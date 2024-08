10 melhores softwares de CRM para organizações sem fins lucrativos em 2024

Nossa sociedade não seria nada sem as organizações sem fins lucrativos. Essas organizações corrigem os erros e protegem os vulneráveis. As organizações sem fins lucrativos são super-heróis, incorporados. E a razão pela qual essas organizações são capazes de combater o bom combate é que, todos os dias, heróis individuais se mobilizam para doar. 🦸

Seus eleitores tornam sua missão possível, portanto, você precisa garantir que eles se lembrem por que acreditaram em sua missão o suficiente para doar - e por que deveriam fazê-lo novamente.

O segredo para conseguir doações repetidas é construir relacionamentos duradouros. Para gerenciar esses relacionamentos, você precisará de um sistema de gerenciamento de relacionamento com o eleitorado sem fins lucrativos, também conhecido como CRM sem fins lucrativos.

Reunimos os 10 melhores CRMs para organizações sem fins lucrativos para que você possa comparar as opções e encontrar o mais adequado para a sua organização.

O que você deve procurar em um software de CRM para organizações sem fins lucrativos?

O melhor CRM para organizações sem fins lucrativos para a sua organização dependerá do tamanho da organização, do número de doadores que você deseja acompanhar e dos tipos de campanhas de captação de recursos que você realiza. Mas toda organização sem fins lucrativos deve considerar esses recursos antes de investir em uma ferramenta de CRM:

Ferramentas de gerenciamento de doadores para perfis detalhados: Quanto mais informações você puder incluir sobre seus doadores, mais fácil será realizar o contato com eles ou enviar campanhas direcionadas por e-mail e mala direta. Procure um software que lhe permita personalizar os perfis de seus constituintes

Ferramentas de marketing ou integrações: Um dos principais objetivos de um sistema de CRM é tornar seus esforços de marketing mais eficazes e gerar mais doações. Seu CRM deve permitir que você segmente os constituintes de acordo com seus dados demográficos, interesses ou dados domésticos. Também é necessário poder enviar e-mails e mala direta diretamente pela plataforma ou por meio de integrações com suas ferramentas de marketing preferidas

Relatórios e análises: Procure ferramentas com recursos de relatórios personalizados para que você possa analisar o sucesso de seus esforços de captação de recursos, os dados demográficos de seus doadores, o tamanho médio de suas doações etc.

Custo-benefício: Quanto mais você gastar em seu CRM, menos dinheiro terá para sua missão. Mas tempo também é dinheiro, portanto, escolher uma ferramenta barata, mas ineficiente, não é a resposta. Procure uma ferramenta que faça tudo o que você precisa, seja fácil de usar pela sua equipe e não estoure o orçamento do seu programa

Os 10 melhores CRMs para organizações sem fins lucrativos a serem usados em 2024

Aqui estão 10 CRMs para organizações sem fins lucrativos que o ajudarão a salvar o mundo - e a lembrar seus doadores de que você precisa da ajuda deles para fazer isso. 💪

Gerencie os dados dos doadores, as tarefas de sua equipe e a comunicação no ClickUp em qualquer dispositivo

O ClickUp é uma ameaça tripla! Em vez de ser capaz de cantar, dançar e atuar (talvez na próxima iteração!), ele pode fazer gerenciamento de relacionamento com o cliente e gerenciamento de projetos e colaboração de marketing, tudo em um só lugar, eliminando o drama do seu fluxo de trabalho. 🎭

A CRM do ClickUp é altamente personalizável, portanto, você pode configurá-lo exatamente com as informações do doador de que precisa. E se não quiser criar seu próprio layout, você pode começar rapidamente usando um Modelo de CRM . Depois de configurar seu CRM, os recursos de automação podem criar atividades e acionar atualizações de status com base no ponto em que seus constituintes estão no processo de doação.

Quando você usa ClickUp para organizações sem fins lucrativos além disso, você também terá ferramentas para acompanhar suas campanhas de arrecadação de fundos, gerenciar seu marketing por e-mail, agendar tarefas, planejar eventos e maximizar o tempo da sua equipe. E a melhor parte é que você só precisa pagar por uma ferramenta, deixando mais dinheiro para sua missão. 💸

Melhores recursos

Os recursos de personalização facilitam a adição ou remoção de colunas para obter dados adicionais sobre os doadores

Várias visualizações - incluindo Lista, Quadro e Tabela - permitem classificar, rastrear e gerenciar rapidamente suas contas de doadores

As ferramentas de gerenciamento de dados ajudam a visualizar as taxas de retenção de doadores, o tamanho médio das doações e muito mais com mais de 50 widgets diferentes que podem ser adicionados ao seu painel

As integrações de e-mail facilitam e agilizam o envio de campanhas de e-mail para promover o envolvimento dos doadores ou anunciar novas iniciativas de captação de recursos

As automações permitem que você mova os doadores pelo processo de engajamento, criando automaticamente tarefas e atualizações de status

As integrações com ferramentas como Slack, Google Drive, Microsoft Office, Dropbox, Zoom, Calendly e outras simplificarão seu fluxo de trabalho

o suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, garante que suas perguntas sejam respondidas rapidamente

limitações do ####

Nem todos os recursos do aplicativo Web estão disponíveis no aplicativo móvel

Como o ClickUp é tão rico em recursos, alguns usuários relatam uma curva de aprendizado quando começam a usar o software

Preços

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7 por usuário por mês

$7 por usuário por mês Empresarial: US$ 12 por usuário por mês

US$ 12 por usuário por mês Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por espaço de trabalho

Avaliações e resenhas

G2: 4,7/5 (mais de 8.550 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.550 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.760+ avaliações)

2. Bloomerang

via Bloomerang A Bloomerang pode ajudar suas campanhas de arrecadação de fundos a florescerem. 🌻

Essa ferramenta foi projetada especificamente para organizações sem fins lucrativos, portanto, sua Estratégia de CRM é feita sob medida para a captação de recursos. Ela inclui ferramentas de gerenciamento de doadores, gerenciamento de voluntários, controle de subsídios e controle de associados.

Embora essa solução de software não tenha Ferramentas de marketing de CRM o Bloomerang é uma ferramenta de CRM, mas se integra a muitas das ferramentas mais populares para organizações sem fins lucrativos, como QuickBooks e Mailchimp. Portanto, a Bloomerang gerenciará os dados de seus doadores (e voluntários! e doações! e membros do conselho!) e você poderá usar as integrações para gerenciar as próximas etapas de sua campanha. 👣

Melhores recursos

Um painel interativo ajuda você a ver rapidamente a taxa de retenção de doadores e o desempenho da campanha

Os dados de triagem de riqueza o ajudam a identificar e envolver melhor os constituintes com potencial para se tornarem grandes doadores

As integrações com ferramentas de processamento de pagamentos, como PayPal, Square e Stripe, facilitam a coleta de doações de campanhas on-line

limitações do ####

Pode ser difícil personalizar e editar o arquivomodelos de captação de recursos* Alguns usuários relatam tempos de resposta lentos da equipe de atendimento ao cliente da Bloomerang

Preços

uS$ 119 por mês para até 1.000 registros de doadores

uS$ 239 por mês para até 4.500 registros de doadores

uS$ 349 por mês para até 14.500 registros de doadores

uS$ 459 por mês para até 24.500 registros de doadores

uS$ 579 por mês para até 39.500 registros de doadores

uS$ 699 por mês para até 59.500 registros de doadores

Preços personalizados para contas com 60.000 registros ou mais

Avaliações e resenhas

G2: 4,7/5 (mais de 745 avaliações)

4,7/5 (mais de 745 avaliações) Capterra: 4,7/5 (1.265+ avaliações)

3. Nuvem para organizações sem fins lucrativos da Salesforce

via Nuvem para organizações sem fins lucrativos da Salesforce O Salesforce é um dos mais populares CRMs para empresas de serviços e do setor. Portanto, se você sempre quis sair com os garotos populares da escola, esse software de gerenciamento de doadores pode ser sua rainha do baile. 👑

O Nonprofit Cloud é basicamente o sistema Salesforce CRM atualizado com recursos de captação de recursos e gerenciamento de relacionamento com doadores. Às vezes, parece óbvio que esse programa foi originalmente projetado para o setor, e não como software para organizações sem fins lucrativos, mas ele é ótimo para administrar campanhas de marketing e proporcionar experiências personalizadas aos doadores.

Melhores recursos

As experiências personalizadas permitem que você envie a cada um de seus constituintes as atualizações do programa mais importantes para eles

Ferramentas integradas de segmentação ajudam a melhorar o alcance da mala direta

As automações eliminam as tarefas administrativas para que sua equipe possa dedicar mais tempo à construção de relacionamentos com os doadores

limitações do ####

Faltam a esse programa alguns recursos que são padrão em outras soluções de CRM para organizações sem fins lucrativos, como sequências de novos doadores e métricas de retenção

Alguns usuários relatam uma curva de aprendizado acentuada, especialmente para os membros da equipe com menos experiência em tecnologia

Preços

Edição Enterprise: US$ 60 por usuário por mês

US$ 60 por usuário por mês Edição ilimitada: US$ 100 por usuário por mês

Avaliações e resenhas

G2: 4/5 (mais de 70 avaliações)

4/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 35 avaliações)

4. Pequena luz verde

via Pequena luz verde Little Green Light é a pequena ferramenta que poderia. 🚂

Esse software multifuncional de gerenciamento de relacionamento com o constituinte, geração de relatórios e captação de recursos foi projetado tendo em mente as organizações sem fins lucrativos. Ele tem ferramentas para gerenciar seus dados, campanhas de marketing, associações, eventos e propostas de subsídios.

Você pode até mesmo usá-lo para aceitar doações on-line. Com um formulário de doação da Little Green Light, sua arrecadação de fundos on-line será sincronizada automaticamente com seu CRM, atualizando os perfis dos seus constituintes em tempo real à medida que eles fizerem doações. Esse software ajuda você a se concentrar no seu dinheiro e na sua missão. 💰

Melhores recursos

O painel de controle personalizável permite que você veja rapidamente as informações que mais lhe interessam, como alertas e totais de arrecadação de fundos

As confirmações e os recibos permitem que você envie agradecimentos à medida que as doações são recebidas

Os recursos de gerenciamento de dados removem automaticamente perfis de doadores duplicados, rastreiam associações e datas de renovação e permitem fácil segmentação para mala direta personalizada e campanhas de marketing direcionadas

limitações do ####

Alguns usuários reclamam que, em troca da simplicidade do Little Green Light, as opções de personalização são sacrificadas

Outros usuários dizem que a interface do usuário parece ultrapassada e nem sempre é intuitiva de usar

Preços

uS$ 45 por mês para até 2.500 constituintes

uS$ 60 por mês para até 5.000 constituintes

uS$ 75 por mês para até 10.000 constituintes

Acrescente mais US$ 15 por mês para cada 10.000 constituintes adicionais

Avaliações e resenhas

G2: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

4,4/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 290 avaliações)

5. Salsa CRM

via CRM da Salsa O Salsa CRM reúne seu banco de dados de doadores, ferramentas de comunicação e ferramentas de captação de recursos em um só lugar. 🏠

Ele tem alguns dos perfis de doadores mais bonitos entre as opções de software para organizações sem fins lucrativos. Você pode adicionar campos personalizados ilimitados e acompanhar todas as informações importantes para você e seus doadores. Você também pode salvar anotações sobre seus doadores à medida que os conhece.

Combine esses dados detalhados sobre os doadores com ferramentas de captação de recursos que o ajudem a se aproximar de forma mais relevante para cada indivíduo, e o Salsa CRM pode ajudá-lo a se conectar com os doadores como nunca antes. Isso nos faz querer dançar! 💃

Melhores recursos

Os perfis detalhados dos doadores armazenam as informações de contato, as contas de mídia social, os relacionamentos, os interesses e os dados demográficos dos seus constituintes

Os recursos de deduplicação evitam entradas duplas para o mesmo constituinte, mantendo seu sistema de gerenciamento de doadores limpo e organizado

Os recursos de captação de recursos por mala direta permitem que você escreva cartas, mescle correspondências, imprima etiquetas e use a leitura de código de barras

limitações do ####

Essa ferramenta de CRM oferece poucas integrações com outros programas de software

Muitos usuários acham que os recursos de relatório são difíceis de aprender e usar

Preços

Personalizado preço

Avaliações e resenhas

G2: 3,9/5 (105+ avaliações)

3,9/5 (105+ avaliações) Capterra: 4,1/5 (235+ avaliações)

6. Borda do levantador

via Blackbaud O Raiser's Edge é uma plataforma de CRM e captação de recursos da Blackbaud, fabricante de vários outros programas de software para organizações sem fins lucrativos.

Alguns dos outros programas da Blackbaud incluem o Luminate Online para campanhas de captação de recursos on-line, o Just Giving para campanhas de captação de recursos ponto a ponto e o Altru para gerenciamento de ingressos e associação. O Raiser's Edge funciona muito bem com todos os outros programas da Blackbaud, mas você precisa pagar por cada serviço de software individualmente.

Por si só, o Raiser's Edge oferece ferramentas para aceitar doações, analisar as informações dos doadores, fazer solicitações de doações mais relevantes, rastrear as interações com os doadores e enviar material de marketing direcionado. Esses recursos essenciais o ajudam a liberar o potencial de seus doadores. 🗝️

Melhores recursos

O gerenciamento de doações permite que você receba doações on-line ou insira doações importantes

Os insights de prospectos incluem sugestões de valores de pedidos com base em IA e ferramentas para identificar possíveis doadores principais

A análise personalizada permite que você acompanhe os dados mais importantes para você e execute relatórios relevantes para sua campanha

limitações do ####

A visualização da Web baseada na nuvem não exibe todos os campos e funções do software, portanto, sua equipe pode precisar passar a maior parte do tempo trabalhando na visualização do banco de dados, que, ao contrário do aplicativo da Web, não é acessível de qualquer lugar

Muitos usuários relatam tempos de resposta lentos da equipe de atendimento ao cliente da Blackbaud

Preços

Personalizado preço

Avaliações e resenhas

G2: 3,8/5 (405+ avaliações)

3,8/5 (405+ avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 410 avaliações)

7. Gentil

via Gentil O Kindful é administrado pela Bloomerang - outra ferramenta de CRM nesta lista - e ambos os programas são adorados pelas organizações sem fins lucrativos. Então, qual é a diferença?

Os dois têm recursos comparáveis para rastrear dados de doadores, criar alcance direcionado e medir o sucesso da campanha. Mas o Kindful também oferece páginas de doação extremamente personalizáveis. Você pode marcá-las e organizá-las com as informações de que precisa. Em seguida, incorpore-as em seu site, e seus eleitores poderão doar com apenas dois cliques. ✅

Embora a Bloomerang e o Kindful ofereçam integrações com ferramentas e sistemas de processamento de pagamentos populares, o Kindful também tem uma API aberta, permitindo que seu desenvolvedor crie quaisquer integrações adicionais necessárias para seu fluxo de trabalho. Assim, você pode manter a calma e personalizar. 💂‍♀️

Melhores recursos

As doações para captação de recursos on-line e peer-to-peer são adicionadas automaticamente ao seu CRM e sincronizadas com suas ferramentas conectadas

Os perfis dos doadores permitem que você veja insights sobre o patrimônio e atribua tarefas de divulgação à sua equipe

Recibos e agradecimentos automáticos, além de ferramentas para planejar campanhas de mala direta e e-mail, ajudam a manter os doadores envolvidos

limitações do ####

Alguns usuários acham que os perfis de doadores e os recursos de gerenciamento de relacionamento com o cliente não são tão robustos quanto os de outros programas

Vários usuários afirmam que os recursos de relatórios incorporados não fornecem informações suficientes e pode ser difícil gerar relatórios personalizados

Preços

uS$ 119 por mês para até 1.000 registros de doadores

uS$ 239 por mês para até 4.500 registros de doadores

uS$ 349 por mês para até 14.500 registros de doadores

uS$ 459 por mês para até 24.500 registros de doadores

uS$ 579 por mês para até 39.500 registros de doadores

uS$ 699 por mês para até 59.500 registros de doadores

Preços personalizados para contas com 60.000 registros ou mais

Avaliações e resenhas

G2: 4,4/5 (mais de 400 avaliações)

4,4/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 310 avaliações)

8. CRM Neon

via CRM Neon O Neon CRM ajudará seus relacionamentos com os doadores a brilharem. 🔆

Você pode usar essa plataforma para gerenciar doadores, membros e voluntários, além de acompanhar a captação de recursos, e-mails, eventos e subsídios. O banco de dados de doadores permite que você adicione campos personalizados e acompanhe o cronograma de engajamento dos doadores para que você possa ver como seus relacionamentos evoluem ao longo do tempo.

Com uma interface personalizável e fácil de usar, o Neon CRM funcionará para toda a sua equipe. Cada membro pode organizá-lo para atender às suas necessidades e à sua função, de modo que todos sempre tenham exatamente o que precisam. Força equipe! 📣

Melhores recursos

Formulários e e-mails ilimitados permitem que você personalize o alcance de seus doadores e aceite doações por meio de métodos de pagamento populares, como Apple Pay, Google Pay e PayPal

Relatórios personalizados e um painel de controle intuitivo facilitam a visualização das métricas de sua campanha

As automações eliminam as tarefas administrativas da sua equipe e removem perfis duplicados do seu banco de dados de doadores

limitações do ####

Vários usuários reclamaram que não há opções de personalização suficientes nas seções de gerenciamento de eventos e gerenciamento de voluntários

Pode ser um desafio aprender a usar os recursos de relatório

Preços

Essentials: $99 por mês

$99 por mês Impact: $199 por mês

$199 por mês Impacto: $399 por mês

Avaliações e resenhas

G2: 4,3/5 (mais de 180 avaliações)

4,3/5 (mais de 180 avaliações) Capterra: 4,4/5 (490+ avaliações)

9. Uma causa

via Uma causa Ele pode se chamar OneCause, mas tem muitas soluções de software. 👯

Esse software de captação de recursos oferece diferentes programas de captação de recursos baseados em eventos, peer-to-peer, on-line e por mensagem de texto.

Se você realizar vários tipos de campanhas, talvez precise de uma combinação das soluções do OneCause. Mas, depois de descobrir os recursos de que precisa, esse será um programa útil para executar suas campanhas de arrecadação de fundos. 🛠️

Ele oferece ferramentas especializadas para cada tipo de campanha. Há recursos de emissão de tíquetes para eventos e RSVP, integrações de mídia social para programas de arrecadação de fundos entre pares e de defesa de direitos e recursos de gamificação para arrecadação de fundos virtual. Nunca foi tão fácil para seus apoiadores se envolverem!

Melhores recursos

A emissão de bilhetes, o gerenciamento de mesas, o registro e o checkout integrados facilitam o gerenciamento de eventos de arrecadação de fundos

As opções de doações abertas e de financiamento por necessidade permitem que seus doadores escolham como doar

O Text2Give permite que você colete doações móveis por mensagem de texto

limitações do ####

Vários usuários relatam que as opções de personalização são limitadas

Não há recursos integrados de marketing por e-mail, o que pode dificultar a automatização e a personalização dos e-mails de contato com os doadores

Preços

Personalizado preço

Avaliações e resenhas

G2: 4,7/5 (mais de 360 avaliações)

4,7/5 (mais de 360 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 310 avaliações)

10. NetSuite

via NetSuite O NetSuite da Oracle é um pacote de software popular para organizações e também oferece soluções para organizações sem fins lucrativos, incluindo um CRM.

A maioria dos usuários concorda que o NetSuite não vai ganhar nenhum concurso de beleza. Mas, por ser uma opção completa, você poderá atender a todas as necessidades de software da sua organização com uma única solução. E há beleza na simplicidade. ✨

Esse pacote de software inclui recursos de gerenciamento financeiro para monitorar a captação de recursos e as doações, recursos de eficiência de programas para avaliar seu impacto com os scorecards recomendados pelo Charity Navigator e recursos de gerenciamento de fornecedores para rastrear listas de fornecedores e pedidos de compra para eventos ou programas de arrecadação de fundos.

Essas soluções detalhadas fazem do NetSuite uma boa opção para organizações sem fins lucrativos de grande porte.

Melhores recursos

Rastreie indivíduos, organizações, famílias e relacionamentos em perfis de doadores

Crie fluxos de trabalho personalizados para que você possa gerenciar os relacionamentos com os doadores usando um processo adequado à sua organização e às preferências deles

Segmentar clientes e enviar e-mails com base nos interesses exclusivos dos doadores

limitações do ####

Alguns usuários relatam que pode ser difícil aprender todas as funcionalidades desse software sem sessões de treinamento formal

Há taxas adicionais para acessar muitos dos recursos avançados, mesmo que você tenha uma assinatura premium

Preços

Personalizado preço

Avaliações e resenhas

G2: 4/5 (2.650+ avaliações)

4/5 (2.650+ avaliações) Capterra: 4,1/5 (1.340+ avaliações)

Melhores relações, mais doações

Salvar o mundo é uma maratona, não uma corrida de velocidade. E são os relacionamentos com seus doadores que mantêm sua missão em andamento. 🏃‍♂️

Com o software de CRM adequado para organizações sem fins lucrativos, todo o contato com os doadores será mais tranquilo. Seu CRM garantirá que seus doadores recebam notícias suas no momento certo - como depois que eles fizerem a primeira doação ou depois que você conseguir uma vitória no programa na área que mais os interessa.

Para conectar tarefas aos perfis de seus doadores e garantir que você nunca perca uma oportunidade de construir esse relacionamento, experimente o ClickUp ferramenta de gerenciamento de projetos ajuda você a gerenciar toda a sua missão em um só lugar.

Como o ClickUp é o único aplicativo que substitui todos eles, você poderá pagar por menos soluções de software e economizar mais dinheiro para sua missão. Experimente a plataforma gratuitamente !