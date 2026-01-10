25 ChatGPT-tips som kommer att förändra ditt sätt att arbeta 2026

Tänk dig att ha en assistent som kan göra allt, från att effektivisera din dataanalys, sammanfatta långa dokument och automatisera kodningsuppgifter till att berätta historier eller skämt under dina kaffepauser!

Inte nog med det, du kan också smidigt integrera denna assistent i ditt arbetsflöde och förvandla vardagliga uppgifter till effektiva och produktiva upplevelser.

Du kan göra allt detta och mycket mer med ChatGPT. 🎉

ChatGPT är ett av de första AI-verktygen som har gjorts allmänt tillgängligt gratis och kan nu utföra en rad olika åtgärder.

Även om vissa användare har uttryckt tvivel om dess effektivitet som verktyg för innehållsskapande – och vissa ser det som ett hot mot originaliteten – har ChatGPT etablerat sig som en allierad för yrkesverksamma inom olika områden. Detta framgår tydligt av de hundratals miljoner som strömmar till webbplatsen varje vecka.

Låt oss titta på olika ChatGPT-tips som hjälper dig att öka din produktivitet.

Vad är ChatGPT?

ChatGPT är en gratis chatbot som bygger på ett AI-system utvecklat av OpenAI. Chatboten baseras på en stor språkmodell, eller LLM, som kan förstå komplexa språkliga uttryck och relationer samt föra en naturlig konversation med användaren.

GPT står för ”Generative Pre-trained Transformer”: Generativ betyder att språkmodellen kan generera sammanhängande innehåll eller nya textutdata baserat på indata; pre-trained betyder att modellen har tränats på en enorm mängd varierande data; transformer avser den neurala nätverksarkitektur som ChatGPT bygger på.

ChatGPT kan förstå och bearbeta naturligt språk genom att använda lager av komplexa regler för att hitta mönster i data och använda dem för att generera svar. Chatboten reagerar också på feedback från användare och kan finjustera sina svar utifrån en specifik konversationssträng.

Terminologin som används för att beskriva AI-tekniken är avancerad, men enkelt uttryckt är ChatGPT utmärkt på att föra människoliknande konversationer och förstå vad du menar.

Här är till exempel hur ChatGPT presenterar sig: ”Hej! Jag är ChatGPT, en chatbot skapad av OpenAI. Jag är här för att göra ditt liv enklare och hjälpa dig att få saker gjorda snabbare. Jag kan hjälpa till med olika uppgifter och ge användbar information. Fråga mig vad som helst eller berätta vad du behöver, så ska vi effektivisera ditt arbete och öka din produktivitet!” 💯

25 ChatGPT-tips för alla användningsområden

Använd ClickUps ChatGPT-promptar för leadgenerering för att få skräddarsydda idéer för målgrupper

Yrkesverksamma över hela världen och inom praktiskt taget alla branscher använder ChatGPT för att förenkla sitt arbete. De använder chatboten för att skriva utkast till e-postmeddelanden, skapa innehåll, brainstorma lösningar, skaffa information, skriva kod och till och med som ett läromedel och en ordbok.

ChatGPT fungerar också som en kompetent och hjälpsam AI-assistent som gör dig mer effektiv och kreativ. Här är 25 ChatGPT-tips för att förbättra produktiviteten och den övergripande arbetsupplevelsen.

1. Behärska konsten att ställa frågor

ChatGPT förlitar sig på tydliga och detaljerade instruktioner för att ge dig ett svar. Dessa instruktioner kallas prompts – och ju bättre prompt, desto mer exakt blir svaret.

Se till att dina ChatGPT-kommandon är tydliga, specifika och har tillräckligt med sammanhang för att verktyget ska kunna förstå dina krav fullt ut. Om dina frågor eller önskemål är komplexa, försök att bryta ner dem i en serie enklare kommandon som leder mot målet.

Att bemästra promptar handlar förstås om att experimentera.

Om du har bråttom gör ClickUps AI-promptmallar det enklare att skapa prompts på ChatGPT. Det finns färdiga prompts för blogginlägg, e-postmeddelanden, produktbeskrivningar, design av användargränssnitt och mycket mer. 👏🏼

2. Skapa scheman automatiskt

Genom att använda ChatGPT som din schemaläggningsassistent kan du planera din dag och vecka på nolltid.

Ange dina prioriteringar och åtgärder, och se hur verktyget ordnar din schemaläggning. Det kan skapa fokuserade block för koncentrerat arbete, lägga in kaffepauser och lägga till påminnelser så att du inte missar dina måltider.

Här är ett exempel på en prompt för att få ut det mesta av detta ChatGPT-tips: ”Skapa ett dagligt schema för en upptagen projektledare, där arbetsuppgifter, möten, träning och personliga ärenden prioriteras samtidigt som tillräcklig tid för pauser och avkoppling säkerställs.”

3. Automatisera repetitiva uppgifter

AI-modeller är utmärkta på att utföra repetitiva uppgifter på egen hand.

Du kan använda ChatGPT för att skapa e-postmallar, sammanfatta långa dokument, skapa presentationer och automatisera projektledningsuppgifter.

Till exempel får projektledare regelbundet meddelanden med statusrapporter för projektrelaterade uppgifter. Projektledarna sammanställer dessa meddelanden, analyserar svaren och sammanfattar sedan framstegen.

ChatGPT hjälper dig att slutföra hela processen på nolltid.

Ange de detaljer som verktyget ska extrahera och beskriv i vilket format du vill ha sammanfattningen. Därefter behöver du bara mata in meddelanden och se hur det genererar perfekta, sammanfattade rapporter.

4. Använd ChatGPT-plugins

Med massor av ChatGPT-plugins tillgängliga för Gmail, Expedia, Zapier och många fler har det blivit enklare än någonsin att automatisera dina arbetsflöden.

Med de olika tillägg som finns tillgängliga för Chrome kan du hitta och boka resebiljetter, använda sammanfattningsverktyg för att extrahera viktiga punkter från PDF-filer, skapa transkriptioner från videor, skriva kod på flera språk och till och med skapa bilder med Canva.

Oavsett om du är författare, utvecklare eller marknadsförare kan ett ChatGPT-plugin hjälpa dig att uppnå mer med mindre ansträngning.

För fler fantastiska AI-verktyg, bläddra igenom den omfattande ClickUp-databasen sorterad efter användningsfall.

5. Låt AI vara din mentor

Förutom att vara en fantastisk assistent är ChatGPT också en bra lärare.

Med förenklade sammanfattningar, förklaringar och studieguider hjälper verktyget dig att förbättra din förståelse av komplexa ämnen inom nästan alla områden.

Här är ett exempel: Om du förbereder dig för en intervju för en tjänst som webbutvecklare kan du använda ChatGPT-prompthacket nedan. Med hjälp av de frågor som genereras kan du utvärdera dina färdigheter och identifiera områden som kan förbättras.

”Skriv övningsfrågor för en kodningsintervju för en frontend-webbutvecklare, med fokus på JavaScript- och HTML/CSS-syntax samt problemlösningstekniker.”

6. Översätt mellan språk

Oavsett om du översätter i jobbet eller på resan, läser en nyhetsartikel på ett främmande språk eller pratar med en vän från ett annat land, låt ChatGPT överbrygga språkbarriären med sitt stöd för över 26 språk.

Prova den här uppmaningen: ”Översätt den här artikeln från franska till engelska och behåll stämningen och tonen.” Eller den här: ”Hur säger man ’Hur mår du?’ på koreanska?”

7. Förbättra dina presentationer

Innan generativ AI fanns tog det timmar att skapa en bra presentation. Du var tvungen att skapa en disposition, lägga till innehåll, tänka ut animationer och övergångar, infoga bilder och justera designen, för att inte tala om att sammanställa talarens anteckningar i slutet.

Det här ChatGPT-prompthacket skapar en presentationsöversikt på nolltid. Och vad mer? Det ger dig även tips på hur du skapar innehåll och designråd.

Här är det: ”Skapa en presentation som sammanfattar målen för hållbar utveckling, med fokus på ansvarsfull produktion och konsumtion. Presentationen är avsedd för en affärspublik och måste lyfta fram praktiska tillämpningar.”

Du kan gå ett steg längre: Ge en detaljerad uppsättning instruktioner, till exempel information om din målgrupp, huvudbudskap, data och statistik, designteman och så vidare. ChatGPT skapar då en omfattande disposition komplett med visuellt tilltalande bilder och bildinnehåll.

8. Skriv kreativt innehåll

Att skapa innehåll har blivit enklare och snabbare tack vare AI-verktyg för skrivande.

Med ChatGPT kan du skapa engagerande innehåll, allt från bloggutkast och pressmeddelanden till presentationsmaterial, inlägg på sociala medier och till och med färdiga artiklar om tankeledarskap. Chatboten är också en utmärkt sparringpartner för att komma på nya ämnen och vinklar som du annars kanske skulle missa. 💡

Prova denna prompt: ”Skriv ett blogginlägg om de fem bästa produktivitetstipsen för upptagna yrkesverksamma, med praktiska steg och exempel från verkligheten.” Med lite trial and error kan du fortsätta att finjustera prompten för att skapa fängslande artiklar i en mängd olika skrivstilar.

9. Brainstorma och förfina idéer

Du kan be ChatGPT att generera flera kreativa koncept, vart och ett med sina styrkor och svagheter. Du kan sedan förfina och iterera dessa idéer tills du hittar en som passar perfekt med din vision och dina mål.

Du kan till exempel be verktyget att ”komma med 10 kreativa idéer för produktlansering av en ny serie hållbara modeaccessoarer riktade till miljömedvetna millenniegenerationens konsumenter.”

När du har listan kan du använda en andra prompt: ”Rangordna idéerna från de mest lovande och genomförbara till de minst lovande, med tanke på att vi är ett team på [x] personer och har en lanseringsbudget på [y] dollar.”

Välj sedan de som bäst passar dina behov.

10. Ändra ton och komplexitet

När det gäller kommunikation är hur du säger saker lika viktigt som (om inte viktigare än) vad du säger.

Tonfallet kan vara avgörande för relationer – både personliga och professionella.

Lyckligtvis kan du med ChatGPT skapa övertygande kommunikation i rätt ton om nästan vilket ämne som helst.

Här är ett av de bästa ChatGPT-tipsen för att lyckas med detta. När du har genererat ditt meddelande, e-post eller till och med en fullfjädrad artikel, anpassa tonen och komplexiteten efter målgruppen/mottagaren. Till exempel: ”Gör tonen i meddelandet mer formell, artig och uppskattande.” Eller: ”Använd en annan ton för att göra detta blogginlägg mer konversationsinriktat, vänligt och engagerande. Undvik jargong och använd ett enkelt, vardagligt språk.”

Med omformuleringsfunktioner kan du skriva om stora mängder innehåll så att det passar just din ton

ChatGPT är särskilt användbart för att skapa kommunikation på arbetsplatsen, såsom e-postmeddelanden, memon, instruktioner och rapporter med rätt röst och ton.

11. Skapa fängslande manus

Oavsett om du skapar en TV-reklam, en reel för Instagram, ett podcastmanus eller en video till din webbplats kan ChatGPT fungera som en kreativ partner som genererar en engagerande berättelse och ett manus som håller din publik fängslad från första stund!

Prova till exempel kommandot ”Skriv ett manus till en 15 sekunder lång reklamfilm för en ny serie desinfektionsmedel, med fokus på deras sammansättning och prisvärdhet.”

Du kan behöva ange detaljer, såsom produktspecifikationer och annonsformat, för att verktyget ska kunna skapa ett skräddarsytt manus.

12. Skapa bilder och illustrationer

Även om den kostnadsfria versionen av ChatGPT inte erbjuder verktyg för bildskapande, kan du skapa levande bilder och konstverk genom att integrera premiumversionen (ChatGPT-4) med DALL-E 3.

Genom att ge AI-modellen en beskrivning eller detaljer om ditt koncept kan du översätta bilder från ditt huvud till skärmen. Skriv till exempel in ”Rita ett fantastiskt landskap med flytande öar och frodig flora” för att se hur ChatGPT förvandlar ord till fängslande bilder.

Du kan redigera bilden ytterligare med textbaserade instruktioner, till exempel ”Lägg till rubriken ’Besök Bahamas’ i relief i bildens bakgrund.”

13. Gör sökordsanalys

Öka räckvidden för ditt innehåll med AI:s förmåga att stärka dina SEO-insatser.

Mata in dina målnyckelord eller ämnen i ChatGPT, så ger det dig en omfattande lista med relaterade nyckelord, inklusive långsvansade och högvolymiga alternativ.

Du kan också be ChatGPT att identifiera populära sökord och undersöka sökintentionen för att säkerställa att ditt innehåll stämmer överens med vad läsarna letar efter.

14. Hitta rätt formel i kalkylbladet

Detta ChatGPT-tips sparar dig värdefulla minuter och mycket tankearbete när du bearbetar data i kalkylblad. Oavsett om det är MS Excel eller Google Sheets kan du använda ChatGPT för att hitta formler och lära dig hur du använder dem.

Förklara bara din analysuppgift eller specifika beräkningskrav, så identifierar verktyget rätt formel och ger steg-för-steg-instruktioner.

Här är ett exempel på en sådan uppmaning: ”I mitt kalkylblad behöver jag beräkna de genomsnittliga försäljningssiffrorna för varje produktkategori. Det finns tre produktkategorier och cirka 1000 rader med försäljningssiffror. Hjälp mig att hitta rätt formel och visa mig hur jag använder den.”

15. Få tillgång till en utmärkt alternativ sökmotor

Letar du efter svar på en komplex fråga? Trött på att bläddra igenom långa blogginlägg där det tar en evighet att hitta svaren?

ChatGPT kan identifiera din avsikt och sammanställa information från flera källor för att omedelbart leverera skräddarsydda svar. Det sparar inte bara tid utan anpassar också resultaten och delar endast relevant information, till skillnad från konventionella sökmotorer som Bing eller Google.

16. Gör en analys av affärstrender

Använd AI för dataanalys för att få insikter om affärstrender.

Du behöver bara förse ChatGPT med relevant organisations- eller branschdata, såsom marknadsrapporter, finansiella rapporter och kundfeedback. Chatboten kommer att identifiera mönster, trender och nya möjligheter.

Med rätt uppmaning kan ChatGPT också ge skräddarsydda rekommendationer och hitta lösningar på specifika problem. 🙌🏼

17. Gör en sentimentanalys

Vill du förstå kundernas feedback på ett ögonblick? Det är möjligt med hjälp av AI-driven sentimentanalys.

Allt du behöver göra är att mata in data i form av kundrecensioner, kommentarer på sociala medier eller andra former av kundfeedback.

Verktyget identifierar och dokumenterar kundernas övergripande stämning (positiv, neutral eller negativ), kategoriserar feedbacken efter tema och extraherar nyckelpunkter. Detta ChatGPT-tips är särskilt användbart för företag som behöver bearbeta mindre mängder kunddata.

18. Skumma igenom och hämta information

Förvandla passiva data i dina filer till mycket interaktiva resurser med ChatGPT-plugins!

Använd till exempel AskYourPDF tillsammans med ChatGPT för att analysera innehållet i vilken fil som helst, få svar på dina frågor och extrahera sammanfattningar.

Sammanfatta långa kommentartrådar direkt med ett klick med hjälp av ClickUp AI

Även utan plugins kan du be GPT att extrahera specifik information från en textkälla.

Använd detta GPT-prompt-tips: Skriv prompten ”Extrahera och lista viktig faktainformation från den här artikeln” och klistra sedan in artikelns innehåll i textrutan.

19. Sammanfatta videor utifrån ett transkript

Förutom filer låter ChatGPT även användare extrahera viktig känslig information från långa videor genom att sammanfatta transkriptionerna.

Detta är särskilt användbart om du vill utvinna insikter från mötesprotokoll, föreläsningar och affärspresentationer. Precis som med textfilerna anger du en prompt där du ber GPT att extrahera nyckelinformationen från videotranskriptet.

20. Skriv kod

AI är en game changer när det gäller att skriva kod. Oavsett om du är nybörjare eller expert på kodning behöver du bara beskriva vad din kod ska göra, vilket språk du vill använda och vilka specifika egenskaper och funktioner du behöver – så börjar ChatGPT skapa kod som du sedan kan implementera.

Du behöver bara se till att instruktionen är specifik och logisk. 🖥️

Här är ett bra exempel: ”Skapa en Python-funktion som tar en sträng som indata och returnerar antalet unika ord i strängen. Bortse från skiftlägeskänslighet och betrakta ord som enheter separerade med mellanslag.”

21. Felsök kod

När du skapar komplex kod kan du ofta stöta på några svårfångade fel. ChatGPT gör det enkelt att lösa dessa fel genom att tillhandahålla ett konversationsgränssnitt för att identifiera och åtgärda kodfel.

Ge bara ChatGPT ditt kodavsnitt eller en beskrivning av felet, så analyserar verktyget koden, identifierar orsaken till problemet, ger feedback och föreslår möjliga lösningar. 📈

Förbättra kodens läsbarhet och underhållsbarhet genom att använda ChatGPT för att generera kommentarer till din kod.

Mata in ditt kodavsnitt eller en detaljerad beskrivning av kodens syfte och funktionalitet, så kommer verktyget att skapa informativa kommentarer som förklarar kodens logik, struktur och avsikt.

23. Konfigurera IT-infrastrukturen effektivt

På små företag får medarbetarna ofta i uppgift att själva sätta upp IT-infrastrukturen. Nu kan du be ChatGPT att effektivisera denna process, vilket säkerställer en smidig och effektiv övergång.

Genom att erbjuda omfattande vägledning och hjälp med problemlösning kan ChatGPT förenkla den komplexa uppgiften att planera, utforma, driftsätta, konfigurera och felsöka hårdvara, mjukvara och nätverkskomponenter.

24. Underhållning under kaffepausen

Det är inte bara arbete utan också lek! Du kan använda ChatGPT för skojs skull också. Och finns det något bättre tillfälle än kaffepausen?

Med rätt uppmaning presenterar verktyget personliga frågesporter, gåtor och andra interaktiva utmaningar. Du kan till och med spela spel som schack och tre i rad. Äntligen några bra alternativ till att scrolla bort våra liv!

Om du är en ivrig läsare kan du använda ChatGPT-prompt-tips för att skapa dina egna noveller som går snabbt att läsa. Det bästa av allt? Du får välja genre (och karaktärernas öde)! 💫

25. Motivera dig själv

Alla känner sig lite nere på måndagar någon gång. Och för dem som jobbar med kundkontakt är det helt naturligt att känna en viss oro innan man ska ringa ett samtal eller gå på ett möte!

Använd ChatGPT AI som din motivationsguru och bekämpa produktivitetshinder.

Här är ett enkelt ChatGPT-tips: ”Jag känner mig omotiverad att börja dagen. Dela gärna några motiverande citat och berättelser som hjälper mig att komma igång.”

Använd bara en variant av denna prompt och uttryck dina mål, utmaningar och ambitioner. Chatboten kommer att generera personlig uppmuntran, skräddarsydda förslag, tips, tricks och inspirerande berättelser för att hålla dig motiverad.

Så du ser, det finns inga gränser för vad du kan göra med ChatGPT. Allt du behöver är några bra tips för att komma igång.

Begränsningar vid användning av ChatGPT

Även om ChatGPT erbjuder många stora fördelar måste man också vara medveten om dess begränsningar och potentiella nackdelar.

Begränsad kontroll över genererat innehåll : ChatGPT:s förmåga att generera människoliknande text kommer från dess träning på en enorm dataset med text och kod. Denna dataset kan innehålla fördomar, felaktigheter eller till och med stötande innehåll. Som ett resultat kan den genererade texten återspegla dessa fördomar eller innehålla felaktig eller stötande information

Etiska farhågor : Förmågan att skapa realistisk och övertygande text väcker farhågor om risken för spridning av felaktig information. Till exempel skulle illvilliga aktörer kunna använda ChatGPT för att skriva falska nyhetsartiklar och inlägg på sociala medier eller utforma hela webbplatser. Detta gör det svårt att skilja mellan äkta och falskt innehåll

Brist på emotionell intelligens : ChatGPT kan inte förstå eller reagera på mänskliga känslor. Detta kan leda till missförstånd och frustration, eftersom användare kan förvänta sig att ChatGPT ska visa empati för deras känslor eller ge emotionellt stöd

Sekretess- och säkerhetsfrågor: ChatGPT samlar in information från sina användare, inklusive deras interaktioner med modellen och de uppmaningar de ger. Många har uttryckt oro för att dessa data kan användas för att identifiera användare, spåra deras beteende eller rikta personlig reklam mot dem

Det är viktigt att vara medveten om dessa integritetsfrågor och att använda ChatGPT på ett ansvarsfullt sätt.

Slutligen, även om ChatGPT kan generera kreativa idéer, kan det inte ersätta mänsklig kreativitet och originalitet.

📮 ClickUp Insight: 88 % av de som svarade på vår undersökning använder AI för sina personliga uppgifter, men över 50 % drar sig för att använda det på jobbet. De tre största hindren? Brist på smidig integration, kunskapsluckor eller säkerhetsfarhågor. Men tänk om AI redan är inbyggt i din arbetsplats och är säkert? ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, gör detta till verklighet. Den förstår frågor i vardagligt språk och löser alla tre vanliga farhågor kring AI-användning samtidigt som den kopplar samman din chatt, dina uppgifter, dokument och kunskap över hela arbetsplatsen. Hitta svar och insikter med ett enda klick!

Möt ClickUp: Det bästa ChatGPT-alternativet som hjälper dig i arbetet

Visst, ChatGPT kan göra mycket, men om du vill ha mer finns det ett brett utbud av alternativa ChatGPT-tjänster tillgängliga. Om du vill ha en allt-i-ett-lösning har vi svaret!

Skapa innehåll och idéer med ClickUp AI

ClickUp AI kan hjälpa dig att leda ditt team, främja bättre kommunikation, automatisera uppgifter, hålla dina projekt på rätt spår och vara till hjälp på många olika sätt.

Använd AI-skrivassistenten i ClickUp för att skapa blogginlägg, brainstorma idéer, skriva e-postmeddelanden och mycket mer

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som använder artificiell intelligens för att öka din effektivitet. Tänk på ClickUp som din personliga produktivitetsassistent som automatiserar repetitiva uppgifter, såsom att boka möten, skicka påminnelser och skapa rapporter.

Med ClickUp AI kan yrkesverksamma i olika roller få jobbet gjort snabbt. Marknadsförare kan till exempel skriva in några snabba uppmaningar och generera webbtexter som konverterar. På samma sätt kan en driftschef sätta ihop en SOP utan att svettas.

Kombinera ClickUp AI med de hundratals mallar som finns tillgängliga för att få ut det mesta av plattformen. Det finns en mall för praktiskt taget alla användningsfall inom marknadsföring, drift, produktledning och mycket mer.

Dessutom lämnar dina personuppgifter aldrig plattformen – dina data är skyddade och din integritet bevaras. 🙌🏼

ClickUp Brain Max: Voice-First AI för snabbare uppmaningar och arbetsflödesutförande

Om ChatGPT hjälper dig att experimentera med promptar, tar ClickUp Brain Max bort tangentbordet ur ekvationen.

Brain Max är en AI-assistent för tal-till-text på datorn som är inbyggd direkt i ClickUp. Istället för att skriva varje instruktion kan du diktera uppmaningar, negativa uppmaningar eller till och med mötesanteckningar utan att använda händerna. Brain Max omvandlar omedelbart din röst till strukturerad text som läggs in i uppgifter, dokument eller kommentarer.

Brain Max Talk to Text

Det innebär att du kan brainstorma bloggämnen, finjustera frågor eller logga projektuppdateringar i talhastighet – samtidigt som du håller dig i flödet.

💡 Varför Brain Max ökar produktiviteten mer än ChatGPT:

Diktatera istället för att skriva: Säg kommandon eller instruktioner så att AI kan omvandla dem till professionell text

Arbetsflödesanpassat: Kopplas direkt till uppgifter, dokument och instrumentpaneler i ClickUp, vilket gör resultaten användbara – inte isolerad text

Kontextuell AI: Känner igen @-nämningar, länkade dokument och projektkontext så att dina anteckningar och uppmaningar smälter in sömlöst i din arbetsmiljö

Snabbare iterationer: Perfekt för kreatörer och team som experimenterar med flera olika promptvarianter – säg bara till om ändringarna istället för att skriva om dem

För alla som jonglerar med innehållsskapande, uppdateringar av uppgifter eller realtidsutveckling av promptar överbryggar Brain Max klyftan mellan idéer och genomförande snabbare än vad man någonsin skulle kunna göra genom att skriva.

Samarbete och automatisering i realtid i ClickUp

ClickUp-gränssnittet är utformat för att samla teamet på ett och samma ställe. Istället för att jonglera med flera appar kan du brainstorma, planera och genomföra direkt i ClickUp.

Med ClickUp Chat i realtid kan teammedlemmar diskutera uppdateringar utan att byta plattform. ClickUp Docs låter dig redigera dokument tillsammans live, bädda in uppgifter eller dashboards direkt i dem och lämna kommentarer direkt i texten för snabb feedback. Lägg till projektspecifika dashboards så får ditt team en centraliserad hubb där konversationer, dokumentation och genomförande flyter samman.

ClickUp anpassar sig också efter hur ditt team arbetar bäst. Plattformen lär sig dina preferenser, visar relevanta förslag och rekommenderar till och med hjälpsamma ClickUp-automatiseringar – som att omvandla kommentarer till uppgifter eller tagga rätt personer – så att samarbetet känns naturligt, inte påtvingat.

Skalera personaliseringen med fördefinierade uppmaningar

Använd ClickUps ChatGPT-promptar för leadgenerering för att få skräddarsydda idéer för målgrupper

ClickUp har också ett bibliotek med färdiga frågor som är utformade för att skapa naturliga konversationer, anpassade efter ditt varumärkes röst och skräddarsydda för enskilda målgrupper. Det analyserar användardata och köpsignaler för att anpassa varje interaktion.

Med dess hjälp kan du bygga förtroende och upptäcka kundernas behov genom ett naturligt dialogflöde, överträffa förväntningarna och skapa varaktig lojalitet.

Är du redo att uppleva ett verktyg som hjälper dig att snabbt beta av dina uppgifter?

Kom igång med ClickUp redan idag!