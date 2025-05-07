Bästa Workona-alternativ och konkurrenter 2025

Öppna flikar kan vara RAM-slukande monster. Ingen gillar att jonglera med dussintals olika flikar medan de gör sitt jobb. Chansen är stor att webbläsaren inte heller gillar det.

Det är ett känt faktum att oreda orsakar stress på jobbet. Detta gäller inte bara röriga skrivbord, utan även din digitala arbetsplats. Lyckligtvis finns det appar och webbläsartillägg som Workona som hjälper dig att organisera ditt arbete med en flikhanterare så att all relevant information finns samlad på ett ställe.

Att gruppera flikar och organisera att göra-listor – särskilt över flera konton – är ett snabbt sätt att slippa hoppa fram och tillbaka mellan plattformar eller en separat webbläsare.

Workona är ganska populärt tack vare funktioner som automatisk synkronisering mellan enheter, flikfrysning, automatisk sparning, en praktisk instrumentpanel för flikhantering och integrationer med tredjepartsprogram. Ändå passar appen inte alla – du kanske till exempel vill ha mer mångsidighet eller en enklare installationsprocess.

I den här artikeln presenterar vi de bästa alternativen till Workona. Ta en titt på deras funktioner och priser och hitta det perfekta verktyget som kan effektivisera dina arbetsflöden. ✅

Vad är Workona?

Workona är en webbläsarbaserad arbetsplatsorganiserare. Med detta praktiska verktyg kan du skapa separata flikar för varje projekt du arbetar med eller gruppera relevanta appar och plattformar tillsammans. Du kan skapa en Workona-flik för dina projekt, lägga till anteckningar, bifoga dokument och bjuda in dina teammedlemmar att bidra.

Via Workona

Workona har sina fördelar, men det finns några skäl till varför du kanske vill överväga ett alternativ. Du kanske till exempel inte gillar att plattformen får tillgång till din webbläsarhistorik för att kunna tillhandahålla sina tjänster eller att den inte har tillräckligt med videohandledningar för vissa funktioner.

Vad du ska leta efter i ett alternativ till Workona

Det finns många verktyg med Workona-liknande funktioner – problemet är att hitta ett som passar ditt arbetsmönster. För att få maximal funktionalitet bör du fokusera på följande aspekter:

Visualiseringsfunktioner: Plattformen bör erbjuda en flikhanteringspanel som fungerar som ett kontrollcenter och hjälper dig att visualisera dina projekt och uppgifter, att göra-listor och : Plattformen bör erbjuda en flikhanteringspanel som fungerar som ett kontrollcenter och hjälper dig att visualisera dina projekt och uppgifter, att göra-listor och hantera resurser. Dokumenthantering : Det bör erbjuda en central plats för att skapa, lagra och arbeta med projektrelaterade dokument. Integrationer: Det bör integreras sömlöst med appar för samarbete, : Det bör integreras sömlöst med appar för samarbete, arbetsflödeshantering vanespårning och kommunikation, så att du inte behöver växla mellan flera plattformar eller öppna flikar. Samarbetsalternativ : Workona har begränsade samarbetsfunktioner, men flera populära verktyg för organisering och flikhantering har förstklassiga teamvänliga funktioner som digitala whiteboardtavlor , redigering i realtid och kommentartrådar för att enkelt hantera uppgifter. Mångsidighet: Det ska fungera smidigt på olika plattformar, från stationära datorer till smartphones, vilket ger dig flexibiliteten att spåra ditt arbete var du än befinner dig.

Bästa Workona-alternativ

Vi har testat dussintals alternativ till Workona, från flikhanterare och webbläsartillägg till uppgiftsorganiserare, och valt ut de 9 bästa som erbjuder de mest effektivitetsfokuserade funktionerna.

Utan vidare, låt oss sätta igång! ?

Visualisera uppgifter, projekt och arbetsflöden på det sätt som passar dig bäst med ClickUps över 15 anpassningsbara vyer.

Som en ledande plattform för projekt- och uppgiftshantering hjälper ClickUp dig att organisera flera arbetsytor samtidigt. Det är ett perfekt alternativ till Workona om du vill effektivisera komplexa arbetsflöden, minimera kontextbyten och få viktiga projekt gjorda snabbare utan att känna dig överväldigad.

Håll dina resurser i toppform med ClickUp Docs – ett unikt utrymme där du och ditt team kan skapa, redigera och dela dokument. Koppla dessa dokument till uppgifter och samla all kontextuell data på ett ställe.

Vill du ha en överblick över dina projekt? Det kan du få med ClickUp Dashboards! Få realtidsinsikter i alla aspekter av dina projektarbetsflöden, identifiera förbättringsområden, spåra tid och hantera arbetsbelastningar med mer än 15 vyer och över 50 widgets.

Använd ClickUp för att effektivisera arbetsflöden med flera strömmar med hjälp av robusta övervaknings- och analysfunktioner.

Att sortera uppgifter är enkelt med ClickUp Kanban Boards – dra och släpp uppgifter för att kategorisera dem utifrån deras status. Andra vyer som ger god översikt är Workload, Gantt och List.

Samarbete i ClickUp är aldrig ett problem tack vare ClickUp Whiteboards. Dessa digitala whiteboards är perfekta för brainstorming i realtid. Om du inte vill bygga din whiteboard från grunden kan du använda mallar. ClickUp Process Flow Whiteboard Template är utmärkt för att organisera team med uppgiftslistor, checklistor och kommentarer.

ClickUp integreras med över 1 000 appar för att hjälpa dig att skapa en centraliserad arbetsmiljö utan att behöva hoppa fram och tillbaka mellan flikar.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar med ClickUp

Det tar tid att utforska alla funktionsalternativ.

Mobilappen kan förbättras

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 8 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. Tablerone

Blanda inte ihop denna plattform med Toblerone, det berömda schweiziska chokladmärket. ?

Tablerone är en plattform utvecklad för flikhamstrare. Du vet, de som vågar öppna över 50 flikar i sin webbläsare eller spara dem till senare. Vissa kanske tycker att det är för många flikar, men det här verktyget för flikhantering är lösningen för att undvika webbläsarkrascher som slukar all din CPU-kapacitet.

Tablerone minimerar oredan i webbläsaren med automatisk sparning – varje aktiv session sparas så att du kan återvända till den senare utan att förlora information. Om du inte namnger din session gör Tablerone det åt dig genom att använda namnet på den första fliken som öppnades.

Det är enkelt att organisera Tablerone-sessioner. Spara specifika flikar genom att klicka på tilläggsknappen till höger om adressfältet, eller använd Ctrl -knappen för att markera och spara flera flikar.

Skapa sessioner för att separera ditt arbete och dina privata surfaktiviteter, anpassa flikarnas ordning och använd alternativ för nyckelordsfiltrering för att hitta önskade sessioner på ett ögonblick.

Tablerones bästa funktioner

Enkla funktioner för att organisera flikar

Automatisk sparning aktiverad (samt alternativ för automatisk borttagning av flikar)

Avancerad nyckelordsfiltrering för att ta dig igenom dina många flikar

Funktioner för anpassning av sessioner för effektiv flikhantering

Tablerones begränsningar

Fungerar endast på Google Chrome för tillfället.

Automatisk viloläge kan orsaka oväntade störningar.

Tablerones prissättning

Gratis med möjlighet att donera till plattformen.

Tablerone-betyg och recensioner

Product Hunt : 4,7/5 (15+ recensioner)

AlternativeTo: 5/5 (under 10 recensioner)

3. tabXpert

Varje öppen flik i din webbläsare förbrukar en del av systemets minne och belastar din CPU. Varför inte förbättra din surfupplevelse och öka prestandan med tabXpert?

Denna plattform låter dig skapa dedikerade webbläsarsessioner, även kallade arbetsytor. Varje session består av aktiva flikar, en historik över stängda flikar och bokmärken. Eftersom allt sparas automatiskt kan du alltid fortsätta där du slutade.

Använd dra-och-släpp-verktyget för att ordna om flikar inom sessioner. Dela länkar med dina kollegor och använd kortkommandon för att växla mellan flikar och öka produktiviteten. Du kan till och med importera Google Chrome-bokmärken och använda filter och taggar för att organisera dem.

En annan funktion som du kommer att uppskatta är molnsynkronisering – säkerhetskopiera dina data och få åtkomst till dem från alla enheter som stöds. Verktyget ger dig popup-, flik- och fönstergränssnitt för ökad flexibilitet.

tabXperts bästa funktioner

Drag-och-släpp-designen gör flikhanteringen till en barnlek.

Automatisk sparning förhindrar förlorade sidor även med många flikar i ett fönster.

Molnsynkronisering skapar en smidigare process med sin bokmärkeshanterare.

Popup-, flik- och fönstergränssnitt

Begränsningar för tabXpert

Användarupplevelsen kan förbättras jämfört med några av de bästa alternativen i denna lista.

Ingen möjlighet att dra flikar till olika sessioner i sökläge

tabXpert-priser

tabXpert Free

tabXpert Pro: Från 2,50 $/månad

tabXpert-betyg och recensioner

Chrome-statistik : 4,45/5 (över 200 recensioner)

AlternativeTo: 4,5/5 (under 5 recensioner)

4. Trello

Trello är inte bara en flikorganiserare – det är ett produktivitetsverktyg som hjälper dig att organisera uppgifter och bygger på tre enkla koncept: tavlor, listor och kort.

Tavlor kan användas för att gruppera uppgifter efter status, till exempel att göra, arbetar med eller slutfört. Listor representerar olika stadier av dina uppgifter, och kort gör det möjligt att flytta specifika uppgifter mellan listor och tavlor för enklare navigering och optimering av arbetsflödet. Bifoga länkar till kort och bli av med de störande flikarna.

Trello kan också vara den perfekta plattformen för att bygga en informationshub för ditt team – samla viktiga dokument på ett ställe och låt dina medarbetare komma åt dem med några få klick.

Med Trellos över 200 integrationer och en omfattande mallsamling kan du ta din produktivitet till nya nivåer. ?

Trellos bästa funktioner

Avancerad uppgiftshantering genom tavlor, listor och kort

Anpassningsbar informationshub

Över 200 integrationer

Olika mallar för att organisera arbetet

Trellos begränsningar

Brist på avancerade anpassningsmöjligheter för uppgifter

Användargränssnittet kan verka rörigt

Trellos priser

Gratis

Standard : 5 $/månad per användare

Premium : 10 $/månad per användare

Enterprise: 17,50 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Trello-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 13 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 22 500 recensioner)

5. Partizion

Säg adjö till spridda webbläsarsessioner med Partizion, en förstklassig flikorganiserare med automatisk sparfunktion! Plattformen låter dig separera personliga och arbetsrelaterade projekt genom att skapa individuella arbetsytor för var och en av dem.

Du kan skapa samlingar genom att gruppera flikar som används inom varje arbetsyta. Namnge till exempel en samling "Arbetsverktyg" och lägg till alla flikar som behövs för ditt arbete. På så sätt rensar du upp i din webbläsare och får ett rent gränssnitt och förbättrad produktivitet.

Partizion erbjuder anpassade vyer – använd listor, Kanban-tavlor eller rutnät för att granska arbetsytor och samlingar från olika perspektiv. Plattformen har effektiva taggnings- och filtreringsalternativ för stressfri sökbarhet.

Partizion bästa funktioner

Anpassade vyer för enkel organisering

Sömlös synkronisering mellan enheter

Automatisk sparning av sessioner

Lägga till taggar och filter

Partitionbegränsningar

Begränsade anpassningsmöjligheter

Ingen gratisversion

Partizion-prissättning

Starter : 6 $/månad

Pro: 8 $/månad

Partizion-betyg och recensioner

Product Hunt: 5/5 (mindre än 5 recensioner)

6. Cluster

Cluster är en flik- och fönsterhanterare – vi menar förstås webbläsarfönster.

Det är praktiskt när du använder olika uppsättningar flikar för olika syften och inte vill överbelasta ditt system.

Låt oss säga att du surfar efter idéer för renovering av kontoret och samtidigt arbetar med ett appdesignprojekt. De dussintals öppna flikarna skapar inte bara förvirring – de kan också öka din stressnivå.

Med Cluster kan du gruppera dina flikar i separata fönster och hantera dem från ett enda gränssnitt. Dra och släpp flikar mellan fönster, använd olika sorteringsmetoder, spara fönster för framtida bruk och pausa flikar när du inte använder dem.

Även om Cluster endast kan användas i Google Chrome kan du ändå njuta av flexibilitet tack vare dess molnsynkroniseringsfunktioner. Den oändliga flikhanteringsplattformen stöder även export och import för enkel samverkan samt sök- och filtreringsverktyg för smidig navigering.

Kluster bästa funktioner

Hantera Chrome-fönster och flikar

Dra-och-släpp-design

Bokmärkeshanteraren erbjuder synkronisering i molnet.

Flikavstängning för att frigöra minne

Begränsningar för kluster

Tillfälliga fördröjningar med import-/exportfunktioner

Erbjuder inte säkerhetskopiering för sparade fönster.

Klusterprissättning

Gratis licens

Fullständig licens: 9,80 $

Klusterbetyg och recensioner

Chrome-statistik: 4,5/5 (över 650 recensioner)

7. Session Buddy

Behöver du hjälp med att hantera långa Google Chrome-sessioner? Varför inte låta SessionBuddy hjälpa dig? ?

Denna Chrome-tillägg för produktivitet förhindrar en rörig webbläsare och håller dina sessioner organiserade.

När du startar tillägget ser du din aktuella session med alla öppna flikar. Tryck på knappen Spara i det övre högra hörnet så visas din session under Sparade sessioner i menyn till vänster på skärmen. Namnge sessionen för att underlätta navigeringen.

Upprepa dessa steg för varje session du vill spara. När sessionslistan växer, använd sökfältet i det övre vänstra hörnet av skärmen för att hitta den du letar efter.

Välj om du vill visa eller dölja flikarnas URL-adresser och använd sorteringsalternativ som Efter titel eller URL för perfekt organisation.

Med flik- och bokmärkeshanteraren kan du säkerhetskopiera (genom att ladda ner en JSON-fil), exportera och importera sessioner. Tänk på att du måste initiera säkerhetskopieringen på grund av säkerhetsbegränsningar i webbläsaren.

Session Buddys bästa funktioner

Användarvänlighet

Olika sorteringsfunktioner för att arbeta från många flikar

Enkel säkerhetskopiering

Exportera/importera alternativ

Begränsningar för Session Buddy

Ingen säkerhetskopiering i molnet, vilket kan leda till förlust av aktiva sessioner.

Inget alternativ för att återställa flikgrupper

Priser för Session Buddy

Gratis, med möjlighet att donera pengar för att stödja plattformen.

Betyg och recensioner av Session Buddy

Product Hunt: 4,5/5 (5+ recensioner)

8. HiTabs

Säg hej till HiTabs – en praktisk plattform för att organisera flikar, bokmärken och länkar. Till skillnad från många andra plattformar vi har diskuterat är denna inte ett tillägg, utan en webbplats. Du är alltså inte begränsad till en specifik webbläsare.

Med HiTabs kan du kategorisera dina flikar efter kategorier som arbete och privat surfning. Använd dra-och-släpp-gränssnittet för att flytta flikar och skapa ett skräddarsytt arbetsutrymme.

Det som gör HiTabs extra bekvämt är möjligheten att importera bokmärken från de stora webbläsarna och sociala bokmärkeswebbplatser, vilket gör den initiala installationen till en barnlek. En annan funktion som du kommer att uppskatta är skapandet av kortkoder för teamarbete. Det gör det möjligt att dela dina flikar med andra eller lägga till flikgrupper som skapats av andra till din webbläsare.

HiTabs bästa funktioner

Kompatibel med olika webbläsare

Dra-och-släpp-gränssnitt

Importera bokmärkeshanterare

Kortkoder för delning av flikar

HiTabs begränsningar

Endast tillgängligt vid registrering

Inget webbläsartillägg och fungerar endast i sin egen app.

HiTabs prissättning

Gratis

HiTabs betyg och recensioner

Inga recensioner tillgängliga ännu

9. TabCloud

Att växla mellan olika sessioner kan vara tröttsamt, inte bara för dig utan även för ditt system. TabCloud löser detta genom att spara dina fönstersessioner. Öppna dem när det passar dig för enklare navigering.

Du kan komma åt flikar direkt från tillägget, spara aktuella sessioner, återställa tidigare sessioner och flytta flikar genom att dra och släppa.

Denna tilläggsfunktion är ett utmärkt val för dig som ingår i ett hybridteam eller ofta byter enhet. Med TabCloud kan du komma åt sparade fönstersessioner från vilken enhet som helst – allt du behöver göra är att logga in, öppna tilläggsfunktionen och trycka på plustecknet för att återställa.

TabClouds bästa funktioner

Spara fönstersessioner med några få klick

Dra-och-släpp-design

Ger dig tillgång till sparade sessioner från flera enheter

Begränsningar för TabCloud

Tillfälliga problem med inloggningen

Inget sätt att återställa raderade flikar

Priser för TabCloud

Gratis

TabCloud-betyg och recensioner

Chrome Web Store: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Bli en mästare på organisation med dessa bästa Workona-alternativ!

Enligt resultaten från 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems kan röriga webbläsare leda till informationsöverbelastning, störa din koncentration och orsaka en enorm produktivitetsnedgång. De Workona-alternativ vi har listat kommer säkert att hjälpa dig att förhindra produktivitetsnedgångar på grund av röriga webbläsare eller systemutmattning.

Är du fortfarande osäker? ClickUp kan vara ett utmärkt standardalternativ för alla som vill skapa en centraliserad miljö för dokument, uppgifter, att göra-listor och flera arbetsflöden.

Skapa ett gratis konto för att utforska plattformen!