De 10 bästa alternativen till WhenToWork för personalplanering 2025

WhenToWork har varit branschledande inom onlinebaserade tjänster för personalplanering i över ett decennium.

De bästa funktionerna i detta verktyg är skiftplanering och -hantering, integration, konfliktlösning, kostnadsbesparingar och hjälp till anställda att upprätthålla balansen mellan arbete och privatliv.

WhenToWorks prisvärda prisstruktur i kombination med högkvalitativa funktioner har gjort det till ett populärt val för universitet, hotell och butiker.

Vissa användare anser dock att WhenToWork inte har lyckats hålla jämna steg med utvecklingen inom AI. Andra letar efter ett alternativ med ett enklare användargränssnitt.

Om du är en av dem har vi sammanställt en lista över de 10 bästa alternativen till WhenToWork för personalplanering. Använd den för att fatta ett snabbare beslut, för när det gäller planeringsprocessen är tid pengar! ?

Vad ska du leta efter i alternativ till WhenToWork?

Här är några av de viktigaste funktionerna som kännetecknar ett bra verktyg för personalplanering:

Användarvänligt gränssnitt: Leta efter verktyg med en intuitiv design som är lätt att navigera och som ditt team snabbt kan lära sig.

Flexibilitet: Välj programvara som tillgodoser olika schemaläggningsbehov, inklusive skiftbyten, ledighetsansökningar och uppdateringar i realtid.

Mobil tillgänglighet: Välj appar som är kompatibla med mobila enheter, så att anställda och chefer kan komma åt scheman, göra ändringar och kommunicera när de är på språng.

Integrationsmöjligheter: Kontrollera om det går att integrera med andra viktiga verktyg, såsom lönehantering, tidrapportering och kommunikationsplattformar, för att möjliggöra en övergripande personalhantering.

Automatiserad schemaläggning: Överväg verktyg som använder smarta algoritmer för automatiserad schemaläggning, vilket hjälper till att optimera arbetspass baserat på anställdas tillgänglighet, kompetens och preferenser ?️

Efterlevnad och regler: Se till att programvaran hjälper dig att följa arbetslagar och regler, så att du undviker juridiska problem relaterade till schemaläggning och anställdas rättigheter.

Kostnadseffektivitet: Tänk på appens totala kostnad, inklusive eventuella prenumerationsavgifter eller extra kostnader, och jämför den med det värde och de funktioner den ger din organisation.

Medarbetarnas inflytande: Välj appar som ger medarbetarna inflytande genom att låta dem ange önskemål, begära ledighet och hantera sina scheman inom definierade parametrar ?

De 10 bästa WhenToWork-alternativen att använda 2024

Här är de 10 bästa verktygen som är värdiga alternativ till WhenToWork. Utforska deras funktioner, begränsningar och priser för att välja det perfekta verktyget.

1. Deputy

via Deputy

Med Deputy får du en allt-i-ett-plattform för personalhantering med effektiv schemaläggning, tids- och närvaroregistrering samt löne- och arbetstidsrapportering. Det bästa av allt? Den har en lättanvänd app för anställda och integreras med löneadministration, POS (Point of Sale), HR-system och mer via API/webhooks. ?

Deputy är ett utmärkt alternativ till WhenToWork och har introducerat nya funktioner på sin plattform, såsom integrationen mellan Deputy Hire och Indeed. Du kan använda den för att publicera din jobbannons på Indeed och marknadsföra den för potentiella sökande, allt inom Deputy Hire.

Deputy bästa funktioner

Organisera team på några minuter och minska onödiga kostnader.

Registrera korrekta tidrapporter för löneutbetalningar

Spåra viktig personalinformation

Förenkla efterlevnaden av lagar om löner och arbetstider med hjälp av smarta verktyg.

Deputy-begränsningar

Begränsat antal språk utöver engelska för gränssnittet

GPS-problem vid stora verksamheter med flera platser

Deputy-priser

Gratis provperiod: Upp till 31 dagar

Schemaläggning: 4,50 $/användare per månad

Tid och närvaro: 4,50 $/användare per månad

Premium: 6 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Deputy

G2: 4,6/5 (över 240 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 680 recensioner)

2. 7Shifts

via 7Shifts

7Shifts är ett schemaläggningsprogram för restauranger som förenklar teamhanteringen och ökar prestandan för chefer. Det erbjuder en enkel schemaläggare med dra-och-släpp-funktion och anpassningsbara mallar. Genom att göra det möjligt för chefer att förbereda och publicera medarbetarnas scheman på några minuter frigör verktyget tid så att de kan fokusera på viktigare aktiviteter.

Om du är verksam inom restaurangbranschen och vill expandera med fler filialer kan 7Shifts vara ett utmärkt alternativ till WhenToWork. ?‍?

Denna programvara integrerar alla steg i en anställds livscykel på en restaurang, från anställning, utbildning, schemaläggning och betalning till personalbehållning och engagemang.

7Shifts bästa funktioner

Minska tiden du lägger på schemaläggning med ett dra-och-släpp -verktyg för schemaläggning.

Integrera schemaläggningen med ett POS- och löneadministrationssystem för ökad effektivitet.

Spara på arbetskraftskostnaderna med verktyget Optimal Labor.

Minska personalomsättningen med engagemangsstatistik för varje plats.

Samla in, dela upp och fördela dricks till FOH- (Front of House) och BOH- (Back of House) personalen med funktionen Tip Pooling.

7Shifts begränsningar

Det går inte att ändra förinställda tidsramar. Du måste ange skift manuellt.

Begränsad analys av mobilappar

7Shifts prissättning

Comp: Gratis

Entré: 29,99 $ per månad/plats

The Works: 69,99 $ per månad/plats

Gourmet: 135 dollar per månad/plats

7Shifts betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 130 recensioner)

3. Buddy Punch

via Buddy Punch

Buddy Punch kan hjälpa dig att hantera hela din personalstyrka snabbt och effektivt. Som ett HR-verktyg hjälper det dig att hålla koll på ledighet, närvaro och övertid.

Chefer kan skapa scheman för anställda baserat på roll, plats, tillgänglighet och mer. Och anställda kan stämpla in och ut på webben eller i mobilappen. För anställda som glömmer att stämpla ut kan en automatisk schemaläggningsfunktion stämpla ut dem när deras schema slutar.

Du kan också integrera olika verktyg för fakturering, schemaläggning och lönehantering samt appar från tredje part i verktyget. Det är mest känt för sin geofencing-funktion som registrerar den exakta tiden och platsen för medarbetarnas arbete.

Buddy Punchs bästa funktioner

Spåra tid eller byt skift med en allt-i-ett-lösning för tidsspårning.

Integrera flera stämplingsalternativ som pinkoder, QR-koder och ansiktsigenkänning.

Exportera rapporter i Excel eller PDF för att analysera var du kan spara arbetskraftskostnader.

Begränsningar för Buddy Punch

Användare har rapporterat svårigheter med att korrigera felaktiga in- och utstämplingar.

Saknar en online-timer för att spåra fakturerbara timmar.

Buddy Punch-priser

Standard: 3,99 $/användare per månad

Pro: 4,99 $/användare per månad

Premium: 6,99 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

*Grundavgift på 19 USD per månad tillämpas på de tre första planerna.

Buddy Punch-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 920 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 220 recensioner)

4. Findmyshift

via Findmyshift

Findmyshift är en molnbaserad programvara för personalplanering som låter dig registrera arbetstid, lägga till påminnelser om skift och hantera tidrapporter för anställda. Den övervakar analyser i realtid och fördelar även löneberäkningar.

Med Findmyshift kan du minska den administrativa bördan och hantera anställdas arbetstider på ett smidigt sätt. Registrera ledighet direkt i personalens schemaläggning och blockera personal för att undvika schemakonflikter. Du kan också hantera ledighetsansökningar från din personal direkt i schemaläggningen.

Användarna uppskattar Findmyshift:s funktioner för samarbete i realtid, som gör det möjligt för chefer och anställda att kommunicera, hantera arbetspass och göra ändringar via appen.

Findmyshift bästa funktioner

Skapa lättförståeliga rapporter

Använd schemaläggaren med minimal utbildning, eftersom den känns som ett kalkylblad.

Ställ in automatiska aviseringar och påminnelser

Begränsningar för Findmyshift

Begränsade funktioner i mobilappen

Färre integrationer med löneplattformar

Priser för Findmyshift

Gratis: För team med högst 5 personer

Startpaket: 25 $/team per månad

Företag: 40 $/team per månad

Företag: 77 $/team per månad

Findmyshift-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: 4,6/5 (950+ recensioner)

5. Wageloch

via Wageloch

Wageloch strävar efter att underlätta ditt arbete som HR-chef så att du kan koncentrera dig på att göra en verklig skillnad. Denna allt-i-ett-plattform för schemaläggning och lönehantering mäter tid och spårar närvaro, tillhandahåller rapporter och analyser samt erbjuder lokal support till företag på flera platser.

Jämför enkelt klocktid med schemalagd tid för korrekt löneberäkning, hantera budgetering, straffavgifter och jobbkostnader på en enda plattform och eliminera mänskliga fel med smarta HR-funktioner, inklusive fingeravtryck och GPS-närvaro.

Wagelochs bästa funktioner

Spåra lönesatsdata för att begränsa kostnaderna.

Fatta korrekta budgetbeslut med hjälp av löneplugins.

Låt ditt team få tillgång till scheman via e-post och SMS.

Wageloch-begränsningar

Schemaläggningsprogram saknar introduktion för anställda

Vissa användare har rapporterat fel med GPS-spårning.

Wageloch-prissättning

Programvara för personalhantering (endast): Från 107 $ exkl. moms per månad per plats

Personalhantering med HR-system: Från 139 $ exkl. moms per månad per plats

Wageloch-betyg och recensioner

Capterra: 4,4/5 (över 220 recensioner)

6. Calendly

via Calendly

Calendly är en helt automatiserad plattform för mötesplanering. Detta alternativ till WhenToWork eliminerar behovet av fram- och återkommande mötesplanering för alla användare inom organisationen (och även utanför den).

Du kan dela en personlig schemaläggningslänk så att andra kan boka möten i din kalender. Du kan välja mellan olika typer av möten, ställa in buffertid mellan möten och tillåta påminnelser och automatiska bekräftelser för bokade möten.

Det integreras med populära kalendrar som Office 365, Google och iCloud. Du kan anpassa plattformen och införa verktyg som är specifika för din bransch och dina avdelningar.

Denna allt-i-ett-plattform gör det möjligt för dig att bygga relationer, anställa kandidater, boka möten, sluta avtal och få ditt företag att växa snabbare.

Calendlys bästa funktioner

Ordna interna och externa möten enkelt

Skapa bokningslänkar baserade på olika evenemangstyper

Integrera med populära kalenderplattformar

Få tillgång till mötesanalyser och IT-orienterade funktioner

Begränsningar i Calendly

Brist på funktioner för skiftplanering, tidrapportering och teamhantering

Begränsad anpassning i gratisversionen

Det är inte alla som känner sig bekväma med att dela kalenderinformation.

Priser för Calendly

Gratis

Standard: 10 USD/användare per månad

Team: 16 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Calendly

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 300 recensioner)

7. QuickBooks Time

via QuickBooks Time

QuickBooks Time, tidigare känt som TSheets, erbjuder verktyg för tidsregistrering på språng som hjälper dig att hantera personal och projekt, vilket i sin tur hjälper dig att spara pengar på lönekostnaderna. ?

Spåra enkelt tid baserat på uppgifter eller aktiviteter och tilldela dem till projekt. Hantera fakturerbara tidspriser smidigt genom att justera priserna baserat på användare, roll, uppgift, projektuppdrag etc. Du kan också skapa regler som säkerställer efterlevnad av företagets tids- och utgiftspolicyer i hela organisationen.

QuickBooks Times bästa funktioner

Spåra, skicka in och godkänn tid från var som helst med hjälp av QuickBooks Workforce-appen.

Få fullständig översikt över vem som arbetar med vad.

Analysera tidsdata, följ trender och få insikter om personalens produktivitet

Förutse kostnader och planera effektivt med hjälp av affärsinsikter.

Begränsningar i QuickBooks Time

Vissa användare kan tycka att plattformens funktioner och inställningar är komplexa i början.

Användare har rapporterat avvikelser i synkroniseringen av in- och utstämpling i backend.

Priser för QuickBooks Time

Enkel start: 30 $/månad

Essentials: 60 $/månad

Plus: 90 $/månad

Avancerat: 200 $/månad

Betyg och recensioner av QuickBooks Time

G2: 4,5/5 (över 1 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

8. HROne

via HROne

HROne går ett steg längre än andra WhenTowork-alternativ på denna lista och optimerar 127 HR-processer på en enda plattform. HROne är inte bara ett verktyg för personalplanering, utan ett komplett personaladministrationssystem (HRMS) som automatiserar hela medarbetarens livscykel – från prestation till löner och mycket mer.

En av dess största fördelar är närvarohanteringen – du kan använda den för att automatiskt beräkna anställdas löneutbetalningar, ledighet, semester och mycket mer.

En annan stark sida hos verktyget är dess automatiska lönefunktion. När du har konfigurerat lönegrupper enligt organisationsstrukturen och tilldelat lönestrukturer till anställda, kliver HROne in med en automatiserad CTC-kalkylator för att bearbeta felfria löner med ett enda klick. Den automatiska löneschemaläggaren garanterar också punktliga utbetalningar för att hålla anställda nöjda.

HROnes bästa funktioner

Få tillgång till en centraliserad databas med information om anställda.

Låt anställda komma åt och markera närvaro när de arbetar på fältet eller utanför kontoret.

Hantera löneberäkningar, skatteavdrag och anställdas förmåner

Få rapporterings- och analysverktyg för insikter om trender inom arbetskraften.

HROne-begränsningar

Det stora utbudet av anpassningsalternativ kan leda till komplexitet.

Användare stöter ibland på begränsningar i kundsupporten.

HROne-prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

HROne-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (990+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

9. Hubstaff

via Hubstaff

Hubstaff är ett allt-i-ett-verktyg för tidrapportering och personalhantering som uppskattas för sin övervakning av kontorsbaserade och även distansbaserade team med användbara produktivitetsdata, tidrapportering för flera enheter och teamanalyser för ditt företag. Det förhindrar problem med löneutbetalningar och ger intuitiva budgetar för lönsamma projekt. ?

När du använder Hubstaff för att skapa arbetsscheman får du automatiskt meddelanden om försenade, uteblivna eller övergivna skift. Du får också en daglig e-postsammanfattning över vem som arbetat när och var, vilket eliminerar behovet av manuella incheckningar.

Oavsett vilken bransch ditt företag verkar inom täcker Hubstaff alla anställningstyper och integreras med din befintliga stack.

Hubstaffs bästa funktioner

Övervaka tiden som läggs på uppgifter, projekt och kundarbete med hjälp av tidsregistreringsfunktionen.

Integrera verktyg för aktivitetsövervakning, såsom skärmdumpar och spårning av appar/URL:er.

Övervaka arbetsplatser med GPS-spårning och förbättra ansvarstagandet.

Skapa produktivitetsrapporter som gör det möjligt för chefer att fatta datadrivna beslut.

Hubstaffs begränsningar

Nya användare kan uppleva en överbelastning av funktioner

Verktyg för aktivitetsövervakning kan orsaka integritetsproblem

Hubstaffs prissättning

Startpaket: 4,99 $/användare per månad

Grow: 7,50 $/användare per månad

Team: 10 $/användare per månad

Företag: 25 $/användare per månad

Hubstaff-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (430+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (1 420+ recensioner)

10. Ceridian Dayforce

via Ceridian Dayforce

Ceridian Dayforce är en HCM-programvara (Human Capital Management) som kombinerar flera funktioner för personalhantering, såsom arbetsplanering, tid och närvaro, löner och schemaläggning.

Chefer kan skapa scheman och tilldela skift baserat på budgetar, efterfrågeprognoser, medarbetarnas kompetens och tillgänglighet. Medarbetarna kan begära ledighet, byta skift och lägga bud på lediga skift via självbetjäningsportalen.

Det ger dina medarbetare större inflytande genom uppgiftshantering och frånvarokontroll. Det är ett utmärkt verktyg för att hantera arbetsskift samtidigt som du håller dig inom budgetramarna.

Ceridian Dayforces bästa funktioner

Använd stapelvyn för att snabbt identifiera när resurser är överbokade, underbokade eller lediga.

Ställ in schemaläggningsregler för att förenkla komplexa schemaläggningsscenarier.

Fatta datadrivna beslut med hjälp av AI och verktyg för maskininlärning.

Upprätthåll löne- och schemaläggningskrav i enlighet med arbetslagstiftningen.

Få tillgång till och granska data kontinuerligt under hela lönecykeln.

Begränsningar för Ceridian Dayforce

Begränsade funktioner i mobilappen

Vissa användare rapporterar integrationsproblem med befintliga system och appar från tredje part.

Priser för Ceridian Dayforce

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Ceridian Dayforce

G2: 4,2/5 (780+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (940+ recensioner)

Vi hoppas att denna lista över alternativ till WhenToWork ger dig de bästa alternativen för programvara och applikationer för personalplanering. Men om du letar efter ett omfattande verktyg för HR och personalhantering är dessa kanske inte de bästa valen.

Gå in på ClickUp!

ClickUp har kanske inte några centrala schemaläggningsfunktioner, men dess flexibilitet innebär att det har bredare HR-tillämpningar – introduktion, målsättning, tidrapportering, resursallokering, projektledning, utbildning och utveckling av anställda, närvarohantering, spårning av ledighet och mycket mer.

ClickUps allt-i-ett-plattform för HR-hantering hjälper dig att hantera ditt drömlag med största möjliga enkelhet och finess.

Skapa det perfekta systemet för att förenkla rekrytering, introduktion och medarbetarutveckling med ClickUps allt-i-ett-plattform för HR-hantering.

Anpassa hur du spårar slutförda uppgifter med över 10 olika alternativ för instrumentpaneler i ClickUp Tasks.

ClickUp Dashboards : Få realtidsöverblick över medarbetarnas arbetsbelastning, tidrapportering, uppgiftsgenomförande och mycket mer med anpassningsbara dashboards och rapporter. Motivera medarbetarna att uppnå KPI:erna genom att visa framstegen över tid.

Spåra anställdas prestationer och arbetsbelastning med anpassningsbara instrumentpaneler i ClickUp.

ClickUp Docs : Skapa centraliserade handböcker, medarbetarkataloger och HR-policyer med Docs. Arbeta tillsammans med gemensam redigering eller justera behörigheter och åtkomstkontroller för att hålla kommunikationen mellan chefer och direktunderställda konfidentiell.

Skriv, redigera och samarbeta med kollegor i ett enda dokument med ClickUp Docs.

Anpassa dina HR-processer med ClickUp

ClickUp är en app som automatiserar hela din personalhanteringscykel på ditt sätt.

Skapa ditt eget HRMS i ClickUp med anpassningsbara funktioner, inklusive men inte begränsat till

Anpassade fält för att spåra information om anställda och kandidater, lägga till bilagor för dokument, länkar till externa resurser och mycket mer.

Anpassade statusar och ClickUp-automatisering för hantering av arbetsflöden inom rekrytering, introduktion och utveckling.

Påminnelser om intervjuer, uppföljningskommunikation, medarbetarutvärderingar och mycket mer.

HR-mallar i ClickUp för att påskynda och effektivisera alla dina HR-aktiviteter.

Exempel: Använd ClickUps mall för närvarolista för att övervaka teamets engagemang och delaktighet.

Organisera ditt teams tid och närvaro med ClickUp.

Anpassningsbara formulär: Fatta datadrivna beslut genom att organisera omröstningar, undersökningar och feedbackrundor med hjälp av förfrågningsformulär som du kan skapa från grunden. Spåra varje anställds feedback för att följa trender, utvinna viktiga insikter och stärka din personalavdelning så att de kan utnyttja sina talanger på bästa sätt.

Oavsett vad du behöver inom HR har ClickUp allt du behöver med en rad kraftfulla funktioner. Flytta kandidater snabbt genom rekryteringsprocessen, ge nyanställda möjlighet att snabbt göra avtryck med förenklad onboarding och effektivisera utbildningen med spårbara uppgifter, dokument och kommentarer för samarbete och feedback.

ClickUp passar perfekt för både småföretag med snäva budgetar och högt lönsamma konglomerat med tusentals anställda! ?

ClickUps bästa funktioner

Få tillgång till flera mallar för HR-funktioner

Anpassa ditt HR-system för att minska manuellt arbete.

Anslut till över 1 000 verktyg med inbyggda appar och appar från tredje part.

Få tillgång till de flesta premiumfunktionerna gratis

Använd HR-analyser för att ställa in, övervaka och hantera dina KPI:er.

Brainstorma och förbättra ditt skrivande med ClickUp AI. Få avancerade skrivförslag som är skräddarsydda för din roll och ditt användningsfall.

Begränsningar för ClickUp

Det kan vara en brant inlärningskurva för nya användare.

Främst en plattform för projektledning och teamproduktivitet för HR-användningsfall, inte en specialiserad lösning för personalplanering.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

Gå bortom WhenToWork-alternativen

I dagens läge är kvalitet viktigare än kvantitet. Hjälp dig själv att skära igenom bruset och fokusera på viktiga framstegsfaktorer med verktyg för personalhantering som gör jobbet åt dig.

När du har valt den perfekta appen för personalplanering kan du kombinera den med en allt-i-ett-lösning som ClickUp för att centralisera rekrytering, introduktion, utbildning och hantering av din personal.

Eliminera manuella processer och kaos i kalkylblad genom att utnyttja ClickUps automatisering och realtidsöverblick över medarbetarnas arbetsbelastning, scheman och utveckling.

Med kraftfulla HR-funktioner och produktivitetsverktyg gör ClickUp det möjligt för HR-team att fokusera mindre på administrativa uppgifter och mer på medarbetarnas upplevelser, strategier för att behålla personal och optimering av arbetsstyrkan.

Registrera dig för ClickUp idag!?