As 10 principais ferramentas de marketing para startups em 2025 (gratuitas e pagas)

Administrar uma startup é empolgante e estressante ao mesmo tempo. Há um mundo de oportunidades a seus pés, mas também há uma pilha gigante de coisas para vasculhar em sua mesa.

Sem dúvida, alguns dos itens de sua lista de tarefas são sobre marketing. Desde o aumento da classificação nos mecanismos de pesquisa até a escolha de software de gerenciamento de projetos há muito a ser feito.

Felizmente, há muitas ferramentas de marketing para startups que facilitam a vida.

Nesta publicação, compartilharemos nossas 10 principais ferramentas de marketing para startups e como você pode usá-las para lançar sua empresa na estratosfera. ☄️

O que você deve procurar nas ferramentas de marketing para startups?

Nem todas as ferramentas de marketing para startups são iguais. Algumas são ótimas para empresas orientadas para a tecnologia Negócios de SaaS enquanto outras são mais adequadas para marcas de estilo de vida.

Independentemente da ferramenta de que você precisa, veja a seguir o que procurar ao escolher uma ferramenta de marketing para sua startup:

Colaboração : Nada é pior do que trabalhar com uma equipe desarticulada. Escolha uma ferramenta que ofereça colaboração em tempo real para que todos se mantenham atualizados e na mesma página em um ambiente de startup que muda rapidamente

: Nada é pior do que trabalhar com uma equipe desarticulada. Escolha uma ferramenta que ofereça colaboração em tempo real para que todos se mantenham atualizados e na mesma página em um ambiente de startup que muda rapidamente Personalização: As startups precisam se adaptar e agir rapidamente. Procure ferramentas que ofereçam personalização para fazer ajustes e criar soluções específicas para suas necessidades

Colabore com clientes ou equipes internas de forma mais eficaz com quadros brancos virtuais para estimular a inovação

Integrações : Suas ferramentas devem funcionar bem umas com as outras. Encontre ferramentas de marketing que se integrem aos seus outros programas de design e gerenciamento diário

: Suas ferramentas devem funcionar bem umas com as outras. Encontre ferramentas de marketing que se integrem aos seus outros programas de design e gerenciamento diário Modelos: Ferramentas de marketing eficazes economizam seu tempo e dinheiro. Escolha uma plataforma que ofereça modelos para realizar tarefas recorrentes com mais rapidez

As 10 melhores ferramentas de marketing para startups a serem usadas em 2024

Aqui está a nossa lista das melhores ferramentas para equipes de marketing e startups. Da pesquisa de palavras-chave à publicação em mídias sociais, há uma ferramenta paga ou gratuita para cada startup e estratégia de marketing.

1. ClickUp

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é um software de gerenciamento de projetos para startups que facilita mais do que nunca o agendamento de tarefas, a atribuição de responsabilidades e o gerenciamento de operações cotidianas. Equipes de marketing usam o ClickUp para criar editoriais e calendários de marketing e gerenciar cronogramas de publicação.

Use o ClickUp para personalizar sua exibição para visualizar e planejar materiais de marketing, como conteúdo e mídia, em toda a sua organização

Mas espere, tem mais. 👀

Você pode colaborar em tempo real em tudo, desde o envolvimento com a mídia social até anúncios pagos. Faça brainstorming com sua equipe para desenvolver novas campanhas ou use as diferentes visualizações para se aprofundar nas análises. Automatize tarefas para atribuir instantaneamente projetos a membros relevantes da equipe e reduzir o tempo gasto em trabalhos ocupados.

O ClickUp AI dá à sua equipe mais confiança em suas comunicações, revisando, encurtando ou redigindo a cópia do e-mail

Um dos recursos mais interessantes é IA do ClickUp o ClickUp AI é um assistente de redação projetado para tornar o marketing mais eficiente e eficaz. Criado para diferentes casos de uso, use-o para criar campanhas de e-mail, escrever resumos de conteúdo, produzir postagens de blog ou gerar ideias durante a pesquisa de palavras-chave. O melhor de tudo é que você pode fazer isso de acordo com a voz específica da sua marca.

Melhores recursos do ClickUp:

A automação permite que você trabalhar mais rápido criando instantaneamente tarefas recorrentes e atribuindo-as aos membros responsáveis da equipe

A ferramenta multifuncional permite a comunicação e simplifica os fluxos de trabalho para operações mais tranquilas

Milhares de modelos facilitam a vida das startups, seja na elaboração de um plano de marketing ou na execução de uma análise de acionistas para os próximos projetos

Limitações do ClickUp:

Alguns usuários acham a vasta funcionalidade um pouco intimidadora no início, mas há muito suporte para orientar os novos usuários

O plano gratuito não inclui acesso ao nova ferramenta de IA mas custa apenas US$ 5 se você optar por um plano pago

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário pago anualmente

: uS$ 7/mês por usuário pago anualmente Empresarial : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp:

G2 : 4.7/5 (mais de 8.300 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.300 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.700+ avaliações)

2. KWFinder

via KWFinder Como uma startup, é essencial criar sua presença on-line. Uma das melhores maneiras de estabelecer sua marca é fazer a otimização de mecanismos de pesquisa (SEO) nas páginas de destino e no blog do seu site. A primeira etapa desse processo é fazer uma pesquisa de palavras-chave. 🔍

O KWFinder é uma ferramenta de marketing para startups que ajuda você a segmentar as palavras-chave certas para alcançar seu público. Use essa ferramenta para ver em quais termos seus concorrentes se classificam, obter o volume de pesquisa de palavras-chave específicas e identificar termos para os quais você pode começar a se classificar rapidamente.

Melhores recursos do KWFinder:

O recurso SERPWatcher fornece informações sobre a classificação de palavras-chave ao longo do tempo para que você não precise gastar recursos valiosos em ferramentas de monitoramento

O SiteProfiler monitora a autoridade da sua marca e fica de olho nas principais métricas de SEO, como backlinks e conteúdo que está gerando mais tráfego

O SERP Volatility Checker permite que você fique por dentro das atualizações principais do Google e de outras alterações que afetam diretamente o tráfego do seu site

Limitações do KWFinder:

Há limites para as palavras-chave relacionadas em todos os planos, o que é limitante para as startups que desejam um crescimento rápido

Não há ferramenta de análise de lacunas de palavras-chave, portanto, você precisará de outra ferramenta, como o Google Analytics, para identificar as áreas em que pode estar faltando conteúdo valioso

Preços do KWFinder:

Mangools Entry : uS$ 29/mês

: uS$ 29/mês Mangools Basic : uS$ 49/mês

: uS$ 49/mês Mangools Premium : uS$ 69/mês

: uS$ 69/mês Mangools Agency: $129/mês

Avaliações e resenhas do KWFinder:

G2 : 4.5/5 (5+ avaliações)

: 4.5/5 (5+ avaliações) Capterra: N/A

3. Hootsuite

via Hootsuite O Hootsuite é uma ferramenta de gerenciamento de mídia social que facilita a publicação de conteúdo nos canais de mídia social da sua startup. Utilize-a para criar relacionamentos com seus clientes, promover o conteúdo de seu blog e lançar novos produtos.

Melhores recursos do Hootsuite:

Agende publicações em todas as suas contas de mídia social em um único espaço

Os recursos de rastreamento permitem que você veja quais tipos de conteúdo têm melhor desempenho com seu público-alvo

A visualização de calendário permite que você veja toda a sua programação de publicações e ajuste o tempo para quando seus usuários estiverem mais provavelmente conectados

Limitações do Hootsuite:

Alguns usuários que preferem visualizações segregadas acham o painel abrangente um pouco confuso

Muitos recursos significam que há uma curva de aprendizado maior; os profissionais de marketing novatos e as startups podem precisar de tempo para se atualizar

Preços da Hootsuite:

Profissional : uS$ 99/mês

: uS$ 99/mês Equipe : uS$ 249/mês

: uS$ 249/mês Empresarial : uS$ 739/mês

: uS$ 739/mês Personalizado para empresas: Preços sob medida

Avaliações e resenhas da Hootsuite:

G2 : 4.1/5 (mais de 4.000 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 4.000 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 3.400 avaliações)

4. Canva

via Canva O marketing digital não se resume apenas ao conteúdo escrito - você precisa de gráficos e vídeos para atingir os públicos em constante evolução de hoje. Ferramentas de design como o Canva tornam a criação de tudo, desde anúncios pagos até banners de mídia social, mais fácil do que nunca.

A versão gratuita oferece acesso a milhares de imagens, gráficos e modelos, enquanto a versão paga oferece mais opções e personalização. Use o Canva para criar ativos de marca, colaborar com outros membros da sua equipe de design e publicar ou baixar suas criações com apenas alguns cliques.

Melhores recursos do Canva:

Os modelos facilitam a criação de materiais de marketing, como convites para o lançamento de produtos, anúncios de vendas e infográficos para blogs

Os recursos de colaboração em tempo real - incluindo pastas, agendas e ferramentas de comentários incorporadas - permitem envolver toda a equipe no processo de design

O editor de vídeo e as animações incorporadas facilitam a criação de conteúdo atraente para públicos com menor tempo de atenção

Limitações do Canva:

Alguns usuários acham que a interface tem falhas em que o conteúdo não se alinha perfeitamente ou os recursos de arrastar e soltar funcionam esporadicamente

Outros usuários acham que a qualidade dos modelos gratuitos é limitada, o que dificulta a criação de conteúdo diversificado sem a necessidade de fazer upgrade para um plano pago

Preços do Canva:

Gratuito

Pro : $119,99/ano para uma pessoa

: $119,99/ano para uma pessoa Equipes: $149,90/ano para as primeiras cinco pessoas

Canva ratings and reviews:

G2 : 4.7/5 (mais de 4.200 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 4.200 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 11.300 avaliações)

5. Buffer

via Buffer O Buffer é outra ferramenta de marketing digital criada para tornar o marketing de mídia social mais rápido e eficaz. De criação de um calendário de marketing para rastrear análises, essa ferramenta é útil para startups e influenciadores que desejam melhorar a forma como compartilham com o público.

A ferramenta se integra a vários canais de mídia social, incluindo Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon, TikTok e Shopify.

Melhores recursos do Buffer:

A IA integrada ajuda você a determinar quando e o que publicar com base em seu público-alvo

Relatórios automatizados economizam tempo quando se trata de descobrir qual conteúdo tem bom desempenho

Diferentes níveis de permissão facilitam a concessão de acesso aos membros da equipe para que possam trabalhar juntos

Limitações do Buffer:

Alguns usuários acham que as postagens não são publicadas - às vezes devido a problemas com as plataformas de mídia social e não com o Buffer em si - o que significa que eles têm que publicar manualmente de qualquer maneira

O análise de marketing oferecem uma visão geral básica, mas você precisará de uma ferramenta diferente se quiser obter insights mais detalhados

Preços do Buffer:

Gratuito

Essenciais : uS$ 6/mês para um canal

: uS$ 6/mês para um canal Equipe : $12/mês para um canal

: $12/mês para um canal Agência: $120/mês para 10 canais

Avaliações e opiniões sobre o Buffer:

G2 : 4.3/5 (mais de 900 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 1.400 avaliações)

6. Editor Hemingway

Via Hemingway

O Hemingway Editor é um aplicativo sólido ferramenta de marketing de conteúdo para pequenas empresas e startups. O editor on-line gratuito permite que você verifique o conteúdo em busca de erros gramaticais comuns para limpar seu conteúdo em um instante. Ele também melhora a legibilidade ao destacar frases que usam voz passiva em vez de voz ativa.

Faça edições diretamente no aplicativo e use as ferramentas de formatação para adicionar cabeçalhos, marcadores e links para tornar seu conteúdo mais atraente e informativo. ✍️

Melhores recursos do Hemingway Editor:

A versão on-line gratuita usa marcadores de cores diferentes para facilitar a visualização do conteúdo que deve ser abordado

O grau de legibilidade e a contagem de palavras ajudam a avaliar se o texto é ideal para seu público-alvo

Limitações do Hemingway Editor:

O feedback de edição é bastante básico, portanto, você deverá usar um guia de estilo e uso para conteúdo mais complexo

A versão on-line não tem a funcionalidade de salvar

Não é possível inserir uma determinada voz ou preferência de estilo

Preços do Hemingway Editor:

Gratuito : Ferramenta de edição on-line

: Ferramenta de edição on-line $19.99: Pagamento único pelo aplicativo

Hemingway Editor avaliações e críticas:

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.4/5 (mais de 10 avaliações)

7. Slack

Via Slack Se sua startup exige colaboração e comunicação diariamente, recorra a Slack . Esse aplicativo é o padrão ouro para conversar com os membros da equipe e realizar o trabalho.

O Slack permite que você crie canais diferentes para grupos diferentes. Crie um canal para bate-papos divertidos fora do trabalho ou espaços para discussões sobre projetos específicos, como marketing de conteúdo.

Envie mensagens para equipes ou grupos inteiros ou opte por uma mensagem direta para manter as comunicações privadas. Participe de "Huddles" - chamadas de áudio e vídeo - para discutir rapidamente um novo problema ou responder a perguntas sobre gerenciamento de recursos de marketing .

Melhores recursos do Slack:

O Slack Connect permite que você adicione pessoas de fora da sua organização e limite o acesso delas a determinados canais

Crie notificações personalizadas para receber alertas sobre os problemas mais urgentes imediatamente ou silencie as atualizações para se aprofundar no trabalho sem distrações

Integrações com CRMs para startups e ferramentas como o Google Drive facilitam a realização do trabalho em várias plataformas

Limitações do Slack:

Alguns usuários acham que o Slack distrai, mas a personalização das notificações pode minimizar esse problema

Outros usuários gostariam que houvesse um recurso para ver quando alguém esteve ativo pela última vez, em vez de apenas seu status atual

Preços do Slack:

Pro: US$ 8,75/pessoa/mês

US$ 8,75/pessoa/mês Business+: US$ 15/pessoa/mês

US$ 15/pessoa/mês Enterprise Grid: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Slack:

G2 : 4.5/5 (mais de 31.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 31.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 23.000 avaliações)

8. GetResponse

via GetResponse Como uma empresa iniciante, você envia muitas comunicações. Seja para falar com investidores, patrocinadores ou clientes, manter contato toma muito do seu tempo. Uma ferramenta de marketing por e-mail como a GetResponse pode automatizar algumas de suas campanhas de e-mail.

Use formulários de inscrição, pop-ups em páginas de destino e boletins informativos para impulsionar a geração de leads e coletar contatos. Aproveite os modelos de resposta automática para nutrir os assinantes e conquistar novos clientes. A plataforma de marketing por e-mail também permite que você acompanhe o envolvimento e compartilhe em vários canais para expandir seu alcance.

Melhores recursos da GetResponse:

Mais de 100 integrações, incluindo Gmail, Hubspot, Shopify e WordPress

O novo gerador de e-mail com IA economiza tempo ao criar automaticamente conteúdo com base em palavras-chave, tipo de negócio e público específico

Limitações da GetResponse:

Alguns usuários acharam que a interface dos e-mails de marketing era ultrapassada e exigia personalização

Ferramentas mais avançadas, como o designer de página de destino, têm uma curva de aprendizado acentuada

Preços da GetResponse:

Gratuito

E-mail Marketing: $19/mês

$19/mês Automação de marketing: $59/mês

$59/mês Comércio eletrônico Marketing: $119/mês

Avaliações e resenhas da GetResponse:

G2 : 4.2/5 (mais de 800 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 400 avaliações)

9. ClickFunnels

via ClickFunnels O ClickFunnels é uma ferramenta que as startups usam para fazer testes A/B e obter insights sobre gerenciamento do relacionamento com o cliente (CRM). A ferramenta foi projetada para direcionar os usuários das mídias sociais e das pesquisas orgânicas para o seu site e ajudá-los a encontrar os produtos certos. 🎯

Melhores recursos do ClickFunnels:

O construtor de páginas personalizável do tipo arrastar e soltar pode aumentar as conversões e criar um site fácil de usar

Não é necessário ter experiência em codificação para criar landing pages e funis

Limitações do ClickFunnels:

As ferramentas de marketing por e-mail não estão disponíveis em todos os planos

Alguns usuários sentiram que havia uma curva de aprendizado acentuada ou que alguns recursos não funcionavam perfeitamente

Preços do ClickFunnels:

Basic: $147/mês

$147/mês Pro: $197/mês

$197/mês Funnel Hacker: $497/mês

Avaliações e resenhas do ClickFunnels:

G2 : 4.6/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 600 avaliações)

10. Hotjar

via Hotjar O Hotjar oferece insights valiosos sobre a jornada do cliente e as taxas de conversão. A maioria das outras ferramentas de análise informa o que está acontecendo, mas não oferece insights sobre o motivo.

O Hotjar usa mapas de calor para mostrar como os usuários estão interagindo com o seu site e onde eles estão convertendo - ou onde estão deixando o site. Com esses dados dos clientes, adapte seus produtos para atender às necessidades deles e ajuste seu conteúdo para melhorar as conversões.

Melhores recursos do Hotjar:

Você pode realizar pesquisas de mercado e obter insights de clientes reais para gerenciar campanhas de marketing melhor

As gravações permitem que você assista a sessões reais de usuários para identificar pontos de atrito

Os recursos do Ask permitem que você interaja diretamente com os clientes para obter feedback sobre o que eles gostam e o que não gostam em seu conteúdo

Limitações do Hotjar:

Não é possível dividir os dados com base em intervalos de datas, o que torna difícil acompanhar a jornada do cliente se você tiver feito alterações recentemente

O Hotjar não é compatível com aplicativos móveis, portanto, você só obterá insights sobre como os usuários usam a versão desktop do seu site

Preços do Hotjar:

Basic: Gratuito para sempre

Gratuito para sempre Business: $99/mês

$99/mês Scale: $213/mês

Avaliações e opiniões sobre o Hotjar:

G2 : 4.3/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 400 avaliações)

Leve seus esforços de marketing para o próximo nível

Com essas ferramentas de marketing gratuitas e pagas para startups, você certamente terá o que precisa para atingir seu público.

Você quer ferramentas de automação de marketing que otimizem a publicação de conteúdo? Um software para melhorar a organização e a comunicação? Seja qual for sua motivação, há uma solução.

Embora essas ferramentas sejam ótimas, é ainda melhor quando você pode gerenciar todo o seu marketing e gerenciamento de projetos em uma plataforma conveniente. É aí que entra o ClickUp. 🏆

O ClickUp melhora a colaboração, a comunicação e a produtividade para atingir suas metas de marketing. Escolha entre milhares de modelos para encontrar os materiais de marketing de que você precisa para construir uma marca, criar autoridade e aumentar as conversões. Comece a usar o ClickUp hoje mesmo -é grátis para sempre!