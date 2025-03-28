De 10 bästa AI-programvarorna och verktygen för bokföring 2025

Artificiell intelligens är en game changer för ekonomiavdelningar. Om du inte använder AI-verktyg för bokföringsuppgifter gör du saker mer komplicerade än de behöver vara.

AI-redovisningsverktyg kan spara tid och pengar samtidigt som de förbättrar företagets resultat. De automatiserar repetitiva uppgifter så att du kan lägga din hjärnkapacitet på viktigare saker, som beslutsfattande. 🤠

Är du redo att låta automatisering av bokföringen förändra ditt arbetsflöde? Här är de 10 bästa AI-verktygen för bokföring och ekonomi som hjälper dig att komma igång.

Möt ClickUps AI, ClickUp Brain, i den här videon

⏰ 60-sekunders sammanfattning Artificiell intelligens förändrar ekonomiavdelningarna genom att automatisera redovisningsuppgifter.

De viktigaste fördelarna med AI inom bokföring är snabbare dataanalys, förbättrad rapportnoggrannhet och insikter i realtid.

När du väljer AI-verktyg, leta efter automatiserad bokföring, fakturahantering, integrationer och maskininlärningsfunktioner.

De 10 bästa AI-verktygen för bokföring är: ClickUp Vic. ai Bill Indy Zeni Docyt Gridlex Booke Blue Dot Truewind

ClickUp

Vic. ai

Bill

Indy

Zeni

Docyt

Gridlex

Booke

Blue Dot

Truewind ClickUp

Vic. ai

Bill

Indy

Zeni

Docyt

Gridlex

Booke

Blue Dot

Truewind

Hur används AI inom bokföring?

Revisionsbyråer har länge använt datainmatningsprogram för att minska mänskliga fel och förbättra lönsamheten. När du lägger till AI-teknik till mixen händer magiska saker.

Redovisning handlar om beräkningar, matematik, reglerade processer och skatteefterlevnad. Det är några av de saker som automatiseringsprogramvara är bäst på.

AI-redovisningsprogramvara gör det möjligt för revisorer att automatisera tråkiga uppgifter och förbättra sina finansiella transaktioner. Här är några av de många fördelar som AI ger redovisningsprocesser:

AI-driven dataprognosering

Snabbare analys av finansiella data tack vare avancerade algoritmer

Förbättrad noggrannhet i finansiella rapporter

Blixtsnabb automatiserad fakturahantering

Insikter och varningar i realtid

Minskad manuell datainmatning

Skalbarhet utan ökad manuell arbetsinsats

Vad du ska leta efter i ett AI-verktyg för bokföring

AI-verktyg för bokföring ger obestridliga fördelar, från förbättrad finansiell insikt till automatisering av tidskrävande uppgifter. Det handlar om att identifiera vad du letar efter och hitta rätt verktyg.

Alla, från frilansande revisorer och nystartade företag till Fortune 500-ekonomichefer och stora revisionsbyråer, kan använda funktioner som dessa:

Automatiserad bokföring : AI-verktyg bör automatisera bokföringsuppgifter för att hjälpa dig spara tid, fatta bättre beslut, förbättra kostnadshanteringen och minska fel i finansiella rapporter.

Automatiserad fakturahantering : Bra AI-driven bokföringsprogramvara kan automatisera betalningar och fakturor för att förbättra utgiftsrapporterna.

Integrationer: AI-redovisningsverktyg som integreras med din andra programvara – från Slack till QuickBooks – gör livet enklare.

Maskininlärning : Ledande AI-verktyg använder maskininlärningsalgoritmer för att utvärdera matematiska modeller och förbättra processer utan instruktioner; det är ett måste inom redovisningsbranschen.

Mallar: När manuellt arbete krävs kan ett bra verktyg påskynda det med bokföring, När manuellt arbete krävs kan ett bra verktyg påskynda det med mallar för löner och huvudbok

Det svåraste med att hitta ett AI-verktyg för bokföring är att gå igenom alla alternativ. Vi har valt ut de 10 bästa AI-verktygen för bokföring.

Med denna lista kan du utvärdera varje verktyg utifrån de bästa funktionerna, begränsningarna, priserna och recensionerna för att fatta rätt beslut.

Hantera budgetar med ClickUp Accounting Organisera dina bokföringsuppgifter enkelt med ClickUp Table View och dra och släpp uppgifter för en bekant kalkylbladsupplevelse.

ClickUp Accounting är en molnbaserad affärshanteringsprogramvara som är utformad för att förenkla finansiella processer. Hantera konton, skapa delbara rapporter och låt ClickUp Brain fungera som din digitala personliga assistent så att du kan fokusera på den övergripande strategin.

ClickUp Brain är en AI-driven virtuell assistent som använder naturlig språkbehandling för att hjälpa till med allt från ekonomisk förvaltning och projektdetaljer till kundkontakter och mötesuppdateringar. Vi har utvecklat hundratals AI-verktyg för alla delar av ditt redovisningssystem.

Du kan också använda ClickUp Docs för att skapa kalkylblad och utforska mallar för allt som har med ekonomi att göra.

ClickUp Accounting Template är till exempel utformat för att hjälpa dig hantera dina fakturor, försäljningsregister, intäkter och prognostiserade intäkter. Håll koll på kundfordringar och leverantörsskulder (AR/AP) och använd resursuppföljning för att förbättra den övergripande ekonomiska prestandan.

ClickUp har över 1 000 färdiga integrationer med andra verktyg för att hålla allt samlat i en praktisk, anpassningsbar instrumentpanel.

ClickUps bästa funktioner

Välj bland hundratals mallar som hjälper dig med allt från budget- och kassaflödeshantering till projektledning.

Använd ClickUp Brains AI-kraft för att sammanfatta finansiella planeringsmöten, kommunicera med kunder, utforma revisionspolicyer, uppdatera försäljningsprognosrapporter och mycket mer.

Välj bland över 100 ClickUp-automatiseringar för att sätta backoffice-uppgifter på autopilot.

Fatta välgrundade beslut och förbättra ditt företags ekonomiska hälsa med hjälp av ClickUps ChatGPT-prompter för ekonomi.

Växla mellan flera vyer, skapa anpassade instrumentpaneler för varje teammedlem och använd projekttidsregistrering för att effektivisera ditt arbetsflöde.

Begränsningar i ClickUp

Vissa användare kan behöva lära sig att använda ClickUps många funktioner och egenskaper (vi har löst detta med gratis videohandledningar för nästan allt).

ClickUp Brain är inte tillgängligt i Free Forever-planen.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 800 recensioner)

2. Vic. ai

Vic. ai är ett AI-drivet verktyg för fakturahantering med hög noggrannhet och avancerade algoritmer för maskininlärning. Det använder kraftfulla algoritmer som tränats på miljontals fakturor för att automatisera nästan alla aspekter av fakturering utan behov av mallar eller anpassade regler.

När en faktura har laddats upp kan Vic. ai extrahera viktiga uppgifter från fakturorna, upptäcka dubbletter och sätta godkännandeprocessen på autopilot. Det håller också ditt team på rätt spår genom att identifiera vilken anställd som behöver granska varje steg i fakturagodkännandeprocessen.

Vic. ai bästa funktioner

Använd integrationer med ledande verktyg för resursplanering (ERP) för att automatiskt synkronisera finansiella data.

Minska mänskliga fel genom att låta Vic. ai identifiera och markera dubbla fakturor och andra bokföringsfel.

Automatiskt identifiera, koda och beräkna mervärdesskatt (VAT) och andra skatter för att förbättra noggrannheten och skatteefterlevnaden.

Förbättra dina finansiella beslut med hjälp av insikter och analyser baserade på de senaste uppgifterna från din revisionsbyrå.

Vic. ai-begränsningar

Ingen synlig prisinformation; vissa kunder rapporterar att verktyget är dyrt för frilansande redovisningskonsulter och småföretag.

Recensioner nämner ett behov av ytterligare sorterings- och rapportalternativ för att förbättra effektiviteten.

Vic. ai-prissättning

Kunder måste kontakta Vic. ai och lämna företagsinformation för att begära en prisuppgift.

Vic. ai betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 20 recensioner)

Capterra: N/A

3. Faktura

via Bill

Bill är ett molnbaserat verktyg som automatiserar AR/AP-processer. Det är utformat för redovisningsbyråer och företag som vill effektivisera faktureringsprocessen.

Användare får också tillgång till Divvy From Bill, en automatiserad programvara för kredit- och utgiftshantering, utan extra kostnad. Divvy erbjuder kreditramar på upp till 15 miljoner dollar och verktyg som hjälper dig att kontrollera budgetar och hantera utgifter.

Bill bästa funktioner

Använd smarta regler och arbetsflöden för att automatisera fakturabetalningar och godkännanden.

Kontrollera utgifterna för team, projekt, avdelningar och leverantörer med ökad insyn.

Få cashback-belöningar för kvalificerade köp som görs med Divvy-kreditlinjer.

Hantera flera kunder med lätthet för att behandla AP-fakturor, godkännanden och betalningar.

Begränsningar för fakturor

Vissa tjänster och enskilda transaktioner kan medföra avgifter.

Bill erbjuder inte stöd för alla kreditkort, betalningsmetoder och valutor.

Fakturaprissättning

Essential: 40 $/månad per användare

Team: 55 $/månad per användare

Företag: 79 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av fakturor

G2: 4,3/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 200 recensioner)

4. Indy

via Indy

Indy är ett AI-program för arbetsflöden och administration som är utformat för frilansare. Det gör det möjligt för frilansare att skapa offerter, utarbeta kontrakt, skicka fakturor och – viktigast av allt – få betalt. 🤑

Bonus: Hur man professionellt begär betalning från en kund

Med Indy kan du spåra din tid för enkel fakturering, förhandla om villkoren i ditt kontrakt, lagra filer och driva ditt företag från en bekväm instrumentpanel.

Indys bästa funktioner

Utnyttja gratispaketet och få obegränsad tillgång till grundläggande funktioner med begränsad tillgång till avancerade funktioner.

Låt Indy AI-skrivassistenten hjälpa dig att skapa kontrakt och offerter med hjälp av ChatGPT-teknik.

Samordna ditt arbete med hjälp av appens integration med Zapier och Google Kalender (endast betalt abonnemang).

Ställ in återkommande fakturor, erbjud flera betalningsalternativ, ställ in skattesatser och håll koll på varje transaktion för att säkerställa skatteefterlevnad.

Indy-begränsningar

Gratisplanen begränsar användarna till tre kunder.

Vissa användarrecensioner rapporterar felaktigheter vid manuell tidrapportering.

Indy-prissättning

Gratis

Pro: 12 $/månad per användare

Indy-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

5. Zeni

via Zeni

Zeni använder AI för att automatisera redovisnings-, utgifts- och budgeteringsprocesser för att effektivisera finansiella transaktioner. Det tillhandahåller finansiell dataanalys i realtid för att förbättra affärsbeslut och integrerar AI med mänsklig kunskap för att få fram den mest effektiva informationen.

Använd Zeni för att automatisera tidskrävande dagliga utgiftsuppföljningar och bokföringsprocedurer.

Zeni bästa funktioner

Få en överblick över din finansiella verksamhet med hjälp av en översikt på en sida.

Jämför månads-, kvartals- och årsrapporter för att följa den finansiella utvecklingen och identifiera trender.

Extrahera nödvändiga data från kvitton och vidarebefordra dem till en särskild e-postadress för konsolidering och arkivering.

Förbättra kommunikationen och informationsutbytet mellan flera team med automatiska uppdateringar och aviseringar.

Zeni-begränsningar

Vissa användarrecensioner nämner ett behov av mer vägledning om hur man granskar och bearbetar data för att förbättra beslutsfattandet.

Kan vara dyrt för vissa frilansare, entreprenörer och nystartade företag.

Zeni-prissättning

Startpaket: 549 $/månad, faktureras årligen

Tillväxt: 799 $/månad per månad, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Zeni-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Capterra: N/A

6. Docyt

via Docyt

Docyt är en AI-driven bokföringsplattform som är utformad för att automatisera backoffice- och bokföringsuppgifter. Få insikt med rapporter i realtid och säkerställ finansiell kontroll över alla aspekter av din verksamhet.

Docyt låter dig också förvara all viktig finansiell information och dokument på ett säkert ställe och skapa separata valv för olika projekt eller företag.

Docyt bästa funktioner

Flera planer som passar olika behov, från utgiftshantering till automatiserad bokföring för stora verksamheter.

Mobilappen är enkel att använda och navigera i och erbjuder säkra finansiella verktyg och information när du är på språng.

Använd funktionen för utgiftsuppföljning för att spåra och kontrollera ditt företags budget och kassaflöde.

Integration med de flesta större POS- och PMS-system för att tillhandahålla branschspecifik rapportering.

Docyt-begränsningar

Vissa användarrecensioner nämner svårigheter att komma i kontakt med kundsupporten och långa svarstider.

Vissa användare nämner behovet av ytterligare funktioner för att underlätta projektledning inom redovisning.

Docyt-priser

Utgiftshantering : 50 $/månad

Intäktsavstämning: 50 $/månad

Hantering av företagskreditkort: 50 $/månad

Mini: 149 $/månad

Insight: 149 $/månad

Effekt: 299 $/månad

Avancerat: 499 $/månad

Företag: 999 $/månad

Revisionsbyrå & CFO: Kontakta oss för prisuppgifter

Docyt-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: 4,6/5 (30+ recensioner)

7. Gridlex

via Gridlex

Gridlex är en enhetlig svit av affärsverktyg som inkluderar Gridlex Sky. Sky är en programvara för redovisning, utgifter och ERP som skapats av Gridlex för att underlätta finansiella processer.

Använd Gridlex Sky för att övervaka all redovisning, kostnadshantering och ERP-funktioner med anpassningsbara automatiseringar och AI-drivna insikter. Sky kan hantera fakturering, löner, huvudbokshantering och mycket mer.

Gridlex bästa funktioner

Gridlex Sky-användare får också tillgång till Gridlex Ray, en HR-programvara , och Gridlex Zip, ett CRM- och kundtjänstverktyg.

Eliminera behovet av manuellt arbete och minska risken för mänskliga fel med automatiserade beräkningar av lönsamhet, intäkter och utgifter.

Använd funktionen för utgiftshantering för att organisera och lagra kvitton och utgiftsersättningar via ett enkelt gränssnitt.

Automatisera godkännanden och ersättningar av utgifter för att minska den administrativa hanteringen.

Gridlex begränsningar

Bristen på kundrecensioner på populära plattformar gör det svårt att bedöma den övergripande användarupplevelsen.

Avancerade funktioner som automatisering av intäktsredovisning är inte tillgängliga i den första prisklassen.

Gridlex-prissättning

Start: 10 $/månad per användare

Grow: 30 $/månad per användare

Skala: Kontakta oss för prisuppgifter

Gridlex betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

8. Booke

via Booke

Booke är ett automatiseringsverktyg för bokföring som underlättar dagliga bokföringsuppgifter. Det använder AI-teknik för att avstämma fel och tillhandahålla datautdrag i realtid. Ju mer du använder det, desto bättre blir AI:n.

Få snabbare svar från kunderna och undvik tråkig fram-och-tillbaka-kommunikation med Bookes användarvänliga meddelandeportal.

Bookes bästa funktioner

Utnyttja AI för att lösa kodningsfel, kategorisera transaktioner, kommunicera med kunder och automatisera ditt arbete.

Öka effektiviteten med AI-driven automatisering för månadsslutsuppgifter

Hitta och åtgärda fel på några sekunder med Bookes avancerade funktioner för felupptäckt.

Integration med populära verktyg som QuickBooks och Xero gör att du kan synkronisera dina finansiella data.

Begränsningar i Booke

Bristen på användarrecensioner på populära plattformar gör det svårt att fatta ett beslut baserat på allmänna kundupplevelser.

Minst fem kunder för varje prisnivå

Booke-prissättning

Smart: 10 dollar/månad per kund

Premium: 20 $/månad per kund

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Robotiserad AI Bokförare: Kontakta oss för prisuppgifter

Bokföringsbetyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

9. Blue Dot

via Blue Dot

Blue Dot är en AI-plattform för skatteefterlevnad som använder patenterad teknik för att hjälpa företag att säkerställa skatteefterlevnad. Minska skattesårbarheter för konsumentliknande utgifter och få en 360-graders överblick över alla transaktioner som utförs av anställda.

Använd kunskapsbasen om skatter för att hitta all information du behöver för ditt företag och utnyttja kraften i naturlig språkbehandling för att dra nytta av externa data.

Blue Dots bästa funktioner

Använd VAT Box för att identifiera och beräkna alla berättigade eller kvalificerade momsutgifter.

Låt funktionen Taxable Employee Benefits utnyttja AI för att upptäcka och analysera information om löneskatt.

Förbättra ditt arbetsflöde för utgiftshantering och låt Blue Dots egenutvecklade AI-drivna programpaket tillämpa kontroller och skatteregler för att säkerställa att ditt företag följer gällande regler.

Skapa rapporter för bolagsskatt som säkerställer efterlevnad med minimalt behov av manuell inmatning.

Begränsningar för Blue Dot

Det kan vara svårt att få en uppfattning om kundernas allmänna upplevelser på grund av bristen på användarrecensioner på populära plattformar.

Inga synliga prisuppgifter

Blue Dot-prissättning

Kunder måste kontakta Blue Dot och boka en demo för att få offerter och prisinformation.

Blue Dot-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

10. Truewind

via Truewind

Truewind är en AI-driven plattform för ekonomi och bokföring som stärker småföretag och nystartade företag. Den tillhandahåller exakta månadsrapporter och skräddarsydda finansiella lösningar för din bransch.

Användare får också tillgång till Truewinds expertteam för att säkerställa precision och transparens.

Truewinds bästa funktioner

Fatta välgrundade affärsbeslut i rätt tid med snabbare månadsavslut och effektiv bokföring.

Kontakta och samarbeta med auktoriserade revisorer (CPA) som kan hjälpa dig med varje steg i ditt företags finansiella processer.

Håll backoffice-verksamheten korrekt med minimal manuell tid så att du kan fokusera på att utveckla din verksamhet.

Förenkla bokföringsprocesserna och integrera dem med de verktyg du använder för att göra ekonomihanteringen stressfri.

Truewinds begränsningar

Brist på användarfeedback på populära recensionsplattformar

Inga synliga prisuppgifter eller prenumerationsuppgifter

Truewinds prissättning

Kunder måste boka en demo med Truewind för att få prisinformation.

Truewind-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

Maximera effektiviteten och noggrannheten med AI

Integrationen av AI-programvara har förändrat redovisnings- och finansbranschen. AI-verktyg använder automatisering för att förbättra noggrannheten och hastigheten i finansiell rapportering och erbjuder värdefulla insikter så att du kan fatta bättre beslut. 🌻

Om du är redo att effektivisera dina finansiella processer, minska kostnaderna och förbättra effektiviteten för allt som rör ekonomisk förvaltning är det dags att omfamna den digitala transformationen. Kom igång redan idag – registrera dig för ClickUp!