10 bygghanteringsprogram för småföretag 2025

Rätt programvara gör hela skillnaden när det gäller dina teammedlemmars förmåga att fokusera på sina roller, förenkla enkla uppgifter och hantera sin tid. Detta gäller särskilt inom byggbranschen, där det är avgörande att optimera ditt teams talanger i byggprojekt på fältet.

Det finns massor av verktyg som kan hjälpa dig med denna utmaning, men många är utformade för stora företag med djupa fickor. Lösningen? Byggprojektledningsprogramvara som skapats med småföretag i åtanke. Ett lika kraftfullt verktyg som är skräddarsytt efter dina behov, mål och budget.

För att hjälpa dig att uppnå bästa resultat snabbare har vi sammanställt en lista över de bästa lösningarna för småföretag som söker rätt byggprojektledningsprogramvara. Vi jämför viktiga funktioner, begränsningar, priser, recensioner och mer för att hjälpa dig att fatta det mest välgrundade beslutet för ditt småföretags behov. ?

Vad är bygghanteringsprogramvara för småföretag?

Bygghanteringsprogram är alla verktyg eller appar som gör det möjligt för team att förstå sina mål, tidsplaner, deadlines och krav. Dessa appar använder populära projektledningsfunktioner (som du kanske redan känner till och uppskattar) för att säkerställa att teamen har rätt budget, resurser och material till hands.

De bästa bygghanteringsverktygen ger projektledare en samarbetsplattform att arbeta från när de är på resande fot – en onlineplattform för att övervaka affärsprocesser, säkerhet, budgetar, rapportering och kundkommunikation. Att införa denna programvara bör göra arbetslivet betydligt enklare för din byggprojektledare och vara den mest effektiva lösningen för att förenkla processer och effektivisera arbetsflöden för en bättre team- och kundupplevelse överlag.

Vad ska du leta efter i bygghanteringsprogram för småföretag?

Det finns massor av alternativ att välja mellan när det gäller programvara för byggprojektledning – även för småföretag. Vissa verktyg är mycket anpassningsbara och kan anpassas till alla byggprojekt, medan andra är skräddarsydda för ett specifikt syfte eller affärsbehov – som programvara för orderhantering eller programvara för tidrapportering inom byggbranschen.

När du jämför olika alternativ bör du tänka på följande:

Viktiga funktioner : Har programvaran rätt funktioner? Överträffar den dina förväntningar?

Funktionalitet : Uppfyller den ditt behov, till exempel Uppfyller den ditt behov, till exempel inköpshantering eller produktionsplanering

Visningar: Kan du visa och organisera dina projekt på det sätt som passar dig bäst?

Anpassning: Kan du anpassa programvaran efter dina behov?

Användarvänlighet: Är det ett användarvänligt program? Kan hela ditt team lära sig det snabbt?

Pris : Är programvaran prisvärd? Blir kostnaden oöverkomlig när du skalar upp?

Support: Kan du enkelt kontakta supportteamet när du behöver det?

Betyg och recensioner: Vad säger andra användare om produktupplevelsen?

Dina behov är sannolikt lika unika som ditt företag, så ta dig tid att fundera över vad du verkligen behöver så att du kan hitta den programvara som passar dig bäst.

De 10 bästa bygghanteringsprogrammen för småföretag

För småföretag är det ett måste att hitta den bästa bygghanteringsprogramvaran om du vill hålla ordning, hantera risker och betjäna dina kunder på bästa möjliga sätt. För att hjälpa dig att hitta rätt verktyg för jobbet har vi här en lista över de bästa byggprogramvarorna för småföretag 2024.

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUp är det ultimata allt-i-ett-verktyget för projektledning som byggteam litar på för att samarbeta, organisera, planera och utföra alla typer av arbete – oavsett teamets storlek eller budget. Med en rik uppsättning funktioner och över 15 sätt att visualisera dina arbetsflöden är ClickUp den perfekta lösningen för byggledningsteam som jonglerar med snäva tidsplaner, olika leveranser, entreprenörer, kunder och mycket mer.

Bland dessa dynamiska vyer hittar du Gantt-, tidslinje-, kalender- och arbetsbelastningsvyer – perfekta för byggprojektledare som prioriterar viktiga milstolpar och mål samtidigt som de balanserar teamets åtgärdspunkter. Dessutom kan team på fältet lita på ClickUps unika kartvy för att hantera platsspecifika uppgifter och se alla dina arbetsplatser på ett ögonblick.

Du kan också skapa kostnadsberäkningar, inköpsorder och scheman för varje projekt med beräkningar i anpassade fält. Du kan även inkludera detaljer som budgetar, arbetsplatser och underleverantörer, så att du kan filtrera, gruppera och rapportera om ditt arbete.

För att komma igång med ClickUp ännu snabbare kan du bläddra i det omfattande mallbiblioteket och välja bland över 1 000 färdiga mallar för alla användningsområden, inklusive flera mallar för utvecklingsplaner och mallen för byggprojektledning.

ClickUps bästa funktioner

Skapa anpassade arbetsflöden för dina byggprocesser och projekt

Hantera huvudentreprenörer, specialentreprenörer och teammedlemmars tid och uppgifter.

Granska och kommentera inlämnade handlingar, informationsförfrågningar (RFI), ritningar och beräkningar.

Använd tavelvyn och kalendervyn för att göra ClickUp till din ultimata byggplaneringsprogramvara för att spåra projektets framsteg.

Skapa en CRM-databas med dina projektkunder och partners

Hantera din försäljningspipeline med lättanpassade arbetsflöden

Effektivisera uppgiftshanteringen på samma plats som dina projektmål och resurser.

Förbättra teamkommunikationen mellan fältet och kontoret

Skapa och dela ClickUp Docs och filer med teammedlemmarna

Använd filter för att hålla dig uppdaterad om aktiviteten och statusförändringar för uppgifterna.

Begränsningar för ClickUp

Det kan ta lite tid att lära sig alla viktiga funktioner.

Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsyta.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 8 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 800 recensioner)

2. CoConstruct

via CoConstruct

CoConstruct är ett verktyg för byggprojektledning som är särskilt utformat för husbyggare och renoverare. Team och enskilda företagare kan använda verktyget för att organisera projekt, kommunicera med kunder och partners och hantera sin verksamhet på ett och samma ställe. ✅

CoConstructs bästa funktioner

Skapa och hantera byggprojekt med ett effektivt projektplaneringssystem.

Följ projekt från början till slut med att göra-listor och scheman.

Hantera prissättningen för fastpris- och öppna jobb på ett smidigt sätt.

Hantera tidrapporter och fakturera kunder direkt.

Begränsningar för CoConstruct

CoConstruct är utformat för husbyggarteam, så andra typer av byggteam kanske föredrar ett annat verktyg.

Vissa användare menar att det är svårt att exportera data för användning i andra programvaruverktyg.

Priser för CoConstruct

Viktigt: Kontakta oss för prisuppgifter

Avancerat: Kontakta oss för prisuppgifter

Slutfört: Kontakta oss för prisuppgifter

CoConstruct-betyg och recensioner

G2: 4/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 800 recensioner)

3. Entreprenörsförman

via Contractor Foreman

Contractor Foreman marknadsför sig som ”nummer 1 för entreprenörer” som letar efter prisvärd och lättanvänd programvara för företagsledning. Team kan använda denna programvara för byggprojektledning för projekt-, ekonomi-, personal-, resurs- och dokumenthantering. ?

Contractor Foreman bästa funktioner

Övervaka projekt med tidslinjer, scheman och Gantt-diagram

Skapa offerter och skicka fakturor till kunder

Hantera kontrakt och kommunikation med underleverantörer och partners

Organisera filer, foton och utrustningsloggar

Begränsningar för entreprenörsförmän

Vissa användare rapporterar problem med att använda programvaran i webbläsare som Safari.

Det kan vara överväldigande för nya användare och för ensamstående byggarbetare, enligt vissa kunder.

Priser för entreprenörsförman

Grundläggande: 49 $/månad för en användare

Standard: 79 $/månad för tre användare

Plus: 125 $/månad för åtta användare

Pro: 166 $/månad för 15 användare

Obegränsat: 249 $/månad för obegränsat antal användare

Betyg och recensioner av entreprenörsförmän

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 500 recensioner)

4. Procore

via Procore

Procore är en programvara för byggprojektledning som är utformad för att göra det enklare för team att hantera projekt, minimera risker och leverera framgångsrika projekt. Verktyget kombinerar projekt- och ekonomihantering med kvalitets- och säkerhetsfunktioner, så att du kan hantera risker på samma ställe. ⚒️

Procore bästa funktioner

Organisera projektteam på plats och utanför arbetsplatsen med lättanvänd projektledning.

Använd realtidsdata för att övervaka och minska risker

Få en översikt över aktuell ekonomi och skapa rapporter.

Få en helhetsbild av ett projekt med informationsloggar

Begränsningar för Procore

Prisplaner är inte offentligt listade, så det är svårt att initialt jämföra värdet med andra alternativ du överväger.

Vissa användare tycker att sättet att hantera inställningarna kan vara förvirrande.

Priser för Procore

Kontakta oss för anpassade priser

Procore-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 2 100 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 2 600 recensioner)

5. Autodesk Build

via Autodesk Build

Autodesk Build är ett program för byggprojektledning som är utformat för att skapa mer effektiva arbetsflöden mellan ditt kontor och fältet. Projektteam kan använda verktyget för att hantera projekt, kvalitetssäkring, säkerhet och risker samt budgetar och kostnader. ?

Autodesk Builds bästa funktioner

Se de senaste projektplanerna för att undvika missförstånd och fel.

Använd anpassade vyer för att skapa filter och se endast de mest relevanta uppgifterna.

Spåra problem, ändringar och lösningar med inbyggda kvalitetshanteringsfunktioner.

Övervaka kostnaderna i realtid mot din ursprungliga budget genom att koppla fältdata till dina budgetar.

Begränsningar för Autodesk Build

Att sätta upp projekt och tilldela användarrättigheter och alternativ kan vara komplicerat, enligt vissa kunder.

Vissa användare rapporterar att det kan ta lite tid att lära sig programvaran, särskilt för dem som inte är vana vid denna typ av programvara.

Priser för Autodesk Build

550 ark: 495 $/år

5 000 ark: 870 $/år

Obegränsat antal ark: 1 625 $/år

Obegränsat antal användare: Kontakta oss för prisuppgifter

Autodesk Build – betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

6. Buildertrend

via Buildertrend

Buildertrend är en programvaruplattform för byggledning för kommersiella team, entreprenörer, husbyggare och renoverare. Programvaran är utformad för att effektivisera och organisera projekt och processer, så att entreprenörer kan fokusera på sin roll. ?

Buildertrends bästa funktioner

Övervaka projekt och följ framstegen med inbyggd projektplanering.

Förstå vad som händer med dagliga loggar

Spåra dina ändringsorder, val och fakturor från ett och samma ställe.

Effektivisera och centralisera kundkommunikationen med en dedikerad kundportal.

Begränsningar för Buildertrend

Vissa användare rapporterar frustration över tidsregistreringsfunktionen, särskilt på mobila enheter.

Inlärningskurvan kan vara brant, och användare rapporterar att det ofta sker uppdateringar för att anpassa sig till

Buildertrend-priser

Essential: 99 dollar för den första månaden, därefter 399 dollar/månad

Avancerat: 399 $ för den första månaden, därefter 699 $/månad

Komplett: 699 $ för den första månaden, därefter 999 $/månad

Buildertrend-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 600 recensioner)

7. Flyta

via Float

Float är ett program för resurshantering och personalplanering som gör det enklare för team att planera kapacitet och schemalägga arbete. Programmet kombinerar personal- och projektledning i ett gränssnitt, vilket ger chefer en översikt över uppgifter, budgetar, projektfaser, arbetstider och kapacitet. ?

Float bästa funktioner

Organisera projekt med milstolpar, faser och beroenden

Använd kapacitetsprognoser för att identifiera potentiella utmaningar

Övervaka jämfört med faktiska utgifter för byggprojekt

Logga tidrapporter och spåra arbetstimmar för dina teammedlemmar

Begränsningar för flytande

Float är inte specifikt utformat för byggteam, men det kan vara ett användbart verktyg för dem.

Vissa användare rapporterar att mobilappen inte är lika användarvänlig som den webbläsarbaserade versionen.

Flytande prissättning

Startpaket: 7,50 $/månad per användare

Pro: 12,50 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Float-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 500 recensioner)

8. RedTeam

via RedTeam

RedTeam är en programvara för byggprojektledning som erbjuder flera verktyg, bland annat Fieldlens för realtidssamarbete på fältet, RedTeam Go för projektledning och RedTeam Flex för byggledning. Tillsammans gör dessa verktyg det möjligt för byggteam att organisera projekt, ekonomi, fältarbete och rapportering. ?

RedTeams bästa funktioner

Flytta alla dina data till ett ställe för enklare projektledning

Skapa repeterbara processer för att minska risken för fel.

Automatisera mer än 100 uppgifter med inbyggd automatisering.

Dela rapporter och finansiella uppdateringar med kunder på ett användarvänligt sätt.

Begränsningar för RedTeam

Enligt vissa användare kan det ta lite tid att lära sig programvaran.

Vissa kunder har rapporterat långsamma servrar och problem med att programmet fryser under redigering.

RedTeam-priser

RedTeam Fieldlens: Från 39 $/månad per användare

RedTeam Go: Från 450 $/månad för obegränsat antal användare

RedTeam Flex: Från 450 $/månad för obegränsat antal användare

RedTeam-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 100 recensioner)

9. Sage 300 Construction and Real Estate

via Sage

Sage 300 Construction and Real Estate är ett allt-i-ett-verktyg för företagsledning och redovisning som kombinerar ekonomi, serviceverksamhet och projektledning. Byggproffs kan använda programvaran för att övervaka hela byggprocessen tillsammans med sin ekonomistyrning. ?

Sage 300 Construction and Real Estate – de bästa funktionerna

Spåra uppdrag, arbetsorder, offerter, utrustning och platshistorik.

Organisera dokument och bli pappersfri

Använd projektledningsfunktionerna för att identifiera problem och hantera risker.

Effektivisera serviceverksamheten för att ge en bättre kundupplevelse

Begränsningar för Sage 300 Construction and Real Estate

Vissa användare menar att programvarans rapporteringsalternativ är begränsade och svåra att anpassa.

Systemet kan vara svårt att förstå och navigera i, rapporterar vissa användare.

Priser för Sage 300 Construction and Real Estate

Kontakta oss för prisuppgifter

Sage 300 Construction and Real Estate – betyg och recensioner

G2: 3,5/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4/5 (över 500 recensioner)

10. Fieldwire

via Fieldwire

Fieldwire är en bygghanteringslösning speciellt avsedd för hantering av arbetsplatser. Byggföretag kan använda programvaran för att samordna teammedlemmar, tilldela uppgifter, följa upp prestationer och minska riskerna med att vara på plats. ?️

Fieldwires bästa funktioner

Håll teamen på plats och på kontoret synkroniserade med ett centralt system.

Skapa arbetsscheman och tilldela uppgifter till teammedlemmarna.

Spåra vilka teammedlemmar som har arbetat med specifika uppgifter eller på specifika arbetsplatser.

Skapa och skicka anpassade rapporter som innehåller alla dina projektdetaljer.

Begränsningar för Fieldwire

Fieldwire är utformat för arbetsplatshantering, så teamen skulle ha nytta av ett mer allmänt projektledningssystem på andra områden.

Vissa användare önskar att det var enklare att sammanställa veckorapporter om arbetsplatser och projekt.

Priser för Fieldwire

Gratis

Pro: 54 $/månad per användare

Företag: 74 $/månad per användare

Business Plus: 89 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Fieldwire

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 80 recensioner)

På den här listan finns det perfekta verktyget för varje byggteam, oavsett om du vill hantera risker på arbetsplatser eller samordna dina teammedlemmar och resurser från en central plats. Det finns också många allt-i-ett-programvarualternativ som effektiviserar hela projektets livscykel.

Som ett av de ledande projektledningsverktygen för team inom olika branscher är ClickUp vårt självklara förstahandsval. Dess funktioner är helt anpassningsbara och tillräckligt flexibla för att hantera även de mest komplexa projekten. Dessutom hjälper det ständigt växande mallbiblioteket och över 1 000 integrationer byggföretag att komma igång med sina projekt snabbare.

Prova ClickUp gratis idag och upplev ett bättre sätt att driva dina byggprojekt. ?