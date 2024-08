10 melhores ferramentas de desenvolvimento para Mac para engenheiros em 2024

Como desenvolvedores de software, ter as ferramentas certas para o seu trabalho é essencial fluxos de trabalho de desenvolvimento é essencial para maximizar a produtividade. Quer se trate de trechos de código em uma determinada linguagem de programação, do design de interfaces de usuário ou da criação de aplicativos para um sistema operacional específico, a ferramenta que você usa deve ser tão robusta e confiável quanto suas habilidades de codificação, ou muito melhor. 💪🏻

Felizmente, não há necessidade de vasculhar a Internet em busca dessas ferramentas. Neste artigo, selecionamos as 10 ferramentas de desenvolvedor obrigatórias no Mac para 2024, para que você possa escolher a ferramenta certa para o trabalho e aumentar sua produtividade geral .

Vamos nos aprofundar no assunto.

O que você deve procurar em uma ferramenta de desenvolvimento para Mac?

Antes de darmos uma olhada nas ferramentas de desenvolvimento para Mac, aqui estão alguns fatores importantes para avaliar se uma ferramenta é adequada às suas necessidades:

Interface do usuário (UI): Uma ferramenta com uma interface muito ocupada pode prejudicar muito a sua produtividade. Por outro lado, as ferramentas com uma interface de usuário limpa e intuitiva são mais fáceis de aprender e ajudam a acelerar seu fluxo de trabalho

Uma ferramenta com uma interface muito ocupada pode prejudicar muito a sua produtividade. Por outro lado, as ferramentas com uma interface de usuário limpa e intuitiva são mais fáceis de aprender e ajudam a acelerar seu fluxo de trabalho Desempenho e velocidade: Verifique se a ferramenta funciona sem problemas, sem atrasos ou travamentos, e se o desempenho é afetado ao trabalhar com arquivos grandes ou ao executar vários aplicativos ao mesmo tempo

Verifique se a ferramenta funciona sem problemas, sem atrasos ou travamentos, e se o desempenho é afetado ao trabalhar com arquivos grandes ou ao executar vários aplicativos ao mesmo tempo Integrações: Suas ferramentas devem facilitar a conexão com outros softwares ou aplicativos que você usa como parte de seus processos de desenvolvimento.

Suas ferramentas devem facilitar a conexão com outros softwares ou aplicativos que você usa como parte de seus processos de desenvolvimento. Preço: Embora as ferramentas gratuitas possam ser ótimas, é essencial pesar os recursos da ferramenta em relação ao seu custo. Às vezes, investir em uma ferramenta paga pode ser mais vantajoso em termos de recursos e suporte de longo prazo

Comunidade e recursos: Ter uma comunidade forte e uma documentação abrangente significa menos dores de cabeça a longo prazo. Se você precisar de ajuda para entender determinados recursos ou corrigir falhas, a ajuda deve estar acessível

Ter uma comunidade forte e uma documentação abrangente significa menos dores de cabeça a longo prazo. Se você precisar de ajuda para entender determinados recursos ou corrigir falhas, a ajuda deve estar acessível Avaliações de usuários: Nada fala mais alto do que as experiências de outros desenvolvedores. Confira as avaliações dos usuários da ferramenta para ter uma ideia de seus pontos fortes e limitações enquanto ela estiver em ação 💻

As 10 melhores ferramentas para desenvolvedores de Mac a serem usadas em 2024

Aqui estão os nossos 10 melhores softwares de desenvolvimento para MacOS, que garantem a otimização dos seus fluxos de trabalho, quer você esteja trabalhando sozinho ou em equipe. Avaliamos cada ferramenta com base em seus melhores recursos, preços e classificações de usuários. Vamos lá!

Acompanhamento e monitoramento de tarefas, recursos e progresso do projeto na visualização do ClickUp Dashboard

O ClickUp simplifica desenvolvimento de software e impulsiona transparência do projeto fazendo a ponte entre a codificação e o gerenciamento de projetos - atribua tarefas, definir níveis de prioridade e acompanhar o progresso.

Quer você seja adepto dos sprints com tempo determinado do Scrum ou da abordagem flexível do Kanban, os quadros de tarefas do ClickUp podem ser personalizados para se adequar ao seu estilo.

E para os desenvolvedores trabalhar com uma equipe de software os recursos como @menções, comentários e visualização de bate-papo facilitam manter todos informados. Quadros brancos do ClickUp e Documentos do ClickUp também permitem colaboração em tempo real em ideias, planos e documentação.

Além disso, os recursos nativos de automação permitem que você defina gatilhos para atribuir tarefas automaticamente, alterar status ou enviar lembretes, liberando seu tempo para tarefas mais importantes.

Melhores recursos do ClickUp:

Navegue com facilidade pela interface moderna e intuitiva do ClickUp

Acesse o ClickUp pela Web, bem como por desktop e dispositivos móveis

Crie campos personalizados (por exemplo, responsável, prioridade, data de vencimento, progresso, etc.), exibições (por exemplo, lista, Kanban, Gantt, calendário, etc.) e painéis para capturar detalhes da tarefa e visualizar o progresso

Fique em dia com os prazos com as notificações ⏰

Defina estimativas de tempo para as tarefas e acompanhe o tempo real gasto trabalhando nelas

Conecte-se a mais de 100 ferramentas, incluindo GitHub, GitLab, Bitbucket e Figma

Obtenha acesso amodelos de desenvolvimento de software comoModelo de desenvolvimento de software do ClickUp* UsarIA do ClickUp para ajudar na criaçãodocumentação do processopreparação de atualizações de projetos e na transformação denotas de reunião em resumos e itens de ação

Familiarize-se com os recursos do ClickUp usando seus amplos recursos e tutoriais

Limitações do ClickUp:

O ClickUp AI não está no plano gratuito

Às vezes fica lento (mas não com o ClickUp 3.0)

As extensas opções de personalização podem sobrecarregar os novos usuários

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp AI: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 8.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. Appium

via Appium O Appium é uma estrutura de automação de testes de código aberto para testar se os aplicativos da Web, nativos e híbridos funcionarão conforme o esperado em dispositivos Android e iOS.

Recentemente, ele se expandiu para suportar aplicativos de desktop no macOS e no Microsoft Windows, navegadores como Chrome, Firefox e Safari, bem como aplicativos de TV para plataformas como tvOS, Android TV, Samsung e Roku.

Ao contrário de outras ferramentas de teste, você não precisa recompilar seu aplicativo ou usar um SDK para executar testes. ✨

Melhores recursos do Appium:

Teste aplicativos sem seu código-fonte

Escreva casos de teste em várias linguagens, incluindo Python, Java, JavaScript, PHP, C# e Ruby

Executar testes em dispositivos móveis físicos, bem como em emuladores e simuladores

Acelere o processo de teste executando vários testes em vários dispositivos simultaneamente

Tenha acesso a uma documentação abrangente e a um forte suporte da comunidade

Limitações do Appium:

Configuração complexa

Curva de aprendizado acentuada

Fica lento e trava às vezes

Preços do Appium:

Gratuito

Avaliações e resenhas do Appium:

G2: 4,4/5 (mais de 50 avaliações)

4,4/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 15 avaliações)

3. Árvore de origem

via Árvore de origem O SourceTree é um cliente Git (desenvolvido pela Atlassian) que fornece uma interface gráfica do usuário (GUI) para gerenciar repositórios de código. Em vez de se preocupar com linhas de comando, você pode interagir facilmente com sua base de código, lidando com tarefas como clonagem de projetos, confirmação de alterações e gerenciamento de ramificações.

Esse design intuitivo ajuda os iniciantes, simplificando sua introdução ao Git. Ele também aumenta a produtividade de usuários experientes do Git, ajudando-os a revisar códigos rapidamente, armazenar alterações de código, escolher entre ramificações e economizar tempo em tarefas repetitivas.

Melhores recursos do SourceTree:

Tem uma interface de usuário limpa e intuitiva que é fácil de navegar 🤩

Você pode executar comandos complexos do Git com apenas alguns cliques

Oferece suporte a plataformas populares de hospedagem do Git e do Mercurial, como Bitbucket, GitHub e GitLab

Obtenha uma representação visual do histórico de commits e da estrutura de ramificações de um projeto

Organize seu histórico de commits combinando, excluindo ou reordenando commits

Pesquise em seus registros locais do Git com uma funcionalidade de pesquisa robusta

Limitações do SourceTree:

Usa muita memória, afetando o desempenho, especialmente em máquinas mais antigas

Fica lento ao trabalhar com grandes repositórios

Falta de integrações robustas com produtos que não sejam da Atlassian

Preços do SourceTree:

Gratuito

Avaliações e resenhas do SourceTree:

G2: 4,3/5 (mais de 360 avaliações)

4,3/5 (mais de 360 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 15 avaliações)

4. FlexiHub

via FlexiHub O FlexiHub é um aplicativo que permite conectar e gerenciar dispositivos USB e de porta COM remotamente em uma rede. Você pode acessar diretamente o dispositivo USB de um cliente a partir do seu computador, evitando a necessidade de enviá-lo fisicamente - economizando tempo e custos de envio. 💸

É excelente para equipes de suporte técnico que precisam acessar dados de um dispositivo remoto, bem como diagnosticar e corrigir problemas de hardware.

Melhores recursos do FlexiHub:

Faça login na sua conta FlexiHub de qualquer local e gerencie dispositivos remotos (não é necessário instalar nenhum driver)

Compartilhe o acesso aos seus dispositivos com outras pessoas usando tokens de login exclusivos

Identifica o tipo de dispositivo (por exemplo, teclado, scanner, impressora, câmera, etc.) automaticamente, para que seja fácil encontrar o dispositivo de que você precisa

Usa criptografia SSL de 2048 bits para proteger os dados durante a transmissão

Comunique-se com os membros da equipe conectados à sua conta FlexiHub usando o recurso de bate-papo nativo

Limitações do FlexiHub:

A equipe de suporte ao cliente pode levar alguns dias para responder

Alguns dispositivos não são reconhecidos corretamente

Não há plano gratuito

Preços do FlexiHub:

Pessoal: $14/mês

$14/mês Empresarial: Pague conforme o uso

Pague conforme o uso Equipes: $12/mês por membro

$12/mês por membro Empresa: Entre em contato para obter preços

FlexiHub avaliações e comentários:

G2: 5/5 (2 avaliações)

5/5 (2 avaliações) Capterra: 3,4/5 (5 avaliações)

5. Bitbucket

via Bitbucket O Bitbucket é um serviço baseado na Web (da Atlassian) para hospedagem de código-fonte que usa os sistemas de controle de versão Mercurial ou Git. Ele fornece às equipes um local central para colaborar no código, rastrear alterações e gerenciar o processo de desenvolvimento.

Isso ajuda as equipes a manter um fluxo de trabalho organizado e eficiente, mesmo quando o projeto cresce em complexidade e escala. É especialmente ideal para equipes que já usam outros produtos da Atlassian.

Melhores recursos do Bitbucket:

Tem um plano gratuito generoso para equipes de até 5 usuários, com repositórios públicos e privados ilimitados

Integra-se perfeitamente com outros produtos da Atlassian, como Confluence, Jira e Trello

É possível definir controles de acesso em repositórios privados, especificando quais usuários podem executar determinadas ações em ramificações específicas

Oferece suporte a solicitações pull, que permitem que os membros da equipe proponham alterações e revisem o código uns dos outros de forma estruturada e organizada

Limitações do Bitbucket:

Fraco suporte da comunidade

Usuários limitados no plano gratuito

Poucos projetos de código aberto estão hospedados no Bitbucket

Preços do Bitbucket:

Plano gratuito

Standard: $3/mês por usuário

$3/mês por usuário Premium: US$ 6/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o Bitbucket:

G2: 4,4/5 (860+ avaliações)

4,4/5 (860+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 1.200 avaliações)

6. Carteiro

via Carteiro O Postman é uma ferramenta de API usada por equipes de desenvolvedores para criar e testar APIs. Crie e gerencie solicitações em sua interface amigável, organize-as em coleções e visualize as respostas de forma estruturada.

Além disso, o Postman inclui recursos para documentar APIs, compartilhar coleções com membros da equipe e monitorar a integridade da API ao longo do tempo. 📈

Melhores recursos do Postman:

Criar e executar consultas REST, SOAP e GraphQL

Oferece suporte a vários métodos de autenticação, como No auth, Basic Auth, OAuth e Bearer Token

Crie vários espaços de trabalho de equipe para colaborar em coleções, ambientes e fluxos de API

Permite sugerir alterações adicionando comentários e marcando os membros da equipe usando @mention

Opte por monitorar os espaços de trabalho da equipe para ser notificado sempre que um membro da equipe fizer alterações

Integra-se a ferramentas populares como Dropbox, Slack, Azure DevOps, Github, Gitlab e Bitbucket

Limitações do Postman:

O plano gratuito permite um máximo de 3 membros da equipe

O extenso conjunto de recursos pode parecer esmagador para novos usuários

Fica lento ao trabalhar com arquivos grandes ou solicitações complexas

Preços do Postman:

Plano gratuito

Básico: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Profissional: US$ 39/mês por usuário

US$ 39/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Postman classificações e comentários:

G2: 4,6/5 (mais de 1.095 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 450 avaliações)

7. Texto Sublime

via Texto Sublime O Sublime Text é um editor de texto leve para escrever e editar código, marcação e prosa. Ele abre arquivos de forma rápida e suave, mesmo ao trabalhar com arquivos grandes ou ao executar aplicativos que consomem muitos recursos em segundo plano - uma grande vantagem para os desenvolvedores que trabalham em grandes projetos.

Além disso, o Sublime Text oferece suporte a muitos plug-ins e extensões por meio de seu gerenciador de pacotes. Isso permite que você expanda sua funcionalidade e suporte para linguagens de programação não nativas.

Melhores recursos do Sublime Text:

Personalize sua aparência com várias opções de tema

Oferece suporte nativo a várias linguagens, incluindo Python, HTML, CSS, PHP, Java e C++

Leia seu código com facilidade e localize erros com o recurso de realce de sintaxe

Use o modo sem distrações para ocultar todas as barras de ferramentas para sessões de codificação concentradas

Localize e substitua termos específicos em vários arquivos abertos de uma só vez 🔎

Limitações do Sublime Text:

Não há recursos de colaboração

Não possui ferramenta de depuração nativa

Não possui um compilador embutido

Preços do Sublime Text:

Licença pessoal: Taxa única de US$ 99 (pague a taxa de atualização a cada 3 anos para obter os recursos mais recentes)

Taxa única de US$ 99 (pague a taxa de atualização a cada 3 anos para obter os recursos mais recentes) **Licença para equipes: a partir de US$ 50/ano por assento

Sublime Text ratings and reviews:

G2: 4,5/5 (mais de 1.600 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.600 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

8. Aplicativo de transporte

via Transportador O Transporter é um aplicativo para MacOS (da Apple) criado para que os desenvolvedores publiquem aplicativos na App Store da Apple. Além de aplicativos, você também pode usá-lo para enviar músicas, filmes ou livros para a Apple Music, iTunes Store ou Apple Books. A interface é fácil de usar - basta arrastar e soltar seu conteúdo no Transporter para começar.

Depois que o conteúdo é carregado, o Transporter cuida do processo de validação, verificando se há erros que possam impedir o envio. Ele fornece feedback detalhado e mensagens de erro, facilitando a resolução de quaisquer problemas. 🛠️

Melhores recursos do aplicativo Transporter:

Fácil de instalar e usar, mesmo para iniciantes

Faça upload de vários arquivos simultaneamente

Retomar os uploads após falha na conexão de rede

Acesse seu histórico de uploads anteriores, incluindo data e hora

Verifica automaticamente se há atualizações e as instala quando necessário

limitações do aplicativo #### Transporter:

O feedback sobre os problemas às vezes pode ser vago ou pouco claro

A barra de progresso do upload fica pulando para frente e para trás em redes lentas

Preço do texto do aplicativo Transporter:

Gratuito

Avaliações e resenhas do aplicativo Transporter:

G2: Sem comentários

Sem comentários Capterra: Nenhuma avaliação

Nenhuma avaliação Mac App Store: 4,8/5 (mais de 4.300 avaliações)

9. NetBeans

via NetBeans O NetBeans é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) de código aberto usado principalmente para o desenvolvimento em Java. Ao longo dos anos, ele se expandiu gradualmente para oferecer suporte a outras linguagens de programação, como PHP, Javascript e C/C++.

Ele também apresenta uma série de ferramentas poderosas, incluindo um código-fonte editor de código com realce de sintaxe e preenchimento automático, um depurador robusto, um criador de perfil e integração de controle de versão.

Os melhores recursos do NetBeans:

Permite que você crie aplicativos Web, empresariais, de desktop e móveis

Oferece suporte a sistemas de controle de versão como Git, Mercurial e Subversion

Use o construtor de GUI Swing para projetar interfaces gráficas de usuário arrastando e soltando componentes

Amplie a funcionalidade adicionando plug-ins de sua extensa biblioteca contribuída por membros da comunidade

Use o depurador nativo para definir pontos de interrupção, percorrer o código e inspecionar variáveis

Limitações do NetBeans:

Consome muita memória para funcionar de forma otimizada

Fica mais lento ao trabalhar em grandes projetos

Preços de texto do NetBeans:

Gratuito

Avaliações e resenhas do NetBeans:

G2: 4.1/5 (669+ avaliações)

4.1/5 (669+ avaliações) Capterra: 4,3/5 (206+ avaliações)

10. Xcode

via Código X O Xcode é o IDE da Apple para desenvolver aplicativos para macOS, iOS, watchOS e tvOS. Ele vem com um editor de código com realce de sintaxe e autocompletar de código. Também inclui ferramentas de depuração para ajudá-lo a encontrar e corrigir erros em seu código.

Com o Xcode, é fácil gerenciar arquivos e dependências do projeto, acompanhar as alterações usando sistemas de controle de versão como o Git e usar ferramentas de simulação para visualizar a aparência e o funcionamento do aplicativo em diferentes dispositivos Apple.

Melhores recursos do Xcode:

Organize e gerencie as imagens, os ícones, a paleta de cores e outros ativos do seu aplicativo usando a pasta do catálogo de ativos

Crie interfaces gráficas de usuário usando o construtor de interface nativo de arrastar e soltar

Veja uma exibição ao vivo da interface do seu aplicativo à medida que você a cria

Teste seu código em diferentes dispositivos usando os simuladores integrados para iPhone, iPad, Apple Watch e Apple TV

Use o recurso Instruments para analisar o comportamento e o desempenho do seu aplicativo

Limitações do Xcode:

O aplicativo Xcode ocupa muito espaço de armazenamento

As atualizações são propensas a bugs e falhas

Tende a ser lento ao trabalhar em projetos grandes

Preços do Xcode:

Gratuito

Avaliações e resenhas do Xcode:

G2: 4,2/5 (940+ avaliações)

4,2/5 (940+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

Simplifique seus fluxos de trabalho de desenvolvimento com as ferramentas de desenvolvedor do Mac

Essas 10 ferramentas de desenvolvimento da Apple foram projetadas para casos de uso específicos, para que você possa selecionar a ferramenta ou a combinação de ferramentas mais adequada para qualquer projeto que realizar.

E se estiver procurando simplificar seus fluxos de trabalho de desenvolvimento, considere a possibilidade de conferir o ClickUp, que funciona como um hub central para gerenciar os projetos de codificação dos desenvolvedores do início ao fim.

Com recursos para planejamento de projetos, acompanhamento do progresso, integrações, colaboração e notificações, é muito fácil manter os projetos dos desenvolvedores organizados e dentro do cronograma. 🗓️ Inscreva-se no plano gratuito do ClickUp e experimente em primeira mão como ele pode remodelar seus fluxos de trabalho de desenvolvimento.