Linear vs. Asana: Qual é a melhor ferramenta em 2024?

A vida de um gerente de projetos na área de desenvolvimento de produtos ou software pode ser desafiadora. Fazer malabarismos com vários projetos, prazos, tarefas e membros da equipe pode ser desgastante às vezes, especialmente se você não tiver encontrado a ferramenta de GP certa.

Mas você já sabe disso. Afinal, você provavelmente leu este artigo porque está tentando decidir entre Linear ou Asana. Ambas são ótimas ferramentas de colaboração mas você precisa escolher uma delas se quiser facilitar sua vida. E, infelizmente, você não pode usar uma bola 8 mágica para tomar a decisão em segundos! 🎱 👀

Por isso, fizemos algumas pesquisas para ajudá-lo. Este guia analisa as duas ferramentas para encontrar o vencedor entre Linear e Asana.

O que é o Linear? Linear.app é uma ferramenta essencial para equipes de software em todos os lugares. É uma ferramenta simples de rastreamento de problemas com uma interface amigável.

Os gerentes de projeto usam o Linear como um ferramenta ágil de gerenciamento de projetos ou uma solução de central de serviços de TI. E como tem integrações com os favoritos dos desenvolvedores, como Jira e GitHub, é excelente para reunir equipes grandes e pequenas para resolver problemas de bugs.

via Linear

Recursos lineares

O Linear tem recursos fantásticos de colaboração para gerenciar tarefas, tempos de carregamento rápidos, ênfase em metodologias ágeis e excelentes recursos de gerenciamento de projetos com base de conhecimento. Além disso, ele é compatível com a maioria dos dispositivos que os membros da sua equipe podem querer usar.

Vamos dar uma olhada mais de perto em cada um desses pontos para saber mais.

1. Colaboração

A Linear entende que a colaboração tem o poder de melhorar a produtividade como um ferramenta de gerenciamento de recursos . O Project Updates mantém todos os membros da equipe informados sobre a situação do seu projeto, o Discussions Center permite que todos se conectem e a caixa de entrada Triage serve apenas para gerenciar problemas e atribuir tíquetes. 🙌

O Linear também é sincronizado com recursos essenciais de comunicação, como o Slack e o GitHub.

2. Velocidade e desempenho

A velocidade é um dos principais motivos pelos quais os fãs ávidos do Linear adoram essa ferramenta, e por um bom motivo! O Linear dá atenção à velocidade e ao desempenho da inicialização, concentrando-se em aspectos como otimização do carregamento de dados, melhoria do tamanho do pacote e carregamento lento de partes do aplicativo que são menos utilizadas.

via Linear

3. Metodologias ágeis

O Linear foi criado para o gerenciamento de projetos ágeis. Mas o aplicativo renomeou os Sprints para "Ciclos" e os redesenhou para que sejam úteis, quer sua equipe use métodos ágeis ou não.

Você pode optar por usar ciclos e personalizar a duração deles ao planejar o próximo trabalho da sua equipe. E o Linear medirá o progresso em direção a cada meta para mantê-lo no caminho certo.

4. Planejamento de projetos

O Linear é poderoso, porém simples. Você pode usar seus modelos e ferramentas para planejar, dividir o trabalho em pequenas tarefas e resolver problemas com confiança.

A visualização de Projetos permite que você marque marcos, divida um projeto em estágios, acompanhe partes individuais e veja as coisas do início ao fim. Você também pode verificar os gráficos de progresso para ter uma visão rápida de um projeto escopo do projeto velocidade e progresso ao longo do tempo, com previsões em tempo real.

5. Compatibilidade de dispositivos

Você pode usar o Linear como um aplicativo móvel e de desktop em dispositivos macOS, Android e Windows. Além disso, ele deve funcionar na maioria dos navegadores, embora eles recomendem o uso do Chrome ou do Safari.

via Linear

Preços lineares

Gratuito

Standard: US$ 8/mês por usuário

US$ 8/mês por usuário Plus: $14/mês por usuário

$14/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

O que é a Asana? Asana é uma ferramenta de gerenciamento de projetos baseada na nuvem com várias funções que facilitam o gerenciamento de partes móveis sem perder o ritmo.

Os gerentes de projeto e as equipes usam a Asana para obter clareza em grandes projetos, dividindo-os em tarefas gerenciáveis. Ela permite que todos acompanhem os prazos, compartilhem arquivos e fiquem na mesma página. E ela tem integrações com os principais ferramentas de desenvolvimento de software para reunir sua equipe e seus dados. 📚

via Asana

Recursos da Asana

A Asana tem muito a oferecer, incluindo uma ênfase nas metodologias ágil e scrum, velocidades excelentes, planejamento de projetos tranquilo e comunicação simplificada. Além disso, é compatível com quase todos os dispositivos que os membros da sua equipe possam desejar.

Vamos dar uma olhada mais de perto em cada um deles para saber mais.

1. Colaboração

As equipes trabalham melhor quando se comunicam. As ferramentas da Asana permitem um discurso claro e aberto entre todos os membros da equipe, não importa onde estejam. E, como ela se integra a ferramentas básicas como Slack, Jira e GitHub, é outra favorita das equipes de desenvolvimento.

Colaboradores, seguidores, menções, mensagens, comentários de tarefas e reações a tarefas são apenas algumas das formas de suporte da Asana a comunicação da equipe .

2. Velocidade e desempenho

A Asana sabe que seu tempo é valioso - cada segundo conta! Ela enfatiza os tempos de carregamento rápidos, a alternância de tarefas e projetos e a comunicação em tempo real. A otimização da estrutura da Asana para velocidade e capacidade de resposta reduz o tempo desperdiçado para que a sua equipe possa alcançar a linha de chegada mais rapidamente.

via Asana

3. Metodologias ágeis

A Asana é uma excelente opção para equipes que trabalham com métodos ágeis, como sprints, scrums e quadros Kanban. Isso a diferencia de muitas outras software de gerenciamento de tarefas opções para equipes de desenvolvimento.

A Asana tem diferentes visualizações e recursos que permitem otimizar seus projetos com portfólios, recursos, histórias, tarefas e subtarefas. Também é possível encontrar vários modelos para planejamento de sprint, linhas do tempo e muito mais.

4. Planejamento de projetos

A Asana é uma ferramenta de planejamento de projetos em sua essência. Use-a para planejar, gerenciar, atualizar e acompanhar seus projetos e para se comunicar com sua equipe em cada etapa do processo.

Você pode visualizar todo o trabalho necessário para o seu projeto em um único painel que oferece a todos uma maneira rápida de ver em que ponto ele se encontra. Comunicação simples, modelos que economizam tempo e as notificações personalizadas levam isso um passo adiante, tornando a Asana uma das melhores opções para o planejamento de projetos.

Como bônus, a Asana também tem animações de "comemoração" super fofas com animais como narvais e unicórnios quando você marca as tarefas como concluídas, o que significa mini aumentos de dopamina para a sua equipe durante o dia de trabalho!

5. Compatibilidade de dispositivos

Você pode usar a Asana como um aplicativo de desktop e móvel em dispositivos Android, Windows e Apple. Ela também funciona com os navegadores Chrome, Safari, Firefox e Microsoft Edge.

via Asana

Preços da Asana

Básico: $0

$0 Premium: US$ 10,99/mês por usuário

US$ 10,99/mês por usuário Empresarial: US$ 24,99/mês por usuário

US$ 24,99/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Linear vs. Asana: Comparação de recursos

Há uma razão pela qual é tão difícil comparar o Linear com a Asana - ambos são excelentes ferramentas! Mas você veio aqui para ver quem é o vencedor, então colocamos os recursos frente a frente para lhe dar respostas.

1. Colaboração

Vencedor: Asana

Este foi quase um empate. Afinal, tanto o Linear quanto o Asana enfatizam a comunicação e oferecem integração com ferramentas essenciais para as equipes de desenvolvimento. E nenhum dos aplicativos tem comunicação em tempo real semelhante ao Slack sem essas integrações.

O Asana levou o troféu por ter uma lista mais longa de recursos, e as equipes remotas às vezes o usam como uma alternativa ao Slack para mensagens síncronas e assíncronas. 🏆

2. Velocidade e desempenho

Vencedor: Linear

Mais uma vez, a comparação entre a Asana e a Linear torna difícil escolher um vencedor! Ambas as plataformas se concentram na velocidade e no desempenho, com atualizações regulares para otimizar os tempos de carregamento.

A Linear leva a melhor aqui porque tem um foco obsessivo na velocidade, que é parte do motivo pelo qual a plataforma enfatiza a simplicidade e a funcionalidade direta.

via Linear

3. Compatibilidade ágil

Vencedor: Asana

Tanto o Linear quanto a Asana são construídos sobre uma base de metodologias ágeis . Mas a Asana foi a clara vencedora aqui porque tem mais modelos ágeis e menos desvios do método ágil.

Você encontrará modelos da Asana para sprints, scrums, gráficos de Gantt e quadros Kanban. E como nada foi renomeado ou redesenhado, as equipes ágeis não precisam aprender novos termos para usá-los.

4. Planejamento de projetos

Vencedor: Empate

Linear e Asana são ferramentas fantásticas de planejamento e gerenciamento de projetos com um painel de controle completo. Tentamos encontrar um vencedor claro, mas este estava muito próximo!

Por um lado, o Linear tem recursos como gráficos de progresso e previsões que podem ser valiosos para projetos complexos. Por outro lado, o espaço de trabalho da Asana tende a ter uma curva de aprendizado menor, graças a recursos simples como datas de vencimento, tarefas, subtarefas e responsáveis.

Mas ambos têm muitos outros recursos, como controle de tempo, gerenciamento de pendências, estruturas de fluxo de trabalho e economia de tempo automação do fluxo de trabalho funcionalidade. O vencedor provavelmente dependerá da sua equipe.

via Asana

5. Compatibilidade

Vencedor: Asana

O Linear e o Asana têm compatibilidade semelhante. Eles oferecem aplicativos para desktop e dispositivos móveis para Android, Windows e Apple. Mas a Asana sai na frente com suporte contínuo para Chrome, Safari, Firefox e Microsoft Edge, enquanto a Linear recomenda apenas o Chrome e o Safari, com suporte questionável para outros navegadores.

6. Preços

Vencedor: Linear

A Asana e a Linear têm planos gratuitos e a opção de cobrança anual ou mensal. A Asana oferece mais opções de planos de preços para suas ferramentas de gerenciamento de projetos, o que significa personalização adicional para as empresas. Mas a Linear é a opção mais econômica, por isso levou a faixa azul nesta categoria.

Linear vs. Asana no Reddit

Fomos ao Reddit para ver as opiniões de gerentes de projeto reais. Surpreendentemente, não havia muito o que fazer, mas encontramos alguns usuários comparando a Asana com o Linear. O consenso foi, em sua maioria, um empate, embora se inclinasse ligeiramente para a Asana para fins de SaaS, que é o que o OP (original poster, para os não iniciados) estava perguntando.

Um usuário disse "O Linear é uma ótima ferramenta para o pessoal da engenharia e da entrega ágil que não precisa ter a capacidade de diminuir o zoom e ver como os tíquetes individuais se acumulam em esforços maiores. Além disso, acho que a Asana é MUITO flexível e é difícil começar, mas eles têm alguns modelos excelentes."

Para trazer mais informações à mesa, procuramos tópicos que discutissem ferramentas de gerenciamento de tarefas, Alternativas à Asana e Alternativas lineares .

"A Asana é a minha favorita, meu cérebro de macaco esquisito fica tão satisfeito quando termino uma tarefa e o narval aparece na tela", observou um usuário ao discutir suas ferramentas favoritas de gerenciamento de tarefas .

Em um tópico que propunha alternativas à Asana, um Usuário do Reddit recomendou que o usuário "dê uma olhada no Ora e no Linear"

Outro usuário no mesmo tópico disse: "Dê uma olhada no ClickUp. Eles têm um plano gratuito que pode atender às suas necessidades. ... Eu tive o mesmo problema e foi isso que eu escolhi."

Conheça o ClickUp: A melhor alternativa ao Linear e ao Asana

Depois de ver o apoio ao ClickUp no Reddit, como poderíamos deixá-lo de fora deste artigo?

Os usuários do Reddit não são os únicos que colocam o ClickUp no topo. O ClickUp também está no topo da lista do G2 das Melhores produtos de software de gerenciamento de projetos para 2023 . 🙌

Não deve ser nenhuma surpresa, mas concordamos que o ClickUp é uma alternativa fantástica no debate Linear vs. Asana.

1. mais de 15 visualizações personalizáveis

Visualize tarefas, projetos e fluxos de trabalho da maneira que funciona melhor para você com as mais de 15 visualizações personalizáveis do ClickUp

Você pode personalizar seu layout com Mais de 15 visualizações do ClickUp . Visualize melhor suas tarefas e dados alternando entre opções como visualização de lista, visualização de quadro, visualização de Gantt, visualização de calendário e várias outras.

Além disso, com recursos como Docs e Whiteboards, você pode colaborar facilmente em equipe para criar documentação e wikis ou para visualizar processos, fazer brainstorming e esboçar ideias à mão livre.

Com o recurso Embed, você pode evitar alternar entre aplicativos adicionando mídia, URLs e outros conteúdos diretamente no Doc ou Whiteboard a ser editado.

2. Gerenciamento avançado de tarefas

Atribua tarefas, envie comentários e compartilhe gravações de tela em uma tarefa do ClickUp

Os recursos robustos de gerenciamento de tarefas do ClickUp facilitam o trabalho conjunto de sua equipe para concluir as tarefas no prazo.

O planejamento de projetos é um grande foco do ClickUp, e Tarefas do ClickUp torna tudo mais fácil com automações avançadas, pontos de sprint e campos personalizados. Você pode dividir grandes projetos em subtarefas e organizar seu trabalho com dependências, status, prioridades, listas de verificação, tags e muito mais.

Além disso, com o Chat, as menções e as reações incorporadas, você não precisa sair do aplicativo ClickUp para se envolver em comunicação em tempo real sobre seus projetos e itens de ação.

3. Solução completa de gerenciamento de produtos para equipes de software

Usando o ClickUp AI para criar um briefing de projeto

As equipes de software podem usar o ClickUp como um solução completa de gerenciamento de produtos e simplificar o ciclo de vida do desenvolvimento.

Para começar, você pode iniciar rapidamente seu projeto com um dos modelos personalizáveis do ClickUp. Você também encontrará modelos de desenvolvimento de software modelos de gerenciamento de produtos, modelos de estratégia de produto e quase tudo o mais que você possa solicitar, até mesmo o rastreamento de bugs e problemas.

Pronto para economizar tempo em processos manuais? Crie e automatize um fluxo de trabalho ágil para que você possa se concentrar nas coisas que importam. Você também pode usar IA do ClickUp para gerar novas ideias de produtos, criar roteiros de desenvolvimento, redigir resumos de projetos e criar documentação.

Ele supera o Linear e o Asana com mais de 1.000 integrações com ferramentas como Loom, Zoom, Figma, Slack, Webhooks, HubSpot, GitHub e GitLab.

E sua equipe pode usar praticamente qualquer dispositivo sem se preocupar com a compatibilidade. O ClickUp é uma plataforma baseada em nuvem com aplicativos móveis e de desktop para dispositivos Android, Windows, Mac, iPhone, iPad e Linux. É isso mesmo, usuários do Linux, nós os cobrimos. No entanto, no momento, oferecemos suporte apenas para o Chrome.

Uma batalha de titãs

Em nossa comparação entre a Asana e a Linear, a Asana ganhou mais categorias do que a Linear, mas foi uma disputa acirrada.

A Linear e a Asana têm bases de fãs entre as equipes de desenvolvimento de software e produtos, portanto, é uma escolha difícil! A ferramenta certa depende, em última análise, das necessidades exclusivas da sua equipe, seja em termos de simplicidade, colaboração ou velocidade.

Se você quiser uma ferramenta que faça tudo isso, poupe seu tempo e o da sua equipe e inscreva-se no ClickUp agora, sem gastar um centavo! 🤑