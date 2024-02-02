Pipedrive vs Salesmate: Vilket CRM är bäst 2025?

Försäljning är en extremt konkurrensutsatt bransch där varje fördel räknas. Rätt CRM-programvara (Client Relationship Management) kan vara skillnaden mellan att nå dina mål och att gå miste om de mest lovande leads.

Kampen mellan CRM-favoriterna Pipedrive och Salesmate är jämn. Men vilken mästare förtjänar en plats i ditt säljteam när båda lovar att effektivisera säljprocesser, öka produktiviteten och förbättra kundrelationerna?

I denna omfattande jämförelse kommer vi att granska funktioner, användbarhet, priser och övergripande prestanda hos Pipedrive och Salesmate för att hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut.

Vad är Pipedrive?

Pipedrive är ett CRM-system och en programvara för hantering av försäljningspipeline för säljteam. Du kan hantera affärer effektivt och effektivisera försäljningsprocesser med Pipedrives minimalistiska dra-och-släpp-gränssnitt.

Plattformens intuitiva visualiseringar och automatiserade arbetsflöden guidar dig genom varje steg i försäljningsprocessen. Dess användarvänlighet gör det till ett populärt val för små och medelstora företag (SMB) som vill förbättra sin försäljningsprestanda utan en brant inlärningskurva.

via Pipedrive

Pipedrive-funktioner

Detta lättanvända CRM-system har en robust uppsättning funktioner som även nybörjare enkelt kan navigera igenom. Här är några av dessa funktioner.

Pipelinehantering

Få en tydlig visuell representation av affärerna i din pipeline med färgkodade steg och insiktsfulla anpassade rapporter. Du kan också anpassa plattformen efter dina önskemål. Du kan till exempel namnge stegen utifrån de steg du följer för att avsluta affärer eller välja en mall.

Lagra och organisera kundinformation, interaktioner och kommunikation på ett centralt ställe. Spåra samtal och registrera din kontakthistorik precis där du behöver den för fullständig översikt och kontroll över din kalender.

Chatbot för leadgenerering

Automatisera interaktioner med dina webbbesökare dygnet runt för att generera leads hela tiden. Med Pipedrives webb- eller mobilapp kan dina säljare arbeta med boten för att lägga till en mänsklig touch även när de är på språng. Chatboten träder in om ditt team är upptaget så att inga leads går förlorade.

LeadBooster

Generera fler högkvalitativa leads med detta kraftfulla tillägg. Hämta kvalitativa leads från en databas med över 400 miljoner profiler med hjälp av Prospector-verktyget och bädda in och dela formulär och enkäter för att samla in och lagra nya leads med Web Forms.

E-postintegration

Spåra e-postkommunikation, schemalägg uppföljningar och spara en fullständig historik över viktiga konversationer. Du kan också komma åt plattformen från vilken enhet som helst och integrera den med andra försäljningsfrämjande appar.

Sammantaget hjälper Pipedrive dig att analysera försäljningsresultat, identifiera trender och fatta datadrivna beslut med hjälp av insiktsfulla analys- och rapporteringsverktyg. Användarna uppskattar särskilt dess förmåga att förenkla repetitiva uppgifter genom automatisering, spara tid och se till att inga leads eller affärer blir försummade.

Pipedrive-priser

Essential: 11,90 $/månad per användare

Avancerat: 24,90 $/månad per användare

Professional: 49,90 $/månad per användare

Power: 59,90 $/månad per användare

Enterprise: 74,90 $/månad per användare

Vad är Salesmate?

Salesmate är ett lättanvänt CRM-program för säljteam i frontlinjen och på företagsnivå. Du kan påskynda försäljningscyklerna och stärka kundrelationerna med hjälp av dess intelligenta, mobilanpassade lösningar. Oavsett storleken på ditt företag kan du använda automatisering och anpassning för att effektivisera din försäljningsprocess.

Engagera kunder över olika kanaler och generera värdefulla insikter för att driva tillväxt med Salesmates mångsidiga funktioner.

via Salesmate

Salesmate-funktioner

Verktyget erbjuder en omfattande uppsättning verktyg som täcker alla aspekter av försäljningsprocessen, från att generera leads till att avsluta affärer och hantera kundrelationer. Nedan följer en översikt över dessa funktioner.

Försäljningsautomatisering

Automatisera rutinuppgifter så att dina säljteam kan fokusera på att bygga relationer och avsluta affärer. Automatisera kampanjer, processer och marknadsföring med hjälp av sekvenser som omvandlar potentiella kunder till leads med riktade e-postmeddelanden och uppföljningar.

Anpassade moduler

Samla all din kunddata på ett ställe med hjälp av den här funktionen. Hantera prenumerationer och spåra leads, kunder och partners, allt på en och samma plattform. Få en tydlig bild av hur ditt företag presterar och fatta beslut som gör skillnad.

Pipeline-mallar

Bygg dina önskade processer och skapa flera pipelines för olika verksamheter snabbare. Anpassa CRM-mallarna eller importera dina beprövade processer till plattformen utan krångel.

Anpassade layouter

Organisera informationen för varje team med anpassade layouter så att alla kan se vad de vill i sitt CRM-system med hjälp av dra-och-släpp-layouter. Ge alla den information och tydlighet de behöver för att säkerställa effektiv försäljning.

Förkonfigurerade widgets

Salesmate erbjuder flera fördefinierade widgets som ger dig viktig försäljningsinformation på ett ögonblick.

Dessa widgets hjälper dig att övervaka ditt teams prestanda, spåra viktiga mätvärden och identifiera områden som kan förbättras, allt inom ett anpassningsbart gränssnitt.

Priser för Salesmate

Grundläggande: 29 $/månad per användare

Pro: 49 $/månad per användare

Företag: 79 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Pipedrive vs Salesmate: Jämförelse av funktioner

Pipedrive utmärker sig när det gäller användargränssnitt och automatisering, medan Salesmate sticker ut med sina samarbetsfunktioner och mobila tillgänglighet. Innan du fattar ett beslut bör du noga överväga de unika kraven för dina försäljningsprocesser och din teamdynamik.

Den detaljerade jämförelsen nedan hjälper dig att välja rätt molnbaserat CRM-verktyg som stöder dina CRM-strategier och affärsmål.

Flaggor för inaktiva affärer och sannolikhetsinställningar finns tillgängliga Teamsamarbete Fokus på individuella försäljningsuppgifter Betoningen på teamsamarbete Kommunikation Integration med olika kanaler Inbyggd samtalsfunktion, e-postspårning Analys och rapportering Estetisk instrumentpanel, omfattande försäljnings- och kundrapporter, begränsade alternativ om du inte har Enterprise-planen Obegränsade rapporter, instrumentpanelen begränsad till 10 widgets Artificiell intelligens Erbjuder en AI-försäljningsassistent Inga noterbara AI-funktioner

Låt oss nu gå igenom dessa skillnader.

1. Användargränssnitt (UI)

Pipedrive

Pipedrive har en ren och minimalistisk estetik med fokus på enkelhet och användarvänlighet. Gränssnittet är överskådligt, med stora knappar och tydliga etiketter, vilket gör det enkelt att navigera även för nya användare.

Plattformen lägger stor vikt vid den visuella försäljningspipeline, där affärer representeras som kort som flyttas genom olika stadier. Detta gör det enkelt att se affärernas framsteg och identifiera flaskhalsar.

Salesmate

Salesmate erbjuder ett mer modernt och funktionsrikt gränssnitt med fler alternativ och mer information på skärmen. Detta kan vara till hjälp för avancerade användare som vill ha snabb åtkomst till allt de behöver, men det kan kännas överväldigande för vissa.

Det kan kräva en brantare inlärningskurva på grund av dess mer omfattande utbud av funktioner och anpassningsalternativ.

2. Automatisering

Pipedrive

Pipedrive använder ett regelbaserat system för arbetsflödeshantering. Du definierar utlösare (t.ex. förändringar i affärsstadiet, mottagna e-postmeddelanden) och motsvarande automatiserade åtgärder (t.ex. skicka ett e-postmeddelande, lägga till en uppgift, uppdatera data). Detta tillvägagångssätt är kraftfullt och flexibelt.

Salesmate

Salesmate lägger tonvikten på automatisering av kommunikation, med avancerade funktioner som e-postautomatisering och inbyggd samtalsfunktion. Salesmate är mindre omfattande än Pipedrive, men utmärker sig inom specifika områden som automatisering av e-postkommunikation.

3. Integrationer

Pipedrive

Pipedrive stöder många integrationer med appar och verktyg från tredje part. Du kan smidigt ansluta kommunikationsverktyg, marknadsföringsplattformar och analysprogramvara för att förbättra den övergripande funktionaliteten.

Det fokuserar främst på tvåvägssynkronisering av data, vilket säkerställer att informationen flödar smidigt mellan olika plattformar. Det erbjuder också webhooks och Zapier-integration för mer avancerade arbetsflöden.

Integrationerna är ofta enkla och väl dokumenterade, med tydliga installationsinstruktioner och användarhandböcker.

Salesmate

Salesmate integreras väl med populära e-postplattformar och lägger tonvikt på inbyggda samtalsfunktioner. Integrera det med viktiga verktyg för omfattande försäljnings- och kundrelationshantering.

Salesmate använder en kombination av datasynkronisering, anpassade arbetsflöden och fördefinierade "anslutningar". Dessa anslutningar hanterar automatiskt specifika uppgifter som att synkronisera e-postmarknadsföringskontakter eller logga samtal inom CRM-systemet.

De flesta grundläggande integrationerna ingår i alla planer, men för att få tillgång till mer avancerade verktyg krävs uppgraderingar.

4. Pipelinehantering

Pipedrive

Verktyget låter dig skräddarsy CRM-systemet efter dina behov och anpassa det till dina försäljningsprocesser med anpassade fält, steg och affärsuppgifter. Du kan anpassa stegen och etiketterna i din pipeline så att de passar din specifika försäljningsprocess. Den övergripande strukturen och layouten förblir dock oförändrad.

Pipedrive fokuserar på att effektivt driva affärer genom pipelinen, med dra-och-släpp-funktionalitet och bulkåtgärder för att hantera flera affärer samtidigt.

Det uppmuntrar också till ett djupare engagemang i varje affär genom detaljerade anteckningar, aktivitetshistorik och automatiserade uppföljningssekvenser. Detta främjar mer personliga interaktioner.

Salesmate

Med Salesmate kan du anpassa pipeline-layouten, lägga till ytterligare steg och visa specifika datapunkter för varje affär. Detta ger mer detaljerad information, men kan kännas mindre intuitivt än Pipedrives visuella pipeline-metod.

Det erbjuder omfattande anpassningsmöjligheter för pipeline-strukturen, inklusive att lägga till anpassade fält, definiera affärsvärden och ställa in villkorade steg baserat på specifika kriterier. Detta ger hög flexibilitet men kräver mer förberedelser och konfiguration i förväg.

5. Teamsamarbete

Pipedrive

Verktyget gör det möjligt för team att samarbeta relativt bra, men huvudfokus ligger på individuell uppgiftshantering.

Det betonar ägarskap och ansvarsfördelning för affärer, och identifierar tydligt vem som är ansvarig för varje affär i varje steg. Det erbjuder också grundläggande kommentarfunktioner och aktivitetsuppföljning för teamkommunikation.

Salesmate

Salesmate gör det möjligt för användare att samarbeta effektivt kring affärer, dela insikter och samordna aktiviteter inom plattformen.

Det fokuserar på intern meddelandehantering och delegering av uppgifter inom pipelinen. Det har ett inbyggt chattgränssnitt, samarbetsfunktioner för affärsnoteringar och rollbaserade uppgiftsfördelningar för förbättrat teamarbete.

6. Kommunikation

Pipedrive

Verktyget integreras sömlöst med olika kommunikationskanaler för ett omfattande kundengagemang.

Salesmate

Salesmate låter dig kommunicera direkt med leads och kunder med hjälp av de inbyggda samtalsfunktionerna. Detta minskar behovet av externa verktyg.

7. Analys och rapportering

Pipedrive

Pipedrive tillhandahåller tydliga och visuellt tilltalande rapporter om pipeline-prestanda, med möjlighet att fördjupa sig i specifika steg och affärer.

Salesmate

Salesmate låter dig anpassa instrumentpaneler för att spåra försäljningsresultat och identifiera områden som kan förbättras.

Det erbjuder realtidsinsikter och detaljerade analyser inom pipelinen, lyfter fram flaskhalsar och föreslår åtgärder för förbättring. Detta ger omedelbar feedback men kan kännas överväldigande för vissa användare.

8. Artificiell intelligens (AI)

Pipedrive

Pipedrive erbjuder en valfri AI-assistent som heter ”LeadBooster” som hjälper till med uppgifter som lead-poängsättning, e-postanpassning och schemaläggning av möten. Det kräver en extra avgift men kan avsevärt förbättra automatiseringsfunktionerna.

Salesmate

Salesmate har för närvarande ingen inbyggd AI-assistent. Det kan dock integreras med externa AI-verktyg som Einstein Activity Capture (Salesforce) eller Outreach Chorus, som kan erbjuda liknande funktionalitet.

Pipedrive vs. Salesmate på Reddit

Och nu till det sista, ofiltrerade testet – användarrecensioner. Låt oss ta reda på vad Pipedrive- och Salesmate-användare säger på Reddit.

Det finns jämförelser baserade på användargränssnittet:

Vissa användare uppskattar Pipedrives användarvänliga gränssnitt och funktioner för att kontrollera försäljningsprocessen. Det hjälper dem att spåra framsteg och öka försäljningsframgångarna.

Vissa föredrar däremot att använda Salesmate för att bygga starkare kundrelationer med hjälp av dess intuitiva plattform.

Användarna anser att Pipedrive skulle kunna förbättras med några fler funktioner som hjälper till att effektivisera processerna:

”Pipedrive är mycket användarvänligt men har inte så många funktioner.”

”Jag gillar Pipedrive, men personligen tyckte jag att Salesmate var mycket bättre och använde det i ett eller två år. Det erbjuder e-postsekvenser.”

Användare föredrar en omfattande CRM-lösning som samlar allt på ett ställe. Det är där ClickUp utmärker sig:

”Du bör undvika att använda flera olika verktyg eller applikationer för arbetshantering. Du vill ha en enda källa för både projektledning och kunskapshantering.”

”Det är därför jag föredrar ett enda verktyg. Men problemet är att när man har ett verktyg som kan göra allt, så gör det mestadels bara det genomsnittliga och inte det utmärkta. ClickUp är mycket coolare enligt min mening.”

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Pipedrive och Salesmate

Debatten om Pipedrive vs. Salesmate kan vara en evig fråga, men har du övervägt ett alternativ som kombinerar styrkorna hos båda?

Möt ClickUp.

Hantera din försäljningspipeline och dina arbetsflöden på en enda omfattande plattform med ClickUp.

ClickUp är ett allt-i-ett-verktyg som överskrider begränsningarna hos traditionella CRM-system. Det erbjuder en enhetlig arbetsyta för projektledning, servicedeskfunktioner, uppgiftsuppföljning och andra kraftfulla funktioner för sälj- och serviceteam.

Så här gör du:

ClickUp-funktioner för att påskynda kundtillväxt och kundnöjdhet

1. ClickUp CRM

Uppnå och överträffa dina försäljningsmål med den intuitiva designen, flexibla arbetsflödena och samarbetsfunktionerna i ClickUp CRM.

ClickUps CRM-funktioner inkluderar visuella pipelines, automatiserade arbetsflöden och insiktsfulla rapporter.

ClickUps allt-i-ett-arbetsplattform ger dina agenter möjlighet att öka kundtillväxten och kundnöjdheten. Dessutom kan du hålla hela teamet synkroniserat med inbyggd chatt, anpassningsbara instrumentpaneler och integrationer med dina favoritverktyg.

ClickApps låter dig anpassa ditt teams upplevelse inom arbetsytan. Med ClickApps kan du hantera uppgiftsrelationer på en detaljerad nivå, skicka e-post direkt från ClickUp Tasks och skapa enkla arbetslistor från var som helst i din arbetsyta. Alla dessa funktioner hjälper till att effektivisera hanteringen av kundrelationer.

Och det finns mer! Låt oss utforska de specifika funktionerna som gör ClickUp till ett utmärkt val för att hantera försäljningen från början till slut.

Ett helt anpassningsbart Kanban-system: Definiera dina försäljningspipeline-stadier, från initial leadgenerering till avslutade affärer, med anpassade : Definiera dina försäljningspipeline-stadier, från initial leadgenerering till avslutade affärer, med anpassade ClickUp-tavlor . Lägg till så många eller så få steg som behövs för att återspegla ditt arbetsflöde korrekt. Du kan till exempel lägga till affärssteg som "kall kontakt", "kvalificerade leads" och "uppföljning" till en tavla som du kallar "Prospektering". Eller så kan du ha steg som "planerade möten" och "utformning av förslag" på en särskild tavla för "Kvalificering och upptäckt".

Anpassade vyer: Släpp friheten från standardiserade instrumentpaneler och anpassa informationen efter varje användares roll med : Släpp friheten från standardiserade instrumentpaneler och anpassa informationen efter varje användares roll med ClickUp Custom Views . De över 15 vyerna erbjuder flexibilitet när det gäller att tilldela uppgifter, spåra framsteg, prioritera projekt och förutse flaskhalsar. Du kan till exempel snabbt skapa kalkylblad som kopplar kunder till order med hjälp av tabellvyn i ClickUp eller göra det möjligt för kunder att se sin relevanta profil och orderinformation i en delad listvy i ClickUp

Hantera dina försäljningspipelines, kundengagemang, order och mycket mer med anpassningsbara ClickUp-vyer.

Uppgiftshantering: . Tilldela uppgifter och deluppgifter till teammedlemmar inom varje pipeline-steg. Förfallodatum, prioriteringar och kryssrutor gör att alla kan hållas ansvariga. Säljteam kan samla lead-spårning, kundonboarding och andra viktiga säljfunktioner på en och samma plattformTilldela uppgifter och deluppgifter till teammedlemmar inom varje pipeline-steg. Förfallodatum, prioriteringar och kryssrutor gör att alla kan hållas ansvariga.

ClickUp Automation : Flytta affärer mellan olika steg automatiskt, baserat på specifika kriterier, med hjälp av ClickUps automatiseringsfunktioner. Ställ in triggers som "flyttad till steg X" och åtgärder som "flytta till steg Y", vilket sparar tid, minskar fel och säkerställer ett konsekvent affärsflöde. Från att tilldela uppgifter till att skicka påminnelser automatiserar ClickUp repetitiva säljuppgifter så att du kan fokusera på strategin istället.

Rapportering och analys: Visualisera viktiga försäljningsmått som pipeline-hälsa, konverteringsfrekvenser och teamets prestanda på anpassade Visualisera viktiga försäljningsmått som pipeline-hälsa, konverteringsfrekvenser och teamets prestanda på anpassade ClickUp-dashboards . Spåra trender och identifiera områden som kan förbättras. Du kan också få tillgång till detaljerade rapporter om affärer, uppgifter och teamaktiviteter för att analysera din försäljningsprocess och fatta datadrivna beslut med ClickUps rapporteringsverktyg.

2. ClickUp kundtjänstlösningar

Stärk ditt kundframgångsteam genom att samla all kundinformation centralt i ClickUp.

Skapa anpassade formulär för att samla in leadinformation direkt i ClickUps kundtjänstlösning . Integrera landningssidor och webbplatsformulär för smidig leadgenerering.

Övervinna datasilos med en central wiki för att lagra viktig kundinformation, såsom kontaktuppgifter, köphistorik och kommunikationsloggar i anpassade fält och sektioner.

Filtrera leads baserat på olika kriterier, såsom bransch, budget eller leadkälla, för att rikta din marknadsföring och anpassa din försäljningsstrategi.

3. ClickUps CRM-mallar

Glöm tiden då du jagade information på flera olika plattformar. ClickUp har flera försäljnings- och CRM-mallar som centraliserar allt, vilket gör det enkelt att spåra framsteg, hantera pipelines och vårda varje kundinteraktion.

Dessa mallar har inbyggda funktioner för att automatisera repetitiva uppgifter, ställa in påminnelser och utnyttja anpassade fält enligt dina arbetsflöden. Jämfört med rigida alternativ anpassar det sig till ditt unika arbetsflöde.

Med ClickUp CRM-mallen kan du till exempel hantera dina leads, kundrelationer och försäljningspipeline på ett och samma ställe . Detta kraftfulla verktyg organiserar leads, affärer och kontakter på ett intuitivt sätt, vilket ökar synligheten och samarbetet inom hela ditt säljteam.

Ladda ner denna mall Organisera all försäljningsrelaterad information på ett ställe med hjälp av ClickUp CRM-mallen.

ClickUp kommer också med andra anpassningsbara mallar, inklusive ClickUp Sales Pipeline Template, ClickUp Daily Sales Report Template och mycket mer.

Ladda ner denna mall Hantera varje steg i din försäljningsprocess med hjälp av ClickUp Sales Pipeline Template.

ClickUps verkliga styrka ligger i dess flexibilitet. Du kan anpassa det efter dina försäljningsprocesser och teamets behov. Prova olika funktioner, skapa anpassade vyer och arbetsflöden och optimera kontinuerligt din ClickUp-drivna försäljningsmaskin.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Få ett CRM- och projektledningsverktyg i en och samma lösning

Oavsett om du väljer Pipedrive eller Salesmate är det viktigt att etablera ett centraliserat CRM-system för att få insyn i din försäljningspipeline. Men inget av dessa verktyg erbjuder en komplett lösning för företagsledning.

För det, vänd dig till ClickUp – den allt-i-ett-plattformen för produktivitet på arbetsplatsen. ClickUp kombinerar CRM-funktioner med projektledning, dokument, kalkylblad, e-post, AI-assistans och mycket mer i ett enda enhetligt system.

Från att låta dig skapa förslag i samarbete i ClickUp Docs till att erbjuda ClickUp AI för att generera säljpresentationer och säljstödjande material – det är det enda verktyget för säljprojektledning som kan allt.

Hantera hela ditt företag i ClickUp för maximal effektivitet och bästa resultat. Registrera dig för ClickUps gratisplan för att komma igång.