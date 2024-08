10 Honeybook Alternatives & Concorrentes para projetos em 2024

Ao gerenciar projetos, reservas de clientes, contratos e faturas, o Honeybook tem sido uma referência software de banco de dados de clientes para o típico proprietário de empresa ou gerente de projeto. Mas, à medida que o cenário digital evolui, também evolui a necessidade de ferramentas adaptáveis.

Talvez você esteja procurando uma alternativa ao Honeybook para atender a requisitos exclusivos ou simplesmente queira diversificar seu conjunto de ferramentas. Seja qual for o caso, este artigo o ajudará.

O que você deve procurar em uma alternativa ao Honeybook?

Selecionar a alternativa certa para o Honeybook software de gerenciamento de projetos significa concentrar-se no seguinte:

Design intuitivo e interface amigável ao usuário : Torna fácil para qualquer pessoa, desde proprietários de pequenas empresas até corporações multinacionais, usar e começar a usar o software

: Torna fácil para qualquer pessoa, desde proprietários de pequenas empresas até corporações multinacionais, usar e começar a usar o software Flexibilidade nos recursos de gerenciamento de projetos: Para que você possa atender a vários casos de uso em sua organização

O recurso TIML (Tasks in Multiple Lists) do ClickUp permite que os desenvolvedores conectem tarefas com outras equipes em toda a organização

Recursos robustos de gerenciamento de clientes e reservas : Mantenha e aprimore o relacionamento com todos os seus clientes durante todo o período de envolvimento com você, não apenas quando for a hora de renovar o contrato

: Mantenha e aprimore o relacionamento com todos os seus clientes durante todo o período de envolvimento com você, não apenas quando for a hora de renovar o contrato Ferramentas abrangentes de faturamento e contrato : O pagamento deve ser simples e indolor para você e seus clientes

: O pagamento deve ser simples e indolor para você e seus clientes Integrações perfeitas: Maximize o poder de toda a sua pilha de tecnologia

Maximize o poder de toda a sua pilha de tecnologia Suporte ao cliente confiável : Porque não importa o quanto uma ferramenta seja simples de usar, quando você tem uma pergunta, você quer que ela seja respondida rapidamente

: Porque não importa o quanto uma ferramenta seja simples de usar, quando você tem uma pergunta, você quer que ela seja respondida rapidamente Preços econômicos: Você não quer gastar muito, mas ainda precisa de uma ferramenta que atenda às suas necessidades

As 10 melhores alternativas ao Honeybook para usar em 2024

Aqui estão nossas escolhas para as melhores alternativas ao Honeybook e nosso raciocínio sobre cada plataforma de gerenciamento de projetos.

Crie seu sistema ideal para gerenciar contatos, clientes e negócios e, ao mesmo tempo, adicione facilmente links entre tarefas e documentos para agilizar seu trabalho

O ClickUp é a melhor solução completa para profissionais criativos e para quem procura uma alternativa ao HoneyBook. Essa plataforma combina recursos de gerenciamento de projetos e CRM em uma solução holística para equipes que buscam o nirvana da produtividade em seus processos de negócios.

Feito sob medida para aqueles que lidam com vários projetos, o ClickUp integra perfeitamente mapeamento de processos tarefas, documentos, metas e bate-papos em um único software de gerenciamento de negócios. Seu Recursos de CRM fazem dele um ás para qualquer proprietário de pequena empresa interessado em promover relacionamentos com o gerenciamento de contatos. Faça com que os clientes sejam integrados rapidamente com estes modelos de contrato simplifique o gerenciamento de leads com nossas ferramentas de automação de marketing e gerencie seus fornecedores com um conjunto de modelos de pedidos de compra .

Com uma interface fácil de usar e vastas opções de personalização, não é de se admirar que os profissionais de todo o mundo atestem que o ClickUp é a melhor alternativa ao HoneyBook para gerenciar projetos.

Melhores recursos do ClickUp

UtilizaçãoModelos de CRM para um gerenciamento abrangente de CRM e desfrute de interações superiores com os clientes

O ClickUp personalizávelVisualização de formulário garante que você capture todos os dados necessários

AvançadoAutomação do ClickUp recursos para otimizar todas as suas tarefas administrativas

Modelos pré-criados como esteModelo de fatura do ClickUp simplificam os processos de faturamento e os pagamentos on-line

Ferramentas detalhadas de mapeamento de processos para visualização clara do fluxo de trabalho

Modelos de contrato adaptados a vários setores

Combina de forma abrangentesoftware de gerenciamento de operaçõese software de banco de dados de clientes para um gerenciamento eficaz do relacionamento

Limitações do ClickUp

As ferramentas de gerenciamento de projetos podem ter uma curva de aprendizado para iniciantes

O aplicativo móvel não é (ainda!) tão completo quanto a versão para desktop

O portal do cliente pode não ter recursos de faturamento e cobrança suficientes como algumas alternativas do Honeybook

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Olá Bonsai

via Olá Bonsai Freelancers, conheçam seu novo melhor amigo: Hello Bonsai (agora mais conhecido apenas como Bonsai). Uma suíte de gerenciamento de negócios tudo-em-um projetada especificamente para profissionais independentes, que elimina os problemas com os detalhes de sua empresa plano de comunicação do projeto com recursos importantes, como assinatura de contratos, envio de propostas e faturamento de pagamentos.

Seu recurso de destaque é a integração perfeita dessas tarefas, garantindo que os freelancers possam se concentrar em seu trabalho, e não na administração.

O Hello Bonsai é uma excelente opção para aqueles que desejam simplicidade sem sacrificar a funcionalidade.

Melhores recursos do Hello Bonsai

Cliente abrangenteCRM e gerenciamento de projetos em um só lugar

Faturas, propostas e contratos automatizados

Controle de tempo e gerenciamento de despesas integrados

Ferramentas simples para gerenciar suas tarefas de projeto

Recursos de integração com terceiros

Modelos personalizáveis para vários documentos

Aplicativo móvel intuitivo para acesso em qualquer lugar e gerenciamento de tarefas

Limitações do Hello Bonsai

Integrações limitadas em comparação com outras plataformas de gerenciamento de negócios

A interface do usuário pode parecer um pouco básica para usuários avançados

Não há visualização de gráfico de Gantt para gerenciamento de projetos

Não há versão gratuita

Preços do Hello Bonsai

Inicial : uS$ 24/mês

: uS$ 24/mês Profissional : uS$ 39/mês

: uS$ 39/mês Empresarial: uS$ 79/mês

Hello, Bonsai ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 60 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 60 avaliações)

3. Plutio

via Plutio O Plutio é mais do que apenas uma das melhores alternativas ao HoneyBook - é um espaço de trabalho que se adapta às suas necessidades comerciais. Integrando projetos, tarefas e faturas em um único painel, ele é uma fonte de energia para empreendedores individuais e pequenas empresas.

A adaptabilidade da plataforma, combinada com uma forte ênfase na experiência do usuário, faz dela um concorrente formidável no campo da produtividade.

Aqueles que procuram uma interface elegante de software de gerenciamento de projetos sem uma curva de aprendizado acentuada acharão o Plutio particularmente atraente - especialmente para proprietários de pequenas empresas.

Melhores recursos do Plutio

Espaço de trabalho totalmente personalizável e adaptado às preferências do usuário

Hub de comunicação centralizado e portal do cliente para equipes e clientes

Tarefas, tempo e ferramentas de gerenciamento de projetos integradas

Faturamento integrado e geração de contratos

Controle de acesso versátil baseado em funções para cada gerente de conta dedicado

Um portal do cliente abrangente

Suporte a vários idiomas

O design tudo-em-um do Plutio é eficiente e fácil de usar, facilitando o gerenciamento de projetos

Limitações do Plutio

Alguns usuários podem achar que a interface de gerenciamento de negócios não é tão intuitiva

Falta de alguns recursos avançados para gerar relatórios

Uma comunidade menor em comparação com plataformas maiores

Preços do Plutio

Solo : uS$ 19/mês

: uS$ 19/mês Estúdio : uS$ 39/mês

: uS$ 39/mês Agência: uS$ 99/mês

Plutio ratings and reviews

G2 : 4.4/5 (mais de 50 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 150 avaliações)

4. Força de vendas

via Força de vendas Entre no rolo compressor das plataformas de CRM: Salesforce. Reconhecida mundialmente, a Salesforce oferece um conjunto incomparável de ferramentas projetadas para empresas que almejam o crescimento.

Seja em vendas, serviços ou marketing, os painéis dinâmicos do Salesforce facilitam a tomada de decisões orientada por dados.

Sua reputação decorre de sua robustez, o que o torna ideal para empresas que precisam de soluções abrangentes de gerenciamento de relacionamento com o cliente.

Melhores recursos do SalesForce

Plataforma de CRM robusta que pode ser dimensionada com empresas em crescimento

Insights orientados por IA com o Salesforce Einstein

Amplas possibilidades de integração com terceiros

Painéis dinâmicos e ferramentas de relatórios

Gerenciamento de leads e oportunidades

Previsão e análise de vendas

Recursos de segurança em várias camadas para proteção de dados

A reputação da Salesforce como uma solução líder de CRM é reforçada por seus recursos abrangentes e sua escalabilidade

Limitações do SalesForce

O SalesForce pode ser muito complicado para pequenas empresas, que podem querer considerar o seguinteAlternativas ao SalesForce* A curva de aprendizado acentuada para novos usuários

Preços altos para recursos mais avançados

Preços do SalesForce

Visite a página de preços da SalesForce para ver seus diferentes pacotes e opções de preços para cada ferramenta e recurso que eles oferecem

Avaliações e resenhas do SalesForce

G2 : 4.4/5 (mais de 1.300 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 1.300 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 17.000 avaliações)

5. FreshBooks

via Livros frescos A contabilidade não precisa ser assustadora; não com o FreshBooks ao seu lado. Feito sob medida para freelancers e pequenas empresas, ele transforma tarefas financeiras complexas em ações intuitivas. Do faturamento ao controle de despesas, o FreshBooks oferece uma abordagem simplificada para as finanças.

Seu acesso baseado na nuvem garante que seus dados estejam sempre ao seu alcance.

O FreshBooks surge como uma lufada de ar fresco para aqueles que desconfiam do jargão contábil.

Melhores recursos do FreshBooks

Faturamento intuitivo com modelos personalizáveis

Controle de tempo e gerenciamento de despesas

Relatórios contábeis de dupla entrada

Gerenciamento de clientes e orçamento de projetos

Soluções de pagamento on-line perfeitas

Aplicativo móvel para faturamento e despesas em qualquer lugar

Integração com uma ampla gama de ferramentas de terceiros

Limitações do FreshBooks

Não é adequado para empresas maiores com necessidades contábeis complexas

Recursos limitados de gerenciamento de inventário

Alguns usuários acham a nova interface de usuário menos intuitiva

Preços do FreshBooks

Lite : uS$ 13,60/mês

: uS$ 13,60/mês Mais : uS$ 24/mês

: uS$ 24/mês Premium : uS$ 44/mês

: uS$ 44/mês Selecione: Entre em contato com o Freshbook para obter preços

Avaliações e resenhas do FreshBooks

G2 : 4.5/5 (mais de 600 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 4.000 avaliações)

6. 17hats

via 17hats Imagine consolidar suas operações comerciais em um único painel coerente. Esse é o 17hats para você. Criado meticulosamente para empreendedores individuais, ele integra contatos, projetos e calendários para proporcionar uma experiência perfeita.

Com fluxos de trabalho automatizados e contratos integrados, o 17hats garante que os profissionais passem menos tempo gerenciando o progresso do projeto e mais tempo criando valor para os clientes.

Se você tem muitos cargos em sua empresa, essa plataforma foi criada para você.

Melhores recursos do 17hats

Painel de controle unificado para contatos, projetos e calendário

Fluxos de trabalho automatizados para tarefas repetitivas

Contratos e faturas integrados

Portais de clientes para comunicação transparente

Sincronização de reservas com aplicativos de calendário populares

Controle de tempo e listas de tarefas

Biblioteca de modelos para criação rápida de documentos

limitações do #### 17hats

Falta de funcionalidades avançadas de CRM

Não há aplicativo móvel nativo

Integrações limitadas em comparação com outras alternativas do Honeybook

17hats preços

Essenciais : uS$ 13/mês

: uS$ 13/mês Standard : uS$ 25/mês

: uS$ 25/mês Premier: uS$ 50/mês

17hats ratings and reviews

G2 : 4.4/5 (mais de 70 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 100 avaliações)

7. ClienteVenue

via Local do cliente No mundo do gerenciamento de clientes, a ClientVenue está causando impacto. Oferecendo serviços personalizados portais de clientes e visualizações unificadas de projetos, ele simplifica o domínio, muitas vezes confuso, das relações com os clientes.

Projetado com a transparência em mente, o ClientVenue promove a comunicação clara entre as empresas e seus clientes.

As empresas interessadas em elevar a experiência de seus clientes acharão essa plataforma inestimável.

Melhores recursos da ClientVenue

Gerenciamento de clientes sob medida com portais dedicados

Acompanhamento de tarefas e projetos em uma visualização unificada

Recursos de faturamento simples e eficientes

Lembretes automatizados para tarefas e reuniões

Armazenamento e compartilhamento seguros de documentos

Painel de controle fácil de usar para insights rápidos

Recursos de integração com ferramentas populares

Limitações do ClientVenue

Mais recente no mercado, portanto, menos suporte da comunidade em comparação com outras alternativas do Honeybook

Modelos limitados para criação de documentos

Pode não ter alguns recursos avançados de automação

Preço do ClientVenue

Inicial : uS$ 47/mês

: uS$ 47/mês Profissional : uS$ 97/mês

: uS$ 97/mês Empresarial: $247/mês

Avaliações e resenhas do ClientVenue:

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

8. Pagamento

via Pagamento Equilibrando o gerenciamento de projetos com o faturamento, o Paymo é uma joia para empresas de todos os tamanhos. Sua força está na combinação do controle de tempo com o gerenciamento de tarefas, garantindo que os projetos permaneçam no curso e dentro do orçamento. Com aplicativos móveis nativos, os membros da equipe podem se manter atualizados em qualquer lugar.

As empresas que buscam uma combinação harmoniosa de funcionalidade e usabilidade devem ter o Paymo em seu radar.

Melhores recursos do Paymo

Gerenciamento abrangente de projetos com controle de tempo

Quadros Kanban, visualização de lista e gráficos de Gantt para gerenciamento de tarefas

Faturamento avançado com controle de despesas

Programação de equipes e gerenciamento de recursos

Relatórios detalhados de projetos e finanças

Integra-se perfeitamente com outras ferramentas e softwares de gerenciamento de projetos

Aplicativos móveis nativos para iOS e Android

Limitações do Paymo

A curva de aprendizado para iniciantes pode ser um pouco íngreme

Alguns recursos avançados estão bloqueados em níveis de preços mais altos

Os usuários relatam problemas ocasionais de sincronização com o aplicativo móvel

Preços do Paymo

Gratuito

Inicial : $4,95/mês por usuário

: $4,95/mês por usuário Pequeno Escritório : $9,95/mês por usuário

: $9,95/mês por usuário Empresarial: uS$ 20,79/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o Paymo

G2 : 4.6/5 (mais de 500 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 400 avaliações)

9. Quickbooks

via Quickbooks Um nome sinônimo de contabilidade, o Quickbooks tem sido a solução ideal para empresas há anos. A simplificação de tarefas contábeis complexas permite que as empresas se concentrem no crescimento, não nos números.

Seja no controle de despesas ou no gerenciamento da folha de pagamento, o Quickbooks oferece um conjunto robusto de ferramentas com segurança em nível bancário.

O Quickbooks continua sendo uma das principais opções para empresas, de startups a empresas estabelecidas, que buscam um gerenciamento financeiro confiável.

Melhores recursos do Quickbooks

Software de contabilidade robusto com acesso baseado na nuvem

Faturas personalizáveis e recursos de pagamento instantâneo com opções de portal do cliente

Controle de despesas com digitalização de recibos

Ferramentas avançadas de geração de relatórios para insights financeiros

Modelos de folha de pagamento e funcionalidades com cálculo de impostos

Integração com centenas de aplicativos de terceiros

Segurança em nível bancário para proteção de dados

Limitações do Quickbooks

Pode ser muito complicado para quem está começando a trabalhar com contabilidade

O suporte ao cliente às vezes pode ser lento

O preço pode ser alto para empresas menores que buscam alternativas acessíveis ao Honeybook

Preços do Quickbooks

Início simples: US$ 30/mês

US$ 30/mês Essentials: $55/mês

$55/mês Plus: $85/mês

$85/mês Advanced: $200/mês

Quickbooks ratings and reviews

G2 : 4.0/5 (mais de 3.000 avaliações)

: 4.0/5 (mais de 3.000 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 6.000 avaliações)

10. Dynamics 365

via Dynamics 365 O Dynamics 365 da Microsoft não é apenas uma ferramenta; é um conjunto de soluções integradas que transformam as empresas. De vendas a serviços, ele abrange um vasto espectro, apoiado pela confiabilidade do ecossistema da Microsoft. Os insights orientados por IA e a integração com o Power BI o diferenciam, tornando a análise de dados fácil.

As empresas que buscam a transformação digital descobrirão que o Dynamics 365 é um divisor de águas.

Melhores recursos do Dynamics 365

Soluções integradas que abrangem vendas, serviços, finanças e muito mais

Insights orientados por IA para uma melhor tomada de decisões

Aplicativos modulares para personalizar de acordo com as necessidades da empresa

Integração perfeita com outros produtos da Microsoft

Análises avançadas com a integração do Power BI

Altamente escalável para acomodar as crescentes necessidades dos negócios

Recursos robustos de segurança e conformidade

Limitações do Dynamics 365

Pode ser caro para pequenas e médias empresas

Requer treinamento adequado para utilização total

A personalização pode ser complexa e exigir conhecimento técnico especializado

Preços do Dynamics 365

Visite a página de preços do Dynamic 365 para ver seus diferentes pacotes e opções de preços para cada ferramenta e recurso que eles oferecem

Avaliações e resenhas do Dynamics 365

G2: 3,8/5 (mais de 1.000 avaliações)

3,8/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 5.000 avaliações)

Por que o ClickUp surge como a melhor alternativa ao Honeybook

Ao procurar uma alternativa ao Honeybook, você não está apenas procurando uma ferramenta; está procurando uma solução eficiente para otimizar seus projetos, reservas, contratos e muito mais.

O ClickUp se destaca dos demais, não apenas por causa de seus recursos abrangentes, mas também por sua ênfase na experiência do usuário. A plataforma foi projetada para se adaptar às necessidades específicas das empresas, oferecendo flexibilidade, eficiência e clareza.

Com recursos de CRM incorporados, exibições de formulários, automações e modelos dedicados para faturamento, o ClickUp prova repetidamente sua dedicação em tornar as tarefas mais fáceis e intuitivas. Não se trata apenas de uma ferramenta, mas de um parceiro na produtividade.

Se estiver pensando em fazer a mudança ou mergulhar em uma nova plataforma, experimente o ClickUp. Experimente a diferença em primeira mão e entenda por que ele é a escolha preferida dos profissionais em todo o mundo.