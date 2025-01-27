Topp 10 projektredovisningsprogram för att maximera projektets avkastning 2025

Det ultimata målet för alla företag är att få avkastning på sina investeringar och generera vinst. För att göra det måste de hantera sin ekonomi på ett felfritt sätt. Det är här projektredovisning kommer in i bilden. ?

Redovisning är dock lättare sagt än gjort – det är ett av de mest felbenägna jobben i världen.

Lyckligtvis har detta förändrats avsevärt under de senaste åren med framväxten av projektredovisningsprogram. Dessa verktyg har förenklat projektredovisningen genom grafiska användargränssnitt (GUI) och automatisering. De erbjuder också budgeterings- och prognosbaserade funktioner som hjälper företag att fatta datadrivna finansiella beslut om sina projekt.

Låt oss gå igenom de 10 bästa programvarorna för projektredovisning, analysera deras styrkor och svagheter och utforska hur de kan hjälpa ditt företag att växa. ?

Vad ska du leta efter i den bästa programvaran för projektredovisning?

Projektredovisning skiljer sig ganska mycket från allmän finansiell redovisning, eftersom den fokuserar mer på projektets hälsa än på företagets beskattning och efterlevnad. För att fungera bra bör din projektredovisningsprogramvara ha följande unika funktioner:

Fasvis spårning av projektkostnader: Ett projekt genomgår flera faser och medför kostnader under hela processen. För att fullt ut förstå dessa kostnaders inverkan på ditt projekt bör programvaran möjliggöra fasvis eller stegvis spårning av projektrelaterade kostnader. Tidrapportering: Denna funktion gör det möjligt för dina medarbetare att logga antalet timmar de har arbetat med ett specifikt projekt. Det är avgörande för att hålla koll på lönekostnaderna på projektnivå. Projektspecifik rapportering: Bra redovisningsprogramvara har också robusta rapporteringsfunktioner för att generera och exportera finansiella rapporter, vilket ger en tydlig översikt över alla projektrelaterade kostnader. Integrationer: Om din projektredovisningsprogramvara kan integreras med allmän redovisningsprogramvara kan det effektivisera redovisningsteamets arbete avsevärt. På samma sätt bör den kunna integreras med projektledningsappar för att enkelt synkronisera relevant data och arbetsförlopp. Budgetering och prognostisering: Med dessa alternativ i din projektredovisningsprogramvara kan du planera i förväg och få en allmän uppfattning om din framtida projektutveckling.

Topp 10 projektredovisningsprogram att använda

Det finns hundratals projektredovisningslösningar, men endast ett fåtal uppfyller ovanstående kriterier. Vi har analyserat de tillgängliga alternativen, vad de erbjuder och vad de saknar för att sammanställa denna lista över de 10 bästa programvarorna för projektredovisning. Låt oss se vilka som kom med på listan! ?

Registrera tiden löpande eller ange den manuellt med tidsspårning i ClickUp.

ClickUp erbjuder en hel rad projektledningsfunktioner, inklusive sådana som är utformade för projektredovisning. Det börjar med ClickUp Time Tracking, som gör det möjligt för dina teammedlemmar att spåra och logga den tid de lägger på att slutföra uppgifter.

Spårningsprocessen är superenkel – du klickar på en knapp för att starta spårningen. När en uppgift är klar stoppar du eller din teammedlem tiden, som automatiskt läggs till den valda uppgiften. Dina teammedlemmar kan markera tidsregistreringen som Fakturerbar för att fakturera den eller till och med lämna en kommentar om något är ovanligt. ⏲️

Förutom tidrapportering kan du följa projektets framsteg med hjälp av milstolpar. Med ClickUp Milestones kan du markera specifika uppgifter inom ett projekt, och när du slutför dem uppdateras projektets framsteg och uppgiftsstatus automatiskt. Du kan definiera anpassade uppgifts- och projektstatusar eller välja en av standardstatusarna, till exempel:

På rätt spår

Försenad

Pågår

Väntande

När dina teammedlemmar slutför olika uppgifter och loggar sina tidsposter kan det bli lite omständligt att analysera dem. Men inte med ClickUp Accounting – dess unika tabellvy låter dig analysera flera tidsposter samtidigt.

Organisera, sortera och filtrera uppgifter i ClickUp 3. 0 Table View för att snabbare få insikter om allt ditt arbete.

Tabellvyn tar kalkylblad till nästa nivå genom att du kan länka uppgifter, teammedlemmar och till och med dokument inom cellerna, vilket skapar en visuell och interaktiv databas över utfört arbete.

Du och dina teammedlemmar kan enkelt uppdatera cellerna och lägga till anteckningar, tidsposter, uppgiftsstatus, kostnader och andra detaljer för varje uppgift. Du kan sedan analysera dina finansiella data innan du genomför transaktionerna. ?

ClickUp kan också effektivisera kundrapporteringen avsevärt eftersom det låter dig skapa kunddashboards. Med ClickUp Dashboards kan du lägga till widgets för rapportering, fakturering, betalningspåminnelser och mycket mer. När du är nöjd med resultatet skickar du det till respektive kund via en delbar länk.

ClickUps bästa funktioner

Särskilda funktioner för redovisning

Tidrapportering

Kundpaneler

Mångsidiga kalkylblad i form av tabellvy

Många färdiga mallar, inklusive ClickUp Accounting Template , som hjälper dig med finansiell rapportering och affärsplanering.

Projektets milstolpar

Automatiseringar och påminnelser

Begränsningar i ClickUp

Kan vara överväldigande för förstagångsanvändare

Funktionsmångfalden kan vara för komplex för oberoende entreprenörer.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Enterprise: Pris tillgängligt på begäran

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 USD/arbetsplatsmedlem/månad

Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering*

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. NetSuite

Oracle NetSuite är en fullfjädrad ERP-svit (Enterprise Resource Planning) som hjälper företag att hantera sin verksamhet, planera och utnyttja resurser. Den levereras med SuiteProjects – ett projektredovisningsprogram som hjälper företag att hantera kostnader, lönsamhet och budgetar på projektnivå med djupgående rapportering. ?

Det gör det också möjligt för dig att snabbt analysera och jämföra de faktiska utgifterna mot budgeten och lönsamheten mot prognosen, vilket kallas prognosuppföljning.

Lättförståeliga grafer och rapporter gör det enkelt att tolka data. Samtidigt kopplar integrationen med NetSuite Cloud Accounting automatiskt alla dina transaktioner till en huvudbokspost.

SuiteProjects har också inbyggt faktureringsstöd, så att du kan skapa och skicka återkommande fakturor. Slutligen optimerar instrumentpaneler och rapporter ditt arbetsflöde och gör det enkelt att dela projektets ekonomi och annan information med relevanta intressenter.

NetSuite bästa funktioner

Räkenskaper för flera projekt med dedikerade utrymmen

Integration med NetSuite Cloud Accounting och NetSuite ERP-programvara

Prognosuppföljning

Budget-vs-faktisk kostnadsanalys

Fakturering med stöd för automatiserade återkommande fakturor

Anpassade instrumentpaneler och rapporter

NetSuite-begränsningar

Användargränssnittet kan vara lite skrämmande

Kan vara för dyrt för genomsnittliga användare

NetSuite-priser

Priser tillgängliga på begäran

NetSuite-betyg och recensioner

G2: 4/5 (över 2 800 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 1 400 recensioner)

3. Freshbooks

Freshbooks erbjuder ett nytt tillvägagångssätt för bokföringsprogram. Det låter dig hantera bokföringen för flera projekt, samtidigt som ett mycket polerat användargränssnitt gör det ibland tråkiga bokföringsarbetet roligare och mer engagerande. ✨

Med funktionen för tidrapportering kan du logga den tid du lägger på ett projekt, som du sedan kan lägga till på fakturor. Du kan välja en mall och designa professionella fakturor på några minuter.

Det är lika enkelt att spåra utgifter:

Samla alla dina fakturor Ta bilder av dem Ladda upp dem till Freshbooks

Plattformen extraherar automatiskt utgiftsbelopp, datum och leverantörsuppgifter. Därefter kan du börja budgetera, eftersom budgetuppföljningsfunktionen hjälper dig att se till att dina utgifter inte går överstyr.

Freshbooks bästa funktioner

Integreras med projektledningsappar som Asana, Basecamp etc.

Tid- och budgetuppföljning

Mallar för fakturering och bokföring

Automatiska betalningspåminnelser och inkassohantering

Integrerade betalningslösningar för fakturabetalningar

Kostnadsregistrering med foton och e-postmeddelanden

Freshbooks begränsningar

Funktionen för att skanna kvitton för att logga utgifter kan vara fördröjd.

Appen är kanske inte skalbar för småföretag.

Priser för Freshbooks

Lite: 4,25 $/månad

Plus: 7,50 $/månad

Premium: 13,75 $/månad

Välj: Priser tillgängliga på begäran

Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering*

Freshbooks betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 650 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4 300 recensioner)

4. Certinia (tidigare FinancialForce)

Certinia ingår i Salesforce-programvarufamiljen, så det är självklart att det integreras mycket bra med sina ”familjemedlemmar”. Det kan till exempel hämta dina kunder från Salesforce CRM, så att du inte behöver lägga till dem manuellt.

Det gör att du kan hantera bokföringen för alla dina projekt och spåra intäkter och kostnader under olika faser av projektets livscykel. Realtidsuppföljning av planerade intäkter och projektfinanser gör att du kan analysera projektets lönsamhet, kostnader och andra finansiella aspekter.

Och tack vare integrationen med Certinias redovisningsprogram synkroniseras alla dina transaktioner automatiskt med huvudboksposterna. ?

Slutligen möjliggör det även prognoser av finansiella data och uppföljning av prognosen baserat på transaktioner och data som finns tillgängliga i dina konton, samt Salesforce CRM. Detta kan vara användbart för att förutsäga dina kassaflöden, lönsamhet och andra finansiella data.

Certinias bästa funktioner

Salesforce-integration

Flerstegsspårning av projektfinanser

Spåra planerade intäkter

Projektbudgetering och budgetuppföljning

Prognoser och prognosuppföljning

Certinias begränsningar

Laddningen tar lång tid för vissa användare.

Datavisualiseringsverktyg visar ibland inte de senaste uppgifterna

Certinias prissättning

Priser tillgängliga på begäran

Certinias betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 1 100 recensioner)

Capterra: 3,8/5 (över 40 recensioner)

5. Runn

Runn är i första hand ett program för resurshantering, men det har också några användbara funktioner för projektredovisning. Det har en planerings- och budgeteringsfunktion för att fördela finansiella resurser till olika utgifter och mål relaterade till dina projekt.

Spåra planer mot din angivna budget för att säkerställa att du inte överskrider den. Det finns även en funktion för tidsspårning som gör det möjligt att spåra den tid som dina teammedlemmar har planerat eller redan har lagt ner på ett visst projekt, tillsammans med dess kostnad. ?

Men det bästa med Runn är kanske dess förmåga att lägga till preliminära projekt. Använd funktionen för att lägga till projekt som för närvarande är under förhandling till din projektplan. När de har lagts till kan Runn visuellt visa dig hur dessa projekt kommer att påverka din ekonomiska ställning om de bekräftas.

Runn bästa funktioner

Särskilda utrymmen för flera projekt

Planering för preliminära projekt

Tidrapportering

Budgetering och planering

Prognoser

Rapporteringsfunktioner med anpassningsbara mätvärden

Runn-begränsningar

Anpassade integrationer kan ta lite tid att konfigurera.

Vissa behörighetsnivåer är inte tillgängliga.

Runn-prissättning

Gratis

Pro: 8 $/månad

Företag: Priser tillgängliga på begäran

Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering*

Runn-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (1 recension)

Programvarurekommendation: 4,8/5 (över 20 recensioner)

6. Prognos

Forecast har ett antal projektredovisningsfunktioner, men tillsammans utgör de en mycket robust lösning för att hålla koll på dina projektfinanser.

Det gör att du kan spåra projektbudgetar i realtid för att identifiera vad som kostar pengar och vad som genererar intäkter. Dess omfattande rapporter ger också insikt i var du förlorar mest pengar i din projektportfölj, så att du kan stoppa projekt som går överstyr innan de helt förstör ditt företags ekonomi. ?

Forecast integreras med QuickBooks och Xero, så alla projekttransaktioner kan synkroniseras automatiskt till den centrala bokföringsprogramvaran. Dess AI-drivna riskvarningar låter dig veta i förväg när du är på väg att överskrida dina budgetgränser.

Prognos bästa funktioner

Projektuppföljning på portföljnivå

Smart och automatiserad fakturering

AI-drivna budgetprognoser och varningar

Integreras med andra redovisningslösningar som Xero och QuickBooks och projektledningslösningar som Asana och Monday.com.

Tidrapportering

Fakturering

Prognosbegränsningar

Det kan finnas en brant inlärningskurva

Det går inte att lägga till budgetar för tids- och materialprojekt.

Prognosprissättning

Pro: Pris tillgängligt på begäran

Plus: Pris tillgängligt på begäran

Prognosbetyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 60 recensioner)

7. Paymo

Paymo kan låta som om någon ber dig att betala mer. Men i själva verket hjälper det dig att spara pengar och tjäna mer på dina projekt genom att erbjuda funktioner för:

Budgetering

Utgiftsuppföljning

Lönsamhetsuppföljning

Paymo erbjuder även tidrapportering och uppgiftsbaserade faktureringsmetoder för dina teammedlemmar. Det stöder över 85 valutor och 15 språk för fakturering, vilket ger det en unik fördel jämfört med andra alternativ till Paymo.

Fakturamallar gör det betydligt enklare att skapa fakturor, medan integrerad betalningshantering gör det ännu enklare för dig att betala och få betalt av dina kunder. ?

Slutligen integreras Paymo med QuickBooks och Xero för att synkronisera dina projektutgifter med huvudboksposter.

Paymos bästa funktioner

Budgetering

Utgiftshantering

Tidrapportering

Fakturering på mer än 15 språk och i över 85 valutor

PayPal, Stripe och Authorize.net-integration för mottagande av betalningar

Lönsamhetsuppföljning på projekt- och kundnivå

Integration med andra redovisningstjänster (QuickBooks, Xero, etc. )

Paymos begränsningar

Inga dedikerade MacOS- och iOS-appar

Funktionaliteten i Android-appen är något begränsad jämfört med desktopversionen.

Paymo-priser

Gratis

Startpaket: 5,9 $/månad

Litet kontor: 10,9 $/månad

Företag: 16,9 $/månad

Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering*

Paymo-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 400 recensioner)

8. Meisterplan

Meisterplan är ett program för projektportföljhantering och personalplanering med inbyggd standardfunktion för projektredovisning.

Plattformen gör det möjligt för projektledare att planera budgetar och följa upp faktiska utgifter mot dessa, genomföra kostnads- och nyttoanalyser och uppskatta totala projektkostnader baserat på utgifterna.

Meisterplan integreras med alla populära projektledningsprogram, affärsinformationsplattformar och dataanalysplattformar för att hämta projektdata för analys.

Meisterplans bästa funktioner

Jämför planerade kostnader med faktiska kostnader

Budgetplanering

Kostnads- och nyttoanalys

Finansiella rapporter

Integreras med projektledningsverktyg

Begränsningar i Meisterplan

Projektledningsfunktioner som uppgiftsplanering är inte tillgängliga.

Funktionen för planering av deltidsresurser skulle kunna förbättras.

Meisterplans prissättning

Grundläggande: 660 $/månad

Pro: 880 $/månad

Premium: 2 480 $/månad

Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering*

Meisterplan – betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (30+ recensioner)

9. Kantata (tidigare Mavenlink)

Kantata har sitt ursprung i Mavenlink och Kimble – två ledande aktörer inom programvara för automatisering av professionella tjänster (PSA).

Plattformen erbjuder budgeterings- och prognosfunktioner med detaljerade uppgifter så att du kan planera alla aspekter av ditt projekt. Den låter dig spåra intäktsprognoser och intäktsredovisning i realtid samtidigt som den tillhandahåller all data och information som behövs för att driva projekt inom de tilldelade budgetarna. ?

Den inbyggda faktureringsfunktionen gör det enkelt att fakturera dina kunder, medan specialfunktioner som hjälper till vid månadsslutet uppdaterar prognoserna när intäkterna redovisas. Slutligen gör tid- och kostnadsuppföljning på projektnivå det enkelt för dig och dina teammedlemmar att logga projektkostnader.

Kantatas bästa funktioner

Prognoser i realtid

Budgetering

Fakturering med anpassningsbara mallar

Tidrapportering

Utgiftshantering

Rapporter och instrumentpaneler

Kantatas begränsningar

Användargränssnittet är lite föråldrat.

Att använda funktionerna kan vara lite överväldigande i början.

Kantatas prissättning

Priser tillgängliga på begäran

Kantata-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 600 recensioner)

10. Sage

Sage erbjuder olika redovisningslösningar för olika branscher och användningsområden, inklusive allmän finansiell redovisning. Dess projektredovisningsmodul är integrerad med Sage Intacct och automatiserar tidrapportering, projektfakturering, servicekostnader och till och med intäktsredovisning för att förenkla allt.

Gantt-diagram, projektlönsamhet och kundlönsamhetsrapporter hjälper dig att förstå:

Vart dina pengar går: de viktigaste utgifterna Varifrån kommer det: de mest lönsamma kunderna eller projekten?

Integrationen med Sage allmänna finansredovisning synkroniserar alla dina projekttransaktioner med huvudboksposter, och den inbyggda faktureringsfunktionen gör det enkelt att fakturera dina kunder.

Rollspecifika instrumentpaneler informerar dina kunder och kollegor om i vilket skede deras projekt befinner sig och genererar rapporter om projektstatus, resursutnyttjande, intäkter, kostnader etc. för att ge en bild av projektets lönsamhet.

Sage bästa funktioner

Budgetering och budgetuppföljning

Intäktsprognoser

Tidrapportering

Fakturering

Integration med Sage allmän finansiell redovisning

Rollspecifika instrumentpaneler

Sage-begränsningar

Tillfälliga problem med betalningssynkronisering

Dashboards ingår inte i baspaketet.

Sage-priser

Priser tillgängliga på begäran

Sage-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 2 800 recensioner)

Capterra: 4/5 (över 500 recensioner)

Maximera projektens lönsamhet med robust programvara för projektredovisning

Projektredovisning kan vara ett tråkigt och tidskrävande jobb, och finansiell budgetering och prognostisering kan vara ännu mer krävande. En solid programvara för projektredovisning kan hjälpa dig med båda delarna. Om du fortfarande undrar vilken redovisningsprogramvara du ska välja, här är vårt förslag: Välj ClickUp! ?

ClickUp låter dig hantera din redovisning genom att automatisera och effektivisera processen med hjälp av tabellvy och instrumentpaneler. Dess robusta rapporterings- och analysfunktioner kan hjälpa dig att planera, budgetera och prognostisera nästan alla finansiella mått. Registrera dig för ClickUp – du kommer aldrig att vilja byta tillbaka till någon annan redovisningsprogramvara.