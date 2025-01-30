10 bygghanteringsprogram för småföretag 2025

Rätt programvara gör hela skillnaden när det gäller dina teammedlemmars förmåga att fokusera på sina roller, förenkla enkla uppgifter och hantera sin tid. Detta gäller särskilt inom byggbranschen, där det är avgörande att optimera ditt teams talanger i byggprojekt på fältet.
Det finns massor av verktyg som kan hjälpa dig med denna utmaning, men många är utformade för stora företag med djupa fickor. Lösningen? Byggprojektledningsprogramvara som skapats med småföretag i åtanke. Ett lika kraftfullt verktyg som är skräddarsytt efter dina behov, mål och budget.
För att hjälpa dig att uppnå bästa resultat snabbare har vi sammanställt en lista över de bästa lösningarna för småföretag som söker rätt byggprojektledningsprogramvara. Vi jämför viktiga funktioner, begränsningar, priser, recensioner och mer för att hjälpa dig att fatta det mest välgrundade beslutet för ditt småföretags behov. ?
Vad är bygghanteringsprogramvara för småföretag?
Bygghanteringsprogram är alla verktyg eller appar som gör det möjligt för team att förstå sina mål, tidsplaner, deadlines och krav. Dessa appar använder populära projektledningsfunktioner (som du kanske redan känner till och uppskattar) för att säkerställa att teamen har rätt budget, resurser och material till hands.
De bästa bygghanteringsverktygen ger projektledare en samarbetsplattform att arbeta från när de är på resande fot – en onlineplattform för att övervaka affärsprocesser, säkerhet, budgetar, rapportering och kundkommunikation. Att införa denna programvara bör göra arbetslivet betydligt enklare för din byggprojektledare och vara den mest effektiva lösningen för att förenkla processer och effektivisera arbetsflöden för en bättre team- och kundupplevelse överlag.
Vad ska du leta efter i bygghanteringsprogram för småföretag?
Det finns massor av alternativ att välja mellan när det gäller programvara för byggprojektledning – även för småföretag. Vissa verktyg är mycket anpassningsbara och kan anpassas till alla byggprojekt, medan andra är skräddarsydda för ett specifikt syfte eller affärsbehov – som programvara för orderhantering eller programvara för tidrapportering inom byggbranschen.
När du jämför olika alternativ bör du tänka på följande:
- Viktiga funktioner: Har programvaran rätt funktioner? Överträffar den dina förväntningar?
- Funktionalitet: Uppfyller den ditt behov, till exempel inköpshantering eller produktionsplanering?
- Visningar: Kan du visa och organisera dina projekt på det sätt som passar dig bäst?
- Anpassning: Kan du anpassa programvaran efter dina behov?
- Användarvänlighet: Är det ett användarvänligt program? Kan hela ditt team lära sig det snabbt?
- Pris: Är programvaran prisvärd? Blir kostnaden oöverkomlig när du skalar upp?
- Support: Kan du enkelt kontakta supportteamet när du behöver det?
- Betyg och recensioner: Vad säger andra användare om produktupplevelsen?
Dina behov är sannolikt lika unika som ditt företag, så ta dig tid att fundera över vad du verkligen behöver så att du kan hitta den programvara som passar dig bäst.
De 10 bästa bygghanteringsprogrammen för småföretag
För småföretag är det ett måste att hitta den bästa bygghanteringsprogramvaran om du vill hålla ordning, hantera risker och betjäna dina kunder på bästa möjliga sätt. För att hjälpa dig att hitta rätt verktyg för jobbet har vi här en lista över de bästa byggprogramvarorna för småföretag 2024.
1. ClickUp
ClickUp är det ultimata allt-i-ett-verktyget för projektledning som byggteam litar på för att samarbeta, organisera, planera och utföra alla typer av arbete – oavsett teamets storlek eller budget. Med en rik uppsättning funktioner och över 15 sätt att visualisera dina arbetsflöden är ClickUp den perfekta lösningen för byggledningsteam som jonglerar med snäva tidsplaner, olika leveranser, entreprenörer, kunder och mycket mer.
Bland dessa dynamiska vyer hittar du Gantt-, tidslinje-, kalender- och arbetsbelastningsvyer – perfekta för byggprojektledare som prioriterar viktiga milstolpar och mål samtidigt som de balanserar teamets åtgärdspunkter. Dessutom kan team på fältet lita på ClickUps unika kartvy för att hantera platsspecifika uppgifter och se alla dina arbetsplatser på ett ögonblick.
Du kan också skapa kostnadsberäkningar, inköpsorder och scheman för varje projekt med beräkningar i anpassade fält. Du kan även inkludera detaljer som budgetar, arbetsplatser och underleverantörer, så att du kan filtrera, gruppera och rapportera om ditt arbete.
För att komma igång med ClickUp ännu snabbare kan du bläddra i det omfattande mallbiblioteket och välja bland över 1 000 färdiga mallar för alla användningsområden, inklusive flera mallar för utvecklingsplaner och mallen för byggprojektledning.
ClickUps bästa funktioner
- Skapa anpassade arbetsflöden för dina byggprocesser och projekt
- Hantera huvudentreprenörer, specialentreprenörer och teammedlemmars tid och uppgifter.
- Granska och kommentera inlämnade handlingar, informationsförfrågningar (RFI), ritningar och beräkningar.
- Använd tavelvyn och kalendervyn för att göra ClickUp till din ultimata byggplaneringsprogramvara för att spåra projektets framsteg.
- Skapa en CRM-databas med dina projektkunder och partners
- Hantera din försäljningspipeline med lättanpassade arbetsflöden
- Effektivisera uppgiftshanteringen på samma plats som dina projektmål och resurser.
- Förbättra teamkommunikationen mellan fältet och kontoret
- Skapa och dela ClickUp Docs och filer med teammedlemmarna
- Använd filter för att hålla dig uppdaterad om aktiviteten och statusförändringar för uppgifterna.
Begränsningar för ClickUp
- Det kan ta lite tid att lära sig alla viktiga funktioner.
- Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 USD/månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
- ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsyta.
Betyg och recensioner för ClickUp
- G2: 4,7/5 (över 8 900 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 3 800 recensioner)
2. CoConstruct
CoConstruct är ett verktyg för byggprojektledning som är särskilt utformat för husbyggare och renoverare. Team och enskilda företagare kan använda verktyget för att organisera projekt, kommunicera med kunder och partners och hantera sin verksamhet på ett och samma ställe. ✅
CoConstructs bästa funktioner
- Skapa och hantera byggprojekt med ett effektivt projektplaneringssystem.
- Följ projekt från början till slut med att göra-listor och scheman.
- Hantera prissättningen för fastpris- och öppna jobb på ett smidigt sätt.
- Hantera tidrapporter och fakturera kunder direkt.
Begränsningar för CoConstruct
- CoConstruct är utformat för husbyggarteam, så andra typer av byggteam kanske föredrar ett annat verktyg.
- Vissa användare menar att det är svårt att exportera data för användning i andra programvaruverktyg.
Priser för CoConstruct
- Viktigt: Kontakta oss för prisuppgifter
- Avancerat: Kontakta oss för prisuppgifter
- Slutfört: Kontakta oss för prisuppgifter
CoConstruct-betyg och recensioner
- G2: 4/5 (över 20 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 800 recensioner)
3. Entreprenörsförman
Contractor Foreman marknadsför sig som ”nummer 1 för entreprenörer” som letar efter prisvärd och lättanvänd programvara för företagsledning. Team kan använda denna programvara för byggprojektledning för projekt-, ekonomi-, personal-, resurs- och dokumenthantering. ?
Contractor Foreman bästa funktioner
- Övervaka projekt med tidslinjer, scheman och Gantt-diagram
- Skapa offerter och skicka fakturor till kunder
- Hantera kontrakt och kommunikation med underleverantörer och partners
- Organisera filer, foton och utrustningsloggar
Begränsningar för entreprenörsförmän
- Vissa användare rapporterar problem med att använda programvaran i webbläsare som Safari.
- Det kan vara överväldigande för nya användare och för ensamstående byggarbetare, enligt vissa kunder.
Priser för entreprenörsförman
- Grundläggande: 49 $/månad för en användare
- Standard: 79 $/månad för tre användare
- Plus: 125 $/månad för åtta användare
- Pro: 166 $/månad för 15 användare
- Obegränsat: 249 $/månad för obegränsat antal användare
Betyg och recensioner av entreprenörsförmän
- G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 500 recensioner)
4. Procore
Procore är en programvara för byggprojektledning som är utformad för att göra det enklare för team att hantera projekt, minimera risker och leverera framgångsrika projekt. Verktyget kombinerar projekt- och ekonomihantering med kvalitets- och säkerhetsfunktioner, så att du kan hantera risker på samma ställe. ⚒️
Procore bästa funktioner
- Organisera projektteam på plats och utanför arbetsplatsen med lättanvänd projektledning.
- Använd realtidsdata för att övervaka och minska risker
- Få en översikt över aktuell ekonomi och skapa rapporter.
- Få en helhetsbild av ett projekt med informationsloggar
Begränsningar för Procore
- Prisplaner är inte offentligt listade, så det är svårt att initialt jämföra värdet med andra alternativ du överväger.
- Vissa användare tycker att sättet att hantera inställningarna kan vara förvirrande.
Priser för Procore
- Kontakta oss för anpassade priser
Procore-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 2 100 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 2 600 recensioner)
5. Autodesk Build
Autodesk Build är ett program för byggprojektledning som är utformat för att skapa mer effektiva arbetsflöden mellan ditt kontor och fältet. Projektteam kan använda verktyget för att hantera projekt, kvalitetssäkring, säkerhet och risker samt budgetar och kostnader. ?
Autodesk Builds bästa funktioner
- Se de senaste projektplanerna för att undvika missförstånd och fel.
- Använd anpassade vyer för att skapa filter och se endast de mest relevanta uppgifterna.
- Spåra problem, ändringar och lösningar med inbyggda kvalitetshanteringsfunktioner.
- Övervaka kostnaderna i realtid mot din ursprungliga budget genom att koppla fältdata till dina budgetar.
Begränsningar för Autodesk Build
- Att sätta upp projekt och tilldela användarrättigheter och alternativ kan vara komplicerat, enligt vissa kunder.
- Vissa användare rapporterar att det kan ta lite tid att lära sig programvaran, särskilt för dem som inte är vana vid denna typ av programvara.
Priser för Autodesk Build
- 550 ark: 495 $/år
- 5 000 ark: 870 $/år
- Obegränsat antal ark: 1 625 $/år
- Obegränsat antal användare: Kontakta oss för prisuppgifter
Autodesk Build – betyg och recensioner
- G2: N/A
- Capterra: N/A
6. Buildertrend
Buildertrend är en programvaruplattform för byggledning för kommersiella team, entreprenörer, husbyggare och renoverare. Programvaran är utformad för att effektivisera och organisera projekt och processer, så att entreprenörer kan fokusera på sin roll. ?
Buildertrends bästa funktioner
- Övervaka projekt och följ framstegen med inbyggd projektplanering.
- Förstå vad som händer med dagliga loggar
- Spåra dina ändringsorder, val och fakturor från ett och samma ställe.
- Effektivisera och centralisera kundkommunikationen med en dedikerad kundportal.
Begränsningar för Buildertrend
- Vissa användare rapporterar frustration över tidsregistreringsfunktionen, särskilt på mobila enheter.
- Inlärningskurvan kan vara brant, och användare rapporterar att det ofta sker uppdateringar för att anpassa sig till
Buildertrend-priser
- Essential: 99 dollar för den första månaden, därefter 399 dollar/månad
- Avancerat: 399 $ för den första månaden, därefter 699 $/månad
- Komplett: 699 $ för den första månaden, därefter 999 $/månad
Buildertrend-betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (över 100 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 1 600 recensioner)
7. Flyta
Float är ett program för resurshantering och personalplanering som gör det enklare för team att planera kapacitet och schemalägga arbete. Programmet kombinerar personal- och projektledning i ett gränssnitt, vilket ger chefer en översikt över uppgifter, budgetar, projektfaser, arbetstider och kapacitet. ?
Float bästa funktioner
- Organisera projekt med milstolpar, faser och beroenden
- Använd kapacitetsprognoser för att identifiera potentiella utmaningar
- Övervaka jämfört med faktiska utgifter för byggprojekt
- Logga tidrapporter och spåra arbetstimmar för dina teammedlemmar
Begränsningar för flytande
- Float är inte specifikt utformat för byggteam, men det kan vara ett användbart verktyg för dem.
- Vissa användare rapporterar att mobilappen inte är lika användarvänlig som den webbläsarbaserade versionen.
Flytande prissättning
- Startpaket: 7,50 $/månad per användare
- Pro: 12,50 $/månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
Float-betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (över 1 200 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 1 500 recensioner)
8. RedTeam
RedTeam är en programvara för byggprojektledning som erbjuder flera verktyg, bland annat Fieldlens för realtidssamarbete på fältet, RedTeam Go för projektledning och RedTeam Flex för byggledning. Tillsammans gör dessa verktyg det möjligt för byggteam att organisera projekt, ekonomi, fältarbete och rapportering. ?
RedTeams bästa funktioner
- Flytta alla dina data till ett ställe för enklare projektledning
- Skapa repeterbara processer för att minska risken för fel.
- Automatisera mer än 100 uppgifter med inbyggd automatisering.
- Dela rapporter och finansiella uppdateringar med kunder på ett användarvänligt sätt.
Begränsningar för RedTeam
- Enligt vissa användare kan det ta lite tid att lära sig programvaran.
- Vissa kunder har rapporterat långsamma servrar och problem med att programmet fryser under redigering.
RedTeam-priser
- RedTeam Fieldlens: Från 39 $/månad per användare
- RedTeam Go: Från 450 $/månad för obegränsat antal användare
- RedTeam Flex: Från 450 $/månad för obegränsat antal användare
RedTeam-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (över 80 recensioner)
- Capterra: 4,2/5 (över 100 recensioner)
9. Sage 300 Construction and Real Estate
Sage 300 Construction and Real Estate är ett allt-i-ett-verktyg för företagsledning och redovisning som kombinerar ekonomi, serviceverksamhet och projektledning. Byggproffs kan använda programvaran för att övervaka hela byggprocessen tillsammans med sin ekonomistyrning. ?
Sage 300 Construction and Real Estate – de bästa funktionerna
- Spåra uppdrag, arbetsorder, offerter, utrustning och platshistorik.
- Organisera dokument och bli pappersfri
- Använd projektledningsfunktionerna för att identifiera problem och hantera risker.
- Effektivisera serviceverksamheten för att ge en bättre kundupplevelse
Begränsningar för Sage 300 Construction and Real Estate
- Vissa användare menar att programvarans rapporteringsalternativ är begränsade och svåra att anpassa.
- Systemet kan vara svårt att förstå och navigera i, rapporterar vissa användare.
Priser för Sage 300 Construction and Real Estate
- Kontakta oss för prisuppgifter
Sage 300 Construction and Real Estate – betyg och recensioner
- G2: 3,5/5 (över 30 recensioner)
- Capterra: 4/5 (över 500 recensioner)
10. Fieldwire
Fieldwire är en bygghanteringslösning speciellt avsedd för hantering av arbetsplatser. Byggföretag kan använda programvaran för att samordna teammedlemmar, tilldela uppgifter, följa upp prestationer och minska riskerna med att vara på plats. ?️
Fieldwires bästa funktioner
- Håll teamen på plats och på kontoret synkroniserade med ett centralt system.
- Skapa arbetsscheman och tilldela uppgifter till teammedlemmarna.
- Spåra vilka teammedlemmar som har arbetat med specifika uppgifter eller på specifika arbetsplatser.
- Skapa och skicka anpassade rapporter som innehåller alla dina projektdetaljer.
Begränsningar för Fieldwire
- Fieldwire är utformat för arbetsplatshantering, så teamen skulle ha nytta av ett mer allmänt projektledningssystem på andra områden.
- Vissa användare önskar att det var enklare att sammanställa veckorapporter om arbetsplatser och projekt.
Priser för Fieldwire
- Gratis
- Pro: 54 $/månad per användare
- Företag: 74 $/månad per användare
- Business Plus: 89 $/månad per användare
Betyg och recensioner för Fieldwire
- G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 80 recensioner)
Hantera dina projekt mer effektivt med dessa bygghanteringsprogramvaruverktyg
På den här listan finns det perfekta verktyget för varje byggteam, oavsett om du vill hantera risker på arbetsplatser eller samordna dina teammedlemmar och resurser från en central plats. Det finns också många allt-i-ett-programvarualternativ som effektiviserar hela projektets livscykel.
Som ett av de ledande projektledningsverktygen för team inom olika branscher är ClickUp vårt självklara förstahandsval. Dess funktioner är helt anpassningsbara och tillräckligt flexibla för att hantera även de mest komplexa projekten. Dessutom hjälper det ständigt växande mallbiblioteket och över 1 000 integrationer byggföretag att komma igång med sina projekt snabbare.
Prova ClickUp gratis idag och upplev ett bättre sätt att driva dina byggprojekt. ?