Análise do Basecamp 2025 (recursos, prós, contras, preços)

_Pergunta-se se o Basecamp é a ferramenta certa para sua equipe?

É uma das ferramentas mais conhecidas ferramentas de gerenciamento de projetos no mercado. Mas você deve comprá-la só porque está na moda?

Claro, se você acredita na sabedoria das massas! Mas acho que você tem dúvidas 🙂

Portanto, vamos ajudá-lo a responder a essa pergunta nesta análise abrangente do Basecamp.

Este guia do comprador analisará seus recursos, preços, prós e contras para ajudá-lo a determinar se é a ferramenta de gerenciamento de projetos ideal para você.

Vamos começar.

O que é o Basecamp?

Basecamp é um software de gerenciamento de projetos e comunicação de equipes que o ajudará:

acompanhar o andamento de projetos e tarefas

armazenar e compartilhar documentos relevantes

comunicar-se com a sua equipe de projeto

facilitar a colaboração no projeto com eles

O Basecamp Classic é a versão anterior da ferramenta, enquanto a atual é chamada de Basecamp 3. Ela oferece recursos como compartilhamento de arquivos, armazenamento de arquivos e mensagens.

Se a versão 2 era um apartamento de dois quartos, a 3 não é bem uma casa de campo inglesa, mas falaremos disso mais tarde!

Quem pode usá-lo?

O Basecamp é uma ferramenta básica de gerenciamento de projetos que é mais adequada para pequenas empresas que precisam de recursos como:

gerenciamento simples de tarefas

um quadro de mensagens para discussões em equipe armazenamento e compartilhamento de arquivos



#

Quais são os principais recursos do Basecamp?

Veja a seguir uma visão mais detalhada dos principais recursos do Basecamp:

1. Listas de tarefas para criar tarefas e atribuí-las

Como outros aplicativos de gerenciamento de projetos, como o Asana e Trello, o Basecamp permite que você crie listas de tarefas para o seu trabalho.

Você pode criar tarefas ou subtarefas, definir prazos e atribuí-las aos membros da equipe. Quando terminar uma tarefa, clique na caixa de seleção ao lado dela para marcá-la como concluída.

Você pode definir notificações, como lembretes de datas de vencimento, para ajudá-lo a acompanhar essas tarefas.

Fonte: https://basecamp.com/features

O Basecamp também permite que você adicione notas, imagens ou outros arquivos para tornar suas listas de tarefas mais detalhadas.

Além disso, você pode agrupar listas de tarefas semelhantes para organizar o trabalho em torno de tarefas específicas ou fases do projeto. Por exemplo, se você tiver uma tarefa de garantia de qualidade, poderá agrupar as listas de tarefas de várias fases, como awaiting fix e fixed, em um único cabeçalho.

2. Plataforma de bate-papo para comunicação em tempo real (Campfires e Pings)

O Basecamp oferece suporte à comunicação em grupo e a mensagens privadas.

O bate-papo em grupo em tempo real do Basecamp (Campfires) é perfeito para discussões casuais, consultas rápidas e compartilhamento básico de arquivos. Cada projeto tem sua própria sala de bate-papo, onde você pode mencionar pessoas, anexar documentos e compartilhar vídeos.

Fonte: https://basecamp.com/features

Deseja ter uma conversa particular?

(Sim, todos nós sentimos falta de passar notas durante as aulas de matemática!)

Você também pode ter conversas privadas (Pings) no Basecamp. Você pode optar por enviar pings para uma pessoa ou para um grupo de pessoas, e a conversa só ficará visível para as pessoas que você selecionou.

3. Relatórios para saber quem está trabalhando em quê e muito mais

O Basecamp, como outros relatórios de projetos fornece relatórios para obter insights rápidos sobre qualquer tarefa ou membro da equipe.

Fonte: https://basecamp.com/features/reports

Aqui está uma visão geral de alguns de seus relatórios:

**O que está atrasado

Acompanhe as tarefas ou os projetos que estão atrasados e por quanto tempo.

**O que deve ser entregue em breve

Monitore as próximas tarefas, como prazos e marcos.

**O que alguém tem feito?

Fique de olho na atividade de um usuário em todos os seus projetos no Basecamp.

**O que há de novo, o que há para fazer e o que há para fazer

Faça o check-in de qualquer trabalho novo que tenha sido adicionado e de qualquer trabalho concluído recentemente.

4. Hill Charts para ajudar a monitorar o progresso do projeto

Os gráficos de Hill Charts do Basecamp ajudam você a acompanhar o progresso do projeto em tempo real. Você pode usá-los para monitorar grandes projetos e eliminar a necessidade de reuniões diárias.

Fonte: https://basecamp.com/features/hill-charts

Os Hill Charts permitem que você:

visualizar o progresso ao longo do tempo com instantâneos

anotar as atualizações do projeto com comentários

revisar atualizações ao longo de um período

Como ele mostra quais tarefas estão progredindo e quais não estão, você pode intervir rapidamente para resolver qualquer problema do projeto.

Nota: um membro da equipe deve manualmente atualizar o progresso do Hill Chart - ele não é atualizado automaticamente

#

Os benefícios do Basecamp

Veja a seguir uma análise mais detalhada dos benefícios do Basecamp:

1. Ótimo para projetos muito básicos

Seus projetos são muito simples?

O Basecamp é uma boa opção para projetos simples, sem muitas partes móveis.

Um exemplo seria o design de um pequeno site estático ou o gerenciamento de um pequeno blog.

É essencialmente um software de lista de tarefas prático com alguns recursos adicionais, como:

Chats de equipe relacionados a projetos

Um quadro de mensagens

Um cronograma das próximas tarefas

Um repositório de arquivos para armazenar seus documentos

Portanto, se você estiver migrando de algo como o MS Excel e quiser uma ferramenta de gerenciamento de projetos muito básica, sem recursos avançados, o Basecamp é uma ótima opção para você.

2. Oferece suporte a uma prática pesquisa universal

Procurar as informações corretas em ferramentas de projeto geralmente é tão divertido quanto o trânsito de segunda-feira de manhã!

Mas com o Basecamp, você não precisa passar por esse sofrimento.

A poderosa pesquisa do Basecamp permite que você encontre o que está procurando sem ter que percorrer centenas de resultados ou alternar entre vários aplicativos. Você pode pesquisar em projetos, bate-papos e arquivos para encontrar qualquer coisa que corresponda a uma determinada palavra-chave ou frase.

3. Garante a segurança e a privacidade

O Basecamp garante que seus dados sejam mantidos em segurança e privacidade.

Como ele faz backup automático dos arquivos do projeto a cada hora, você não precisa se preocupar com a perda de dados. Ele também está em conformidade com a política de Escudo de Privacidade UE-EUA e Suíça-EUA, acrescentando outra camada de segurança.

Você também pode configurar a autenticação de dois fatores para proteger sua conta do Basecamp. Além disso, ao encerrar sua conta, os dados do projeto serão excluídos em 30 dias.

4. Tem uma caixa de entrada separada para notificações

O Basecamp tem uma caixa de entrada separada (o menu Ei!) para todas as notificações do Basecamp, como novas mensagens, atribuições de tarefas e muito mais.

Como essas notificações são organizadas automaticamente no Hey! Menu, você pode acompanhar o que está acontecendo sem ter que alternar entre várias janelas ou aplicativos. Para maior flexibilidade, você também pode desativar as notificações temporariamente ou definir horários de notificação personalizados.

#

As 9 desvantagens do Basecamp

Embora o Basecamp seja uma boa ferramenta de gerenciamento de projetos, ele não é perfeito.

Aqui estão algumas de suas desvantagens:

(clique nos links para ir para uma desvantagem específica)

Funcionalidade extremamente limitada A interface pode ser confusa para lidar com ela Não é possível priorizar as tarefas para destacar os itens mais importantes Não é possível personalizar os status das tarefas para atender às diferentes necessidades do projeto Recursos limitados de rastreamento de projetos Sem suporte para controle de tempo Os comentários não podem ser atribuídos ou convertidos em tarefas Funcionalidade limitada em aplicativos móveis A ferramenta pode ser cara Nota: Esta Revisão do Basecamp destaca como uma poderosa Alternativa ao Basecamp como o ClickUp pode resolver todos os problemas que você pode enfrentar com o Basecamp._

**O que é o ClickUp? ClickUp é o maior site de ferramenta líder de colaboração e gerenciamento de projetos que é usada por equipes de empresas de todos os tipos e tamanhos no mundo todo. Com sua ampla variedade de recursos de colaboração e produtividade, você terá tudo o que precisa para gerenciar seus projetos com eficiência.

A melhor parte?

O ClickUp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos fácil de usar que não tem curva de aprendizado - qualquer pessoa pode começar a usar instantaneamente !

A partir da criação de planos de projeto até a atribuição de tarefas e a visualização do progresso, o ClickUp é a única ferramenta de que você precisará para atender às necessidades do seu projeto.

Veja como ele pode resolver todas as desvantagens do Basecamp:

Contras do Basecamp nº 1: Funcionalidade extremamente limitada

O Basecamp é essencialmente uma lista de tarefas com alguns outros recursos básicos.

O Basecamp é tão "básico" que você poderia escolher qualquer outra ferramenta de gerenciamento de projetos no mercado, como ClickUp, Asana e Wrike, etc., e não teria erro.

Odeio ter que lhe dizer isso, mas..

A maioria dos recursos que são considerados essenciais e oferecidos nas versões gratuitas da maioria das ferramentas de gerenciamento de projetos está completamente ausente no Basecamp.

Em vez de usar o Basecamp, na verdade faz mais sentido gerenciar seus projetos no Slack.

Então, por que tantas pessoas usam o Basecamp?

Digamos que você esteja em um mundo em que a única ferramenta disponível é uma pedra.

Um dia, o belo homem das cavernas da casa ao lado lhe mostra uma invenção brilhante - uma pedra esculpida no formato de uma faca. E ele se oferece para vendê-la a você.

Imagine seu fascínio!

Você a compraria imediatamente, certo?

Foi exatamente isso que aconteceu com o Basecamp.

Ele foi uma das primeiras ferramentas de gerenciamento de projetos do mercado.

Quando foi desenvolvida, a maioria das pessoas estava usando Excel para gerenciamento de projetos. O software era certamente mais fácil de usar do que o Excel (embora não necessariamente melhor). Portanto, foi uma decisão fácil.

O Basecamp adquiriu uma enorme base de clientes em um período muito curto de tempo.

A maioria das pessoas ainda usa o Basecamp porque já o utiliza há anos ou porque é uma das ferramentas mais conhecidas.

mas, com base nesse raciocínio, você não deveria usar o Excel para o gerenciamento de projetos? Afinal de contas, ele é definitivamente mais conhecido do que o Basecamp!

Ok, mas como tantas pessoas gerenciam com o Basecamp?

Eu costumava me fazer essa mesma pergunta.

Se você for mais a fundo, descobrirá que muitas pessoas usam ferramentas de projeto adicionais _além do Basecamp!

Veja bem, depois que você começa a usar uma ferramenta, é muito difícil abandoná-la.

Então, o que você faz?

Você continua adicionando outras ferramentas que compensam os recursos ausentes.

Não é sua primeira opção, certo?

A solução ClickUp

O ClickUp é incrivelmente rico em recursos!

Ele tem todos os recursos que faltam no Basecamp e sem os quais você não conseguiria viver.

Aqui estão apenas alguns deles:

Subtarefas

Subprojetos

Status das tarefas

Prioridades

Visualizações do quadro

Descrições detalhadas de tarefas com edição de texto rico

Gráficos de Gantt

Direitos de acesso personalizáveis

Discutiremos esses recursos básicos em mais detalhes em um minuto.

Contras do Basecamp #2: Visualizações confusas

Embora o Basecamp seja simples de usar, ele oferece visualizações limitadas de gerenciamento de tarefas.

Como você está sempre entrando em portais e depois em seções dentro deles, pode parecer que você está entrando em uma toca de coelho ao usar a interface.

Além disso, o Basecamp não oferece uma barra lateral para ajudá-lo a alternar entre vários projetos.

Isso torna o gerenciamento de tarefas muito irritante se você tiver vários projetos. Mover-se entre eles é uma verdadeira dor de cabeça!

A solução ClickUp: Múltiplas visualizações

O ClickUp pode se adaptar rapidamente às preferências da sua equipe com suas múltiplas visualizações de projeto .

Se você prefere uma interface ágil, uma lista de verificação -ou qualquer outra interface de gerenciamento de projetos, o ClickUp tem a opção - tanto para o aplicativo móvel quanto para o desktop.

_O que mais?

Você pode até mesmo alternar entre essas visualizações no mesmo projeto!

Esse é um recurso que você não terá ao comparar o Basecamp com a Asana ou qualquer outra ferramenta de gerenciamento de projetos!

(Dê uma olhada em nosso Wrike , JIRA , e Segunda-feira _reviews para obter mais informações sobre por que as visualizações do ClickUp são superlegais!

Veja a seguir uma análise mais detalhada das várias visualizações que o ClickUp oferece:

A. Visualizações de tarefas obrigatórias

O ClickUp oferece duas visualizações de tarefas obrigatórias para dois métodos comuns de gerenciamento de projetos:

**Visualização de quadro

A visualização de quadro é perfeita para os fãs do método Kanban.

O desenvolvimento ágil se torna muito fácil! Basta arrastar e soltar as tarefas para continuar atualizando seu status.

**Visualização de lista

Prefere uma lista simples de tarefas sem muitos recursos?

É isso mesmo!

A visualização de lista é perfeita para aqueles que preferem a GTD (getting things done).

B. Visualização da caixa

Não seja o gerente de projeto que está sempre incomodando os membros da equipe sobre o que eles estão fazendo!

As tarefas são classificadas por responsável na visualização Box. Os gerentes podem acompanhar rapidamente as atribuições e tarefas de todos em um único lugar.

C.

Visualização do calendário A visualização Calendar do ClickUp ajuda a planejar, agendar e gerenciar tarefas em segundos. Não há necessidade da frustração de riscar itens em sua antiga agenda de papel. Com o ClickUp, arraste e solte facilmente as tarefas para atualizar sua agenda.

Avançar!

Personalize a visualização do calendário para verificar o que você precisa. Você tem opções como:

Dias : Mostra todas as tarefas agendadas em uma determinada data

: Mostra todas as tarefas agendadas em uma determinada data 4-Days : Visualizar o cronograma do projeto em um período contínuo de quatro dias

: Visualizar o cronograma do projeto em um período contínuo de quatro dias **Week (Semana): Visualizar o cronograma semanal do projeto e mover as tarefas, se necessário

Mensalmente: Oferece uma visão panorâmica das tarefas em uma base mensal

D.

Modo Me É fácil se distrair com projetos ou tarefas de outros membros, certo?

A menos que você tenha um foco de laser como o de Bruce Lee!

Para o restante de nós, o modo "Eu" do ClickUp mostra apenas seus_ projetos e entregas.

Dessa forma, o ClickUp se adapta ao fluxo de trabalho escolhido pela sua equipe e não o contrário, o que o torna uma alternativa bastante interessante ao Basecamp!

Para facilitar a navegação nessas exibições, a hierarquia de gerenciamento de tarefas do ClickUp inclui:

Local de trabalho : Divida sua empresa em equipes separadas

: Divida sua empresa em equipes separadas Espaços : Grupos de usuários principais, como "operações" ou "marketing"

: Grupos de usuários principais, como "operações" ou "marketing" Folders : Aqui, você pode armazenar listas relacionadas a projetos

: Aqui, você pode armazenar listas relacionadas a projetos Listas : Onde cada projeto é listado

: Onde cada projeto é listado Tarefas : É aqui que você trabalha. Cada tarefa tem suas subtarefas, detalhes e muito mais

: É aqui que você trabalha. Cada tarefa tem suas subtarefas, detalhes e muito mais Subtarefas : Qualquer tarefa do ClickUp pode ser dividida em várias subtarefas

: Qualquer tarefa do ClickUp pode ser dividida em várias subtarefas Listas de verificação: Você pode criar listas de verificação para qualquer tarefa ou subtarefa. Por exemplo, você pode criar listas de verificação para teste de qualidade em suas atividades de desenvolvimento de software

**Você nunca mais ficará preso em portais intermináveis ao tentar navegar por suas tarefas!

Contras do Basecamp #3: Sem prioridades de tarefas

Claro, o Basecamp pode ajudá-lo a organizar tarefas com suas listas de afazeres.

No entanto, se você quiser priorizar tarefas você está sem sorte!

_Por que isso é importante?

A priorização de tarefas é a maneira mais rápida de informar à sua equipe quais tarefas são urgentes e exigem atenção imediata.

Veja como as ferramentas de gerenciamento de projetos, como o ClickUp, resolvem esse problema:

A solução do ClickUp:

Prioridades da tarefa O ClickUp permite que você adicione prioridades a todas as suas tarefas para que sua equipe saiba o que é importante e o que não é. Essas prioridades são codificadas por cores para facilitar a identificação:

Vermelho : Urgente

: Urgente Amarela : Alta prioridade

: Alta prioridade Azul : Prioridade normal

: Prioridade normal Cinza: Prioridade baixa

Como esse é um código de cores padrão em todo o ClickUp, você pode identificar as tarefas prioritárias mesmo que não faça parte desse projeto específico. Além disso, você pode classificar e filtrar as tarefas por prioridade para lidar com as mais importantes primeiro.

Contras do Basecamp #4: Nenhum status de tarefa personalizado

Todo projeto tem suas próprias fases específicas. Sua ferramenta de gerenciamento de projetos não deveria ser capaz de lidar com essas diferenças?

Por que alguém iria querer os mesmos status para postagens de blog e projetos de desenvolvimento de software?

No entanto, o Basecamp não oferece suporte a status personalizados para cada tarefa. Isso torna impossível usar o software para classificar as tarefas de acordo com as necessidades específicas de cada projeto ou equipe.

A solução ClickUp:

Status personalizados Ao contrário da maioria das ferramentas de gerenciamento de projetos que fornecem um conjunto padrão de status de tarefas, o ClickUp permite que você os personalize de acordo com suas necessidades!

Dessa forma, você não fica preso a um conjunto de status que não reflete com precisão sua tarefa ou projeto.

Por exemplo, você pode criar status como "problema encontrado" e "verificar novamente" para suas tarefas de desenvolvimento de software. Da mesma forma, suas tarefas de blog podem ter status como "verificação gramatical" ou "edição"

Chega de incomodar as pessoas sobre o status de uma tarefa!

Contras do Basecamp #5: Recursos limitados de rastreamento de projetos

O Basecamp tem apenas um recurso de acompanhamento de projetos - Hill Charts.

O nome é bonito, mas você terá uma tarefa árdua para entendê-los.

Embora os gráficos de Hill Charts ofereçam uma representação visual do progresso do projeto, eles são altamente subjetivos. Como os status dos projetos são atualizados manualmente, eles podem refletir como um membro específico da equipe se sente em relação ao progresso no momento - algo que pode variar de pessoa para pessoa.

A solução ClickUp: Poderoso rastreamento de projetos

O ClickUp vem com tons de poderosos recursos de rastreamento de projetos para ajudá-lo a superar as dificuldades e manter-se no topo de todos os seus projetos.

Com os recursos integrados do ClickUp Ferramenta de gráfico de Gantt o acompanhamento do progresso do projeto se torna muito fácil.

Basta dar uma olhada rápida no seu Gráfico de Gantt para saber como está o andamento do seu projeto.

Além disso, os gráficos de Gantt do ClickUp podem automatizar vários processos em tempo real!

Veja o que ele pode fazer:

Reajustar automaticamente dependências de tarefas quando você altera o cronograma do projeto

Calcular a porcentagem de progresso do seu projeto com base nas tarefas concluídas versus o total de tarefas

Comparar o progresso atual do projeto com o progresso esperado

Calcule seu caminho crítico para identificar as tarefas do projeto que você deve realizar para cumprir seus prazos

No entanto, os gráficos de Gantt não são todos os recursos de relatório que você obtém.

Além desses gráficos de Gantt, você conta com poderosos Dashboards para ajudá-lo a visualizar facilmente os dados do projeto e do sprint.

Os painéis têm várias opções de widgets, incluindo:

Gráficos de velocidade ajuda você a saber a taxa de conclusão de suas tarefas

Gráficos de burndown ajuda a analisar o desempenho da sua equipe em relação a uma meta e a visualizar o trabalho restante

Gráficos de Burnup mostra o quanto você já concluiu em relação ao seu escopo

Gráficos de fluxo cumulativo ajuda a acompanhar o progresso do projeto ao longo do tempo

Contagem nº 6 do Basecamp: não há suporte para controle de tempo

Se você precisa monitorar o tempo do projeto para cobrar dos clientes ou monitorar a produtividade da sua equipe, o Basecamp não pode ajudá-lo.

Você terá que usar os aplicativos do Basecamp (integrações de terceiros) para controlar o tempo ou gerenciar planilhas de horas para cobrar seus clientes com precisão. Parece mais trabalho do que o necessário!

A solução ClickUp: Rastreamento de tempo nativo O ClickUp permite que você acompanhe o tempo do projeto por meio de sua extensão para o Google Chrome. Dessa forma, você terá todos os registros necessários para cobrar dos clientes ou monitorar a produtividade da sua equipe.

A extensão funciona como um rastreador de tempo nativo que mostra o tempo exato que sua equipe está gastando em qualquer tarefa. Como cada tarefa é rastreada separadamente, você pode ver quem trabalhou em qual tarefa e o tempo gasto nela.

A melhor parte?

É 100% GRÁTIS.

Além disso, o ClickUp tem integrações com softwares populares de controle de tempo, como Everhour , Time Doctor e muito mais para adaptar o que sua equipe já está usando.

nenhum outro aplicativo de gerenciamento de projetos oferece tanta flexibilidade! -_ outro motivo pelo qual o ClickUp é a melhor alternativa ao Basecamp.

Contras do Basecamp #7: Nenhum comentário atribuído

_Seus comentários estão ficando sem resposta?

Nada pessoal, de fato!

Mas com tantas coisas acontecendo, os membros da sua equipe podem se esquecer de responder aos seus comentários.

**E respostas tardias podem resultar em atrasos desnecessários no trabalho

Embora o Basecamp permita que você publique comentários, não é possível criar ações a partir desses comentários. Isso pode fazer com que as pessoas os ignorem e não tomem providências imediatamente.

Por exemplo, se quiser que alguém inicie uma tarefa, você pode deixar um comentário e atribuí-lo a essa pessoa.

O software notificará a pessoa sobre a tarefa, que até aparecerá em sua bandeja de tarefas. Quando a tarefa estiver concluída, a pessoa poderá marcá-la como resolvida para evitar acompanhamentos desnecessários!

Com o ClickUp, você não precisa se preocupar com comentários não respondidos que limitam a colaboração em seu projeto!

Contras do Basecamp #8: Funcionalidade limitada em aplicativos móveis

Essa é fácil de entender.

Se quiser gerenciar seus projetos em qualquer lugar, você precisará de um aplicativo móvel poderoso.

isso é uma má notícia para os Basecampers

Infelizmente, o aplicativo móvel do Basecamp tem o mesmo layout do software para desktop.

Você precisará percorrer túneis intermináveis - portais e seções - usando um capacete com lanterna para encontrar qualquer informação.

Não é exatamente a sua ideia de um aplicativo divertido, certo?

A solução ClickUp: Aplicativos móveis poderosos Os poderosos aplicativos móveis do ClickUp para dispositivos iOS e Android tornam incrivelmente simples adicionar e gerenciar tarefas em qualquer lugar.

Eles permitem que você:

acompanhar o andamento do projeto

visualizar e editar tarefas

comentar sobre as tarefas

editar seu calendário

Você tem todas as funcionalidades da plataforma para desktop no conforto do seu telefone!

Contras do Basecamp #9: Preços caros

Embora o Basecamp tenha uma versão gratuita, ela tem recursos limitados.

Você só pode gerenciar três projetos e adicionar 20 usuários.

Se você quiser recursos úteis, como projetos ilimitados ou atendimento prioritário ao cliente, precisará pagar US$ 99/mês pelo plano comercial.

Não é preciso ser o Homer Simpson para dizer "ai!"

Aqui está um detalhamento do modelo de custo do Basecamp:

Modelo de custo do Basecamp

O modelo de custo do Basecamp oferece duas opções:

A. Basecamp Personal: gratuito

Oferece suporte para três projetos e 20 usuários, com um espaço de armazenamento de 1 GB.

B. Basecamp Business: US$ 99/mês

Inclui todos os recursos do Basecamp, além de projetos e usuários ilimitados. Você também terá um espaço de armazenamento de 500 GB e suporte prioritário ao cliente. Você pode experimentar esse plano com a avaliação gratuita de 30 dias do Basecamp.

A solução ClickUp

A US$ 99 por mês, o Basecamp pode ser caro para muitas pequenas empresas.

_Por que pagar tanto quando você tem uma ferramenta como o ClickUp, que oferece uma ampla variedade de recursos a preços muito mais acessíveis?

Ao contrário do Asana Trello e do Basecamp, o ClickUp oferece usuários ilimitados, tarefas e suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana na versão gratuita - não é necessário cartão de crédito

Ao fazer o upgrade do seu plano, você obtém espaço de armazenamento ilimitado por um preço muito mais baixo, pois o ClickUp cobra menos da metade por usuário em cada nível

O ClickUp oferece três opções de preços:

Plano gratuito : Tarefas ilimitadas e usuários ilimitados com suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana

: Tarefas ilimitadas e usuários ilimitados com suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana Ilimitado ( US$ 5 por usuário por mês ): oferece recursos "Gratuitos" + espaço de armazenamento, visualizações, painéis e integrações ilimitados

( ): oferece recursos "Gratuitos" + espaço de armazenamento, visualizações, painéis e integrações ilimitados Business ($9 por usuário por mês): oferece recursos "ilimitados" + autenticação de dois fatores + pastas de metas + convidados extras + visualizações privadas e muito mais

#

Conclusão

É claro que o Basecamp é uma boa ferramenta se você estiver fazendo um upgrade do Excel. Mas não deveríamos deixar para trás os anos 90?

_Por que pagar por uma ferramenta básica em 2021 quando você tem a melhor plataforma de gerenciamento de projetos do mundo de graça?

Embora o ClickUp ofereça suporte a todos os recursos do Basecamp, ele também oferece uma ampla variedade de recursos adicionais a um preço excelente.

Você ainda obtém muitos desses recursos de graça! Registre-se no ClickUp e experimente hoje mesmo.