10 melhores alternativas e concorrentes para o Shift em 2024

Em um dia normal de trabalho, a maioria de nós passa horas alternando entre plataformas de software, verificando diferentes caixas de entrada de e-mail e aplicativos de mensagens e fazendo malabarismos com os diversos ecossistemas digitais em que vivemos. E, embora cada aplicativo e plataforma que você usa possa servir a um propósito, fazer login e logout de vários aplicativos e caixas de entrada é um desperdício de tempo e energia.

O aplicativo Shift tem como objetivo resolver esse problema, permitindo que você simplifique e organize seus vários aplicativos, ferramentas e contas em uma única exibição. Mas ele não é o único aplicativo de produtividade disponível para colaborar e otimizar todos os seus processos e fluxos de trabalho.

Estas 10 melhores alternativas e concorrentes do Shift aprimorarão seu foco, aumentarão sua produtividade e ajudarão a organizar o caos de sua estação de trabalho digital, ao mesmo tempo em que abordam algumas das reclamações e armadilhas mais comuns que o Shift não aborda.

O que é o aplicativo Shift?

O Shift é um aplicativo de gerenciamento de estação de trabalho que simplifica e consolida diferentes ferramentas de produtividade a plataforma de produtividade da Microsoft oferece a todos os seus funcionários, aplicativos e contas - incluindo Slack, contas da Microsoft e do Google, WordPress e muito mais - em uma única plataforma. Seu objetivo é aumentar a eficiência e organizar os espaços de trabalho, oferecendo acesso fácil a todas as ferramentas que você usa, como clientes de e-mail, aplicativos baseados em nuvem e utilitários de gerenciamento de projetos. Alguns dos recursos notáveis do Shift incluem:

Uma caixa de entrada unificada para várias contas de e-mail (no entanto, não é possível visualizar todas as suas conversas em uma única caixa de entrada)

para várias contas de e-mail (no entanto, não é possível visualizar todas as suas conversas em uma única caixa de entrada) Integração com aplicativos populares como WhatsApp, Slack, Zoom e Trello

como WhatsApp, Slack, Zoom e Trello Espaços de trabalho simplificados do navegador para acesso a aplicativos da Web

para acesso a aplicativos da Web Suporte multiplataforma para Windows, Mac e Linux

para Windows, Mac e Linux Uma função de pesquisa avançada para localizar e-mails e arquivos em diferentes ferramentas e contas

O que faz uma boa alternativa ao Shift?

Ao procurar uma alternativa ao Shift, você deve considerar os seguintes fatores:

Recursos adaptados às suas necessidades: Um avançadogerenciamento de contatos deve atender às suas necessidades específicas. Por exemplo, se a sua empresa usa principalmente e-mail, uma alternativa que não tenha uma caixa de entrada para a equipe pode não ser a melhor solução

Um avançadogerenciamento de contatos deve atender às suas necessidades específicas. Por exemplo, se a sua empresa usa principalmente e-mail, uma alternativa que não tenha uma caixa de entrada para a equipe pode não ser a melhor solução Facilidade de integração: O aplicativo deve se integrar sem esforço às ferramentas ou aos aplicativos que você já usa para maximizar a compatibilidade

O aplicativo deve se integrar sem esforço às ferramentas ou aos aplicativos que você já usa para maximizar a compatibilidade Custo-benefício: A estrutura de preços deve se ajustar ao orçamento de sua organização e oferecer um bom custo-benefício

A estrutura de preços deve se ajustar ao orçamento de sua organização e oferecer um bom custo-benefício Experiência do usuário: Uma interface amigável e uma funcionalidade fácil de aprender são fundamentais para garantir uma adoção tranquila na sua empresa, especialmente se você estiver conectando-a a várias ferramentas e plataformas em várias equipes

Uma interface amigável e uma funcionalidade fácil de aprender são fundamentais para garantir uma adoção tranquila na sua empresa, especialmente se você estiver conectando-a a várias ferramentas e plataformas em várias equipes Escalabilidade: Uma boa alternativa deve ser dimensionada com você para acomodar seus requisitos em evolução, comoautomação do fluxo de trabalho à medida que sua empresa cresce

Uma boa alternativa deve ser dimensionada com você para acomodar seus requisitos em evolução, comoautomação do fluxo de trabalho à medida que sua empresa cresce Segurança e privacidade de dados: Como você estará compartilhando dados entre a alternativa Shift e várias contas, a alternativa escolhida deve aderir às medidas de segurança padrão do setor e às normas de privacidade de dados

10 melhores alternativas para o Shift em 2024

O Shift provou ser popular para o gerenciamento de estações de trabalho em todo o mundo, reunindo todas as suas ferramentas de produtividade em uma única plataforma. Por mais atraente que isso possa parecer, as ofertas do Shift não atendem às necessidades de todos. Essas 10 principais alternativas o ajudarão a gerenciar vários fluxos de trabalho e projetos com apenas um clique, e cada uma delas oferece benefícios exclusivos para ajudá-lo a se manter organizado e eliminar distrações.

1.

ClickUp

Acompanhe todas as suas mensagens, projetos, colaboradores e arquivos em uma única plataforma

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa que unifica seu trabalho em um único hub. Esse versátil software de gerenciamento de projetos tem vários recursos, incluindo fluxos de trabalho de planejamento e organização, ferramentas de colaboração em equipe, gerenciamento de tarefas caixas de entrada de mensagens e gerenciamento de recursos.

O ClickUp facilita as operações suaves e eficientes em todas as suas atividades comerciais. Ao contrário do Shift, que não tem muitos recursos internos e depende de integrações com outros aplicativos, o ClickUp permite que você aposente muitas das soluções de software de terceiros que usa e aproveite o fato de todos os seus fluxos de trabalho funcionarem juntos em um só lugar.

Obviamente, como alternativa ao Shift, o ClickUp também se integra a todos os seus aplicativos de trabalho mais usados. Você pode escolher entre mais de 1.000 integrações do ClickUp com várias plataformas de software, incluindo Slack, GitHub, Dropbox, Google Drive e muito mais!

Melhores recursos do ClickUp

Criarpainéis personalizáveis para ver todos os seus relatórios, dados e insights em tempo real

Numerososmodelos de produtividade aumentam sua produtividade em projetos e fluxos de trabalho, incluindomodelos de comunicação* Como uma ferramenta de colaboração, compartilhe e trabalhe em projetos e documentos entre equipes sem precisar de um aplicativo de terceiros

Chats e comentários substituem a necessidade de usar várias outras ferramentas de comunicação

As automações e a IA do ClickUp sobrecarregam e otimizam seus fluxos de trabalho

Conecta-se com aproximadamente o mesmo número de aplicativos de terceiros com os quais o Shift se integra

Limitações do ClickUp

Devido à grande quantidade de recursos e integrações, algumas pessoas podem encontrar uma pequena curva de aprendizado ao usar o ClickUp pela primeira vez

A navegação móvel continua a melhorar, mas precisa de alguns ajustes

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Contatovendas para obter preços

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Rambox

Via Rambox O Rambox é um organizador de espaço de trabalho digital criado para aumentar a produtividade de profissionais que dependem muito de aplicativos da Web. Ele oferece um hub centralizado para otimizar ferramentas como o Gmail e o iCloud, simplificando o gerenciamento e o acesso aos aplicativos usados com mais frequência em um único local conveniente.

Os recursos do Rambox vão além da mera organização e integração. Ele sincroniza perfeitamente as configurações dos aplicativos e permite desativar as notificações em todos os seus dispositivos a partir do painel do usuário para eliminar as distrações.

Há também uma grande ênfase em temas e personalização visual. Por exemplo, você pode ativar o bloqueio de anúncios, escolher um modo escuro para facilitar a leitura e até mesmo ajustar o design e o desempenho de cada aplicativo de terceiros usando seu próprio estilo CSS e código JS.

Melhores recursos da Rambox

Organize e configure seus espaços de trabalho de acordo com suas necessidades e preferências

Integre facilmente mais de 700 complementos de terceiros, como verificadores gramaticais e gerenciadores de senhas

Pause notificações e sons em diferentes aplicativos para se concentrar no seu trabalho sem distrações

Alterne facilmente entre aplicativos e acesse o conteúdo desejado com uma função de pesquisa rápida

Limitações do Rambox

Oferece menos integrações do que o Shift, e a capacidade de usar uma integração personalizada pode ser complicada para alguns usuários

Foi desenvolvido com base no navegador inteligente de código aberto Chromium, que, segundo alguns, usa muita memória e pode deixar seu computador mais lento

Alguns dos recursos mais solicitados estão disponíveis apenas em planos mais caros

Preços do Rambox

Gratuito

Plano Pro: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Plano Enterprise: $14/mês por usuário

Classificações e avaliações da Rambox

G2: 4,6/5 (mais de 10 avaliações)

4,6/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 20 avaliações)

3. Estação

Via Estação Relativamente nova no cenário, essa ferramenta de colaboração é um navegador inteligente de código aberto para profissionais ocupados. Você faz login em suas várias contas, como a conta do Slack e do Gmail, e ele salva seus logins e agrupa todos os aplicativos ativos em guias empilhadas, conhecidas como Smart Dock.

A partir daí, todas as suas notificações e alertas são centralizados em um só lugar. Você pode alternar rapidamente entre fluxos de trabalho e ferramentas de software para trabalhar mais rapidamente e mantenha o foco sem mudança de contexto . É importante observar que esse é um projeto de código aberto e não é mais mantido ativamente por seus desenvolvedores, embora uma comunidade robusta de usuários continue a atualizar seu código.

Melhores recursos da estação

Navegue facilmente entre vários aplicativos e encontre rapidamente as informações de que precisa

Personalize a organização dos aplicativos com uma barra lateral modular e prática

Acesse facilmente diferentes aplicativos e documentos usando a função de troca rápida

Promova um ambiente de trabalho livre de distrações silenciando notificações perturbadoras

Crie grupos específicos de aplicativos para diferentes fluxos de trabalho e projetos

Limitações da estação

Alguns relatos de que o Station consome muitos recursos, o que pode tornar seus dispositivos mais lentos

Dificuldade em manter a persistência da sessão em diferentes aplicativos

Por ser um projeto de código aberto, os usuários relatam longos períodos de tempo em que integrações específicas com aplicativos de terceiros quebram e não são corrigidas, tornando-o inutilizável se um de seus principais aplicativos não for compatível

Preço da estação

Gratuito

Classificações e resenhas de estações

G2: 4,7/5 (30+ avaliações)

4,7/5 (30+ avaliações) Capterra: 5/5 (2 avaliações)

4. Wavebox

Via Caixa de ondas O Wavebox é outro navegador inteligente projetado para manter o controle de seus logins e perfis de diferentes sites e aplicativos SaaS baseados na Web em um espaço unificado. Em seguida, ele permite automatizar tarefas de forma contínua em vários aplicativos, simplificando seu fluxo de trabalho à medida que você trabalha.

Um dos recursos de destaque do Wavebox é sua capacidade de otimizar o desempenho do navegador e da CPU ao usar ativamente várias plataformas de software. Quando os aplicativos não estão em uso ativo, o Wavebox os coloca intuitivamente em modo de espera, preservando o desempenho do sistema. Você pode ir além com as opções de personalização que ajustam os temas da interface do usuário, as notificações e os atalhos do teclado.

Ao contrário de muitas outras alternativas do Shift, a capacidade de criar espaços de trabalho públicos e privados faz com que essa seja uma opção se você precisar de um comunicação com o cliente hub para um serviço de atendimento ao cliente . Com um espaço de trabalho público, você pode organizar projetos e compartilhá-los com um cliente diretamente do navegador inteligente.

Melhores recursos do Wavebox

Integração com a maioria das ferramentas baseadas na Web, incluindo Discord, Salesforce e Slack

Elimine a necessidade de vários navegadores, aplicativos de desktop e aplicativos de navegador em uma única janela do navegador

Pesquise palavras-chave em todas as suas guias, widgets, páginas ou janelas e até mesmo em todas as suas contas do Gmail e do Google Drive

Defina todos os aplicativos e guias para suspensão automática após 15 minutos de inatividade usando essa configuração padrão para otimizar o desempenho

Limitações do Wavebox

Uma curva de aprendizado acentuada para navegar e maximizar os recursos da ferramenta de forma eficaz

Alto consumo de memória em determinados dispositivos

Uma interface de usuário complicada, como links que só abrem em guias específicas do grupo, pode confundir novos usuários

Preço do Wavebox

Plano básico gratuito

Plano Pro: US$ 8,33/mês

US$ 8,33/mês Plano para Equipes: $12,50/mês

Classificações e resenhas do Wavebox

G2: 4,4/5 (9 avaliações)

4,4/5 (9 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 50 avaliações)

5. Frente

Via Frente O Front é uma das melhores alternativas do Shift para uma ferramenta específica de comunicação. É uma plataforma de e-mail colaborativa que reúne caixas de entrada compartilhadas e outros canais de comunicação em uma interface simplificada.

O objetivo é centralizar as mensagens recebidas, sejam elas chamadas telefônicas, e-mail, mídia social ou até mesmo mensagens de texto. Em seguida, o Front permite marcar membros específicos da equipe para os quais encaminhar essas mensagens e rastrear respostas e tópicos para otimizar o atendimento ao cliente e as comunicações com o cliente.

Melhores recursos do Front

As caixas de entrada compartilhadas promovem a colaboração entre outros membros da equipe usando e-mails de endereços compartilhados, como contact@ ou support@

Mais de 50Integrações frontais conecte-se a aplicativos populares, incluindo Slack, HubSpot e Asana

Automatize tarefas repetitivas e crie fluxos de trabalho personalizados para economizar tempo

Trabalhe perfeitamente com todos os membros da equipe, centralizando os canais de comunicação e habilitandocolaboração em tempo real em e-mails, mensagens e tarefas

Acompanhe as principais métricas, meça o desempenho e obtenha insights valiosos das interações com os clientes usando os insights do Front

Limitações do Front

O aplicativo pode ser executado lentamente ao lidar com um grande volume de conversas devido às limitações de sua API

O aplicativo móvel pode ocasionalmente apresentar bugs e falhas

O plano inicial não tem muitas integrações essenciais para a maioria das empresas, como conexões com CRMs ou plataformas de gerenciamento de projetos

Preço inicial

Inicial: US$ 19/sessão/mês (pagamentos anuais que cobrem de 2 a 10 estações)

US$ 19/sessão/mês (pagamentos anuais que cobrem de 2 a 10 estações) Growth: US$ 59/sessão/mês (pagamentos anuais com um mínimo de cinco estações)

US$ 59/sessão/mês (pagamentos anuais com um mínimo de cinco estações) Scale: $99/assento/mês (pagamentos anuais com um mínimo de 20 assentos)

$99/assento/mês (pagamentos anuais com um mínimo de 20 assentos) Premier: $229/lugares/mês (pagamentos anuais com um mínimo de 50 lugares)

$229/lugares/mês (pagamentos anuais com um mínimo de 50 lugares) Add-ons: Todos os planos acima são personalizáveis com add-ons, como o recurso de serviço de mensagens curtas Dialpad por US$ 100 por mês

Classificações e avaliações iniciais

G2: 4,7/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

6. Auxiliar

Via Auxiliar O Sidekick é um navegador avançado que simplifica seu trabalho diário unificando todos os seus aplicativos, ferramentas e tarefas em um só lugar, com ênfase na segurança. Toda a sua atividade é criptografada, com recursos adicionais como bloqueio de cozimento, navegação privada, bloqueadores de pop-up, proteção contra phishing e malware e complementos adicionais para maior segurança contra códigos maliciosos e vulnerabilidades.

O navegador se integra a aplicativos da Web populares, como o Gmail e o Notion. Você pode pesquisar em todo o ecossistema integrado do Sidekick, encontrando arquivos, bate-papos ou e-mails em cada aplicativo ou guia do navegador.

Melhores recursos do Sidekick

Navegue entre diferentes aplicativos e serviços com eficiência por meio de uma interface intuitiva

Reduzir a desordem e o uso da memória, adiando as guias que não estão sendo usadas no momento

Crie e personalize diferentes espaços de trabalho de acordo com seu fluxo de trabalho

O gerenciador de tarefas integrado e o bloqueador de foco mantêm você concentrado nos projetos

Limitações do Sidekick

Problemas ocasionais de compatibilidade e desempenho com a extensão do Chrome

Uso problemático da memória quando muitas guias estão abertas

Preços do Sidekick

Gratuito

Pro: $10/mês

$10/mês ProTeam: Entre em contato para obter preços

Classificações e análises do Sidekick

G2: Não disponível

Não disponível Capterra: 4.2/5 (8 avaliações)

7. Pássaro do correio

Via Correio eletrônico O Mailbird é um cliente de e-mail para desktop baseado no Windows que unifica várias contas de e-mail e integra aplicativos em uma plataforma acessível. É a melhor alternativa para pessoas ocupadas que desejam controlar suas caixas de entrada e aprimorar a produtividade do e-mail embora seus recursos não vão muito além do gerenciamento de e-mail.

Crie um espaço de trabalho integrando o Mailbird com suas diferentes contas de e-mail e, em seguida, leia e responda a todas as suas mensagens em uma única plataforma. Há até mesmo a redação de e-mails com IA integrada, que usa o ChatGPT para ajudá-lo a criar mensagens de saída com mais rapidez e precisão.

Melhores recursos do Mailbird

Gerencie várias contas de e-mail em uma única interface perfeita

Veja quando os destinatários abrem seus e-mails usando o recurso de rastreamento do Mailbird

Ajuste a aparência, a sensação e a organização do Mailbird de acordo com suas preferências pessoais

Conecte seus e-mails com serviços populares, incluindo o Google Calendar e o Dropbox

Localize facilmente e-mails, anexos e contatos com o eficiente recurso de pesquisa do Mailbird

Limitações do Mailbird

Compatível apenas com o Windows, embora uma opção para Mac esteja sendo desenvolvida

Integrações de aplicativos muito limitadas, embora incluam ferramentas populares como o Slack

Pode consumir muitos recursos da CPU, fazendo com que o aplicativo trave ou seu computador fique lento

Preços do Mailbird

**Versão básica: grátis para usar

Plano pessoal: US$ 49,50 por usuário (pagamento único)

US$ 49,50 por usuário (pagamento único) Plano comercial: US$ 99,75 por usuário (pagamento único)

US$ 99,75 por usuário (pagamento único) Plano pessoal: US$ 3,25/mês por usuário (pagamento anual)

US$ 3,25/mês por usuário (pagamento anual) Plano comercial: US$ 5,75 (pagamento anual)

Classificações e análises do Mailbird

G2: 4,0/5 (mais de 80 avaliações)

4,0/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

8. Franz

Via Franz O Franz é um aplicativo de mensagens que consolida serviços de mensagens populares, como o Trello e o Facebook Messenger, em uma única plataforma. O serviço atende a todos, incluindo usuários pessoais e equipes que colaboram em um projeto.

Um de seus principais benefícios é que o mesmo aplicativo de terceiros pode ser integrado ao Franz várias vezes, facilitando a visualização de várias contas pessoais e comerciais no mesmo painel. Uma vez adicionado ao seu espaço de trabalho, você pode transformar mensagens individuais em itens de tarefas, acompanhar tarefas e atribuir mensagens e comunicações de acompanhamento a diferentes membros da equipe.

Melhores recursos do Franz

Várias integrações de serviços suportam uma variedade de serviços populares de mensagens e bate-papo em uma plataforma unificada de mensagens

Crie espaços de trabalho para ambientes organizados e sem distrações

Converta uma palavra ou frase em uma mensagem ou e-mail em um item de lista de tarefas para ajudar a estruturar seu fluxo de trabalho

O suporte multilíngue permite os principais idiomas, como inglês, alemão, francês e espanhol

Limitações de Franz

A experiência móvel do Subar pode criar problemas ao usar o serviço em trânsito

Os usuários relatam problemas ocasionais com lembretes ou aplicativos que travam ao usar serviços de terceiros

Preços franzinos

**Gratuito

Pessoal: $2,99/mês

$2,99/mês Profissional: $5,99/mês

Classificações e resenhas de Franz

G2: Não disponível

Não disponível Capterra: Não disponível

9. Mola de correio

Via Mailspring O Mailspring é um cliente de e-mail de código aberto rápido e eficiente que gerencia vários endereços de e-mail. Ele é compatível com todas as contas IMAP e Office 365 em um único local. Para obter o máximo de colaboração entre as equipes, você pode acessar atalhos, rastreamento de links, recibos de leitura e muito mais, mesmo que a conta original, como o Yahoo Mail, não ofereça suporte nativo.

Ao contrário de outras alternativas do Shift, esse aplicativo se concentra apenas na unificação de seus e-mails. Mas, com esse foco, há complementos e ferramentas para elevar o nível de seu gerenciamento de e-mail e produtividade, como modelos de resposta rápida e criação de perfis de contato enriquecidos com base na pessoa com quem você está se comunicando.

Melhores recursos do Mailspring

A experiência de usuário muito limpa torna a manutenção do controle de seus e-mails rápida e fácil

Controle várias contas de e-mail e suas caixas de entrada associadas em um só lugar

Pesquise toda a correspondência com os recursos de pesquisa rápidos e poderosos do Mailspring

Melhore a qualidade de sua correspondência com a verificação ortográfica de detecção automática, localização para mais de 60 idiomas e tradução automática

Limitações do Mailspring

Falhas frequentes na sincronização de contas, como um atraso na eliminação de um e-mail

Os usuários relatam problemas ocasionais na conexão com determinados provedores de serviços de e-mail

As integrações de terceiros não vão muito além dos aplicativos focados em e-mails

Preços do Mailspring

Gratuito

Pro: $8/mês

Classificações e análises do MailSpring

G2: 3,8/5 (18 avaliações)

3,8/5 (18 avaliações) Capterra: 5/5 (3 avaliações)

10. Correio aéreo

Via Correio aéreo O Airmail é um poderoso cliente de e-mail exclusivo para Mac com um design minimalista e interação intuitiva, unificando todas as suas contas em uma única plataforma. Ele é compatível com as plataformas de e-mail mais populares, incluindo Office 365, Gmail e outros aplicativos do Google Workspace, Microsoft Outlook e outras contas que utilizam protocolos IMAP ou POP3.

É ideal se as integrações de terceiros mais amplas do Shift forem demais e você quiser gerenciar melhor sua correspondência por e-mail. Recursos como as notificações interativas, que permitem que você execute uma ação em um e-mail diretamente da notificação, oferecem mais controle sobre seus e-mails e permitem que você passe menos tempo fazendo malabarismos com suas caixas de entrada.

Melhores recursos do Airmail

Embora seu principal ponto forte sejam os e-mails, ele tem integrações limitadas com o Dropbox, o Google Drive e alguns outros aplicativos

Criado especificamente para o ecossistema da Apple, ele tira proveito do Face ID, do Touch ID e de todos os outros recursos e opções de segurança do macOS e do iOS

Uma caixa de entrada inteligente permite controlar as mensagens de spam e as distrações, enquanto as ações em massa e os modelos de e-mail aumentam a produtividade e o foco

Você pode compartilhar e-mails com outros aplicativos de terceiros, incluindo seu calendário, OmniFocus e Todoist

O layout personalizável permite que você altere a aparência do Airmail para atender às suas preferências

Limitações do Airmail

Falhas frequentes e problemas de sincronização

Disponibilidade somente para usuários de Mac, iPad e iPhone

O encadeamento de mensagens e outros recursos "inteligentes" economizam tempo, mas podem tornar problemática a navegação em encadeamentos de mensagens muito longos

Preço do Airmail

Airmail Pro: US$ 9,99 por mês ou US$ 29,99 por ano

US$ 9,99 por mês ou US$ 29,99 por ano Airmail for Business: US$ 49,99 (compra única)

Classificações e resenhas do Airmail

G2: 3,6/5 (mais de 20 avaliações)

3,6/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,6/5 (6 avaliações)

Escolha uma alternativa para o Shift That Shines

Cada alternativa à Shift oferece recursos impressionantes, mas poucas abordam detalhadamente seu fluxo de trabalho, projeto, processo e várias contas. Por exemplo, algumas alternativas são melhores em gerenciamento de e-mail enquanto outros são melhores em organizar os tíquetes recebidos com os clientes .

Com sua interface unificada, você pode gerenciar várias tarefas, integrar várias contas e substituir muitas integrações de terceiros pelas ferramentas seguras e integradas do ClickUp, como quadros brancos, bate-papos no aplicativo e documentos.

Além disso, com mais de 1.000 integrações disponíveis, o fluxo de trabalho e o gerenciamento de aplicativos significam que você dedica tempo ao seu projeto e menos tempo tentando fazer com que uma integração personalizada funcione imediatamente. Melhore sua produtividade com inscrevendo-se no ClickUp hoje mesmo!