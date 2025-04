10 melhores CRMs para consultoria em 2025

Seu sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) está trabalhando a seu favor ou contra você? Seja você uma empresa boutique ou um membro das Big Four, você precisa do melhor CRM para consultores para a sua equipe. 🙌

De acordo com o Relatório do Mercado Global de Consultoria de Gestão 2024 o setor de consultoria foi avaliado em US$ 307,62 bilhões em 2022, um número que deve aumentar para US$ 511,88 bilhões até 2028. E, embora grandes números muitas vezes se traduzam em grandes vendas, isso também pode levar a um grande esgotamento (leia-se: noitadas, fins de semana de trabalho, várias xícaras - ou melhor, potes? - de café). ☕

Para ajudar a sua equipe de consultoria a trabalhar de forma mais inteligente, e não mais árdua, você precisa de um sistema de CRM que automatize as tarefas, facilite o acompanhamento, registre as atividades de vendas e, por fim, facilite o fechamento de negócios.

Felizmente, fizemos o trabalho braçal para você. Veja abaixo nossa lista dos 10 melhores CRMs para empresas de consultoria.

O que você deve procurar em um CRM para consultores?

Antes de transformar essa lista dos 10 melhores em sua melhor escolha, você precisa saber o que procurar. Durante todo o processo de seleção de um CRM, tenha em mente esses recursos essenciais:

Integrações nativas: O objetivo de um sistema de software de CRM é simplificar o processo de vendas e os processos comerciais em geral. Portanto, seu sistema precisará se integrar às suas plataformas de marketing por e-mail, comércio eletrônico, contabilidade ou help desk

O objetivo de um sistema de software de CRM é simplificar o processo de vendas e os processos comerciais em geral. Portanto, seu sistema precisará se integrar às suas plataformas de marketing por e-mail, comércio eletrônico, contabilidade ou help desk Recursos de conta personalizados: Os sistemas de software de CRM podem ser bastante rígidos e prontos para uso. Procure sistemas que atendam às suas necessidades exclusivas por meio de campos personalizados, relatórios e visualizações

Os sistemas de software de CRM podem ser bastante rígidos e prontos para uso. Procure sistemas que atendam às suas necessidades exclusivas por meio de campos personalizados, relatórios e visualizações Equipes de suporte: Se você não tiver um administrador de CRM interno, precisará de uma plataforma que ofereça suporte por chat, telefone ou e-mail para ajudar a personalizar sua solução

Se você não tiver um administrador de CRM interno, precisará de uma plataforma que ofereça suporte por chat, telefone ou e-mail para ajudar a personalizar sua solução Fluxos de trabalho automatizados: O estratégia de CRM correta pode economizar inúmeras horas para sua empresa. Procure uma plataforma que possa automatizar as vendas criação de atividades de vendas, tarefas de acompanhamento ou processos de aprovação de contratos. Os sistemas de CRM são ainda melhores se oferecerem recursos de automação de marketing que conectem os processos de vendas com a equipe de marketing.

Os 10 melhores CRMs para consultores a serem usados em 2024

Está procurando a melhor plataforma de CRM para sua empresa de consultoria? Use esta lista para encontrar uma solução que atenda às suas necessidades exclusivas.

1. ClickUp

Use receitas de automação pré-criadas ou personalize-as com base em suas necessidades, para que sua equipe possa se concentrar no que é mais importante

O ClickUp oferece uma ferramenta de CRM altamente personalizável para empresas de consultoria de todos os tamanhos. Como um centro de produtividade tudo-em-um em que os consultores podem colaborar por meio de documentos, bate-papo e quadros brancos, o ClickUp permite que você feche mais negócios e atenda melhor aos clientes existentes. 🤩

As empresas de consultoria podem aproveitar As ferramentas de CRM do ClickUp para gerar leads, fornecer suporte ao cliente e fazer upselling dos clientes existentes. Para começar, sua equipe de consultoria pode fazer o download de O modelo de CRM do ClickUp e, em seguida, personalize as exibições, os status e os campos de acordo com sua empresa exclusiva.

Com widgets de painel abrangentes, os consultores podem coletar facilmente dados sobre contas individuais ou sobre o pipeline de vendas como um todo para check-ins trimestrais com a equipe executiva. Para economizar tempo no gerenciamento de clientes com a solução de gerenciamento de clientes, os membros da equipe podem atribuir tarefas, criar propostas e obter a aprovação dos executivos usando fluxos de trabalho personalizáveis e automatizados.

melhores recursos do #### ClickUp

Entenda seu público em um relance usando 10 exibições personalizáveis

Apresente facilmente os dados dos clientes à sua equipe executiva usando mais de 50 widgets de painel, inclusive o valor da vida útil do cliente, o tamanho das negociações e outras análises

Integre formulários da Web para capturar dados de novos clientes potenciais e atribuir tarefas automaticamente

Gerencie facilmente clientes e prospects enquanto estiver viajando usando o CRM móvel do ClickUp

Acompanhe as atividades de vendas com modelos de consultoria incorporados Rastreamento rápido comunicação com o cliente e mantenha os membros da equipe na mesma página por meio do gerenciamento contínuo de e-mails

Feche negócios mais rapidamente por meio de fluxos de trabalho automatizados que atribuem tarefas, acionam atualizações de status, alertam os colegas de equipe e, por fim, fecham negócios mais rapidamente

Mantenha suas contas organizadas e atenda melhor aos seus clientes com o uso de tags personalizadas

Crie campos personalizados para informações do cliente, detalhes do projeto e outros dados relevantes para seu trabalho de consultoria

Economize tempo com a integração de seu software de CRM com mais de 1.000 ferramentas populares, como Dropbox, Slack, Zoom, Loom e outras

Automatize o processo de vendas da sua empresa de consultoria adicionando status personalizados, para que você saiba quais negócios estão em andamento, recebendo uma cotação ou próximos da linha de chegada

Limitações do ClickUp

O grande número de recursos pode ser muito grande para quem está procurando uma solução de ferramenta simples de gerenciamento de projetos Pode levar vários dias para integrar novos consultores no sistema de CRM

Nem todos os modelos de CRM estão disponíveis no aplicativo móvel (ainda!)

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (8.500+ avaliações)

4,7/5 (8.500+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. HubSpot

via HubSpot Com mais de 100.000 clientes em todo o mundo, HubSpot move os clientes potenciais mais adiante no pipeline.

Criada para empresas de consultoria boutique e empresariais, a plataforma de CRM da HubSpot simplifica a experiência do cliente registrando dados automaticamente. O HubSpot CRM se integra aos e-mails comerciais dos consultores para rastrear as atividades de vendas em toda a organização. Os consultores podem se comunicar com os clientes potenciais por meio de snippets, respostas de e-mail ou campanhas automatizadas.

O pacote HubSpot CRM vem completo com as ferramentas de marketing da HubSpot, permitindo que você lance campanhas de marketing por e-mail, analise o tráfego da Web e crie formulários da Web personalizados para simplificar a geração de leads. Com o gerenciamento de anúncios, o rastreamento de respostas de e-mail e as ferramentas de bate-papo ao vivo, a HubSpot faz com que suas equipes de marketing e vendas trabalhem com mais tranquilidade.

Melhores recursos da HubSpot

Simplifique as tarefas cotidianas de seus consultores, mantendo seus gerenciamento de tarefas e a funcionalidade de CRM em um só lugar

Integre-se ao seu Gmail ou Outlook para registrar automaticamente as atividades das suas empresas de consultoria

Mantenha seus consultores produtivos em qualquer lugar por meio do aplicativo móvel

Simplifique o suporte ao cliente com o uso de snippets - blocos de texto curtos e reutilizáveis

Colete facilmente dados de clientes potenciais por meio de formulários personalizados com um construtor de arrastar e soltar

Limitações da HubSpot

Os níveis de preços mais baixos não vêm equipados com alguns recursos essenciais

Pode haver falta de personalização em alguns recursos, como visualizações

O plano profissional pode ser muito caro para empresas de consultoria boutique ou consultores independentes

Preços da HubSpot

Ferramentas gratuitas do CRM Suite: US$ 0

US$ 0 CRM Suite Starter: US$ 20/mês por usuário

US$ 20/mês por usuário Suíte CRM Professional: US$ 1.600/mês por usuário

Avaliações e resenhas da HubSpot

G2: 4,4/5 (mais de 10.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 10.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

3. Zoho CRM

via Zoho CRMZoho's facilita a condução do gerenciamento de leads, de negócios e de contratos em um só lugar. Os consultores podem pontuar os leads para identificar negócios com a melhor chance de conversão. A partir daí, as ferramentas de automação do Zoho CRM facilitam a agilização do processo a comunicação com o cliente e obter a aprovação dos executivos.

O Zoho CRM é sincronizado com as ferramentas de marketing integradas do Zoho, incluindo formulários web-to-lead, bate-papo ao vivo e campanhas de marketing por e-mail. O Zoho também vem completo, com integrações com ferramentas de suporte populares, como o Zendesk ou o Salesforce Desk, para atender melhor e fazer upsell dos clientes existentes.

Melhores recursos do Zoho CRM

Personalização gerenciamento de contatos com 500 campos personalizados por módulo

Permitir que os administradores de CRM testem novas ferramentas, campos ou módulos por meio do uso de uma sandbox

Aumente a produtividade da sua equipe de consultoria com 1.000 notificações por e-mail por usuário

Sincronize seus esforços de automação de vendas e marketing por meio de modelos de e-mail ilimitados

Colete facilmente novos dados de clientes potenciais com o uso de 100 formulários web-to-lead por módulo

Limitações do Zoho CRM

Algumas funções personalizadas exigem conhecimento de codificação, o que pode ser um desafio para algumas empresas de consultoria

Os módulos prontos para uso podem ser limitados, e talvez seja necessário contratar um administrador para personalizar a plataforma de acordo com suas necessidades comerciais específicas

Preços do Zoho CRM

Padrão: US$ 14/mês por usuário

US$ 14/mês por usuário Profissional: $23/mês por usuário

$23/mês por usuário Enterprise: $40/mês por usuário

$40/mês por usuário Ultimate: $52/mês por usuário

Zoho CRM ratings and reviews

G2: 4/5 (mais de 2.000 avaliações)

4/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 6.000 avaliações)

4. Keap

via Keap As soluções de CRM da Keap são criadas especificamente para pequenas empresas. Classificada entre os 50 melhores no G2's Best Software Awards para produtos de vendas e marketing em 2024, a Keap é conhecida por sua facilidade de uso e pelo excelente suporte ao cliente.

O Keap lida com a coleta de leads, o acompanhamento de clientes potenciais, o faturamento, a nutrição de leads e a cobrança de pagamentos, tudo em um só lugar. Suas ferramentas de marketing integradas permitem que você integre e solicite indicações de clientes existentes.

De modo geral, os principais recursos do Keap permitem que você gaste menos tempo com trabalho pesado, para que sua equipe de vendas possa se concentrar na conversão de mais leads em clientes.

Melhores recursos do Keap

Envie faturas, crie propostas e aceite pagamentos para todos os seus clientes de consultoria

Mantenha os consultores produtivos em qualquer lugar por meio do aplicativo móvel do Keap

Entre em contato com leads por e-mail, mídia social, suporte por bate-papo e outras ferramentas diretamente do registro do contato

Sincronize facilmente sua ferramenta de CRM com plataformas populares como Gmail, PayPal, QuickBooks e muito mais

Gaste menos tempo na comunicação com os clientes potenciais por meio do uso de modelos de e-mail, acionadores e campanhas de e-mail segmentadas

Limitações do Keap

Alguns recursos essenciais, como pontuação de leads ou relatórios avançados, não estão disponíveis no plano pro

Alguns recursos do software de CRM, como o aplicativo de calendário, carecem de algumas personalizações

Preços do Keap

Pro: $159/mês para dois usuários

$159/mês para dois usuários Máximo: $229/mês para três usuários

Avaliações e resenhas do Keap

G2: 4,2/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 1.000 avaliações)

5. Bitrix24

via Bixtrix24 Com mais de 35 ferramentas de negócios, Bitrix24 ajuda 12 milhões de empresas em todo o mundo a operar com mais eficiência.

As empresas em expansão podem executar atividades de vendas, campanhas de marketing e operações comerciais em uma única plataforma com o Bitrix24. Com um construtor de sites de arrastar e soltar, automação de fluxo de trabalho, help desk, marketing por SMS e ferramentas de comércio eletrônico, o Bitrix24 pode fortalecer os relacionamentos com os clientes existentes e fechar novos negócios.

Além disso, as ferramentas de CRM do Bitrix24 permitem que os consultores enviem registros de controle de tempo rastreie KPIs, atribua tarefas e converta leads. Chats ao vivo, formulários da Web e sistemas telefônicos VoIP simplificam o atendimento ao cliente, enquanto um espaço de trabalho unificado permite armazenar todos os documentos do cliente em um só lugar.

Melhores recursos do Bitrix24

Crie, edite e compartilhe todos os documentos de sua empresa de consultoria em um sistema de armazenamento baseado em nuvem

Utilize um relógio de ponto on-line, videoconferência e tarefas on-line para manter a produtividade dos funcionários remotos

Lance campanhas de marketing e crie páginas de destino para mover clientes potenciais pelo funil de vendas

Enviar cotações e faturas aos clientes

Reengajar clientes antigos com a reativação de clientes, usando o software de rastreamento de clientes do Bitrix24

Limitações do Bitrix24

Tem uma curva de aprendizado que pode ser um pouco íngreme para quem não está familiarizado com o software de CRM

Com um construtor de sites, gerenciamento de recursos humanos, gerenciamento de projetos e outras ferramentas disponíveis em uma única plataforma, pode ser muito complicado para quem procura uma plataforma de CRM simples

Alguns recursos essenciais - como análise de CRM, acionadores, campos obrigatórios e integração de e-mail - não estão disponíveis no plano gratuito

Preços do Bitrix24

Basic: US$ 43/mês para cinco usuários

US$ 43/mês para cinco usuários Standard: $87/mês para 50 usuários

$87/mês para 50 usuários Profissional: $175/mês para 100 usuários

$175/mês para 100 usuários Enterprise: A partir de $325/mês para 250 usuários (pode ser personalizado para até 10.000 usuários)

Bitrix24 ratings and reviews

G2: 4,1/5 (mais de 400 avaliações)

4,1/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4.1/5 (mais de 700 avaliações)

via Trabalhos frescos O Freshworks CRM, ou Freshsales, é uma plataforma na qual 60.000 empresas em todo o mundo confiam.

A Freshworks usa inteligência artificial (IA) para identificar leads com maior probabilidade de conversão e para automatizar a comunicação de acompanhamento. Com o Pipeline Management 2.0, os usuários podem prever o desempenho do negócio, interagir com clientes em potencial, prever a receita para executivos e, por fim, mover negócios pelo pipeline.

Os consultores podem ter uma visão de 360 graus de seus clientes potenciais por meio de linhas do tempo de atividades, visualizações personalizáveis, cartões de destaque e várias sequências de vendas.

Melhores recursos do Freshworks

Evite disputas de comissão com o uso de equipes de vendas e gerenciamento de território

Obtenha uma melhor visualização de sua previsão de vendas com insights baseados em IA e cartões de contato do tipo arrastar e soltar

Feche leads com mais eficiência por meio de pontuação de contatos e sequências de vendas com tecnologia de IA

Crie vários pipelines de vendas para diferentes serviços de consultoria

Colaborar com clientes potenciais e clientes por meio de ferramentas integradas de suporte por chat, e-mail e telefone

Limitações do Freshworks

A versão móvel não possui alguns recursos disponíveis no desktop

Como o Freshsales é uma plataforma diferente das outras plataformas da Freshworks, como Freshdesk freshmarketer ou Freshservice, pode ser difícil entender quais recursos se enquadram em cada categoria

Preços do Freshworks

Freshsales Free: $0

$0 Freshsales Growth: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Freshsales Pro: US$ 39/mês por usuário

US$ 39/mês por usuário Enterprise: US$ 69/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Freshworks

G2: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

7. Força de vendas

via Força de vendasCRM do Salesforce ou Salesforce Sales Cloud, permite lidar com o gerenciamento de atividades, de clientes potenciais e de oportunidades, tudo em um só lugar.

O Salesforce fornece roteamento de leads, pontuação de leads, produtividade de e-mail, métricas de leads, painéis e relatórios personalizados e criação de contratos, permitindo que você mova clientes potenciais para a linha de chegada.

Está faltando alguma coisa? Você pode até mesmo criar seu próprio aplicativo Salesforce por meio do Lightning App Builder.

Melhores recursos do Salesforce

Veja quais clientes potenciais têm maior probabilidade de conversão por meio da pontuação de oportunidades

Atribuir preços de produtos, criar pedidos de vendas, criar cotações e enviar contratos para aprovação, tudo em uma única plataforma

Colaborar com outros consultores ou terceiros com o Salesforce Chatter

Crie mais oportunidades de upsell e atenda às necessidades específicas dos clientes existentes por meio do gerenciamento de casos

Mantenha todos os documentos do cliente em um só lugar com o armazenamento de arquivos

Limitações do Salesforce

Algumas personalizações, como visualizações, não estão disponíveis no aplicativo móvel

Você pode precisar do suporte de um consultor ou desenvolvedor do Salesforce para personalizar a solução pronta para uso de acordo com seus processos comerciais exclusivos

Preços do Salesforce

Sales Cloud Starter: US$ 25/mês por usuário

US$ 25/mês por usuário Sales Cloud Professional: US$ 80/mês por usuário

US$ 80/mês por usuário Sales Cloud Enterprise: $165/mês por usuário

$165/mês por usuário Sales Cloud Unlimited: $330/mês por usuário

Salesforce ratings and reviews

G2: 4,3/5 (mais de 15.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 15.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 17.000 avaliações)

8. Cápsula

via Cápsula O Capsule é uma plataforma de CRM simples e fácil de aprender, criada para empresas de consultoria de pequeno e médio porte. A experiência do usuário tem uma curva de aprendizado menor do que a de alguns concorrentes, permitindo que você comece a trabalhar rapidamente.

O Capsule permite que você acompanhe os marcos do pipeline, crie tarefas para reuniões e compromissos, envie e-mails de lembrete, crie processos de aprovação automatizados e acione sequências de marketing.

Além disso, os consultores podem sincronizar perfeitamente o CRM com o Gmail ou Outlook para registrar automaticamente as atividades dos clientes potenciais.

melhores recursos do #### Capsule

Integre sua plataforma de CRM com plataformas populares como Microsoft 365, Google, Xero, Mailchimp e Zapier

Economize tempo e aumente a lucratividade de sua empresa de consultoria por meio de automações de fluxo de trabalho e 1.000 assistências de IA

Crie diferentes pipelines de vendas para diferentes serviços de consultoria

Passe menos tempo em sua caixa de entrada com modelos de e-mail fáceis de usar (até 500 no plano enterprise)

Entenda suas oportunidades com mais de 10 relatórios sobre oportunidades ganhas/perdidas, crescimento do pipeline e duração média da oportunidade

Limitações do Capsule

A Capsule é uma empresa mais nova com uma participação de mercado menor do que a de muitos concorrentes, por isso é difícil entender os prós e contras com tão poucas avaliações e estudos de caso

Os recursos de geração de relatórios são menos robustos do que os de muitos concorrentes

Preços do Capsule

Gratuito

Profissional: $18/mês por usuário

$18/mês por usuário Teams: US$ 36/mês por usuário

US$ 36/mês por usuário Enterprise: $54/mês por usuário

Capsule avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

4,4/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

9. Sinal de venda

via Sinalizador de vendas Reconhecida pela Capterra em 2022 como a melhor relação custo-benefício e a melhor facilidade de uso para sistemas de CRM, a Salesflare está se tornando uma opção para empresas em expansão.

A Salesflare é um provedor de CRM criado para empresas B2B que desejam economizar tempo durante o ciclo de vendas. A plataforma simples, porém eficaz, conduz o gerenciamento de contas, o gerenciamento de pipeline e a automação de marketing, tudo em um só lugar.

Com a Salesflare, os consultores podem criar sequências de e-mail, segmentar seu público, rastrear visitantes da Web e criar relatórios e painéis, tudo em um único local.

Melhores recursos da Salesflare

Rastreie links e visitas a sites por meio de um script de rastreamento da Web

Integre seu CRM com suas contas do Gmail, Microsoft 365, iCloud ou LinkedIn

Enriqueça suas contas e contatos existentes com fontes disponíveis publicamente

Receba lembretes automáticos para acompanhar, adicionar notas, responder a e-mails ou participar de reuniões para que você nunca perca a comunicação com o cliente

Aprenda a navegar no sistema com integração gratuita e uma sessão de treinamento individual

Limitações do Salesflare

É uma empresa jovem e não tem tantas integrações quanto seus concorrentes

Alguns recursos essenciais, como relatórios personalizados, só estão disponíveis nos planos pro ou enterprise

Preços da Salesflare

Growth: US$ 29/mês por usuário

US$ 29/mês por usuário Pro: $49/mês por usuário

$49/mês por usuário Enterprise: $99/mês por usuário

Avaliações e resenhas da Salesflare

G2: 4,8/5 (mais de 200 avaliações)

4,8/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

10. Pipedrive

via Pipedrive Com 100.000 clientes pagantes em quase 180 países, as empresas de consultoria são atraídas pelo Pipedrive por sua experiência de usuário simples. Com o Pipedrive, você pode criar seu pipeline de vendas a partir de um modelo existente e, em seguida, realizar previsões de vendas, segmentação de leads e atividades de acompanhamento, tudo em um só lugar.

Além disso, o Soluções de software de CRM vêm completas com ferramentas de marketing por e-mail e gerenciamento de projetos.

Melhores recursos do Pipedrive

Sincronize sua plataforma de consultoria de CRM com 400 ferramentas, incluindo Google, Xero, Asana, Slack e Kixie

Gerar e qualificar leads por meio de formulários on-line personalizáveis

Durante o processo de implementação do CRM, crie um pipeline personalizado para imitar seu ciclo de vendas

Aproveite a tecnologia de IA para identificar oportunidades lucrativas

Colabore com colegas em tempo real em novos negócios e atividades de vendas

Limitações do Pipedrive

Há poucas integrações nativas, sendo que a maioria das ferramentas de terceiros precisa ser roteada por meio do Zapier

Os gatilhos não estão disponíveis para fluxos de trabalho automatizados

Preços do Pipedrive

Essencial: US$ 14,90/mês por usuário

US$ 14,90/mês por usuário Avançado: $27,90/mês por usuário

$27,90/mês por usuário Profissional: $49,90/mês por usuário

$49,90/mês por usuário Power: US$ 64,90/mês por usuário

US$ 64,90/mês por usuário Enterprise: $99/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Pipedrive

G2: 4,2/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.000 avaliações)

Encontre o melhor CRM para consultores

A plataforma de CRM certa poupa o tempo dos seus consultores, facilita o upsell de clientes existentes e o fechamento de novos negócios, além de armazenar todas as informações de contato em um só lugar. Embora a escolha de um novo sistema possa ser assustadora, selecionar um com as automações certas, as personalizações e os relatórios necessários pode fazer com que sua equipe de vendas trabalhe com mais eficiência. 👊

O ClickUp é a principal escolha entre empresas de consultoria de todos os tamanhos. Por quê? Com mais de 1.000 integrações, 50 widgets personalizáveis, 10 exibições personalizáveis e modelos de CRM disponíveis ele pode ser moldado para atender às suas necessidades exclusivas. Com o ClickUp, seus consultores podem passar menos tempo empurrando leads pelo funil de vendas e mais tempo comemorando o último negócio. Registre-se no ClickUp hoje mesmo .