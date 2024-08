10 melhores alternativas e concorrentes do SmartSuite em 2024

O SmartSuite se apresenta como a única plataforma para qualquer processo e qualquer projeto, mas não é a única solução de gerenciamento de trabalho disponível no mercado. Existem muitas outras alternativas no mercado de automação do fluxo de trabalho e vale a pena explorá-los antes de se comprometer ou continuar seu caminho com o SmartSuite.

Neste guia, daremos uma olhada nas melhores alternativas ao SmartSuite disponíveis atualmente. Compararemos os aplicativos baseados na Web gerenciamento de fluxo de trabalho e ferramentas de automação de fluxo de trabalho, gerenciamento de tarefas e colaboração para apresentar a você nossa lista definitiva de concorrentes para experimentar em 2024. 📚

O que você deve procurar em uma alternativa ao SmartSuite?

O SmartSuite é uma plataforma de automação e gerenciamento de trabalho baseada na nuvem que abrange uma ampla gama de usos, incluindo gerenciamento de projetos, RH e gerenciamento de pessoas, marketing e conformidade. Você pode usá-lo para todos esses recursos, ou apenas para alguns deles.

Visualize suas tarefas com mais de 15 exibições no ClickUp, incluindo Lista, Quadro, Gráficos de Gantt e Calendário

Quando estiver pensando em uma alternativa ao SmartSuite, considere o seguinte:

Facilidade de uso: A plataforma é fácil de usar? Há necessidade de treinamento significativo?

A plataforma é fácil de usar? Há necessidade de treinamento significativo? Especialização: A nova ferramenta oferece maior funcionalidade em sua área de foco?

A nova ferramenta oferece maior funcionalidade em sua área de foco? Personalização: A nova alternativa é mais flexível? Você pode personalizá-la totalmente?

A nova alternativa é mais flexível? Você pode personalizá-la totalmente? Automação: A ferramenta pode automatizar as tarefas de que preciso? Ela oferece mais do que o SmartSuite?

A ferramenta pode automatizar as tarefas de que preciso? Ela oferece mais do que o SmartSuite? Preço : A nova ferramenta é acessível? Ela se encaixa em seu orçamento?

A nova ferramenta é acessível? Ela se encaixa em seu orçamento? Escalabilidade: A alternativa pode ser escalonada com você? O dimensionamento torna o custo proibitivo?

Com tantos produtos disponíveis no espaço de automação de fluxo de trabalho, há muitas opções para empresas de qualquer tamanho, orçamento e necessidade - seja você uma pequena empresa que precisa de gerenciamento de RH ou uma empresa de SaaS em rápido crescimento que precisa de software de automação de marketing . Pense no seu uso pessoal e nas necessidades da sua equipe, para que possa criar uma lista das melhores alternativas para experimentar.

As 10 melhores alternativas de SmartSuite para usar em 2024

A ferramenta certa de gerenciamento de trabalho facilita a realização de tarefas, o trabalho em equipe e a obtenção de maior sucesso. Aqui estão as melhores alternativas e concorrentes do SmartSuite que podem aproximá-lo de suas metas de produtividade.

1. ClickUp

Criar automações personalizadas que disparam com base em gatilhos e condições de sua escolha no ClickUp

O ClickUp é uma alternativa de destaque ao SmartSuite, pois também é uma plataforma completa projetada para aumentar sua produtividade e lucro. A ampla gama de recursos do ClickUp faz com que a organização do seu trabalho, o gerenciamento de tarefas e recursos e a colaboração com os membros da equipe sejam fáceis. ✨

De campanhas a planejamento de sprint, Automações do ClickUp podem otimizar qualquer operação. Nossa biblioteca de mais de 100 automações sem código contém tudo o que você precisa para simplificar os fluxos de trabalho, agilizar as tarefas de rotina e facilitar a transferência de projetos.

Use nossas receitas de automação pré-criadas como elas são ou personalize-as com sua própria lógica e status personalizados. Aproveite as receitas que abrangem uma ampla variedade de usos, incluindo atribuições de tarefas, comentários, atualizações de status e muito mais.

Além de automatizar seu trabalho no ClickUp, você pode estender essa funcionalidade a outros aplicativos que também usa. Traga seus aplicativos externos - como Github, Slack, Dropbox e Calendly - para seu fluxo de trabalho do ClickUp. A biblioteca de integrações continua crescendo a cada mês.

Além do ClickUp Automations, a plataforma tem muito a oferecer às equipes que desejam se manter organizadas e trabalhar com mais eficiência. Use Tarefas do ClickUp para gerenciar tarefas pessoais e de equipe, visualizar o progresso em seu Painel de controle do ClickUp e mova seus dados de contato para ClickUp CRM para que você possa executar seu sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente no mesmo local.

Melhores recursos do ClickUp

Use o ClickUp Automations e a lógica condicional para criar fluxos de trabalho poderosos

Gerencie tarefas, listas de tarefas e processos comerciais

Defina e acompanhe o progresso em relação akPIs de gerenciamento de projetos Permita a troca de mensagens e a colaboração com sua equipe em tempo real com oClickUp Chat Gerencie projetos técnicos e criativos

Crie documentos e planilhas para colaborar e compartilhar com sua equipe

Gerencie o tempo, a produtividade e as horas faturáveis dos recursos e dos membros da equipe

Defina permissões e compartilhe projetos para aumentartransparência do projeto Aproveite as vantagens deModelos ClickUp para começar rapidamente, incluindomodelos de plano de trabalho Personalize sua experiência com exibições personalizadas, campos personalizados e coordenação de cores

Integre-se a milhares de aplicativos externos

Limitações do ClickUp

Com tantos recursos e opções de personalização, alguns usuários relatam que há uma curva de aprendizado inicial

Pode não haver uma integração dedicada para cada aplicativo externo, mas você sempre pode conectar o ClickUp a milhares de outras ferramentas comZapier Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações e opiniões sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.500 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.500 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. Fluxo

via Fluxo O Flow se descreve como um projeto moderno e software de gerenciamento de tarefas solução para equipes. A plataforma reúne elementos-chave como gerenciamento de projetos, conversas e gerenciamento de tarefas para criar um local completo para a realização do trabalho. ✔️

Melhores recursos do Flow

Gerencie tarefas de forma mais eficaz com tarefas recorrentes automatizadas

Convide membros da equipe para projetos e controle a privacidade com permissões

Personalize projetos com cores e ícones

Limitações de fluxo

Alguns usuários relatam que a sincronização pode ser lenta nas versões da Web e do aplicativo

Você só pode desativar sua conta, portanto, não é possível excluir os dados da conta

Preços do Flow

Básico: US$ 6/mês por usuário

US$ 6/mês por usuário Plus: US$ 8/mês por usuário

US$ 8/mês por usuário Pro: $10/mês por usuário

Flow avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 50 avaliações)

4,3/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

3. FunçãoFox

via FunçãoFox O FunctionFox é um software de controle de tempo e ferramenta de gerenciamento de projetos usada para controlar o tempo, aumentar a produtividade da equipe e medir o valor geral. Essa ferramenta é ideal para profissionais e equipes criativas que desejam organizar seu planejamento interno e manter o foco em vários projetos . ⚒️

Melhores recursos do FunctionFox

Visualize a quantidade de trabalho programada para cada membro da equipe

Controle o tempo usando planilhas de horas e um cronômetro integrado

Veja quais tarefas estão abertas e quais foram concluídas

Limitações do FunctionFox

Alguns usuários gostariam que a funcionalidade de automação e tarefas repetitivas estivesse disponível

Há poucas opções de personalização

Preços do FunctionFox

Classic: US$ 35/mês para o primeiro usuário, depois US$ 5/mês por usuário adicional

US$ 35/mês para o primeiro usuário, depois US$ 5/mês por usuário adicional Premier: US$ 50/mês para o primeiro usuário, depois US$ 10/mês por usuário adicional

US$ 50/mês para o primeiro usuário, depois US$ 10/mês por usuário adicional In-House: $150/mês para o primeiro usuário, depois $20/mês por usuário adicional

FunctionFox ratings and reviews

G2: 4,3/5 (mais de 40 avaliações)

4,3/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

4. Plutio

via PlutioPlutio é uma ferramenta multifuncional ferramenta de colaboração para gerenciamento de projetos que permite que as equipes acompanhem um projeto do início ao fim. Os usuários podem se preparar para projetos, planejar cronogramas, atribuir tarefas e enviar propostas aos clientes a partir de um local central, o que o torna ideal para equipes e agências. 🤝

Melhores recursos do Plutio

Crie um projeto automaticamente a partir de um modelo assim que um contrato for assinado

Use modelos para criar tarefas recorrentes para tarefas que você executa regularmente

Escolha exibir automaticamente uma fatura, um agendador ou uma proposta depois que o cliente assinar o contrato

Limitações do Plutio

Alguns usuários relatam que a edição de propostas pode ser lenta

Não há uma maneira fácil de exportar dados para outras ferramentas

Preços do Plutio

Solo: $19/mês para um usuário

$19/mês para um usuário Estúdio: $39/mês para 10 colaboradores

$39/mês para 10 colaboradores Agência: US$ 99/mês para 30 colaboradores

US$ 99/mês para 30 colaboradores Contribuidores adicionais podem ser adicionados aos planos Studio e Agency por US$ 5/mês por usuário

Plutio ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 50 avaliações)

4,4/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

5. Nintex

via Nintex O Nintex é um processo e software de gerenciamento de fluxo de trabalho ferramenta que usa automação para agilizar processos e aumentar a produtividade. Esse reengenharia de processos de negócios e ferramenta de software de mapeamento de processos permite que os usuários descubram oportunidades para melhorar os processos, automatizá-los com sucesso e continuar a otimizá-los e aprimorá-los. 🔗

Melhores recursos do Nintex

Crie processos e ajuste os fluxos de trabalho para que sejam mais eficazes

Automatize processos e faça com que eles sejam executados regularmente

Crie modelos e personalize-os sem a necessidade de conhecimento de programação

Limitações do Nintex

A Nintex é especializada em gerenciamento de processos, portanto, não possui alguns dos outros recursos que as alternativas multifuncionais têm

Alguns usuários relatam que há uma curva de aprendizado acentuada

Preços do Nintex

A Nintex oferece uma variedade de planos profissionais, premium e personalizados para cada uma de suas seis plataformas de automação:

Pro: Os preços iniciais variam de US$ 15.000 a US$ 35.000/ano

Os preços iniciais variam de US$ 15.000 a US$ 35.000/ano Premium: Os preços iniciais variam de US$ 2.400 a US$ 60.000/ano

Os preços iniciais variam de US$ 2.400 a US$ 60.000/ano Custom: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Nintex

G2: 4,2/5 (mais de 700 avaliações)

4,2/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 80 avaliações)

6. Rua do processo

via Rua do processo O Process Street é um procedimento operacional padrão (SOP), uma lista de verificação e uma ferramenta de software de gerenciamento de fluxo de trabalho. Seu objetivo é tornar gerenciamento de processos simples, levando a maiores eficiências operacionais. Automatize tarefas, simplifique processos e aproveite o design de fluxo de trabalho com tecnologia de IA para melhorar a maneira como você trabalha. 🙌

Melhores recursos do Process Street

Configure processos repetíveis paraaumentar a produtividade* Usar a lógica condicional para personalizar os fluxos dentro dos processos

Visualize o que está por vir e acompanhe seu progresso

Limitações do Process Street

Os usuários disseram que as opções de relatórios podem parecer limitadas

Alguns relatam que uma função de pesquisa de documentos e tarefas seria útil

Preços do Process Street

Startup : $100/mês

$100/mês **Pro: a partir de US$ 415/mês

Empresarial: A partir de US$ 1.660/mês

Process Street ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

4,6/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

7. Equipe

via Equipe A Teamhood é uma plataforma de gerenciamento de projetos que reúne todo o seu trabalho em um só lugar. A plataforma inclui controle de tempo, gerenciamento de carga de trabalho programação, fluxos de trabalho e processos, conversas e muito mais. 📣

Melhores recursos do Teamhood

Visualize o progresso do seu projeto em vários modos de exibição, incluindo quadros Kanban e gráficos de Gantt

Planeje seu tempo de forma mais eficaz com horas estimadas e insights baseados em algoritmos

Automatize tarefas que você repete regularmente com tarefas recorrentes

Limitações do Teamhood

Os usuários não podem adicionar arquivos aos comentários nas tarefas, o que pode afetar algumas equipes

Alguns usuários gostariam de poder desativar recursos que não estão em uso

Preços do Teamhood

Gratuito

Profissional: US$ 9,50/mês por usuário

US$ 9,50/mês por usuário Premium: $15/mês por usuário

$15/mês por usuário Ultimate: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Teamhood avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

4,5/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 5/5 (mais de 10 avaliações)

8. Ondulação

via Ondulação A Rippling é uma plataforma de gerenciamento da força de trabalho especializada em recursos humanos (RH), TI e gerenciamento financeiro. Gerencie os benefícios, a folha de pagamento e as despesas dos funcionários com fluxos de trabalho personalizados que automatizam os processos para uma experiência mais simplificada. 🌻

Melhores recursos do Rippling

Automatize praticamente qualquer processo de RH, TI ou financeiro com automações se/então

Use gatilhos personalizados para criar fluxos de trabalho personalizados

Conecte-se a aplicativos de terceiros para estender a capacidade de automação do fluxo de trabalho para além dos dados do Rippling

Limitações do Rippling

A área de especialização da Rippling é RH, TI e finanças, portanto, se a sua área de foco for diferente, outra ferramenta pode funcionar melhor para você

Alguns usuários gostariam que o recurso de integração fosse mais abrangente

Preços do Rippling

A partir de US$ 8/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o Rippling

G2: 4,8/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,8/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 2.000 avaliações)

9. Frente de trabalho

via Frente de trabalhoFrente de trabalho é a ferramenta de software de gerenciamento de projetos e trabalho da gigante de software Adobe. A plataforma permite que os usuários planejem e executem projetos, gerenciem orçamentos e usem a automação para melhorar o gerenciamento de processos. 💰

Melhores recursos do Workfront

Atribua e acompanhe tarefas entre membros da equipe, departamentos e projetos

Use regras lógicas personalizadas para sincronizar dados automaticamente entre as equipes

Gerencie as expectativas e priorize automaticamente as tarefas com uma fila de solicitações integrada

Limitações do Workfront

Alguns dizem que há uma grande curva de aprendizado para um novo usuário

Os usuários relatam que a quantidade de notificações e alertas em sua caixa de entrada pode ser excessiva

Preços do Workfront

Select: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços Prime: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Ultimate: Entre em contato para obter o preço

Avaliações e opiniões sobre o Workfront

G2: 4,1/5 (mais de 900 avaliações)

4,1/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

10. Fluix

via Fluix Fluix é um automação de fluxo de trabalho plataforma projetada para facilitar a digitalização de processos de documentos e automatizar tarefas repetitivas e rotineiras. Simplifique tarefas cotidianas como auditorias, inspeções, treinamento, gerenciamento de faturas e muito mais com a automação de tarefas do Fluix. 📝

Melhores recursos do Fluix

Abandone os documentos em papel e mude para versões digitais que você pode anotar

Projete um fluxo de trabalho personalizado que atenda às suas necessidades específicas

Automatize tarefas manuais repetitivas e acompanhe seu progresso até que sejam concluídas

Limitações do Fluix

Alguns usuários gostariam que o criador de formulários fosse mais fácil de usar para usuários não técnicos

No momento, não há aplicativo para Android, embora haja um aplicativo para iOS disponível

Preços do Fluix

Fluix Core: US$ 30/mês por usuário

US$ 30/mês por usuário Complemento de lógica condicional: US$ 5/mês por usuário

US$ 5/mês por usuário Add-on Power Analytics: US$ 10/mês por usuário

US$ 10/mês por usuário Complemento Preenchimento prévio de formulários e documentos: US$ 10/mês por usuário

US$ 10/mês por usuário Complemento Revisão trimestral: US$ 50/mês por usuário

Fluix avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 10 avaliações)

4,8/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 40 avaliações)

Simplifique os fluxos de trabalho com uma alternativa ao SmartSuite

O SmartSuite é uma excelente opção de ferramenta de gerenciamento de projetos que permite que equipes distribuídas trabalhem de forma mais produtiva. Isso não significa que seja a única opção, e este guia demonstra quantos concorrentes impressionantes do SmartSuite existem por aí. Use este guia para encontrar a ferramenta que melhor atenda às suas metas e aproveite os benefícios de uma equipe mais coordenada, produtiva e bem gerenciada.

Se estiver procurando uma ferramenta de software que ofereça tudo o que o SmartSuite oferece e muito mais, experimente o ClickUp. Essa plataforma multifuncional está repleta de recursos que facilitam o gerenciamento de projetos, de tarefas e de pessoas. Explore todos os benefícios e experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo . 🤩