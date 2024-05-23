Hur man använder AI inom redovisning (användningsfall och verktyg)

Om det finns något som affärsvärlden är entusiastisk över 2024, så är det att använda AI för att bli mer effektiv – på nya och oväntade sätt!

AI:s närvaro märks i alla branscher, från personliga rekommendationer på streamingtjänster till självkörande bilar. Den lär sig snabbt av människor och omvandlar den kunskapen för att omforma våra arbetsprocesser.

Redovisningsbranschen är inget undantag. Eftersom data driver affärsvärlden söker redovisningsformulär och revisorer i allt högre grad efter sätt att utnyttja AI för att förbättra effektiviteten och noggrannheten.

För att förstå hur artificiell intelligens kan användas inom redovisning kommer vi att utforska olika AI-verktyg som gör redovisningsprocesser och arbetsflöden snabbare och mer exakta.

Förstå AI inom redovisning

Redovisningsbranschen genomgår en betydande omvandling som drivs av strategisk tillämpning av AI-teknik.

Denna integration utnyttjar maskininlärningsalgoritmer och naturlig språkbehandling för att automatisera och förbättra olika redovisningsfunktioner.

AI:s inverkan sträcker sig över olika uppgifter, inklusive finansiell rapportering och projektredovisning. Det effektiviserar revisioner och säkerställer efterlevnad genom att proaktivt upptäcka bedrägliga aktiviteter och genomföra djupgående dataanalyser.

Kommer AI att ersätta revisorer? AI är utmärkt för att automatisera olika uppgifter, men kan inte helt ersätta mänskliga revisorer. Grundläggande mänskliga färdigheter som gott omdöme, öppen kommunikation och kritiskt tänkande är fortfarande avgörande för effektiv redovisningspraxis.

Auktoriserade revisorer (CPA) är fortfarande oumbärliga när det gäller att hantera komplexa redovisningsfrågor och beslutsfattande. Genom mänsklig övervakning och ingripande säkerställer de att redovisningsprinciperna tillämpas korrekt och etiskt.

AI inom redovisning har flera användningsområden. Denna artikel listar de mest framträdande.

Hur man använder AI inom redovisning för olika användningsfall

AI-redovisningsprogramvara förändrar hur revisorer hanterar dagliga uppgifter, från datainmatning till strategiska beslut.

Samtidigt som resultaten blir mer exakta kan redovisningspersonal få mer gjort på kortare tid och fokusera på saker som kräver deras odelade uppmärksamhet.

Låt oss dyka in i fem specifika användningsfall där AI revolutionerar redovisningsprocesserna:

1. Användning av prediktiv dataanalys

AI kan analysera stora mängder finansiella data, upptäcka dolda mönster och identifiera potentiella risker som människor kan missa.

AI-driven prediktiv analys är en transformativ teknik som påverkar rollerna för revisorer och finansiella experter. Genom att automatisera den ofta tråkiga uppgiften att skapa rapporter kan finansiella experter ägna sin expertis åt en mer strategisk funktion: utvärdering.

Kom dock ihåg att AI-resultat kräver noggrann mänsklig uppmärksamhet. I slutändan måste revisorer noggrant bedöma noggrannheten och tillförlitligheten hos de genererade prognoserna.

Denna utvärderingsprocess bör omfatta jämförelser med etablerade resultat, användning av korsvalideringstekniker, användning av lämpliga mätvärden och kritisk granskning av potentiella felkällor i data eller algoritmer.

Genom denna rigorösa utvärdering säkerställer mänsklig expertis att AI-insikter utnyttjas effektivt för att driva välgrundade beslut.

2. Effektiviserade revisioner med förbättrad efterlevnad

Traditionella revisionsprocesser kan vara långdragna och resurskrävande. AI kan effektivisera processen genom att automatisera uppgifter som datautvinning, stickprov och riskbedömning. Detta gör det möjligt för revisorer att ägna sin expertis åt mer komplexa områden samtidigt som revisionernas övergripande effektivitet och ändamålsenlighet förbättras.

AI kan användas för att analysera historiska revisionsdata för att identifiera områden med återkommande svagheter, vilket möjliggör en mer proaktiv strategi för att säkerställa kontinuerlig efterlevnad.

3. Enklare upptäckt av bedrägerier

Bedräglig verksamhet kan utgöra ett betydande ekonomiskt hot och upptäcks ofta inte förrän betydande skador har uppstått. AI är ett kraftfullt verktyg i kampen mot bedrägerier.

Avancerade algoritmer kan analysera utgiftsmönster och identifiera ovanliga transaktioner eller aktiviteter som avviker från etablerade normer. Detta möjliggör proaktiv upptäckt och utredning, vilket minimerar ekonomiska förluster.

Fallstudie: Använd AI för att stänga aktiva penningtvättskonton En av Europas största digitala banker blev mål för en penningtvättsoperation med hjälp av falska annonser på nätet. Deras bedrägeriteam hade svårt att hänga med de brottslingar som öppnade och snabbt tömde konton som användes för penningtvätt. Feedzai, ett företag som tillhandahåller AI-drivna lösningar för bedrägeri och ekonomisk brottslighet, använde AI på två viktiga sätt för att bekämpa denna utmaning: BionicIDs: AI, särskilt djupinlärning, användes för att skapa unika identifierare (BionicIDs) för varje bankanvändare. Dessa ID:n analyserade användarnas beteendebiometri (skrivmönster, musrörelser), beteendeanalys (hur de navigerar i internetbanken), enhetsdata (telefonmodell, operativsystem) och nätverksdata (IP-adress, plats). Denna omfattande bild gjorde det möjligt för banken att identifiera misstänkta aktiviteter även om brottslingarna använde falska namn eller olika enheter. Nätverksanalys: AI analyserade kontinuerligt det dynamiska sammanhanget för varje banksession. Detta inkluderade faktorer som använda enheter, nätverksanslutningar och platser. Genom att kartlägga dessa relationer kunde AI identifiera kopplingar mellan konton som till synes var helt skilda från varandra. Om till exempel flera konton öppnades från samma enhet eller nätverk trots att de hade olika namn, kunde AI markera dem som tillhörande samma brottsling. Denna kombination av AI-tekniker gjorde det möjligt för banken att: Identifiera penningtvättskonton mycket snabbare och stoppa dem innan de kan användas för bedrägeri.

Koppla samman konton som till synes inte har något samband till samma brottsling baserat på beteendemönster och nätverksmönster.

Förstå brottslingarnas metoder och förutsäg framtida attacker Genom att utnyttja AI stängde banken över 400 konton som användes för penningtvätt och försåg polisen med värdefull information för att utreda det kriminella nätverket.

4. Automatiserad bokföring

Repetitiva uppgifter har historiskt sett begränsat redovisningspersonal och tagit upp värdefull tid som kunde ha använts till strategisk analys.

Inmatning av faktura- och kvittodata, bankavstämning och underhåll av huvudboken är uppgifter som nu är redo för robotiserad processautomation.

AI-algoritmer är skickliga på mönsterigenkänning och dataextraktion och kan automatisera processer med laserfokuserad precision. Detta befriar revisorer från tråkiga uppgifter som manuell datahantering och minimerar avsevärt den inneboende risken för mänskliga fel.

Proffstips: Använd dessa 10 kostnadsfria bokföringsmallar i Excel och ClickUp för att snabba upp dina processer och uppnå korrekt avstämning varje gång.

5. Öka noggrannheten med maskininlärning

Finansiell dataintegritet är avgörande inom redovisning. AI är utmärkt på att analysera stora datamängder med extrem precision.

Maskininlärningsalgoritmer kan tränas att identifiera inkonsekvenser, avvikelser och potentiella fel i finansiella transaktioner. Denna proaktiva strategi minskar avsevärt risken för att fel slinker igenom, vilket säkerställer integriteten i finansiella register.

Fallstudie: Deloitte automatiserar skattehanteringen med hjälp av AI och maskininlärning Deloitte samarbetade med Kortical för att använda AI i sina skatteprocesser. Projektet syftade till att automatisera uppgifter och förbättra effektiviteten. Deloitte bidrog med domänexpertis och data, medan Kortical bidrog med sin AI-plattform och sina datavetenskapliga resurser. Kortical byggde en maskininlärningsmodell som automatiskt kunde tillämpa skattelagstiftningen och strukturera kunddata, vilket minskade den manuella bearbetningstiden från 5 timmar till 6 minuter, en 50-faldig förbättring. Projektet tog 6 månader och uppnådde en noggrannhet på mänsklig nivå (över 90 %) i skatteberäkningarna.

Detta är bara några exempel på hur AI revolutionerar redovisningsbranschen. I takt med att AI-tekniken utvecklas kan vi förvänta oss ännu fler innovativa tillämpningar som ytterligare kommer att förändra hur redovisning bedrivs.

Använda AI-programvara för redovisning

Finns det ett AI-drivet program för projektledning inom redovisning som kan göra allt detta?

ClickUp kan i stor utsträckning, om inte helt, lindra bördan av repetitiva uppgifter och kärnprocesser.

Som en plattform för arbets- och produktivitetshantering passar den alla branscher, stora som små. Med specialiserade lösningar för olika avdelningar kan du utföra alla små uppgifter – från uppgiftshantering till tidrapportering – på en enda plattform med ClickUp.

Låt oss titta på hur ClickUp hjälper revisorer och finansproffs.

1. Sluta med tidskrävande bokföringsarbete

ClickUps programvara för projektledning inom redovisning kan användas på miljontals olika sätt när den kombineras med plattformens AI-funktioner.

Spåra effektivt varje finansiell transaktion och upprätthåll en fullständig revisionsspår med ClickUp Brains AI-redovisningsverktyg.

Systemet loggar alla finansiella aktiviteter och delar regelbundet viktiga uppdateringar med intressenter, vilket säkerställer en fullständig och korrekt dokumentation för revisioner och efterlevnad av regelverk.

Från att minska manuellt arbete med automatisering till att använda AI:s naturliga språkbearbetningsfunktioner för sammanfattning – låt oss se hur du kan utnyttja dessa verktyg i varje steg.

Prova ClickUp Brain Automatisera bokföringsuppgifter, projektuppdateringar, statusrapporter och mycket mer med ClickUp Brains AI Project Manager™.

Låt oss först se hur ClickUp Brain kan hjälpa till att förbättra ditt redovisningsteams effektivitet och noggrannhet:

Automatiska påminnelser : ClickUp Brain påminner dig när räkningar ska betalas eller när rapporter ska lämnas in. Du kommer inte att missa några deadlines eftersom : ClickUp Brain påminner dig när räkningar ska betalas eller när rapporter ska lämnas in. Du kommer inte att missa några deadlines eftersom AI-automatiseringsverktygen håller reda på dem åt dig.

Smart sökning : Om du behöver hitta en specifik faktura eller ett specifikt finansiellt dokument söker ClickUp Brain snabbt igenom alla dina filer och företagets kunskapsbas och visar dig rätt dokument.

Dataanalys : AI kan granska dina siffror och ge dig insikter om dina utgiftsvanor. På så sätt kan du enkelt spåra, kategorisera och organisera dina företagsutgifter. Den kan till exempel upptäcka att du spenderar mycket pengar inom ett visst område och föreslå sätt att minska kostnaderna.

Uppgiftsöversikter och uppdateringar : Använd ClickUp Brains naturliga språkbearbetningsfunktioner för att sammanfatta alla deluppgifter, chattar eller konversationer i ClickUp på några sekunder, så att du får en överblick över vad som händer eller vad som är nästa steg i arbetet.

Anpassade rapporter och instrumentpaneler: Skapa rapporter från inmatade data och presentera dem i tydliga och visuellt tilltalande format (diagram och grafer), identifiera enkelt trender och fatta välgrundade beslut med : Skapa rapporter från inmatade data och presentera dem i tydliga och visuellt tilltalande format (diagram och grafer), identifiera enkelt trender och fatta välgrundade beslut med AI-verktyg för datavisualisering.

Från Fortune 500-ekonomichefer och frilansande revisorer till stora redovisningsbyråer – alla kan använda ClickUp Brain med ett betalt ClickUp-abonnemang!

2. Hantera redovisningsteam och kunder på ett och samma ställe

ClickUps programvara för projektledning inom redovisning har robusta funktioner som gör det möjligt för redovisningsteam att hantera personal och projekt på ett effektivt sätt.

Visa dina data på ditt sätt, skapa insiktsfulla rapporter och övervaka framstegen med ett ögonkast med hjälp av dashboards i ClickUps programvara för redovisningsprojektledning.

Skapa en central knutpunkt för all projektkommunikation och samarbete. Redovisningspersonal kan dela dokument, filer och anteckningar inom projekt, vilket eliminerar informationssilos och säkerställer att alla är på samma sida.

Du kan tilldela uppgifter i ClickUp till specifika redovisningschefer med tydliga deadlines och prioriteringar. Uppdateringar i realtid och uppföljning av framsteg håller alla informerade om pågående arbete, vilket skapar ansvarstagande och säkerställer att projekten håller tidsplanen.

Chatta med teammedlemmar och dela och arbeta med uppgifter i realtid, allt utan att lämna plattformen med ClickUp Chat View.

ClickUp Chat-vyn erbjuder ett praktiskt chatt-system i realtid för enkel kommunikation inom teamet. Diskussioner kan trådbaseras inom specifika projekt, vilket ger utrymme för fokuserad, kontextmedveten kommunikation utan att överbelasta e-postinkorgarna.

Du kan också dela dokument, få omedelbar feedback och bädda in videor eller länkar till specifik information.

Organisera dina konton med ClickUp Table View för en bekant kalkylbladsupplevelse.

Växla mellan mer än 15 flexibla vyer för att skapa anpassade arbetsflöden, från grafer till tabellpresentationer. Detta gör det enkelt att delegera uppgifter och följa upp framsteg.

Det bästa med ClickUps unika funktioner är att du kan skapa säkra kundportaler inom projekt för att hantera externa partners och behålla dem över tid.

Kunderna kan få tillgång till relevanta dokument, rapporter och projektuppdateringar utan direkt tillgång till ditt interna system. Detta är användbart för mindre redovisningsbyråer med begränsade resurser.

Du kan skicka automatiska e-postmeddelanden eller påminnelser till kunder om kommande deadlines eller möten för att säkerställa att de hålls informerade och engagerade under hela projektets livscykel.

3. Använd färdiga mallar för att förenkla redovisningsprocesserna

Du kan använda över 1000 anpassningsbara, färdiga ClickUp-mallar för olika behov – bokföring, kreativ design, hantering av sociala medier, byråhantering, skapande av blogginlägg, HR och rekrytering.

Du kan skapa mallar med ClickUp Brain och ClickUp Docs för alla tänkbara användningsområden!

Använd till exempel ClickUp Accounting SOP Template för att säkerställa att dina redovisningsteam följer företagets standardrutiner.

Ladda ner den här mallen Håll ordning, effektivitet och noggrannhet när det gäller ditt företags redovisningsrutiner med ClickUp Accounting SOP Template.

Ta kontroll över spridda finansiella processer! Denna mall erbjuder en omfattande lösning som effektiviserar skapandet av SOP, kommunikation och samarbete, vilket säkerställer att din redovisningsavdelning fungerar effektivt.

Skapa, uppdatera och spåra alla dina SOP:er på ett och samma ställe . Slösa inte längre tid på repetitiva uppgifter eller att söka efter dokument.

Kommunicera SOP-ändringar direkt så att alla i ditt team är på samma sida och risken för fel minimeras.

Få automatiserade uppgiftsfördelningar med aviseringar så att alla hålls informerade och ansvariga, vilket säkerställer samarbete inom hela din redovisningsavdelning.

Förbättra din projektredovisning och SOP-spårning med avancerade funktioner som kommentarreaktioner, automatisering och AI-drivna verktyg.

Att jonglera med företagets ekonomi kan kännas som en ständig kamp för att hinna ikapp!

Att spåra transaktioner, betalningar och krediter är tidskrävande. ClickUps mall för bokföringsjournal kan fungera som din digitala bokföringsmall.

Ladda ner den här mallen Övervaka affärsresultat utan att manuellt mata in kontodata med ClickUp Accounting Journal Template.

Denna kraftfulla mall registrerar varje affärstransaktion med extrem precision. Tänk bortom enkla posteringar, eftersom den låter dig registrera transaktioner som påverkar flera konton samtidigt:

Släng den manuella huvudboken ; registrera alla dina affärstransaktioner snabbt och korrekt i en digital journal.

Använd anpassade statusar för att spåra varje transaktions framsteg och se till att ingenting går förlorat i röran.

Samla in viktig information om varje transaktion med anpassade fält , såsom transaktionsdatum, journaltyp, kvitto och postnummer.

Anpassa översikten över din ekonomiska situation efter dina behov med flexibla vyer – från en startguide till lättillgängliga avsnitt om böcker och journaler.

Förbättra transaktionsspårningen med avancerade funktioner som tidsspårning, taggar, beroendevarningar och robusta e-postfunktioner för att säkerställa ett omfattande finansiellt arbetsflöde.

Letar du efter en allt-i-ett-mall för att förenkla dina finansiella processer? Prova ClickUps bokföringsmall.

Ladda ner den här mallen Använd den heltäckande lösningen för företagsledning för att sköta allt som har med redovisning att göra med ClickUp Accounting Template.

Denna mall hanterar hela din pipeline – från att registrera fakturor och spåra intäkter till att förutsäga framtida intäkter. Du behöver inte längre jaga försenade betalningar, eftersom du enkelt kan hålla koll på kundfordringar och leverantörsskulder.

Men det blir ännu bättre! Inom samma plattform kan du boka möten, växla smidigt mellan mer än 9 anpassningsbara vyer och utnyttja anpassade taggar och statusar. På så sätt kan du maximera din produktivitet och få realtidsinsikter om din försäljningsprestanda utan att lämna ClickUp.

AI:s enastående förmåga att automatisera repetitiva uppgifter i kombination med ett mångsidigt verktyg som ClickUp befriar revisorer från det vardagliga arbetet och ger dem den värdefulla gåvan tid.

Denna nyvunna effektivitet gör det möjligt för dem att flytta fokus till områden där mänsklig expertis är avgörande: insiktsfulla analyser, strategisk vägledning och välgrundade beslut.

Framtiden för redovisning med AI

Vindarna vänder för revisorer. Med stöd av AI står yrket inför en evolution.

Reaktionerna varierar, men en sak är säker: betydande förändringar är på väg. Det kommande decenniet kommer att präglas av en omvandling av redovisningsyrket, vilket kommer att kräva nya kompetenser av yrkesverksamma.

Det bästa är dock att ClickUp Brains naturliga språkbehandling gör det möjligt för revisorer att utnyttja det utan att behöva lära sig kodningstekniker. Revisorsyrket kommer att likna det som dataforskare och ingenjörer har, vilket öppnar upp för djupgående finansiella insikter. Nyckeln till att navigera i denna utveckling ligger i att omfamna förändringen.

Genom att tidigt börja använda AI-drivna verktyg som ClickUp kan du ligga steget före. Registrera dig för ClickUp idag!