uppgiftsberoenden (som att ”Montering” väntar på ”Ankomst av delar”) och proaktivt undanröja flaskhalsar

Färgkodad prioriteringshantering : Använd : Använd anpassningsbara statusar för att gruppera produktionsorder efter brådskande behov, materialtillgänglighet eller kundprioritet på ett överskådligt sätt

Samarbete på verkstadsgolvet i realtid Effektivisera Effektivisera kommunikationen med inbyggd ClickUp-chatt, @-nämningar för arbetsledare och mobilvänliga kommentarer för att lösa kvalitetsproblem så fort de uppstår

Över 1 000 mallar : Snabba upp installationen med : Snabba upp installationen med färdiga mallar för standardrutiner (SOP), produktionsstyrning (WBS) och dagliga produktionsrapporter

Centraliserad lagerhantering och verktygsintegrationer : Integrera med över 1 000 verktyg (inklusive ERP-system och programvara för leveranskedjan) för att synkronisera lagerdata direkt med din aktiva uppgiftslista

Resurs- och arbetsbelastningshantering Övervaka teamets kapacitet och utrustningens utnyttjande med hjälp av Övervaka teamets kapacitet och utrustningens utnyttjande med hjälp av Workload View för att förebygga utbrändhet hos operatörerna och säkerställa en jämn fördelning av arbetsuppgifterna

Begränsningar i ClickUp

Antalet funktioner och verktyg kan vara överväldigande för nya användare

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 000 recensioner)

👉🏽 Vår AI-handbok för småföretag beskriver exakt hur du använder AI för att minska komplexiteten istället för att lägga till fler verktyg.

2. NetSuite (Bäst för digital tillverkning och finansiell översikt)

NetSuite är en digital tillverkningslösning som är utformad för att effektivisera hur du hanterar lager, tid och produktionsverksamhet.

Genom att ge dig realtidsinformation om dina lagernivåer minskar detta verktyg risken för överlager eller att produkter går till spillo. Med NetSuite kan du säga adjö till onödiga kostnader på grund av överdrivna lagerhållningskostnader.

NetSuite säkerställer också att order hanteras korrekt genom att underlätta snabb leverans av felfria fakturor och noggrann spårning av betalningar. Detta gör att ditt företag smidigt kan gå från offert till effektiv orderhantering.

Programmet ger en realtidsöversikt över ditt företags finansiella resultat, vilket gör det möjligt för dig att planera strategiskt och snabbt anpassa dig till marknadstrender och förändringar.

NetSuites bästa funktioner

Spårningssystem för att övervaka lagret och säkerställa att kundernas behov tillgodoses

Verktyg för orderhantering som säkerställer att kunderna får sina fakturor i tid

Ekonomistyrningssystem för en helhetsbild av det finansiella resultatet

System för hantering av leveranskedjan som underlättar leverans av varor och tjänster till kunder

Stöd för 27 språk och 190 valutor

Begränsningar i NetSuite

Laddnings- och uppdateringstiden är anmärkningsvärt långsam

Det tar tid att lära sig hur man använder funktionerna effektivt

Priser för NetSuite

Anpassade priser

Betyg och recensioner för NetSuite

G2: 4,0/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 1 000 recensioner)

📖 Läs mer: Hur du skapar en gemensam informationskälla för ett växande företag

3. Global Shop Solutions (Bäst för övervakning och underhåll på verkstadsgolvet)

Global Shop Solutions fokuserar på att förenkla komplexiteten i produktion, övervakning av produktionsgolvet och orderuppföljning.

Verktygets rapporteringsfunktioner för pågående arbete hjälper dig att övervaka produktionen och gör det enkelt att identifiera och hantera eventuella störningar i processen.

Dessutom har programmet unika funktioner för underhållsspårning som meddelar dig när en maskin behöver förebyggande underhåll. Denna funktion är särskilt användbar eftersom den hjälper till att förhindra produktionsstopp på grund av maskinhaveri.

Global Shop Solutions tillhandahåller även omfattande data om den fysiska lagernivån och automatiserar inköp när lagernivån är låg för att förhindra förluster orsakade av slut i lager. Denna funktion är en integrerad del av materialbehovsplaneringen eftersom den hjälper till att avgöra vad som ska produceras och när.

De bästa funktionerna i Global Shop Solutions

Schemaläggningsfunktioner för effektiv produktionsplanering

Spårningssystem för att övervaka pågående arbete, fakturor, kostnader och betalningar

System för underhållsövervakning för att förhindra driftstopp på grund av maskinhaveri

Automatiserade inköp vid låga lagernivåer för att förhindra att varor tar slut

Skapa offerter och automatiska försäljningsorder

Begränsningar i Global Shop Solutions

Operativsystemet upplever fördröjningar vid inläsning

Att utbilda användare i att använda programvaran effektivt kräver vanligtvis en betydande tidsinsats

Priser för Global Shop Solutions

Anpassade priser

Betyg och recensioner av Global Shop Solutions

G2: 3,8/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 60 recensioner)

4. Katana (Bäst för lagerhantering i flera anläggningar)

Om du har haft svårt att övervaka och hantera lagernivåerna i olika lager kan Katana vara lösningen på dina problem.

Med denna molnbaserade lagerhanteringsprogramvara kan du hålla koll på specifika produkter som lagras i varje lager, vilket förhindrar problem med över- eller underlager.

Katanas funktioner för produktionshantering hjälper dig att avgöra vad och när du ska producera utifrån tillgången på råvaror och marknadens efterfrågan på specifika varor. Detta underlättar i sin tur en effektiv produktionsplanering.

Dessutom hjälper programmet dig att fatta bättre beslut genom att identifiera dina mest lönsamma produkter och bästa kunder.

Katanas bästa funktioner

Avancerat system för lageruppföljning som övervakar lagernivåerna i olika lager

Produktionshanteringssystem som planerar verksamheten utifrån tillgången på råvaror, tid och kundernas efterfrågan

Spårningssystem som lokaliserar defekta eller utgångna partier innan de levereras

Realtidsinsikter om trender för vinstmarginaler och de mest framgångsrika försäljningskanalerna

Katana-begränsningar

Nya användare kan tycka att gränssnittet är överväldigande

Laddningshastigheten kan vara långsam när man hanterar flera inmatningar

Priser för Katana

Från 299 $ per månad

Katana-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 150 recensioner)

5. JobBOSS (Bäst för schemaläggning och offertframtagning i verkstadsbranschen)

En av de viktigaste anledningarna till att JobBOSS utmärker sig som tillverkningsprogramvara för småföretag är dess robusta funktioner för schemaläggning och styrning av produktionsgolvet.

JobBOSS förstår de utmaningar som tillverkare står inför när de måste anpassa sin verksamhet efter snabbt föränderliga kundkrav. Programmet löser detta problem genom att låta användarna dra, släppa och justera produktionsscheman på ett smidigt sätt.

Dessutom främjar funktionen för ”vad händer om”-analyser optimeringen av arbetsflödet genom att hjälpa dig att förutse konsekvenserna av ändringar i produktionsschemat innan du genomför några förändringar.

Med JobBOSS blir risken att förlora kontrakt på grund av försenade offerter ett minne blott. Detta verktyg kan generera felfria offerter direkt, baserade på aktuella siffror.

JobBOSS bästa funktioner

Ett produktionsplaneringssystem som underlättar spårning av order och produktion

Spårning av material- och lagerkontroll

Lättillgängligt på datorer och mobila enheter

Snabbt skapa felfria offerter till kunder med aktuella siffror

Begränsningar i JobBOSS

Programvaruservrar kan vara långsamma, vilket påverkar effektiviteten i arbetsflödet

Svårigheter att komma åt och använda vissa funktioner

Priser för JobBOSS

Anpassade priser

Betyg och recensioner för JobBOSS

G2: 3,8/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 800 recensioner)

📖 Läs mer: Gratis mallar för småföretag

6. CloudSuite Industrial från Infor (Bäst för förebyggande underhåll och innovation)

Om du har upplevt frekventa avbrott och oplanerade driftstopp som påverkar den totala produktiviteten är det dags att överväga att integrera CloudSuite Industrial i din verksamhet.

CloudSuite Industrial är en heltäckande lösning som använder artificiell intelligens (AI) och utökad verklighet (XR) för att förutsäga vilket underhåll som krävs för maskinerna, vilket förbättrar utrustningens tillförlitlighet. ⚒️

Detta verktyg är utmärkt för att varna dig när det finns potentiella störningar som kan påverka orderhanteringen. Det hjälper dig att fatta välgrundade beslut och agera proaktivt, vilket säkerställer att dina produkter når målkunden vid den förväntade tidpunkten.

Dessutom påskyndar CloudSuite Industrial produktinnovation genom att jämföra kostnad och prestanda med etablerade produkter. Detta bidrar i slutändan till att förfina strategierna för utveckling av nya produkter.

De bästa funktionerna i CloudSuite Industrial

Använder artificiell intelligens (AI) och utökad verklighet (XR) för att utföra förebyggande underhåll som förhindrar driftstopp

Varningsfunktioner som uppmärksammar dig på potentiella störningar som kan påverka orderhanteringen

Automatiserar fakturahanteringen, vilket leder till färre fel och snabbare godkännande

ERP-system (Enterprise Resource Planning) som underlättar effektiv produktionsplanering

Begränsningar i CloudSuite Industrial

Brant inlärningskurva för oerfarna användare

Det kanske inte erbjuder de bästa lösningarna för produktleveranser

Priser för CloudSuite Industrial

Anpassade priser

Betyg och recensioner för CloudSuite Industrial

G2: 3,9/5 (över 50 recensioner)

TrustRadius: 7,6/10 (10+ recensioner)

7. Cetec ERP (Bäst för mobilvänlig produktionsplanering)

Cetec ERP är ett heltäckande ERP-program för tillverkande småföretag som erbjuder olika lösningar för lagerhantering, produktionsplanering och schemaläggning.

Denna plattform löser effektivt problem med lageruppföljning genom att låta dig serialisera råvaror och färdiga produkter för enkel identifiering. Dessutom låter verktygets lagerhanteringsfunktioner dig övervaka lagren och säkerställa att de håller sig inom företagets fördefinierade nivåer.

Cetec ERP hjälper dig att planera dina produktionsscheman genom att automatiskt föreslå sätt att fördela material och tid utifrån orderns leveransdatum.

Cetec ERP:s bästa funktioner

Lagerhanteringssystem som övervakar lagernivåerna och säkerställer att de hålls inom fördefinierade gränser

Enterprise Resource Planning (ERP) för småföretag som automatiskt föreslår sätt att fördela begränsade resurser

Ger information och funktioner som är tillgängliga på en surfplatta

Planerar produktionen automatiskt utifrån orderleveransdatum och produktionskapacitet

Begränsningar i Cetec ERP

Användare upplever ibland problem med nya uppdateringar

Användare som är nya inom ERP-system kan ha svårt att anpassa sig till programvaran

Priser för Cetec ERP

Från 50 dollar per användare och månad

Betyg och recensioner av Cetec ERP

G2: 3,9/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 40 recensioner)

8. Fishbowl (Bäst för automatiserad lagerinventering och lagerhantering)

Fishbowl är utformat för att effektivt övervaka och hantera dina lagernivåer i olika lager genom att genomföra automatiserade lagerinventeringar. Det gör att du enkelt kan kontrollera ditt lager i olika lager från en central plats, oavsett var du befinner dig.

Programmet erbjuder även funktioner för arbetsorderkalender som möjliggör proaktiv planering och produktion i god tid före leveransdatumet.

Dessutom underlättar funktionen för materialresursplanering (MRP) produktionsplaneringen genom att informera dig om när och var material behövs.

Fishbowls bästa funktioner

Automatiserad lagerinventering som förhindrar överlager eller lagerbrist

Arbetsorderkalender som planerar produktionsscheman och garanterar att produkterna är klara för leverans på leveransdagen

Insikter i realtid som du kan komma åt var du än befinner dig

Avancerade spårningsfunktioner som övervakar lagernivåerna i flera lager

Begränsningar i Fishbowl

Svårigheter att navigera i vissa funktioner på plattformen

Ostabil support som leder till frekventa problem

Priser för Fishbowl

Essentials: Från 229 $

Growth: Från 429 $ per månad

Scale: Från 729 $ per månad

Avancerat: Anpassat

Betyg och recensioner av Fishbowl

G2: 4,0/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 800 recensioner)

📖 Läs mer: De bästa apparna för småföretag som förenklar ditt arbete

9. BatchMaster (Bäst för formel- och processtillverkning)

BatchMaster är ett verktyg för resursplanering (ERP) som ökar processeffektiviteten genom noggrann övervakning av produktion, kvalitet, lagerhantering och materialbehovsplanering.

Denna programvara hjälper dig framför allt att hålla koll på lagret genom att kategorisera artiklar utifrån vikt, volym och plats i anläggningen. Detta underlättar för ditt team att hitta de mest lämpliga råvarorna för tillverkning av specifika produkter.

Denna funktion för lageruppföljning underlättar materialbehovsplaneringen genom att meddela dig när det är dags att köpa in varor för att optimera lagernivåerna.

Med BatchMaster kan du även definiera kvalitetskontroller och godkända värden, vilket säkerställer att de tillverkade produkterna konsekvent uppfyller dina kunders stränga krav.

BatchMasters bästa funktioner

Funktionalitet för lagerhantering som grupperar lagret efter volym, vikt och anläggningsplats

MRP-system (Material Requirements Planning) som meddelar dig när det är dags att köpa in varor

Integration med QuickBooks, Sage 100 & 300, Microsoft Dynamics GP och SAP Business One

Funktioner för skanning, sökning och hämtning av dokument som tillhandahåller nödvändiga data för att genomföra kvalitetsrevisioner och inspektioner

Begränsningar i BatchMaster

Det krävs omfattande utbildning för att lära sig hantera funktionerna

Det tar tid och kräver ansträngning att sätta sig in i de olika modulerna

Priser för BatchMaster

Anpassade priser

Betyg och recensioner för BatchMaster

G2: 3,6/5 (4 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (5 recensioner)

10. Odoo Manufacturing (Bäst för modulär flexibilitet och anpassning av öppen källkod)

Odoo är en allt-i-ett-lösning med modulbaserad ERP som har blivit en favorit bland små tillverkare. Till skillnad från rigida äldre system låter Odoo dig installera endast de moduler du behöver, vilket håller gränssnittet överskådligt och kostnaderna hanterbara för små team.

Tillverkningsmodulen bygger på en modern, ”Work Center”-baserad logik. Den låter dig definiera komplexa stycklistor (BOM) med flera nivåer och arbetsvägsinstruktioner. En av dess utmärkande funktioner är integrationen med Product Lifecycle Management (PLM), som låter dina teknik- och produktionsteam samarbeta kring designändringar och versionshantering direkt i samma system.

För verkstadsgolvet erbjuder Odoo en för surfplattor optimerad vy där operatörer kan skapa underhållsförfrågningar, visa PDF-instruktioner och logga kvalitetskontroller med ett enda tryck. Eftersom det är öppen källkod är det också mycket anpassningsbart för nischade tillverkningsprocesser som standardprogramvara ofta inte klarar av.

Odoos bästa funktioner

Modulär arkitektur: Börja med apparna ”Tillverkning” och ”Lager” och lägg till ”Redovisning” eller ”Försäljning” senare med ett enda klick

Integrerad PLM: Hantera konstruktionsändringar (ECO) och versionshantering för dina produkter utan att lämna tillverkningspanelen

Underhåll och kvalitet: Inbyggda appar för förebyggande underhåll och kvalitetskontroller som aktiveras automatiskt under produktionen

Master Production Schedule (MPS): Avancerade planeringsverktyg som hjälper dig att prognostisera framtida produktion baserat på försäljningsbehov och aktuellt lager

Modernt gränssnitt för produktionsgolvet: Ett visuellt, pekskärmsvänligt gränssnitt där medarbetarna kan spåra tid och material i realtid

Odoos begränsningar

De grundläggande apparna är lätta att använda, men avancerad anpassning kräver ofta en utvecklare eller en officiell partner

Eftersom det är ”öppen källkod” kan kvaliteten på moduler från tredjepartsgemenskaper ibland vara lite osäker

Priser för Odoo

En app gratis: Du kan använda en enda app (t.ex. Inventory) gratis

Anpassat: Anpassade priser för flerföretagslösningar eller lokala installationer

Betyg och recensioner för Odoo

Capterra: 4,1/5 (över 900 recensioner)

G2: 4,3/5 (över 280 recensioner)

Effektivisera verksamheten med den bästa tillverkningsprogramvaran för småföretag

Med den ökande konkurrensen inom tillverkningsindustrin har det blivit avgörande att optimera verksamheten med programvarulösningar för småföretag inom tillverkningsindustrin.

Dessa verktyg automatiserar uppgifter, ger realtidsinsikt i verksamhetens prestanda och säkerställer orderhanteringen.

Med sina många vyer, omfattande integrationsmöjligheter och hundratals mallar utmärker sig ClickUp som det perfekta verktyget för att stödja små tillverkningsföretag, från lagerhantering och orderuppföljning till optimering av säljprocesser.

