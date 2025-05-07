Bästa Workona-alternativ och konkurrenter 2025

Öppna flikar kan vara RAM-slukande monster. Ingen gillar att jonglera med dussintals olika flikar medan de gör sitt jobb. Chansen är stor att webbläsaren inte heller gillar det.
Det är ett känt faktum att oreda orsakar stress på jobbet. Detta gäller inte bara röriga skrivbord, utan även din digitala arbetsplats. Lyckligtvis finns det appar och webbläsartillägg som Workona som hjälper dig att organisera ditt arbete med en flikhanterare så att all relevant information finns samlad på ett ställe.
Att gruppera flikar och organisera att göra-listor – särskilt över flera konton – är ett snabbt sätt att slippa hoppa fram och tillbaka mellan plattformar eller en separat webbläsare.
Workona är ganska populärt tack vare funktioner som automatisk synkronisering mellan enheter, flikfrysning, automatisk sparning, en praktisk instrumentpanel för flikhantering och integrationer med tredjepartsprogram. Ändå passar appen inte alla – du kanske till exempel vill ha mer mångsidighet eller en enklare installationsprocess.
I den här artikeln presenterar vi de bästa alternativen till Workona. Ta en titt på deras funktioner och priser och hitta det perfekta verktyget som kan effektivisera dina arbetsflöden. ✅
Vad är Workona?
Workona är en webbläsarbaserad arbetsplatsorganiserare. Med detta praktiska verktyg kan du skapa separata flikar för varje projekt du arbetar med eller gruppera relevanta appar och plattformar tillsammans. Du kan skapa en Workona-flik för dina projekt, lägga till anteckningar, bifoga dokument och bjuda in dina teammedlemmar att bidra.
Workona har sina fördelar, men det finns några skäl till varför du kanske vill överväga ett alternativ. Du kanske till exempel inte gillar att plattformen får tillgång till din webbläsarhistorik för att kunna tillhandahålla sina tjänster eller att den inte har tillräckligt med videohandledningar för vissa funktioner.
Vad du ska leta efter i ett alternativ till Workona
Det finns många verktyg med Workona-liknande funktioner – problemet är att hitta ett som passar ditt arbetsmönster. För att få maximal funktionalitet bör du fokusera på följande aspekter:
- Visualiseringsfunktioner: Plattformen bör erbjuda en flikhanteringspanel som fungerar som ett kontrollcenter och hjälper dig att visualisera dina projekt och uppgifter, att göra-listor och hantera resurser.
- Dokumenthantering: Det bör erbjuda en central plats för att skapa, lagra och arbeta med projektrelaterade dokument.
- Integrationer: Det bör integreras sömlöst med appar för samarbete, arbetsflödeshantering, vanespårning och kommunikation, så att du inte behöver växla mellan flera plattformar eller öppna flikar.
- Samarbetsalternativ: Workona har begränsade samarbetsfunktioner, men flera populära verktyg för organisering och flikhantering har förstklassiga teamvänliga funktioner som digitala whiteboardtavlor, redigering i realtid och kommentartrådar för att enkelt hantera uppgifter.
- Mångsidighet: Det ska fungera smidigt på olika plattformar, från stationära datorer till smartphones, vilket ger dig flexibiliteten att spåra ditt arbete var du än befinner dig.
Bästa Workona-alternativ
Vi har testat dussintals alternativ till Workona, från flikhanterare och webbläsartillägg till uppgiftsorganiserare, och valt ut de 9 bästa som erbjuder de mest effektivitetsfokuserade funktionerna.
Utan vidare, låt oss sätta igång! ?
1. ClickUp
Som en ledande plattform för projekt- och uppgiftshantering hjälper ClickUp dig att organisera flera arbetsytor samtidigt. Det är ett perfekt alternativ till Workona om du vill effektivisera komplexa arbetsflöden, minimera kontextbyten och få viktiga projekt gjorda snabbare utan att känna dig överväldigad.
Håll dina resurser i toppform med ClickUp Docs – ett unikt utrymme där du och ditt team kan skapa, redigera och dela dokument. Koppla dessa dokument till uppgifter och samla all kontextuell data på ett ställe.
Vill du ha en överblick över dina projekt? Det kan du få med ClickUp Dashboards! Få realtidsinsikter i alla aspekter av dina projektarbetsflöden, identifiera förbättringsområden, spåra tid och hantera arbetsbelastningar med mer än 15 vyer och över 50 widgets.
Att sortera uppgifter är enkelt med ClickUp Kanban Boards – dra och släpp uppgifter för att kategorisera dem utifrån deras status. Andra vyer som ger god översikt är Workload, Gantt och List.
Samarbete i ClickUp är aldrig ett problem tack vare ClickUp Whiteboards. Dessa digitala whiteboards är perfekta för brainstorming i realtid. Om du inte vill bygga din whiteboard från grunden kan du använda mallar. ClickUp Process Flow Whiteboard Template är utmärkt för att organisera team med uppgiftslistor, checklistor och kommentarer.
ClickUp integreras med över 1 000 appar för att hjälpa dig att skapa en centraliserad arbetsmiljö utan att behöva hoppa fram och tillbaka mellan flikar.
ClickUps bästa funktioner
- Omfattande arbets- och projektorganisation
- ClickUp Docs för centraliserad dokumenthantering
- ClickUp Whiteboards för smidigt samarbete
- Inbyggd tidrapportering
- Över 1 000 ClickUp-integrationer
- ClickUp Dashboards för fullständig översikt över arbetsytan
- Över 1 000 arbetsflödesmallar för olika användningsområden
- Finns som mobil-, molnbaserade och stationära appar samt webbläsartillägg.
- Praktiska ClickUp-automatiseringar för att eliminera repetitiva uppgifter
Begränsningar med ClickUp
- Det tar tid att utforska alla funktionsalternativ.
- Mobilappen kan förbättras
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 $/månad per användare
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 8 500 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)
2. Tablerone
Blanda inte ihop denna plattform med Toblerone, det berömda schweiziska chokladmärket. ?
Tablerone är en plattform utvecklad för flikhamstrare. Du vet, de som vågar öppna över 50 flikar i sin webbläsare eller spara dem till senare. Vissa kanske tycker att det är för många flikar, men det här verktyget för flikhantering är lösningen för att undvika webbläsarkrascher som slukar all din CPU-kapacitet.
Tablerone minimerar oredan i webbläsaren med automatisk sparning – varje aktiv session sparas så att du kan återvända till den senare utan att förlora information. Om du inte namnger din session gör Tablerone det åt dig genom att använda namnet på den första fliken som öppnades.
Det är enkelt att organisera Tablerone-sessioner. Spara specifika flikar genom att klicka på tilläggsknappen till höger om adressfältet, eller använd Ctrl -knappen för att markera och spara flera flikar.
Skapa sessioner för att separera ditt arbete och dina privata surfaktiviteter, anpassa flikarnas ordning och använd alternativ för nyckelordsfiltrering för att hitta önskade sessioner på ett ögonblick.
Tablerones bästa funktioner
- Enkla funktioner för att organisera flikar
- Automatisk sparning aktiverad (samt alternativ för automatisk borttagning av flikar)
- Avancerad nyckelordsfiltrering för att ta dig igenom dina många flikar
- Funktioner för anpassning av sessioner för effektiv flikhantering
Tablerones begränsningar
- Fungerar endast på Google Chrome för tillfället.
- Automatisk viloläge kan orsaka oväntade störningar.
Tablerones prissättning
- Gratis med möjlighet att donera till plattformen.
Tablerone-betyg och recensioner
- Product Hunt: 4,7/5 (15+ recensioner)
- AlternativeTo: 5/5 (under 10 recensioner)
3. tabXpert
Varje öppen flik i din webbläsare förbrukar en del av systemets minne och belastar din CPU. Varför inte förbättra din surfupplevelse och öka prestandan med tabXpert?
Denna plattform låter dig skapa dedikerade webbläsarsessioner, även kallade arbetsytor. Varje session består av aktiva flikar, en historik över stängda flikar och bokmärken. Eftersom allt sparas automatiskt kan du alltid fortsätta där du slutade.
Använd dra-och-släpp-verktyget för att ordna om flikar inom sessioner. Dela länkar med dina kollegor och använd kortkommandon för att växla mellan flikar och öka produktiviteten. Du kan till och med importera Google Chrome-bokmärken och använda filter och taggar för att organisera dem.
En annan funktion som du kommer att uppskatta är molnsynkronisering – säkerhetskopiera dina data och få åtkomst till dem från alla enheter som stöds. Verktyget ger dig popup-, flik- och fönstergränssnitt för ökad flexibilitet.
tabXperts bästa funktioner
- Drag-och-släpp-designen gör flikhanteringen till en barnlek.
- Automatisk sparning förhindrar förlorade sidor även med många flikar i ett fönster.
- Molnsynkronisering skapar en smidigare process med sin bokmärkeshanterare.
- Popup-, flik- och fönstergränssnitt
Begränsningar för tabXpert
- Användarupplevelsen kan förbättras jämfört med några av de bästa alternativen i denna lista.
- Ingen möjlighet att dra flikar till olika sessioner i sökläge
tabXpert-priser
- tabXpert Free
- tabXpert Pro: Från 2,50 $/månad
tabXpert-betyg och recensioner
- Chrome-statistik: 4,45/5 (över 200 recensioner)
- AlternativeTo: 4,5/5 (under 5 recensioner)
4. Trello
Trello är inte bara en flikorganiserare – det är ett produktivitetsverktyg som hjälper dig att organisera uppgifter och bygger på tre enkla koncept: tavlor, listor och kort.
Tavlor kan användas för att gruppera uppgifter efter status, till exempel att göra, arbetar med eller slutfört. Listor representerar olika stadier av dina uppgifter, och kort gör det möjligt att flytta specifika uppgifter mellan listor och tavlor för enklare navigering och optimering av arbetsflödet. Bifoga länkar till kort och bli av med de störande flikarna.
Trello kan också vara den perfekta plattformen för att bygga en informationshub för ditt team – samla viktiga dokument på ett ställe och låt dina medarbetare komma åt dem med några få klick.
Med Trellos över 200 integrationer och en omfattande mallsamling kan du ta din produktivitet till nya nivåer. ?
Trellos bästa funktioner
- Avancerad uppgiftshantering genom tavlor, listor och kort
- Anpassningsbar informationshub
- Över 200 integrationer
- Olika mallar för att organisera arbetet
Trellos begränsningar
- Brist på avancerade anpassningsmöjligheter för uppgifter
- Användargränssnittet kan verka rörigt
Trellos priser
- Gratis
- Standard: 5 $/månad per användare
- Premium: 10 $/månad per användare
- Enterprise: 17,50 $/månad per användare
*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.
Trello-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 13 000 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 22 500 recensioner)
5. Partizion
Säg adjö till spridda webbläsarsessioner med Partizion, en förstklassig flikorganiserare med automatisk sparfunktion! Plattformen låter dig separera personliga och arbetsrelaterade projekt genom att skapa individuella arbetsytor för var och en av dem.
Du kan skapa samlingar genom att gruppera flikar som används inom varje arbetsyta. Namnge till exempel en samling "Arbetsverktyg" och lägg till alla flikar som behövs för ditt arbete. På så sätt rensar du upp i din webbläsare och får ett rent gränssnitt och förbättrad produktivitet.
Partizion erbjuder anpassade vyer – använd listor, Kanban-tavlor eller rutnät för att granska arbetsytor och samlingar från olika perspektiv. Plattformen har effektiva taggnings- och filtreringsalternativ för stressfri sökbarhet.
Partizion bästa funktioner
- Anpassade vyer för enkel organisering
- Sömlös synkronisering mellan enheter
- Automatisk sparning av sessioner
- Lägga till taggar och filter
Partitionbegränsningar
- Begränsade anpassningsmöjligheter
- Ingen gratisversion
Partizion-prissättning
- Starter: 6 $/månad
- Pro: 8 $/månad
Partizion-betyg och recensioner
- Product Hunt: 5/5 (mindre än 5 recensioner)
6. Cluster
Cluster är en flik- och fönsterhanterare – vi menar förstås webbläsarfönster.
Det är praktiskt när du använder olika uppsättningar flikar för olika syften och inte vill överbelasta ditt system.
Låt oss säga att du surfar efter idéer för renovering av kontoret och samtidigt arbetar med ett appdesignprojekt. De dussintals öppna flikarna skapar inte bara förvirring – de kan också öka din stressnivå.
Med Cluster kan du gruppera dina flikar i separata fönster och hantera dem från ett enda gränssnitt. Dra och släpp flikar mellan fönster, använd olika sorteringsmetoder, spara fönster för framtida bruk och pausa flikar när du inte använder dem.
Även om Cluster endast kan användas i Google Chrome kan du ändå njuta av flexibilitet tack vare dess molnsynkroniseringsfunktioner. Den oändliga flikhanteringsplattformen stöder även export och import för enkel samverkan samt sök- och filtreringsverktyg för smidig navigering.
Kluster bästa funktioner
- Hantera Chrome-fönster och flikar
- Dra-och-släpp-design
- Bokmärkeshanteraren erbjuder synkronisering i molnet.
- Flikavstängning för att frigöra minne
Begränsningar för kluster
- Tillfälliga fördröjningar med import-/exportfunktioner
- Erbjuder inte säkerhetskopiering för sparade fönster.
Klusterprissättning
- Gratis licens
- Fullständig licens: 9,80 $
Klusterbetyg och recensioner
- Chrome-statistik: 4,5/5 (över 650 recensioner)
7. Session Buddy
Behöver du hjälp med att hantera långa Google Chrome-sessioner? Varför inte låta SessionBuddy hjälpa dig? ?
Denna Chrome-tillägg för produktivitet förhindrar en rörig webbläsare och håller dina sessioner organiserade.
När du startar tillägget ser du din aktuella session med alla öppna flikar. Tryck på knappen Spara i det övre högra hörnet så visas din session under Sparade sessioner i menyn till vänster på skärmen. Namnge sessionen för att underlätta navigeringen.
Upprepa dessa steg för varje session du vill spara. När sessionslistan växer, använd sökfältet i det övre vänstra hörnet av skärmen för att hitta den du letar efter.
Välj om du vill visa eller dölja flikarnas URL-adresser och använd sorteringsalternativ som Efter titel eller URL för perfekt organisation.
Med flik- och bokmärkeshanteraren kan du säkerhetskopiera (genom att ladda ner en JSON-fil), exportera och importera sessioner. Tänk på att du måste initiera säkerhetskopieringen på grund av säkerhetsbegränsningar i webbläsaren.
Session Buddys bästa funktioner
- Användarvänlighet
- Olika sorteringsfunktioner för att arbeta från många flikar
- Enkel säkerhetskopiering
- Exportera/importera alternativ
Begränsningar för Session Buddy
- Ingen säkerhetskopiering i molnet, vilket kan leda till förlust av aktiva sessioner.
- Inget alternativ för att återställa flikgrupper
Priser för Session Buddy
- Gratis, med möjlighet att donera pengar för att stödja plattformen.
Betyg och recensioner av Session Buddy
- Product Hunt: 4,5/5 (5+ recensioner)
8. HiTabs
Säg hej till HiTabs – en praktisk plattform för att organisera flikar, bokmärken och länkar. Till skillnad från många andra plattformar vi har diskuterat är denna inte ett tillägg, utan en webbplats. Du är alltså inte begränsad till en specifik webbläsare.
Med HiTabs kan du kategorisera dina flikar efter kategorier som arbete och privat surfning. Använd dra-och-släpp-gränssnittet för att flytta flikar och skapa ett skräddarsytt arbetsutrymme.
Det som gör HiTabs extra bekvämt är möjligheten att importera bokmärken från de stora webbläsarna och sociala bokmärkeswebbplatser, vilket gör den initiala installationen till en barnlek. En annan funktion som du kommer att uppskatta är skapandet av kortkoder för teamarbete. Det gör det möjligt att dela dina flikar med andra eller lägga till flikgrupper som skapats av andra till din webbläsare.
HiTabs bästa funktioner
- Kompatibel med olika webbläsare
- Dra-och-släpp-gränssnitt
- Importera bokmärkeshanterare
- Kortkoder för delning av flikar
HiTabs begränsningar
- Endast tillgängligt vid registrering
- Inget webbläsartillägg och fungerar endast i sin egen app.
HiTabs prissättning
- Gratis
HiTabs betyg och recensioner
- Inga recensioner tillgängliga ännu
9. TabCloud
Att växla mellan olika sessioner kan vara tröttsamt, inte bara för dig utan även för ditt system. TabCloud löser detta genom att spara dina fönstersessioner. Öppna dem när det passar dig för enklare navigering.
Du kan komma åt flikar direkt från tillägget, spara aktuella sessioner, återställa tidigare sessioner och flytta flikar genom att dra och släppa.
Denna tilläggsfunktion är ett utmärkt val för dig som ingår i ett hybridteam eller ofta byter enhet. Med TabCloud kan du komma åt sparade fönstersessioner från vilken enhet som helst – allt du behöver göra är att logga in, öppna tilläggsfunktionen och trycka på plustecknet för att återställa.
TabClouds bästa funktioner
- Spara fönstersessioner med några få klick
- Dra-och-släpp-design
- Ger dig tillgång till sparade sessioner från flera enheter
Begränsningar för TabCloud
- Tillfälliga problem med inloggningen
- Inget sätt att återställa raderade flikar
Priser för TabCloud
- Gratis
TabCloud-betyg och recensioner
- Chrome Web Store: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)
Bli en mästare på organisation med dessa bästa Workona-alternativ!
Enligt resultaten från 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems kan röriga webbläsare leda till informationsöverbelastning, störa din koncentration och orsaka en enorm produktivitetsnedgång. De Workona-alternativ vi har listat kommer säkert att hjälpa dig att förhindra produktivitetsnedgångar på grund av röriga webbläsare eller systemutmattning.
Är du fortfarande osäker? ClickUp kan vara ett utmärkt standardalternativ för alla som vill skapa en centraliserad miljö för dokument, uppgifter, att göra-listor och flera arbetsflöden.