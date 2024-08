Whimsical Vs. Miro: Qual é o melhor software de quadro branco? 2024

As sessões colaborativas são essenciais para qualquer empresa que trabalhe com conceitos criativos ou design thinking. Quer esteja fazendo um brainstorming de ideias para um projeto, projetando um novo produto ou criando um mapa da jornada do cliente, você sempre obterá os melhores resultados quando trabalhar em equipe. 🤝

É claro que você também precisa documentar esse trabalho para tirar o máximo proveito dele.

Os quadros brancos do Office são uma ótima maneira de fazer isso quando todos os membros da sua equipe estão no local. Mas se você estiver trabalhando com uma equipe distribuída, precisará melhorar seu desempenho. Os quadros brancos virtuais são a solução perfeita - e se eles também puderem ajudá-lo a otimizar o seu fluxo de trabalho, isso será um bônus significativo.

É aí que entra a questão Whimsical vs. Miro. Esses ferramentas de design de quadro branco cada uma oferece diferentes recursos e benefícios para apoiar o trabalho colaborativo, então qual é a melhor? 🛠️

Neste artigo, compararemos o Whimsical com o Miro para ajudar a determinar quais opções são as melhores para a sua equipe!

O que é o Whimsical?

via Extravagante O Whimsical é ideal para freelancers, equipes de design, desenvolvedores de software e gerentes de produtos que desejam mapear fluxogramas e wireframes e depois compartilhá-los com outras pessoas para obter feedback.

Ele foi projetado como uma ferramenta principalmente assíncrona, colaboração virtual em equipes menores. O design da interface do usuário é simples e minimalista, o que facilita o uso, mesmo para iniciantes. No entanto, é uma ferramenta puramente baseada na Web, portanto, não é possível usá-la como um aplicativo em dispositivos móveis. 🖥️

Recursos caprichosos

Os recursos do Whimsical funcionam bem se você estiver trabalhando com uma equipe pequena e suas necessidades forem bastante simples.

1. Excelentes ferramentas de wireframe

via Extravagante Whimsical faz lo-fi wireframing incrivelmente fácil e rápido, e você pode projetar para qualquer tamanho de tela. Há uma série de elementos configuráveis, incluindo caixas de entrada de texto, botões, caixas de seleção, rótulos, estrelas de classificação e convites clicáveis prontos, como "View Our Work" e "Contact Us", esperando para serem usados.

Uma ferramenta de pesquisa rápida e atalhos de teclado ajudam você a encontrar e usar rapidamente o que deseja. Também é fácil colaborar em seus wireframes com colegas de equipe em tempo real.

2. Formas e ícones úteis

via Extravagante O Whimsical tem todas as formas usuais que você encontra em uma ferramenta de design, além de uma prática forma de colchete. As setas de conexão vêm com seus próprios rótulos, que se alinham automaticamente, poupando-o de intermináveis esforços para acertar.

Ele também tem um conjunto de ícones categorizados e pesquisáveis, que você pode personalizar de acordo com suas necessidades, rotular e usar sozinhos ou dentro de outros elementos. Há até mesmo um aplicativo de diagramação para ajudá-lo a manter o foco.

3. Adicione editores gratuitamente

Se você não precisa de muitos editores para ter acesso ao seu espaço de trabalho, o Whimsical tem uma excelente relação custo-benefício. Você ainda pode convidar pessoas gratuitamente, que podem visualizar, comentar e até mesmo editar arquivos aos quais você lhes dá acesso. 💰

Preços do Whimsical

Inicial: Gratuito

Gratuito Profissional: $10 por editor por mês

$10 por editor por mês Organização: $20 por editor por mês

O que é o Miro?

via MiroMiro foi projetado para equipes remotas maiores que precisam colaborar amplamente em tempo real, tanto dentro da equipe quanto com partes interessadas externas.

Conhecido por sua excelente experiência de usuário, ele também oferece uma ampla gama de modelos e integrações com ferramentas como Asana, Slack e Jira. Ele funciona em plataformas baseadas na Web, bem como em aplicativos para Android e iPhone.

Recursos do Miro

Os recursos do Miro são muito mais extensos e escaláveis do que os do Whimsical. O Miro facilita o trabalho conjunto das equipes no tempo e no espaço.

1. Integrações de chamadas de vídeo

via Miro O Miro permite que você se comunique com seus colegas de equipe de várias maneiras, sem sair da plataforma. Embora tanto o Miro quanto o Whimsical tenham um recurso de bate-papo, o Miro também tem uma ferramenta nativa de chamada de vídeo.

Adicione integrações com plataformas de chamadas em conferência, como Microsoft Teams, Zoom e Google Meet, e sua equipe poderá manter contato facilmente enquanto trabalha nos quadros brancos, não importa onde estejam. 🙋‍♀️

2. Ampla variedade de modelos

O Miro ajuda você economizar tempo e melhorar a apresentação de seus documentos com uma vasta gama de modelos. Embora o Whimsical ofereça alguns modelos, o Miro oferece mais de 200 modelos nativos. Se esses modelos não forem suficientes para você, basta visitar o Miroverse, voltado para a comunidade, para encontrar mais.

3. Apresentação e facilitação avançadas

via Miro O Miro facilita a apresentação diretamente do seu quadro, permitindo que você assuma o controle para que seus colaboradores possam ver apenas o que você está focando como facilitador. Você pode definir a área da tela que seu público verá quando entrar na reunião pela primeira vez.

Em seguida, mostre a visão geral ou amplie qualquer seção do quadro que você escolher. Você também pode minimizar as partes da tela com as quais não está trabalhando durante a apresentação. A funcionalidade de votação anônima ajuda a sua equipe a tomar uma decisão colaborativa sobre como avançar.

Preços do Miro

Gratuito: Gratuito para um número ilimitado de membros da equipe

Gratuito para um número ilimitado de membros da equipe Iniciante: US$ 8 por membro por mês

US$ 8 por membro por mês Empresarial: $16 por membro por mês

$16 por membro por mês Empresa: Entre em contato para saber o preço

Whimsical Vs. Miro: Comparação de recursos

Então, estabelecemos que o Whimsical é ótimo para wireframing, tem um bom conjunto de ferramentas de colaboração e é econômico para equipes pequenas. O Miro é mais escalável, melhor para comunicação e apresentações e oferece uma ampla variedade de modelos.

E quanto à funcionalidade comparável entre o Whimsical e o Miro? Vamos dar uma olhada em alguns recursos comuns para ver o que eles podem fazer por você.

Quadros brancos Whimsical vs. Miro

via Miro Quadros brancos caprichosos funcionam bem para mapear fluxos de trabalho de design menores.

O Whimsical oferece uma tela infinita e a capacidade de desenhar e adicionar formas, texto ou notas adesivas. Ele também tem uma biblioteca de wireframes bem projetada e um ferramenta de fluxograma . O kit de ferramentas facilita a prototipagem e a criação de fluxos de usuário, e você pode criar rapidamente modelos iniciais para compartilhar com a sua equipe para obter feedback.

Por outro lado, os quadros brancos Miro foram projetados para serem usados por equipes maiores que precisam trabalhar juntas em tempo real ou de forma assíncrona em grandes fluxos de trabalho.

O Miro também tem uma tela infinita com ferramentas de desenho e notas adesivas. Como bônus, o fundo de grade facilita o alinhamento e o posicionamento dos elementos com os quais você está trabalhando. O sistema de navegação do Miro ajuda você a encontrar facilmente o caminho em um quadro grande. O modo de visor mostra o quadro geral; depois, você pode aumentar ou diminuir o zoom conforme necessário.

Vencedor: Miro, porque tem mais recursos e você pode trabalhar facilmente com quadros muito grandes, se necessário 🏆

Documentos e IA do Whimsical vs. Miro

via Extravagante Não é possível administrar uma empresa sem documentos. A única diferença agora é que esses documentos estão, em sua maioria, on-line, poupando árvores e tornando as informações mais acessíveis a todos.

O Whimsical tem um recurso de documentos incorporado que permite manter toda a sua documentação no mesmo espaço de trabalho que seus wireframes, fluxogramas e mapa mental s. Você pode escrever do zero, criar tabelas, usar o recurso de arrastar e soltar para mover itens e usar um menu de atalho para formatar. Os backlinks automáticos conectam seu documento a outras áreas do Whimsical, incluindo seus quadros brancos.

Com Ferramentas de IA como a inteligência artificial é um tema tão importante no momento, nenhum software pode se dar ao luxo de ficar sem ela. A nova ferramenta de IA de texto para fluxograma da Whimsical ajuda a criar fluxos de usuário com o clique de um botão. Basta digitar o motivo pelo qual você precisa de um fluxograma ou mapa mental, e ele automaticamente fornece uma estrutura para ajudar a orientar seu pensamento.

E se você usa o ChatGPT Plus, agora há um plug-in do Whimsical Diagrams para que você também possa usar o Whimsical no GPT-4.

Os documentos do Miro baseiam-se principalmente em sua gama de modelos, ou você pode conectar o Miro a modelos externos software de documentação ou aplicativos de anotações como Google Drive, OneDrive, Notion ou Dropbox.

O recurso de IA do Miro também é relativamente novo e foi disponibilizado recentemente em versão beta. Ele permite a geração automática de mapas mentais, notas adesivas, imagens ou histórias de usuários a partir de ideias simples. Você também pode resumir todas as suas notas adesivas ou transformar texto em código. Ainda mais recursos de IA estão sendo desenvolvidos no momento. 🤖

Vencedor: Miro por sua gama mais ampla de recursos de IA 🏆

Mapas mentais do Whimsical vs. Miro

via MiroSoftware de mapeamento mental ajuda você a explorar sua criatividade, organizar ideias e ver como tudo se encaixa.

Os mapas mentais Whimsical e Miro funcionam de maneira semelhante. Você pode organizar visualmente as informações usando diferentes cores, formas e tipos de linha, além de arrastar e soltar elementos. Ambos também oferecem IA para acelerar o processo e permitir a colaboração em tempo real.

O Whimsical pode ser melhor para mapas mentais simples, enquanto o Miro talvez seja um pouco mais personalizável e permite transformar seus mapas mentais em quadros de slides para apresentação.

Vencedor: Miro por um pouquinho 🏆

Whimsical Vs. Miro no Reddit

Para obter feedback das trincheiras, demos uma olhada no que Reddit tinha a dizer sobre Miro vs. Whimsical. 🤔

Alguns usuários são fãs de Whimsical. Por exemplo, este usuário disse:

"Minha ferramenta preferida no último ano e meio é o Whimsical. É de longe uma das melhores ferramentas que já usei para criar diagramas arquitetônicos. O principal motivo é que o resultado final é bonito por padrão. Eles acertaram em cheio na interface do usuário. Sou um engenheiro com habilidades ruins de design gráfico, mas o resultado faz com que as pessoas pensem que investi muito tempo aprimorando o design das minhas visualizações, escolhendo o tom de cor certo, alinhando caixas etc., o que não foi o caso. A ferramenta apenas me ajudou. Grande vitória! :)"

Há, no entanto, reclamações sobre as limitações do pacote gratuito da Whimsical, como este aqui :

"O Whimsical.com foi uma experiência agradável para mim, mas fiquei desapontado com as limitações da camada gratuita, que permite apenas 500 elementos." Outro usuário disse o seguinte sobre o Miro:

"Adoro o Miro para design de fluxo/mapa, imagino que ele seria excelente para jogos baseados em escolhas ou qualquer coisa com sistemas de interligação altamente complexos. No entanto, não acho que ele seja muito útil em termos de documentos de design."

Há também quem ache que nenhum dos dois oferece a solução completa de que precisa. Este usuário acha que eles não funcionam para seu caso de uso:

"Também usei quadros brancos como o Miro ou o Whimsical, mas acho que eles não satisfazem o aspecto minimalista e simplificado de que preciso para que as peças de esboço sejam realmente interligadas como precisam."

E ainda outro usuário encontrou uma solução conjunta:

"Estamos usando o ClickUp e o Miro. A combinação funciona muito bem para nós"

Isso nos leva à nossa solução alternativa: ClickUp. ✨

Conheça o ClickUp: A melhor alternativa ao Whimsical e ao Miro

Desenhe conexões e vincule objetos para criar roteiros ou fluxos de trabalho a partir de suas ideias junto com sua equipe nos quadros brancos do ClickUp

O ClickUp é um ferramenta de gerenciamento de projetos que oferece suporte a você de uma ponta a outra dos processos de negócios. É uma das melhores ferramentas de software de colaboração opções disponíveis, projetadas para aumentar a produtividade e a criatividade e otimizar seu fluxo de trabalho como nenhum outro. 🙌

O ClickUp economiza horas de trabalho com milhares de modelos. Não é mais necessário criar documentos do zero. E como cada um dos documentos que você produz também é formatado com perfeição, é mais fácil de ler e muito mais eficaz.

E quase tudo no ClickUp é personalizável, portanto, você pode adaptá-lo para trabalhar para você.

O ClickUp está disponível como um aplicativo da Web e para Windows, Android, Linux ou iOS, portanto, você pode usá-lo em seu desktop, laptop ou outros dispositivos, como iPhone ou iPad.

Com seu foco em colaboração em tempo real o ClickUp compete facilmente com o Whimsical e o Miro e, em muitos casos, é melhor do que eles.

Vamos dar uma olhada nos mesmos três recursos que acabamos de comparar entre o Whimsical e o Miro e ver como o ClickUp se sai.

Quadros brancos

A Detecção de Colaboração permite que as equipes trabalhem e editem simultaneamente nos quadros brancos do ClickUp

Como uma das melhor software de quadro branco opções disponíveis no mercado, Quadro branco do ClickUp oferece uma tela de ideação por excelência, mas também vai muito além disso. Ele pega essas ideias e as transforma em tarefas.

Ao usar o quadro branco colaborativo do ClickUp, você pode criar seu próprio layout - ou economizar tempo e esforço antecipadamente, escolhendo entre as opções do ClickUp modelos de quadro branco . Com modelos para fluxogramas, mapeamento mental, matrizes, organogramas ou planos de trabalho, entre muitas outras opções, é provável que haja um que atenda às suas necessidades.

Use a funcionalidade de colaboração em tempo real do ClickUp para fazer brainstorming e coletar ideias da sua equipe. Desenhe, adicione objetos ou texto, ou crie planos de projeto ou fluxogramas, e vincular qualquer um deles a recursos relevantes, como arquivos de mídia ou outros documentos. Felizmente, os quadros brancos do ClickUp nunca ficam sem espaço.

Em seguida, arraste e solte os elementos do seu Whiteboard até que estejam perfeitamente organizados e conecte tudo em quantas cores quiser. Adicione notas adesivas para registrar pensamentos aleatórios. Qualquer membro da sua equipe pode editá-lo em tempo real, como se estivesse na sala com você.

Quando tiver terminado (por enquanto), crie tarefas do ClickUp diretamente de seu Whiteboard com o clique de um botão. Você pode atribuir e gerenciar essas tarefas a partir do ClickUp, para que tudo fique no mesmo lugar - simplificado e eficiente. ✅

Docs e IA

Incorpore ClickUp Docs ao vivo diretamente nos quadros brancos para acessar documentos importantes do projeto, pesquisas e contexto sem sair do quadro Documentos do ClickUp são limpos e bonitos e permitem que você comunique ideias de forma textual e visual. Você pode incluir tabelas, incorporar marcadores e formatar tudo isso com o clique de um botão ou usando comandos /Slash. Os membros da equipe podem editar os documentos juntos em tempo real e marcar os outros com comentários, criando o melhor documento colaborativo possível. Você controla quem pode ver esses documentos com recursos de gerenciamento de permissões e links compartilháveis.

O melhor de tudo é que os documentos do ClickUp podem ser categorizados e conectados diretamente aos fluxos de trabalho, para que sua equipe possa sempre encontrar todas as informações de que precisa em um só lugar. Atribuir itens de ação diretamente de seu documento e converter texto em tarefas. Em seguida, use widgets para atualizar o status do projeto e os fluxos de trabalho para que você possa sempre acompanhar o que está acontecendo no momento. Assistente de IA do ClickUp ajuda você trabalhar mais rápido e com mais eficiência. Peça a ele que o ajude a fazer um brainstorming de ideias ou a escrever um documento inteiro com apenas algumas palavras-chave. Em seguida, peça que ele edite e formate esse conteúdo para torná-lo mais conciso e envolvente. 📝

Seu assistente de IA também pode extrair itens de ação e seus insights mais importantes do Docs e resumir conteúdos extensos em segundos, economizando horas de trabalho manual.

Mapas mentais

Nos mapas mentais do ClickUp, você pode reorganizar facilmente os nós com base em sua estrutura hierárquica Mapas mentais do ClickUp ajudam você a visualizar sua próxima grande ideia em cores. Faça brainstorming de ideias, organize projetos ou mapeie fluxos de trabalho e veja como tudo se encaixa. Anote suas ideias e, em seguida, use os nós de arrastar e soltar para mover seções do seu Mind Map.

Como em todos os elementos do ClickUp, você tem acesso a uma ampla gama de Modelos de mapas mentais para você começar. E como tudo no ClickUp está conectado, você pode criar e gerenciar tarefas diretamente do seu Mind Map.

Vincule seu Mind Map a documentos, comentários ou tarefas específicos no seu espaço de trabalho e compartilhe-os com sua equipe. Isso é criatividade e colaboração em sua melhor forma. 🪄

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7 por usuário por mês

$7 por usuário por mês Empresarial: $12 por usuário por mês

$12 por usuário por mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI: US$ 5 por membro do Workspace por mês

Faça upgrade para o ClickUp hoje

As ferramentas de quadro branco ajudam você a ser criativo e a reunir seus pensamentos e, em seguida, organizar tudo de uma forma que faça sentido.

No entanto, cada ferramenta de quadro branco é mais adequada para diferentes finalidades. Em nossa comparação entre o Whimsical e o Miro, ficou claro que o Whimsical é excelente para equipes pequenas que se concentram no trabalho de design. Ele é bonito, simples e econômico. O Miro, por outro lado, foi projetado para ser dimensionado. Ele funciona bem para equipes maiores que precisam colaborar em tempo real e oferece mais recursos.

Ou você pode ir direto para o ClickUp para obter o melhor dos dois mundos, além de uma conexão com as ferramentas de gerenciamento de projetos do ClickUp. A solução completa do ClickUp oferece soluções de quadro branco e documentos bonitas e eficazes que se conectam diretamente às tarefas. Isso significa que você pode gerenciar tudo em um único espaço de trabalho, ajudando-o a otimizar seu fluxo de trabalho e a trabalhar com mais rapidez e eficiência em todos os sentidos. 🤩 Registre-se gratuitamente com o ClickUp hoje mesmo!