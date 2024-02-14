De 10 bästa ifyllningsbara Excel-formulärmallarna för uppgifter och projekt

En Excel-formulärmall är en enorm hjälp för upptagna projektledare och yrkesverksamma.

En lämplig ifyllbar Excel-formulärmall gör det enkelt att samla in information i ett standardiserat format och dela den med dina intressenter och kollegor.

Oavsett om du vill samla in feedback från kunder, göra kundundersökningar eller effektivisera jobbansökningar kan du komma igång direkt med Excel-formulär.

Vi har samlat de bästa Excel-mallarna för att spara tid och pengar åt dig. Och om du är en avancerad användare som vill göra mer har vi alternativa formulärmallar i Excel som tar dig till nästa nivå.

Låt oss sätta igång.

Vad är en Excel-formulärmall?

En Excel-formulärmall är ett verktyg för datainsamling med en strukturerad layout för att mata in och organisera data i Microsoft Excel. Designen gör det möjligt att förenkla datainmatningen och säkerställa enhetlighet i informationsformatet.

Som projektledare är det enkelt att anpassa det färdiga formuläret efter dina specifika behov och använda färdiga Excel-formulärmallar för att samordna teammedlemmarna i projektet och dela framstegen med intressenterna.

Skapa anpassade budgetar, fakturor, scheman, planerare för ekonomihantering, projektuppföljare och kalendrar med anpassningsbara Excel-mallar. De inbyggda formlerna, datavalideringen och formateringen gör det enkelt för användarna att mata in information och analysera data.

Anpassa och dela Excel-formulärmallarna efter ditt användningsfall, så slipper du börja om från början varje gång. Allt du behöver göra är att fylla i mallen med dina data och skicka den till rätt personer.

5 Excel-formulärmallar

Här är de kostnadsfria Excel-mallarna som hjälper dig att komma igång med ditt arbete när du behöver bearbeta siffror eller data.

1. Gratis enkel beställningsmall

Den nybörjarvänliga ordermallen effektiviserar din orderprocess utifrån dina specifika behov, oavsett om du beställer produkter eller uppfyller kundkrav.

Automatisera datainsamlingen med detta personliga formulär för datainmatning så att du kan ägna mer tid åt att öka dina intäkter och få fler beställningar.

2. Undersökning om nya produkter

Få värdefull information från dina potentiella köpare och befintliga kunder med hjälp av denna Excel-kalkylbladsmall.

De rekommenderade frågorna är en bra utgångspunkt när du har fullt upp. Lägg till dina enkätfrågor, anpassa texten och bilderna och publicera mallen för enkäter om nya produkter var som helst på några minuter.

3. Mall för utgiftsformulär

Utgiftsrapportering är en viktig del av alla företag, eftersom det hjälper dig att hålla koll på dina konton. Men att göra dessa rapporter manuellt tar mycket tid.

Med MS Forms mall för utgiftshantering blir det enkelt att spåra och rapportera utgifter. Förenkla utgiftsrapporteringen för dina anställda med denna kostnadsfria Excel-mall med ett rent design och lättläst format.

Bonus: Hur man skapar ett ifyllningsbart formulär i Google Docs!

4. Enkät för planering av teamevenemang

Du behöver en mängd data och mätvärden för att skapa en minnesvärd upplevelse, oavsett om du organiserar en teamutflykt eller en konferens för dina CXO:er.

Samla all relevant information om talarna och deltagarna med hjälp av enkäten Team Event Planning Forms Template. Ställ olika frågor, till exempel flervalsfrågor, betygsfrågor och frågor med Likert-skala, så att respondenterna inte tröttnar på att svara på frågorna.

5. Mall för inköpsorder

En lämplig mall för inköpsorder förenklar dina inköpsprocesser, minskar risken för fel och sparar dig det tråkiga arbetet med manuell datainmatning.

Oavsett om du är en småföretagare som kämpar för att ta dig fram eller en etablerad leverantör som vill förbättra produktiviteten, hjälper denna kostnadsfria Excel-mall dig att hantera inköp, spåra utgifter och upprätthålla en tydlig kommunikation mellan din köpare och leverantör.

Begränsningar vid användning av Excel-formulärmallar

I en värld där affärstransaktioner blir mer digitala för varje dag har Excel-formulär varit långsamma att hänga med.

De gör datainsamling och datainmatning till en enkel och bekväm process om du tidigare har gjort allt manuellt, men de har betydande begränsningar.

Begränsningar för fält

Excel-formulär för datainmatning tillåter endast 32 fält. Du behöver ett alternativ till Excel om du har stora mängder komplexa data som ska delas upp i flera kategorier och underkategorier.

Begränsade samarbetsfunktioner

När du har skapat ett Excel-formulär och vill samarbeta med dina teammedlemmar finns det vissa begränsningar för gemensamt författande. Till exempel stöder formaten .xlsm, .xlsx och .xlsb gemensamt författande, men om du arbetar med formatet .csv eller .xls måste du först uppdatera filen till en kompatibel typ.

Idealt sett bör en bra mall för kalkylblad göra det möjligt att se när en teammedlem redigerar den i realtid, vilket är vad Excel-alternativ som Google Sheets tillåter. På så sätt behöver du inte följa upp med frågor som ”Är det klart?”.

Brist på integrationer

Microsoft Excel-mallar är effektiva om du använder Microsoft 365-produktsviten. Integration med andra system, såsom CRM, kontohantering eller projektledning, är dock komplicerat och kostsamt och kräver både tid och ekonomiska resurser.

10 alternativa Excel-formulärmallar

Din sökning efter ett kraftfullt alternativ till ifyllbara Excel-formulärmallar slutar här på ClickUp.

ClickUp-mallar hjälper dig att övervinna flera begränsningar i Excel-formulär, inklusive följande.

Anpassa tabell- och kolumnvyerna

Samarbeta med teammedlemmarna på formulären via ClickUp-arbetsytan

Genom att bädda in formulärmallen i olika kanaler får du högre svarsfrekvens på enkäter.

Här är våra favoritmallar för ClickUp-formulär som uppfyller dina behov, oavsett vilken bransch du arbetar inom.

1. ClickUp-formulärmall

En väl utformad formulärmall förenklar insamlingen av information från kunder, anställda och andra intressenter. För en chef som har många uppgifter förbättrar det datans noggrannhet och konsistens genom att tillhandahålla ett enhetligt format för datainsamling för alla användare. Detta sparar dig besväret med att sammanställa olika dataformat från flera källor.

Låt oss anta att du är projektledare på ett mjukvaruföretag och vill effektivisera processen för rapportering av buggar. ClickUps formulärmall har en uppsättning fördefinierade fält och alternativ som förhindrar dubbla inmatningar och säkerställer att du samlar in all viktig information i ett standardformat.

Till skillnad från Excel-kalkylbladsmallar med begränsade inbäddningsfunktioner kan du dela ClickUps formulärmallar på din webbplats, i din programvara och i andra kommunikationskanaler.

Projektledare granskar sedan svaren och tilldelar dem till relevanta teammedlemmar för lösning, vilket gör det till ett kraftfullt alternativ till Excel.

2. ClickUp Creative Request Form

Ladda ner den här mallen ClickUp Creative Request Form

ClickUps kreativa förfrågningsformulär är en räddning för designers, marknadsföringsteam, projektledare och intressenter, eftersom det hjälper alla att hantera sitt arbete bättre, kommunicera effektivt och få reda på alla projektdetaljer.

Kreativa projekt är knepiga – du måste se till att de håller rätt kurs, men vill inte strukturera dem så att de blir formella. Med lika stort fokus på kreativitet och struktur ger kreativa förfrågningsmallar ansvarighet och konsekvens genom hela projektet.

Den fria, anpassningsbara mallen har anpassade statusar som Klar, Levererad, Godkänd, För revidering och Pågående för att spåra framstegen för varje kreativ förfrågan.

ClickUp har också ett bibliotek med mallar för designers och kreativa team som kan skapa designarbetsflöden anpassade efter din designprocess.

Dela din designbrief offentligt eller privat via en enkel länk i ClickUp Docs

När det gäller funktioner är ClickUp Docs din ideala dokumentredigerare för att skriva kreativa förfrågningsmallar som intressenterna förstår utan att behöva en genomgång från projektledaren.

För byråer: integrera denna mall med klientportalprogramvaran så att dina kunder kan se statusen för sina förfrågningar.

3. ClickUp-förfrågningsformulärmall

Begäranformulär skapar en formell process för att samla in korrekt information från anställda och organisera förfrågningar från alla avdelningar på ett ställe.

ClickUps förfrågningsformulärmall spårar förfrågningar noggrant och minskar handläggningstiden och kostnaderna så att du får rätt information.

Anta att du är projektledare på ett byggföretag. Använd denna kostnadsfria förfrågningsmall för att organisera information, registrera viktiga projektdetaljer, start- och slutdatum, avtalsvillkor, nödvändigt material och kontaktuppgifter till leverantörer.

I branscher som byggbranschen, där missade deadlines kan leda till kostnadsöverskridanden, kan du med Gantt-diagram och Kanban-vy spåra framstegen för varje förfrågan och visualisera arbetsflödet.

Det bästa är att Milestones i ClickUp håller alla fokuserade på de viktigaste målen. Teammedlemmarna ser hur beroende uppgifter hänger samman med större projektmål.

Omvandla dina viktigaste uppgifter till milstolpar för att skapa en visuell representation av framstegen i dina projekt

Excel-formulärmallar låter dig skapa anpassade fält, men de saknar den omfattande integration som ClickUp erbjuder för smidig dataöverföring mellan tredjeparts affärssystem, såsom programvara för driftshantering, programvara för personalhantering och dina projektledningsverktyg.

Med ClickUps kontaktformulärmall kan du skapa och anpassa dina kontaktformulär på några minuter. Alla dina kundförfrågningar samlas på ett centralt ställe, vilket gör det enkelt för dig att följa deras framsteg.

Den fördefinierade formulärmallen samlar in kunddata och lagrar den i en central databas för snabb åtkomst när du vill samla in värdefull kundfeedback genom enkäter och omröstningar.

Låt oss anta att din produktchef undersöker användarnas åsikter om freemium-funktionerna. När du har fastställt projektmålen (förbättra användarupplevelsen eller lansera funktioner) skickar du denna formulärmall via e-post till respondenterna.

Det bästa är att den kostnadsfria ClickUp-mallen synkroniseras med besökarens webbläsares autofyllningsfunktion, vilket gör att de kan fylla i formuläret med minimal ansträngning.

Produktchefer analyserar och övervakar sedan svaren och uppdaterar status för att informera intressenterna om framstegen.

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för kundkontaktformulär

Har du någonsin varit i en situation där du missat en viktig kunduppföljning eftersom du inte kunde hitta kundens kontaktuppgifter i oorganiserade kalkylblad eller långa e-posttrådar?

Om svaret är ja, lyssna noga.

Med ClickUps mall för kundkontaktformulär kan du skapa ditt eget kontaktformulär på några minuter. Hantera alla dina viktiga kontakter, kundförfrågningar och relaterad information på ett och samma ställe – för att ge dem bästa möjliga service – allt från ClickUp.

Dessutom kan dina kunder skicka känslig information på ett säkert sätt, vilket stärker deras förtroende för ditt företag.

När du har integrerat formulärmallen på din webbplats eller andra kanaler kan du använda ClickUps över 100 automatiseringsalternativ för att skicka ett automatiskt svar till personer som fyller i formuläret. Vad kan vara bättre än att låta dem veta att du snart kommer att höra av dig?

MS Forms saknar omfattande integrationer, så du kan inte skicka automatiska svar som bekräftar att du har mottagit kontaktinformationen.

6. ClickUp-mall för jobbansökningsformulär

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för jobbansökningsformulär

Ansökningsprocessen är överväldigande för både anställda och sökande. Att samla in all nödvändig information om potentiella anställda med hjälp av en ansökningsmall är ett tidsbesparande tillvägagångssätt.

ClickUps mall för jobbansökningsformulär effektiviserar insamlingen av all information du behöver från jobbsökande, inklusive personuppgifter, utbildningsbakgrund och anställningshistorik.

Mallen har två syften: rekryteringsavdelningen spårar och lagrar sökandes uppgifter på ett ställe, samtidigt som potentiella kandidater får en lättanvänd onlineplattform för att skicka in sina uppgifter.

Skapa och uppdatera statusar direkt för flerstegsprocesser som rekrytering med ClickUps Board View. För att justera prioriteringar drar du bara och släpper uppgifter till dina anpassade statusar eller flyttar dem uppåt eller nedåt.

En extra fördel med att använda ClickUp-mallen för jobbansökningar är att den kan integreras med andra mallar, till exempel mallar för löneadministration. Detta gör det enkelt för HR-avdelningen att snabbare lägga till utvalda kandidater i sitt system.

7. ClickUp-rapportformulärmall

Oavsett om det är kundtjänstavdelningen som spårar användarfeedback eller marknadsföringsteamet som övervakar kampanjernas resultat, är rapporter avgörande för organisationer. Tänk dig hur mycket tid ditt team sparar med färdiga, lättifyllda mallar för att samla in nödvändiga data.

ClickUps rapportformulärmall gör det möjligt för alla avdelningar att samla in data på ett enhetligt sätt och organisera rapporter i anpassade fält för snabb sortering och analys. För avancerade användare spårar anpassade fält viktiga datapunkter, drar slutsatser och visualiserar dem i ett lättförståeligt format.

Mallen innehåller anpassade vyer, vilket är särskilt användbart för chefer som har överblick över flera projekt och vill se framstegen på ett ögonblick. Den innehåller Gant-diagram, listvy, arbetsbelastning och rapportspårning. Den visuella karaktären gör det möjligt att kommunicera en översikt över det pågående arbetet.

Mallen för resursanvändning ger till exempel en översiktlig bild av de resurser som tilldelats alla projekt och team. Om du behöver mer resurser för ett viktigt projekt kan du när som helst skicka dessa uppgifter som en ifyllbar formulärmall till berörda parter för godkännande.

8. Mall för ClickUp-medlemsformulär

Ladda ner den här mallen Mall för ClickUp-medlemsformulär

Om du driver en privat community där medlemmarna ansluter sig för att lära sig, nätverka och dela kunskap, kan ett medlemsformulär samla in ansökningar och hantera onboarding-flödet.

ClickUps mall för medlemsformulär underlättar onboarding för samhällsbaserade organisationer. Denna fördefinierade mall eliminerar behovet av att manuellt skapa formulär för varje ny användare. Spara tid och resurser så att du kan fokusera på att hantera relationerna med alla dina medlemmar.

Och det är bara början. För betalda medlemskap, inkludera information om hur man betalar för medlemskapet. Inkludera länken till din onlinebetalningsgateway i formuläret.

Skapa en kodfri databas över medlemmar för att koppla samman uppgifter, dokument och beroenden och koppla kunder till order med tabellvyn.

Slutligen kan teamen med hjälp av medlemsprocessen kartlägga stegen i ansökningsprocessen och hålla koll på framstegen.

9. Mall för registreringsformulär för ClickUp

Låt oss anta att du är evenemangsarrangör för ett nystartat företag som anordnar en konferens i slutet av året för branschledare. Att hantera all information om deltagarna i kalkylblad är tidskrävande och felbenäget, och uppgifterna uppdateras inte automatiskt. Du lägger mer tid på att fylla i detaljer i kolumnerna, vilket lämnar lite utrymme för andra viktiga uppgifter.

Det är där ClickUp-registreringsformuläret kommer in för att hjälpa alla att hålla sig uppdaterade, samla in information från gäster och effektivisera datainmatningen.

Mallen har fält för antalet deltagare, deras kontaktuppgifter och bokningsinformation, såsom in- och utcheckningsdatum och hotell. Andra teammedlemmar kan samarbeta, lägga till anteckningar och att göra-listor, visa uppgifterna efter prioritet och lägga till deluppgifter för att anpassa mallen.

För en analys efter evenemanget kan du använda mallen för närvarolista för att spåra vilka gäster som deltog i evenemanget.

ClickUps automatiseringsalternativ går ett steg längre genom att låta dig ställa in automatisk utskick av e-postmeddelanden när någon fyller i formuläret. Följ snabbt upp med ytterligare frågor eller ge information relaterad till händelsen.

10. Mall för utvärderingsformulär från ClickUp

Du måste samla in användbar feedback för att sätta upp uppnåbara mål och hålla dina anställda engagerade och proaktiva. Det visar att du är uppmärksam och bryr dig om dina anställdas utveckling. Ännu viktigare är att det hjälper dem att förstå vilka områden som behöver förbättras och vilka deras styrkor är.

Men vi förstår – att genomföra utvärderingar är överväldigande. Oroa dig inte, vi har en lösning för dig. ClickUps utvärderingsformulärmall gör det möjligt för chefer att mäta prestationer och ge feedback till anställda.

Varför ska du använda den här mallen för att samla in data? Den skapar enhetlighet mellan avdelningarna genom att använda samma kriterier och frågor för alla utvärderingar. Det bästa är att du betygsätter medarbetarna utifrån objektiva kriterier, inte subjektiva bedömningar.

Det positiva är att du inte behöver förlita dig på årliga utvärderingar för att utvärdera medarbetarna grundligt. Din utvärderingsperiod kan variera beroende på organisationen, från kvartalsvisa, halvårsvisa eller rollbaserade utvärderingar. Spåra och övervaka medarbetarnas framsteg för att få ut det bästa av dem.

Med uppgifter som utmärkelser och milstolpar, tekniska färdigheter, totalt antal arbetade timmar, pågående och slutförda uppgifter samt områden som kan förbättras underlättar denna mall effektiv kommunikation mellan chefer och deras direktunderställda.

Säg adjö till ifyllbara Excel-formulärmallar baserade på kalkylblad

ClickUp-formulärmallar är ett kraftfullt Excel-alternativ för nästa generations projektledare. De går utöver de grundläggande kalkylbladsformulären och ger dig en digital hubb för alla dina mallar.

Konfigurera de färdiga formulärmallarna på några minuter för att börja samla in feedback internt från anställda eller externt från kunder och leverantörer. Se och spåra svaren i flera vyer och analysera data visuellt för effektiv beslutsfattande.

För att skapa din första mall för enkäter, registrera dig gratis på ClickUp.